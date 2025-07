Anytype vs Obsidian: która aplikacja do robienia notatek wygra w 2025 roku?

Szukasz pomysłu na kolejny wielki projekt, organizujesz notatki z badań lub po prostu próbujesz uporządkować swój cyfrowy obszar roboczy? Odpowiednia aplikacja do robienia notatek może mieć ogromne znaczenie.

Ale przy tak wielu opcjach dostępnych w sklepach z aplikacjami, jak znaleźć idealną dla siebie? Niektóre aplikacje skupiają się na elastyczności, podczas gdy inne stawiają na strukturę; nie potrzebujesz wszystkich efektownych funkcji, które oferują.

Jednak wśród czołowych konkurentów pojawiły się dwie potęgi: Anytype i Obsidian. Każda z nich oferuje unikalne podejście do porządkowania myśli, ale która z nich naprawdę spełnia oczekiwania?

W tym artykule porównamy Obsidian i Anytype. Przyjrzyjmy się ich funkcjom, cenom i temu, co je wyróżnia. Dodatkowo przedstawimy alternatywę — ClickUp — która może odebrać im obu uwagę!

Anytype vs. Obsidian w skrócie

Oto szybkie porównanie Obsidian i Anytype wraz z ClickUp:

Funkcja Anytype Obsidian Bonus: ClickUp Niestandardowe dostosowanie i elastyczność Wysoka konfigurowalność dzięki systemowi bloków, umożliwiającemu użytkownikom swobodną strukturę notatek Obsługuje szerokie możliwości dostosowywania za pomocą wtyczek, motywów i edycji opartej na Markdown Łączy w sobie zaawansowane możliwości dostosowywania z uporządkowaną organizacją, oferując szablony, pola niestandardowe i zaawansowane filtrowanie, które pozwalają dostosować cykl pracy do własnych potrzeb Dostęp offline W pełni offline, z lokalnym przechowywaniem danych i opcjami synchronizacji Najpierw tryb offline z lokalnym przechowywaniem danych; synchronizacja w chmurze dostępna poprzez Obsidian Sync Oferuje tryb offline dla zadań i dokumentów, zapewniając wydajność nawet bez internetu, z płynną synchronizacją w chmurze, gdy jesteś online Organizacja i struktura Wykorzystuje strukturę opartą na wykresach z relacyjnymi bazami danych Widok graficzny, linki zwrotne i foldery do zarządzania wiedzą Równoważy wizualną organizację ze zorganizowanym zarządzaniem zadaniami, oferując listy, foldery i hierarchiczny obszar roboczy Współpraca Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z zespołem Głównie narzędzie dla jednego użytkownika, choć wtyczki społecznościowe umożliwiają ograniczoną współpracę Zaprojektowany z myślą o płynnej pracy zespołowej, ClickUp umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym nad dokumentami, zadaniami i tablicami z opcjami komentowania i udostępniania Wsparcie multimediów Wsparcie dla obrazów, wideo i załączników plików w bogatym wizualnie interfejsie Głównie oparta na tekście, ale obsługuje również obrazy, pliki audio i PDF Wsparcie dla multimediów, osadzania i załączników bezpośrednio w zadaniach i dokumentach, co usprawnia dokumentację projektów Bezpieczeństwo i prywatność Oferuje kompleksowe szyfrowanie i podejście lokalne, zapewniając użytkownikom pełną kontrolę nad danymi Lokalizacja na pierwszym miejscu z opcjonalnym szyfrowaniem dla użytkowników Obsidian Sync Bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa dzięki szczegółowym uprawnieniom, prywatnym dokumentom i opcjonalnemu dostępowi dla gości w celu kontrolowanego udostępniania danych Narzędzia do wyszukiwania i organizacji Zaawansowane wyszukiwanie z właściwościami, etykietami i filtrowaniem bazy danych Zaawansowana wyszukiwarka z organizacją opartą na etykietach, linkami zwrotnymi i widokiem graficznym ClickUp Connected Search oferuje zaawansowane wyszukiwanie globalne w ClickUp i połączonych aplikacjach, inteligentne filtry oraz konfigurowalne pulpity nawigacyjne, które zapewniają wydajne wyszukiwanie informacji Integracje Ograniczona integracja z usługami innych firm; skupia się na samodzielnym ekosystemie Obszerna biblioteka wtyczek do integracji z narzędziami innych firm, takimi jak Todoist i Readwise Oferuje ponad 1000 integracji z popularnymi aplikacjami do pracy, a także automatyzację usprawniającą cykle pracy Ceny Free z opcjonalnymi funkcjami płatnymi w fazie rozwoju Bezpłatna do użytku osobistego, z płatnym planem dla Obsidian Sync i do użytku komercyjnego Hojny plan bezpłatny z bogatymi funkcjami; plany premium oferują zaawansowaną współpracę, automatyzację i pomoc opartą na sztucznej inteligencji; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw

Czym jest Anytype?

Anytype to aplikacja zwiększająca wydajność, oferująca świeże, obiektowe podejście do tworzenia notatek. Każda część zawartości — niezależnie od tego, czy jest to notatka, zadanie, obraz czy plik — jest traktowana jako niezależny obiekt. Możesz je organizować, łączyć i strukturyzować w dowolny sposób. Zamiast zajmować się rozproszonymi szybkimi notatkami, budujesz modułowy system, w którym wszystko jest płynnie połączone.

Dzięki konfigurowalnym szablonom powtarzalne zadania stają się prostsze. Utwórz szablon raz, a Anytype zastosuje go automatycznie do podobnych obiektów, pomagając Ci zachować wydajność.

Funkcje Anytype

Anytype przenosi tworzenie notatek o krok dalej dzięki lokalnemu, zdecentralizowanemu podejściu. Wykorzystuje prywatny, połączony obszar roboczy, który synchronizuje się między urządzeniami bez konieczności korzystania z chmury.

Oto niektóre z jej kluczowych funkcji:

Funkcja nr 1: Współdzielone obszary robocze i współpraca

Twoje notatki, bazy danych i projekty znajdują się w Przestrzeniach, oddzielnych obszarach roboczych, w których możesz organizować różne aspekty swojego życia. Możesz utworzyć do 10 Przestrzeni, dzięki czemu zawartość osobista i związana z pracą będzie uporządkowana.

Jeśli pracujesz w zespole, wspólne przestrzenie umożliwiają wspólną edycję, komentowanie i zarządzanie projektami, jednocześnie przechowując wszystko lokalnie i bezpiecznie.

Funkcja nr 2: Widok mapy myśli i wykresów dla połączenia myśli

Anytype pozwala wizualizować połączenia między notatkami za pomocą map myśli i widoków graficznych. Zamiast statycznych list otrzymujesz interaktywny przegląd połączonych pomysłów, projektów i zadań – coś w rodzaju drugiego mózgu.

A co najlepsze? Nie musisz ręcznie tworzyć połączeń. Anytype automatycznie mapuje powiązania między notatkami, pomagając Ci szybko uzyskać ogólny obraz sytuacji.

Funkcja nr 3: Widżety do szybkiej nawigacji

Twój pasek boczny to nie tylko menu. To konfigurowalny pulpit nawigacyjny, który dostosowuje się do Twojego cyklu pracy. Dzięki widżetom możesz przypinać często używane obiekty, uzyskiwać dostęp do ostatnich notatek lub filtrować zadania za pomocą jednego kliknięcia.

Możesz zmieniać kolejność lub usuwać widżety, dzięki czemu obszar roboczy pozostaje przejrzysty i nie rozprasza uwagi.

