Tango vs. Scribe: Które rozwiązanie jest najlepsze do automatyzacji cyklu pracy?

Jeśli chodzi o automatyzację cyklu pracy, wybór odpowiedniego narzędzia może mieć ogromne znaczenie dla twojego zespołu. Tango i Scribe to dwie popularne opcje, które pomagają usprawnić dokumentację i procesy, ale obie mają swoje własne unikalne funkcje.

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność i uprościć pracę swojego zespołu, możesz zastanawiać się, która opcja jest najlepsza.

Na tym blogu podzielimy się tym, co odróżnia Tango i Scribe, abyś mógł znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb. Przedstawimy ci również potężniejszą alternatywę, która może przenieść twoją automatyzację cyklu pracy na wyższy poziom.

Czym jest Tango?

Tango to innowacyjne oprogramowanie do tworzenia instrukcji pracy, które upraszcza dokumentację procesów i tworzy przewodniki krok po kroku.

Płynnie przechwytuje cykle pracy, gdy użytkownik zakończy zadanie, co oszczędza czas i wysiłek oraz zmniejsza potrzebę ręcznej dokumentacji.

Posiada intuicyjny interfejs i wbudowane funkcje współpracy, dzięki czemu jest idealny dla Teams, które chcą usprawnić udostępnianie wiedzy i zwiększyć wydajność.

Funkcje Tango

Oto kilka kluczowych funkcji Tango:

1. Tango Click-to-Create

Tango umożliwia automatyczne przechwytywanie cykli pracy i tworzenie szczegółowych i dokładnych przewodników poprzez rejestrowanie działań krok po kroku przy minimalnym wysiłku. Pomaga to zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba go tracić na żmudne ręczne zadania.

🧠 Pro Tip: Nagrywanie ekranu można wykorzystać do wdrażania i szkolenia pracowników, baz wiedzy obsługi klienta, danych powstania i marketingu, zdalnej współpracy i komunikacji oraz powodzenia klienta.

2. Edytuj

Przekształć przechwycone cykle pracy w zrzuty ekranu z adnotacjami i instrukcjami, aby dokumentacja procesu była atrakcyjna wizualnie i wciągająca. Pomoże to Twojemu zespołowi lepiej zrozumieć złożone procesy, umożliwiając szybsze zakończenie pracy.

3. Przypinanie wiedzy

Tango umożliwia przypinanie przewodników, wskazówek i połączeń bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu najważniejsze informacje są zawsze łatwo dostępne. Chcesz kontrolować, kto widzi ten pin? Zdecyduj, kto ją zobaczy w oparciu o Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID i grupy użytkowników OKTA.

4. Integracja

Zintegruj Tango z istniejącymi narzędziami i aplikacjami, aby przechwytywać procesy z różnych platform. Możliwości integracji pozwalają również osadzać instrukcje i przewodniki w bazach wiedzy, systemach LMS, zasobach obsługi klienta itp. w celu zapewnienia płynnego dostępu.

5. Secure Blur

Automatycznie skanuj dokumenty w poszukiwaniu poufnych informacji, takich jak dane kart kredytowych, adresy i numery telefonów, a następnie redaguj je za pomocą funkcji Secure Blur, aby zachować poufność.

Ceny Tango

Free

Pro: $24/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Czym jest Scribe?

Scribe to narzędzie do dokumentowania procesów w czasie rzeczywistym. Przekształca cykle pracy w szczegółowe przewodniki krok po kroku w trakcie ich trwania.

Wynikiem są dopracowane, profesjonalne dokumenty z zrzutami ekranu i przewodnikami, które formalizują standardowe procedury operacyjne.

Stworzony zarówno dla Teams, jak i osób indywidualnych, Scribe umożliwia użytkownikom dokumentowanie i udostępnianie wiedzy przy minimalnym wysiłku. Skraca również czas szkolenia i zwiększa wydajność od pierwszego dnia pracy.

Funkcje Scribe

Oto kilka kluczowych funkcji Scribe:

1. Capture Scribe

Aplikacja umożliwia Teams nagrywanie stron internetowych za pomocą rozszerzenia do Chrome, a także korzystanie z platformy do nagrywania podczas korzystania z aplikacji na laptopie lub pulpicie. Dokumentuj cykle pracy w czasie rzeczywistym poprzez automatyczne śledzenie i rejestrowanie zadań w celu tworzenia kompleksowych przewodników w podróży.

