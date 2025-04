10 Free 30-60-90-dniowych szablonów planów w PPT i ClickUp

{ "@context": "http://schema. org","@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "What Is a 30-60-90-Day Plan Template?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Szablon planu 30-60-90-dniowego opisuje wszystkie zadania do zrobienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy, zakończone celami i celami, z kamieniami milowymi na 30, 60 i 90 dni. " } } ] }

Rozpoczęcie nowej pracy może być stresujące. Co dokładnie powinieneś zrobić? Kogo poprosić o pomoc? I skąd będziesz wiedzieć, czy spełniasz oczekiwania? 👀

Im więcej jasności i wskazówek ma nowy pracownik, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie w stanie wskoczyć na właściwe tory i jak najszybciej zacząć wnosić swój wkład w rozwój Businessu. Szablon planu na 30-60-90 dni jest na wagę złota, zarówno dla nowych pracowników, jak i menedżerów ds. rekrutacji. ✨

Co to jest szablon planu na 30-60-90 dni?

Szablon planu 30-60-90-dniowego opisuje wszystkie zadania do zrobienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy, zakończone celami i kamieniami milowymi na 30, 60 i 90 dni. 🛠️

Szablon planu 30-60-90-dniowego może być wykorzystywany przez menedżerów ds. rekrutacji do nadzorowania nowych członków personelu lub przez samych nowo zatrudnionych. Tego rodzaju szablony nie są jednak ograniczone do nowych pracowników - w rzeczywistości szablon planu na 30-60-90 dni może być używany przez każdego, kto potrzebuje planu projektu z wyraźnymi kamieniami milowymi.

W kontekście procesu zatrudniania służą one jako szablony do ustawienia celów w celu wsparcia nowych pracowników, aby mogli szybko zaaklimatyzować się w środowisku pracy i kulturze nowej firmy. Szablon planu na 30-60-90 dni może pomóc im zrozumieć zakres pracy w nowej roli.

Szybko i łatwo sortuj swoje zadania i twórz kaskadowe widoki za pomocą jednego kliknięcia, aby wyprzedzać grę i ustalać priorytety tego, co ważne

Tego rodzaju szablon może również pomóc nowym pracownikom nauczyć się ustalać priorytety zadań i zdobyć wiedzę na temat tego, kim są kluczowi interesariusze w strukturze zarządzania projektami, aby mogli zacząć budować relacje. Dzięki jasno określonym oczekiwaniom nowi pracownicy wiedzą dokładnie, co mają zrobić od samego początku, co zmniejsza stres i przytłoczenie, promuje samodyscyplinę i ustawia ich na powodzenie.

W przypadku menedżerów ds. rekrutacji szablon planu na 30-60-90 dni pomaga im wzmocnić pozycję nowych pracowników podczas procesu wdrażania. Zapewnia, że nowi pracownicy pracują nad właściwymi zadaniami, zgodnie z celami firmy. Służy również jako narzędzie do monitorowania pracowników, co jest bardzo przydatne podczas przygotowywania ocen wydajności.

W szerszym kontekście, menedżerowie projektów i przedsiębiorcy mogą również wykorzystać szablon planu 30-60-90-dniowego jako narzędzie planowania strategicznego, które pomoże im ustalić priorytety projektów, stworzyć zakres prac, ustawić mierzalne kluczowe cele i śledzić postęp nowych inicjatyw. 📚

Co składa się na dobry, darmowy szablon 30-60-90-dniowego planu?

Dobry szablon 30-60-90-dniowego planu jest edytowalny i pomaga usprawnić zadania i zoptymalizować wydajność zgodnie z planem biznesowym. Szablon:

Określa misję firmy i sposób, w jaki rola nowego członka zespołu przyczynia się do jej realizacji

Rozbija cele długoterminowe na krótkoterminowe, które można osiągnąć w ciągu najbliższych 30, 60 i 90 dni

Zapewnia, że wszystkie cele są celami SMART, czyli konkretnymi, mierzalnymi, osiągalnymi, realistycznymi i określonymi w czasie

