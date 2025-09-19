Rozwiązanie problemu rozproszenia pracy: wiceprezes ds. rozwiązań i powodzenia w ClickUp o AI i przyszłości pracy

Kiedy praca przypomina labirynt

Kilka lat temu patrzyłem na tablicę, próbując stworzyć mapę, jak moje zespoły faktycznie wykonują swoją pracę. To, co zaczęło się jako prosty diagram, szybko zamieniło się w splątaną sieć — linie łączące ludzi, narzędzia i procesy we wszystkich kierunkach. W tym momencie stało się dla mnie jasne: naszym największym wyzwaniem nie był brak wysiłku ani talentu. Było to niewidoczne rozproszenie, które sprawiało, że nawet proste projekty wydawały się przytłaczające.

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego najlepsze intencje Twojego zespołu giną w natłoku zadań lub dlaczego postępy wydają się powolne, mimo że wszyscy ciężko pracują, nie jesteś sam. Taka jest rzeczywistość rozproszenia pracy — problem, który widziałem z bliska w ClickUp i u setek klientów.

Nie chodzi tu tylko o narzędzia czy cykle pracy, ale o to, co się dzieje, gdy strategia traci połączenie z realizacją.

Czym naprawdę jest rozproszenie pracy i jak zakłóca realizację strategii

Rozproszenie pracy to nie tylko kwestia posiadania zbyt wielu aplikacji. Chodzi o fragmentację — ludzi, procesów i technologii. Wydaje się, że nikt nie ma pełnego obrazu sytuacji, a każde nowe narzędzie lub cykl pracy tylko zwiększa złożoność. Pod wieloma względami rozproszenie pracy jest ciemną stroną transformacji cyfrowej, niezamierzoną konsekwencją fragmentacji systemów pracy.

Podzielę to na trzy kategorie:

Ludzie: Zespoły są dystrybuowane, role się pokrywają, a komunikacja gubi się w tłumaczeniu. Nawet w ramach jednej organizacji zespoły mogą czuć się jak oddzielne wyspy, z własnymi priorytetami i sposobami pracy

Proces: Liczba cykli pracy rośnie, zarządzanie staje się niejasne, a zarządzanie zmianami schodzi na dalszy plan. Podprocesy i zależności piętrzą się, utrudniając dostrzeżenie związku między pracą a strategią

Technologia: Narzędzia mnożą się, ale rzadko tworzą połączenie w sposób zapewniający prawdziwą widoczność. Im więcej narzędzi dodajesz, tym więcej tracisz kontekstu

AI jest obecnie obecna we wszystkich tych obszarach. Czasami pomaga, a czasami tylko potęguje chaos. Wyzwaniem jest rozpoznanie różnicy.

Luka w realizacji: rzeczywisty koszt rozbieżności między strategią a działaniami

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem rozproszenia pracy nie jest strata czasu, ale utrata kontaktu między strategią a realizacją. Teoretycznie strategia powinna przepływać od kierownictwa do każdej osoby, a wyniki powinny przepływać z powrotem do kierownictwa.

W praktyce jednak rozproszenie pracy przerywa ten łańcuch, a często pogarsza to brak połączenia systemów i rozproszenie narzędzi.

Widziałem zespoły pracujące przez tygodnie nad projektami, tylko po to, aby odkryć, że ktoś inny robił to samo. Widziałem liderów zmagających się z odpowiedzią na proste pytanie: „Jak ta praca ma się do naszych celów?”. Im większa organizacja, tym problem jest bardziej widoczny.

Nie jest to tylko nieefektywne, ale także demoralizujące. Ludzie chcą wiedzieć, że ich praca ma znaczenie, a kiedy nie widzą jej efektów, spada ich zaangażowanie.

🔧 Nadmiar narzędzi to ukryty czynnik obniżający wydajność Jednym z głównych czynników powodujących rozproszenie pracy jest nadmiar narzędzi. Gdy zespoły muszą korzystać z zbyt wielu niepowiązanych ze sobą aplikacji, cierpi na tym spójność i tempo pracy. Co mówią dane: ✅ 87% zespołów osiągających najlepsze wyniki korzysta z dziewięciu lub mniej narzędzi

⚠️ Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi

📊 1 na 3 zespoły korzysta z zakresu 5–9 narzędzi Wniosek?Wysokowydajne zespoły działają sprawnie, lepiej się integrują i zachowują kontekst, ograniczając zakłócenia i rozproszenie.

