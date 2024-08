10 melhores alternativas ao IFTTT para automatizar tarefas em 2024

Alguma vez você já desejou que seu trabalho fosse concluído sozinho? Ferramentas como o If This, Then That (IFTTT) não estão procurando seu emprego, mas certamente facilitam seu dia de trabalho. Esse aplicativo especializado em integração e tarefas automatizadas facilita a conexão de aplicativos que normalmente não funcionam bem juntos, simplificando seus fluxos de trabalho e reduzindo o esforço manual.

Mas o IFTTT não é a preferência de todos. Então, quais são suas alternativas?

Confira este guia para saber mais sobre a mágica de aplicativos como o IFTTT, o que você deve procurar em um software de automação de fluxo de trabalho e as melhores alternativas ao IFTTT de 2024.

O que é IFTTT? IFTTT é uma ferramenta de automação popular que permite criar applets que automatizam ações entre diferentes aplicativos que normalmente não funcionam juntos. Se você tiver dificuldades para fazer com que seu Google Drive, Gmail e dispositivos Apple funcionem bem juntos, há um applet IFTTT para isso. 🙌

Ferramentas como o IFTTT permitem que você automatize o fluxo de dados, transferências e acionadores entre plataformas. Você pode criar um miniaplicativo personalizado ou escolher entre centenas de miniaplicativos pré-fabricados.

Crie miniaplicativos para adicionar automaticamente leads da SurveyMonkey ao seu CRM, agradecer aos seguidores da mídia social ou desarmar seu sistema de segurança inteligente quando chegar em casa do trabalho.

O que você deve procurar nas Alternativas ao IFTTT ??

Se estiver procurando alternativas ao IFTTT, você quer algo que substitua As integrações do IFTTT mas com algumas funcionalidades mais úteis. Recomendamos optar por recursos como:

Interface amigável: As ferramentas de automação precisam ser super intuitivas. Opte por plataformas sem código que permitam que você arraste e solte o caminho para a vitória. Também é bom optar por uma solução que seja compatível com dispositivos Windows, Android e Apple para que você não precise se preocupar com a compatibilidade entre dispositivos

As ferramentas de automação precisam ser super intuitivas. Opte por plataformas sem código que permitam que você arraste e solte o caminho para a vitória. Também é bom optar por uma solução que seja compatível com dispositivos Windows, Android e Apple para que você não precise se preocupar com a compatibilidade entre dispositivos Personalização: A maioria das alternativas do IFTTT permite algum tipo de personalização, embora talvez você precise pagar mais por esse recurso. Procure plataformas com modelos de aplicativos prontos para acelerar o processo de automação

A maioria das alternativas do IFTTT permite algum tipo de personalização, embora talvez você precise pagar mais por esse recurso. Procure plataformas com modelos de aplicativos prontos para acelerar o processo de automação Automação de fluxo de trabalho: Automações para Alexa e luzes inteligentes são legais e tudo mais, mas é melhor usar ferramentas que automatizem seu trabalho real. As melhores alternativas ao IFTTT abrangem uma série de processos de negócios, incluindo RH, vendas, marketing e atendimento ao cliente

Automações para Alexa e luzes inteligentes são legais e tudo mais, mas é melhor usar ferramentas que automatizem seu trabalho real. As melhores alternativas ao IFTTT abrangem uma série de processos de negócios, incluindo RH, vendas, marketing e atendimento ao cliente Facilidade de acesso: Os aplicativos móveis facilitam a configuração de automações baseadas em gatilhos enquanto você está em trânsito. Desde que opte por uma plataforma baseada em nuvem, você poderá gerenciar suas automações tanto no escritório quanto em trânsito

As 10 melhores alternativas ao IFTTT para usar em 2024

Pronto para automatizar seu dia? Confira essas alternativas do IFTTT para trabalhar na velocidade da luz.

1. Zapier

via Zapier O Zapier é uma alternativa popular ao IFTTT que oferece um número impressionante de integrações e automações de qualidade. Criar fluxos de trabalho personalizados com várias ferramentas em seu construtor de arrastar e soltar, ou crie seus próprios aplicativos sem código. Painéis personalizados de geração de leads, integração e portal do cliente são seus com a configuração correta do Zapier.

