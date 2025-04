Cennik Glean: Plany i funkcje, aby wybrać odpowiedni dla siebie

Wybór odpowiedniego oprogramowania do wyszukiwania w przedsiębiorstwie może przypominać poruszanie się po labiryncie - zwłaszcza, gdy ceny nie są określone z góry.

Jeśli rozważasz Glean dla swojego biznesu, prawdopodobnie zastanawiasz się, *Ile to będzie faktycznie kosztować? Dostosowany do potrzeb model cenowy Glean obiecuje rozwiązanie, które pasuje do Twoich unikalnych potrzeb, ale brak przejrzystych liczb może sprawić, że decyzja będzie trudna.

Przeanalizujmy, co musisz wiedzieć o cenach Glean i jak zdecydować, czy warto w nie zainwestować. A jeśli zostaniesz z nami na dłużej, przedstawimy Ci potężną alternatywę wyszukiwania opartą na AI i menedżera wiedzy w postaci ClickUp - aplikacji do wszystkiego w pracy (tak, naprawdę powiedzieliśmy "wszystko "!)

60-sekundowe podsumowanie Oto krótkie podsumowanie tego, co oferuje Glean i jak wygląda jego struktura cenowa:. Glean to platforma wyszukiwania i zarządzania wiedzą dla przedsiębiorstw, która pomaga Teams szybko znajdować informacje w aplikacjach w miejscu pracy, takich jak Google Drive, Slack i Salesforce

Działa jak osobisty asystent, ułatwiając wyszukiwanie informacji z różnych narzędzi za pomocą jednego interfejsu

Glean wykorzystuje AI do dostarczania spersonalizowanych wyników wyszukiwania w oparciu o role, zadania i aktywność użytkowników

Usprawnia cykl pracy, poprawia współpracę i umożliwia Teams podejmowanie świadomych decyzji dzięki aktualnym danym

Glean stosuje niestandardowy model cenowy bez publicznie dostępnych list stawek, co wymaga od firm poproszenia o wersję demonstracyjną w celu uzyskania indywidualnej wyceny

Struktura cenowa opiera się na wielkości firmy, potrzebnych funkcjach i złożoności danych, oferując elastyczne rozwiązania

Dostosowane ceny, skalowalność i spersonalizowane konsultacje to tylko niektóre zalety modelu cenowego Glean

Brak przejrzystości cen Glean może wynikać z czasochłonnego procesu wyceny i potencjalnie wyższych kosztów dla małych teamów

Oceń potrzeby Business, przygotuj pytania dotyczące wdrożenia i wsparcia oraz poznaj ograniczenia budżetowe przed zakupem Glean

ClickUp oferuje bardziej przejrzysty (i przystępny cenowo!) model cenowy z kompleksowymi funkcjami zarządzania projektami i zarządzania wiedzą, co czyni go doskonałą alternatywą dla Teams poszukujących niższych kosztów i większej skalowalności

Czym jest Glean?

przez Glean

Glean to platforma wyszukiwania i zarządzania wiedzą dla przedsiębiorstw, zaprojektowana, aby pomóc Teams szybko znaleźć informacje w różnych narzędziach i aplikacjach w miejscu pracy.

Połączenie z platformami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce i wiele innych. Korzystając z Glean, możesz bez wysiłku wyszukiwać i odkrywać dokumenty, rozmowy, aktualizacje projektów i nie tylko - wszystko z poziomu jednego interfejsu.

Pomyśl o tym jak o osobistym asystencie, który śledzi ten nieuchwytny dokument, ten komentarz z połączonym linkiem do najnowszego budżetu lub tę aktualizację projektu, którą zablokowałeś. Glean oszczędza czas i utrzymuje wszystko w porządku, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skupić się na tym, co robicie najlepiej: na osiąganiu wyników i do zrobienia.

W jaki sposób Glean upraszcza wyszukiwanie wiedzy?

Ścigasz się z napiętym terminem i potrzebujesz konkretnego dokumentu lub wiadomości, aby utrzymać tempo pracy. Zamiast tracić cenny czas na przeglądanie narzędzi, wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji Glean wykonuje ciężką pracę, wyświetlając dokładnie to, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund.