Funkcja nr 4: Przechowywanie i usuwanie

W przeciwieństwie do większości aplikacji do robienia notatek, Anytype domyślnie przechowuje wszystko lokalnie, co oznacza, że nie potrzebujesz połączenia z Internetem, aby uzyskać dostęp do swoich notatek. Usunięte elementy pozostają w trybie tylko do odczytu, dopóki nie zostaną trwale usunięte, co zapewnia całkowitą kontrolę nad danymi.

Anytype wykorzystuje system peer-to-peer (P2P) do synchronizacji między urządzeniami, dzięki czemu Twoje dane nigdy nie są przechowywane na centralnych serwerach. Dzięki szyfrowaniu typu end-to-end tylko Ty masz dostęp do swoich notatek, co czyni tę aplikację jedną z najbardziej skupionych na prywatności aplikacji do robienia notatek AI dostępnych obecnie na rynku.

Ceny Anytype

Starter: Free

Explorer: 48 USD/użytkownik rocznie

Twórca: 99 USD/użytkownik rocznie

Współtwórca: 299 USD/użytkownik rocznie

Business: Niestandardowe ceny

Czym jest Obsidian?

Obsidian nie jest typową aplikacją do robienia notatek w chmurze. Przechowuje dane na Twoim urządzeniu, co daje Ci pełną kontrolę nad prywatnością i dostępem.

W przeciwieństwie do aplikacji takich jak Notion, które opierają się na podejściu opartym na bazie danych, Obsidian wykorzystuje wykres wiedzy do łączenia pomysłów. Dzięki Markdown w swoim rdzeniu, jest idealny dla tych, którzy kochają czyste, wolne od rozpraszających elementów pisanie z potężnymi możliwościami łączenia.

Funkcje Obsidian

Obsidian to więcej niż tylko aplikacja do robienia notatek; to narzędzie do tworzenia osobistej bazy wiedzy. Możesz stworzyć system, który będzie rozwijał się wraz z Tobą, łącząc notatki i dostosowując obszar roboczy.

Oto kilka dodatkowych funkcji:

Funkcja nr 1: Wykres wiedzy

Obsidian nie tylko przechowuje notatki, ale także łączy je w dynamiczną sieć informacji. Wykorzystuje dwukierunkowe połączenia, dzięki czemu każda notatka łączy się z innymi, tworząc wykres wiedzy, który pomaga wizualizować i poruszać się po swoich myślach. To prawie jak drugi mózg.

W notatkach możesz tworzyć listy kontrolne, aby przekształcić spostrzeżenia w działania. Nie ma znaczenia, czy mapujesz powiązania między pomysłami, śledzisz postępy projektu, czy zarządzasz codziennymi zadaniami.

Funkcja nr 2: Wtyczki, które zwiększą wydajność obszaru roboczego

Obsidian rozwija się dzięki wtyczkom, a nie integracji API. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niestandardowego CSS, tablicy Kanban, dyktafonu, czy nawet podglądu stron, prawdopodobnie znajdziesz odpowiednią wtyczkę. To modułowe podejście pozwala dostosować Obsidian do swojego cyklu pracy bez zbędnych dodatków.

Szablony Obsidian pozwalają również wstawiać wstępnie sformatowaną zawartość do notatek za pomocą jednej komendy, co jeszcze bardziej przyspiesza tworzenie notatek.

Funkcja nr 3: Obsidian Publish, aby udostępniać swoje notatki publicznie

Chcesz udostępnić swoje notatki światu? Obsidian Publish pozwala tworzyć publicznie dostępne strony internetowe bezpośrednio z sejfu Obsidian. Możesz nawet używać niestandardowej domeny i publikować wiele sejfów — idealne rozwiązanie dla badaczy, blogerów lub zespołów dokumentujących wiedzę.