2. Strony Scribe

Scribe umożliwia łączenie wielu przewodników w jeden dokument, ułatwiając tworzenie szczegółowych podręczników szkoleniowych lub standardowych procedur operacyjnych. Możesz łączyć kilka "Scribe'ów" i dodawać hiperlinki, teksty, opisy i filmy wideo z Loom lub YouTube.

3. Scribe Sidekick

Scribe Sidekick oferuje pomoc kontekstową poprzez lokalizację odpowiednich przewodników w oparciu o stronę internetową lub aplikację. Usprawnia to wsparcie użytkowników i inicjatywy szkoleniowe, ponieważ każdy Scribe jest widoczny dla członków zespołu, co pozwala na szybkie zakończenie procesów.

4. Scribe Smart Blur

Smart Blur umożliwia automatyczne ustawienie wyzwalaczy lub ręczne usuwanie poufnych informacji ze zrzutów ekranu. Świetnie nadaje się do zachowania prywatności danych i zachowania zgodności z przepisami.

5. Scribe Edit

Scfibe oferuje przyjazny dla użytkownika edytor, który pozwala przechwytywać i edytować zrzuty ekranu w celu ich przycięcia lub dodania adnotacji dla członków zespołu. Aplikacja umożliwia tworzenie GIF-ów, a nawet generowanie tytułów i opisów, które można wykorzystać do opisania procesów swojemu zespołowi.

Ceny Scribe

Podstawowe: 0$ (niedostępne jako aplikacja komputerowa)

Pro Teams: $15/miesiąc za użytkownika (minimum pięć licencji)

Pro Personal: $29/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Tango vs. Scribe: Porównanie funkcji

Oba narzędzia biznesowe do tworzenia dokumentacji procesów oferują świetne funkcje do tworzenia przewodników. Porównujemy jednak ich kluczowe funkcje, które wpływają na użyteczność, łatwość obsługi i wydajność narzędzia, aby pomóc Ci dokonać mądrzejszego wyboru.

Zacznijmy porównywać.

Dokumentacja procesu

Kluczowym elementem każdego narzędzia do dokumentowania procesów jest możliwość przekazywania instrukcji krok po kroku i tworzenia szczegółowych przewodników. Oba narzędzia doskonale radzą sobie z przekształcaniem cykli pracy w czasie rzeczywistym w szczegółowe przewodniki.

W tym celu ClickUp pełni funkcję wbudowanego narzędzia do zrzutów ekranu, które automatycznie przechwytuje i opatruje adnotacjami zrzuty ekranu, przekształcając działania użytkownika w dopracowane przewodniki.

🏆 Zwycięzca: Draw. Oba narzędzia pozwalają na automatyzację procesu tworzenia dokumentów krok po kroku.

Przechwytywanie tekstu

Funkcja przechwytywania tekstu ułatwia tworzenie wyczyszczonej i zwięzłej dokumentacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku złożonych procesów obejmujących skomplikowane instrukcje.

Tango przechwytuje tekst bezpośrednio z cyklu pracy i generuje precyzyjne opisy wraz z wizualizacjami. Scribe koncentruje się głównie na przechwytywaniu i dodawaniu adnotacji do tekstu w czasie rzeczywistym. Pozwala to na jego niestandardowe dostosowanie i większą przejrzystość.

🏆 Zwycięzca: Scribe ze względu na możliwość dodawania adnotacji w czasie rzeczywistym, co zapewnia większą elastyczność i natychmiastową informację zwrotną.

Przechwytywanie ekranu

Dzięki wysokiej jakości zrzutom ekranu, dokumentowanie procesów umożliwia użytkownikom wizualną replikację cyklu pracy, nawet bez specjalistycznych lub technicznych umiejętności.

Scribe i Tango specjalizują się w automatycznym przechwytywaniu ekranów podczas cyklu pracy, dostarczając przejrzyste wizualizacje i instrukcje krok po kroku.

🏆 Zwycięzca: Draw. Oba narzędzia oferują funkcje przechwytywania ekranu, które pozwalają użytkownikom tworzyć angażujące wizualnie i interaktywne przewodniki.

Edycja

Funkcje edycji są niezbędne, ponieważ pozwalają użytkownikom udoskonalać i personalizować przewodniki po procesach.

Tango oferuje podstawowe narzędzia edycyjne do dostosowywania adnotacji i opisów kroków. W przeciwieństwie do niego, Scribe zapewnia bardziej wszechstronny pakiet edycyjny, pozwalający użytkownikom na rozszerzenie modyfikacji tekstu, obrazów i formatów.

