Modelos de critérios de avaliação gratuitos

A avaliação objetiva, seja para alunos, funcionários ou projetos, é impossível sem pelo menos alguma padronização. Mas é difícil saber por onde começar, e é aí que entra o modelo de rubrica correto.

Um modelo de critério de avaliação permite que você avalie o trabalho de um aluno usando uma escala de classificação apropriada para uma tarefa específica do aluno ou uma pergunta de teste. Com o modelo certo, você pode até mesmo expandir seus critérios de desempenho para incluir linguagem mais descritiva e feedback específico.

O melhor modelo de critério de avaliação gratuito para você depende, é claro, de suas necessidades exatas. Por exemplo, os modelos de critérios de avaliação terão critérios diferentes de um critério de avaliação de projeto criado para avaliações de desempenho.

Nenhuma rubrica única pode incluir todos os critérios necessários para cobrir todas essas nuances. No entanto, o melhor modelo de critério de avaliação em branco oferece a flexibilidade e a personalização necessárias para levá-las em conta.

O que é um modelo de rubrica?

Um modelo de rubrica é um formulário padronizado que o ajuda a avaliar e dar notas a um funcionário, projeto ou aluno. Ele estabelece critérios padronizados para criar uma pontuação que se aplica a todos que você classifica e, ao mesmo tempo, é flexível o suficiente para levar em conta uma avaliação mais qualitativa.

A maioria dos modelos de critérios de avaliação inclui alguns componentes principais:

Uma seção de visão geral que descreve os detalhes do projeto ou da tarefa, as metas de aprendizado e as expectativas gerais de desempenho

Itens de linha para cada critério em que o professor dará nota ao aluno, com pontuações específicas para cada parte do desempenho

Linhas adicionais que permitem comentários mais gerais sobre cada item de linha

Um resumo do desempenho geral do aluno com base em todas as informações relevantes do critério de avaliação

Uma seção para que os professores ou avaliadores forneçam feedback e descrevam as próximas etapas para melhorar o desempenho

O resultado desses aspectos individuais é um modelo de critério de avaliação holístico que o avaliador pode preencher toda vez que um aluno concluir a tarefa, economizando tempo.

O que faz um bom modelo de critério de avaliação?

Como precisam ser flexíveis, os modelos de critérios de avaliação editáveis tendem a diferir significativamente tanto no formato quanto na configuração. Naturalmente, um modelo para avaliar os níveis de desempenho dos funcionários é diferente de um modelo que se concentra em critérios de classificação para alunos individuais ou projetos em grupo.

Dito isso, os melhores modelos de critérios de avaliação compartilham algumas características importantes:

Facilidade de uso : Os modelos mais úteis tornam a criação de critérios de avaliação mais fácil a cada vez que você o faz

: Os modelos mais úteis tornam a criação de critérios de avaliação mais fácil a cada vez que você o faz Opções de exportação fáceis : Por exemplo, deve ser fácil exportar seu critério de avaliação para o Google Docs ou seu LMS

: Por exemplo, deve ser fácil exportar seu critério de avaliação para o Google Docs ou seu LMS Personalização : Quanto mais facilmente você puder personalizar seu modelo de critério de avaliação em branco para corresponder à sua escala de avaliação e a outros critérios, melhor

: Quanto mais facilmente você puder personalizar seu modelo de critério de avaliação em branco para corresponder à sua escala de avaliação e a outros critérios, melhor Simplicidade : Sua meta é minimizar os processos demorados de seus critérios de avaliação, portanto, um modelo simples (talvez até condensado em uma única página) é o melhor

: Sua meta é minimizar os processos demorados de seus critérios de avaliação, portanto, um modelo simples (talvez até condensado em uma única página) é o melhor Integração em um sistema maior: É provável que seu modelo de critério de avaliação em branco seja apenas uma das muitas ferramentas on-line que você usa para avaliar os alunos. Quanto mais ele puder se integrar a essas outras ferramentas, como o seu software de avaliação de desempenho melhor

10 Free Rubric Templates

Se você deseja criar uma rubrica verdadeiramente holística para seus alunos e avaliações de desempenho, esses modelos de rubrica em branco podem ajudar.