To jak posiadanie wyszukiwarki w miejscu pracy - tylko inteligentniejszej. Glean łączy się ze wszystkimi aplikacjami, gromadzi istotne informacje i oszczędza frustracji związanej z przeszukiwaniem niekończących się folderów. Koniec z zagubionymi plikami, koniec ze stratą czasu, po prostu płynna wydajność.

ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na poszukiwaniu informacji związanych z pracą - to ponad 120 godzin rocznie straconych na przekopywanie się przez e-maile, wątki Slack i rozproszone pliki. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowy wgląd i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund - dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. Prawdziwe wyniki: Teams takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp - to ponad 250 godzin rocznie na osobę - eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój Teams mógłby osiągnąć dzięki dodatkowemu tygodniowi wydajności co kwartał!

W jaki sposób Glean zwiększa wydajność i współpracę?

Glean zapewnia wszystkim połączenie, koncentrację i dostęp do informacji, upraszczając dostęp do wiedzy w miejscu pracy. Oto jak to zrobić:

Oszczędność czasu: Zapomnij o frustracji związanej z przeszukiwaniem wielu aplikacji. Glean dostarcza to, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund, usprawniając przepływ pracy i uwalniając cenny czas

Bezproblemowa współpraca: Koniec z niekończącym się przeszukiwaniem Slacka lub wysyłaniem e-maili. Wszystko jest scentralizowane, dzięki czemu współpraca w zespole staje się łatwiejsza i bardziej efektywna

Lepsze decyzje: Aktualne, łatwo dostępne dane umożliwiają zespołowi szybkie i pewne podejmowanie świadomych decyzji

Spersonalizowane wyszukiwanie: AI Glean niestandardowo dostosowuje wyniki wyszukiwania w oparciu o Twoją rolę, zadania i aktywność, zapewniając, że zawsze otrzymasz najbardziej trafne spostrzeżenia

Dzięki Glean Twój zespół może skupić się mniej na wyszukiwaniu informacji, a bardziej na osiąganiu wyników.

Słaba jakość danych, nadmiarowe dane i utracone dane mogą kosztować firmy od 15% do 25% ich budżetu operacyjnego.

Plany cenowe Glean

Poruszanie się po strukturach cenowych i korzyściach płynących z rozwiązań programowych może być często zniechęcające, zwłaszcza gdy informacje nie są łatwo dostępne.

Jeśli rozważasz Glean dla potrzeb swojej organizacji, oto zestawienie tego, co wiemy o ich cenach i planach.

Podejście Glean do ustalania cen

Glean nie ujawnia publicznie szczegółów dotyczących cen. Oznacza to, że musisz umówić się na prezentację z zespołem sprzedaży, aby uzyskać szczegółowe informacje dostosowane do wymagań Twojej organizacji.

To spersonalizowane podejście pozwala Glean ocenić takie czynniki, jak wielkość firmy, pożądane funkcje i konkretne przypadki użycia klienta, aby zapewnić niestandardowy pakiet cenowy.

Dlaczego brak przejrzystych cen?

Brak ustandaryzowanego modelu cenowego można przypisać dążeniu firmy Glean do oferowania rozwiązań dostosowanych do unikalnych potrzeb każdej organizacji.

Nie stosując uniwersalnej struktury cenowej, Glean może uwzględnić różne czynniki, w tym złożoność środowisk danych i specyficzne funkcje wymagane przez różne Enterprise.

Rozważania przed zaplanowaniem demo

Przed skontaktowaniem się z zespołem sprzedaży Glean warto:

Oceń swoje potrzeby: Określ konkretne funkcje i integracje, których potrzebuje Twoja organizacja

Przygotuj pytania: Przygotuj listę pytań dotyczących wdrożenia, wsparcia i wszelkich potencjalnych dodatkowych kosztów

Zaplanuj swój budżet: Poznaj swoje ograniczenia budżetowe, aby omówić możliwe opcje podczas demonstracji

Chociaż brak publicznie dostępnych cen Glean może stanowić wyzwanie w początkowej fazie oceny, jego dostosowane podejście zapewnia ścisłe dopasowanie rozwiązania do potrzeb organizacji.

