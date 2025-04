Ceny Loom: Plany i funkcje, aby wybrać odpowiedni dla siebie

Loom to bardzo popularne narzędzie do nagrywania ekranu, ułatwiające tworzenie i udostępnianie zawartości wideo do pracy, samouczków lub aktualizacji zespołu.

Niezależnie od tego, czy wyjaśniasz, nagrywasz prezentacje w wysokiej rozdzielczości, czy współpracujesz w obszarze roboczym zespołu, funkcje Loom ułatwiają udostępnianie pomysłów.

Ale do zrobienia jest wiele pytań - ile kosztuje Loom?

Od planu Free Plan po funkcje premium, plany Enterprise i cykle rozliczeniowe - znalezienie najlepszej oferty dla swoich potrzeb może przypominać poruszanie się po labiryncie. Czy potrzebujesz nieograniczonej liczby nagrań? Zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa? Opcji brandingu? A może tylko podstawowych funkcji bez płacenia za dodatki?

Zapoznajmy się z cennikiem i funkcjami Loom oraz omówmy alternatywy, abyś mógł wybrać idealny plan dla swojego zastosowania i budżetu.

60-sekundowe podsumowanie Loom to narzędzie do przesyłania wiadomości wideo , które umożliwia nagrywanie ekranu z podkładem głosowym z funkcjami AI i umożliwia koordynację cyklu pracy dzięki różnym integracjom

Plany cenowe Loom są podzielone na różne poziomy, zaczynając od Free Planu i kończąc na modelu Enterprise

Plusy : dostępność darmowego planu, różne opcje do wyboru i funkcje AI w warstwach premium

Wady : limit funkcji w wersji Free, brak AI i funkcji edycji w niższych planach oraz brak głębokiej integracji cyklu pracy

ClickUp Clips pozwala nagrywać wiadomości wideo i załączać je do odpowiednich cykli pracy w ekosystemie Chcesz lepszej alternatywy?pozwala nagrywać wiadomości wideo i załączać je do odpowiednich cykli pracy w ekosystemie ClickUp , eliminując potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami

Poza ClickUp, ClickUp Brain, asystent AI, transkrybuje zawartość wiadomości wideo i generuje znaczniki czasu, a także fragmenty, aby tworzyć elementy, które można wykorzystać do działania

Czym jest Loom?

via Loom

loom to oprogramowanie do udostępniania ekranu , które umożliwia nagrywanie wiadomości wideo ze zdjęciem lub bez niego. * Zamiast organizować spotkanie w celu zademonstrowania samouczka, możesz po prostu nagrać swój ekran z lektorem i natychmiast udostępniać go użytkownikom.

Jeśli nagrywanie z kamery jest włączone, w oknie Loom pojawi się pływająca bańka z twoją twarzą, którą możesz dowolnie przesuwać. Po nagraniu, wideo są zapisywane w chmurze z połączonym linkiem do natychmiastowej dystrybucji.

Płatne plany oferują zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona hasłem i dostęp tylko do obszarów roboczych. Spraw, by wideo było interaktywne dzięki wezwaniom do działania, rozdziałom i reakcjom emoji. Loom AI usprawnia edycję wideo, generując tytuły, podsumowania i transkrypcje.

Ponadto usuwa słowa wypełniające, pomagając w tworzeniu dokumentacji i śledzeniu problemów.

Pro Tip: Przejdź do ustawień Loom i sprawdź sekcję Appearance. Dzięki planowi premium Loom możesz zaktualizować przycisk Play i Oś czasu kolorami swojej marki.

Plany cenowe Loom

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji za pośrednictwem różnych modeli cenowych wideo Loom. Przeanalizujmy je w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie.

Plan startowy

Jeśli jesteś początkującym lub osobą, która chce zapoznać się z narzędziem, ten bezkosztowy plan będzie dla Ciebie odpowiedni.

kluczowe funkcje

Nagrywanie do 25 materiałów wideo

Nagrywaj swój ekran za pomocą bańki kamery

Transkrypcja napisów wideo w ponad 50 językach

Twórz interaktywne wiadomości wideo z reakcjami i komentarzami emoji

limity

Na obszar roboczy może przypadać maksymalnie 50 członków

Limit nagrań wideo wynosi 5 minut

Brak zaawansowanej edycji, usuwania brandingu lub funkcji AI

cennik

Free Forever

Dla kogo: Będzie pomocny dla solopreneurów i freelancerów z podstawowymi potrzebami w zakresie wiadomości wideo oraz zwykłych użytkowników z okazjonalnymi wymaganiami.