Wyczyszczone priorytety pozwalają pracownikom zająć się pilnymi i ważnymi zadaniami w pierwszej kolejności

Określa kluczowe metryki, które służą jako wskaźniki wydajności, dzięki czemu wyniki nowej pracy są mierzalne

Wymienia kluczowych interesariuszy i wyjaśnia ich role

Lista zasobów, do których nowi pracownicy mogą zwrócić się o wsparcie

Jednym zdaniem, zapewnia to bardzo jasne oczekiwania, ułatwiając nowemu pracownikowi - lub kierownikowi projektu lub dostawcy korzystającemu z szablonu planu 30-60-90-dniowego - ich spełnienie. 🤩

10 Free 30-60-90-dniowych szablonów planów

Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz zaczynać od zera, gdy tworzysz swój 30-60-90-dniowy plan. W Internecie dostępnych jest wiele darmowych szablonów, z których każdy ma nieco inny cel.

Wybierz swój darmowy szablon 30-60-90-dniowego planu w oparciu o swoje cele i ilość szczegółów, które chcesz uwzględnić.

Nie możesz się zdecydować, który będzie dla Ciebie najlepszy? Nie martw się, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Oto nasz przegląd najlepszych darmowych szablonów planów na 30-60-90 dni. ✨

1. szablon planu na 30-60-90 dni

Pobierz szablon Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni

Szablon 30-60-90-dniowego planu ClickUp to dobrodziejstwo dla menedżerów ds. rekrutacji. Pomaga on stworzyć strukturę wdrażania nowych pracowników, tak aby byli oni gotowi do pracy w ciągu pierwszych trzech miesięcy.

Onboarding Plan stanowi dla nich mapę drogową do naśladowania, dzieląc konkretne cele na zadania, które zrealizują w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu. Tymczasem Tablica Onboarding wyświetla przyjazne przypomnienia o tym, co zamierzają osiągnąć. A dzięki niestandardowym polom, które określają Scenę wdrożenia i Kto jest odpowiedzialny za każde zadanie, nowi członkowie zespołu poczują wsparcie już od pierwszego dnia.

Szablon zawiera również kalendarz, który pomaga zaplanować wszystkie zadania związane z wdrożeniem, a także funkcję czatu, dzięki której pracownicy mogą połączyć się z nowymi członkami zespołu i szybko uzyskać pomoc, gdy jej potrzebują.

A dla szybkiego przeglądu wszystkich zadań nowego pracownika, cztery kolorowe zakładki pokazują zadania zakończone, w trakcie postępu, pozostałe do zrobienia i wstrzymane w oczekiwaniu na wkład kogoś innego. 📚

2. szablon 30-60-90 celów dziennych

Pobierz szablon Szablon dziennych celów ClickUp

Podobnie jak szablon planu 30-60-90-dniowego, ten przyjazny dla początkujących szablon celów ClickUp Daily Goal Template pomaga tobie i nowo zatrudnionej osobie nakreślić cele na następne 30, 60 lub 90 dni - lub jakkolwiek długo chcesz - a następnie ustawić zadania, które pomogą im je osiągnąć.

Cele te mogą być celami związanymi z wydajnością zawodową lub celami osobistymi. Po drodze szablon przypomni ci o sprawdzeniu, czy cele są SMART - konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie (innymi słowy, mają cel do zakończenia).

Zadania pojawiają się w Notatkach dziennych. Do każdej notatki można dodać załączniki i określić typ notatki, na przykład czy jest to Zadanie, Refleksja, Pomysł czy Wdzięczność.

Możesz także zrobić krok wstecz, aby zobaczyć szerszy obraz na pełnej liście Notatek. Kolorowe ikony statusu pozwalają szybko zrozumieć, które zadania zostały zakończone, które zostały sprawdzone przez innych interesariuszy, a które są jeszcze do zrobienia, dzięki czemu możesz wesprzeć nowego członka zespołu w dążeniu do zrobienia swoich celów.

