10 melhores softwares de quadro branco para Mac em 2024

Toda grande ideia começa em um pedaço de papel amassado, só que isso é inconveniente.

A maioria de nós pensa visualmente. Os quadros brancos ajudam você a praticar o "Mostre, não diga" Eles o ajudam a expressar uma ideia em diagramas e formas em vez de grandes blocos de texto.

É nesse ponto que os quadros brancos para Mac são excelentes se você for um usuário da Apple - eles oferecem a tela e a conveniência de um caderno ou quadro branco físico. Mas também oferecem os benefícios da colaboração moderna.

Seja para realizar um workshop remoto com a sua equipe para resolver um problema específico ou para obter atualizações de status em uma chamada diária de stand-up, os quadros brancos digitais são realmente uma parte do kit de ferramentas de trabalho remoto moderno.

Nesta publicação, discutiremos as 10 principais ferramentas de quadro branco para Mac para ajudar você e sua equipe a trabalhar e vencer juntos.

O que é um software de quadro branco para Mac?

Um software de quadro branco para Mac é um programa que permite à sua equipe fazer brainstorming, criar mapas mentais e compartilhar ideias de projetos em um quadro branco digital.

Aqui estão alguns usos de um aplicativo de quadro branco para Mac:

Facilita reuniões ecolaboração em tempo real entre os membros da equipe em seus dispositivos Apple

Funciona como um substituto virtual para quadros brancos físicos, especialmente se você tiver uma equipe remota

Planeje e organize ideias de projetos entre os membros da equipe

O que você deve procurar em um software de quadro branco para Mac?

Aqui estão algumas coisas que você deve procurar nos melhores Software de quadro branco em 2024:

Os membros da equipe podem fazer anotações em quadros brancos digitais simultaneamente Desenhar gráficos e mapas e compartilhar ideias durante apresentações sem atrasos Controle de acesso para decidir quem pode ver e editar o que no quadro branco Conecte-se com outras ferramentas que sua equipe já usa Bate-papo em tempo real enquanto estiver usando um quadro branco - muito útil para discussões Salve seus quadros brancos após a reunião para referência futura A maioria das ferramentas de quadro branco oferece preços flexíveis, para que você possa encontrar uma que se ajuste ao seu orçamento

Os 10 melhores softwares de quadro branco para Mac a serem usados em 2024

Fizemos uma curadoria meticulosa das dez principais ferramentas de quadro branco para usuários de Mac em 2024, considerando a variedade de recursos que elas oferecem, as avaliações dos clientes e seu posicionamento competitivo como alternativas a outras ferramentas no mercado.

Aqui estão as que entraram em nossa lista:

1. ClickUp

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração Quadros brancos do ClickUp é uma plataforma de colaboração virtual que capacita as equipes modernas, transformando ideias em ações coordenadas, tudo em um espaço de trabalho unificado.

O ClickUp oferece uma ampla gama de pontos de partida para modelos de quadro branco . Você está desenhando os prós e os contras de uma ideia? Construir um organograma? O ClickUp tem modelos para isso e muito mais.

Os melhores recursos do ClickUp:

Quadros de controle: Quadros brancos do ClickUp permitem que você se expresse de forma criativa, rabiscando, desenhando e criando ideias em uma tela infinita que é perfeitamente integrada ao seu fluxo de trabalho

Quadros brancos do ClickUp permitem que você se expresse de forma criativa, rabiscando, desenhando e criando ideias em uma tela infinita que é perfeitamente integrada ao seu fluxo de trabalho Detecção de colaboração: A detecção de colaboração avançada do ClickUp permite que sua equipe remota trabalhe em conjunto em tempo real. Ela o notifica quando os membros da equipe estão ativamente envolvidos - como digitando, visualizando uma tarefa ou editando documentos

A detecção de colaboração avançada do ClickUp permite que sua equipe remota trabalhe em conjunto em tempo real. Ela o notifica quando os membros da equipe estão ativamente envolvidos - como digitando, visualizando uma tarefa ou editando documentos Opções de formatação: O ClickUp oferece muitas opções de formatação, como formas, texto e imagens, para estilizar seu conteúdo

O ClickUp oferece muitas opções de formatação, como formas, texto e imagens, para estilizar seu conteúdo Adicione tarefas facilmente: Você pode adicionar tarefas novas ou existentes à tela com facilidade

Você pode adicionar tarefas novas ou existentes à tela com facilidade Salvamento automático: Qualquer alteração em seu trabalho é salva automaticamente

