10 najlepszych chatbotów z bazą wiedzy do automatyzacji obsługi klienta

Masz dość odpowiadania na te same pytania klientów?

A może Twój zespół wsparcia tonie w zgłoszeniach i e-mailach? Właśnie w takich sytuacjach pomocny może być chatbot z bazą wiedzy.

Wyobraź sobie narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które może natychmiast odpowiadać na pytania klientów, udzielać spersonalizowanych odpowiedzi i kierować użytkowników do zasobów samoobsługi — wszystko to bez udziału człowieka.

Nie są to zwykłe boty. Mowa tu o zaawansowanych chatbotach opartych na sztucznej inteligencji i generatywnej AI, stworzonych z myślą o rozumieniu złożonych pytań, udzielaniu trafnych odpowiedzi i dostosowywaniu się do różnych potrzeb użytkowników.

Niezależnie od tego, czy klient zadaje proste pytanie, czy zgłasza złożony problem, inteligentny chatbot może przeszukać istniejącą bazę wiedzy, zinterpretować zasady obowiązujące w firmie i znaleźć najdokładniejsze informacje.

Przyjrzyjmy się, czego należy szukać w chatbocie, który faktycznie zapewni wartość zarówno Tobie, jak i Twojemu zespołowi. Od wsparcia niestandardowej bazy wiedzy po rozszerzenie oprogramowania obsługi klienta o AI — mamy wszystkie opcje!

Czego należy szukać w chatbocie opartym na bazie wiedzy?

Wybór odpowiedniego chatbota bazowego jest podobny do zatrudnienia nowego przedstawiciela wsparcia. Tylko że ten pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nigdy nie robi przerw i im więcej się uczy, tym jest lepszy.

Oto, na co naprawdę należy zwrócić uwagę:

1. Sztuczna inteligencja, która rozumie prawdziwych ludzi

Potrzebujesz chatbota, który potrafi więcej niż tylko wykonywać skrypty. Poszukaj silnej sztucznej inteligencji i funkcji generatywnej AI. Dzięki temu bot będzie w stanie naprawdę zrozumieć złożone problemy, udzielić trafnych odpowiedzi i prowadzić rozmowę w naturalnym formacie konwersacyjnym. Inteligentny chatbot może nawet obsługiwać złożone zapytania bez interwencji człowieka.

2. Płynna integracja z bazą wiedzy

Twój chatbot powinien współpracować z istniejącą bazą wiedzy. Niezależnie od tego, czy jest to strona z często zadawanymi pytaniami, czy bardziej szczegółowa zawartość wsparcia, chatbot powinien być w stanie przeskanować wszystko, aby szybko dostarczyć dokładne informacje.

3. Spersonalizowane doświadczenia dla klientów

Doskonały chatbot nie sprawia wrażenia robota. Dzięki odpowiedniemu głosowi i osobowości może odzwierciedlać ton Twojej marki, oferując spersonalizowane odpowiedzi dostosowane do różnych potrzeb klientów. Powinien również dostosowywać się na podstawie poprzednich rozmów i wykorzystywać dane szkoleniowe, aby z czasem stawać się coraz lepszym.

4. Opcje samoobsługi, które naprawdę pomagają

Celem jest skierowanie użytkowników do odpowiednich zasobów samoobsługi, a nie tylko odsyłanie ich z miejsca na miejsce. Dobrze zaprojektowany chatbot powinien pomagać klientom w samodzielnym rozwiązywaniu złożonych zadań i zmniejszać zapotrzebowanie na pomoc agentów na żywo. Pomaga to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zwiększa satysfakcję zarówno klientów, jak i zespołu wsparcia.

5. Wskazówki, które pomogą Ci się rozwijać

Dobry chatbot nie tylko odpowiada na pytania — pokazuje również, gdzie są luki w wiedzy. Poszukaj funkcji, takich jak analityka lub pulpity nawigacyjne, które podkreślają pytania klientów, śledzą skuteczność chatbota i sugerują aktualizacje bazy wiedzy w miarę rozwoju produktu. Jest to klucz do stworzenia inteligentniejszej strategii zarządzania wiedzą.

6. Elastyczność, skalowalność i przejrzystość kosztów

Twoje dzisiejsze potrzeby nie będą takie same za sześć miesięcy. Poszukaj rozwiązania, które będzie rosło wraz z Tobą — niezależnie od tego, czy oznacza to obsługę bardziej złożonych problemów, obsługę większej liczby typów użytkowników, czy podłączenie do różnych platform AI. Upewnij się tylko, że ceny są dostosowane do Twojej firmy i nie ma żadnych ukrytych opłat za skalowanie.

Odpowiedni chatbot będzie działał jak rozszerzenie Twojego zespołu — będzie intuicyjny, pomocny i wystarczająco inteligentny, aby zrozumieć nawet najtrudniejsze pytania klientów. Dzięki solidnej bazie wiedzy i odpowiednim funkcjom AI nie tylko oferujesz wsparcie, ale także zapewniasz lepszą obsługę za każdym razem.

