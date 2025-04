21 najlepszych narzędzi AI dla agencji marketingowych w 2025 roku

Czy kiedykolwiek wpatrywałeś się w arkusz kalkulacyjny, tonąc w danych klientów, próbując znaleźć wzorce dla następnej kampanii? A może zmagałeś się z tworzeniem świeżej zawartości w obliczu napiętych terminów i limitu zasobów? A niekończące się rozmowy z klientami na temat wydajności kampanii?

Są to wyzwania, z którymi wielu marketerów mierzy się każdego dnia, zwłaszcza gdy narzędzia, którymi dysponujesz, po prostu nie wystarczają. Ale co by było, gdybyś miał asystenta, który mógłby zająć się żmudnymi zadaniami, pozwalając ci skupić się na kreatywności i strategii?

Tu właśnie wkracza sztuczna inteligencja. Narzędzia marketingowe AI pomagają agencjom marketingowym dostarczać inteligentniejsze i bardziej spersonalizowane wyniki. A co najlepsze? Oszczędzasz czas i uzyskujesz lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku.

Gotowy, by wejść na wyższy poziom dzięki AI? Poznajmy 21 najlepszych narzędzi AI dla agencji marketingowych, które mogą sprawić, że w tym roku będziesz nie do powstrzymania.

Wybór narzędzia AI jest jak zatrudnienie nowego członka zespołu. Potrzebujesz takiego, które ułatwi ci życie, płynnie się z nim zintegruje i wniesie realną wartość dodaną. Oto czego należy szukać:

Automatyzacja i inteligencja: Szukaj narzędzi, które obsługują powtarzalne zadania, takie jak planowanie postów lub wysyłanie kampanii e-mail marketingowych. I użyj AI, aby zwiększyć wyniki, takie jak optymalizacja czasu wysyłki lub rekomendowanie słów kluczowych 🤖

Integracje: Narzędzia AI do marketingu powinny pasować do twojego obecnego ustawienia. Sprawdź, czy oferują wbudowane integracje lub API dla narzędzi takich jak Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio itp. Im płynniejsza integracja, tym łatwiej jest AI pobierać dane i automatyzować zadania 🔌

Przyjazność dla użytkownika: Jeśli Twój zespół ma trudności z obsługą oprogramowania, nie zobaczysz żadnego zwrotu z inwestycji. Wybierz narzędzia AI, które są przyjazne dla użytkownika dzięki kreatorom typu "przeciągnij i upuść", prostym pulpitom i pomocnym samouczkom, aby Twoi marketerzy mogli od razu rozpocząć pracę

Dostosowanie i kontrola: Wybierz narzędzia AI, które możesz dostosować - niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie reguł automatyzacji, dostosowanie tonu zawartości AI, czy wybranie wskaźników do śledzenia. Elastyczne narzędzia AI dla agencji marketingowych pozwolą AI pracować na Twój sposób, a nie odwrotnie 💡

Cena i skalowalność: Upewnij się, że narzędzie pasuje do Twojego budżetu i rozwoju. Niektóre narzędzia AI dla agencji marketingowych oferują darmowe plany lub przystępne poziomy, podczas gdy inne mogą być drogie. Sprawdź, jak działa wycena według użytkowników, zużycia lub opłaty ryczałtowej i czy skaluje się wraz z rozwojem 💸

Analityka i raportowanie: Solidne narzędzie powinno zapewniać wskaźniki wydajności, aby pokazać wyniki. Na przykład platforma AI do content marketingu może zapewnić wynik SEO lub prognozę zaangażowania 📊

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Agencje marketingowe przetwarzają wrażliwe dane. Upewnij się, że Twoje oprogramowanie AI ma silne zabezpieczenia i jest zgodne z przepisami, takimi jak RODO itp. 🔒

Zacznij od jasno określonego celu i na tej podstawie oceniaj narzędzia. Wiele agencji zaczyna od mało ryzykownego programu pilotażowego i bezpłatnej wersji próbnej, aby przeanalizować dane i upewnić się, że narzędzie przynosi wyniki.

Narzędzia AI są wszędzie, ale oto najlepsze z nich, które przyczynią się do powodzenia Twojej agencji.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania zawartością i marketingowych przepływów pracy opartych na AI)

Bez wysiłku twórz e-maile marketingowe, studia przypadków, posty na blogu i teksty reklam dzięki ClickUp Brain

ClickUp to aplikacja do wszystkiego, którą uwielbiają zespoły marketingowe. Dla agencji jest to centrum dowodzenia kampanią, w którym można zarządzać projektami, kalendarzami zawartości i zadaniami klienta, a nawet generować teksty marketingowe. Krótko mówiąc, to jak posiadanie kierownika projektu, redaktora zawartości i analityka w jednej aplikacji.

Co więcej, ClickUp oferuje wbudowanego asystenta AI, ClickUp Brain, który pomaga w tworzeniu kopii, burzy mózgów i podsumowywaniu długich dokumentów. Potrzebujesz podpisów w mediach społecznościowych lub konspektu bloga? ClickUp Brain wygeneruje je w ciągu kilku sekund, dostosowując do głosu marki i strategii zawartości.

Możesz także zautomatyzować rutynowe prace, takie jak przypisywanie zadań, aktualizacje statusu i powiadomienia, korzystając z ClickUp Automations. Na przykład, gdy projektant kończy pracę nad zasobem, ClickUp może automatycznie powiadomić klienta lub przenieść zadanie do kolejki copywritera.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja zadań: ClickUp Brain może tworzyć zadania z czatu lub generować podzadania z nazwy zadania. Może na przykład podzielić "uruchomienie kampanii w mediach społecznościowych" na "zaprojektowanie wizualizacji", "napisanie podpisów" i "zaplanowanie postów", oszczędzając czas i utrzymując zespół na właściwym torze

Podsumowania w czasie rzeczywistym: Podsumuj mnóstwo danych - aktualizacje projektów, opinie klientów, wyniki kampanii - dzięki ClickUp Brain. Potrzebujesz statusu kampanii? AI kondensuje aktywność zadań, komentarze i zmiany priorytetów, natychmiast podkreślając kluczowe aktualizacje i blokady

Komunikacja i współpraca: ClickUp Brain utrzymuje zespoły marketingowe w zgodzie z agentami czatu opartymi na AI. Wystarczy zapytać "*Jaki jest status kampanii reklamowej na Facebooku?", a AI natychmiast pobierze najnowsze aktualizacje. Pomaga również w przygotowywaniu profesjonalnych odpowiedzi na wiadomości e-mail, wykorzystując dane dotyczące zadań w czasie rzeczywistym

Tłumaczenie i lokalizacja: ClickUp Brain tłumaczy zawartość na wiele języków, zapewniając jasność i trafność przekazu.

