10 Free Individual Development Plan (IDP) Szablony & Przykłady dla rozwoju

Czujesz, że utknąłeś w swojej karierze i nie masz pewności co do kolejnego kroku? A może jesteś menedżerem, który chce wyposażyć swój zespół w umiejętności niezbędne do osiągnięcia długoterminowego powodzenia? Indywidualny plan rozwoju (IDP) jest kluczem do ciągłego rozwoju - pomagając jednostkom i organizacjom prosperować.

📈 94% pracowników jest bardziej skłonnych pozostać w firmie, która inwestuje w ich naukę i rozwój. Podkreśla to, że organizacje, które przywiązują wagę do rozwoju zawodowego poprzez coaching i szkolenia, nie tylko zatrzymują największe talenty - pielęgnują one wysoce zaangażowaną i zmotywowaną siłę roboczą.

Niezależnie od tego, czy dążysz do awansu zawodowego, czy też promujesz kulturę rozwoju w swoim zespole, IDP pomaga w ustawieniu jasnych celów, śledzeniu postępów i rozwijaniu niezbędnych umiejętności.

W tym przewodniku odkryjesz gotowe do użycia szablony i przykłady indywidualnych planów rozwoju, aby zoptymalizować drogę do powodzenia kariery swojej i swojego zespołu. 🚀

Czym są szablony indywidualnych planów rozwoju?

Indywidualne plany rozwoju pomagają firmom rozwijać talenty, utrzymywać zaangażowanie pracowników i tworzyć kulturę ciągłego uczenia się. Niektóre przykłady planów rozwoju pracowników obejmują programy szkoleniowe dla liderów, plany rozwoju umiejętności technicznych i ramy postępu kariery dostosowane do indywidualnych celów i potrzeb firmy.

Szablon Indywidualnego Planu Rozwoju (IDP) służy jako spersonalizowana mapa drogowa rozwoju, prowadząca pracowników do ustawienia jasnych celów osobistych i zawodowych celów zawodowych , śledzenie ich postępów i rozwijanie podstawowych umiejętności potrzebnych do odniesienia powodzenia.

Pracownicy używają go do tworzenia map rozwoju swojej kariery, studenci do podnoszenia swoich umiejętności, a przedsiębiorcy do zwiększania swojej wiedzy.

Pomyśl o szablonie IDP jako o przewodniku, który zawiera:

Cele : Krótkoterminowe zwycięstwa i długoterminowe ambicje, w tym zarówno zawodowe, jak i zawodowe cele osobiste Ocena umiejętności : W czym jesteś świetny, a w czym nie obszary wymagają poprawy w

: Krótkoterminowe zwycięstwa i długoterminowe ambicje, w tym zarówno zawodowe, jak i zawodowe cele osobiste Kroki działania : Wyczyszczone zadania, które pomogą Ci się rozwijać

: Wyczyszczone zadania, które pomogą Ci się rozwijać Zasoby : Szkolenia, kursy lub mentorzy, aby wesprzeć twoją podróż

: Szkolenia, kursy lub mentorzy, aby wesprzeć twoją podróż Śledzenie postępów: Sposób na sprawdzenie i pozostanie na kursie

Wskazówka dla profesjonalistów: Sparuj swój IDP z szablonem ustawienia celów aby podzielić duże ambicje na mniejsze, możliwe do wykonania kroki. Ułatwia to monitorowanie postępów i utrzymuje motywację na wysokim poziomie!

10 najlepszych szablonów indywidualnych planów rozwoju

Jeśli chodzi o rozwój kariery i umiejętności, posiadanie ustrukturyzowanego planu robi różnicę. ClickUp clickUp, jako aplikacja do wszystkiego w pracy, oferuje potężne, darmowe szablony IDP, które usprawniają ustawienie celów, budowanie umiejętności i planowanie kariery. Aplikacja wykracza poza zwykłe śledzenie, zapewniając konfigurowalne cykle pracy, wizualizację postępów i płynną współpracę. Zapewnia to, że jednostki i Teams pozostają w zgodzie na swojej drodze rozwoju.