1. Modelo de critério de avaliação

Modelo de boletim de notas do ClickUp

O modelo

Modelo de boletim de notas do ClickUp

é uma maneira simples de acompanhar todas as atividades dos alunos em sua sala de aula durante um semestre. Ele consiste em quatro exibições principais:

Start Here : Uma introdução ao modelo de critério de avaliação que descreve exatamente como você pode avaliar seus alunos

: Uma introdução ao modelo de critério de avaliação que descreve exatamente como você pode avaliar seus alunos Tabela de critérios de avaliação : Seções organizadas por mês e colunas que incluem o nome do aluno, a média do questionário, a média da lição de casa, a média do teste longo, a nota de participação e uma seção de comentários para escrever descrições do trabalho

: Seções organizadas por mês e colunas que incluem o nome do aluno, a média do questionário, a média da lição de casa, a média do teste longo, a nota de participação e uma seção de comentários para escrever descrições do trabalho Lista de notas : Para inserir notas individuais de alunos para tarefas individuais

: Para inserir notas individuais de alunos para tarefas individuais Nível de participação: Para classificar os alunos de acordo com o grau de participação deles em suas aulas e esforços de ensino

A melhor parte desse modelo de critério de avaliação é seu equilíbrio entre complexidade e eficiência. Depois que você define uma tarefa e insere notas para os alunos, ele usa automaticamente cálculos de back-end para preencher as colunas corretas da guia de visão geral. Isso economiza seu tempo e mantém seu feedback construtivo.

2. Modelo de avaliação de projeto ClickUp

Modelo de avaliação do projeto ClickUp

Se você deseja avaliar o sucesso de um projeto após sua conclusão,

Modelo de avaliação de projeto do ClickUp

é um ótimo ponto de partida. Ele permite que você avalie o desempenho do seu projeto em relação ao seu projeto original

metas de gerenciamento de projetos

identificar áreas de melhoria e até mesmo obter feedback de outras partes interessadas sobre o que fazer melhor da próxima vez.

A melhor parte: Tudo isso está disponível em uma narrativa simples no ClickUp Docs, permitindo que qualquer leitor vá rápida e facilmente para a seção mais relevante para ele.

Por exemplo, algumas partes interessadas podem precisar ler toda a avaliação. Mas outros podem querer ver apenas a rubrica holística que destaca a parte quantitativa de sua visão geral. Com o modelo de avaliação de projeto, você pode atender a ambas as necessidades, ajudando-o a avaliar seus projetos e, ao mesmo tempo, aprendendo lições importantes para o futuro.

3. Modelo de relatório de avaliação de projeto

Relatório de avaliação do projeto ClickUp

Projetado como um relatório de avaliação mais abrangente, o

Modelo de relatório de avaliação do projeto ClickUp

é especialmente valioso para avaliar seu aluno ou funcionário no final de um marco específico, como um semestre ou ano fiscal.

Como resultado, esse modelo de rubrica é em grande parte narrativo, concentrando-se mais nas circunstâncias e nos resultados das notas individuais, ao contrário dos modelos mais analíticos. Mas isso não o torna menos valioso, principalmente quando se trata de avaliar o desempenho em sala de aula em relação às expectativas originais.

No início de cada avaliação, você pode criar um relatório descrevendo os detalhes das tarefas ou projetos em questão. A partir daí, o modelo oferece uma oportunidade de compartilhar suas ideias de forma rápida e organizada, mantendo as descrições curtas e diretas. Você pode até incluir detalhes como a reação dos alunos ao seu estilo de ensino.

4. Modelo de rubrica de desempenho

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Escrever uma avaliação de desempenho pode ser difícil, especialmente quando você não tem uma escala ou critérios predefinidos para avaliar todos. É isso que torna a

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

uma adição muito valiosa a essa lista.