Możesz także usunąć kroki, które mogą wydawać się nadmierne lub niepotrzebne, aby stworzyć zwięzłą wersję dokumentacji.

🏆 Zwycięzca: Scribe wygrywa dzięki zaawansowanym możliwościom edycji, które zapewniają użytkownikom większą kontrolę nad ostatecznym wyglądem dokumentacji.

Integracja z cyklem pracy

Narzędzie do dokumentacji musi płynnie integrować się z istniejącymi cyklami pracy, aby bez wysiłku rejestrować procesy, a nie zakłócać codzienne operacje.

Tango może być używane z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Jira i Confluence, ułatwiając integrację dokumentacji z istniejącymi cyklami pracy. Z kolei Scribe ma limit integracji, co ogranicza podstawowe możliwości tego samego narzędzia w różnych środowiskach.

🏆 Zwycięzca: Tango otrzymuje tutaj punkt za swoje doskonałe możliwości integracji cyklu pracy, dzięki czemu jest bardziej wszechstronny i elastyczny w różnych środowiskach.

Duplikacja

Duplikacja pozwala użytkownikom na ponowne wykorzystanie istniejących przewodników dla podobnych procesów, oszczędzając czas i wysiłek, jednocześnie czyniąc dokumentację bardziej spójną.

Tango zapewnia wsparcie dla powielania cykli pracy, umożliwiając użytkownikom bardziej efektywne tworzenie odmian istniejących przewodników. Podobnie, Scribe pozwala na powielanie cyklu pracy i szybką edycję, co jest idealne dla powtarzalnych zadań lub działań.

🏆 Zwycięzca: Draw. Oba narzędzia skutecznie radzą sobie z powielaniem, redukując nadmiarowość dokumentacji i oszczędzając cenny czas.

Udostępnianie zawartości

Udostępnianie zawartości pozwala efektywnie udostępniać poradniki odpowiednim osobom we właściwym formacie. W końcu dokumentowanie procesów jest pomocne tylko wtedy, gdy udostępniasz je kluczowym interesariuszom!

Tango umożliwia użytkownikom udostępnianie dokumentacji za pomocą połączonych linków. Integruje się również z innymi systemami i platformami, ułatwiając udostępnianie kluczowych zasobów.

Scribe podąża tą samą ścieżką, umożliwiając użytkownikom udostępnianie dokumentacji za pomocą połączonych linków i integracji. Kluczową różnicą jest jednak wbudowana pamięć masowa w chmurze, która sprawia, że zawartość jest jeszcze bardziej dostępna. Scribe pozwala również użytkownikom na osadzanie zawartości na dowolnej stronie internetowej.

🏆 Zwycięzca: Scribe zdobywa koronę za wszechstronność w udostępnianiu zawartości.

Współpraca

Współpraca jest niezbędna do łączenia Teamsów w celu tworzenia i zarządzania dokumentacją procesów.

Tango promuje współpracę zespołową, umożliwiając wielu osobom dostęp do przewodników, ich edycję i zarządzanie nimi w ramach udostępnianego obszaru roboczego. Skupia się na integracji zespołu, co zwiększa wydajność.

Chociaż Scribe oferuje opcje udostępniania i edycji, te narzędzia do współpracy są raczej podstawowe niż Tango.

🏆 Zwycięzca: Tango wyróżnia się wyspecjalizowanymi narzędziami do współpracy zespołowej, które ułatwiają dokumentowanie cyklu pracy zespołu.

💡 Pro Tip: Używaj udostępnianych folderów do organizowania i współpracy nad przewodnikami, aby każdy miał dostęp do najnowszych procesów. Zaproś interesariuszy do przeglądu i udostępniania opinii w celu ciągłego doskonalenia.

Formaty wyjściowe

Niezależnie od tego, czy tworzysz interaktywne przewodniki, czy instrukcje wideo, narzędzie do dokumentacji procesów musi być kompatybilne z tymi formatami, aby móc je w ogóle wygenerować. Taka kompatybilność z różnymi formatami sprawia, że dokumentacja jest dostępna na różnych platformach i dostosowana do różnych preferencji użytkowników.

Tango generuje dane wyjściowe w formatach wizualnych i tekstowych, dzięki czemu nadaje się do udostępniania w Internecie i PDF. Scribe oferuje jednak wyniki w wielu formatach, takich jak pliki PDF, obrazy, przewodniki w chmurze i inne materiały, dzięki czemu może zaspokoić potrzeby szerszego grona odbiorców.