Zapier melhores recursos

Crie conexões Zapier para armazenar, atualizar e agir sobre seus dados com as tabelas Zapier

Crie um chatbot de IA personalizado

Combine ferramentas como o OpenAI com seus aplicativos existentes

Converta automaticamente datas, moeda e texto em seus formatos preferidos

Zapier limitações

Alguns usuários dizem que é difícil editar os Zaps depois de criá-los

Vários usuários dizem que o número deautomações de tarefas incluídas em cada assinatura não é suficiente

Zapier preço

Plano gratuito para 100 tarefas por mês

para 100 tarefas por mês Iniciante: $19,99/mês para 750 tarefas

$19,99/mês para 750 tarefas Profissional: $49/mês para 2.000 tarefas

$49/mês para 2.000 tarefas Equipe: $69/mês para 2.000 tarefas

$69/mês para 2.000 tarefas Empresa: Entre em contato para obter preços

Zapier Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.700+ avaliações)

2. Power Automate

via Microsoft A sua equipe é totalmente dedicada aos produtos da Microsoft? O Power Automate é a alternativa da Microsoft ao IFTTT, que combina recursos de baixo código e IA para automações muito abrangentes. Ele não é tão fácil de usar quanto outras alternativas do IFTTT, mas o Microsoft Power Automate é uma ótima opção para equipes mais técnicas que precisam de recursos muito específicos.

Power Automate melhores recursos

Use o Copilot AI para criar, editar ou estender automações

A automação robótica de processos (RPA) automatiza sistemas legados mais antigos

A automação de processos digitais (DPA) automatiza todos os serviços que são executados no local ou na nuvem

Crie seus próprios fluxos de trabalho personalizados do Power Automate ou escolha entre um banco de modelos prontos

Power Automate limitações

O Power Automate faz parte do ecossistema da Microsoft, portanto, só faz sentido usá-lo se você trabalhar exclusivamente com produtos da Microsoft

Alguns usuários gostariam que a plataforma fosse integrada a mais aplicativos

Power Automate preço

Power Automate Premium: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Power Automate Process: $150/mês por bot

Power Automate Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 380 avaliações)

4,5/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

3. LlamaLab Automate

via LlamaLab Não se deixe enganar pelo nome bonito: O LlamaLab oferece uma alternativa bastante robusta (e gratuita) ao IFTTT. Ele não tem tantos recursos, mas é perfeito se você quiser um aplicativo de automação sem todos os recursos.

Crie processos visuais em uma interface no estilo de fluxograma que vem com 380 blocos de construção desde o início. 🦙

LlamaLab Automate Melhores recursos

Integrar aplicativos por meio de APIs de plug-in ou HTTP e webhooks

Copie os fluxos predefinidos de outros usuários paraaumentar a produtividade* Integre o LlamaLab Automate ao seu telefone para gerenciar fotos, gravar áudio e vídeo ou enviar mensagens de texto automaticamente

O LlamaLab tem a capacidade de ativar gatilhos com base em centenas de condições, incluindo a hora do dia ou sua localização

LlamaLab Automatizar limitações

Está disponível somente para dispositivos Android

Você só pode relatar problemas por meio do Reddit ou do fórum do LlamaLabs

LlamaLab Automate preço

Gratuito

LlamaLab Automate Classificações e resenhas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Marca

via Criar Make é uma plataforma visual sem código para automação de processos. Eles criaram uma das ferramentas mais intuitivas do mercado, portanto, se você quiser uma barreira de entrada baixa, essa pode ser a alternativa do IFTTT para você.

Crie fluxos de trabalho infinitos de arrastar e soltar que operam em tempo real ou em uma programação predefinida com essa plataforma simplificada.

Make melhores recursos

Plataforma de marca branca da Make para oferecer automação a seus próprios clientes ou consumidores

O Make vem com milhares de aplicativos pré-criados, mas você também pode personalizar os seus

Adicionar instruções condicionais aotimizar fluxos de trabalho* Você tem medo de que as coisas saiam do controle? Configure um fluxo de trabalho alternativo caso um de seus acionadores falhe

Make limitations

Alguns usuários gostariam que o Make oferecesse preços em uma escala móvel em vez de por operação

Outros dizem que o Make precisa de uma documentação de suporte mais sólida

Make pricing

Versão gratuita

Core: US$ 9/mês para 10.000 operações, cobrado anualmente

US$ 9/mês para 10.000 operações, cobrado anualmente Pro: US$ 16/mês para 10.000 operações, cobrados anualmente

US$ 16/mês para 10.000 operações, cobrados anualmente Equipes: US$ 29/mês para 10.000 operações, cobrados anualmente

US$ 29/mês para 10.000 operações, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Make Classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

5. LeadsBridge

via LeadsBridge O LeadsBridge é um tipo diferente de ferramenta de automação. Ela se concentra mais na sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), conectando-a a fontes de leads que vão desde o seu site até a mídia social.

Nem todos os departamentos se beneficiarão com isso, mas é uma grande economia de tempo para as equipes de vendas, atendimento ao cliente e marketing que trabalham frequentemente no Salesforce ou no HubSpot.