Oto najlepsze szablony, z którymi warto się zapoznać:

1. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego: Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Wyruszenie w podróż rozwoju osobistego jest zarówno ekscytujące, jak i satysfakcjonujące. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp został zaprojektowany, aby przeprowadzić Cię przez ten proces, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy, ustawić realistyczne cele w pracy i śledzić postępy.

Szablon planu rozwoju osobistego to świetny sposób na zachowanie organizacji i koncentracji podczas realizacji celów zawodowych i osobistych. Zachowaj odpowiedzialność i motywację dzięki ustawieniu konkretnych celów i możliwych do wykonania kroków.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Oceń swoje obecne umiejętności i wskaż obszary do poprawy Wykorzystaj niestandardowe statusy, takie jak cel osiągnięty, nie rozpoczęty, poza ścieżką i na ścieżce, aby monitorować swój rozwój, świętować kamienie milowe i dostosowywać plany w razie potrzeby

Korzystaj z pól niestandardowych, w tym minimalnego dziennego celu, bloku czasu w kalendarzu, zwycięstw i osiągnięć oraz celów edukacyjnych, aby ułatwić postęp

Łatwo udostępniaj swój plan mentorom lub współpracownikom w celu uzyskania opinii i wsparcia dzięki funkcjom udostępniania i uprawnień ClickUp

Idealny dla: Osób poszukujących ustrukturyzowanego podejścia do rozwoju osobistego i zawodowego.

➡️ Przeczytaj również: Szablony map kariery do stworzenia wyczyszczonej mapy drogowej kariery

2. Szablon ścieżki kariery ClickUp

Szablon ścieżki kariery ClickUp

Chcesz zapewnić swojemu zespołowi jasny plan rozwoju zawodowego? Szablon ścieżki kariery ClickUp byłby idealnym rozwiązaniem!

Pomaga on wizualizować indywidualne ścieżki kariery, ustawić osiągalne kamienie milowe i śledzić postępy.

Dodatkowo, szablon mapy kariery zapewnia, że zarówno menedżerowie, jak i członkowie zespołu są zgodni w kwestii cele rozwoju osobistego . Pracownicy uzyskują dostęp do umiejętności, które muszą rozwijać, aby osiągnąć swoje cele, podczas gdy pracodawcy identyfikują braki kadrowe i planują przyszłość.

🚀 A Raport McKinsey'a pokazuje, że firmy koncentrujące się na wydajności pracowników mają 4,2 razy większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników niż konkurencja. Odnotowują o 30% wyższy wzrost przychodów i niższą rotację pracowników o pięć punktów procentowych!

Dlaczego to pokochasz:

Wizualizacja ścieżki kariery każdego członka zespołu

Śledzenie postępów w realizacji celów zawodowych dzięki niestandardowym statusom, takim jak Otwarte i Zakończone

Użyj pól niestandardowych, aby kategoryzować zadania i łatwo wizualizować postępy w karierze

Wizualne śledzenie postępów dzięki widokowi Tablicy

Idealne dla: Menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą dostosować cele organizacyjne do osobistych aspiracji zawodowych.

3. Szablon oceny wyników ClickUp

Szablon indywidualnego planu rozwoju: Szablon oceny wyników ClickUp

Oceny wyników są niezbędne do wspierania wzrostu i rozwoju w każdej organizacji. Jednak organizowanie i przeprowadzanie tych przeglądów może być często czasochłonne i złożone. W tym miejscu Szablon oceny wydajności ClickUp nadchodzi!

Ten przyjazny dla użytkownika szablon upraszcza wskaźniki wydajności pracowników zapewniając, że oceny są ustrukturyzowane, sprawiedliwe i możliwe do podjęcia działań. Dzięki trzem ocenom, w tym samoocenie, ocenie wzajemnej i osiągnięciom, zarządzanie wydajnością jest dokładne i wyczyszczone.