3. Szablon wdrożenia pracownika

Pobierz szablon Szablon wdrożenia pracownika ClickUp

Szablon ClickUp Employee Onboarding sprawia, że cały zespół jest na tej samej stronie, gdy do firmy dołącza nowy pracownik. Co więcej, dzięki niemu wszyscy są zgodni z celami zespołu podczas procesu wdrażania.

Tego rodzaju szablon jasno określa opis stanowiska pracy nowego pracownika, w tym misję i wizję roli oraz kluczowe obowiązki na nowej pozycji. Lista celów onboardingu dla wybranych ram czasowych wraz z kluczowymi nadchodzącymi zadaniami.

Niestandardowe pole pozwala określić, które zadania należy wykonać w każdym tygodniu wdrażania, a ClickApp pomaga ustawić priorytety, szacowane ramy czasowe, listę wielu osób przypisanych w razie potrzeby i podkreśla wszelkie zależności związane z zadaniami.

Kolorowe zakładki ułatwiają sprawdzenie, które zadania zostały zakończone, które są w trakcie realizacji, a które pozostały jeszcze do zrobienia. Nowi pracownicy mogą również oznaczać pracę, która jest gotowa do przeglądu lub w której potrzebują pomocy. 👀

4. Szablon planu działania dla celów SMART

Pobierz szablon Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Szablon SMART Goal Action Plan firmy ClickUp pomaga w ustawieniu celów z nowym pracownikiem, a następnie pomaga mu w realizacji celów.

Niestandardowe pola pozwalają określić typ zadania, ustawić priorytety i wymienić wszelkie przeszkody, które mogą stanąć na drodze do osiągnięcia celów.

Oś czasu daje przegląd całego projektu, podczas gdy kolorowe pola statusu pokazują, czy zadanie jest w fazie planu, gotowe do pracy, ale jeszcze nie rozpoczęte, w trakcie realizacji, zakończone lub na etapie oceny.

Możesz także sprawdzić, jak wygląda realizacja danego celu - czy jest on obecnie terminowy i mieści się w budżecie - oraz śledzić wskaźnik zakończonych zadań.

5. Szablon planu działania dla pracowników

Pobierz szablon Szablon planu działania dla pracowników ClickUp

Wesprzyj swój zespół w rozwoju zawodowym za pomocą szablonu planu działania dla pracowników ClickUp.

Jako rodzaj narzędzia do monitorowania pracowników, ten prosty szablon może być używany przez menedżerów zespołów lub specjalistów ds. zasobów ludzkich, aby pomóc członkom zespołu w ustawieniu celów edukacyjnych i stworzeniu planu działania na rzecz rozwoju ich kariery.

Sekcje Incident Report, Findings i Indications of Progress są przydatne do rejestrowania informacji o wydajności lub zachowaniu pracownika przed oceną wyników z bezpośrednimi raportowaniami. Istnieje również sekcja dotycząca inicjatyw naprawczych, która może być wykorzystana do ustawienia realistycznych celów i pomiaru powodzenia jako podstawy planu poprawy wydajności. 🛠️

6. Szablon planu działania

Pobierz szablon Szablon planu działania ClickUp

Inny rodzaj szablonu planu na 30-60-90 dni, ClickUp Action Plan Template, to szablon przypominający tablicę, który pomaga w ustaleniu celów i zarządzaniu projektami, niezależnie od tego, czy jest to proces wdrażania pracowników, plan sprzedaży, plan marketingowy, czy harmonogram publikacji w mediach społecznościowych.

Dodawaj notatki samop rzylepne do każdego zadania i przenoś zadania między sekcjami Do zrobienia, Do zrobienia i Gotowe w miarę ich realizacji przez nowo zatrudnioną osobę.

Każda kategoria jest podzielona na sekcje, aby było jasne, czy zadanie jest przeznaczone do przeglądu dziennego, tygodniowego, miesięcznego czy kwartalnego. Dodatkowo, możesz powiększać lub pomniejszać widok, zależnie od tego, czy chcesz uzyskać duży obraz, czy widok skoncentrowany na zadaniu.

7. Szablon celów SMART

Pobierz szablon Szablon celów SMART ClickUp

Możesz użyć szablonu ClickUp SMART Goals Template jako szablonu planu na 30-60-90 dni lub ustawić własne ramy czasowe, na przykład cały rok.