Zarządzanie wiedzą: Zapewnij zespołowi spójność, pobierając odpowiedzi w czasie rzeczywistym z obszarów roboczych Wiki. Zapytaj: "*Jaka jest oś czasu wprowadzenia kolejnego produktu na rynek?", a AI dostarczy natychmiastowych, dokładnych informacji

Planowanie i organizacja projektów: Pobierz ClickUp Brain, aby szybko przygotować plany projektów, ustawić kamienie milowe i stworzyć oś czasu. Na przykład, może wygenerować mapę drogową kampanii w mediach społecznościowych z zadaniami takimi jak data powstania zawartości, projektowanie i planowanie

Transkrypcja i notatki: ClickUp AI automatycznie transkrybuje klipy głosowe, ułatwiając śledzenie notatek ze spotkań lub aktualizacji. Ponadto, jeśli członek zespołu zostawi komentarz głosowy, AI konwertuje go na tekst, dzięki czemu nie przegapisz żadnych szczegółów

Limity ClickUp

ClickUp zawiera mnóstwo funkcji, które na początku mogą wydawać się przytłaczające, ale intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia niestandardowe ustawienia i nawigację

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 400 opinii)

📮ClickUp Insight: Monday blues? Okazuje się, że poniedziałek wyróżnia się jako słabe ogniwo w tygodniowej wydajności (gra słów niezamierzona), a 35% pracowników określa go jako najmniej produktywny dzień. Spadek ten można przypisać czasowi i energii spędzonym na poszukiwaniu aktualizacji i tygodniowych priorytetów w poniedziałkowe poranki. Aplikacja Wszystko do pracy, taka jak ClickUp, może tu pomóc. Na przykład ClickUp Brain, wbudowany asystent ClickUp AI, może "nadrobić zaległości" we wszystkich krytycznych aktualizacjach i priorytetach w ciągu kilku sekund. Wszystko, czego potrzebujesz do pracy, w tym zintegrowane aplikacje, można przeszukiwać za pomocą połączonego wyszukiwania ClickUp. Dzięki zarządzaniu wiedzą ClickUp zbudowanie wspólnego punktu odniesienia dla organizacji jest łatwe! 💁

2. Jasper AI (najlepszy copywriter AI do tworzenia treści i tekstów marketingowych)

via Jasper AI

Jasper AI jest jak kreatywny copywriter na żądanie, który pomaga tworzyć zawartość blogów, mediów społecznościowych, e-maili i nie tylko. Generuje tekst podobny do ludzkiego i działa w wielu językach, ułatwiając połączenie z różnymi odbiorcami.

A co najlepsze? Nie musisz przeskakiwać między narzędziami. Dostępne jest nawet rozszerzenie do przeglądarki Chrome, dzięki czemu można z niego łatwo korzystać podczas pracy w różnych witrynach i aplikacjach.

Najlepsze funkcje Jasper

Oferuje ponad 50 szablonów podpisów na Instagram, opisów produktów i przyjaznych dla SEO wstępów do blogów. Wprowadź słowa kluczowe lub krótki opis i uzyskaj natychmiastowe wariacje

Zapoznaje się z przewodnikiem po stylu, katalogiem produktów i historią, aby utrzymać zawartość na poziomie marki

Generuje wysokiej jakości obrazy do reklam, blogów i stron docelowych - wystarczy opisać, czego potrzebujesz

Jasper's Boss Mode przyspiesza pisanie długich formularzy za pomocą komend AI. Wystarczy wpisać "Write a paragraph on AI in marketing", a Jasper dostarczy tekst

Ograniczenia Jasper

Tematy niszowe lub techniczne mogą wymagać intensywnej edycji. Może również generować nieścisłości, więc sprawdzanie faktów ma kluczowe znaczenie

Korzystanie na dużą skalę staje się kosztowne z limitami słów w niższych planach. Bogactwo funkcji wymaga również krzywej uczenia się

Cennik Jasper

Pro: $69/miesiąc za maksymalnie 5 licencji

Kreator: 49 USD/miesiąc za 1 licencję

Business: Niestandardowe ceny dla grup marketingowych liczących co najmniej 10 osób

Oceny i recenzje Jasper

Opinie G2: 4. 7/5 (ponad 1200 opinii)

Opinie Capterra: 4. 8/5 (ponad 1800 opinii)

Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy ChatGPT dla marketingu

3. Copy. ai (najlepszy asystent pisania AI dla krótkich formularzy i pomysłów)

Copy. ai automatyzuje cykl pracy nad zawartością, oszczędzając czas i zwiększając wydajność. Generuje posty na blogach, aktualizacje w mediach społecznościowych i teksty marketingowe w ciągu kilku sekund, co czyni go jednym z popularnych narzędzi AI dla marketerów i twórców treści, którzy potrzebują szybkiej i spójnej zawartości.

Jedną z godnych uwagi funkcji jest "Kreator wpisów na blogu", który szybko tworzy zarys i szkice zawartości na podstawie słów kluczowych i tytułu.

Copy. ai zawiera również funkcje plików i dokumentacji, takie jak Infobase i Teamspaces. Infobase umożliwia przechowywanie wytycznych, referencji i długich formularzy, podczas gdy Teamspaces utrzymuje zawartość uporządkowaną i dostępną, umożliwiając współpracę i kontrolę wersji.