Qualquer alteração em seu trabalho é salva automaticamente Versão móvel: O aplicativo móvel ClickUp ajuda a gerenciar tarefas e colaborar com mais eficiência em qualquer lugar. O menu Quick Action do aplicativo permite criar tarefas e lembretes, comentar tarefas, controlar o tempo ou limpar notificações usando o telefone

O aplicativo móvel ClickUp ajuda a gerenciar tarefas e colaborar com mais eficiência em qualquer lugar. O menu Quick Action do aplicativo permite criar tarefas e lembretes, comentar tarefas, controlar o tempo ou limpar notificações usando o telefone Integrações: Você pode integrar seus quadros brancos ClickUp a mais de 1.000 serviços de software

Limitações do ClickUp:

Curva de aprendizado: Recursos extensos podem confundir os iniciantes, que podem achar o software complexo para navegar

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 7000 avaliações)

4,7/5 (mais de 7000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3500+ avaliações)

2. Quadro branco da Microsoft

via Quadro branco da Microsoft O Microsoft Whiteboard é uma ferramenta que aproveita os recursos do Microsoft 365 para ajudar você a colaborar digitalmente. Torne suas reuniões mais eficazes e envolventes!

Melhores recursos do Microsoft Whiteboard:

Colaboração de forma livre: Idealize, crie e colabore visualmente

Idealize, crie e colabore visualmente Elementos de conteúdo diversificados: Expresse ideias por meio de textos, imagens, notas adesivas ou grades de notas que permanecem nítidas em qualquer nível de zoom

Expresse ideias por meio de textos, imagens, notas adesivas ou grades de notas que permanecem nítidas em qualquer nível de zoom Colaboração em tempo real: Edite a tela simultaneamente, independentemente de sua localização física

Edite a tela simultaneamente, independentemente de sua localização física Integrações: Integre seu quadro branco a outras ferramentas do pacote Microsoft 365

Integre seu quadro branco a outras ferramentas do pacote Microsoft 365 Acessibilidade: Acesse seu quadro branco de qualquer lugar usando um dispositivo Windows ou aplicativo da Web

Acesse seu quadro branco de qualquer lugar usando um dispositivo Windows ou aplicativo da Web Compatibilidade com várias entradas: Projetado para entrada por toque, digitação e caneta, o Whiteboard acomoda diversas preferências

Projetado para entrada por toque, digitação e caneta, o Whiteboard acomoda diversas preferências Biblioteca de modelos e formas: Implemente modelos pré-criados a partir de uma ampla biblioteca de modelos e formas

Limitações do Microsoft Whiteboard:

Confiabilidade da Microsoft: É necessário ter o pacote Microsoft para usar o Whiteboard

É necessário ter o pacote Microsoft para usar o Whiteboard Poucas opções de personalização: A personalização do quadro branco é complexa devido ao número reduzido de opções visuais

Preços do Microsoft Whiteboard:

Nota: Os planos de preços a seguir abrangem outras integrações, pois o Microsoft Whiteboard faz parte do Microsoft 365:

Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês individual

: uS$ 6,99/mês individual Microsoft 365 Family : uS$ 9,99 para seis pessoas por mês

: uS$ 9,99 para seis pessoas por mês Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6,00/usuário por mês

: uS$ 6,00/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard : uS$ 12,50/usuário por mês

: uS$ 12,50/usuário por mês Microsoft 365 Business Premium : uS$ 22,00/usuário por mês

: uS$ 22,00/usuário por mês Microsoft 365 Apps for Business: uS$ 8,25/usuário por mês

Classificações e resenhas do Microsoft Whiteboard:

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

3. Miro

via Miro O Miro é um aplicativo de quadro branco interativo para Mac que permite que você e suas equipes se conectem, colaborem e criem, independentemente do seu ambiente de trabalho.

O Miro oferece integrações com aplicativos de terceiros usando o Local de trabalho do Miro . O Miro é o seu software de quadro branco se você quiser fazer brainstorming e criar apresentações com um apelo tradicional de quadro branco.