10 najlepszych chatbotów opartych na bazie wiedzy w skrócie

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Brain Wyszukiwanie połączone z AI, odpowiedzi kontekstowe, automatyczne podsumowania spotkań, niestandardowe podpowiedzi, sugestie zadań, integracja zarządzania wiedzą, płynne tworzenie zadań, uprawnienia, obsługa klienta, ciągłe uczenie się Skalowalna obsługa klienta oparta na sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw Free Forever; płatne plany od 7 USD/użytkownik/miesiąc Intercom Fin AI Fin AI Engine™, wielojęzyczność, niestandardowe szkolenia, samokontrola odpowiedzi, automatyzacja złożonych cykli pracy, rozumienie obrazów Skalowalna obsługa klienta oparta na AI, Enterprise 14-dniowa wersja próbna; płatne plany od 0,99 USD/rozwiązanie (min. 50/miesiąc) Tidio Czat na żywo + chatbot AI, wizualny kreator cyklu pracy, wielokanałowa skrzynka odbiorcza, śledzenie odwiedzających stronę internetową, gotowe szablony Małe i średnie przedsiębiorstwa, zespoły sprzedaży i wsparcia Free; płatne plany od 29 USD/miesiąc Botpress Wizualny kreator przepływu, autonomiczne węzły, wdrożenie na wielu platformach, ponad 100 języków, bezpieczeństwo Enterprise Programiści, przedsiębiorstwa, niestandardowe chatboty AI Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem; płatne plany od 79 USD miesięcznie Ada Reasoning Engine™, wielokanałowość (internet, urządzenia mobilne, media społecznościowe, głos), dostosowanie do marki, integracje (Salesforce, Zendesk), przetwarzanie języka naturalnego w czasie rzeczywistym Duże przedsiębiorstwa, zautomatyzowane i skalowalne wsparcie Niestandardowe ceny Kommunicate Kreator bez kodowania, wdrożenie na wielu platformach, sugestie AI, integracja czatu na żywo, analiza wydajności Małe i średnie firmy, przystępna cena AI + czat na żywo, łatwe ustawienia Płatne plany od 100 USD miesięcznie Zoho Desk Asystent AI (Zia), analiza nastrojów, automatyzacja, wielokanałowość, integracja z Zoho, zdalne wsparcie Niedrogie, bogate w funkcje centrum pomocy technicznej dla małych i średnich firm Free (3 agentów); płatne plany od 20 USD/agent/miesiąc SAAS First Chatbot AI, czat na żywo, baza wiedzy, CRM, wielojęzyczność, automatyczne FAQ, zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych Kompleksowe centrum pomocy technicznej, zaangażowanie klientów Wersja próbna bezpłatna; płatne plany od 9 USD/członek/miesiąc Guru Integracja cyklu pracy, weryfikacja treści, integracja ze Slackiem/MS Teams/Salesforce, asystent pisania AI, scentralizowana wiedza Zintegrowane zarządzanie wiedzą, weryfikacja treści Free (3 użytkowników); płatne plany od 12 USD/użytkownik/miesiąc Zendesk Odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, automatyczne kierowanie, pomoc agenta, obsługa wielu języków, automatyzacja cyklu pracy, baza wiedzy Kompleksowa obsługa klienta, duże/złożone zespoły Plany płatne od 69 USD miesięcznie

10 najlepszych chatbotów z bazą wiedzy

1. ClickUp

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi, podsumowania zadań i inteligentne sugestie dzięki ClickUp Brain — Twojemu zawsze dostępnemu agentowi AI

ClickUp Brain, asystent oparty na sztucznej inteligencji w ramach ClickUp, został stworzony, aby wyeliminować najczęstsze problemy, z jakimi borykają się zespoły: stratę czasu na wyszukiwanie informacji, silosy wiedzy, niespójne odpowiedzi wsparcia i wąskie gardła podczas wdrażania nowych pracowników.

Dzięki integracji ClickUp Brain i Connected Search z dokumentami, zadaniami i rozmowami, ClickUp pozwala zadawać pytania w języku naturalnym i uzyskiwać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi z wewnętrznej bazy wiedzy — koniec z przeszukiwaniem niekończących się dokumentów lub proszeniem kolegów z zespołu o pomoc.

ClickUp Brain jest szczególnie przydatny dla wewnętrznego wsparcia zespołów i zespołów obsługi klienta, umożliwiając każdemu w ciągu kilku sekund wyświetlenie zasad, dokumentów dotyczących procesów lub szczegółów produktów. Na przykład nowy pracownik może zapytać: „Jak wygląda proces wdrażania nowych pracowników?” i uzyskać aktualne, dokładne informacje o kolejnych krokach bez konieczności oczekiwania na odpowiedź przełożonego.

Funkcja Connected Search ułatwia wyświetlanie odpowiednich plików i powiązanych zasobów z obszaru roboczego, a także zintegrowanych aplikacji innych firm

Agenci wsparcia mogą korzystać z niego, aby natychmiast uzyskać dostęp do przewodników dotyczących rozwiązywania problemów lub najnowszych aktualizacji produktów, zapewniając spójne i zgodne z wizerunkiem marki odpowiedzi dla klientów. Po ważnych spotkaniach połączenie AI Notetaker + Brain może podsumować transkrypcje, wyodrębnić elementy wymagające działania i zaproponować zadania — dzięki czemu nic nie zostanie pominięte, a działania następcze nigdy nie zostaną przeoczone.

Korzystając z niestandardowych podpowiedzi, możesz nawet zautomatyzować powtarzające się zapytania i ujednolicić odpowiedzi na często zadawane pytania, dzięki czemu Twój zespół będzie miał więcej czasu na pracę o większej wartości. Brain zapewnia również inteligentne sugestie związane z zadaniami, takie jak wyświetlanie powiązanych dokumentów, rekomendowanie kolejnych kroków lub łączenie artykułów wiedzy bezpośrednio z zadaniami, pomagając zespołom zachować porządek i proaktywność.