Business Plan

Plan biznesowy Loom usuwa limity nagrywania wideo, ale nadal brakuje funkcji AI Loom.

kluczowe funkcje

Przeprowadzaj nielimitowane nagrania bez limitu czasowego

Pozbądź się brandingu Loom w swoich materiałach wideo

Korzystaj z funkcji takich jak Nie przeszkadzać, Rozmycie elementów w rozszerzeniu Chrome i narzędzie Rysowanie

limity

Dostępne są tylko podstawowe funkcje wideo

Loom AI i brakuje kontroli administratora

Funkcje bezpieczeństwa i prywatności są ograniczone

cennik

18 USD/osobę miesięcznie

Dla kogo: Dostęp do tego planu mogą uzyskać firmy, które chcą uzyskać dopracowany, profesjonalny wygląd bez brandingu Loom i potrzebują nielimitowanych materiałów wideo.

Plan Business + AI

Ten plan jest przeznaczony dla większych organizacji o większych potrzebach w zakresie wideo i narzędzi do transkrypcji AI z zaawansowanymi funkcjami edycji.

kluczowe funkcje

Usuń słowa wypełniające i ciszę

Generowanie automatycznych tytułów, podsumowań i rozdziałów

Dostęp do cykli pracy AI

Edytuj wideo, modyfikując transkrypcję

limity

Brak kontroli administratora nawet w tym planie

Brak zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i prywatności

cennik

24 USD za osobę miesięcznie

Dla kogo: Teams, które potrzebują automatyzacji wideo opartej na AI i zorganizowanych cyklów pracy, aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia wideo.

Enterprise Plan

Ceny Loom Enterprise są niestandardowe dla firm o nieograniczonych wymaganiach i zaawansowanych funkcjach.

kluczowe funkcje

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak dziennik aktywności, SSO i SCIM

Korzystaj z zaawansowanej polityki prywatności zawartości i niestandardowych zasad przechowywania danych

Moja praca z integracjami Zoom i Salesforce

limity

Aby uzyskać wycenę, należy skontaktować się z zespołem sprzedaży Loom

Dzięki niestandardowym cenom, obniżenie planu w przyszłości może stać się kłopotliwe

Oszacowanie kosztów może być trudne

cennik

Niestandardowy cennik

Dla kogo: Duże przedsiębiorstwa ze złożonymi cyklami pracy, dużymi wymaganiami i specyficznymi potrzebami, których standardowe plany nie są w stanie spełnić. Niestandardowe ceny i roczne subskrypcje pomagają spełnić określone potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i administracji.

Dodatkowe modele cenowe

Loom oferuje kilka bardziej warunkowych opcji cenowych:

Cennik Loom dla organizacji non-profit: Kwalifikujące się organizacje non-profit otrzymują 75% zniżki na większość planów Loom (z wyłączeniem Enterprise)

Cennik edukacyjny Loom: Nauczyciele i studenci w zatwierdzonych szkołach i na uniwersytetach mogą korzystać z Loom za Free

Plusy i minusy cennika Loom

Warstwy cenowe Loom mają kluczowe różnice, a wybór odpowiedniego planu może być trudny. Jeśli nie masz pewności, który z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, poniższe zestawienie będzie pomocne.

Przyjrzyjmy się zaletom i wadom każdego z planów.

zalety planów cenowych Loom

Oto pięć powodów, dla których Loom może zastąpić powtarzające się spotkania dotyczące projektów:

Dostępny plan Free: Daje osobom indywidualnym i małym Teams dostęp do podstawowych funkcji Loom bez żadnych kosztów

Wiele poziomów cenowych: Oferuje plany dla każdego, od użytkowników indywidualnych po duże Enterprise

Rabaty dla organizacji non-profit/edukacji: Zapewnia darmowy dostęp dla nauczycieli i 75% rabatu dla organizacji non-profit

Wersja próbna Free: Pozwala aktywnym użytkownikom wypróbować plan Business + AI za darmo przez 14 dni

Selektywne udostępnianie ekranu: Umożliwia nagrywanie tylko określonej części ekranu w celu lepszej kontroli

wskazówka dla profesjonalistów: Aby edytować wideo w czasie rzeczywistym podczas korzystania z Loom, naciśnij CTRL+A, aby wstrzymać nagrywanie i edytować błąd. Po zrobieniu tego, powtórz skrót klawiaturowy, aby wznowić nagrywanie.

wady cennika Loom

Chociaż Loom oferuje elastyczne plany, istnieje kilka limitów, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem właściwego:

Ograniczenia planu Free: Ograniczenie do 5-minutowych nagrań, co może wydawać się restrykcyjne

Wyższy koszt za lepsze funkcje: Edycja AI i niestandardowy branding są dostępne tylko w droższych planach

Brak kontroli administratora: Dostępne tylko z planem Enterprise

Brak zaawansowanych funkcji: Brakuje narzędzi Business, takich jak zaawansowana inteligencja wideo i głębszy wgląd

👀 Do zrobienia: Przełączanie kontekstów po cichu wpływa na wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami.