Utrzymywanie celów konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i określonych w czasie zwiększa szanse, że nowy pracownik je osiągnie, zwłaszcza jeśli używasz szablonu takiego jak ten, aby je uporządkować.

Niestandardowe pola pomagają odpowiedzieć na ważne pytania, takie jak dlaczego właśnie teraz ustawiasz ten konkretny cel, czy twój nowy członek personelu ma umiejętności wymagane do jego osiągnięcia, kto musi zostać uwzględniony i czy jest on zgodny z ogólnymi celami twojego zespołu i firmy.

Aby utrzymać motywację nowego pracownika, kolorowe wskaźniki statusu informują go o tym, czy jest na dobrej drodze, na dobrej drodze, czy też całkowicie ją miażdży. 🤩

8. PowerPoint Simple 30-60-90-Day Template by SlideModel

via SlideModel

Ten prosty 30-60-90-dniowy szablon PowerPoint został zaprojektowany w celu oceny przydatności kandydata do pracy podczas końcowej sceny rozmowy kwalifikacyjnej. Pozwala kandydatom wykazać się zrozumieniem potencjalnego opisu roli i umiejętnością ustalania priorytetów, a także wskazuje na ich umiejętności interpersonalne i pasję do pracy.

Przedstawiony w formacie infografiki, pierwszy slajd PowerPoint wykorzystuje ikony ClipArt, podczas gdy drugi pozwala użytkownikowi stworzyć diagram przepływu procesu ze strzałkami. Każdy slajd ma trzy sekcje, dzięki czemu kandydat może sporządzić listę swoich celów na 30-, 60- i 90-dniowe ramy czasowe.

Domyślny schemat kolorów tego darmowego szablonu 30-60-90-dniowego planu dla programu PowerPoint to różowy i niebieski, ale można go zmienić i dostosować do preferencji użytkownika.

9. Szablon PowerPoint 30-60-90-dniowego planu autorstwa SlideHunter

via SlideHunter

Kolejny darmowy szablon 30-60-90-dniowego planu dla programu PowerPoint to strategiczne narzędzie przeznaczone do prezentowania odbiorcom 30-, 60- i 90-dniowych celów i zadań.

Może on być wykorzystany jako część procesu rekrutacji do oceny umiejętności strategicznego planowania i ustalania priorytetów przez kandydatów lub do nakreślenia celów i kroków działania potencjalnego nowego pracownika dla interesariuszy.

Masz do wyboru trzy różne projekty z różnymi kolorami tła i chociaż został zaprojektowany jako prezentacja PowerPoint, może być również używany do papierowej prezentacji. 📚

10. Dokumenty Google 30-60-90-dniowy plan dla nowych menedżerów szablon by próbka. net

Zaprojektowany z myślą o nowych menedżerach, ten szablon 30-60-90-dniowego planu pomaga stworzyć plan działania dotyczący wdrożenia nowego członka zespołu. Od skoncentrowania się na nauce w pierwszym miesiącu, przez ćwiczenie i rozpoczęcie wnoszenia wkładu w drugim miesiącu, aż po zastosowanie tego, czego się nauczyłeś w trzecim miesiącu, szablony te przeprowadzą Cię przez cały proces.

Możesz ustawić priorytety, stworzyć cele SMART i cele w różnych kategoriach oraz ustawić wskaźniki do śledzenia postępów przez cały czas.

Dzięki ponad 73 próbkom planów, z pewnością znajdziesz szablon, który będzie odpowiedni dla Ciebie. Do wyboru są różne formaty, takie jak Microsoft Word, Dokumenty Google, w tym Prezentacje Google, i Apple Pages.

przykłady planów 30-60-90-dniowych

Teraz, gdy masz już dostęp do wszystkich tych szablonów, przyjrzyjmy się kilku przykładom ich zastosowania w różnych scenariuszach i branżach.

