10 melhores alternativas e concorrentes do Helpjuice em 2024

Não importa se você é uma pequena ou grande empresa, toda empresa pode se beneficiar de economizar tempo com uma base de conhecimento bem gerenciada . A plataforma de software Helpjuice é uma ferramenta popular de base de conhecimento que visa fazer exatamente isso, simplificando a forma como sua equipe captura conhecimento, cria artigos de ajuda e compartilha informações importantes entre si e com os clientes.

No entanto, o Helpjuice não é a única ferramenta de software de base de conhecimento disponível no mercado. Se você é uma empresa que busca aprimorar o suporte ao cliente e o compartilhamento de informações internas por meio de uma base de conhecimento inteligente e robusta, essas 10 alternativas e concorrentes do Helpjuice com as melhores classificações oferecem recursos poderosos adaptados às suas necessidades.

O que é uma alternativa ao Helpjuice?

As melhores alternativas ao Helpjuice incluem plataformas de gerenciamento de projetos e software de gerenciamento de conhecimento que pode coletar, distribuir e manter os principais conhecimentos da empresa, assim como o Helpjuice faz, se não for melhor.

O software de base de conhecimento intuitivo permite que organizações como a sua reduzam os custos de suporte, fornecendo uma base de conhecimento voltada para o cliente e a equipe que torna o autoatendimento rápido, eficiente e preciso.

O Helpjuice fornece uma plataforma centralizada para gerenciar as perguntas mais comuns de como fazer e de suporte da sua empresa, simplificando o suporte da equipe interna e o suporte ao cliente externo. A plataforma promete fácil criação e formatação de conteúdo, análise aprofundada de dados, integrações personalizáveis e pesquisa incorporada.

O que você deve procurar nas alternativas ao Helpjuice?

Ao explorar as alternativas do Helpjuice, considere as necessidades de sua empresa e certifique-se de que o software escolhido esteja de acordo com elas. Ao explorar cada plataforma de gerenciamento de conhecimento, procure os seguintes recursos principais:

Facilidade de uso: O software deve ter um design amigável que ajude sua equipe a criar e usar rapidamente os artigos da base de conhecimento

O software deve ter um design amigável que ajude sua equipe a criar e usar rapidamente os artigos da base de conhecimento Recursos de suporte ao cliente: A ferramenta deve ter recursos robustos de suporte ao cliente diretamente de um artigo de suporte específico e gerenciar com eficiência os tíquetes de suporte recebidos

A ferramenta deve ter recursos robustos de suporte ao cliente diretamente de um artigo de suporte específico e gerenciar com eficiência os tíquetes de suporte recebidos Opções de marca: Deve haver uma boa seleção de modelos de base de conhecimento e opções de marca personalizadas para tornar a plataforma coerente com sua imagem

Deve haver uma boa seleção de modelos de base de conhecimento e opções de marca personalizadas para tornar a plataforma coerente com sua imagem Ferramentas de colaboração: As melhores alternativas ao Helpjuice terão recursos de colaboração que facilitam a manutenção de suas informações de suporte, como a capacidade de coeditar artigos e adicionar comentários internos

As melhores alternativas ao Helpjuice terão recursos de colaboração que facilitam a manutenção de suas informações de suporte, como a capacidade de coeditar artigos e adicionar comentários internos Recursos de segurança: A plataforma deve ter controles de acesso que permitam definir funções de usuário, dando-lhe controle total sobre o acesso ao sistema

A plataforma deve ter controles de acesso que permitam definir funções de usuário, dando-lhe controle total sobre o acesso ao sistema Recursos de pesquisa: O software deve ter recursos de pesquisa avançados para encontrar respostas para problemas específicos de suporte, pois uma função de pesquisa forte facilita o autoatendimento do cliente

O software deve ter recursos de pesquisa avançados para encontrar respostas para problemas específicos de suporte, pois uma função de pesquisa forte facilita o autoatendimento do cliente Recursos de fórum: A capacidade de criar um fórum comunitário permitirá que os clientes ajudem a si mesmos, promovendo um melhor relacionamento com o cliente e fornecendo conteúdo adicional de autoatendimento

As 10 melhores alternativas ao Helpjuice para usar em 2024

A escolha do software de base de conhecimento correto começa com o conhecimento de suas opções. Esta lista de bases de conhecimento e software de help desk representa alguns dos melhores do mercado.

Armazene, organize e distribua o conhecimento da empresa com a ampla gama de ferramentas de base de conhecimento do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos com ampla funcionalidade de criação e gerenciamento de documentos. O suporte da base de conhecimento vem por meio do Documentos do ClickUp recurso. Além disso, o recurso gerenciamento de tarefas permitem que você acompanhe as solicitações de suporte, e seu foco na colaboração facilita que os membros da equipe aprimorem a base de conhecimento deixando comentários internos.