Jeśli chcesz pójść o krok dalej, agenci Autopilot w ClickUp mogą wkroczyć do akcji i udzielić odpowiedzi dostosowanych do kontekstu na podstawie informacji zawartych w Twoim obszarze roboczym. Możesz nawet skonfigurować ich tak, aby wykonywali określone funkcje.

Wyszkol niestandardowych agentów Autopilot w ClickUp, aby obsługiwać cykle pracy związane z zarządzaniem wiedzą

Wszystko to jest płynnie zintegrowane z solidnymi funkcjami zarządzania wiedzą i zadaniami ClickUp, dzięki czemu baza wiedzy Twojej firmy jest zawsze dostępna i gotowa do użycia.

Wyszukiwanie połączone oparte na AI: Natychmiast przeszukuj wszystkie dokumenty, zadania, komentarze i rozmowy za pomocą wyszukiwania połączonego. Znajduj odpowiedzi w ciągu kilku sekund, nawet jeśli nie wiesz, gdzie są przechowywane informacje

Odpowiedzi kontekstowe, dostosowane do obszaru roboczego: Uzyskaj odpowiedzi dostosowane do unikalnej zawartości Twojej organizacji, a nie ogólne wyniki wyszukiwania w Internecie. Brain rozumie kontekst obszaru roboczego i dostarcza precyzyjne, trafne informacje

Automatyczne podsumowania spotkań: Podsumowuj transkrypcje spotkań, zaznaczaj kluczowe decyzje i automatycznie wyodrębniaj elementy wymagające działania, dzięki czemu działania następcze i rozliczanie zadań będą dziecinnie proste

Niestandardowe podpowiedzi i cykle pracy: Twórz podpowiedzi wielokrotnego użytku do często zadawanych pytań, wdrażania nowych użytkowników lub objaśniania procesów. Ujednolicenie obsługi i komunikacji wewnętrznej dzięki spójnym odpowiedziom zgodnym z wizerunkiem marki

Sugestie związane z zadaniami: Brain zaleca kolejne kroki, łączy powiązane dokumenty i wyświetla podobne zadania lub kontekst historyczny, pomagając zespołom uniknąć powielania pracy i wykorzystać istniejącą wiedzę

Integracja zarządzania wiedzą: Organizuj, etykietuj i zarządzaj całą wiedzą swojej firmy w jednym miejscu dzięki ClickUp Knowledge Management, co ułatwia aktualizowanie informacji i dostęp do nich

Płynne tworzenie zadań: Natychmiast przekształcaj spostrzeżenia, elementy do działania lub decyzje z dokumentów i transkrypcji w zadania do wykonania, przypisuj właścicieli i ustalaj terminy — wszystko z poziomu tej samej platformy.

Szczegółowe uprawnienia i udostępnianie: Kontroluj, kto może wyświetlać, komentować lub edytować zasoby wiedzy, zapewniając bezpieczeństwo poufnych informacji i umożliwiając łatwą współpracę

Wsparcie dla zespołów obsługi klienta: Zapewnij zespołom obsługi klienta możliwość szybszego i dokładniejszego udzielania odpowiedzi dzięki natychmiastowemu udostępnianiu przewodników dotyczących rozwiązywania problemów, zasad i informacji o produktach

Ciągłe uczenie się: Wraz z rozwojem obszaru roboczego Brain dostosowuje się i ulepsza, ułatwiając wyszukiwanie informacji w miarę rozszerzania się bazy wiedzy

Jakość odpowiedzi zależy od tego, jak dobrze zorganizowana i utrzymana jest dokumentacja wewnętrzna

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby nauczyć się tworzyć skuteczne podpowiedzi zapewniające najlepsze wyniki

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Alexander Haywood, dyrektor ds. technologii w Liquid Barcodes, mówi:

Zaoszczędziliśmy już dziesiątki tysięcy euro, ponieważ nasze zespoły nie tracą czasu na wyjaśnianie, gdzie znaleźć potrzebne informacje. Dzięki ClickUp wszystko znajduje się na jednej platformie. Teams widzi cele, listy i pulpity. Wszyscy są na bieżąco!

Zaoszczędziliśmy już dziesiątki tysięcy euro, ponieważ nasze zespoły nie tracą czasu na wyjaśnianie, gdzie znaleźć potrzebne informacje. Dzięki ClickUp wszystko znajduje się na jednej platformie. Teams widzą cele, listy i pulpity. Wszyscy są na bieżąco!

2. Intercom Fin AI (najlepszy do skalowalnej automatyzacji obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Intercom Fin AI

Poznaj Intercom Fin AI, imponującego agenta AI do obsługi klienta, który naprawdę zmienia zasady gry. Został stworzony, aby natychmiast i dokładnie rozwiązywać ogromną część pytań klientów, odciążając zespół wsparcia, który może wtedy skupić się na trudniejszych zadaniach. Pomyśl o Finie jako o super wydajnej pierwszej linii obrony w obsłudze klienta.

