Airtable vs. Asana: O confronto entre os titãs do gerenciamento de projetos

Planejar projetos do início ao fim, fazer malabarismos com as tarefas, manter a equipe unida, gerenciar o tempo e o orçamento, resolver problemas rapidamente, conduzir reuniões, monitorar o progresso, garantir a satisfação das partes interessadas - parece muita coisa, certo? Acredite ou não, esses são apenas alguns dos muitos chapéus que os gerentes de projeto usam!

Felizmente, existem soluções que podem simplificar ou assumir completamente essas responsabilidades: ferramentas de gerenciamento de projetos. As duas opções que se destacam entre outras do gênero são o Airtable e o Asana.

Embora o Asana e o Airtable tenham sido projetados para facilitar o gerenciamento de tarefas e projetos eles têm seus pontos fortes e fracos exclusivos.

Neste artigo, vamos aprofundar o dilema Airtable vs. Asana, discutir os recursos das ferramentas e ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para aumentar sua produtividade! 💪

O que é o Airtable?

O Airtable é uma plataforma para criar, gerenciar e compartilhar bancos de dados relacionais. É um híbrido de planilha e banco de dados que permite centralizar e conectar dados, criar fluxos de trabalho personalizados e colaborar perfeitamente com sua equipe.

Quando você ouve "planilha", provavelmente pensa no Excel. Por que aprender outra plataforma do zero se você pode usar o bom e velho Excel para suas necessidades de gerenciamento de projetos? Porque o Airtable é muito mais do que planilhas!

Ele oferece opções avançadas de gerenciamento de projetos, como várias visualizações de projetos, automações, recursos de relatórios e criação de aplicativos sem código. É uma solução exclusiva que pode otimizar seus fluxos de trabalho e remova os obstáculos em seu caminho para entregar projetos de alta qualidade com soluções eficazes de gerenciamento de tarefas.

Recursos do Airtable

Vamos dar uma olhada nos principais recursos que tornam o Airtable um software excepcional de gerenciamento de tarefas e projetos.

1. Criação de aplicativos

Com o Airtable, você pode criar aplicativos personalizados com base em seus dados sem nenhum conhecimento de programação! 🧑‍💻

Graças aos aplicativos personalizados, você pode reimaginar seus fluxos de trabalho e garantir que cada membro da equipe trabalhe em um ambiente que atenda às suas preferências.

O Airtable oferece uma opção chamada Interface Designer, que permite personalizar a interface de seus aplicativos. O recurso tem um design de arrastar e soltar e é fácil de usar. Ajuste os níveis de permissão para garantir que os membros certos da equipe possam acessar aplicativos e interfaces específicos.

2. Dados conectados

O Airtable permite que você crie uma fonte única de verdade para a sua organização, tornando-o uma plataforma de banco de dados relacional de primeira linha. Traga dados críticos para o Airtable e use-os como base para seu trabalho.

Sempre que você atualizar os dados, eles serão automaticamente sincronizados em tempo real, para que você não tenha que se preocupar com confusão ou falta de comunicação entre os membros da equipe.

Mas espere, isso não é tudo! O Airtable pode "adotar" dados de outros aplicativos como o Jira box e Salesforce, permitindo que você mantenha todos os fluxos de trabalho juntos e os atualize com facilidade.

3. Automações

Esqueça as tarefas repetitivas que roubam seu valioso tempo. Com o Airtable, você pode criar automações usando lógica de acionamento e ação, aumentando assim sua produtividade e redirecionando seu foco para tarefas de maior valor agregado.

As automações do Airtable podem ser tão simples ou complexas quanto você desejar. Você pode criar notificações únicas ou fluxos de trabalho de várias sequências, dependendo das suas necessidades de gerenciamento de projetos, ou atribuir tarefas a membros individuais da equipe, mesmo nos projetos mais complexos.