Bezpośredni kontakt z zespołem sprzedaży zapewni jasność niezbędną do podjęcia świadomej decyzji.

Wgląd w ClickUp: Typowy pracownik wiedzy musi połączyć się średnio z 6 osobami do zrobienia. Oznacza to codzienne docieranie do 6 kluczowych połączeń w celu zebrania niezbędnego kontekstu, uzgodnienia priorytetów i posunięcia projektów do przodu. Walka jest prawdziwa - ciągłe działania następcze, zamieszanie w wersjach i czarne dziury widoczności obniżają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z połączonym wyszukiwaniem i menedżerem wiedzy AI, rozwiązuje ten problem, natychmiast udostępniając kontekst na wyciągnięcie ręki.

Plusy i minusy cennika Glean

Jak każde oprogramowanie klasy Enterprise, model cenowy Glean ma swoje zalety i wady.

Oto krótkie podsumowanie, które pomoże Ci rozważyć dostępne opcje:

Zalety

Niestandardowe ceny: Glean dostosowuje ceny w oparciu o wielkość organizacji, potrzeby i przypadki użycia, zapewniając, że nie płacisz za niepotrzebne funkcje

Skalowalność: Indywidualny model cenowy może być dostosowany do firm różnej wielkości, od małych Teams po duże Enterprise

Spersonalizowane konsultacje: Podejście oparte na wersji demonstracyjnej pozwala na szczegółowe omówienie potrzeb biznesowych i sposobu, w jaki Glean może je spełnić

Wady

Brak przejrzystości: Bez szczegółowych informacji na temat cen może być trudno oszacować koszty lub porównać Glean z konkurencją na wczesnym etapie

Czasochłonny proces: Planowanie demonstracji i oczekiwanie na niestandardowe wyceny może spowolnić podejmowanie decyzji, a opóźnienia mogą być kosztowne

Potencjalnie wyższe koszty: Niestandardowy cennik może prowadzić do wyższych kosztów dla mniejszych Teams lub startupów w porównaniu do stałych, opartych na warstwach modeli cenowych

Ostatecznie podejście cenowe Glean sprawdza się dobrze w przypadku organizacji poszukujących dopasowanego, wysokiej klasy rozwiązania - ale może nie odpowiadać tym, którzy wolą prosty, przejrzysty model.

Dlaczego warto rozważyć alternatywy dla Glean?

Glean jest potężnym narzędziem, ale jego cena może być przeszkodą, szczególnie dla średniej wielkości teamów. Jest on często pozycjonowany jako narzędzie klasy enterprise, a wraz z tym wiąże się jego cena.

Jeśli nie potrzebujesz każdego dzwonka i gwizdka, istnieją bardziej opłacalne rozwiązania (takie jak ClickUp!), które nadal oferują solidne, uniwersalnie połączone funkcje wyszukiwania i AI.

Pomimo tego, że AI jest rdzeniem Glean, inne narzędzia mogą płynniej integrować się z dużymi modelami językowymi, takimi jak GPT-4, Claude lub modele open-source, dając większą kontrolę nad tym, co AI może zrobić, jak odpowiada lub jak jest dostrojona.

🧠 Fun Fact: Po co ograniczać się do jednego LLM, skoro można uzyskać dostęp do nich wszystkich w jednym asystencie AI? Zgadza się, natywna AI ClickUp, ClickUp Brain, pełni funkcje GPT-4o, o1, o3-mini i Claude 3. 7 Sonnet, aby pomóc Ci wybrać najlepszy model do danego zadania - pytań i odpowiedzi, streszczania, pisania i nie tylko - za jednym kliknięciem przycisku! Wybierz idealny model AI dla każdego zadania, wszystko w jednym miejscu - dzięki ClickUp Brain

Szukając alternatywy dla Glean, zastanów się, czego tak naprawdę potrzebuje Twój zespół, niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane funkcje, opcje przyjazne dla budżetu czy łatwą integrację, i upewnij się, że nowe narzędzie spełnia te wymagania!

ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Glean

Jeśli szukasz alternatywy dla Glean, która pomoże Ci szybko znaleźć informacje i sprawi, że cały Twój zespół będzie na bieżąco, nie szukaj dalej niż ClickUp, wszystko aplikacja do pracy.

ClickUp to najlepszy hub wydajności, który łączy wiedzę, zadania i współpracę w jedną płynną platformę obsługiwaną przez wysoko kontekstową AI. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, udostępniasz aktualizacje, czy organizujesz cykle pracy, pozostań w kontakcie i pracuj mądrzej - wszystko w jednym miejscu.

Dlaczego ClickUp to świetny wybór

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie wyszukiwania; to launchpad do działania. To zakończona platforma do zarządzania pracą, w której znalezienie informacji jest tylko pierwszym krokiem - natychmiastowe działanie jest naturalnym kolejnym.

Posiadanie dokumentacji procesów naszego zespołu i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu pomaga nam zaoszczędzić czas na szukanie rzeczy. Zapewnia nam również jedno źródło informacji.

Wgląd w ClickUp: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki możliwościom zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Kluczowe funkcje

Scentralizowane wyszukiwanie w zadaniach, dokumentach i celach

Błyskawicznie wyszukuj zadania, dokumenty i dyskusje z obszaru roboczego i połączonych aplikacji dzięki ClickUp Connected Search

Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć: "Wiem, że gdzieś to widziałem..."? podczas przełączania się między Google Drive, Slack i Jira? Połączone wyszukiwanie ClickUp kładzie kres przeskakiwaniu zakładek.

Glean łączy wiedzę z ClickUp i wszystkich połączonych aplikacji w jeden ujednolicony pasek wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy szukasz zakopanego dokumentu, konkretnego ticketu Jira, czy wątku na Slacku, o którym ktoś wspomniał w zeszłym tygodniu, znajdziesz go w kilka sekund.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić!

Zarządzanie wiedzą w oparciu o AI

Dzięki ClickUp Brain zyskujesz natychmiastowy dostęp do zbiorowej wiedzy Twojej organizacji w obszarze roboczym ClickUp (i połączonych aplikacjach).

Możliwości AI pozwalają zadawać pytania w języku naturalnym i otrzymywać precyzyjne odpowiedzi poprzez wyszukiwanie we wszystkich dokumentach, wiki, zadaniach i komentarzach w obszarze roboczym, oszczędzając cenny czas.

Co najlepsze? Brain powołuje się na swoje źródła, dzięki czemu można bezpośrednio zweryfikować informacje.

Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi na pytania związane z obszarem roboczym dzięki ClickUp Brain

Chcesz zbudować lepszą bazę wiedzy AI dla swojej organizacji? Obejrzyj to wideo, aby uzyskać started👇🏽

Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności (przypadki użycia i narzędzia)

Zsynchronizuj swój cykl pracy z potężnymi integracjami ClickUp

ClickUp współpracuje z narzędziami, na których Twój zespół już polega, zapewniając płynny cykl pracy. Od obszaru roboczego Google i Slack do Zoom i ponad 1000 innych aplikacji, ClickUp Integrations zapewnia połączenie całej pracy, dzięki czemu możesz skupić się na zrobieniu wszystkiego.

Do zrobienia zadań w bardziej efektywny sposób, twórz zadania ClickUp bezpośrednio z wiadomości Slack, synchronizuj dokumenty z Google Drive lub automatyzuj cykle pracy między różnymi aplikacjami.

Centralizuj szczegóły i kontekst zadań za pomocą pól niestandardowych w ClickUp Tasks

Ten poziom integracji zmniejsza potrzebę ciągłego przełączania aplikacji, ułatwiając współpracę bez utraty tempa. Jeśli Twój zespół korzysta z oprogramowania do współpracy nad dokumentami, integracje ClickUp sprawią, że będzie on jeszcze bardziej wydajny, utrzymując wszystko w synchronizacji.

Konfigurowalne cykle pracy usprawniające operacje

Twórz niestandardowe cykle pracy dla każdego zespołu, od marketingu po inżynierię, a wszystko to w ClickUp!