Dlaczego warto rozważyć alternatywy dla Loom?

Loom świetnie nadaje się do pomijania niepotrzebnych planów spotkań i udostępniania szybkich aktualizacji wideo, ale nie jest to jedyna opcja. Niektóre alternatywy oferują więcej funkcji lub lepszą cenę.

Oto trzy kluczowe powody, dla których warto zapoznać się z alternatywami dla Loom:

1. Ograniczenia budżetowe

Darmowy plan startowy Loom ma ścisłe limity czasu nagrywania i liczby wideo, co czyni go mniej przydatnym dla częstych użytkowników. Ponadto płatne plany mogą być drogie dla zespołów dbających o budżet.

Jak ujął to jeden z użytkowników Capterra:

Chciałbym, aby w wersji Free było więcej funkcji.

Chciałbym, aby w wersji Free było więcej funkcji.

Wgląd w ClickUp: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy ClickUp AI Brain, przełączanie kontekstów staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

2. Brak dodatkowych funkcji

Loom to solidne narzędzie do przesyłania wiadomości wideo, ale brakuje mu funkcji pełnoprawnych platform komunikacji wewnętrznej. Nie ma udostępniania kalendarza, czatu ani wbudowanego zarządzania projektami, więc zespoły często potrzebują dodatkowych narzędzi.

3. Ograniczone preferencje integracji

Chociaż Loom łączy się z platformami takimi jak Slack, Gmail, Salesforce i Zoom, integracje te wspierają głównie udostępnianie wideo, a nie płynną współpracę w aplikacji.

Użytkownicy często przeskakują między aplikacjami zamiast pracować w ramach jednego cyklu pracy, co spowalnia pracę. Limity te budzą dodatkowe obawy wśród użytkowników.

Recenzent Capterra zakwestionował bezpieczeństwo Loom, szczególnie podczas pracy z wrażliwą zawartością:

Nie jestem pewien co do bezpieczeństwa nagrań. Jeśli podczas nagrywania na moim ekranie znajdują się poufne informacje, to nie wiem, na ile są one bezpieczne.

Nie jestem pewien co do bezpieczeństwa nagrań. Jeśli podczas nagrywania na moim ekranie znajdują się poufne informacje, to nie wiem, na ile są one bezpieczne.

Tymczasem użytkownik G2 zwrócił uwagę na problemy z funkcją edycji Loom:

Aplikacja mogłaby oferować nieco większą dokładność funkcji edycji, chciałbym też, by zatrzymywanie i rozpoczynanie nagrywania w trybie edycji było łatwiejsze, ale poza tym jestem bardzo zadowolony z jej możliwości edycyjnych.

Aplikacja mogłaby oferować nieco większą dokładność funkcji edycji, chciałbym też, by zatrzymywanie i rozpoczynanie nagrywania w trybie edycji było łatwiejsze, ale poza tym jestem bardzo zadowolony z jej możliwości edycyjnych.

Do zrobienia: 15-minutowe spotkanie jest bardziej korzystne niż dłuższe, ponieważ zapewnia maksymalne zaangażowanie i lepszą koncentrację uwagi.

ClickUp: Kompleksowa alternatywa dla Loom

Po co poprzestawać na nagrywaniu wideo, skoro można zrobić o wiele więcej z ClickUp , aplikacją typu "wszystko w jednym" do zrobienia?

Loom zbiera fragmenty procesów pracy rozproszone na różnych platformach i integruje je w jednej scentralizowanej lokalizacji.

Od przypisywania zadań do śledzenia ich i współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym, ClickUp robi to wszystko - i możesz nagrać swój ekran do szkolenia asynchronicznego.

Przejdź na ClickUp Clip

ClickUp Clips, podobnie jak Loom, umożliwia nagrywanie i udostępnianie wiadomości wideo. Ma jednak jedną kluczową zaletę: wszystko pozostaje w ClickUp - nie ma potrzeby przełączania się między aplikacjami lub rozszerzeniami.