Você encontrará uma boa seleção de modelos de base de conhecimento bem como modelos para outras tarefas comerciais comuns, permitindo que o ClickUp se torne uma solução completa para suas operações comerciais. Aproveite as vantagens do IA do ClickUp para acelerar a criação de textos e elaborar um conteúdo mais envolvente e informativo.

Melhores recursos do ClickUp

Permite que os membros da equipe trabalhem juntos com eficiência usando as funções de colaboração

Permite o gerenciamento fácil de vários projetos simultaneamente

Oferece personalização avançada para adaptar a plataforma às suas necessidades

Centraliza todas as suas tarefas, documentos, metas e bate-papos em um só lugar

Integra-se a mais de 1.000 ferramentas e aplicativos de trabalho de terceiros

Limitações do ClickUp

Interface de usuário sobrecarregada devido à complexidade dos recursos

Funcionalidade móvel reduzida em comparação com a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Noção

Via Noção O Notion é uma ferramenta popular para fazer anotações e aumentar a produtividade, além de ter recursos úteis para o gerenciamento do conhecimento. Além disso, ele pode acompanhar projetos e gerenciar tarefas, o que o torna uma ferramenta útil para o gerenciamento do suporte ao cliente. O software pode criar artigos envolventes para a base de conhecimento usando suas funções de criação de conteúdo, incluindo um editor de rich text.

Melhores recursos do Notion

Permite centralizar todo o seu trabalho e conhecimento em um só lugar

Adapta-se às suas necessidades, com blocos de construção poderosos que podem ser tão mínimos ou tão complexos quanto você precisar

Facilita a colaboração entre vários departamentos, como equipes de engenharia, design e produtos

Fornece acesso a uma comunidade vibrante com conteúdo abundante e recursos de aprendizado

Gerencia projetos de forma eficiente com fácil personalização

Limitações do Notion

O Notion poderia se beneficiar de uma API mais rica em recursos para integrações personalizadas mais rigorosas

O aplicativo móvel é menos intuitivo do que a versão para desktop

Preços do Notion

Gratuito

Mais : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Empresa : Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços Add-on de IA: uS$ 8/mês por usuário

Notion ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Guru

Via Guru O Guru é um software de gerenciamento de conhecimento que usa inteligência artificial (IA) para automatizar fluxos de trabalho. Os algoritmos de IA do Guru podem ajudá-lo a encontrar rapidamente as informações necessárias para resolver problemas. O software pode ajudar sua equipe a escrever um conteúdo melhor e encontrar áreas que carecem de compartilhamento de conhecimento. O resultado é uma das alternativas mais fáceis de usar do Helpjuice disponíveis.

Melhores recursos do Guru

Fornece respostas instantâneas por meio de uma pesquisa baseada em IA sem interromper o fluxo de trabalho

Fornece uma base da empresa para que os funcionários comecem o dia com informações relevantes

Facilita a criação rápida de conteúdo melhor com a ajuda da IA generativa

Facilita o gerenciamento do conhecimento por meio de uma hierarquia de conteúdo personalizável

Limitações do Guru

O recurso de análise poderia ser melhor

A extensão do navegador pode apresentar falhas ocasionais

É difícil gerenciar as permissões para equipes maiores

Preços do Guru

**Gratuito

Para iniciantes : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Builder : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Guru ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

4. Confluência

Via Confluência O Confluence é um aplicativo de espaço de trabalho em equipe que reúne conhecimento e colaboração. O Confluence é desenvolvido pela Atlassian e, portanto, funciona perfeitamente com as ferramentas da Atlassian, como Jira, Trello e Bitbucket, além de suas opções de integração de terceiros.

Sua base de conhecimento apresenta funcionalidade de pesquisa avançada para facilitar a localização de conteúdo. Os modelos da base de conhecimento implementam as práticas recomendadas para garantir a criação eficaz de conteúdo.

Melhores recursos do Confluence

Mantém o conteúdo atualizado e detectável com ferramentas dimensionáveis que crescem com sua empresa

Cria uma plataforma unificada para manter todos atualizados

Oferece modelos para vários tipos de projetos para configurar sua equipe rapidamente

Acomoda muitos tipos de dados e informações com espaços de trabalho flexíveis

Limitações do Confluence

O editor pode ser menos intuitivo do que poderia ser

O preço é alto para algumas empresas

As opções de personalização de modelos são limitadas

Preços do Confluence

Colaboração em equipe : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Colaboração em equipe + calendários : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Colaboração da equipe + Perguntas e respostas : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Tudo incluído: uS$ 30/mês

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 3.500 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Document360

Via Documento360 Este software de gerenciamento de documentos oferece uma solução robusta para a criação de uma base de conhecimento. O Document360 tem amplas opções de gerenciamento de conteúdo, permitindo que você acompanhe as versões dos artigos e execute relatórios detalhados. Ele pode criar uma base de conhecimento interna para a equipe e uma base pública para consultas de clientes. A capacidade de incorporar vídeos e importar documentos do Microsoft Word facilita a criação de conteúdo personalizado.

