10 modelos gratuitos de planos de continuidade no Word & ClickUp

Sua empresa tem um plano para quando ocorrer um desastre? Seja um desastre natural ou uma crise de relações públicas, ter um manual pronto à mão o ajudará a sair fortalecido do outro lado de qualquer emergência. 💪

Embora poucas empresas possam prever um grande desastre como a pandemia, as empresas com um procedimento de recuperação em vigor podem estar mais bem posicionadas para agir mais rapidamente no futuro. Ao investir em um plano de continuidade de negócios (BCP), você pode manter sua equipe segura, evitar interrupções nos negócios e proteger a imagem da sua marca.

Um plano de continuidade de negócios abrange todas as possíveis situações de emergência que podem afetar sua empresa. Mas é preciso tempo para criar um plano de continuidade sólido - e você precisa concentrar sua energia na essência do plano, não na formatação.

Felizmente, os modelos de BCP facilitam a criação rápida de criar planos de contingência que não deixem pedra sobre pedra. 🔍

Neste guia, explicaremos o que é um modelo de plano de continuidade, explicaremos os principais componentes de um modelo de PCN e compartilharemos nossos 10 principais modelos gratuitos de plano de continuidade de negócios.

O que é um modelo de plano de continuidade?

Um modelo de plano de continuidade é um documento estruturado que ajuda sua empresa a continuar operando mesmo durante uma emergência.

Em sua essência, um modelo de plano de continuidade tem tudo a ver com preparação. Quer você esteja enfrentando um desastre natural, como um tornado, ou uma interrupção causada pelo homem devido a um ataque cibernético, um modelo de BCP oferece um roteiro para minimizar a interrupção dos negócios e o tempo de inatividade.

Isso também não se aplica apenas às grandes empresas. As pequenas empresas são mais suscetíveis a desastres porque têm menos recursos, portanto, é extremamente importante que elas criem um plano de continuidade.

A desvantagem é que a criação de um BCP exige tempo e recursos, e é por isso que muitas empresas não têm um. Felizmente, seguir um modelo pronto pode reduzir em horas o processo de criação do PCN. Ele também o ajuda a examinar várias facetas da preparação para desastres para que você tenha menos probabilidade de ignorar algo importante.

Quais são os principais componentes de um modelo de plano de continuidade de negócios?

Cada empresa tem uma definição diferente do que constitui uma "emergência" A boa notícia é que você ainda poderá seguir a mesma fórmula de gerenciamento de emergência com o modelo certo. Um plano de continuidade de negócios sólido deve incluir, no mínimo, estes componentes:

Índice : Liste todas as seções do modelo - com links para facilitar o acesso

: Liste todas as seções do modelo - com links para facilitar o acesso Introdução: Apresentar o objetivo e o escopo do BCP. Também é importante distinguir quando é necessário usar esse plano e quando é hora de entrar em contato com os serviços de emergência

Apresentar o objetivo e o escopo do BCP. Também é importante distinguir quando é necessário usar esse plano e quando é hora de entrar em contato com os serviços de emergência Avaliação de risco: Esta seção deve identificar as possíveis ameaças que podem afetar a sua empresa. Ela deve incluir uma análise de impacto nos negócios para medir o quanto esse risco específico seria prejudicial à sua empresa

Esta seção deve identificar as possíveis ameaças que podem afetar a sua empresa. Ela deve incluir uma análise de impacto nos negócios para medir o quanto esse risco específico seria prejudicial à sua empresa Estratégias de recuperação: Depois de entender os possíveis riscos, você podecriar um plano estratégico para recuperação. Verifique com sua equipe jurídica se há requisitos regulamentares para essa etapa

Depois de entender os possíveis riscos, você podecriar um plano estratégico para recuperação. Verifique com sua equipe jurídica se há requisitos regulamentares para essa etapa Funções e informações de contato das partes interessadas: Liste todos os membros da equipe e seus números de telefone para contato de emergência. Inclua os contatos relevantes de recursos humanos (RH), tecnologia da informação (TI) e da equipe de gerenciamento. O plano também deve especificar quais partes interessadas estão encarregadas de cada parte do plano

Liste todos os membros da equipe e seus números de telefone para contato de emergência. Inclua os contatos relevantes de recursos humanos (RH), tecnologia da informação (TI) e da equipe de gerenciamento. O plano também deve especificar quais partes interessadas estão encarregadas de cada parte do plano Plano de comunicação: Especifique como você compartilhará informações com os membros da equipe, a gerência sênior, os parceiros comerciais e o público

10 modelos de planos de continuidade gratuitos

Um plano de continuidade de negócios mantém sua empresa funcionando mesmo quando as coisas ficam difíceis. Criar um plano leva tempo, mas com o modelo certo, você pode simplificar a formatação e ir direto ao que interessa. Confira estes 10 modelos de planos de continuidade gratuitos para acelerar o processo de criação do plano de continuidade. ⚡

1. Modelo de plano de continuidade de negócios ClickUp

Garanta operações de negócios tranquilas com um plano de continuidade proativo em vigor com a ajuda deste modelo detalhado

Falhas em equipamentos, pandemias e desastres naturais causam estragos em qualquer empresa. Você precisa de um plano de negócios flexível que funcione mesmo quando o pior acontecer. Isso pode significar que você estará executando apenas funções comerciais críticas, mas é melhor do que nada, certo?