AI: narzędzie, a nie magiczna różdżka

AI jest obecnie wszechobecne i obiecuje automatyzację, optymalizację i transformację.

Oto, czego się nauczyłem: AI jest tak dobra, jak kontekst, który jej nadajesz.

Jeśli AI nie jest dostosowana do kontekstu pracy, nie jest tak skuteczna

Jak widać na powyższym wykresie, ponad jedna trzecia pracowników korzysta ze sztucznej inteligencji bez żadnej integracji z podstawowymi obszarami swojej pracy. Wiele organizacji utknęło na etapie częściowej lub minimalnej integracji sztucznej inteligencji, co prowadzi do fragmentacji procesów i utraty możliwości. Prawdziwa pełna integracja, w której sztuczna inteligencja jest płynnie wpleciona w codzienne cykle pracy, jest nadal rzadkością.

Jeśli nałożysz AI na fragmentaryczny system, otrzymasz rozproszenie AI — nowy zestaw niepowiązanych narzędzi AI i procesów, a wynikiem będzie po prostu zamiana rozproszenia pracy na rozproszenie AI. Jednak gdy użyjesz kontekstowej AI, aby połączyć ludzi, procesy i technologię, uzyskasz jasność.

Na przykład w ClickUp wykorzystujemy AI do wykrywania powielających się zadań, łączenia powiązanych projektów i podkreślania zależności. Staramy się jednak, aby AI nie stała się kolejnym silosem. Jest to narzędzie, a nie substytut przemyślanej strategii lub ludzkiej oceny sytuacji.

Nowe spojrzenie na koniec: /AI/ jako katalizator nowych możliwości

Jednym z najważniejszych wniosków, do zrobienia, jest to, że większość liderów (w tym ja) postrzegała AI jako sposób na wykonywanie tych samych czynności, tylko szybciej. Wyobrażamy sobie AI jako turbosprężarkę dla istniejących procesów: A plus B równa się C w mgnieniu oka.

Uważam jednak, że musimy pójść dalej. AI to nie tylko szybkość i wydajność. To przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o tym, czym w ogóle jest „C”.

Zamiast pytać „W jaki sposób AI może pomóc nam osiągnąć nasze obecne cele w bardziej efektywny sposób?”, powinniśmy zapytać „Jakie nowe cele, wyniki i doświadczenia umożliwia AI?”. Chodzi o to, aby wyjść poza automatyzację status quo i zacząć je kwestionować.

Oznacza to konieczność ponownego przemyślenia:

Struktura organizacyjna: Przejście od sztywnych schematów organizacyjnych do dynamicznych „schematów pracy”, które odzwierciedlają rzeczywisty sposób tworzenia i dostarczania wartości

Zakres prac: Nowe zdefiniowanie tego, co stanowi projekt, zespół, a nawet stanowisko pracy. Sztuczna inteligencja może zlikwidować granice, umożliwiając nowe formy współpracy i własności

Doświadczenie klienta: Wykorzystanie AI nie tylko do przyspieszenia obsługi zgłoszeń serwisowych, ale także do przewidywania potrzeb, personalizacji ścieżek klienta i tworzenia zupełnie nowych propozycji wartości

Liderzy i zespoły, które odniosą sukces w nowej erze, to ci, którzy postrzegają AI nie jako skrót, ale jako zaproszenie do ponownego przemyślenia tego, co jest możliwe.

Od schematów organizacyjnych do schematów pracy: nowy sposób postrzegania organizacji

Tradycyjne schematy organizacyjne pokazują, kto komu podlega. Nie pokazują jednak, jak faktycznie jest zrobione wykonywanie pracy. Dlatego zacząłem rysować „schematy pracy” — mapy pokazujące, jak projekty, ludzie i narzędzia współdziałają w rzeczywistości.

Wykresy pracy ujawniają wąskie gardła, nadmiarowe zadania i możliwości współpracy. Pomagają one liderom dostrzec, gdzie strategia zawodzi, a gdzie realizacja przebiega znakomicie. Co najważniejsze, sprawiają, że to, co niewidoczne, staje się widoczne.

AI może tu również pomóc, analizując wzorce, ujawniając ukryte połączenia i sugerując ulepszenia. Podstawą jest jednak zawsze jasny, ujednolicony widok pracy.