Dlaczego to pokochasz:

Stwórz ustrukturyzowany i przejrzysty proces oceny, dzięki któremu informacje zwrotne będą uczciwe i możliwe do wykorzystania 📋 Śledź postępy pracowników dzięki niestandardowym statusom

Śledzenie postępów pracowników za pomocą niestandardowych statusów, dzięki czemu żaden kamień milowy nie zostanie pominięty

Zbieranie spostrzeżeń z informacji zwrotnych 360°, dzięki czemu oceny są bardziej wszechstronne i efektywne 💬

Rozpoznawanie osiągnięć i identyfikowanie obszarów do rozwoju

Idealne dla: Teamów HR, menedżerów i liderów biznesowych, którzy chcą uprościć oceny wydajności.

4. Szablon planu ClickUp 30-60-90 dni

Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni

Rozpoczynasz nową rolę? Ten ekscytujący czas wiąże się z wieloma wyzwaniami. Skorzystaj z Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni aby zapewnić płynne przejście i ustawienie się na powodzenie.

Prowadzi on nowo zatrudnione osoby przez pierwsze trzy miesiące, pomagając im ustalić wyczyszczone cele, śledzić postępy i dostosować się do celów zespołu. Od nawiązywania relacji ze współpracownikami po opracowanie planu działania niezbędnego do pełnienia danej roli - ten szablon oferuje wszystko, a nawet więcej.

Dlaczego go pokochasz:

Zdefiniuj, co chcesz osiągnąć w ciągu następnych 30, 60 i 90 dni pracy

Użyj niestandardowych statusów, takich jak Zakończone, W trakcie, Do zrobienia i Oczekujące na klienta, aby skutecznie monitorować swoje zadania

Korzystaj z różnych widoków, takich jak widok listy referencyjnej, widok czatu, widok tablicy wdrożeniowej i innych, aby mapować terminy i kamienie milowe

Kontaktuj się ze swoim zespołem za pomocą funkcji czatu i udostępniaj ważne zasoby w widoku referencji

Idealny dla: Nowych pracowników, menedżerów i profesjonalistów wchodzących w nowe role, którzy chcą mieć jasny plan powodzenia w pierwszych dniach pracy.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania wiedzą

5. Szablon planu działania dla celów SMART w ClickUp

Szablon indywidualnego planu rozwoju: Szablon planu działania dla celów SMART firmy ClickUp

Ustawienie ambitnych celów jest świetne, ale bez struktury postęp może się zatrzymać. Szablon Szablon planu działania dla celów SMART od ClickUp zapewnia, że Twoje cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie, dzięki czemu pozostaniesz na dobrej drodze i będziesz skupiony.

Dzięki temu łatwemu w użyciu szablonowi możesz podzielić duże cele na możliwe do wykonania kroki, wyznaczyć terminy i śledzić postępy bez wysiłku. Koniec z niejasnymi aspiracjami, tylko jasne, wykonalne kroki, które utrzymają motywację i pozwolą iść naprzód!

Dlaczego to pokochasz:

Zdefiniuj konkretne cele, aby wyeliminować niejasności i ustawić precyzyjne cele

Przypisywanie realistycznych terminów do każdego zadania, zapewniając stały postęp

6 różnych widoków, w tym tablica planowania celów SMART, oś czasu, cele SMART i kondycja celów

Monitoruj postępy za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak wykresy Gantta i osie czasu

📌 Idealny dla: osób i teamów, które chcą przekształcić swoje cele w plan działania krok po kroku.

Pro Tip: Potrzebujesz zaawansowanych możliwości zarządzania celami? Nie szukaj dalej niż ClickUp Cele !

Pomaga zespołom ustalać jasne cele z mierzalnymi celami i śledzeniem postępów. Podziel duże cele na mniejsze, osiągalne kamienie milowe, przypisz właścicieli i ustaw terminy, wszystko w jednym miejscu.

Dowiedz się, co Darva Krakovyak , Communications Lead w HYPERVSN, ma do powiedzenia na temat celów ClickUp:

ClickUp okazał się naprawdę elastycznym rozwiązaniem, które może być niestandardowe na różne sposoby. ClickUp Goals zapewnił zespołowi jasny obraz ogólnej osi czasu wprowadzenia produktu na rynek i widoczność tego, jak mniejsze zakończone zadania przyczyniają się do powodzenia firmy *[darva Krakovyak]( https://clickup.com/customers/hypervsn)* lider ds. komunikacji w HYPERVSN

6. Szablon kamienia milowego ClickUp

Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp

Śledzenie dużych projektów stało się łatwiejsze dzięki szablonowi Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp . Dzięki niemu wszystko jest uporządkowane poprzez mapę kluczowych kamieni milowych, śledzenie postępów i zapewnienie, że zespół pozostaje w zgodzie.