Esse modelo de rubrica ajuda a monitorar e avaliar o desempenho dos funcionários. Mas você também pode usá-lo como rubrica para avaliar seus alunos, graças a um layout fácil e critérios personalizáveis que o tornam perfeito para professores.

Em sua essência, como a maioria dos

modelos de avaliação de desempenho

o modelo de avaliação de desempenho da empresa, que começa com um único documento com algumas categorias predefinidas, como detalhes do funcionário, pontos de discussão, feedback e prioridades-chave. Mas o que realmente se destaca nesse modelo é a planilha de gerenciamento de desempenho com critérios, como habilidades e compreensão do trabalho, para ajudar você e seu funcionário a avaliar o desempenho dele.

O resultado, especialmente quando você usa o mesmo modelo para vários funcionários ou alunos, é uma rubrica analítica simples que pode se tornar a base de qualquer avaliação de desempenho.

5. Modelo de relatório de desempenho

Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

avalia projetos em relação a metas e expectativas usando uma rubrica quantitativa para criar uma visão geral do desempenho de um programa ou atribuição.

O núcleo desse modelo é uma visão geral visual do desempenho de um projeto ou programa em relação às metas definidas. Mas ele pode ir muito além disso, graças a funcionalidades como marcação, comentários e até mesmo notificações de arquivos que permitem adicionar mais contexto para uma avaliação mais abrangente.

Além disso, esse modelo se beneficia de sua integração com a funcionalidade maior do ClickUp. Suas conclusões podem ir diretamente para um fluxo de trabalho do ClickUp com tarefas, listas e calendários que tomam medidas de acordo com o desempenho avaliado. Como resultado, ele é a base perfeita para qualquer

modelo de plano de melhoria de desempenho

que você também está procurando implementar.

6. Formulário de avaliação

Formulário de avaliação do ClickUp

Especialmente em processos mais padronizados, a criação de um modelo de rubrica como um formulário com critérios predefinidos a serem preenchidos pode ser útil. É exatamente isso que o

Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

permite uma avaliação objetiva e, ao mesmo tempo, minimiza o esforço necessário para preencher cada formulário.

Os formulários no campo se concentram na simplicidade, incluindo métricas quantitativas, como o número de tarefas concluídas, juntamente com campos abertos para avaliação de habilidades e realizações. Em última análise, tudo isso se combina para ajudá-lo a julgar todos os seus funcionários (ou alunos) com base em critérios objetivos e de forma equitativa, eliminando quaisquer julgamentos subjetivos ou preconceitos da equação.

Você pode usar esse modelo de rubrica para várias necessidades, como um trabalho individual ou uma avaliação anual de funcionário. Especialmente quando você relaciona o conteúdo dele à sua

KPIs ou métricas de avaliação

ele pode se tornar uma ferramenta de ensino útil que economiza tempo e melhora a eficiência.

7. Modelo de relatório de avaliação

Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

funciona tão bem por causa de suas opções de categorização. Não se trata apenas de um modelo de rubrica em branco sem contexto; ele oferece uma maneira fácil para professores e supervisores avaliarem os membros de suas equipes ou alunos.

As seções existentes nesse modelo de rubrica incluem:

Um resumo da avaliação que descreve o nome da pessoa que está sendo avaliada, bem como sua função, departamento e período de avaliação. Para os alunos, isso pode ser facilmente alterado para nome do aluno, classe e semestre

Uma opção de seleção rápida do tipo de avaliação, como promoção, avaliação anual ou suspensão

A avaliação de desempenho real, incluindo uma rubrica de classificação que inclui seções individuais e uma classificação ou nota geral

Espaço adicional para que os supervisores ou professores incluam comentários sobre novas habilidades e qualquer outra coisa que não se encaixe na rubrica

Como esse modelo de rubrica funciona tão bem para avaliações regulares, ele também é uma ótima opção para ser incluído em seu

Software de KPI

. Você pode acompanhar os desempenhos individuais até a rubrica do seu programa ou projeto para ter uma visão geral clara.