Ceny Obsidian

Free

Dodatki:

Synchronizacja : 5 USD/użytkownik miesięcznie

Publikacja : 10 USD/miesiąc za stronę

Catalyst : 25 USD/użytkownik (płatność jednorazowa)

Komercyjna: 50 USD/rok na użytkownika

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W Obsidian użyj [[podwójnych nawiasów]], aby natychmiast utworzyć nową notatkę i połączyć ją z istniejącymi pomysłami.

Anytype vs Obsidian: porównanie funkcji

Wybór między Anytype a Obsidian to nie tylko wybór aplikacji do robienia notatek; to także decyzja o tym, w jaki sposób będziesz gromadzić, łączyć i kontrolować swoją wiedzę.

Wybierając Obsidian, zyskujesz pełną własność swoich notatek dzięki lokalnym plikom Markdown i rozbudowanemu ekosystemowi wtyczek. Z drugiej strony Anytype oferuje zdecentralizowane podejście z priorytetem trybu offline oraz ustrukturyzowany system oparty na blokach.

Obie mają rzesze wiernych fanów, ale która z nich naprawdę pasuje do Twojego cyklu pracy?

Zanurzmy się w kluczowe różnice, zaawansowane funkcje i użyteczność Anytype i Obsidian, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Funkcja nr 1: Interfejs użytkownika i organizacja

System Anytype oparty na obiektach wykorzystuje podejście wizualne. Możesz łączyć tekst, obrazy i zadania jako niezależne obiekty, co zapewnia uporządkowaną, a jednocześnie elastyczną organizację. Funkcje takie jak przeciąganie i upuszczanie, widok graficzny i zagnieżdżone strony sprawiają, że nawigacja jest intuicyjna.

Obsidian natomiast jest oparty na tekście i Markdown. Organizuje notatki w sejfach, zapewniając wiele otwartych paneli do tworzenia notatek obok siebie. Chociaż nie ma systemu opartego na blokach, jego solidny wykres wiedzy umożliwia płynne łączenie pomysłów.

🏆 Zwycięzca: Anytype Jeśli preferujesz podejście wizualne z uporządkowanymi połączeniami, Anytype jest bardziej intuicyjny. Obsidian doskonale sprawdza się w cyklach pracy opartych na Markdown, ale wymaga większej personalizacji.

Funkcja nr 2: Tworzenie odnośników zwrotnych i zarządzanie wiedzą

Anytype organizuje notatki jako połączone obiekty i wyświetla ich powiązania w interaktywnym widoku graficznym. Dzięki temu idealnie nadaje się do zarządzania wiedzą osobistą.

Obsidian jest powszechnie znany z potężnych funkcji tworzenia powiązań zwrotnych i wykresów wiedzy, które tworzą połączoną sieć pomysłów. Jest przydatny dla badaczy i pisarzy zarządzających dużymi ilościami treści.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W Obsidian możesz osadzić jedną notatkę w drugiej, używając ![[Nazwa notatki]], co pozwala na podgląd zawartości bez przełączania się między notatkami.

🏆 Zwycięzca: Obsidian Zaawansowane dwukierunkowe połączenia i wizualizacja wykresów sprawiają, że jest to lepszy wybór do dogłębnego zarządzania wiedzą.

Funkcja nr 3: Współpraca i udostępnianie notatek

W najnowszej aktualizacji Anytype wprowadzono „przestrzenie współdzielone”, które umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym. Tryb ten pozwala wielu użytkownikom na wspólną pracę, przy czym cała zawartość pozostaje zaszyfrowana i jest własnością użytkowników. Funkcje współpracy są nadal rozwijane, a w kolejnych aktualizacjach spodziewane jest wprowadzenie bardziej rozbudowanych możliwości współdzielenia obszaru roboczego oraz dalszych ulepszeń.

Obsidian domyślnie nie oferuje wbudowanych funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak jednoczesna edycja przez wielu użytkowników w ramach samej aplikacji. Jednak dzięki Obsidian Publish (płatnemu dodatku) można utworzyć publiczną stronę internetową do udostępniania notatek. Współpracę w czasie rzeczywistym można osiągnąć za pomocą wtyczek innych firm, takich jak Relay.