Na przykład, jeśli pracujesz nad szablonem Tablicy i musisz wyjaśnić coś wizualnie, po prostu kliknij ikonę wideo i rozpocznij nagrywanie. To takie proste.

Nagrywaj wideo z poziomu interfejsu ClickUp za pomocą ClickUp Clips

Oto jak ClickUp Clip może Ci pomóc: Lepsza współpraca: Komentowanie określonych części wideo w celu uzyskania opinii i dyskusji w czasie rzeczywistym

Praktyczne spostrzeżenia: Zamień znaczniki czasu i fragmenty ClickUp Clip w zadania i podsumowania

Zwiększona wydajność: Tworzenie, przechowywanie i organizowanie wideo w jednym miejscu dla łatwego dostępu

Więcej kontekstu: Połącz klipy z zadaniami, czatami i dokumentami, aby wszystko było połączone z cyklem pracy

Połącz ClickUp Clips z ClickUp Brain

Asystent ClickUp AI, ClickUp Brain, łączy zadania, dokumenty i członków zespołu z wiedzą firmy i usprawnia różne aspekty cyklu pracy.

Podsumowuj wątki, pisz lepiej i usprawnij swój cykl pracy dzięki ClickUp Brain

Oto, co się stanie, gdy połączysz ClickUp Brain z ClickUp Clip: Automatyczna transkrypcja: Konwertuje klipy na tekst z możliwością wyszukiwania, ze znacznikami czasu i fragmentami

Inteligentne podsumowania: Wyodrębnia kluczowe punkty i istotne szczegóły z materiałów wideo

Wgląd w działania: Analizuje transkrypcje w celu tworzenia zadań i elementów działań

Wyszukiwanie oparte na AI: Znajduje określoną zawartość w materiałach wideo przy użyciu przetwarzania języka naturalnego

Analiza komunikacji: Analizuje interakcje wideo, aby zapewnić wgląd w wydajność zespołu i style komunikacji

Dzięki tej integracji wszystko jest uporządkowane, a zawartość wideo staje się bardziej wartościowa.

Szybko twórz zadania z ClickUp Clips za pomocą ClickUp Brain

🧠 Fun Fact: Ponad dwie godziny spotkań dziennie mogą zmniejszyć wydajność pracowników.

Dlaczego ClickUp się wyróżnia

ClickUp Clips integruje nagrywanie wideo bezpośrednio z ClickUp, eliminując potrzebę korzystania z dodatkowych narzędzi. Teams mogą nagrywać, udostępniać i zarządzać materiałami wideo w ramach swojego cyklu pracy.

Dzięki ClickUp Brain, AI transkrybuje klipy, generuje podsumowania i tworzy elementy akcji - dzięki czemu ClickUp jest ujednoliconym rozwiązaniem do zarządzania zadaniami, współpracy i komunikacji wideo.

Kluczowe funkcje

ClickUp oferuje wyróżniające się funkcje do współpracy wideo i nie tylko, dzięki czemu jest idealny dla Teams potrzebujących zintegrowanego rozwiązania.

1. Połącz ClickUp Clips ze swoim cyklem pracy

ClickUp Clips nie są samodzielnymi nagraniami wideo - są one wbudowane w podstawową funkcję i cykl pracy ClickUp.

Usprawnij swój cykl pracy dzięki ClickUp Clips

Na przykład, możesz osadzić Clip bezpośrednio w konkretnym zadaniu, ułatwiając członkom zespołu zrozumienie kontekstu i wymagań.

Poprawia to widoczność projektu i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie, zmniejszając liczbę nieporozumień i zakończonych zadań.

2. Wyjdź poza wideo

Przypisywanie wiadomości do członków zespołu za pomocą ClickUp Chat

Jeśli nagrywanie wideo nie jest konieczne, ClickUp Chat do zrobienia. Udostępnianie elementów projektu, omawianie zadań i łączenie wiadomości w celu uzyskania lepszego kontekstu w miejscu pracy

Potrzebujesz ustrukturyzowanych wiadomości? ClickUp Brain pomaga w burzy mózgów w oparciu o Twoje podpowiedzi. Od informacji zwrotnych po kreatywne pomysły - pomaga we wszystkim w podróży.

Pisz wiadomości zwrotne w kilka minut dzięki ClickUp Brain

Ponadto możesz spersonalizować dowolny szablon planu komunikacji, aby dopasować go do swoich potrzeb, dzięki czemu współpraca będzie wydajna i skoncentrowana.