Copy. ai najlepsze funkcje

Oferuje ponad 90 szablonów dla różnych potrzeb w zakresie zawartości, takich jak kopie reklam cyfrowych, opisy eCommerce i posty w mediach społecznościowych

Wsparcie dla generowania zawartości w ponad 25 językach, co czyni go wszechstronnym dla użytkowników na całym świecie

Posiada intuicyjny interfejs, dzięki czemu zarówno początkujący, jak i doświadczeni pisarze mogą łatwo uzyskać dostęp do jego funkcji i z nich korzystać

Kopiowanie. Limity AI

Niektórym wygenerowanym tekstom brakuje wyjątkowego charakteru marki lub kreatywności, którą mógłby dodać człowiek. Często wymaga to dopracowania przez człowieka

Niektórzy użytkownicy chcą lepszych możliwości dokumentowania projektów i plików

Copy. ai pricing

Free Plan

Start: 49 USD/miesiąc dla 1 użytkownika

Zaawansowane: 249 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy. ai oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (180+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (60+ recenzji)

4. Frase (najlepszy generator i optymalizator zawartości AI SEO)

via Frase

Frase to narzędzie marketingowe oparte na sztucznej intelig encji, dostosowane do potrzeb osób zajmujących się marketingiem zawartości i agencji SEO. Pomaga badać, pisać i optymalizować posty na blogach, strony docelowe lub dowolną zawartość mającą na celu przyciągnięcie ruchu organicznego.

Co więcej, Frase zapewnia darmową funkcję przepisywania akapitów opartą na AI, umożliwiając użytkownikom przeformułowanie zdań lub akapitów w celu poprawy czytelności lub dostosowania tonu zawartości. Możesz także wypróbować chatbota AI, który wykorzystuje zawartość Twojej witryny do odpowiadania na pytania odwiedzających.

Najlepsze funkcje Frase

Szybko generuje briefy SEO, analizując najpopularniejsze strony, wyodrębniając kluczowe nagłówki, pytania, statystyki i terminy

AI Writer firmy Frase wykorzystuje brief SEO do tworzenia akapitów pod określonymi nagłówkami, wyciągając wnioski z najważniejszych artykułów

Oblicza wynik optymalizacji w czasie rzeczywistym na podstawie uwzględnionych tematów i słów kluczowych

Ograniczenia Frase

Dla nowych użytkowników interfejs i funkcje Frase mogą być skomplikowane

Narzędzie może okazać się niewystarczające w przypadku wysoce wyspecjalizowanych tematów, które wymagają głębokiej wiedzy domenowej

Ceny Frase

Free Plan

Podstawowe: 45 USD/miesiąc dla 1 użytkownika

Teams: 115 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Frase

G2: 4. 8/5 (290+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (330+ opinii)

Zawartość wizualna i projektowanie Oprogramowanie

5. Adobe Firefly Video Model (najlepszy do tworzenia szybkich klipów wideo generowanych przez AI)

via Adobe Firefly Video Model

Adobe Firefly Video Model pozwala użytkownikom tworzyć pięciosekundowe klipy wideo w rozdzielczości 1080p, wprowadzając tekst opisowy lub przesyłając obrazy referencyjne. Wyobraź sobie, że wpisujesz "a golden retriever surfing on a wave, cinematic style" i otrzymujesz 5-sekundowe wideo dokładnie tego.

Jest również zintegrowany z pakietem Creative Cloud firmy Adobe, dzięki czemu można wygenerować coś w Firefly i dopracować go w Premiere Pro lub After Effects bez dodatkowych kroków.

Najlepsza część? Jest szkolony na Adobe Stock i zawartości domeny publicznej. Oznacza to, że wszystko, co stworzysz, możesz bezpiecznie wykorzystać w swoich projektach komercyjnych, nie martwiąc się o problemy licencyjne.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly Video Model

Oferuje kontrolę nad ustawieniami kamery, takimi jak kąt, ruch i zoom, dzięki czemu można dostosować perspektywę i ruch w klipach generowanych przez AI

Dodaje efekty, takie jak dym, flary obiektywu i deszcz, a także proste animacje, takie jak neonowa poświata i padający śnieg - bez konieczności ręcznej edycji

Tłumaczy lektorów na wiele języków, zachowując głos lektora i realistycznie synchronizując usta z materiałem wideo

Ograniczenia modelu wideo Adobe Firefly

Klipy wideo Firefly o długości pięciu sekund, rozdzielczości 1080p i 24 FPS mogą nie działać w przypadku dłuższych projektów lub projektów o wysokiej rozdzielczości

Zmagania z zawartością skoncentrowaną na człowieku, prowadzące do mniej realistycznych reprezentacji

Cennik modelu wideo Adobe Firefly

Standard: 9,99 USD/miesiąc

Pro: 29,99 USD/miesiąc

Model wideo Adobe Firefly - oceny i recenzje

G2: (4. 6/5, 50+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

6. Midjourney (najlepsze do generowania wariantów obrazów)

via Midjourney

Midjourney to narzędzie oparte na AI, które zamienia podpowiedzi tekstowe w oszałamiające obrazy. To tak, jakby mieć swój zespół artystyczny na zawołanie 24/7. Potrzebujesz szkicu koncepcyjnego, tła reklamy lub szybkiej makiety do pokazania klientowi? Wystarczy wpisać swój pomysł, a Midjourney stworzy go w ciągu kilku minut.

Dla agencji marketingowych oznacza to przyciągające wzrok wizualizacje w mediach społecznościowych, grafiki na blogach, kreacje reklamowe i storyboardy - bez konieczności zatrudniania fotografa lub grafika. Co więcej, nie potrzeba do tego wymyślnego oprogramowania. Midjourney działa poprzez Discord, gdzie po prostu opisujesz, czego chcesz, a AI ożywia to.

Najlepsze funkcje Midjourney

Pozwala użytkownikom kierować stylem, odwołując się do adresu URL obrazu lub określając styl artystyczny, taki jak "odważna, nowoczesna reklama technologiczna" lub "luksusowy edytorial modowy"

Generuje cztery warianty dla każdego podpowiedzi. Wybierz swój ulubiony, przeskaluj go do wyższej rozdzielczości lub poproś o więcej wariantów

Umożliwia celowe modyfikowanie określonych obszarów obrazu

Oferuje pokoje społecznościowe, w których marketerzy udostępniają sprawdzone podpowiedzi, takie jak "zdjęcie produktu o wysokim kontraście z kinowym oświetleniem"

Ograniczenia w połowie podróży

Domyślnie wszystkie wygenerowane obrazy są publiczne. Tryb ukrycia ukrywa je na Midjourney.com, ale nie w publicznych kanałach Discord

Interfejs Discord może być trudny dla osób niezaznajomionych z platformą

Cennik Midjourney

Podstawowy: $10/miesiąc

Standard: 30 USD/miesiąc

Pro: $60/miesiąc

Mega: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

7. Canva (najlepsza do wizualizacji zasobów marketingowych)

via Canva

Kolejnym popularnym narzędziem na naszej liście narzędzi AI dla agencji marketingowych i przedsiębiorców indywidualnych jest Canva. Generator obrazów AI Canva bez wysiłku tworzy wysokiej jakości wizualizacje dla kampanii, reklam i brandingu. Wystarczy wprowadzić podpowiedź tekstową, wybrać styl - Watercolor, Filmic, Neon, Color Pencil lub Retrowave - i uzyskać oszałamiające, zgodne z marką obrazy w ciągu kilku sekund.