8. Rubrica de apresentação oral em PDF da BrightHubEducation

Via BrightHubEducation

Especialmente para os professores que desejam avaliar seus alunos em uma tarefa de apresentação, o PDF Oral Presentation Rubric da BrightHubEducation pode ser imensamente útil. Trata-se de um modelo simples, de uma página, que permite ao professor avaliar cada aluno quanto ao conteúdo, contato visual, volume e clareza, fluxo e auxílio visual.

Obviamente, esse modelo de critério de avaliação é personalizável além das categorias predefinidas, permitindo que os professores editem as categorias e a escala de classificação a seu gosto. Mas, mesmo em seu estágio pré-definido, é um dos critérios de avaliação mais holísticos que você pode encontrar especificamente para apresentações orais on-line.

9. Rubrica analítica de palavras da Universidade de Nebraska

Via Universidade de Nebraska

Uma rubrica analítica é um tipo de modelo de rubrica que ajuda os alunos a quantificar seu trabalho e, em última análise, melhorar seu aprendizado no processo. O Word Analytic Rubric da Universidade de Nebraska é um ótimo lugar para qualquer professor iniciar esse processo, permitindo que ele crie rapidamente uma rubrica de tarefa ou projeto que seus alunos possam usar para avaliar seu trabalho.

Esse é um modelo de rubrica em branco com foco na personalização individual. Os professores também podem se beneficiar de uma atividade de aprendizado em que os alunos criam seu modelo de critério de avaliação em branco, permitindo um aprendizado mais imersivo e abrangente.

10. Rubrica de debate de palavras da EducationWorld

Via EducationWorld

Os debates são uma parte vital da vida moderna, abrangendo debates políticos que moldam as eleições presidenciais e debates em tribunais que ajudam a persuadir o público e os júris sobre a justiça. O Word Debate Rubric da EducationWorld pode ajudar qualquer estudante de direito ou de ciências políticas a criar seu modelo de rubrica para saber mais sobre os critérios que ajudam qualquer participante de debate a vencer sua argumentação.

Ao contrário da maioria dos modelos de rubricas em branco, essa não é necessariamente uma ferramenta de ensino. Em vez disso, é uma ferramenta de autoaprendizagem para estudantes e qualquer pessoa interessada em compreender as nuances da retórica. Para esse fim, no entanto, pode se tornar uma ferramenta vital para ajudar a entender como algumas das profissões mais nobres do mundo apresentam seus argumentos.

Melhorar seus modelos de critérios de classificação e avaliação

Se estiver procurando o modelo de critério de avaliação certo para otimizar seu trabalho e suas avaliações, você veio ao lugar certo. A extensa biblioteca de modelos do ClickUp é um ótimo lugar para começar, quer você esteja procurando um modelo simples de critério de avaliação em branco ou opções mais abrangentes com critérios diferentes.

Os modelos ajudarão seus alunos a entender como você organiza seu feedback. Quer você forneça feedback qualitativo sobre habilidades como comunicação ou avaliações mais quantitativas, eles sempre saberão em que posição estão e onde podem fazer melhorias relevantes.

Melhor ainda: Os modelos se integram com

ClickUp para educação

, um abrangente

software de gerenciamento de projetos

que vai muito além de uma simples rubrica de avaliação. Transforme as avaliações de desempenho em tarefas e fluxos de trabalho, tornando o processo de aprendizado mais eficiente e bem-sucedido.

O ClickUp é o ponto de partida perfeito não apenas para o seu modelo de critério de avaliação em branco, mas para a criação de um sistema abrangente de avaliação de desempenho projetado para atender e superar suas expectativas (e as dos alunos). No processo, você se tornará mais consistente em seus esforços para avaliar o desempenho e dar os próximos passos relevantes.