Dzięki przejrzystej wizualnej mapie drogowej dotrzymasz ważnych terminów bez stresu i utrzymasz wszystkich na tej samej stronie od początku do końca.

Dlaczego to pokochasz:

Uzyskanie przejrzystego przeglądu osi czasu i postępów w projekcie

Zidentyfikuj krytyczne punkty w projekcie, aby skoncentrować wysiłki tam, gdzie są one najważniejsze

Dokładne oszacowanie czasu trwania projektu, usprawnienie planu i alokacji zasobów ⏳

Bezproblemowe udostępnianie informacji interesariuszom i członkom Teams ▶️

Wykorzystaj niestandardowe pola i widok Tablicy, aby dostosować szablon do unikalnych potrzeb projektu

Idealny dla: Kierowników projektów i teamów poszukujących wizualnego narzędzia do tworzenia map kamieni milowych projektu.

➡️ Przeczytaj również: Przykłady celów rocznych, pięcioletnich i dziesięcioletnich w planowaniu celów długoterminowych

7. Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Szablon indywidualnego planu rozwoju: Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp pomaga wspierać rozwój pracowników dzięki spersonalizowane plany rozwoju i mierzalne cele. Pomaga śledzić postępy, oceniać wydajność i dbać o zmotywowanych pracowników.

Dzięki wbudowanym narzędziom do współpracy, Teams i menedżerowie mogą łatwo udostępniać informacje zwrotne, identyfikować przyszłych liderów i napędzać ciągłe doskonalenie.

Dlaczego to pokochasz:

Dostosuj każdy plan rozwoju do konkretnych obszarów rozwoju i aspiracji zawodowych

Korzystanie z niestandardowych statusów, takich jak Gotowe, Do zrobienia i W trakcie, w celu skutecznego monitorowania scen rozwoju

Błyskawiczny dostęp do najważniejszych informacji o pracowniku dzięki niestandardowym polom, takim jak data ostatniego przeglądu, ocena i oś czasu planu

Wizualizuj plany rozwoju za pomocą wielu widoków. Przełączaj się między planem działu, statusem rozwoju, podsumowaniem pracownika i nie tylko, aby uzyskać zróżnicowany wgląd w sytuację

Idealne rozwiązanie dla: Specjalistów HR, przełożonych i liderów zespołów, którzy chcą wspierać rozwój pracowników i zwiększać ich zaangażowanie.

💡 Wskazówka bonusowa: Przytłoczony zadaniami HR? Pozwól ClickUp do zrobienia! ClickUp dla działu kadr zarządza zatrudnianiem, wdrażaniem i rozwojem pracowników, nie przytłaczając Cię. Dzięki wbudowanej automatyzacji, inteligentnym cyklom pracy i potężnym integracjom, ogranicz pracę ręczną i skup się na budowaniu niesamowitego zespołu.

Automatyzacja powtarzalnych czynności Zadania HR takie jak wysyłanie listów z ofertami, śledzenie postępów w procesie wdrażania lub ustawienie ocen wydajności

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane dzięki konfigurowalnym raportom i analizom umożliwiającym śledzenie trendów w zatrudnianiu, wydajności pracowników i ich zaangażowania

Zsynchronizuj wszystkich pracowników dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, udostępnianiu kalendarzy i niestandardowym pulpitom które dają jasny obraz całego procesu HR

8. Szablon codziennego planu działania ClickUp

Szablon codziennego planu działania ClickUp

Rozpoczęcie dnia z jasno określonym planem znacznie zwiększa wydajność i zmniejsza stres. Szablon codziennego planu działania ClickUp pomaga organizować zadania i efektywnie planować dni.