Wyróżniającą się funkcją są oparte na sztucznej inteligencji rekomendacje dotyczące czcionek i kolorów, które automatycznie utrzymują projekty na poziomie marki. Ponadto Canva integruje się z wieloma generatorami grafiki AI, takimi jak Magic Media, Dream Lab, DALL-E i Imagen, dając zespołom marketingowym nieograniczone możliwości twórcze.

Najlepsze funkcje Canva

Zapewnia tysiące gotowych do użycia szablonów do wszystkiego - historii z Instagrama, broszur, nagłówków e-maili i nie tylko

Magic Write generuje pomysły na teksty, podczas gdy Magic Design tworzy wiele wariantów projektów na podstawie pojedynczych danych wejściowych

Funkcja usuwania tła natychmiast usuwa tło ze zdjęć - idealna do zdjęć produktów

Pozwala ustawić "Brand Kit" z logo, kolorami i czcionkami agencji lub klienta. AI stosuje je do projektów, zapewniając spójny wygląd

Limity Canva

Obrazy generowane przez AI mogą mieć zniekształcenia, szczególnie w przypadku ludzkiej anatomii. Wymaga to ręcznych poprawek

Użytkownicy Free mają ograniczony dostęp do funkcji AI, z określonymi limitami użytkowania

Canva ceny

Free (do 50 generacji obrazów)

Pro: 15 USD miesięcznie

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Canva

G2: 4. 7/5 (4,400+) recenzji

Capterra: 4. 7/5 (ponad 12 500 recenzji)

8. HubSpot (najlepszy do automatyzacji marketingu)

via HubSpot

HubSpot to najwyższej klasy oprogramowanie marketingowe B2B oparte na sztucznej inteligencji, które łączy CRM, e-mail marketing, zarządzanie mediami społecznościowymi i tworzenie zawartości w jednym miejscu. Oznacza to, że agencje marketingowe mogą zarządzać cyfrowymi kampaniami marketingowymi swoich klientów od początku do końca bez konieczności zmiany narzędzi.

Rozwiązanie HubSpot do zarządzania powiązaniami z klientami pomaga agencjom śledzić wszystkie relacje z klientami w jednym miejscu, od zapytań klientów po potok sprzedaży. Zapewnia również szczegółowe raportowanie i analizy, dzięki czemu agencje mogą zapewnić klientom jasny wgląd w wydajność kampanii i zwrot z inwestycji.

I tak, HubSpot integruje się natywnie z ClickUp!

Najlepsze funkcje HubSpot

Oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji, w tym przepływy pracy e-mail, pielęgnowanie potencjalnych klientów i kampanie kroplowe

ChatSpot, asystent AI firmy HubSpot, pozwala zadawać pytania w prostym języku angielskim, takie jak "pokaż mi najlepsze posty na blogu z ostatniego miesiąca" lub "przygotuj e-mail uzupełniający dla Lead X"

Wizualny kreator cyklu pracy HubSpot umożliwia przeciąganie i upuszczanie w celu tworzenia branchów automatyzacji if/then

Integruje się z narzędziami takimi jak Gmail, Outlook, WordPress i Slack i ma rynek aplikacji dla jeszcze większej liczby opcji

Limity HubSpot

Podczas gdy podstawowe funkcje są przyjazne dla użytkownika, zaawansowane narzędzia, takie jak automatyzacja marketingu i niestandardowe raportowanie, mogą wymagać krzywej uczenia się

Poziomy Professional i Enterprise mogą stać się kosztowne w miarę powiększania się listy kontaktów

Cennik HubSpot

Free

Marketing Hub Starter: 20 USD/miesiąc za 1 licencję

Platforma dla klientów niestandardowych: 20 USD/miesiąc za 1 licencję

Marketing Hub Professional: 890 USD/miesiąc za 3 licencje (dodatkowe licencje kosztują 50 USD/miesiąc)

Marketing Hub Enterprise: Od 3600 USD/miesiąc za 5 licencji

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 4/5 (ponad 12 300 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 4 300 opinii)

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do automatyzacji AI dla wydajności

9. Zapier (najlepszy do automatyzacji bez użycia kodu)

przez Zapier

Zapier to oparta na sztucznej inteligencji platforma do automatyzacji marketingu, która umożliwia połączenie różnych aplikacji i przenoszenie danych między nimi bez konieczności kodowania. Można ją sobie wyobrazić jako most łączący ulubione aplikacje, takie jak Gmail, Slack i Arkusze Google, i umożliwiający ich automatyczną współpracę.

Zapier umożliwia tworzenie "zapów", czyli prostych cykli pracy, które wyzwalają działania w jednej aplikacji za każdym razem, gdy coś dzieje się w innej. Przykładowo, nowy e-mail w Gmailu może automatycznie dodać wiersz w Arkuszach Google.

Korzystając z integracji ClickUp i Zapier, możesz połączyć swoje konto ClickUp z setkami aplikacji i poprawić poziom swojej wydajności.

Narzędzie jest łatwe w użyciu. Wystarczy wybrać wyzwalacz, taki jak "nowy lead", i działanie, takie jak "wyślij wiadomość Slack". Następnie mapuj dane między aplikacjami i włącz je.

Dla agencji, Zapier automatyzuje codzienne zadania, takie jak dodawanie leadów z Facebook Lead Ads do HubSpot lub udostępnianie nowych postów na blogu na X. Oszczędza czas, usprawnia cykl pracy i eliminuje powtarzające się zadania.