To, co wyróżnia Intercom Fin, to zdolność do prawdziwego zrozumienia pytań klientów. Dzięki specjalnemu silnikowi Fin AI Engine™ potrafi on przyjmować złożone pytania, nadawać im sens, a następnie udzielać precyzyjnych odpowiedzi. Niezależnie od tego, czy korzystasz już z narzędzi obsługi klienta Intercom, czy też innego oprogramowania pomocy technicznej, takiego jak Zendesk lub Salesforce, Fin idealnie się w nie wpasuje, stanowiąc elastyczny sposób na ulepszenie obecnych ustawień obsługi dzięki inteligentnej sztucznej inteligencji.

Wyszkol Fin, korzystając z wszystkich unikalnych treści biznesowych — artykułów centrum pomocy, wewnętrznych dokumentów wsparcia, plików PDF, a nawet stron internetowych

Aktywnie udoskonalaj pytania klientów, aby lepiej je zrozumieć, i sprawdzaj własne odpowiedzi, aby uniknąć wymyślania odpowiedzi

Wykrywaj i rozwiązuj problemy w ponad 45 językach, obsługując klientów na całym świecie.

Zautomatyzuj bardziej złożone zadania, takie jak anulowanie zamówień lub zwroty, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Twojej firmie i integrując się z innymi systemami

Potrafi czytać i rozumieć obrazy

Wydajność Fin naprawdę zależy od tego, jak dobra i kompletna jest Twoja baza wiedzy

W przypadku bardzo dużych firm, które obsługują dużą liczbę zgłoszeń, koszty mogą szybko wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku cen opartych na liczbie rozwiązanych zgłoszeń

dostępna 14-dniowa wersja próbna Free

Plany płatne zaczynają się od 0,99 USD za rozwiązanie (minimum 50 rozwiązań miesięcznie)

G2: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Recenzja G2 mówi:

Jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie znacznie większej liczbie klientów, oferując im ten sam wysoki poziom usług, do którego są przyzwyczajeni. Fin jest coraz lepszy i doskonale dostosowuje się do złożonych pytań, które są mu zadawane. Nasz produkt jest właśnie taki... złożony. Większość problemów jest wyjątkowa, ponieważ klienci zadają podobne pytania, ale w bardzo różny sposób lub w odniesieniu do bardzo różnych przypadków użycia poszczególnych funkcji. Fin jest w stanie wykorzystać nasze zasoby, aby udzielić trafnej odpowiedzi.

Jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie znacznie większej liczbie klientów, oferując im ten sam wysoki poziom usług, którego oczekują. Fin jest coraz lepszy i doskonale dostosowuje się do złożonych pytań, które są zadawane. Nasz produkt jest właśnie taki... złożony. Większość problemów jest wyjątkowa, ponieważ klienci zadają podobne pytania, ale w bardzo różny sposób lub w odniesieniu do bardzo różnych przypadków użycia każdej funkcji. Fin jest w stanie wykorzystać nasze zasoby, aby udzielić trafnej odpowiedzi.

3. Tidio (najlepszy dla małych i średnich firm potrzebujących kompleksowego rozwiązania do czatu na żywo i chatbota AI)

za pośrednictwem Tidio

Tidio jest jak przyjazny, wszechstronny asystent dla Twojej strony internetowej, łączący czat na żywo i chatboty AI w jednym zgrabnym pakiecie. Jest szczególnie popularny wśród małych i średnich firm, ponieważ pomaga im zwiększyć obsługę klienta i sprzedaż bez nadmiernego komplikowania lub zwiększania kosztów.

Narzędzie to działa jako centralny hub, w którym możesz rozmawiać z odwiedzającymi stronę internetową w czasie rzeczywistym i pozwolić inteligentnej sztucznej inteligencji AI obsługiwać typowe pytania, nawet gdy nie ma Cię w pobliżu.

Tidio naprawdę wyróżnia się, oferując kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje czat na żywo, solidną sztuczną inteligencję (agent AI „Lyro”) oraz integrację z pocztą e-mail i mediami społecznościowymi – wszystko z jednego pulpitu. Jest przyjazny dla użytkowników, nawet tych, którzy nie są obeznani z technologią, umożliwiając im szybkie skonfigurowanie automatycznych odpowiedzi i skuteczniejsze angażowanie klientów.

Nawiąż kontakt z osobami odwiedzającymi witrynę w czasie rzeczywistym, oferując natychmiastowe wsparcie i przekształcając odwiedzających w potencjalnych klientów

Twórz zautomatyzowane cykle pracy za pomocą wizualnego kreatora typu „przeciągnij i upuść”, który poprowadzi klientów przez lejki sprzedażowe lub procesy wsparcia

Zarządzaj wszystkimi rozmowami z klientami z czatu na żywo, e-maila, Facebook Messenger i Instagram w jednym miejscu

Zobacz, kto odwiedza Twoją stronę internetową w czasie rzeczywistym, w tym strony, które przegląda, aby zaoferować proaktywne wsparcie lub pomoc w sprzedaży

Wybierz spośród dziesiątek gotowych szablonów chatbotów do różnych zastosowań, takich jak generowanie leadów, obsługa klienta i odzyskiwanie porzuconych koszyków

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy z wydajnością lub powolnym ładowaniem na niektórych urządzeniach

Integracja z niektórymi systemami CRM może czasami stanowić wyzwanie dla użytkowników podczas konfiguracji

Nie obsługuje zarządzania czatami klientów za pośrednictwem WhatsApp bezpośrednio w ramach swojej podstawowej platformy dla wszystkich planów

Podstawowy: Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Wzrost: od 59 USD/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Dodatkowo: Ceny zaczynają się od 749 USD miesięcznie

Premium: Ceny zaczynają się od 2999 USD miesięcznie.

