10 melhores alternativas ao Hemingway App em 2024 (avaliações e preços)

Está sofrendo com o bloqueio de escritor? Precisa melhorar seu marketing de conteúdo ou sua prosa? Não tem certeza sobre a pontuação?

Isso acontece com os melhores de nós. 🤷

Felizmente, você não precisa ser o melhor escritor para criar um texto atraente. Ferramentas de redação com IA como o aplicativo Hemingway - ou uma das muitas alternativas ao aplicativo Hemingway - podem ajudá-lo a produzir textos excelentes e sem erros com a ajuda da inteligência artificial.

Embora a ferramenta Hemingway seja uma referência para blogueiros, escritores autônomos, profissionais de marketing e inúmeros outros criadores de conteúdo, ela tem algumas limitações e não é a única ferramenta de redação da cidade. ✍️

Vamos explorar o que procurar em um editor de texto com IA e nos aprofundar em algumas das melhores alternativas de editor Hemingway para levar sua redação ao próximo nível.

O que você deve procurar em uma Aplicativo Hemingway Alternativa?

Encontrar alternativas para o aplicativo Hemingway envolve um pouco de pesquisa. Afinal de contas, ele é popular por um bom motivo.

O editor do Hemingway é muito útil como um Ferramenta de revisão de IA que analisa seu texto e gera uma pontuação de legibilidade, que é uma medida da facilidade ou dificuldade de leitura do texto. Ela também oferece sugestões de escolha de palavras para simplificar estruturas de frases complexas com seu editor de estilo e verificação gramatical avançada. ⚒️

Entretanto, sua funcionalidade é bastante básica e pode não se adequar ao seu estilo de escrita. (Nem todo mundo quer escrever como o autor homônimo do aplicativo!)

Felizmente, existem algumas ótimas alternativas ao editor Hemingway com recursos variados para seu processo de redação.

Procure ferramentas de verificação gramatical e de redação que possam:

Gerar cópia para você com base nas palavras-chave e diretrizes inseridas

Verificar se há erros básicos de ortografia e gramática

Sugerir maneiras de tornar estruturas de frases complicadas mais claras e concisas

Destacar escolhas de palavras inadequadas e oferecer sinônimos que possam funcionar melhor

Identificar a voz passiva e oferecer alternativas mais ativas

Escrever o texto no estilo de escrita de sua escolha ✍️

Alguns Ferramentas de IA para escrever oferecem até mesmo hacks de produtividade que agilizam seu fluxo de trabalho e poupam horas de tempo - e de angústia. ⏳

Os 10 melhores Aplicativo Hemingway Alternativas para usar em 2024

Quando estiver procurando alternativas para o editor Hemingway, pense na funcionalidade de que precisa para o trabalho em questão para determinar qual aplicativo atende melhor às suas necessidades. Para iniciar sua missão de encontrar o melhor aplicativo de escrita com IA e editor de estilo, vamos ver o que cada uma dessas alternativas do aplicativo Hemingway pode fazer.

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que ajuda você a escrever melhor e muito mais. O prático ClickUp gerenciamento de fluxo de trabalho as ferramentas simplificam a programação, agilizam os processos e a comunicação, além de garantir que tudo seja feito dentro do prazo.

Comece usando um modelo de calendário de conteúdo para planejar a criação de conteúdo. Depois que você tiver uma visão geral e um cronograma, é hora de começar a escrever.

Use o IA do ClickUp assistente de redação para fazer brainstorming de ideias a partir de prompts, gerar um esboço ou escrever e-mails blogs, publicações em mídias sociais ou páginas da Web. O assistente de redação com IA do ClickUp pode ajudar com todos os tipos de texto, desde redação técnica a slogans de marketing.

Todo o seu conteúdo é salvo em Documentos do ClickUp que estão conectados aos seus fluxos de trabalho. Isso significa que tudo está em um lugar fácil de encontrar. 🙌

Como bônus, o ClickUp é tão bom que você não precisa de Grammarly para verificações gramaticais. A ferramenta de revisão da ClickUp AI detecta erros de digitação, erros de ortografia, erros gramaticais e uso excessivo de advérbios.

Em seguida, ela edita sua cópia para garantir que seja concisa e envolvente - e até mesmo faz a formatação para você, para que o documento final tenha uma aparência totalmente profissional. Suas habilidades de redação acabaram de ficar muito melhores!