Najlepsze funkcje Zapier

Połączenie z ponad 7000 aplikacji, od głównych narzędzi, takich jak Gmail i Mailchimp, po bardziej niszowe

Umożliwia dodanie logiki if-else z filtrami i ścieżkami, dzięki czemu działania mogą być niestandardowe w oparciu o kryteria, takie jak "jeśli lead pochodzi z webinaru, zrób X; jeśli z Facebook Ads, do zrobienia Y"

Tworzy wieloetapowe Zapy, w których jeden wyzwalacz rozpoczyna sekwencję, taką jak dodanie kontaktu CRM, aktualizacja Arkusza Google i wysłanie spersonalizowanego e-maila

Umożliwia udostępnianie Zapów członkom zespołu i na kontach klientów (z odpowiednimi uprawnieniami)

Limity Zapier

Cennik Zapier opiera się na zadaniach (akcjach). Użytkownicy o dużym wolumenie, tacy jak agencje obsługujące tysiące potencjalnych klientów, mogą potrzebować wyższego planu

Zaawansowane funkcje, takie jak wieloetapowe zapy, logika warunkowa i integracje AI, mogą wymagać czasu na naukę

Cennik usługi Zapier

Free Forever

Professional: $29. 99/miesiąc

Teams: $103. 50/miesiąc

Firma: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Zapier

Recenzje G2: 4. 5/5 (ponad 1300 recenzji)

Recenzje Capterra: 4. 7/5 (ponad 2900 recenzji)

10. AppLovin (najlepszy do marketingu aplikacji mobilnych)

via Applovin

Jeśli twoja agencja zajmuje się marketingiem aplikacji mobilnych - promocją gier, optymalizacją reklam w aplikacjach i tym podobnymi - AppLovin może być świetnym dodatkiem do twojego zestawu narzędzi. Jest to platforma marketingowa oparta na AI, która koncentruje się na pomaganiu aplikacjom w pozyskiwaniu użytkowników i zarabianiu pieniędzy.

AppLovin oferuje szeroki zakres narzędzi, w tym sieć reklamową, platformę mediacyjną i analizę danych. Ale prawdziwa magia dzieje się dzięki technologii uczenia maszynowego, która zapewnia, że właściwe reklamy docierają do właściwych użytkowników, zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji.

Najlepsze funkcje AppLovin

Generuje i testuje wiele kreacji reklamowych, wykorzystując algorytmy, aby znaleźć te najlepiej działające dla różnych segmentów odbiorców

Obsługuje header bidding w aplikacji i konkurencję cenową w czasie rzeczywistym, aby uzyskać najwyższą stawkę za każde wyświetlenie reklamy

Oferuje ujednolicony pulpit nawigacyjny, który śledzi pozyskiwanie użytkowników, zaangażowanie i monetyzację w jednym miejscu

Limity AppLovin

Nie nadaje się do obsługi szerszego marketingu cyfrowego, takiego jak reklamy internetowe lub e-maile

Ustawienie sieci pośredniczących i zrozumienie danych analitycznych, takich jak LTV vs. CPI, wymaga nauki

Ceny AppLovin

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AppLovin

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Zarządzanie mediami społecznościowymi Platformy

11. Hootsuite OwlyWriter AI (najlepsze do generowania podpisów w mediach społecznościowych)

via Hootsuite

Hootsuite to sprawdzone narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które pomaga agencjom planować posty, monitorować zaangażowanie i zarządzać wieloma kontami w jednym miejscu.

W 2025 r. firma Hootsuite uruchomiła OwlyWriter AI, narzędzie AI, które generuje podpisy i pomysły w mediach społecznościowych. Wystarczy podać podpowiedź, a tworzy ono angażujące podpisy dla platform takich jak Instagram, Twitter i Facebook. W zależności od potrzeb można również dostosować ton do swobodnego, zabawnego lub profesjonalnego.

To narzędzie AI pomaga generować nowe pomysły na zawartość i zmieniać przeznaczenie najskuteczniejszych postów na różnych platformach. Jest ono również zintegrowane z platformą Hootsuite. Tak więc, jeśli już korzystasz z Hootsuite, AI jest bezproblemowym dodatkiem do twojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Hootsuite OwlyWriter AI

Analizuje najskuteczniejszą zawartość i sugeruje sposoby jej przepisania lub dostosowania dla nowych odbiorców

Daje ci przewagę, niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomysłów na posty dotyczące konkretnych tematów, czy po prostu szukasz inspiracji

Konwertuje blogi i artykuły na podpisy w mediach społecznościowych

Pomaga planować z wyprzedzeniem i przygotować posty na specjalne okazje

Ograniczenia AI Hootsuite OwlyWriter

Użytkownicy mogą być zmuszeni do dostosowania podpisów do głosu swojej marki

AI OwlyWriter jest częścią płatnych planów Hootsuite, które mogą być kosztowne dla małych Businessów

Ceny Hootsuite OwlyWriter AI

Professional : 99 USD/miesiąc dla jednego użytkownika (rozliczane rocznie)

Teams : 249 USD/miesiąc dla trzech użytkowników (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Hootsuite OwlyWriter AI

G2: 4. 2/5 (ponad 5 500 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 3700 recenzji)

12. Lately. ai (najlepsze do przekształcania długiej zawartości w posty społecznościowe)

Lately. ai to platforma marketingowa, która wykorzystuje AI i neuronaukę do przekształcania długiej zawartości, takiej jak blogi, podcasty i wideo, w wiele angażujących postów w mediach społecznościowych.

Na przykład, może wziąć 30-minutowy webinar i przekształcić go we fragmenty wielkości tweeta lub wyciągnąć kluczowe cytaty z 1000-słowowego artykułu do postów na LinkedIn. Ponadto śledzi skuteczność każdego postu i wykorzystuje te dane do dostosowywania przyszłych sugestii dotyczących zawartości.

Najlepsza część? Przyjazny dla użytkownika interfejs Lately. ai sprawia, że jest on dostępny dla osób bez głębokiej wiedzy technicznej.

Ostatnio. ai najlepsze funkcje

Wsparcie dla różnych języków, w tym angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, japońskiego i niemieckiego, dzięki czemu nadaje się do różnych rynków i odbiorców

Oferuje kompleksową analitykę, dostarczając cennych informacji na temat wydajności zawartości i zaangażowania odbiorców w celu informowania i udoskonalania strategii marketingowych

Posiada wbudowaną funkcję harmonogramu, umożliwiającą planowanie i publikowanie postów na wielu platformach mediów społecznościowych

Ostatnio. ograniczenia AI

Nie są idealne do generowania świeżych pomysłów od podstaw

Droższe niż podstawowe harmonogramy, z ustawieniami wymagającymi połączenia z kontem i szkolenia AI

Ostatnio. ceny AI

Starter : 19 USD/miesiąc

Wzrost : 239 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ostatnio. oceny i recenzje AI

G2: 4. 5/5 (15+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

13. Buffer (najlepszy do planowania mediów społecznościowych)

via Buffer

Buffer to popularne narzędzie do planowania mediów społecznościowych, uwielbiane za prosty, przejrzysty interfejs. Pomaga użytkownikom w planowaniu postów, śledzeniu wyników i interakcji z odbiorcami na platformach takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) i Pinterest.