Não é possível prever todos os possíveis desastres, mas o Modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp é a segunda melhor coisa que uma bola de cristal mágica. 🔮

Ele inclui várias seções úteis para:

Avaliação de riscos

Estratégias de recuperação

Testes e revisões de processos

Esse modelo inclui até mesmo visualizações e cores bonitas para chamar sua atenção para os lugares certos. Crie status, campos e visualizações personalizados para personalizar o modelo.

O modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp também se integra ao seu sistema ClickUp ferramentas de gerenciamento de projetos para que você possa gerar tarefas, controlar o tempo, criar dependências e muito mais sem sair do seu modelo de PCA. 🤩

2. Modelo de plano de contingência do ClickUp

Use as visualizações de lista e quadro neste modelo de plano de contingência do ClickUp para acompanhar melhor os riscos e as ações que você planeja tomar

Um plano de contingência é diferente de um plano de continuidade. Esse tipo de modelo de BCP identifica riscos potenciais, lista possíveis soluções e fornece à sua equipe um plano estratégico para responder às interrupções mais prováveis.

As Modelo de plano de contingência do ClickUp oferece à sua equipe uma estrutura especializada para:

Analisar riscos

Definir metas e os resultados desejados

Encontrar recursos e pessoal para executar um plano de contingência

Testar todos os cenários alternativos

O melhor desse modelo é que ele fornece um processo para a criação de um plano de contingência exclusivo, adaptado aos riscos com os quais você mais se preocupa. Ele também identifica as responsabilidades e as tarefas dos membros da equipe para cada cenário, deixando bem claras as próximas etapas.

3. Modelo de matriz de probabilidade e impacto do ClickUp

Quer esteja trabalhando no lançamento de um produto ou em um processo interno, este modelo do ClickUp o ajudará a tomar decisões com confiança

Vimos em primeira mão a facilidade com que uma pandemia pode causar grandes interrupções nos negócios. Mas alguns desastres têm maior (e menor) probabilidade de causar impacto em seus negócios.

Por exemplo, se você estiver no Centro-Oeste, os furacões provavelmente não estão no seu radar. No entanto, se sua cadeia de suprimentos depende de materiais trazidos do litoral, você provavelmente se preocupará muito com os furacões. 🌀

A Modelo de matriz de probabilidade e impacto do ClickUp o ajudará a classificar quais riscos têm maior probabilidade de interromper seus negócios. Ele até classifica esses riscos em termos de dano potencial para ajudá-lo a priorizar seu tempo e seus recursos. Dessa forma, você se prepara primeiro para as emergências mais prejudiciais (e prováveis).

Esse modelo é indispensável se a sua equipe tiver dificuldades para tomar decisões informadas ou priorizar tarefas. Este modelo de plano de continuidade de negócios inclui até mesmo uma visualização simples que você pode compartilhar com outros membros da equipe para tomar decisões informadas em grupo em menos tempo. 🙌

4. Modelo de análise de impacto nos negócios do ClickUp

Vincule seus sistemas e processos ao impacto nos negócios com o modelo de análise de impacto nos negócios do ClickUp

Uma análise de impacto nos negócios (BIA) identifica os riscos potenciais para sua empresa. Depois de identificar os riscos, a BIA registra todos os planos de ação que podem ser ativados em caso de emergência.

Para começar, registre todas as possíveis emergências em um modelo de controle de problemas . A partir daí, use o Modelo de análise de impacto nos negócios do ClickUp para inserir rapidamente critérios como impacto financeiro, reputação da marca, experiência do cliente e muito mais. ✨

Este modelo de plano de continuidade ajuda as equipes a saírem de ciclos improdutivos de ansiedade, concentrando-se na ativação do plano. Em vez de seguir seu instinto em uma crise, este modelo de estilo de rubrica apoia decisões calmas e objetivas usando dados quantificados.

5. Modelo de quadro branco da matriz de prioridades do ClickUp

Use o quadro branco da matriz de prioridades 2×2 para ajudá-lo a organizar suas tarefas de acordo com sua importância e nível de prioridade

Depois de conhecer as emergências de maior prioridade que podem afetar sua empresa, talvez você ainda precise de ajuda para priorizar quais devem ser tratadas primeiro. Use o Modelo de quadro branco da matriz de prioridades do ClickUp para esclarecer quais planos e tarefas de desastres você deve executar primeiro.

Você pode usar esse modelo durante a fase de planejamento da criação de um plano de continuidade ou mesmo quando ocorrer um desastre. A Matriz de Prioridade coloca sua equipe na mesma página, classifica a urgência de várias tarefas e visualiza tudo para o seu grupo em um gráfico bonito. 📊

6. Modelo de plano de emergência do ClickUp

Acompanhe as rotas de evacuação e outros detalhes importantes de segurança com o modelo de plano de emergência do ClickUp

Todo modelo de plano de continuidade de negócios deve conter um plano de emergência de algum tipo. O Modelo de plano de emergência do ClickUp é útil não apenas para seu plano de continuidade, mas também para a sinalização de emergência em todo o edifício.