30-60-90-dniowy plan dla przedstawiciela handlowego

Pierwsze 30 dni:

Zrozumienie produktu i rynku (tydzień 1-2): Zanurz się głęboko w zrozumienie produktu lub usługi, którą będziesz sprzedawać. Zapoznaj się z unikalnymi punktami sprzedaży, korzyściami dla użytkowników i konkurencją. Weź udział w sesjach szkoleniowych, prezentacjach produktów i analizie konkurencji.

Poznawanie klientów (tydzień 3-4): Zacznij nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i problemy. Zaangażuj się we wstępne rozmowy i spotkania w celu budowania relacji.

Następne 30 dni (30-60 dni):

Sformułowanie strategii sprzedaży (tydzień 5-6): Opracowanie niestandardowej strategii sprzedaży w oparciu o wiedzę o produkcie i zebrane informacje o klientach. Strategia ta powinna określać cele sprzedażowe, taktyki, które zostaną wykorzystane do ich osiągnięcia, a także oś czasu na osiągnięcie celów.

Rozpoczęcie sprzedaży (tydzień 7-8): Rozpocznij wdrażanie strategii sprzedaży. Rozpocznij od wstępnych wysiłków sprzedażowych, działań następczych i negocjacji.

Ostatnie 30 dni (60-90 dni):

Optymalizacja procesu sprzedaży (Tydzień 9-10): Zbieranie danych sprzedażowych, analiza wyników i identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Zoptymalizuj swój proces sprzedaży w oparciu o spostrzeżenia oparte na danych.

Osiągnięcie celów sprzedażowych (tydzień 11-12): Pod koniec 90-dniowego okresu powinieneś być w pozycji umożliwiającej osiągnięcie wstępnych celów sprzedażowych. Kontynuuj optymalizację procesu i strategii sprzedaży, aby uzyskać lepsze wyniki.

30-60-90-dniowy plan dla nowych członków Teams

Pierwsze 30 dni:

Zrozumienie kultury i procesów firmy (tydzień 1-2): Poświęć trochę czasu na zrozumienie wartości, kultury i procesów firmy. Weź udział w sesjach orientacyjnych i spotkaj się z członkami zespołu, aby lepiej zrozumieć swoją rolę w organizacji.

Poznanie zespołu (Tydzień 3-4): Zbuduj relacje z członkami zespołu i menedżerami. Zaplanuj spotkania jeden na jeden, aby poznać ich role, obowiązki i oczekiwania.

Następne 30 dni (30-60 dni):

Poznanie wymagań związanych z pracą (tydzień 5-6): Dogłębne zapoznanie się z rolą i obowiązkami na danym stanowisku. Przejrzyj wszelkie materiały szkoleniowe lub podręczniki dostarczone przez firmę. Spotkanie z przełożonym w celu omówienia wszelkich pytań lub wątpliwości.

Wkład w projekty (tydzień 7-8): Zacznij aktywnie uczestniczyć w projektach zespołu. Oferuj swoje spostrzeżenia i sugestie oraz podejmuj się zadań, które są zgodne z twoimi umiejętnościami i odsetkami.

Ostatnie 30 dni (60-90 dni):

Podejmowanie nowych obowiązków (tydzień 9-10): Mając lepsze zrozumienie swojej roli, podejmuj nowe obowiązki i zadania. Pomoże ci to w dalszym rozwijaniu umiejętności i przyczyni się do rozwoju zespołu.

Przegląd postępów (tydzień 11-12): Zaplanuj spotkanie ze swoim przełożonym w celu przeglądu postępów i omówienia wszelkich obszarów wymagających poprawy lub rozwoju. Weź pod uwagę informacje zwrotne i kontynuuj pracę nad doskonaleniem się w swojej roli.

Jak napisać plan na 30-60-90 dni?

Możesz napisać najlepszy opis stanowiska na świecie, ale nowi pracownicy mogą czuć się przytłoczeni bez odpowiedniego planu wdrożenia. Właśnie dlatego strategiczny plan na 30-60-90 dni jest niezbędny, aby pomóc im rozpocząć pracę od pierwszego dnia. Oto jak skutecznie go stworzyć:

1. Określ wyczyszczone cele dla każdego etapu

Pierwsze 30 dni: Skoncentruj się na nauce. Celem jest zrozumienie firmy, struktury zespołu, narzędzi i procesów.