Narzędzie posiada również asystenta AI, który może generować pomysły na posty, sugerować podpisy, a nawet zmieniać przeznaczenie istniejącej zawartości.

Na przykład, podaj mu link do artykułu lub kilka wypunktowań, a on może stworzyć z nich posty społecznościowe. Możesz też poprosić go o szkic na określony temat, a on da ci solidny punkt wyjścia.

Najlepsze funkcje Buffer

Pozwala przesyłać wersje robocze do zatwierdzenia przez klienta dzięki współpracy zespołowej Buffer (w płatnych planach)

Umożliwia burzę mózgów w wersjach roboczych postów bez konieczności ich natychmiastowego planowania. Możesz również sparować go z AI, aby generować pomysły, zapisywać je jako wersje robocze, a następnie udoskonalać i planować najlepsze z nich

Oferuje solidny obraz wydajności mediów społecznościowych, takich jak zaangażowanie i liczba obserwujących, bez nadmiernego zaawansowania

Umożliwia odpowiadanie na komentarze/wiadomości z wielu kont w jednej skrzynce odbiorczej

Limity Buffer

Brak funkcji takich jak social listening i zaawansowana analiza konkurencji

Asystent AI generuje sugestie, ale nie uczy się głosu Twojej marki

Cennik Buffer

Free forever

Essentials : 6 USD/miesiąc/kanał dla 1 użytkownika

Teams : 12 USD/miesiąc/kanał dla nieograniczonej liczby użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Buffer

G2: 4. 3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 1400 opinii)

14. Surfer SEO (najlepsze do optymalizacji SEO na stronie)

via Surfer SEO

Jeśli twoja agencja tworzy blogi SEO lub strony internetowe, Surfer SEO może pomóc ci znaleźć się na szczycie wyników wyszukiwania.

Ta oparta na AI i analizie danych platforma w chmurze została zaprojektowana, aby pomóc marketerom cyfrowym zoptymalizować ich zawartość pod kątem wyszukiwarek. To tak, jakby redaktor-ekspert SEO siedział obok autora, przekazując w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat artykułu.

Surfer analizuje strony zajmujące najwyższe pozycje w rankingach dla słowa kluczowego i dostarcza wskazówek na temat tego, co powinna zawierać zawartość - od słów kluczowych po nagłówki i długość treści.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Tworzy konspekt z opartymi na słowach kluczowych sugestiami dotyczącymi liczby słów, nagłówków, obrazów i kluczowych terminów. W trakcie pisania przyznaje wynik (0-100), który rośnie w miarę poruszania odpowiednich tematów

Dostarcza listę kontrolną opartą na AI z cotygodniowymi zadaniami SEO, takimi jak dodawanie słów kluczowych lub budowanie linków zwrotnych, w celu utrzymania optymalnej zawartości

Analizuje SERP, aby pokazać korelacje, takie jak liczba słów a ranking, i pomaga zidentyfikować luki w zawartości za pośrednictwem Google Search Console

Dostarcza w czasie rzeczywistym liczbę słów kluczowych i sugestie za pośrednictwem rozszerzenia do przeglądarki podczas wyszukiwania w Google

Ograniczenia SEO dla internautów

Niektórzy użytkownicy uważają, że sugerowane przez Surfer słowa kluczowe dla klastrów zawartości nie są ściśle związane z oryginalnym tematem

Dla niektórych koszt jest zbyt wysoki, co sprawia, że małe firmy nie mogą sobie na nie pozwolić

Nie jest to zakończone rozwiązanie AI do tworzenia lub edycji treści

Cennik Surfer SEO

Essential: 99 USD/miesiąc za maksymalnie 30 artykułów i 5 artykułów AI

Skala: 219 USD/miesiąc za maksymalnie 100 artykułów i 20 artykułów AI

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (530+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 400 recenzji)

15. Clearscope (najlepsze do badania słów kluczowych i optymalizacji zawartości)

via Clearscope

Clearscope to najwyższej klasy narzędzie do optymalizacji treści SEO, które wykorzystuje AI i przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc w tworzeniu zawartości przyjaznej dla wyszukiwarek. Jego głównym celem jest upewnienie się, że zawartość jest dobrze pozycjonowana i zapewnia wartość czytelnikom.

Analizuje on najwyżej oceniane artykuły w danej niszy i identyfikuje kluczowe słowa kluczowe, terminy i podtematy, które należy uwzględnić w zawartości. Wiele agencji korzysta z Clearscope ramię w ramię z pisarzami - przekazanie im raportu Clearscope jest jak mapa drogowa tego, co należy uwzględnić w artykule.

Najlepsze funkcje Clearscope

Ocenia zawartość (od A+ do F) i sugeruje słowa kluczowe, których należy użyć w celu poprawy rankingu

Integruje się z Dokumentami Google i WordPressem, umożliwiając autorom wyświetlanie sugestii na żywo bez konieczności przełączania platform

Znajduje powiązane słowa kluczowe i tematy. W przypadku "strategii mediów społecznościowych" Clearscope może sugerować terminy takie jak "kalendarz zawartości", "wskaźnik zaangażowania" lub "ROI" w oparciu o najpopularniejsze strony

Oferuje prosty interfejs, dzięki czemu autorzy mogą łatwo śledzić brief bez poczucia przytłoczenia

Limity Clearscope

Małe agencje marketingowe mogą uznać to narzędzie za drogie, ponieważ nie ma ono warstwy niskokosztowej do codziennego użytku

Koncentruje się na optymalizacji zawartości, a nie na całym SEO. Ponadto nie obsługuje audytów technicznych ani analizy połączonych linków

Cennik Clearscope

Essentials: $189/miesiąc

Business: 399 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Clearscope

G2: 4. 9/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (60+ opinii)

16. Grammarly (najlepsze do edycji zawartości opartej na AI)

via Grammarly

Grammarly to oparty na AI asystent pisania, którego każda agencja marketingowa powinna mieć w swoim zestawie narzędzi. Oferuje on sugestie w czasie rzeczywistym dotyczące gramatyki, ortografii, interpunkcji, jasności i tonu. Ponadto działa płynnie na różnych urządzeniach - niezależnie od tego, czy jest to rozszerzenie przeglądarki, aplikacja komputerowa czy aplikacja mobilna.