🏆 Zwycięzca: Anytype Tryb wieloosobowy Anytype z funkcją Shared Spaces jest idealny do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym, podczas gdy współpraca w Obsidian nie polega na edycji w czasie rzeczywistym w ramach aplikacji, ale raczej na skoordynowanym publikowaniu i ręcznej synchronizacji zmian.

Funkcja nr 4: Automatyczne zapisywanie i tryb offline

Obie aplikacje działają wyjątkowo dobrze w trybie offline.

Anytype automatycznie zapisuje notatki lokalnie i synchronizuje je między urządzeniami za pomocą szyfrowanej sieci peer-to-peer (P2P). Z drugiej strony Obsidian zapisuje wszystko lokalnie, ale do synchronizacji między wieloma urządzeniami potrzebny jest Obsidian Sync (płatny dodatek).

🏆 Zwycięzca: Anytype Bezpłatna szyfrowana synchronizacja sprawia, że jest to lepsza opcja offline.

Funkcja nr 4: Dostępność na wielu platformach

Anytype jest dostępny na systemy Windows, macOS, iOS i Android, a bezpłatna synchronizacja zapewnia płynny dostęp z różnych urządzeń.

Z drugiej strony, Obsidian jest również dostępny na tych platformach, ale do synchronizacji notatek może być wymagany płatny dodatek. Chociaż dostępne są opcje innych firm do synchronizacji za pomocą iCloud, Google Drive lub OneDrive, mogą one nie być całkowicie niezawodne.

🏆 Zwycięzca: Anytype Bezpłatna synchronizacja między urządzeniami sprawia, że jest to bardziej opłacalne rozwiązanie.

Funkcja nr 5: Ceny

Anytype oferuje pełny dostęp offline, lokalne przechowywanie danych i szyfrowaną synchronizację między urządzeniami za darmo. Chociaż dostępne są płatne plany obejmujące funkcje premium, podstawowe funkcje pozostają bezpłatne.

Obsidian zapewnia lokalną pamięć, wsparcie Markdown oraz wykres wiedzy w ramach planu osobistego. Plan komercyjny obejmuje wykorzystanie biznesowe i priorytetowe wsparcie. Jednak niezbędne dodatki, takie jak szyfrowana synchronizacja i możliwość publikowania notatek online, są dostępne za dodatkową opłatą.

🏆 Zwycięzca: Anytype Anytype oferuje plan z podstawowymi funkcjami, podczas gdy Obsidian pobiera dodatkowe opłaty za kluczowe funkcje, takie jak synchronizacja.

Obsidian vs. Anytype na Reddicie

Użytkownicy Reddit mają różne opinie na temat Obsidian i Anytype, odzwierciedlające indywidualne preferencje i cykle pracy.

Niektórzy użytkownicy preferują Obsidian ze względu na rozbudowany ekosystem wtyczek i możliwość bezpośredniego przechowywania plików. Zgłaszają również, że ma lepszą wyszukiwarkę i wsparcie dla linków zwrotnych.

Oto opinia użytkownika owlyph:

Oba mają dość różne cykle pracy. Redaktor AnyType jest nieco łatwiejszy, jeśli nie czujesz się komfortowo z markdownem, a jego technika synchronizacji jest bardzo zaawansowana. Obsidian oferuje znacznie bardziej zaawansowane funkcje wyszukiwania i wsparcie dla linków zwrotnych.

Inny użytkownik, gfarwell, zwraca uwagę w r/AnyType:

Kiedy próbowałem upiększyć Obsidian, osadzając multimedia i formatując wszystko, zdałem sobie sprawę, że Anytype zapewnia strukturę i estetykę, które wymagałyby niepotrzebnego wysiłku, aby działały w Obsidian.