Drugie 30 dni: Przejście do wnoszenia wkładu. Zacznij stosować zdobytą wiedzę do wykonywania konkretnych zadań i przejmowania obowiązków.

Trzecie 30 dni: Przejdź do opanowania. Dąż do pełnej integracji, przejmowania własności większych projektów i sugerowania ulepszeń.

2. Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki powodzenia

Ustaw mierzalne cele dla każdej fazy (np. zakończenie modułów szkoleniowych, osiągnięcie małego kamienia milowego projektu lub uzyskanie opinii klientów).

3. Utwórz oś czasu

Podziel działania tydzień po tygodniu, aby zapewnić przejrzystość i śledzenie postępów.

4. Włącz pętle informacji zwrotnej

Uwzględnij regularne spotkania kontrolne z menedżerami lub mentorami, aby stawić czoła wyzwaniom i dostosować cele w razie potrzeby.

Narzędzia cyfrowe mogą uprościć tworzenie, udostępnianie i aktualizowanie planu, jednocześnie zapewniając zgodność wszystkich zainteresowanych stron.

Jak wykorzystać ClickUp do stworzenia planu na 30-60-90 dni?

ClickUp Brain to potężna funkcja zarządzania wiedzą, która pomaga scentralizować i uporządkować informacje, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do tworzenia i realizacji 30-60-90-dniowego planu. Oto jak może pomóc:

Scentralizowany hub informacyjny: Przechowuj wszystkie zasoby wdrożeniowe, dokumentację firmy i materiały szkoleniowe w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Organizacja pomysłów: Użyj ClickUp Brain, aby nakreślić i przeprowadzić burzę mózgów na temat kluczowych celów, rezultatów i wskaźników dla każdej fazy planu.

Łatwa współpraca: Udostępnianie planu członkom zespołu i menedżerom w celu zebrania opinii i zapewnienia zgodności.

Sugestie oparte na sztucznej inteligencji: Dzięki ClickUp AI udoskonal swój plan, generując pomysły, pisząc podsumowania lub tworząc niestandardowe szablony ustawienia celów.

Śledzenie postępów: Dokumentuj aktualizacje, notatki i osiągnięcia bezpośrednio w ClickUp, aby informować wszystkich o postępach pracownika.

Wypróbuj ClickUp Brain Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować listę kontrolną dla dokumentu onboarding SOP

Integrując ClickUp Brain z procesem planowania, zapewniasz, że zarówno data powstania, jak i realizacja 30-60-90-dniowego planu są płynne i wydajne.

Darmowy szablon 30-60-90-dniowego planu jest kluczem do powodzenia wdrożenia

Nowi pracownicy potrzebują dużego wsparcia podczas pierwszych trzech miesięcy pracy, gdy uczą się tego, co muszą zrobić i dostosowują się do kultury nowej firmy. Ułatw ten proces wszystkim zaangażowanym stronom - nowemu pracownikowi, innym członkom zespołu i przełożonemu - wprowadzając jasny plan.

Darmowy szablon planu na 30-60-90 dni pomaga wyjaśnić cele, ustawić cele SMART, stworzyć zadania i śledzić cały proces. Dzięki niemu strategia onboardingu będzie zgodna z celami firmy i zespołu, a nowo zatrudniona osoba zyska wsparcie w trudnych pierwszych 90 dniach. 🙌

Zdecyduj, czego dokładnie szukasz w szablonie 30-60-90-dniowego planu, a następnie wybierz jedną z darmowych opcji dostępnych online.

Aby uzyskać maksymalną wszechstronność w planowaniu strategicznym i zarządzaniu projektami, trudno jest pokonać ClickUp .

ClickUp oferuje szeroki zakres szablonów dla każdego procesu biznesowego, w tym wdrażania nowego pracownika. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga poprawić planowanie, wydajność i pracę zespołową - i przenieść biznes na zupełnie nowy poziom. 🤩