A configuração de acionadores e ações requer apenas alguns cliques, e o processo é livre de códigos. Se você tiver habilidade em Javascript, poderá usar seu conhecimento e expandir a funcionalidade dos recursos avançados de suas automações, estendendo a lógica para desbloquear os dados do projeto. 🥰

Como o Airtable se integra a aplicativos como Slack, Facebook e Google Workspace, você pode adicioná-los às suas automações e simplificar ainda mais seus fluxos de trabalho.

Preços do Airtable

Gratuito (para indivíduos ou equipes muito pequenas)

(para indivíduos ou equipes muito pequenas) Equipe : uS$ 20/mês por assento

: uS$ 20/mês por assento Empresarial : uS$ 45/mês por assento

: uS$ 45/mês por assento Escala empresarial: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

O que é a Asana?

O Asana é um conhecido software de gerenciamento de projetos de trabalho que permite gerenciar tarefas e projetos e, ao mesmo tempo, manter suas equipes multifuncionais trabalhando como uma máquina bem lubrificada. ⚙️

A plataforma permite que você definir e acompanhar metas e objetivos para cada projeto, remova silos para incentivar a colaboração contínua, identifique áreas de melhoria e coloque todos os aspectos dos seus projetos em um ambiente intuitivo e funcional.

Use seus principais recursos para automatizar fluxos de trabalho, gerenciar recursos, habilitar painéis de controle para relatórios abrangentes e controlar o tempo, tudo em um único lugar.

O melhor de tudo é que, embora esteja repleta de opções avançadas, a Asana é surpreendentemente fácil de adotar, mesmo para aqueles que nunca usaram uma plataforma de gerenciamento de projetos ou tarefas antes.

Recursos da Asana

Na batalha entre Airtable e Asana, essa ferramenta se destaca de outras plataformas por causa de alguns desses recursos essenciais de gerenciamento de projetos:

1. Campos personalizados

Os gerentes de projeto geralmente lidam com muitas tarefas, e apenas listá-las não é suficiente para um monitoramento eficiente. A Asana permite que você atenue esse problema usando campos personalizados que permitem que você forneça mais informações sobre suas tarefas.

Em termos simples, os campos personalizados descrevem sua tarefa com mais detalhes, permitem uma organização e filtragem mais fáceis e ajudam você a ficar em dia com as cargas de trabalho e os prazos. E a Asana oferece dois tipos de campos personalizados: local (específico do projeto) ou global (adicionado à sua biblioteca, pode ser reutilizado em sua organização).

Use os campos personalizados na Asana para determinar o estágio, a prioridade, a equipe, o orçamento ou o público de uma tarefa, e mantenha o seu trabalho organizado e fácil de acompanhar.

2. Modelos

A Asana oferece 80+ modelos de gerenciamento de projetos para padronizar seu estratégias de operações mantenha a equipe informada sobre as últimas alterações e garanta a consistência. Os modelos vêm com seções predefinidas, mas você sempre pode personalizá-los para que se alinhem às necessidades da sua organização.

Além de pegar modelos da biblioteca, você pode criar o seu próprio com apenas alguns cliques! Essa é uma excelente notícia para aqueles que desejam criar fluxos de trabalho personalizados e reutilizá-los em projetos futuros. Você também pode transformar projetos e tarefas inteiros em modelos exclusivos. ✨

3. Metas

Via Asana

Toda organização tem uma meta geral, e cada equipe e projeto dentro dela gira em torno dessa meta. A Asana fornece os meios para conectar as metas da sua organização às tarefas diárias e monitorar sua interação ao longo do tempo.

Dessa forma, você pode ter certeza de que a sua equipe está indo na direção certa a qualquer momento em um número ilimitado de projetos. 🧭

Use Asana Goals para definir metas para você, sua equipe e toda a organização, conectá-las aos seus projetos, acompanhar vários níveis e garantir que seu trabalho esteja perfeitamente alinhado.