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Recenzja Capterra mówi:

Jest to wspaniałe narzędzie, które pozwala znacznie szybciej rozwiązywać zapytania klientów za pośrednictwem czatu na żywo, często bez konieczności przekazywania sprawy doradcy. Często zadawane pytania, na które łatwo odpowiedzieć, są obsługiwane przez AI, co zmniejsza przepływ rozmów. Pomaga to poprawić wydajność operatorów, którzy mogą skupić się na bardziej specjalnych przypadkach wymagających większej uwagi.

Jest to wspaniałe narzędzie, które pozwala znacznie szybciej rozwiązywać zapytania klientów za pośrednictwem czatu na żywo, często bez konieczności przekazywania sprawy doradcy. Często zadawane pytania, na które łatwo odpowiedzieć, są obsługiwane przez AI, co zmniejsza przepływ rozmów. Pomaga to poprawić wydajność operatorów, którzy mogą skupić się na bardziej specjalnych przypadkach wymagających większej uwagi.

4. Botpress (najlepszy dla programistów i przedsiębiorstw tworzących wysoce konfigurowalne chatboty oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Botpress

Botpress to potężna platforma typu open source, która naprawdę oddaje stery w Twoje ręce, jeśli chodzi o tworzenie chatbotów AI i asystentów głosowych. Została zaprojektowana tak, aby była wszechstronna i atrakcyjna zarówno dla doświadczonych programistów, którzy uwielbiają zagłębiać się w niestandardowe rozwiązania, jak i dla tych, którzy cenią sobie wizualne podejście typu „przeciągnij i upuść”.

Dzięki Botpress nie tworzysz tylko prostego bota z często zadawanymi pytaniami, ale tworzysz zaawansowane doświadczenia konwersacyjne, które mogą rozumieć, uczyć się i ulepszać się z czasem.

Pozwala on na wizualne tworzenie złożonych przepływów konwersacji, niemal jak rysowanie schematu blokowego, a jednocześnie oferuje elastyczność integracji z praktycznie każdym systemem lub kanałem, którego potrzebujesz. To sprawia, że jest to idealny wybór dla firm, które chcą zautomatyzować obsługę klienta, usprawnić operacje wewnętrzne lub zwiększyć zaangażowanie użytkowników dzięki inteligentnym agentom AI na wielu platformach.

Projektuj złożone przepływy konwersacji za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu tworzenie botów jest intuicyjne

Obejmuje autonomiczne węzły, wyspecjalizowane agenty AI oraz karty AI do inteligentnych interakcji, oparte na najnowszych modelach LLMs

Obsługuje wdrażanie na różnych platformach, takich jak WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger i strony internetowe

Automatyczne tłumaczenie na ponad 100 języków zapewnia globalny zasięg i obsługę różnorodnych interakcji z użytkownikami

Bezpieczeństwo klasy Enterprise i skalowalna infrastruktura dla dużych organizacji

Może wymagać dłuższego czasu nauki dla początkujących użytkowników ze względu na zaawansowane opcje dostosowywania

Poleganie na zewnętrznych dostawcach LLM może mieć wpływ na koszty operacyjne i skalowalność w przypadku bardzo intensywnego użytkowania

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z ustawieniem integracji z określonymi systemami CRM

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Dodatkowo: 79 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Team: 446 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Recenzja G2 mówi:

Botpress jest zarówno potężnym, jak i przyjaznym dla użytkownika narzędziem – jeśli się na tym skupisz, nie ma rzeczy niemożliwych. Ma ogromny potencjał. Bardzo podoba mi się duża baza użytkowników na Discordzie i otwarta pomoc społeczności.

Botpress jest zarówno potężnym, jak i przyjaznym dla użytkownika narzędziem – jeśli się na tym skupisz, nie ma rzeczy niemożliwych. Ma ogromny potencjał. Bardzo podoba mi się duża baza użytkowników na Discordzie i otwarta pomoc społeczności.

5. Ada (najlepszy dla dużych przedsiębiorstw, które chcą zautomatyzować i skalować obsługę klienta za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji AI)

za pośrednictwem Ada

Ada to wiodąca platforma automatyzacji obsługi klienta oparta na sztucznej inteligencji, stworzona do natychmiastowego i dokładnego obsługi ogromnej liczby zapytań klientów.

Jest to rozwiązanie szczególnie popularne wśród dużych przedsiębiorstw, które chcą znacznie zmniejszyć obciążenie swoich zespołów wsparcia i zapewnić klientom prawdziwie inteligentną samoobsługę.

W swej istocie Ada wykorzystuje własny silnik „Reasoning Engine™” do zrozumienia intencji klienta, połączenia się z różnymi źródłami wiedzy, a nawet podjęcia działań w ramach systemów biznesowych. Dzięki temu jest to potężne rozwiązanie do automatyzacji rozwiązywania problemów w wielu kanałach, w tym czacie internetowym, aplikacjach mobilnych, e-mailu, mediach społecznościowych, a nawet głosowo, mające na celu zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta przez całą dobę.