3. Dostęp do rozszerzonej sieci integracji

ClickUp Integrations umożliwia połączenie z ponad 1000 narzędzi, organizując cykl pracy w jednej przestrzeni. Przenieś całą swoją pracę na platformę bez ciągłego przełączania kontekstu lub ręcznego wprowadzania danych.

Połącz swoje najważniejsze narzędzia zewnętrzne z ClickUp za pomocą Integracji ClickUp

Posiada nawet integrację z Loom, umożliwiając osadzanie wiadomości wideo bezpośrednio w zadaniach.

Na przykład, nie musisz zastanawiać się , jak użyć Loom, aby załączyć wiadomość wideo do odpowiedniego cyklu pracy. Wystarczy wkleić link Loom do opisu zadania lub komentarza, aby wszystko było zorganizowane w jednym miejscu.

Przegląd cen

Wielopoziomowy cennik ClickUp jest dostosowany do różnych wielkości zespołów i budżetów.

free Forever

Obejmuje on nielimitowane zadania, dokumenty do współpracy, tablice i podstawowe zarządzanie zadaniami. Chociaż przestrzeń dyskowa jest ograniczona do 100 MB, jest to świetny sposób na poznanie podstawowych funkcji ClickUp przed aktualizacją.

Cennik: Free Forever

Dla kogo: Idealne dla osób indywidualnych, freelancerów i małych teamów szukających niedrogiego rozwiązania do zarządzania zadaniami, współpracy nad dokumentami i zapoznania się z funkcjami ClickUp przed skalowaniem.

unlimited

Ten plan usuwa limity przestrzeni dyskowej i odblokowuje niezbędne funkcje, takie jak nielimitowane integracje, pulpity, wykresy Gantta i pola niestandardowe. Dzięki temu Teams może usprawnić cykl pracy i poprawić współpracę.

Ceny: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Dla kogo: Ten plan jest idealny dla rozwijających się Teams, które wymagają bardziej zaawansowanych funkcji.

business

Plan Business oferuje kompleksowy zestaw funkcji, w tym zaawansowaną automatyzację, Google SSO, nieograniczoną liczbę Teams i możliwości śledzenia czasu. Dzięki temu modelowi cenowemu Teams może skalować i osiągać swoje cele biznesowe.

Ceny: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Dla kogo: Zespoły średniej wielkości, które wymagają zaawansowanych funkcji, takich jak Google SSO, zaawansowane automatyzacje i szczegółowa kontrola nad obszarami roboczymi.

enterprise

Plan Enterprise zapewnia niestandardowe rozwiązania z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, dedykowanym menedżerem ds. powodzenia klienta i dostosowanym wsparciem, aby spełnić unikalne potrzeby dużych organizacji.

Ceny są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku, dzięki czemu firmy otrzymują odpowiednie funkcje i skalowalność dla swoich konkretnych wymagań.

Cennik: Kontakt w sprawie cen

Dla kogo: Idealny dla dużych firm ze złożonymi cyklami pracy, które wymagają rozszerzenia współpracy, zaawansowanego raportowania i automatyzacji przepływu pracy.

Dodatkowe oferty:

ClickUp Brain (AI): Dodatkowe narzędzie AI dostępne za dodatkowe 7 USD za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodatkowe narzędzie AI dostępne już za 6$ miesięcznie na użytkownika

ClickUp Assist: Zapewnia spersonalizowane wskazówki ekspertów, szkolenia i wsparcie (ceny różnią się w zależności od poziomu usługi)

Alaina Maracotta z działu marketingu wydarzeń w Vida Health udostępniała informacje o tym, jak zaoszczędzono czas dzięki ClickUp:

To fenomenalne, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Teams mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

To fenomenalne, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Teams mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

Przeczytaj również: Jak nagrać wideo podczas prezentacji PowerPoint?

Twórz, udostępniaj i współpracuj z ClickUp

Loom oferuje przyjazną dla użytkownika platformę do tworzenia i udostępniania nagrań ekranu, co czyni ją ulubioną wśród osób i teamów. ClickUp rozwija jednak współpracę wideo, integrując ją z kompleksową platformą do zarządzania pracą.

Dzięki ClickUp Clips możesz tworzyć i udostępniać wideo bezpośrednio w zadaniach, komentarzach i dokumentach w celu współpracy kontekstowej.

Funkcje oparte na AI, takie jak automatyczne transkrypcje, podsumowania i elementy akcji, przekształcają zawartość wideo w przydatne informacje.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i poznaj bardziej innowacyjny sposób pracy!