Ter suas metas delineadas ajuda a priorizar e a manter sua equipe na mesma página. Assim que você faz progresso, as Metas da Asana são atualizadas automaticamente, dando-lhe uma visão detalhada do que funciona e do que não funciona.

Use esses recursos essenciais de gerenciamento de projetos para estabelecer metas, definir sua equipe, criar cronogramas e ver o panorama geral e os detalhes com a mesma clareza.

Preços da Asana

Básico : $0

: $0 Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business : uS$ 24,99/mês por usuário

: uS$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Airtable vs. Asana: Comparação de recursos

Tanto o Airtable quanto a Asana possuem armas impressionantes de gerenciamento de projetos e tarefas em seu arsenal. Mas a questão é: como as duas ferramentas se comparam? Convidamos você para um confronto de três rodadas entre Asana e Airtable, no qual veremos o desempenho das duas em aspectos críticos - visualizações de projetos, integrações e relatórios.

1. Visualizações de projeto

Várias visualizações de projeto permitem que você veja seus dados e tarefas de várias perspectivas e identifique áreas que precisam de melhorias. Além disso, elas permitem flexibilidade e possibilitam que os membros da equipe personalizem seu ambiente de trabalho.

Tanto o Airtable quanto a Asana se destacam nessa área. O Airtable oferece oito visualizações (Lista, Linha do tempo, Gantt, Kanban, Calendário, Formulário, Grade e Galeria). É possível alternar entre elas, duplicá-las, baixá-las como arquivos CSV e personalizar as permissões de usuário.

O Asana tem cinco visualizações: Lista, Linha do tempo, Kanban, Calendário e Gantt. É fácil trabalhar nelas e basta um clique para alternar entre as visualizações.

Com base no grande número de exibições disponíveis, o Airtable leva a melhor nesta rodada.

2. Integrações

As integrações com outros aplicativos lhe dão mais poder e minimizam a necessidade de alternar entre plataformas para concluir tarefas.

O Airtable e a Asana oferecem muitas integrações com outras ferramentas para gerenciamento de tarefas, controle de tempo, organização e colaboração, permitindo que você centralize seu trabalho e agilizar os fluxos de trabalho .

A Asana oferece mais de 200 integrações nativas com aplicativos como Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva e HubSpot. Além das integrações, você pode aproveitar as AsanaAPIs para criar aplicativos personalizados e aumentar a produtividade e a eficiência. 😎

A lista de integrações nativas do Airtable é muito mais curta - tem menos de 40 opções. Felizmente, a ferramenta também tem uma API para criar integrações personalizadas.

A julgar pelo número de integrações nativas, a Asana é a clara vencedora nessa categoria. Mas, se você não se importar com algumas etapas extras por meio de uma API, ambas as ferramentas oferecem muitas oportunidades para ampliar sua funcionalidade.

3. Opções de relatórios

Os relatórios são um aspecto crucial do gerenciamento de projetos - você precisa ser capaz de acompanhar o progresso, tomar decisões informadas, atualizar os participantes e gerenciar os riscos com facilidade.

A Asana e o Airtable oferecem recursos de relatório impressionantes. Você não ficará se perguntando se uma tarefa ou projeto está indo na direção certa.

A Asana tem painéis de relatórios de primeira classe. Crie-os com apenas alguns cliques e visualize seus dados para descobrir possíveis problemas e medir o sucesso da sua equipe. Você pode usar os modelos de relatórios da Asana ou criar seus próprios quadros e gráficos para representar as informações. 📊

O Airtable não fica atrás nas opções de relatórios. Ele também permite que você organize seus dados e crie painéis personalizáveis para acompanhar o progresso. O Airtable é mais avançado - se você souber programar, poderá criar seu próprio sistema de relatórios usando o SDK para desenvolver APIs especializadas.

esta rodada da* Asana vs. Airtable batalha está empatada. Se você estiver procurando opções de relatórios mais avançadas, talvez prefira o Airtable.