Rozumie zapytania klientów i odpowiada na nie w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego (NLP)

Zapewnia natychmiastowe, dokładne odpowiedzi na często zadawane pytania i rutynowe zapytania

Dostosuj chatboty do tonu, stylu i tożsamości marki dzięki unikalnym interfejsom

Wdrażaj je w czacie internetowym, mobilnym SDK, kanałach społecznościowych (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), SMS-ach i komunikacji głosowej

Płynne połączenie z istniejącymi narzędziami, takimi jak Salesforce, Zendesk i Shopify, w celu zapewnienia przepływu danych

Wdrożenie może być skomplikowane i trudne, zwłaszcza w przypadku integracji z istniejącymi rozwiązaniami dla agentów na żywo

Niektórzy użytkownicy mogą nie mieć wystarczających szkoleń dotyczących korzystania z platformy. W niektórych obszarach obsługa może być mniej intuicyjna

Niestandardowe ceny

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Recenzja Capterra mówi:

Szczególnie podoba mi się to, że Ada zawsze bardzo szybko integruje najnowsze innowacje z oprogramowaniem. Rozwiązanie jest również bardzo intuicyjne i spełnia wszystkie moje osobiste wymagania dotyczące dobrej sztucznej inteligencji konwersacyjnej. Bardzo dobre jest również wsparcie ze strony pracowników.

Szczególnie podoba mi się to, że Ada zawsze bardzo szybko integruje najnowsze innowacje z oprogramowaniem. Rozwiązanie jest również bardzo intuicyjne i spełnia wszystkie moje osobiste wymagania dotyczące dobrej sztucznej inteligencji konwersacyjnej. Bardzo dobre jest również wsparcie ze strony pracowników.

6. Kommunicate (najlepszy dla firm poszukujących niedrogiego, łatwego w użyciu chatbota AI z solidną integracją czatu na żywo)

za pośrednictwem Kommunicate

Kommunicate pozycjonuje się jako kompleksowa platforma do komunikacji z klientami, idealna dla firm, które chcą połączyć chatboty AI z płynną obsługą czatu na żywo przez ludzi. Jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs i konkurencyjne ceny. Wyobraź sobie narzędzie, które nie tylko natychmiast odpowiada na typowe pytania klientów, ale także dokładnie wie, kiedy przekazać bardziej złożone zapytanie do zespołu ludzkiego, dzięki czemu cała obsługa jest bardziej wydajna.

Najlepsze funkcje Kommunicate

Twórz chatboty AI za pomocą Kompose, intuicyjnego, niewymagającego kodowania wizualnego kreatora, lub zintegruj je z popularnymi silnikami AI, takimi jak Dialogflow i Generative AI od Google

Wdrażaj chatboty i czat na żywo na różnych platformach, w tym WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram i mobilnych SDK (iOS, Android)

Zapewnia sugestie, podsumowania i tłumaczenia oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają pracownikom obsługi klienta reagować szybciej i dokładniej

Śledź wydajność chatbotów, poziom satysfakcji klientów, wskaźniki rozwiązań i historię rozmów w celu ciągłej optymalizacji

Dostosuj głos i ton chatbota do tonu i wytycznych marki Twojej firmy

Możliwości AI mogą okazać się niewystarczające dla firm wymagających bardzo głębokiej, specjalistycznej integracji AI

Dostosowanie do złożonych, unikalnych cykli pracy może być mniej elastyczne w porównaniu z platformami przeznaczonymi głównie dla programistów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy lub dłuższy czas konfiguracji niektórych integracji

Lite: 100 USD/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Zaawansowany: 200 USD/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

G2: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Recenzja G2 mówi:

Jako nowicjusz w dziedzinie kodowania byłem zachwycony tym, jak łatwo można skonfigurować chatbota AI firmy Kommunicate. Było to intuicyjne i proste, dzięki czemu mogłem uruchomić chatbota na stronie internetowej bez większego wysiłku.

Jako nowicjusz w dziedzinie kodowania byłem zachwycony tym, jak łatwo można skonfigurować chatbota AI firmy Kommunicate. Było to intuicyjne i proste, dzięki czemu mogłem uruchomić chatbota na stronie internetowej bez większego wysiłku.

7. Zoho Desk (najlepszy dla firm poszukujących niedrogiego, bogatego w funkcje centrum pomocy z wbudowaną sztuczną inteligencją AI)

za pośrednictwem Zoho Desk

Zoho Desk to kompleksowe narzędzie AI do obsługi klienta, zaprojektowane z myślą o wsparciu zarówno agentów, jak i klientów. Wyobraź sobie centrum pomocy, które nie tylko organizuje zapytania klientów, ale także wykorzystuje AI do udzielania odpowiedzi, kierowania agentami, a nawet przewidywania nastroju klientów.

To, co wyróżnia Zoho Desk, to silny nacisk na przystępną cenę w połączeniu z bogatym zestawem funkcji, w tym asystentem AI, Zia. Centralizuje interakcje z klientami z różnych kanałów, oferuje solidną automatyzację i płynnie integruje się z innymi produktami Zoho, zapewniając całościowy widok ścieżki klienta.