Melhores recursos do Miro:

Modos de trabalho versáteis: Adapta-se a vários cenários de trabalho, oferecendo recursos personalizados para a criação de apresentaçõessoluções para brainstormingdiagramação, reuniões, workshops, eventos Scrum, mapeamento, pesquisa, design e planejamento estratégico

Adapta-se a vários cenários de trabalho, oferecendo recursos personalizados para a criação de apresentaçõessoluções para brainstormingdiagramação, reuniões, workshops, eventos Scrum, mapeamento, pesquisa, design e planejamento estratégico Recursos de brainstorming: Ferramentas e modelos, como notas adesivas, imagens, mapas mentais, vídeos e recursos de desenho para ajudar você e sua equipe a fazer brainstorming juntos

Ferramentas e modelos, como notas adesivas, imagens, mapas mentais, vídeos e recursos de desenho para ajudar você e sua equipe a fazer brainstorming juntos Integrações perfeitas de ferramentas : mais de 100 integrações com ferramentas populares, como Google Docs, Jira e Zoom, permitem que você se conecte aos seus aplicativos favoritos, simplifique seu fluxo de trabalho e reduza a alternância entre vários aplicativos

: mais de 100 integrações com ferramentas populares, como Google Docs, Jira e Zoom, permitem que você se conecte aos seus aplicativos favoritos, simplifique seu fluxo de trabalho e reduza a alternância entre vários aplicativos Design colaborativo: Envolva as partes interessadas no processo de design, garantindo uma abordagem colaborativa para o design e a tomada de decisões

Limitações do Miro:

Versão gratuita limitada: Opções limitadas para usuários gratuitos

Opções limitadas para usuários gratuitos Não é possível salvar modelos: Os usuários não podem criar e salvar seus modelos personalizados

Preços do Miro:

Gratuito

Para iniciantes : uS$ 8,00 mensais

: uS$ 8,00 mensais Empresa : US$ 16,00 por mês

: US$ 16,00 por mês Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews:

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4. Placas

via Placas de Kitestack O Boards é um organizador e planejador Kanban adaptável criado pela Kitestack Software. Esse gerenciamento de projetos integra-se ao seu fluxo de trabalho e ajuda a monitorar seu progresso facilmente por meio de suas ferramentas de arrastar e soltar.

Muitas das funcionalidades funcionam off-line, o que é excelente; você pode continuar a ser produtivo mesmo sem estar conectado à Internet.

melhores recursos do #### Boards:

Gerenciamento flexível de tarefas: Colete pensamentos, ideias e tarefas com eficiência. Planeje sua semana, organize tarefas ou crie quadros para várias finalidades

Colete pensamentos, ideias e tarefas com eficiência. Planeje sua semana, organize tarefas ou crie quadros para várias finalidades Fluxo de trabalho Kanban: Cada quadro consiste em várias listas, que podem ser organizadas com a criação de cartões de tarefas, itens de lista ou notas dentro delas

Cada quadro consiste em várias listas, que podem ser organizadas com a criação de cartões de tarefas, itens de lista ou notas dentro delas Entradas de tarefas detalhadas: Atribua uma imagem de capa dedicada, um link e notas para cada cartão de tarefa

Atribua uma imagem de capa dedicada, um link e notas para cada cartão de tarefa Arrastar e soltar: Adicione imagens, links e novas entradas com uma interface de usuário fácil de usar

Adicione imagens, links e novas entradas com uma interface de usuário fácil de usar Modo off-line: Segurança de dados e acessibilidade off-line para que você possa trabalhar off-line

limitações do #### Boards:

Não é para usuários pesados: Não é a melhor opção para uso comercial ou empresarial

Não é a melhor opção para uso comercial ou empresarial Mais adequado para uso pessoal: Funciona melhor para projetos pessoais

preços do #### Boards:

Gratuito para sempre

Boards padrão : $29.99

: $29.99 Placas Lifetime : $49.99

: $49.99 Placas estendidas : $39.99

: $39.99 Atualizações de recursos para um ano: $14.99

Avaliações e resenhas do Board:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

5. MioCreate

via MioCreate O MioCreate é uma plataforma de quadro branco on-line que facilita o trabalho colaborativo e comunicação para equipes em vários setores.

Crie fluxogramas, diagramas, protótipos e muito mais; o MioCreate ajuda a simplificar o seu trabalho e a estimular a criatividade da sua equipe.

Melhores recursos do MioCreate:

Recursos fáceis de usar: Acesso a 200 modelos e desenhos, linhas, lápis e ferramentas de forma

Acesso a 200 modelos e desenhos, linhas, lápis e ferramentas de forma Fluxogramas e diagramas: Crie fluxogramas, diagramas e fluxos de trabalho sem esforço, usando formas, símbolos e elementos predefinidos

Crie fluxogramas, diagramas e fluxos de trabalho sem esforço, usando formas, símbolos e elementos predefinidos Reuniões de voz on-line: As reuniões de voz on-line instantâneas permitem que os membros da sua equipe participem de discussões

Limitações do MioCreate:

Não há armazenamento em nuvem para usuários gratuitos

para usuários gratuitos Adequado apenas para pequenos projetos

Preços do MioCreate:

Plano gratuito

Pro: uS$ 4,95 por mês

Avaliações e resenhas do MioCreate:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Quadro Branco Explique Tudo

via Explicar tudo O Explain Everything Whiteboard oferece uma solução completa para tutoriais envolventes, tarefas e integração perfeita com ferramentas e sistemas existentes.