Niektórzy użytkownicy dostrzegają zalety obu platform, zaznaczając, że wybór może zależeć od konkretnych zastosowań i osobistych preferencji. Na przykład użytkownik r/productivity wspomina:

Anytype to dobry kompromis dla użytkowników Obsidian i Notion. Wypróbowałem tę aplikację i podobała mi się, ale zdecydowałem się wrócić do Obsidian, ponieważ: czuję, że mam większą kontrolę nad moimi danymi (zarówno notatkami, jak i danymi osobowymi) w Obsidian, a ponadto jest bardziej konfigurowalna dzięki wielu motywom, rozszerzeniom i podobnym funkcjom Z drugiej strony Anytype pozwala znacznie szybciej rozpocząć pracę. Nie musisz szukać dobrych rozszerzeń ani martwić się o synchronizację podczas uruchamiania.

Te perspektywy pokazują, że wybór między Anytype a Obsidian może zależeć od indywidualnych preferencji, szczególnie w zakresie dostosowywania, kontroli danych i znaczenia estetyki w cyklu pracy związanym z robieniem notatek.

Poznaj ClickUp: najlepszą alternatywę dla Anytype i Obsidian

Obsidian jest dobry, jeśli lubisz Markdown i przechowujesz wszystko lokalnie, podczas gdy Anytype zapewnia bardziej estetyczne notatki, nawet w trybie offline. Jednak obie aplikacje wymagają znacznego wysiłku ręcznego, aby połączyć i uporządkować notatki, co może spowolnić pracę podczas żonglowania wieloma projektami.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Usprawnia tworzenie notatek, integrując dokumenty, zadania, mapy myśli i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji AI w jedną płynną platformę.

Przed rozpoczęciem korzystania z ClickUp często musiałem żonglować zadaniami na wielu platformach – w e-mailach, arkuszach kalkulacyjnych, aplikacjach do robienia notatek i nie tylko. Ta fragmentacja była nie tylko nieefektywna, ale także prowadziła do zamieszania i przeoczenia zadań. Ujednolicona platforma ClickUp łączy wszystkie moje zadania i projekty, usprawniając cykl pracy i zapewniając, że nie przegapię już ważnych terminów ani zadań.

Przed rozpoczęciem korzystania z ClickUp często musiałem żonglować zadaniami na wielu platformach – w e-mailach, arkuszach kalkulacyjnych, aplikacjach do robienia notatek i nie tylko. Ta fragmentacja była nie tylko nieefektywna, ale także prowadziła do zamieszania i pomijania zadań. Ujednolicona platforma ClickUp łączy wszystkie moje zadania i projekty, usprawniając cykl pracy i zapewniając, że nie przegapię już ważnych terminów ani zadań.

Oto funkcje, które sprawiają, że ClickUp stanowi idealne połączenie potężnych funkcji zarządzania wiedzą Obsidian i estetycznych, gotowych obszarów roboczych Anytype:

Przewaga ClickUp nr 1: Notatnik ClickUp

Zapisuj swoje pomysły w dowolnym miejscu i czasie dzięki ClickUp Notepad

W przeciwieństwie do Obsidian, który opiera się na wtyczkach, lub zdecentralizowanych ustawieniach Anytype, ClickUp Notepad bez wysiłku łączy się z Twoimi projektami, listami kontrolnymi i współpracą zespołową bez dodatkowej pracy (lub aplikacji). To nie tylko narzędzie do robienia notatek, ale potężne narzędzie zwiększające wydajność.

Dzięki ClickUp Notepad możesz:

Natychmiast zapisuj pomysły dzięki bogatemu formatowaniu i osadzonym multimediom

Zamień notatki w zadania ClickUp (wraz z terminami, osobami przypisanymi i priorytetami) za pomocą kilku kliknięć

Synchronizuj wszystkie swoje urządzenia, aby Twoje notatki były zawsze tam, gdzie ich potrzebujesz (bez dodatkowych opłat za synchronizację!)