LeadsBridge Melhores recursos

Redirecionamento automático de públicos personalizados a partir de seu CRM

Integrar dados de rastreamento on-line e off-line

Solicite uma integração personalizada do LeadsBridge se ele não tiver a conexão de que você precisa

O LeadsBridge tem mais integrações específicas do setor, como Oracle e MySQL, do que outras alternativas do IFTTT

LeadsBridge limitações

O LeadsBridge foi criado especificamente para publicidade, marketing e vendas, portanto, se você não for esse o seu caso, provavelmente não obterá valor da plataforma

Alguns usuários relatam longos atrasos entre as transferências de dados

LeadsBridge preço

Gratuito

Starter: $22/mês para 800 leads, cobrados anualmente

$22/mês para 800 leads, cobrados anualmente Pro: US$ 60/mês para 2.000 leads, cobrados anualmente

US$ 60/mês para 2.000 leads, cobrados anualmente Empresarial: $999/mês para leads personalizados, cobrados anualmente

LeadsBridge Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

6. Notion/Automate.io

via Noção A Notion absorveu o Automate.io para agregar mais valor ao seu mega-império de gerenciamento de projetos e anotações tudo-em-um. Automatize tarefas tediosas com transferências de projetos, gerenciamento de banco de dados e muito mais para reduzir o incômodo e aumentar o tempo de obtenção de valor.

Notion/Automate.io melhores recursos

O Automate.io vem com mais de 200 integrações

Crie modelos repetitivos para gerar automaticamente entradas no banco de dados sem intervenção humana

Crieautomações de fluxo de trabalho no Notion e disponibilize-as em seu painel com o toque de um botão personalizável

Use modelos de hub para reunir toda a sua documentação de automação, aplicativos e muito mais em uma única página do Notion

Notion/Automate.io limitações

As automações do Notion são limitadas em comparação com outras alternativas do IFTTT

Vários usuários dizem que o Notion precisa de uma documentação melhor para as automações

Notion/Automate.io Preços

Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Notion/Automate.io Classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

7. Celigo

via Celigo A Celigo oferece uma plataforma de integração como serviço (iPaaS) para empresas. Essa alternativa ao IFTTT combina tecnologia de IA e automação para praticamente qualquer caso de uso, configurada de uma forma acessível até mesmo para pessoas não técnicas.

Celigo Melhores recursos

Verifique o Celigo Integration Marketplace para obter aplicativos e modelos de integração pré-criados

O Celigo vem com segurança de nível empresarial, incluindo logon único (SSO)

Foi projetado para usuários que não são da área de TI, mas o Celigo também permite que usuários técnicos insiram códigos personalizados

Economize tempo reutilizando ativos de integração

Celigo limitações

Alguns usuários dizem que o Celigo tem dificuldade para lidar com grandes conjuntos de dados

Outros dizem que as transações EDI e FTP são um pouco volumosas

Celigo preço

Entre em contato para obter preços

Celigo Classificações e análises

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

8. Zoho Flow

via Zoho A Zoho tem um conjunto impressionante de softwares comerciais, mas você pode adicionar o Zoho Flow à sua assinatura se quiser integrações e automação. Envie leads da sua lista de seguidores nas mídias sociais para o seu CRM, crie automaticamente tíquetes do Zendesk quando um cliente do Shopify tiver um problema ou envie um ping para a sua equipe no Slack quando houver uma nova tarefa do Asana - o céu é o limite. 🤩

Zoho Flow melhores recursos

Use o construtor de arrastar e soltar do Zoho para criar sequências de acionamento sofisticadas

Escolha em uma biblioteca de fluxos pré-construídos

Precisa de algo mais personalizado? Escreva código na linguagem nativa do Zoho, Deluge, para criar fluxos de trabalho avançados

Visualize um registro centralizado do histórico de cada automação

Zoho Flow limitações

Alguns usuários gostariam que houvesse mais tutoriais e guias de instruções

Outros dizem que suas conexões são instáveis

Zoho Flow preço

Padrão: US$ 10/mês por organização, cobrado anualmente

US$ 10/mês por organização, cobrado anualmente Profissional: US$ 24/mês por organização, cobrado anualmente

Zoho Flow Classificações e avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4,3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

9. Workato

via Trabalho Se você deseja equilibrar integrações de alta tecnologia com ferramentas de automação de baixo código, opte pelo Workato. Essa alternativa ao IFTTT permite que você escolha entre ferramentas pré-construídas e fáceis de usar para iniciantes aplicativos de fluxo de trabalho ou aplicativos e bots personalizados. 🤖

Workato melhores recursos

Os copilotos do Workato sãoFerramentas de IA que ajudam você a criar receitas e conectores de automação mais fortes

Use IA e ML para mobilizar bots para lidar com tudo o que a automação baseada em gatilho não pode fazer

Use o Workforce Apps para criar aplicativos personalizados com código zero

Escolha em uma biblioteca de mais de 1.200 conectores pré-criados

Workato limitações

Vários usuários dizem que a Workato tem dificuldade para gerenciar integrações de grandes empresas

Outros dizem que a plataforma realmente exige muita codificação

Workato preço

Entre em contato para obter preços

Workato avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 370 avaliações)

4,7/5 (mais de 370 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

10. Integradamente

via Integradamente O Integrately é o novo garoto do pedaço, mas essa alternativa ao IFTTT já está dando o que falar. Com bem mais de 8 milhões de combinações possíveis para mais de 1.100 aplicativos, o Integrately é ideal para uma série de casos de uso. Você não encontrará a opção de criar conexões personalizadas aqui, mas isso pode ser bom se você estiver em uma equipe não técnica com necessidades básicas.