Ten intuicyjny szablon pozwala podzielić złożone zadania na możliwe do wykonania kroki, skutecznie ustalać priorytety i dotrzymywać terminów. Zwiększ koncentrację, popraw zarządzanie czasem i osiągaj swoje cele bardziej efektywnie.

Dlaczego to pokochasz:

Kategoryzacja i priorytetyzacja zadań, aby zapewnić, że ważne działania otrzymają uwagę, na którą zasługują

Monitoruj swój postęp za pomocą narzędzi wizualnych, umożliwiając wprowadzanie poprawek i terminowe zakończenie zadań

Przydzielanie określonych przedziałów czasowych dla każdego zadania, pomagając zapobiegać nadmiernemu zaangażowaniu i zwiększając wydajność

Przypisuj zadania członkom Teams, śledź ich obowiązki i upewnij się, że wszyscy są zgodni

Idealny dla: Profesjonalistów, studentów i teamów poszukujących zorganizowanego podejścia do codziennego planowania, mającego na celu zwiększenie wydajności.

9. Szablon wydajności osobistej ClickUp

Szablon indywidualnego planu rozwoju: Szablon Produktywności Osobistej ClickUp

Równoważenie wielu zadań może być przytłaczające, ale Szablon osobistej wydajności ClickUp pomaga zachować porządek i koncentrację. Pomaga Teams zoptymalizować zarządzanie zadaniami, ustalanie priorytetów i śledzenie postępów, zapewniając, że nic nie umknie uwadze.

Dzięki temu szablonowi można ustawić osiągalne cele, monitorować postępy i zoptymalizować cykl pracy. Włączając go do swojej rutyny, wyeliminujesz czynniki rozpraszające uwagę, zwiększysz wydajność i pozostaniesz na szczycie tego, co naprawdę ważne.

Dlaczego to pokochasz:

Efektywnie organizuj i ustalaj priorytety zadań, skupiając się na tym, co najważniejsze

Śledzenie postępów w realizacji celów i projektów, dzięki czemu będziesz zmotywowany i na bieżąco

Eliminacja czynności marnujących czas, co pozwala zmaksymalizować wydajność

Dodawanie notatek do zadania w opisie zadania lub dokumencie

Użyj kolumny Szacowany czas, aby dowiedzieć się, ile czasu zajmie zakończenie zadania szkoleniowego lub wdrożeniowego

Idealny dla: Osób poszukujących ustrukturyzowanego systemu do efektywnego zarządzania codziennymi zadaniami.

10. Szablon planu życia ClickUp

Szablon planu życia ClickUp

Czy kiedykolwiek czułeś, że masz wielkie marzenia, ale nie masz jasnego planu, aby je osiągnąć? Szablon Szablon planu na życie od ClickUp pomaga w tworzeniu map celów, śledzeniu postępów i podejmowaniu mądrzejszych decyzji po drodze.

To jak posiadanie osobistej mapy drogowej dla swojej przyszłości - utrzymującej koncentrację, motywację i śledzenie. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad rozwojem kariery, rozwojem osobistym, czy wolnością finansową, ten szablon pomoże ci podzielić wszystko na możliwe do wykonania kroki, dzięki czemu będziesz w stanie je zrealizować!

Dlaczego to pokochasz:

Wizualizuj swoją podróż za pomocą niestandardowych widoków, takich jak Lista Planu i Tablica Życia, aby zobaczyć swoje cele i kamienie milowe na pierwszy rzut oka

Regularnie oceniaj wpływ swoich decyzji za pomocą wbudowanych narzędzi 🛠️

Przypisywanie pól niestandardowych, takich jak Accountability Partner, aby zaangażować przyjaciół, rodzinę lub mentorów w swoją podróż

Wykorzystaj śledzenie czasu, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach, aby efektywnie zarządzać zadaniami i być na bieżąco ze swoimi commitami

Idealny dla: Osób poszukujących dynamicznego podejścia do rozwoju osobistego, dążących do dostosowania swoich codziennych działań do długoterminowych aspiracji.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do szkolenia pracowników online **Co składa się na dobry szablon indywidualnego planu rozwoju?