Przewaga ClickUp nr 2: Dokumenty ClickUp

Współpracuj i edytuj swoje notatki, plany, propozycje i raporty na żywo ze swoim zespołem w ClickUp Docs

Obsidian oferuje świetną funkcję tworzenia linków zwrotnych, która doskonale sprawdza się w zarządzaniu wiedzą osobistą, a ustawienia oparte na obiektach w Anytype zapewniają elastyczną organizację. Jednak obie aplikacje wymagają ręcznego tworzenia struktury.

Dokumenty ClickUp zmieniają to:

Strukturyzuj dokumenty na swój sposób dzięki zagnieżdżonym stronom, linkom zwrotnym, tabelom i widżetom, które łączą informacje bezpośrednio z zadaniami, projektami i celami w ClickUp

Przypisuj elementy do wykonania w dokumencie, oznaczaj członków zespołu etykietami z komentarzami lub osadzaj dane w czasie rzeczywistym, takie jak statusy zadań, osie czasu sprintów lub pulpity nawigacyjne

Historia wersji, uprawnienia i współpraca na żywo ułatwiają zarządzanie zmieniającą się dokumentacją w różnych zespołach.

ClickUp oferuje również zaawansowane szablony, które umożliwiają błyskawiczne tworzenie uporządkowanych notatek ze spotkań, standardowych procedur operacyjnych, briefów projektowych i nie tylko. W przeciwieństwie do szablonów notatek osobistych/obiektów Anytype, szablony ClickUp są dostosowane do cyklu pracy i umożliwiają automatyzację tworzenia dokumentów oraz zarządzania nimi.

📌 Na przykład, dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp możesz uporządkować dyskusje swojego zespołu i nadać im charakter zorientowany na działanie.

Pobierz darmowy szablon Uprość każde spotkanie dzięki inteligentnym szablonom, które organizują, strukturyzują i bez wysiłku kierują kolejnymi krokami dzięki szablonowi notatek ze spotkania ClickUp

Dzięki wbudowanym wytycznym dotyczącym spotkań pomaga bez wysiłku rejestrować agendy, kluczowe notatki i elementy do działania. Niezależnie od tego, czy prowadzisz szybkie codzienne spotkania, czy dogłębną sesję strategiczną, ten szablon zapewnia, że każde spotkanie będzie produktywne i dobrze udokumentowane.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Daily Planner, aby planować sesje intensywnej pracy, śledzić nawyki i płynnie organizować spotkania. Podziel swój dzień na niestandardowe kategorie zadań, etykiety priorytetów i wizualne śledzenie postępów.

Niezależnie od tego, czy tworzysz wiki firmy, sporządzasz notatki ze spotkań, czy dokumentujesz standardowe procedury operacyjne, ClickUp Docs przekształca informacje w działania bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub ręcznych modyfikacji.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do robienia notatek na Maca

Przewaga ClickUp nr 3: ClickUp Brain

👀 Czy wiesz, że... Teams spędzają ponad 60% czasu na poszukiwaniu kontekstu i elementów do zrobienia.

Obsidian i Anytype doskonale nadają się do ręcznego sporządzania notatek i łączenia ich, ale porządkowanie ogromnych ilości informacji może szybko stać się przytłaczające.

Natychmiastowe wyciąganie wniosków ze spotkań dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain automatyzuje ten proces, natychmiast podsumowując notatki ze spotkań, badania i dyskusje w postaci kluczowych wniosków i szybkich odpowiedzi.

ClickUp Brain, w przeciwieństwie do wykresów wiedzy DIY Obsidian lub ręcznej organizacji Anytype, eliminuje kłopoty związane z porządkowaniem informacji. Dzięki podsumowaniom generowanym przez AI nie musisz już przeglądać stron notatek, a inteligentne wyodrębnianie zapewnia, że kluczowe informacje nigdy nie zostaną utracone.