Melhores recursos do Document360

Cria uma base de conhecimento on-line de autoatendimento rapidamente usando IA

Cria uma ampla variedade de documentação de compartilhamento de conhecimento

Integra-se com produtos existentes de help desk, análise, comentários e bate-papo

Oferece um processo de migração suave de outras plataformas populares de base de conhecimento

Escala perfeitamente com sua empresa

Limitações do Document360

O software poderia se beneficiar de opções de personalização mais avançadas

Há uma curva de aprendizado para usuários não familiarizados com software de base de conhecimento

As integrações de terceiros são limitadas

Document360 preços

**Gratuito

Padrão : $149/mês por projeto

: $149/mês por projeto Profissional : $229/mês por projeto

: $229/mês por projeto Business : uS$ 399/mês por projeto

: uS$ 399/mês por projeto Empresarial: uS$ 599/mês por projeto

Document360 avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

6. Zendesk

Via Zendesk Uma das ferramentas mais populares do mercado, o Zendesk é talvez o maior nome em software de help desk. É uma solução abrangente para o suporte ao cliente, fornecendo gerenciamento de tíquetes além de sua base de conhecimento. O Zendesk abrange quase todos os aspectos do suporte ao cliente de forma fácil de usar, o que o torna uma das principais alternativas ao Helpjuice.

Melhores recursos do Zendesk

Oferece atendimento ao cliente próximo e pessoal

Permite a personalização da experiência do cliente para promover a fidelidade e a receita

Protege sua empresa contra a maioria dos requisitos de conformidade com certificações de segurança

Integra-se com aplicativos e ferramentas de terceiros

Oferece uma interface amigável, limpa e intuitiva, para que os usuários possam se tornar produtivos rapidamente

Limitações do Zendesk

Preços mais altos em comparação com muitos de seus concorrentes

Opções de personalização limitadas

Requisitos de gastos adicionais para algumas integrações de terceiros

Preços da Zendesk

Somente suporte (equipe) : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Somente suporte (Pro): uS$ 55/mês por usuário

Somente suporte (Enterprise) : uS$ 115/mês por usuário

: uS$ 115/mês por usuário Equipe Suite : uS$ 55/mês por usuário

: uS$ 55/mês por usuário Suite Growth : uS$ 89/mês por usuário

: uS$ 89/mês por usuário Suite Pro : $115/mês por usuário

: $115/mês por usuário Suite Enterprise: $169/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2 : 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.500 avaliações)

7. Ajude o Scout

Via Ajuda ao olheiroAjuda ao olheiro centraliza todas as conversas com os clientes em um único painel, facilitando a visão geral das consultas dos clientes. Ao exibir todas as conversas em uma interface no estilo caixa de entrada, vários agentes podem trabalhar para resolver as consultas dos clientes. O Help Scout se concentra fortemente na comunicação e apresenta um software de base de conhecimento que pode reduzir a dependência do cliente em relação à equipe de suporte.

Melhores recursos do Help Scout

Gerencia todas as conversas com os clientes em uma plataforma poderosa, semelhante a uma caixa de entrada

Oferece um recurso de bate-papo ao vivo, para que você esteja disponível quando os clientes precisarem de ajuda

Oferece uma opção de autoatendimento, o que significa que os clientes podem encontrar respostas usando as ferramentas da base de conhecimento

Oferece suporte acomunicação com o cliente dentro do seu aplicativo usando o recurso de mensagens no aplicativo

Permite que a equipe trabalhe em conjunto com dados e interações de clientes usando ferramentas de colaboração

Limitações do Help Scout

O recurso de pesquisa poderia ser mais robusto

O software poderia se beneficiar de mais opções de personalização

Faltam algumas integrações de terceiros

Preços do Help Scout

Padrão : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Mais : uS$ 40/mês por usuário

: uS$ 40/mês por usuário Pro: uS$ 65/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Help Scout

G2 : 4.4/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.06/5 (mais de 200 avaliações)

8. Bloomfire

Via Bloomfire O Bloomfire usa IA para melhorar os fluxos de trabalho. Ele apresenta marcação, resumo e categorização automatizados para melhorar o gerenciamento de conteúdo. A base de conhecimento privada com tecnologia de IA é um trabalhador do conhecimento digital que permite que os funcionários encontrem rapidamente as informações necessárias. A equipe pode pesquisar usando filtros personalizáveis, facilitando a organização e a localização de conteúdo relevante.