ClickUp Brain ułatwia analizę pracy, odkrywanie ukrytych informacji i sugerowanie ulepszeń — wszystko w jednym miejscu. Wystarczy zadać pytanie typu: „Jakie były odczucia klientów w ostatniej ankiecie?”. ClickUp Brain natychmiast podsumowuje kluczowe wzorce, ujawnia połączenia i dostarcza praktyczne informacje zwrotne, dzięki czemu Twój zespół może szybciej podejmować mądrzejsze decyzje. Analizuj dane przesłane formularzy w czasie rzeczywistym i uzyskaj wgląd w dane AI dzięki ClickUp

Właśnie dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain — jedynego asystenta AI zaprojektowanego tak, aby naprawdę zrozumieć unikalny kontekst Twojej organizacji, zapewnić połączenie cyklu pracy i dostarczać informacje tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi AI, ClickUp Brain uczy się języka Twojej organizacji, działa w ramach istniejących cykli pracy i zapewnia sztuczną inteligencję we wszystkich obszarach pracy z jednej platformy. Wyniki mówią same za siebie:

Właśnie dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain — jedynego asystenta AI zaprojektowanego tak, aby naprawdę zrozumieć unikalny kontekst Twojej organizacji, zapewnić połączenie cyklu pracy i dostarczyć informacje tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi AI, ClickUp Brain uczy się języka Twojej organizacji, działa w ramach istniejących procesów i zapewnia sztuczną inteligencję we wszystkich obszarach pracy z jednej platformy. Wyniki mówią same za siebie:

ClickUp Brain zapewnia realne wyniki: większą integrację, mniej frustracji i prawdziwą konsolidację narzędzi

Wnioski z pola: czego nauczyłem się od klientów

Rozproszenie pracy wygląda inaczej w każdej organizacji, ale kilka kwestii jest uniwersalnych:

Nadmiarowa praca jest wszechobecna. Najczęstszym momentem olśnienia jest uświadomienie sobie, że dwa zespoły rozwiązują ten sam problem równolegle. Sztuczna inteligencja może pomóc to wykryć, ale tylko wtedy, gdy dane są połączone

Brak świadomości jest kosztowny. Teams często nie wiedzą, co dzieje się gdzie indziej. Centralizacja pracy to nie tylko kwestia wydajności — chodzi o budowanie zaufania i wspólnego celu

Strategia musi być dwukierunkowa. Ważne jest dostosowanie odgórne, ale równie ważne są informacje zwrotne oddolne. Najlepsze organizacje tworzą przestrzeń dla obu tych elementów

Jeden z klientów powiedział mi: „Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wiele traciliśmy, dopóki nie zobaczyliśmy wszystkiego w jednym miejscu”. Na tym polega siła konwergencji — nie chodzi tylko o mniejszą liczbę narzędzi, ale o większy kontekst.

Konsolidacja a konwergencja: dlaczego kontekst ma znaczenie

Kuszące jest rozwiązanie problemu rozproszenia pracy poprzez ograniczenie narzędzi. Jednak sama konsolidacja może przynieść odwrotny skutek, jeśli pozbawi zespoły kontekstu niezbędnego do wykonania najlepszej pracy do zrobienia.

Konwergencja jest czymś innym. Polega ona na połączeniu ludzi, procesów i technologii w sposób, który zachowuje kontekst i umożliwia współpracę. Czasami oznacza to mniej narzędzi, a czasami lepszą integrację. Cel jest zawsze ten sam: przejrzystość.

Zintegrowana przestrzeń robocza AI: rozwiązanie ClickUp

W ClickUp postrzegamy rozwiązanie problemu rozproszenia pracy — oraz drogę do prawdziwej konwergencji — jako coś więcej niż tylko kolejne narzędzie. Nazywamy to zintegrowaną przestrzenią roboczą AI: nową kategorią pracy, w której zadania, dokumenty, cele i komunikacja współistnieją w jednym bogatym w kontekst środowisku, opartym na sztucznej inteligencji. To nie tylko oprogramowanie; to zasadniczo inny sposób pracy.

Dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI zespoły mogą:

Zobacz zakończony obraz pracy obejmujący ludzi, procesy i technologie

Wykorzystaj automatyzację cyklu pracy opartą na AI, aby uzyskać wgląd w dane, wyeliminować nadmiarowość i zwiększyć spójność działań

Zachowaj kontekst, który sprawia, że współpraca ma sens, jednocześnie ograniczając zakłócenia i fragmentację wynikające z cyfrowych systemów pracy

To coś więcej niż konsolidacja narzędzi — chodzi o stworzenie żywego, oddychającego ekosystemu, w którym strategia, realizacja i innowacje współistnieją.