🏆 Zwycięzca: Scribe wygrywa w tej kategorii ze względu na szerszy zakres wyjść, dopasowanie do preferencji użytkowników i specyficznych potrzeb przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności.

Niestandardowy wygląd i branding

Funkcje niestandardowe i brandingowe pozwalają firmom modyfikować i edytować dokumentację w celu dopasowania jej do tożsamości marki. Dodaje to odrobinę personalizacji do udostępniania wiedzy i tworzenia przewodników.

Podczas gdy Tango oferuje ograniczone możliwości dostosowywania, które koncentrują się głównie na przejrzystości i strukturze zawartości, Scribe wyróżnia się niestandardowymi możliwościami. Pozwala firmom na włączenie logo, dodanie kolorów marki i dostosowanie projektu w celu stworzenia szczegółowych przewodników zgodnych z wytycznymi marki.

🏆 Zwycięzca: Scribe błyszczy tutaj ze względu na swoje unikalne funkcje, które pozwalają użytkownikom tworzyć markowe i niestandardowe przewodniki, które są idealne do użytku profesjonalnego.

Automatyzacja

Automatyzacja usprawnia proces tworzenia dokumentacji, eliminując potrzebę ręcznego dodawania danych wejściowych.

Tango automatycznie rejestruje cykle pracy, wymagając minimalnej interwencji użytkownika w celu stworzenia szczegółowych, interaktywnych przewodników. Scribe również oferuje automatyzację, ale jego proces wymaga bardziej ręcznego wprowadzania danych i praktycznego monitorowania w celu niestandardowej edycji.

🏆 Zwycięzca: Tango ze względu na autonomiczną funkcję opartą na automatyzacji.

Tango vs. Scribe na Reddit

Zwróciliśmy się do Reddit, aby zrozumieć odczucia użytkowników na temat dyskursu Scribe vs. Tango.

Jeśli spojrzysz na Scribe vs Tango na Reddicie, przekonasz się, że oba są potężnymi narzędziami, które konkurują na tym samym poziomie. Jednak jeden z użytkowników komentuje, że Tango świetnie nadaje się do niektórych rzeczy:

Planujemy jednak wdrożyć Tango do następujących celów:1. Kroki procesu tworzenia wideo2. Przeglądy nowych funkcji przez zespoły zarządzania produktem, rozwoju i QA (do wykorzystania przez autorów technicznych)3. Przewodniki krok po kroku dla obsługi klienta, aby pomóc klientom w korzystaniu z określonych funkcji

Inny użytkownik wsparł Scribe:

Zaczęliśmy używać Scribe kilka miesięcy temu. Człowieku, scribe jest fajny. Jest elegancki, prosty i szybki. Najlepsze jest to, że możesz osadzić swoje skrypty w ITG, Hudu lub gdziekolwiek indziej, a jeśli zaktualizujesz je w Scribe, nie musisz wracać i aktualizować ich wszędzie indziej.

Kluczowe podobieństwa odzwierciedlone w opiniach użytkowników sprawiają, że Tango i Scribe są doskonałymi opcjami do dokumentowania procesów, tworzenia bazy wiedzy i łączenia Teams.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Tango vs. Scribe

Jeśli szukasz rozwiązania wykraczającego poza podstawy, rozważ bardziej w pełni funkcjonalną opcję, taką jak ClickUp.

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, zastępująca wszystkie różne narzędzia i systemy ujednoliconą platformą. Oferuje kompleksowy zestaw funkcji usprawniających cykl pracy, przygotowywanie dokumentacji, udostępnianie wiedzy, wdrażanie pracowników i zwiększanie wydajności.

Nie ma praktycznie niczego, czego ClickUp nie byłby w stanie zrobić. Jeśli znajdziesz coś, czego brakuje, istnieje ponad 1000 integracji ClickUp, aby wypełnić luki.

Poza samym zarządzaniem projektami, może to być naprawdę punkt kompleksowej obsługi dla całej dokumentacji procesu/projektu. Jest to niezbędne narzędzie do utrzymania wszystkich na tej samej stronie.

Oto dlaczego ClickUp wyróżnia się jako świetna alternatywa dla Scribe vs. Tango:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Generowanie dokumentacji i automatyzacja cykli pracy za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który zmienia podejście do pracy. Oferuje inteligentne sugestie, automatyzację zadań i przydatne informacje na temat tego, jak zrobić to, co do zrobienia. Takie możliwości sprawiają, że ClickUp Brain jest interaktywnym przewodnikiem, który zawsze sugeruje najlepszą drogę.