Uzyskaj automatyczne transkrypcje spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker to narzędzie do robienia notatek, które automatycznie transkrybuje spotkania, rejestruje spostrzeżenia i organizuje notatki, aby ułatwić dostęp do nich. Rejestruje każdy szczegół, przekształcając spotkania w uporządkowane, praktyczne spostrzeżenia.

Narzędzie to jest idealne dla zespołów, które chcą poprawić wydajność i koordynację działań, pomagając w:

Automatyczne transkrypcje spotkań i streszczenia oparte na AI, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał ponownie odsłuchiwać rozmów

Natychmiastowe tworzenie zadań, gdzie każdy element działania staje się przypisanym, możliwym do śledzenia zadaniem ClickUp

Płynna integracja dokumentów, zapisywanie notatek ze spotkań bezpośrednio w obszarze roboczym, utrzymywanie połączenia między wszystkimi elementami

Użytkownik ClickUp na Reddicie udostępnia:

Dzisiaj zarejestrowałem się w NoteTaker i jestem pod wrażeniem. Mój stary cykl pracy wyglądał następująco:– włączenie transkrypcji w Google Meet podczas rozmowy– oczekiwanie na transkrypcję e-mailem– kopiowanie/wklejanie transkrypcji do niestandardowego agenta ChatGPT Meeting Minutes– kopiowanie/wklejanie wyników do dokumentu klienta w ClickUp– tworzenie zadań na podstawie elementów do działania– udostępnianie protokołów/notatek zespołowi na czacie ClickUp Nowy cykl pracy:– clickup powiadamia mnie o notatkach ze spotkania– przenoszę je do dokumentu klienta– proszę AI o utworzenie zadań z kolejnych kroków wraz z przypisaniem osób odpowiedzialnych– udostępniam notatki w czacie ClickUp zespołowi Jestem pod wrażeniem, ponieważ nie potrzebuję innego narzędzia, aby wykonać wszystkie te zadania. Wszystko znajduje się w interfejsie ClickUp. Łączy się z moim kalendarzem Google i działa po prostu bez zarzutu.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań prawie 40% respondentów uczestniczy w 4 do 8+ spotkaniach tygodniowo, a każde spotkanie trwa do godziny. Przekłada się to na ogromną ilość czasu poświęconego na spotkania w całej organizacji. A co, gdybyś mógł odzyskać ten czas? Zintegrowany notatnik AI ClickUp może pomóc Ci zwiększyć wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, a ClickUp Brain pomaga w automatycznym tworzeniu zadań i usprawnianiu cyklu pracy, zamieniając godziny spotkań w praktyczne informacje.

Przejdź na ClickUp i zrób więcej dzięki swoim notatkom

Obsidian i Anytype zaspokajają niszowe potrzeby w zakresie tworzenia notatek, ale mają też swoje wady. Obsidian doskonale sprawdza się w edycji lokalnej Markdown i tworzeniu linków zwrotnych, ale zarządzanie bez wtyczek i ręcznego łączenia może szybko stać się przytłaczające.

Anytype oferuje zdecentralizowany system z możliwością pracy w trybie offline i organizacją opartą na obiektach, ale jego ewoluująca struktura może wydawać się eksperymentalna i pozbawiona płynnej współpracy.

Z kolei ClickUp oferuje intuicyjne, kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie zaawansowane funkcje tworzenia notatek z automatyzacją zadań, analizami opartymi na sztucznej inteligencji AI oraz współpracą zespołową w czasie rzeczywistym. Zamiast tracić czas na porządkowanie notatek, pozwól ClickUp bez wysiłku przekształcić Twoje pomysły w działania!

Po co zadowalać się niepołączonymi notatkami, skoro możesz usprawnić cały cykl pracy w jednym miejscu?

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i ciesz się lepszym tworzeniem notatek!