Choć Grammarly nie zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o marketingu, znacząco poprawia jakość każdego tekstu - od tekstów reklamowych, przez e-maile, po posty na blogach - poprzez wykrywanie błędów i zalecanie ulepszeń.

Dzięki funkcjom takim jak wykrywanie tonu i przepisywanie fragmentów, zapewnia, że zawartość jest nie tylko wolna od błędów, ale także dostosowana do rezonansu z docelowymi odbiorcami.

Najlepsze funkcje Grammarly

Dostarcza generatywnego asystenta AI, który pomaga w burzy mózgów, redagowaniu tekstów i dopracowywaniu tekstów - świetnie nadaje się do przezwyciężania bloków pisarskich

Wyłapuje literówki, błędy gramatyczne i interpunkcyjne podczas pisania, oferując szybkie poprawki

Dostarcza sugestii dotyczących poprawy przejrzystości i zwięzłości tekstów marketingowych

Dostosowuje ton i sugestie głosowe, aby zachować spójność głosu marki

Wersja Premium Grammarly obejmuje sprawdzanie plagiatu w celu zapewnienia oryginalności

Ograniczenia Grammarly

Często pomija kontekst lub sygnalizuje celowe wybory

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje Grammarly działają lepiej w przeglądarkach stacjonarnych niż w aplikacjach komputerowych

Pomimo ustawienia tonu, AI Grammarly może czasami sprawić, że zawartość brzmi zbyt formalnie

Cennik Grammarly

Free

Premium: Zaczyna się od 12 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: Od 15 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4. 7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 7 000 recenzji)

Reklama i zarządzanie kampaniami Oprogramowanie

17. Omneky (najlepsze do optymalizacji kampanii reklamowych)

via Omneky

Wyobraź sobie automatyzację tworzenia reklam, personalizację i skalowalność bez wysiłku. Właśnie do zrobienia ma to Omneky. Wykorzystuje AI, aby pomóc firmom w łatwym tworzeniu, zarządzaniu i optymalizacji kampanii reklamowych, w tym zarówno obrazów, jak i wideo.

Omneky nie poprzestaje na tym; może tworzyć wiele wariantów wizualizacji i kopii, a następnie dostosowywać je w oparciu o ich wydajność. Dla agencji marketingowych obsługujących mnóstwo reklam społecznościowych oznacza to przyspieszenie procesu twórczego i dowiedzenie się, co klika się z odbiorcami, dzięki spostrzeżeniom opartym na AI.

Najlepsze funkcje Omneky

Generuje warianty reklam, wybierając obrazy, kadrując, dodając tekst i wybierając kolory w oparciu o markę

Automatyzacja testów wielowariantowych poprzez uruchamianie eksperymentów na różnych platformach reklamowych, testowanie różnych kombinacji wizualizacji i tekstów

Oferuje spostrzeżenia AI, takie jak "uśmiechnięte twarze zwiększają zaangażowanie" lub "50% zniżki napędza konwersje", kształtując przyszłe kampanie

Integruje się z platformami reklamowymi (Facebook, Instagram, Google), aby pobierać dane w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowywać kampanie w oparciu o ustawione progi

Limity Omneky

Specjalizująca się w optymalizacji płatnych kreacji reklamowych, Omneky może być zbyt kosztowna dla agencji z limitem płatnych kampanii

Może to nie być idealne rozwiązanie dla nowych marek lub tych, które nie mają danych historycznych kampanii

Nieodpowiednie dla agencji z małymi budżetami reklamowymi

Omneky ceny

Product Generation Pro: Zaczyna się od 25 USD/miesiąc

Creative Generation Pro: Niestandardowy cennik

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Omneky

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

18. Anyword (najlepsze do copywritingu opartego na AI)

via Anyword

Anyword to platforma AI do copywritingu, która generuje teksty marketingowe do reklam, e-maili, stron docelowych i nie tylko. Wyróżnia ją skupienie się na kopiowaniu opartym na danych - nie tylko pisze tekst, ale także przewiduje, jak ten tekst będzie działał z wynikiem zaangażowania lub konwersji.

Co więcej, Anyword wykorzystuje dane do optymalizacji wiadomości, pomagając użytkownikom wybrać najbardziej skuteczną zawartość bez wersji próbnej i błędów. Pozwala to na szybsze, bardziej wydajne kampanie, które prawdopodobnie przyniosą lepsze wyniki.

Najlepsze funkcje Anyword

Generuje wiele wariantów kopii dla różnych przypadków użycia, takich jak reklamy, e-maile i opisy produktów. Wystarczy wprowadzić kontekst, a narzędzie szybko przygotuje kilka opcji

Korzystając z AI i danych reklamowych, "Performance Prediction Score" Anyword przewiduje, która kopia zaangażuje lub przekonwertuje odbiorców

Dostosowuje się do głosu marki, wykorzystując istniejącą zawartość lub wytyczne SEO

Dostosowuje copy do różnych person klientów i tworzy celowe komunikaty

Ograniczenia Anyword

Wymaga ludzkiego kierownictwa dla kreatywnego wkładu

Wyniki konwersji są pomocne, ale nie gwarantowane. Używaj ich jako wskazówek, ale zawsze testuj krytyczną kopię A/B

Cennik limituje liczbę kopii, które można wygenerować w oparciu o kredyty planu

Ceny Anyword

Starter: Zaczyna się od 49 USD/miesiąc

Oparte na danych: Od 99 USD/miesiąc

Business: Od 499 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Anyword

G2: 4. 8/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (350+ recenzji)

19. Optmyzr (najlepszy do optymalizacji kampanii PPC)

via Optmyzr

Optmyzr to platforma AI stworzona w celu zwiększenia wydajności i skuteczności zarządzania kampaniami pay-per-click, zwłaszcza Google Ads i Microsoft Ads.