Airtable vs. Asana no Reddit

O que os usuários do Reddit têm a dizer sobre o confronto Airtable vs. Asana? Vamos ver!

Um usuário mencionou que

gosta da Asana, mas que seus colegas de equipe costumam ter dificuldades com ela

em termos de comunicação e organização:

"Gosto da Asana, mas as pessoas com quem trabalho às vezes têm dificuldades. Elas querem que ela seja mais uma lista de tarefas do que uma visão geral de todo o ciclo do projeto e um mapa do que todos estão fazendo. Elas têm dificuldade com a forma como a ferramenta enterra as subtarefas/querem tudo em um único nível de profundidade, o que não é a forma como a ferramenta foi projetada. Eles têm dificuldade em usar a Asana para se comunicar e transferir arquivos. Tenho dificuldade quando os membros da equipe esperam que eu insira conteúdo (subtarefas e atribuições) que eles são capazes de fazer sozinhos e que deveriam fazer sozinhos para que eu possa ficar a par de onde todos estão no projeto."

Outro usuário do Reddit acha que O Airtable é brilhante, mas tem limitações de segurança devido ao seu suporte para acesso multiusuário:

"Deixe-me acrescentar que, para apreciar totalmente o brilhantismo do Airtable, você (a) precisa conviver com suas muitas limitações ou (b) obter ajuda para superar essas limitações. Muitas dessas limitações têm a ver com o suporte do Airtable para acesso multiusuário.

A primeira grande limitação é aquela que considero basicamente um obstáculo: Se você é o criador de um aplicativo Airtable e o compartilha com outros usuários, não pode impedir que esses usuários o compartilhem com pessoas que você não conhece e que talvez não queiram ver o aplicativo. Ainda não entendo como as pessoas convivem com essa limitação quando estão criando aplicativos comerciais. Só posso concluir que a maioria dos usuários do Airtable não se dá conta disso." Este usuário do Reddit trocou a Asana pelo ClickUp porque

a ferramenta é mais econômica e repleta de recursos

:

"Nos últimos meses, tenho transferido meu trabalho da Asana para o Clickup. Gosto do fato de o Clickup fazer muito mais (especialmente em automação) por um preço mais razoável."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Asana vs. Airtable

Não consegue decidir entre a Asana e o Airtable porque não quer se comprometer? E se dissermos que você não precisa fazer isso? Conheça o ClickUp, uma ferramenta fantástica de gerenciamento de tarefas e projetos que pode revolucionar seu trabalho e abrir as portas para uma produtividade sem precedentes!

Esta ferramenta da Asana e Alternativa ao Airtable conquistou uma excelente reputação graças a um conjunto de recursos cuidadosamente projetado para facilitar a criação, o gerenciamento, o compartilhamento e o rastreamento de projetos. Ele oferece suporte à colaboração em equipe e máxima transparência garantindo que todos estejam cientes das últimas alterações, independentemente de serem grandes ou pequenas.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

De quadros brancos digitais para sessões de brainstorming para Campos personalizados e opções de gerenciamento de documentos o ClickUp tem tudo o que os gerentes de projeto precisam para se destacar em seu trabalho. 💯

Ainda não está convencido? Vamos esclarecer alguns dos principais recursos do ClickUp e você verá rapidamente por que precisa começar a usá-lo AGORA!

1. Gerenciamento de projetos do ClickUp

Software de gerenciamento de projetos ClickUp: Uma olhada em sua interface de usuário

O ClickUp oferece um conjunto completo de opções que facilitam a navegação pelas águas do gerenciamento de projetos Gerenciamento de Projetos do ClickUp . ⛵

Com esses recursos, você pode planejar, organizar e gerenciar projetos de todas as formas e tamanhos, manter a sua equipe alinhada e monitorar o progresso.