Każdy zespół pracuje inaczej, a ClickUp został zaprojektowany tak, aby dostosować się do Twoich unikalnych procesów. Dzięki w pełni konfigurowalnym cyklom pracy możesz automatyzować powtarzalne zadania, przypisywać obowiązki i śledzić postępy bez wysiłku.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ustawić terminy, wysłać powiadomienia, czy przenieść zadania na różne scena, automatyzacja ClickUp zapewnia, że nic nie zostanie przeoczone - nawet jeśli spędzasz mniej czasu na powtarzalnej pracy.

Wyeliminuj powtarzalne zadania z cyklu pracy swojego zespołu dzięki automatyzacji ClickUp

Przekształcając dyskusje w wykonalne kroki za pomocą jednego kliknięcia, Teams mogą szybciej posuwać projekty do przodu, pozostając w zgodzie.

Jeśli potrzebujesz ustrukturyzowanego sposobu organizowania informacji firmowych, SOP i dokumentacji projektów, szablon bazy wiedzy ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Szablon ten umożliwia Teams przechowywanie, zarządzanie i dostęp do kluczowych dokumentów w jednym miejscu, zamiast rozpraszać kluczowe informacje na różnych platformach.

Pobierz szablon Free Organizuj, zarządzaj i uzyskuj dostęp do ważnych informacji firmowych bez wysiłku dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Ponieważ jest w pełni połączony z zadaniami i cyklami pracy, możesz łatwo łączyć istotne informacje z trwającymi projektami, dzięki czemu udostępnianie wiedzy jest bezproblemowe.

Wgląd w ClickUp: Przełączanie kontekstów po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

Przegląd cen

ClickUp oferuje elastyczne plany cenowe dla osób indywidualnych, małych Teams i dużych organizacji.

Plan Free Forever, idealny do użytku osobistego, zapewnia 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczoną liczbę zadań, tablice i całodobowe wsparcie bez żadnych kosztów. Dla małych teamów, plan Unlimited, w cenie 7 USD/miesiąc za użytkownika, dodaje nieograniczoną przestrzeń dyskową, integracje, pulpity i dodatkowe funkcje, takie jak uprawnienia gości i śledzenie czasu.

Plan Business, w cenie 12 USD/miesiąc za użytkownika, obejmuje wszystko w ramach planu Unlimited, a także zaawansowaną automatyzację, niestandardowe eksportowanie, zarządzanie obciążeniami pracą i nieograniczoną historię wiadomości. Dla dużych organizacji, Enterprise plan oferuje niestandardowe ceny i zawiera wszystkie funkcje Business, zaawansowane zabezpieczenia, białe etykiety i niestandardowe obciążenie pracą.

Możesz dodać ClickUp Brain do dowolnego płatnego planu już za $$$a 7/miesiąc za użytkownika! Lepiej już być nie może, prawda?

💡 Porada dla profesjonalistów: Obawiasz się blokad? Zacznij od planu ClickUp Free Forever i aktualizuj go w miarę rozwoju swoich potrzeb. ClickUp sprawia, że skalowanie jest łatwe i bezproblemowe!

Więcej zrobione dzięki ClickUp

Przejście z Glean na ClickUp to nie tylko zmiana narzędzia. To ulepszenie Twojego cyklu pracy. Pożegnaj się z żonglowaniem wieloma aplikacjami; ClickUp łączy komunikację, zarządzanie projektami i planowanie projektów w jednej platformie.

Koniec z zaśmieconymi aplikacjami i fragmentarycznymi rozmowami. ClickUp to doskonała alternatywa dla Glean, która oferuje rozwiązania wykraczające poza tradycyjne narzędzia, w tym AI w miejscu pracy, dla inteligentniejszego, bardziej intuicyjnego zarządzania wiedzą i zadaniami.

Teams, które przeszły na ClickUp raportują: oszczędność ponad 3 godzin tygodniowo (60,2% niestandardowych klientów)

wymieniono 3 lub więcej narzędzi (40,9% klientów)

Lepsza widoczność (87,5% niestandardowych klientów)

Chcesz uzyskać te korzyści również dla swojej organizacji? Wypróbuj ClickUp już dziś!