Os melhores recursos do Explain Everything Whiteboard:

Apresentações interativas: Crie apresentações envolventes e interativas do zero ou importe apresentações existentes, adicionando desenhos e slides para envolver o público

Crie apresentações envolventes e interativas do zero ou importe apresentações existentes, adicionando desenhos e slides para envolver o público Vídeos e tutoriais do quadro branco: Transforme materiais didáticos em vídeos e tutoriais rápidos e instrutivos, ideais para compartilhar instantaneamente com sua equipe ou clientes

Transforme materiais didáticos em vídeos e tutoriais rápidos e instrutivos, ideais para compartilhar instantaneamente com sua equipe ou clientes Projetos colaborativos: Suporte para atribuições de projetos colaborativos ou trabalhos de casa em grupo

Suporte para atribuições de projetos colaborativos ou trabalhos de casa em grupo Flexibilidade de integração: Integre seu sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS) preferido ou ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

Limitações do quadro branco Explain Everything:

Falta de opções de fluxo de trabalho: Falta de recursos de gerenciamento de projetos para gerenciar fluxos de trabalho, itens de projeto e tarefas

Falta de recursos de gerenciamento de projetos para gerenciar fluxos de trabalho, itens de projeto e tarefas Não é compatível com a Apple TV

Preços do Explain Everything Whiteboard:

Gratuito

Professor r: US$ 34,99 por usuário anualmente

r: US$ 34,99 por usuário anualmente Classe e escola: uS$ 130 por professor e 30 alunos por ano

Explain Everything Whiteboard ratings and reviews:

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 5 avaliações)

7. Lucidspark

Via Lucidspark O Lucidspark ajuda você a colaborar, fazer brainstorming e transformar suas ideias em planos acionáveis. Seja trabalhando remotamente ou em um espaço físico, ele oferece recursos de segurança e escalabilidade de nível empresarial.

Melhores recursos do Lucidspark:

Ideação ilimitada: Tela de desenho infinita, onde as equipes podem fazer brainstorming, conexões e revelar percepções

Tela de desenho infinita, onde as equipes podem fazer brainstorming, conexões e revelar percepções **Preparado para empresas: bem equipado para uso corporativo, permitindo conexões seguras, protegendo dados confidenciais e aumentando a escala para atender às necessidades exclusivas de sua empresa

Modelos para início rápido: Diversos modelos, incluindo árvores de decisão, matrizes 2×2, mapas de jornada do cliente, roteiros e muito mais para impulsionar a criatividade da sua equipe

Limitações do Lucidspark:

Dependência: É um desafio compartilhar seu trabalho com alguém fora da plataforma

É um desafio compartilhar seu trabalho com alguém fora da plataforma Sem recurso de chamada: Não há chamadas de vídeo ou áudio na ferramenta

Preços do Lucidspark:

Gratuito

Individual : uS$ 7,95 mensais

: uS$ 7,95 mensais Equipe : uS$ 9/usuário por mês

: uS$ 9/usuário por mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e críticas do Lucidspark:

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 recursos)

4,5/5 (mais de 1.500 recursos) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

8. OmniGraffle

Via OmniGraffle O OmniGraffle é uma ferramenta essencial para a sua equipe se você deseja transmitir ideias complexas de forma eficaz por meio de diagramas, wireframes e gráficos vetoriais visualmente atraentes.

Os melhores recursos do OmniGraffle:

Diagramação versátil: Crie diagramas detalhados que facilitam a compreensão de informações complexas

Crie diagramas detalhados que facilitam a compreensão de informações complexas Prototipagem rápida: Os wireframes ajudam você a explorar rapidamenteideias e conceitos com precisão

Os wireframes ajudam você a explorar rapidamenteideias e conceitos com precisão Design de nível profissional: Ferramentas poderosas para projetar gráficos vetoriais de nível profissional

Ferramentas poderosas para projetar gráficos vetoriais de nível profissional Compatibilidade entre plataformas: Disponível para Mac, iPad e iPhone, permitindo colaboração e continuidade entre dispositivos

Limitações do OmniGraffle:

Caro: Preço mais alto em comparação com outras ferramentas de quadro branco para Mac

Preço mais alto em comparação com outras ferramentas de quadro branco para Mac Sem compatibilidade com versões anteriores

Preços do OmniGraffle:

Teste gratuito

Pagamento da assinatura : uS$ 12,49 mensais

: uS$ 12,49 mensais Pagamento único :

uS$ 149,99 para a licença Standard uS$ 249,99 para a licença Pro

:

Avaliações e resenhas do OmniGraffle:

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

4,0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

9. Milanote

Via Nota de Milão A Milanote é uma plataforma para equipes criativas que buscam um espaço de trabalho colaborativo e organizado para coletar, fazer brainstorming e dar vida aos seus projetos criativos.