Dobry szablon indywidualnego planu rozwoju to hack dla wydajności i rozwoju. Dlatego powinien być jasny, praktyczny i dostosowany do różnych ścieżek kariery.

Oto, co sprawia, że szablon IDP jest naprawdę skuteczny:

Dobrze zorganizowana struktura: Wybieraj szablony, które są dobrze rozplanowane i proste. Powinny zawierać sekcje takie jak cele, umiejętności, kroki działania i śledzenie postępów, aby ułatwić śledzenie i aktualizację

Wybieraj szablony, które są dobrze rozplanowane i proste. Powinny zawierać sekcje takie jak cele, umiejętności, kroki działania i śledzenie postępów, aby ułatwić śledzenie i aktualizację Plan działania : Wybierz szablon, który określa konkretne zadania, szkolenia lub doświadczenia potrzebne do rozwoju. Obejmuje to kursy, programy mentorskie, zadania lub certyfikaty

: Wybierz szablon, który określa konkretne zadania, szkolenia lub doświadczenia potrzebne do rozwoju. Obejmuje to kursy, programy mentorskie, zadania lub certyfikaty Oś czasu i kamienie milowe : Wybierz szablony, które pozwalają na ustawienie jasnych terminów dla każdego kroku, zapewniając stały postęp. Dobry szablon powinien również pomagać w ustalaniu kamieni milowych i wprowadzaniu poprawek w razie potrzeby

: Wybierz szablony, które pozwalają na ustawienie jasnych terminów dla każdego kroku, zapewniając stały postęp. Dobry szablon powinien również pomagać w ustalaniu kamieni milowych i wprowadzaniu poprawek w razie potrzeby Śledzenie postępów: : Upewnij się, że wybrany szablon działa jako narzędzie do zarządzania wydajnością . Powinien mieć przestrzeń do przeglądu osiągnięć i modyfikacji planów w miarę pojawiania się nowych możliwości lub wyzwań

: Upewnij się, że wybrany szablon działa jako narzędzie do zarządzania wydajnością . Powinien mieć przestrzeń do przeglądu osiągnięć i modyfikacji planów w miarę pojawiania się nowych możliwości lub wyzwań Sekcja informacji zwrotnej i wsparcia: Wybierz szablony, które mają przestrzeń na informacje zwrotne od menedżera, notatki mentorskie lub spostrzeżenia coachingowe, aby dodać wartość do procesu rozwoju

Bonusowa wskazówka: Bez wysiłku śledź cele rozwojowe wszystkich członków swojego zespołu za pomocą aplikacji Asystenta AI ClickUp Brain . Przejrzy dokumenty dotyczące celów i dostarczy Ci potrzebnych odpowiedzi za pomocą jednego kliknięcia!

ClickUp Brain

Wypróbuj ClickUp Brain już dziś

Dodatkowe zasoby dla pracowników i Teams do planowania rozwoju kariery:

Jak stworzyć plan rozwoju zawodowego: Kroki, narzędzia i wskazówki

Jak zdobyć 25 najbardziej pożądanych umiejętności

Dobre nawyki w pracy: Jak je rozwijać i utrzymywać

Najlepsze aplikacje do śledzenia celów

Przykłady planów rozwoju kariery

Przejmij kontrolę nad rozwojem swojej kariery dzięki ClickUp

Rozwój osobisty i zawodowy nie jest dziełem przypadku - wymaga wyczyszczonego planu, odpowiednich kroków i konsekwentnego działania. W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony indywidualnych planów rozwoju.

Pomagają one w tworzeniu map celów, śledzeniu postępów i upewnianiu się, że zawsze idziesz naprzód.

Dzięki ClickUp możesz łatwo ustawić cele, śledzić kamienie milowe i pozostać na obranym kursie dzięki gotowym do użycia szablonom, konfigurowalnym polom i potężnym narzędziom do śledzenia postępów. Niezależnie od tego, czy rozwijasz swoją karierę, czy podnosisz swoje umiejętności, ClickUp jest dostawcą ustrukturyzowanego, ale elastycznego sposobu na osiągnięcie powodzenia.

Po co więc czekać? Rozpocznij swoją podróż już dziś - zarejestruj się for Free!