Você pode personalizar o plano de acordo com sua preferência, mas, pronto para uso, o modelo inclui:

Planos de evacuação

Rotas de fuga

Pontos de montagem

Funções do pessoal-chave

Procedimentos passo a passo para diferentes emergências

Algumas empresas fazem um único plano de emergência, enquanto outras precisam criar vários. Por exemplo, você pode criar um plano de emergência para incêndios e um plano separado para tornados. 🌪️

Lembre-se de que as leis locais, estaduais ou federais se aplicam à sinalização de emergência. Consulte a sua equipe jurídica para garantir a exibição desses sinais de acordo com esses requisitos.

7. Modelo de plano de ação de emergência no local de trabalho do ClickUp

Atenda aos requisitos da OSHA com este modelo de plano de ação de emergência para o local de trabalho da ClickUp

Alguns modelos de planos de continuidade de negócios são projetados para proteger as operações comerciais ou o público, mas é importante ter um plano para proteger seus funcionários também. O Modelo de plano de ação de emergência no local de trabalho do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso.

Este é um plano de emergência mais detalhado que o ajuda:

Comunicar-se de forma rápida e clara com os funcionários durante todos os tipos de emergências

Definir quem está encarregado do quê em uma emergência - antes que a emergência realmente aconteça

Armazenar todos os planos de emergência em um local seguro

Um plano de emergência é excelente porque equipa seus funcionários com as habilidades e o conhecimento necessários para superar uma emergência. Algumas seguradoras exigem que as empresas tenham um plano de emergência documentado, portanto, isso também pode ajudá-lo a garantir a cobertura. 🌻

O ClickUp é uma solução de local de trabalho completa, portanto, armazenar seu plano de ação de emergência na mesma plataforma que suas tarefas e bate-papos o torna mais acessível para toda a equipe.

8. Modelo de plano de continuidade de negócios do Word por modelo de plano de recuperação de desastres

Via modelo de plano de recuperação de desastres

Você é uma empresa Microsoft? Então você vai adorar o Modelo de plano de continuidade de negócios do Word por Modelo de plano de recuperação de desastres. Trata-se de uma versão publicamente disponível do Plano de Continuidade de Negócios do MIT, portanto, você pode confiar que ele cobre todas as suas bases.

Esse modelo gratuito de plano de continuidade inclui seções para:

Introdução

Projeto do plano

Organização da resposta e recuperação de desastres

Plano de continuidade de negócios

Procedimentos de gerenciamento de equipes

Procedimentos de recuperação, incluindo uma lista de notificações

Os downloads estão disponíveis para Word e Adobe PDF, mas o texto do modelo está disponível no site se você não quiser fazer o download.

9. Modelo de plano de continuidade de negócios para pequenas empresas em Word da FINRA.org

Via Finra.org

A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) regulamenta o setor de investimentos. Os investimentos têm tudo a ver com gerenciamento de riscos, portanto, não é surpresa que a FINRA tenha lançado um Modelo de plano de continuidade de negócios para pequenas empresas .

Um plano de continuidade é necessário se você for uma corretora de pequeno porte ou se for obrigado a seguir as diretrizes da FINRA. Em vez de se perguntar se você está em conformidade, siga o modelo de plano de continuidade da FINRA para ter mais tranquilidade. 🧘

Ele inclui seções para:

Pessoal de contato de emergência

Localização dos escritórios e locais alternativos

Políticas da empresa

Avaliações financeiras e operacionais

Sistemas de missão crítica

Relatórios regulamentares

Atualizações e revisões anuais

Você ainda deve adaptar o modelo às suas necessidades específicas, mas o modelo o ajudará a economizar muito tempo.

10. Modelo de plano de continuidade de negócios no Word da LegalTemplates

Via LegalTemplates

LegalTemplate's Modelo de plano de continuidade de negócios no Word é simples, mas inclui todas as informações necessárias para criar seu próprio plano de continuidade de negócios.

Gostamos que o site o conduza por um processo estruturado para criar um plano de resposta a incidentes (IRP), um plano de resposta a emergências (ERP), um plano de continuidade da cadeia de suprimentos e outros tipos de planos de continuidade que você possa precisar.

O LegalTemplates também oferece algumas dicas úteis para acompanhar as metas de seu plano de continuidade ao longo do tempo . Eles dizem que você precisa revisar a lista de verificação duas vezes por ano, praticar a implementação de tudo uma vez por ano e fazer uma reformulação formal do seu plano de continuidade a cada dois anos.

Aprimore os processos de negócios com o ClickUp

O gerenciamento da continuidade dos negócios é imprescindível para empresas de todos os portes. Seja um desastre natural ou outra emergência, você precisa de um plano muito antes de o pior acontecer.

Confie nesta lista de modelos de planos de continuidade gratuitos para criar um plano de recuperação de desastres que o ajude a voltar às operações comerciais normais mais rapidamente. 👔