Udzielaj natychmiastowych odpowiedzi na pytania klientów, korzystając z artykułów bazy wiedzy, sugeruj odpowiedzi agentom i analizuj nastroje klientów

Analizuje nastrój i opinie klientów, pomagając agentom dostosować odpowiedzi

Obejmują one sugestie odpowiedzi, podsumowania zgłoszeń i reguły automatyzacji, które zwiększają wydajność agentów

Łączy się z innymi produktami Zoho (takimi jak CRM) i popularnymi aplikacjami innych firm w celu centralizacji danych

Oferuje zdalne udostępnianie ekranu i kontrolę w celu praktycznego rozwiązywania problemów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z długim czasem ładowania lub wydajnością w godzinach szczytu

Chociaż rozwiązanie to jest bardzo przydatne dla zintegrowanych użytkowników Zoho, samodzielne działanie może wymagać dodatkowych ustawień w przypadku firm niekorzystających z Zoho

Najbardziej zaawansowane funkcje AI są często dostępne w planach wyższych poziomów, co może zwiększyć całkowity koszt

Free: (do 3 agentów)

Standard: 20 USD/agent/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Profesjonalny: 35 USD/agent/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: 50 USD/agent/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

15-dniowa bezpłatna wersja próbna dostępna dla płatnych planów

G2: 4,4/5 (ponad 6500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Recenzja Capetrra mówi:

Zarządzanie personelem odpowiadającym na pytania klientów i poruszanie się po samym systemie to czysta przyjemność dzięki prostocie i intuicyjności systemu oraz szerokim możliwościom personalizacji zapewnianym przez funkcje automatyzacji i cyklu pracy.

Zarządzanie personelem odpowiadającym na pytania klientów i poruszanie się po samym systemie to czysta przyjemność dzięki prostocie i intuicyjności systemu oraz szerokim możliwościom personalizacji zapewnianym przez funkcje automatyzacji i cyklu pracy.

8. SAAS First (najlepszy dla firm poszukujących kompleksowej platformy pomocy technicznej i obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem SAAS First

SAAS First oferuje nowe podejście do obsługi klienta, łącząc chatbota opartego na sztucznej inteligencji, czat na żywo, bazę wiedzy i funkcje CRM w jednym, spójnym systemie. Jest przeznaczony dla firm, które chcą naprawdę zmienić sposób interakcji z klientami, wychodząc poza tradycyjne wsparcie i przechodząc do inteligentnej, natychmiastowej komunikacji.

Prawdziwa siła SAAS First tkwi w jego ujednoliconej konstrukcji. Zamiast łączyć różne narzędzia, otrzymujesz jedną platformę do zarządzania agentami AI i rozmowami z klientami w różnych kanałach. Nie chodzi tylko o wydajność, ale o zapewnienie płynnego, spójnego doświadczenia marki przy jednoczesnym uzyskaniu cennych informacji na temat zachowań klientów.

Zapewnia całodobową obsługę klienta w wielu językach, oferując szybkie i dokładne odpowiedzi

Personalizuj interakcje chatbota, aby dopasować je do tonu i stylu Twojej marki oraz konkretnych potrzeb klientów

Automatycznie generuje i aktualizuje dynamiczną sekcję FAQ na podstawie informacji uzyskanych z zapytań klientów

Przechowuje i zarządza danymi klientów w jednym miejscu dzięki wbudowanemu CRM, poprawiając wydajność i dostępność

Zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, chroniąc informacje klientów i budując zaufanie.

Integracja z niszowymi lub mniej popularnymi systemami innych firm może stanowić pewne wyzwanie

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna

Plan podstawowy: 9 USD/członek/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Dodatek: Niestandardowe ceny

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. Guru (najlepszy do zintegrowanego zarządzania wiedzą z cyklem pracy weryfikacji zawartości)

za pośrednictwem Guru

Guru to dynamiczna platforma zaprojektowana tak, aby zapewnić Twojemu zespołowi dostęp do odpowiednich informacji zawsze wtedy, gdy są potrzebne. Wyobraź sobie system, w którym odpowiedzi same trafiają do Twoich pracowników, eliminując niekończące się przeszukiwanie rozproszonych dokumentów.

Platforma ta została zaprojektowana jako jedyne źródło informacji dla Twojej organizacji, zapewniające dostępność i wiarygodność informacji we wszystkich działach. Guru kładzie również nacisk na zweryfikowaną wiedzę i płynną integrację cyklu pracy.

Zamiast statycznego repozytorium, Guru wykorzystuje AI do sugerowania odpowiednich informacji i umożliwia ekspertom utrzymywanie i weryfikowanie zawartości, zapewniając dokładność. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wsparcia sprzedaży, obsługi klienta i komunikacji wewnętrznej, gdzie dostęp do aktualnych informacji może mieć kluczowe znaczenie.

Dostarczaj użytkownikom odpowiednią wiedzę i zasoby bezpośrednio w ramach ich cyklu pracy, eliminując długie wyszukiwanie

Dostarczaj spersonalizowane, bogate w kontekst odpowiedzi w aplikacjach takich jak Slack i Chrome za pomocą konfigurowalnych agentów wiedzy

Łączy się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams, Salesforce i Zendesk, dzięki czemu wiedza jest dostępna tam, gdzie pracują zespoły.

Konsoliduje informacje z różnych źródeł w jedną, łatwą w przeszukiwaniu platformę

Pomaga zespołom tworzyć i udoskonalać zawartość, automatycznie usuwając żargon i poprawiając przejrzystość dzięki asystentowi pisania AI

Ograniczone opcje edycji niektórych elementów karty, co może ograniczać zaawansowane formatowanie

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja samopomocy jest mniej intuicyjna niż oczekiwano

Okazjonalne spowolnienia podczas ładowania większych baz wiedzy lub niektórych integracji.