Melhores recursos do ClickUp

Use umMapas mentais do ClickUp ouQuadros brancos do ClickUp para fazer um brainstorming de seu conteúdo e, em seguida, transformar a cópia diretamente em tarefas acionáveis e rastreáveis

Acompanhe o progresso em relação ao seu plano de criação de conteúdo em sua página personalizávelPainel do ClickUp Domine o SEO de seu conteúdo desde o início com oModelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp Integre-se a outras ferramentas como Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn e WordPress

Use o aplicativo ClickUp no Windows, Mac ou Linux, bem como em seu dispositivo móvel

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não está funcionando no mesmo nível elevado que o aplicativo para desktop

O ClickUp AI não está disponível na versão gratuita

ClickUp preço

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Grammarly

via Gramática O Grammarly é um verificador ortográfico e gramatical com esteroides. Ele usa processamento de linguagem natural e IA para verificar se há erros, falta de clareza e palavras, entre outras coisas. A ferramenta faz sugestões para melhorar sua redação, de modo que você entregue um documento polido, envolvente e sem erros. 📝

Esta é uma das alternativas mais populares do editor Hemingway para profissionais de todas as áreas. Use-o para criar melhores e-mails, documentos comerciais, conteúdo técnico e publicações em mídias sociais.

Melhores recursos do Grammarly

Economize tempo gerando texto usando um dos prompts de IA do Grammarly

Verifique seu tom para ter certeza de que está se expressando da maneira correta para o contexto

Use o verificador de plágio para detectar textos muito semelhantes a outros textos publicados

Use o Grammarly em seu desktop, celular ou navegador, bem como em uma ampla gama de outras ferramentas, incluindo aplicativos de processamento de texto como o Microsoft Word e aplicativos de comunicação como o Gmail ou o Slack

Os planos pagos do Grammarly Business são ótimos para as equipes de marketing produzirem textos sem erros

Limitações do Grammarly

O editor on-line às vezes sinaliza erroneamente erros de texto e pontuação corretos

Você precisará de uma das versões pagas para obter recursos avançados, como ajuste de tom e verificação de plágio

Grammarly preço

Gratuito

Premium: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Business: $75/mês por usuário

$75/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 5.700 avaliações) para Grammarly Business

4,7/5 (mais de 5.700 avaliações) para Grammarly Business Capterra: 4,7/5 (6.900+ avaliações) para empresas

Comparar *Gramática Vs Wordtune* !

3. Avaliador de papel

via Avaliador de papel O PaperRater revisa seu manuscrito, verificando se há erros de ortografia, gramática e pontuação. Basta selecionar o tipo de documento que está escrevendo e seu nível de escolaridade e, em seguida, colar o texto no navegador ou fazer upload de um arquivo. A ferramenta de IA fornece feedback imediato - inclusive a nota que você pode esperar - e faz sugestões para melhorar sua redação. 💯

Essa ferramenta faz parte da nossa lista das principais alternativas ao editor Hemingway porque oferece alguns recursos úteis de redação. Por exemplo, você encontrará listas de palavras comumente confundidas, um Criador de vocabulário e respostas a perguntas frequentes sobre ortografia e gramática.

Melhores recursos do PaperRater

Use o PaperRater on-line, sem necessidade de download

Obtenha seus resultados do sistema baseado em nuvem em segundos

Detecte qualquer plágio não intencional com a ferramenta integrada de detecção de plágio

Leia as estatísticas detalhadas que o PaperRater fornece para descobrir seus erros, para que você possa fazer melhor da próxima vez

Limitações do PaperRater

Não há aplicativo móvel, portanto, é melhor usá-lo em seu desktop ou laptop

Ele não se integra a nenhuma outra ferramenta - você precisará copiar e colar sua versão final em outro lugar para formatá-la para envio

PaperRater preço

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: $14,95/mês

Classificações e resenhas do PaperRater

G2: 4,5/5 (20+ avaliações)

4,5/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (11 avaliações)

4. ProWritingAid

via ProWritingAid Essa alternativa ao editor Hemingway é popular entre redatores, editores, estudantes e profissionais de negócios. Ele verifica seu documento em tempo real e sugere correções rápidas para qualquer problema de gramática, ortografia ou estilo de redação, ajudando você a aprender à medida que avança. 💡

O ProWritingAid oferece recursos avançados de IA, como um verificador de plágio e ferramentas como Rephrase. Essa última transforma suas palavras de acordo com suas instruções - você pode torná-las mais longas ou mais curtas, mais ou menos formais, ou adicionar detalhes descritivos para torná-las mais envolventes. Você também pode reescrever seu texto, resumi-lo ou pedir à IA que o continue automaticamente para você.