Melhores recursos do Milanote:

Espaço de trabalho criativo abrangente: Local central para coletar e organizar todos os aspectos de seu projeto criativo

Local central para coletar e organizar todos os aspectos de seu projeto criativo Moodboards versáteis: Organize sua inspiração em moodboards, adicione notas explicativas, obtenha feedback do cliente e mapeie as tarefas do projeto - tudo em um único espaço de trabalho

Organize sua inspiração em moodboards, adicione notas explicativas, obtenha feedback do cliente e mapeie as tarefas do projeto - tudo em um único espaço de trabalho Colaboração multifuncional: Espaço colaborativo para que designers, desenvolvedores, gerentes de projeto e clientes trabalhem juntos sem problemas

Espaço colaborativo para que designers, desenvolvedores, gerentes de projeto e clientes trabalhem juntos sem problemas Espaço de trabalho flexível: Listas de tarefas integradas pararastreamento de tarefas e suporta vários formatos de imagem, incluindo JPG, PNG, GIF, SVG e muito mais

Limitações do Milanote:

Não há acesso off-line

Falta de recursos avançados: Os usuários relatam a falta de recursos avançados e opções de modelos

Preços da Milanote:

Gratuito

Pagamento por pessoa : uS$ 9,99 mensais

: uS$ 9,99 mensais Atualize sua equipe: US$ 49,99 mensais (para dois usuários - 10 usuários)

Milanote avaliações e comentários:

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

10. Notabilidade

Via Notabilidade O Notability é um software de quadro branco diagramático tudo-em-um para Mac OS que permite fazer anotações, fazer anotações em livros e visualizar suas ideias.

O Notability oferece recursos para fazer anotações, esboços e apresentações, além de ajudá-lo a manter-se organizado e sem papel.

Melhores recursos do Notability:

Anotações versáteis: Anote pensamentos, importe e anote livros didáticos, sincronize anotações com áudio e libere a criatividade por meio de esboços com seu lápis Apple

Anote pensamentos, importe e anote livros didáticos, sincronize anotações com áudio e libere a criatividade por meio de esboços com seu lápis Apple Ferramentas multimídia: Faça anotações usando várias ferramentas multimídia, incluindo um lápis digital, marcador efêmero, texto e áudio

Faça anotações usando várias ferramentas multimídia, incluindo um lápis digital, marcador efêmero, texto e áudio Escrita à mão e esboço naturais: O Notability oferece um lápis digital realista, ajustado com precisão para uma experiência de escrita ágil e precisa

O Notability oferece um lápis digital realista, ajustado com precisão para uma experiência de escrita ágil e precisa Reprodução de áudio: No modo de reprodução, tocar em qualquer lugar da sua anotação dá vida ao conteúdo da reunião em tempo real

No modo de reprodução, tocar em qualquer lugar da sua anotação dá vida ao conteúdo da reunião em tempo real Importar, anotar e compartilhar: O Notability suporta a importação e a anotação de vários tipos de arquivos, incluindo PDFs, DOCs, PPTs, imagens e muito mais

Limitações do Notability:

Não é para empresas: É mais adequado para amadores ou estudantes do que para empresas

É mais adequado para amadores ou estudantes do que para empresas Recursos de anotação: Principalmente para anotações

Principalmente para anotações Sem suporte ao modo escuro

Preços do Notability:

Plano gratuito

Plano Plus: uS$ 2,99/mês

Avaliações e resenhas do Notability:

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Escolha o software de quadro branco certo para Mac

Encontrar o software de quadro branco certo que o ajude a equilibrar ideias criativas e um fluxo de trabalho produtivo é um desafio. Embora existam vários aplicativos de quadro branco disponíveis, o software de quadro branco do ClickUp se destaca.

Com o ClickUp, seu esforços de colaboração da equipe e ideias inovadoras da equipe podem se transformar perfeitamente em resultados visualmente impressionantes. Formas e objetos ganham vida, e suas listas de afazeres evoluem para tarefas e processos em tempo real.

As possibilidades são infinitas. Explore Quadro branco ClickUp hoje.