Starter: Free (do 3 użytkowników)

Kreator: 12 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Ekspert: 15 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

G2: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Recenzja G2 mówi:

Guru sprawia, że dostęp do sprawdzonych informacji jest niezwykle łatwy i nie zakłóca cyklu pracy. Rozszerzenie przeglądarki jest nieocenione, ponieważ wyświetla odpowiedzi bezpośrednio w narzędziach takich jak Gmail i Zendesk. Wyszukiwanie jest szybkie i niezawodne, a system weryfikacji pomaga zachować dokładność i aktualność treści. Dzięki temu nasz zespół obsługi klienta zaoszczędził mnóstwo czasu i poprawił spójność działania we wszystkich obszarach.

Guru sprawia, że dostęp do sprawdzonych informacji jest niezwykle łatwy i nie zakłóca cyklu pracy. Rozszerzenie przeglądarki jest nieocenione, ponieważ wyświetla odpowiedzi bezpośrednio w narzędziach takich jak Gmail i Zendesk. Wyszukiwanie jest szybkie i niezawodne, a system weryfikacji pomaga zachować dokładność i aktualność treści. Dzięki temu nasz zespół obsługi klienta zaoszczędził mnóstwo czasu i poprawił spójność działania we wszystkich obszarach.

10. Zendesk (najlepszy do kompleksowych rozwiązań obsługi klienta ze zintegrowaną sztuczną inteligencją AI i zaawansowaną automatyzacją)

za pośrednictwem Zendesk

Zendesk to rozległy ekosystem zaprojektowany do obsługi wszystkich aspektów obsługi klienta. Dla firm, zwłaszcza tych szybko się rozwijających lub zarządzających złożonymi interakcjami z klientami, Zendesk oferuje solidny zestaw narzędzi, które płynnie łączą tradycyjne kanały wsparcia z najnowocześniejszą sztuczną inteligencją i automatyzacją. Jego celem jest zapewnienie wydajnego wsparcia dla agentów i łatwości obsługi dla klientów, a wszystko to z poziomu jednego interfejsu.

Możliwość scentralizowania różnych funkcji wsparcia, od zgłoszeń i czatu na żywo po bazy wiedzy i zaawansowanych agentów AI, w jednym intuicyjnym systemie sprawia, że Zendesk wyróżnia się na tle konkurencji. Został stworzony, aby usprawnić samoobsługę, zmniejszyć obciążenie pracą agentów i zapewnić spersonalizowane doświadczenia klientów, zarówno poprzez automatyczne odpowiedzi, jak i usprawnione interakcje międzyludzkie.

Najlepsze funkcje Zendesk

Tworzy nowe, dynamiczne odpowiedzi i pomaga agentom w tworzeniu podsumowań, zmian tonu i generowaniu treści

Automatycznie kategoryzuje przychodzące zgłoszenia na podstawie intencji, języka i nastroju, kierując je do odpowiedniego agenta lub bota

Oferuje wsparcie oparte na sztucznej inteligencji dla agentów ludzkich, dostarczając kontekst, sugerując odpowiedzi i automatyzując działania w ramach cyklu pracy

Projektuj przepływy konwersacji dla często zadawanych pytań i typowych zapytań, z opcjami eskalacji do konsultanta

Wykrywa i odpowiada w wielu językach, oferując globalne wsparcie

Ograniczenia Zendesk

Proces przekazywania zadań między botami a agentami ludzkimi może czasami powodować utratę kontekstu, zmuszając klientów do powtarzania informacji

Integracja z niektórymi systemami zewnętrznymi lub złożonymi niestandardowymi cyklami pracy może wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z raportowaniem i analityką, potrzebując głębszego wglądu w elementy wymagające podjęcia działań

Ceny Zendesk

Suite Team: Od 69 USD miesięcznie

Pakiet Growth: od 115 USD miesięcznie

Pakiet Professional: od 149 USD miesięcznie

Pakiet Enterprise: Niestandardowe ceny

14-dniowa wersja próbna dostępna dla planów Suite

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zendesk?

Recenzja Capterra mówi:

Zyskałem lepszą kontrolę nad interakcjami z klientami, a cykl pracy zespołu stał się bardziej przejrzysty. Pomaga nam to również ograniczyć liczbę pominiętych zgłoszeń i uporządkować nasze odpowiedzi.

Zyskałem lepszą kontrolę nad interakcjami z klientami, a cykl pracy zespołu stał się bardziej przejrzysty. Pomaga nam to również ograniczyć liczbę pominiętych zgłoszeń i uporządkować nasze odpowiedzi.

Wykorzystaj swoją wiedzę dzięki ClickUp

Chatboty oparte na bazie wiedzy wykraczają poza prostą automatyzację, oferując inteligentne, skalowalne rozwiązania, które zapewniają natychmiastowe odpowiedzi, umożliwiają samoobsługę i odciążają pracowników obsługi klienta, którzy mogą poświęcić więcej czasu na bardziej złożone i wymagające empatii interakcje.

Przeanalizowaliśmy szeroki zakres najlepszych chatbotów bazujących na bazie wiedzy, z których każdy ma swoje unikalne zalety, od głębokiej integracji z CRM i dostosowania do potrzeb programistów po kompleksowe rozwiązania pomocy technicznej. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy zależy ostatecznie od konkretnych potrzeb: złożoności zapytań, istniejącej infrastruktury technologicznej, budżetu i ambicji rozwojowych.