Melhores recursos do Bloomfire

Utiliza IA para facilitar a pesquisa e a descoberta de conteúdo em vários locais

Fornece ferramentas de IA que podem marcar, resumir e categorizar automaticamente o conteúdo no upload

Aumenta a eficiência e a precisão dos funcionários com o recurso Build-Your-Own Digital Knowledge Worker

Oferece uma plataforma centralizada e pesquisável para informações e insights

Usa IA conversacional para propor respostas a partir do conteúdo da plataforma

Limitações do Bloomfire

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

A experiência móvel não é tão perfeita quanto a versão para desktop

A funcionalidade de pesquisa está faltando em algumas áreas

Preços do Bloomfire

Flex : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Talla : uS$ 460/mês para 50 usuários

: uS$ 460/mês para 50 usuários Starter : uS$ 1.750/mês para 100 usuários

: uS$ 1.750/mês para 100 usuários Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Bloomfire ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

9. Freshdesk

Via Freshdesk O Freshdesk é uma solução de help desk que oferece ampla funcionalidade para suporte ao cliente. O software de base de conhecimento integrado fornece um repositório de informações, permitindo o autoatendimento do cliente. Além de fornecer suporte baseado em conhecimento, o espaço de trabalho unificado facilita o rastreamento e a resolução de tíquetes de suporte para melhorar o atendimento ao cliente.

Melhores recursos do Freshdesk

Gerencia, prioriza e resolve tíquetes de suporte de forma eficiente com um espaço de trabalho unificado

Automatiza o autoatendimento com uma base de conhecimento escalável e widgets personalizados

Otimiza as operações e melhora a produtividade com automação e fluxos de trabalho alimentados por IA

Capacita os agentes a interagir com especialistas deequipes multifuncionais usando ferramentas de colaboração

Usa insights orientados por IA para refinar proativamente os esforços de suporte e monitorar a qualidade

Limitações do Freshdesk

Falta de opções de personalização

Preços altos em comparação com concorrentes semelhantes

Problemas de atraso sob carga pesada

Preços do Freshdesk

**Gratuito para sempre

Crescimento : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Pro : $49/mês por usuário

: $49/mês por usuário Enterprise: uS$ 79/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Freshdesk

G2 : 4.4/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

10. Base de conhecimento ProProfs

Via Base de conhecimento ProProfs Esse software de gerenciamento de conhecimento apresenta amplas opções de personalização. Por meio de ferramentas de criação com tecnologia de IA e um amplo conjunto de opções de tipos de documentos, a ProProfs Knowledge Base ajuda os clientes a encontrar as informações de que precisam. Ele se integra ao Google Analytics e a outras ferramentas de terceiros para aprimorar a funcionalidade.

Melhores recursos da Base de Conhecimento ProProfs

Oferece uma base de conhecimento on-line de autoatendimento com tecnologia de IA para clientes e funcionários

Cria vários tipos de documentos de compartilhamento de conhecimento

Integra-se a um grande número de ferramentas de terceiros para ampliar a funcionalidade

Oferece assistência à migração, facilitando a mudança de outras plataformas

Fornece relatórios detalhados por meio da integração com o Google Analytics

Limitações da Base de Conhecimento ProProfs

Uma interface de usuário desatualizada ou sem graça

Poucos modelos iniciais

Recursos de análise e relatórios que poderiam ser mais robustos

Preços da Base de Conhecimento ProProfs

Essenciais : uS$ 1.080/ano

: uS$ 1.080/ano Premium : uS$ 1.440/ano

: uS$ 1.440/ano Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas da Base de Conhecimento ProProfs

G2 : 4.5/5 (28 avaliações)

: 4.5/5 (28 avaliações) Capterra: 4.7/5 (27 avaliações)

Crie sua base de conhecimento no ClickUp hoje mesmo

Essas principais alternativas e concorrentes do Helpjuice representam algumas das melhor base de conhecimento software disponível. Algumas opções se concentram exclusivamente na funcionalidade da base de conhecimento, enquanto outras têm um conjunto de recursos mais robusto que integra outras ferramentas importantes, como sistemas completos de tíquetes de suporte ou gerenciamento aprofundado de projetos.

Se você estiver procurando um software de gerenciamento de conhecimento que vá além da simples criação de uma base de conhecimento, registre-se para obter uma conta gratuita no ClickUp . Além de criar uma base de conhecimento detalhada e impressionante, os recursos de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp significam que sua base de conhecimento se integra aos projetos e às comunicações de sua equipe para uma experiência sem complicações.