Integrately Melhores recursos

Use o Smartconnect para conectar automaticamente seus aplicativos com um clique

Se você tiver algum problema com sua integração, o Integrately oferece suporte por chat ao vivo

Você vê uma integração que está faltando? Informe a Integrately e sua sugestão será adicionada à lista de solicitações de recursos

Integre seus formulários, provedor de serviços de e-mail,solução de gerenciamento de projetose muito mais com a configuração simples do Integrately

Integrately limitações

Embora o Integrately se autodenomine uma ferramenta para não técnicos, muitos usuários dizem que é necessário ter conhecimentos de programação para solucionar problemas de conexão

Outros usuários dizem que gostariam que o Integrately tivesse melhores mensagens de erro

Integrately preço

Gratuito

Iniciante: US$ 19,99/mês, cobrado anualmente

US$ 19,99/mês, cobrado anualmente Profissional: $39/mês, cobrado anualmente

$39/mês, cobrado anualmente Growth: $99/mês, cobrado anualmente

$99/mês, cobrado anualmente Business: $239/mês, cobrado anualmente

Integrately Classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 580 avaliações)

4,7/5 (mais de 580 avaliações) Capterra: N/A

Outros Ferramentas de automação

As 10 alternativas do IFTTT listadas aqui farão grande parte do trabalho pesado para você, mas não podem fazer tudo para sua empresa. Você ainda é responsável por fazer o trabalho real, e isso exige muito tempo e recursos.

Quando precisar de uma ferramenta que simplifique ainda mais seu dia de trabalho, escolha o ClickUp. Nosso espaço de trabalho de produtividade completo trabalha em conjunto com soluções de automação para salvar seu dia de trabalho. ✨

Acompanhe todas as suas tarefas em Tarefas do ClickUp . Crie hierarquias e dependências para cada tarefa e conecte Chats, arquivos, documentos e muito mais sem sair do ClickUp.

Visualize, adicione, atribua ou comente rapidamente as dependências diretamente em uma tarefa do ClickUp

Se você estiver procurando por automações, nós também as temos. Escolha entre mais de 100 Automações do ClickUp para alterar os status das tarefas, atribuir projetos ou gerar modelos. Você também tem a liberdade de criar Automações personalizadas, se isso for mais do seu interesse.

Visualize e gerencie rapidamente Automações ativas e inativas em Spaces com atualizações e descrições de usuários IA do ClickUp combina muito bem com Automações. Nossa IA é a única ferramenta de IA específica de função do mundo adaptada à sua função e às suas tarefas. Basta informar à IA quem você é e no que está trabalhando, e os robôs farão o trabalho pesado para você. Confie na ferramenta de IA para escrever e-mails, gerar relatórios de suporte ao cliente, resumir textos ou editar textos.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

ClickUp Melhores recursos

Mantenha todo o conhecimento, as anotações e as agendas em um só lugar comDocumentos do ClickUp* Colaboração on-line em tempo real com umQuadro branco ClickUp e converta suas grandes ideias em projetos com um único clique

Crie painéis personalizados com oMetas do ClickUp* Acelere seu dia de trabalho comModelos do ClickUp ClickUp limitações

A IA do ClickUp só está disponível em planos pagos

O ClickUp tem muitos recursos úteis, portanto, pode levar algum tempo para que os iniciantes encontrem seu caminho na plataforma

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

ClickUp Classificações e análises

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

Streamline Seu dia com uma plataforma de automação multifuncional

Adoramos nossa pilha de tecnologia, mas essa tecnologia nem sempre se encaixa. As alternativas do IFTTT são uma ótima solução para preencher a lacuna entre os aplicativos, embora não sejam a solução perfeita. Você ainda precisa alternar entre plataformas, software de controle de metas e gerenciamento de tarefas para fazer seu trabalho real.

Não está na hora de reunir tudo em uma única plataforma? O ClickUp combina tarefas, projetos, documentos, modelos, automações e muito mais em um só lugar. Pode-se dizer que somos o pacote completo. 🎁

Mas você não precisa acreditar em nossa palavra. Crie um ClickUp Workspace gratuitamente para ver nossa plataforma em ação. Experimente você mesmo: Registre-se no ClickUp agora.