Em termos de planejamento, você pode usar IA do ClickUp o robusto assistente de redação da plataforma, para criar planos de projeto cronogramas e resumos. Esse recurso também pode ser útil para redigir e resumir documentos, fazer brainstorming e criar pautas de reuniões.

Use o ClickUp AI para criar modelos em várias visualizações e específicos para sua equipe ou departamento

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações permitindo que você analise seu projeto de todos os ângulos. Além dos clássicos, como os modos de exibição Lista e Kanban, a plataforma tem um Visualização de bate-papo (excelente para comunicação e colaboração), uma visualização Doc (para criar wikis e documentos) e uma visualização Whiteboard (perfeita para brainstorming).

Acompanhe o progresso de seus projetos por meio de Painéis com mais de 50 widgets aproveitam as vantagens de modelos de gerenciamento de projetos para economizar tempo e padronizar processos, e conectar o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas para obter o máximo de funcionalidade.

2. Visualização de tabela ClickUp

Organize, classifique e filtre tarefas na exibição de tabela do ClickUp 3.0 para obter insights mais rapidamente sobre todo o seu trabalho

A Visualização da tabela ClickUp é a casa perfeita para todos os dados relacionados ao projeto. Ela permite armazenar e organizar seus bancos de dados como planilhas, estabelecer relações entre tarefas e usar opções avançadas de formatação.

Use os campos personalizados do ClickUp para fornecer mais detalhes sobre suas tarefas e facilitar a filtragem e a organização. Escolha entre listas suspensas, caixas de seleção, datas, arquivos, fórmulas e campos monetários para formatar seus dados e garantir a consistência em toda a linha.

A visualização da tabela ClickUp oferece uma funcionalidade excepcional porque você pode criar conexões exclusivas entre os dados. Por exemplo, se você estiver vendendo material de escritório, poderá vincular os clientes aos seus pedidos e criar uma visão geral detalhada e centralizada.

Compartilhe sua tabela com as partes interessadas, personalize os níveis de permissões e exporte informações para otimizar seu trabalho e incentivar a colaboração .

3. Quadros Kanban ClickUp

Use os quadros Kanban do ClickUp para exibir suas tarefas como cartões e movê-los com o recurso de arrastar e soltar Quadros Kanban proporcionam melhor visibilidade das tarefas e do progresso delas, permitindo que você priorize e distribua as cargas de trabalho de forma justa. Quadros Kanban do ClickUp levam essa flexibilidade a um novo patamar - você pode escolher o critério de agrupamento de tarefas com apenas alguns cliques.

Sempre que houver uma atualização, basta arrastar e soltar uma tarefa na categoria apropriada no quadro e manter seus fluxos de trabalho simplificados.

Com o ClickUp Kanban Boards, você pode fazer alterações em várias tarefas ao mesmo tempo. Tudo o que você precisa fazer é selecionar as tarefas desejadas, e a Barra de Ferramentas de Ações em Massa aparecerá na parte superior da tela. Altere status, exclua tarefas ou adicione responsáveis diretamente em seu quadro Kanban.

O ClickUp oferece a você uma visão panorâmica de projetos ilimitados em um único quadro Kanban, graças à Visão de tudo. Ele permite que você veja vários fluxos de trabalho simultaneamente, entenda em que pé estão seus projetos e, se necessário, atualize seu plano de jogo de acordo.

ClickUp: O assistente de gerenciamento de projetos

O ClickUp é uma plataforma tudo em um que o ajuda a se concentrar no que importa e a eliminar o estresse da equação de trabalho. Sua capacidade de personalização, flexibilidade, facilidade de uso e muitas opções para planejar, organizar e gerenciar projetos colocam-no no topo da lista para todos que procuram um ferramenta de gerenciamento de projetos de primeira classe . Inscreva-se no plano gratuito do ClickUp hoje mesmo, experimente seus recursos e veja por que ele pode ser a resposta perfeita para o impasse entre Asana e Airtable. 😜