ProWritingAid melhores recursos

Garanta a consistência em toda a sua equipe com um dicionário interno e regras de estilo de marca

Escolha entre mais de 25 tipos diferentes de relatórios para fornecer feedback sobre sua redação

Use plug-ins para integrar o ProWritingAid a outros aplicativos, como Microsoft Office, Outlook, WordPress e Google Docs

Fique tranquilo, sabendo que seus dados são 100% privados e seguros

ProWritingAid limitações

A versão gratuita tem funcionalidade limitada e só permite que você edite 500 palavras de cada vez

O ProWritingAid ainda não tem aplicativos dedicados para dispositivos móveis iOS ou Android

ProWritingAid preços

Free: Grátis

Grátis Premium: $30/mês

$30/mês Premium Pro: $36/mês

ProWritingAid avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

5. Slick Write

via Escrita inteligente O Slick Write é uma ferramenta de edição on-line rápida e gratuita. Ela verifica a ortografia, a gramática e o estilo de redação e permite que você os corrija em tempo real. O índice de legibilidade informa em que nível a sua redação está posicionada para que você possa garantir que ela seja adequada ao seu público.

Use o feedback útil dessa alternativa do editor Hemingway para melhorar seu vocabulário, suas frases e sua estrutura. E se estiver se sentindo grato, sinta-se à vontade para deixar uma dica para eles. 💸

Melhores recursos do Slick Write

Aprenda com estatísticas como seu índice de voz passiva, variedade de vocabulário e uso de advérbios e pronomes

Se não tiver certeza de algo, consulte a útil lista de dicas de estilo

Use as opções de personalização para aumentar a fonte e facilitar a leitura

Use o jogo de associação de palavras incorporado para acabar com seu bloqueio de escritor e inspirar novas ideias

Limitações do Slick Write

A funcionalidade do Slick Write é bastante limitada

Não há aplicativo para desktop ou celular, portanto, você precisa estar on-line para usá-lo

Slick Write preço

Grátis

Classificações e resenhas do Slick Write

G2: Ainda não há comentários

Ainda não há comentários Capterra: 4.4/5 (5 avaliações)

6. Gengibre

via Gengibre O Ginger foi projetado para ajudá-lo a escrever melhor e mais rápido, aumentando a produtividade. Essa alternativa ao editor Hemingway é uma ferramenta baseada na Web e alimentada por IA que verifica a ortografia, a gramática e a pontuação e oferece correções à medida que você digita. Ele também prevê palavras e parafraseia textos para você.

A versão básica dessa ferramenta de IA é gratuita, mas há uma versão paga se você quiser integrá-la a ferramentas como Facebook, WordPress, Gmail e X.

Ginger melhores recursos

Use o botão "Correct" (Corrigir) para encontrar problemas gramaticais e o botão "Rephrase" (Reformular) para escrever seu conteúdo de uma maneira diferente

Clique duas vezes em qualquer palavra para ver uma lista útil de sinônimos

Traduza seu texto em inglês para mais de 40 idiomas 🌎

Baixe o aplicativo para desktop Windows ou Mac ou dispositivo móvel iOS ou Android

Ginger limitações

A plataforma não tem um verificador de plágio

Alguns usuários acham que as sugestões do Ginger nem sempre estão corretas

Ginger pricing

Free: Grátis

Grátis Ginger Premium: $13,99/mês por usuário

$13,99/mês por usuário Ginger Business: $29,97/mês para 3 usuários

Ginger avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 80 avaliações)

7. PerfectIt

via PerfectIt Essa alternativa ao editor Hemingway é uma ferramenta de revisão e edição de texto destinada a profissionais. É especialmente útil para redações mais técnicas, como relatórios, contratos, propostas, artigos e livros. 📚

O PerfectIt se concentra em garantir a consistência do uso de palavras em todo o documento. Ele também destaca abreviações indefinidas e garante que seu guia de estilo seja aplicado em todo o documento.