📮 ClickUp Insight: 33% osób nadal uważa, że wielozadaniowość równa się wydajność. W rzeczywistości wielozadaniowość tylko zwiększa koszt przełączania się między zadaniami. Kiedy mózg przeskakuje między zakładkami, czatami i listami kontrolnymi, najbardziej ucierpi na tym głęboka koncentracja. ClickUp pomaga Ci skupić się na jednym zadaniu, gromadząc wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu! Pracujesz nad zadaniem, ale musisz sprawdzić coś w Internecie? Po prostu użyj głosu i poproś ClickUp Brain MAX o wyszukanie informacji w tym samym oknie. Chcesz porozmawiać z Claudem i dopracować projekt, nad którym pracujesz? Możesz to zrobić bez opuszczania obszaru roboczego! Wszystko, czego potrzebujesz — czat, dokumenty, zadania, pulpity nawigacyjne, wiele modeli LLM, wyszukiwanie w Internecie i wiele więcej — znajduje się w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI, gotowym do użycia! Zbieraj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Ludzka strona: kultura, przejrzystość i spójność

Rozwiązanie problemu rozproszenia pracy to nie tylko wyzwanie techniczne — to też wyzwanie kulturowe. Kiedy zespoły widzą, jak ich praca wpisuje się w szerszy kontekst, są bardziej skłonne do współpracy, udostępniania wiedzy i wprowadzania innowacji. Przejrzystość to nie tylko modne hasło — to podstawa zaufania i elastyczności.

W ClickUp nauczyliśmy się, że najlepsze pomysły często pochodzą z obrzeży — od osób najbliższych pracy i klientom. Niezbędne jest tworzenie kanałów informacji zwrotnej, świętowanie sukcesów międzyfunkcyjnych oraz powiązanie indywidualnego wkładu z wynikami firmy.

Droga naprzód: praktyczne kroki, a nie cudowne rozwiązania

Rozwiązanie problemu rozproszenia pracy to długi proces, a nie szybka naprawa. Oto, co zalecam:

Nakreśl aktualną sytuację. Użyj tablicy, mapy myśli lub narzędzia cyfrowego — wszystkiego, co pomoże Ci spojrzeć na całość Poszukaj zbędnych powtórzeń i luk. Gdzie zespoły powielają wysiłki? Gdzie gubią się informacje? Priorytetem jest konwergencja, a nie konsolidacja. Łącz zadania, ale nie rezygnuj z kontekstu, który nadaje im znaczenie Zastosuj AI w przemyślany sposób. Wykorzystaj ją do zwiększenia widoczności i ograniczenia pracy ręcznej, jednocześnie zapewniając ludziom stały dostęp do informacji. Promuj przejrzystość i informacje zwrotne. Ułatwiaj zespołom udostępnianie informacji o tym, nad czym pracują, oraz łączenie ich pracy z szerszymi celami Kwestionuj swoje założenia. Nie pytaj tylko, w jaki sposób AI może przyspieszyć Twoją pracę — zapytaj, jakie nowe wyniki są teraz możliwe, skoro AI jest częścią Twojego zestawu narzędzi

Przywrócenie ludzkości pracy: od chaosu organizacyjnego do pracy, która ma znaczenie

Rozproszenie pracy to współczesny problem, ale rozwiązanie jest ponadczasowe: jasność, połączenie i cel. /AI może pomóc, ale tylko wtedy, gdy wykorzystujemy ją do zbliżania ludzi, a nie do ich dalszego oddalania.

W ClickUp wciąż się uczymy. Każdego dnia nasi klienci uczą nas czegoś nowego o tym, jak naprawdę wygląda praca. Mam nadzieję, że udostępnianie tego, czego się nauczyliśmy, pomoże innym znaleźć własną drogę w tym labiryncie.

Jeśli zmagasz się z rozproszeniem pracy, nie jesteś sam. Zacznij od sporządzenia mapy swojego świata. Możesz być zaskoczony tym, co odkryjesz — i tym, o ile lepsza może być praca, gdy wszyscy zmierzają w tym samym kierunku.

Patrząc w przyszłość, zachęcam wszystkich liderów i zespoły, aby zastanowili się nie tylko nad tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc w szybszym wykonywaniu tych samych zadań, ale także jak może pomóc w wyobrażeniu sobie nowych możliwości, nowych sposobów pracy i nowych definicji powodzenia. Przyszłość pracy to nie tylko szybkość — to także wizja — a dzięki zintegrowanej przestrzeni roboczej opartej na sztucznej inteligencji ta wizja jest w zasięgu ręki.