Możesz śledzić skuteczność swoich reklam, identyfikować trendy, a nawet wprowadzać korekty w celu poprawy zwrotu z inwestycji. Oferuje również gotowe szablony do automatyzacji zadań, takich jak dostosowywanie stawek, tworzenie raportów lub zarządzanie słowami kluczowymi.

Dzięki tym narzędziom do automatyzacji i marketingu AI możesz skupić się na strategii zamiast na zadaniach wykonywanych ręcznie. Krótko mówiąc, to tak, jakby mieć eksperta PPC pracującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby utrzymać kampanie na właściwym torze i dostrzec każdą okazję.

Jako narzędzie AI dla e-commerce, Optmyzr dostosowuje oferty dla produktów o najwyższej wydajności i sygnalizuje problemy z feedem, takie jak brakujące dane lub słabe tytuły.

Najlepsze funkcje Optmyzr

Oferuje rekomendacje oparte na danych, które można zastosować za pomocą jednego kliknięcia

Umożliwia ustawienie niestandardowych reguł lub korzystanie z gotowych szablonów w celu automatyzacji zadań, takich jak zwiększanie stawek za słowa kluczowe o wysokim ROI lub wstrzymywanie nieefektywnych grup reklam

Dostarcza niestandardowe pulpity nawigacyjne i zaawansowane filtrowanie oraz integruje się z Google Analytics w celu uzyskania głębszego wglądu. Umożliwia również raportowanie między klientami i między platformami

Limity Optmyzr

Potrzeba czasu, aby dowiedzieć się, którym optymalizacjom zaufać i jak prawidłowo ustawić progi

W przypadku mniejszych agencji koszt może wpłynąć na marże

Ceny Optmyzr

Optmyzr Core: Od 249 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Optmyzr

G2: 4. 6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (190+ opinii)

20. Drift (najlepsze dla chatbotów opartych na AI i marketingu konwersacyjnego)

przez Drift

Drift to platforma marketingu konwersacyjnego, która wykorzystuje chatboty AI do angażowania odwiedzających witrynę, pozyskiwania potencjalnych klientów i automatyzacji zadań, takich jak kwalifikacja potencjalnych klientów. Celem jest uczynienie rozmów z klientami bardziej spersonalizowanymi, zautomatyzowanymi i wydajnymi.

Dla agencji marketingowych Drift zastępuje statyczne formularze interaktywnym chatbotem, który kwalifikuje odwiedzających, rezerwuje spotkania i pielęgnuje leady w czasie rzeczywistym. Usprawnia to proces zarówno dla Business, jak i dla klienta.

Najlepsze funkcje Drift

Chatbot Drift kwalifikuje potencjalnych klientów za pomocą celowych pytań i przekierowuje ich na podstawie odpowiedzi

Personalizuje czaty poprzez rozpoznawanie powtarzających się odwiedzających i oferuje celowe wiadomości w oparciu o zachowanie użytkownika

Umożliwia przekazywanie czatu na żywo w oparciu o wyzwalacze o wysokiej wartości, które ostrzegają agentów

Oferuje aplikację mobilną, która pozwala członkom zespołu reagować w podróży

Zawiera integracje e-mail i wideo do śledzenia lub pielęgnowania potencjalnych klientów

Ograniczenia Drift

Zaawansowane kwalifikacje Drift mogą być zbyt wysokie dla podstawowych czatów wsparcia

W planie startowym brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak narzędzia do testowania AI, routing i chatbot AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają również sporadyczne błędy w aplikacji mobilnej

Drift pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift

G2: 4. 4/5 (ponad 1250 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (190+ opinii)

21. Amazon Personalize (najlepsze do spersonalizowanych rekomendacji)

via Amazon Personalize

Amazon Personalize to usługa AWS, która pomaga firmom dostarczać użytkownikom spersonalizowane doświadczenia. Analizuje zachowania i preferencje niestandardowych klientów, aby dostarczać im dopasowane rekomendacje dotyczące produktów lub zawartości, zwiększając zaangażowanie i satysfakcję.

Dla agencji marketingowych pracujących z eCommerce, mediami lub podobnymi biznesami, Amazon Personalize dostarcza gotową AI, której potrzebujesz, więc nie musisz się martwić o tworzenie złożonych algorytmów od podstaw.

Najlepsze funkcje Amazon Personalize

Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia angażujących motywów rekomendacji, zwiększając personalizację

Wyodrębnia informacje z nieustrukturyzowanych danych, takich jak opisy i recenzje produktów, w celu ulepszenia rekomendacji

Łatwe połączenie z innymi usługami AWS i aplikacjami innych firm, pozwalające Business na integrację spersonalizowanych rekomendacji z istniejącymi cyklami pracy

Amazon Personalize limit

Wymaga od agencji współpracy z programistą lub specjalistą AWS w celu ustawienia go

Rekomendacje mogą być mniej skuteczne w przypadku witryny o niskim ruchu lub z limitem danych historycznych

Wymaga pewnej wiedzy na temat chmury, aby poruszać się po konsoli AWS i monitorować wyniki

Amazon personalizuje ceny

Niestandardowe ceny

Amazon personalizuje oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 6/5 (25 opinii)

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI do obsługi klienta, aby podnieść poziom wsparcia technicznego

Podnieś poziom cyklu pracy swojej agencji marketingowej dzięki ClickUp

Prowadzenie agencji oznacza żonglowanie wieloma projektami i terminami. Najlepsze narzędzia AI dla agencji marketingowych mogą zamienić ten chaos w płynny i wydajny cykl pracy.

Możesz wybrać wiele narzędzi z listy dla konkretnych wymagań, ale jest jedno, które musisz wypróbować, jeśli naprawdę chcesz 10-krotnie zwiększyć swoją wydajność - ClickUp!

Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz pomocnika AI, który zajmuje się żmudnymi zadaniami - automatyzacją zadań, przygotowywaniem zawartości i podsumowywaniem kluczowych aktualizacji. Krótko mówiąc, zajmuje się ciężką pracą, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co ważne: miażdżeniu celów i dostarczaniu wyników.

Co więcej, dzięki zarządzaniu zadaniami, komunikacji i dokumentacji w jednej zintegrowanej platformie opartej na AI, ClickUp jest Twoim rozwiązaniem do przełączania kontekstu i toggl tax.

Chcesz przyspieszyć rozwój swojej agencji marketingowej? Zarejestruj się w ClickUp już dziś.