Melhores recursos do PerfectIt

Verifica a consistência da ortografia, da capitalização e da pontuação

Aplique o guia de estilo de sua empresa ou cliente ou o Chicago Manual of Style incorporado

Compartilhe facilmente folhas de estilo com colegas

Escolha trabalhar em inglês britânico, americano, canadense ou australiano

Limitações do PerfectIt

O PerfectIt não faz verificações gramaticais

O preço pode ser um pouco alto para o usuário comum

PerfectIt preço

Profissional: $90/ano por usuário

$90/ano por usuário Elite: $119/ano por usuário

$119/ano por usuário Equipe: $129/ano por usuário

$129/ano por usuário Enterprise: $149/ano por usuário

Classificações e avaliações do PerfectIt

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,9/5 (370+ avaliações)

8. Linguix

via Linguagem O Linguix é um aplicativo de redação baseado em IA que verifica sua gramática e garante que sua redação seja clara e eficaz. O Content Quality Score mede a legibilidade, o engajamento e a conformidade com o guia de estilo. 🎯

Use essa alternativa do aplicativo Hemingway no site da Linguix ou em vários aplicativos, incluindo WordPress, Google Docs e Mailchimp.

Linguix melhores recursos

Proteja a reputação de sua marca aplicando seu guia de estilo a todas as comunicações

Use a extensão do navegador para reescrever frases, expandi-las ou encurtá-las

Avalie o desempenho da redação em toda a sua equipe para identificar áreas de melhoria

Verifique documentos em inglês, alemão, francês, italiano, português, espanhol ou polonês

Linguix limitações

As recomendações de ortografia e gramática nem sempre estão corretas

O Linguix não oferece um verificador de plágio

Linguix preço

Personal Free: Gratuito

Gratuito Personal Pro: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Business: $100/mês para 2 usuários

Linguix Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações) Para empresas

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Para empresas Capterra: 4,5/5 (90 avaliações)

9. INK

via TINTA O INK é um assistente de marketing de conteúdo com IA. Ele se concentra na criação de conteúdo relevante e de alta qualidade, otimizado para seu público.

Use essa alternativa do Hemingway Editor para fazer pesquisas de palavras-chave e criar grupos de palavras-chave. Em seguida, basta instruir o redator de IA a compor títulos e textos otimizados para SEO usando essas palavras-chave.

Melhores recursos do INK

Crie rápida e facilmente textos e visuais otimizados para SEO 🛣️

Obtenha uma classificação mais alta e aumente sua taxa de cliques com a pontuação de conteúdo de IA semântica do INK

Proteja sua marca digital em todo o seu conteúdo

Aproveite os vídeos gratuitos sobre marketing de conteúdo e o suporte da comunidade

Limitações do INK

O conteúdo gerado nem sempre é totalmente relevante na primeira vez

O INK não é facilmente acessível para pequenas empresas

INK preço

Profissional: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $99/mês para 3 usuários

Classificações e resenhas doINK

G2: 4,9/5 (mais de 160 avaliações)

4,9/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (4 avaliações)

10. WhiteSmoke

via WhiteSmoke O WhiteSmoke é uma ferramenta de revisão on-line que usa o processamento de linguagem natural (NLP) para detectar erros gramaticais não detectados anteriormente e sugerir edições para melhorar sua cópia.

Melhores recursos do WhiteSmoke

Aceite as correções sugeridas com apenas um clique 🖱️

Use a ferramenta de plágio para garantir que seu texto seja exclusivo

Traduzir textos em mais de 50 idiomas

Aplique essa alternativa do aplicativo Hemingway no Windows ou MacOS, bem como em navegadores como Firefox, Safari, Opera e Microsoft Edge

Limitações do WhiteSmoke

Às vezes, as traduções não são totalmente corretas

Não há plano gratuito para experimentá-lo

WhiteSmoke preço

Web: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Premium: $13,33/mês por usuário

$13,33/mês por usuário Business: $22,99/mês por 3 usuários

Classificações e avaliações do WhiteSmoke

G2: 4,6/5 (10 avaliações)

4,6/5 (10 avaliações) Capterra: 3,8/5 (20+ avaliações)

Perfeccione sua redação com as melhores ferramentas de revisão e de edição

Seja para criar documentos técnicos ou textos de marketing de conteúdo, as ferramentas de edição economizam tempo e melhoram a qualidade do seu texto.

No mínimo, a maioria das ferramentas verifica a ortografia e a gramática, mas muitas fazem muito mais. Por exemplo, elas podem garantir a consistência em todo o documento ou trabalhar com um verificador de plágio para garantir que sua cópia seja original. ✅

Embora o aplicativo Hemingway seja um dos favoritos, há muitas outras opções disponíveis. Uma das melhores alternativas de editor do Hemingway é o ClickUp. Esse aplicativo baseado na nuvem não só melhora a sua cópia, mas também simplifica o seu fluxo de trabalho, aumenta a sua produtividade e aprimora a comunicação da equipe - tudo em um local conveniente e fácil de usar. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp hoje mesmo para fazer com que sua cópia funcione melhor para você em todos os sentidos