Jeśli wolisz bardziej tradycyjne podejście do dokumentowania procesów, ClickUp Brain generuje zasoby, takie jak SOP i przewodniki. Jeśli posiadasz istniejącą zawartość, taką jak nagrania audio lub wideo, ClickUp Brain dokona nawet ich transkrypcji, aby uczynić je bardziej dostępnymi i łatwiejszymi do przeszukiwania.

Co ważniejsze, może sprawić, że informacje w bazie wiedzy będą bardziej przydatne do działania, umożliwiając wyodrębnienie kluczowych spostrzeżeń i podsumowanie instrukcji za pomocą jednej komendy. Użyj go do szybszego podejmowania decyzji, szybkiego działania i inteligentnej pracy.

ClickUp AI Notetaker pomaga uchwycić kluczowe decyzje i elementy działań podczas spotkań, zapewniając zachowanie cennych informacji i przypisanie obowiązków odpowiednim członkom zespołu. Dzięki połączeniu dyskusji z odpowiednimi zadaniami i wcześniejszymi decyzjami, spotkania stają się wydajną częścią cyklu pracy.

Jest to potężne narzędzie do zintegrowanej dokumentacji. Umożliwia zapisywanie transkrypcji, plików audio i podsumowań w prywatnym dokumencie oraz oznaczanie powiązanych notatek ze spotkań w celu łatwego ich odszukania.

📮ClickUp Insight: Wystarczy 8% narzędzi do zarządzania projektami, aby śledzić elementy działań. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, około 92% pracowników jest narażonych na ryzyko utraty ważnych decyzji z powodu rozproszenia informacji na wielu różnych platformach. Aby zapobiec niepotrzebnemu przeskakiwaniu między platformami i przełączaniu kontekstu, wypróbuj ClickUp , aplikację do wszystkiego w pracy*.

ClickUp's One Up #2: Dokumenty

Współpracuj ze swoim zespołem, aby tworzyć bogatą dokumentację w ClickUp Docs

ClickUp Docs to narzędzie do tworzenia, współpracy i udostępniania dokumentów skutecznie i bez wysiłku. Dokumenty ClickUp są wysoce interaktywne i konfigurowalne, dzięki czemu można z nich korzystać w dowolny sposób - od interaktywnych list kontrolnych po przewodniki tekstowe.

Pozwala również na osadzanie zadań, przypisywanie komentarzy i integrację cykli pracy bezpośrednio z dokumentacją. Gwarantuje to, że nic nie umknie uwadze i sprawia, że cała dokumentacja jest gotowa do działania.

ClickUp's One Up #3: Clip

Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips i udostępniaj je za pomocą kilku kliknięć

Funkcje, które Scribe i Tango oferują jako samodzielne narzędzia, ClickUp Clips zapewnia jako funkcję (wśród WIELE innych)! ClickUp Clips umożliwia nagrywanie i udostępnianie wideo bezpośrednio w ekosystemie ClickUp.

Możesz go używać do nagrywania samouczków i instrukcji lub udostępniania opinii. Zdolność ClickUp Clips do nagrywania ekranów i udostępniania wideo eliminuje poleganie na narzędziach innych firm do tego samego zadania!

ClickUp's One Up #4: Połączone wyszukiwanie

Lokalizacja igły w stosie technologicznym dzięki Połączonemu Wyszukiwaniu ClickUp

ClickUp Connected Search umożliwia przeszukiwanie całego stosu technologii. Jako uniwersalna funkcja wyszukiwania, pomaga zlokalizować zadania, dokumenty i konwersacje w całym ekosystemie ClickUp.

Użyj go, aby zwiększyć możliwości wyszukiwania, nawigacji i dostępności bazy wiedzy - kluczowe cechy eliminujące bariery w wymianie pomysłów i informacji.

💡 Pro Tip: Connected Search działa w wielu aplikacjach, w tym (ale nie tylko) Google Drive, Slack i Jira. Zintegruj swój stos technologiczny, aby uzyskać lepsze wyniki!

ClickUp's One Up #5: Szablony

Powyższe funkcje stanowią przekonujący argument ilustrujący wszechstronność ClickUp.

Gdyby tego było mało, masz również do dyspozycji szablony ClickUp, które zapewniają wsparcie przy rozpoczynaniu projektów bez konieczności odkrywania koła na nowo.

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć SOP, czy wdrożyć nowych pracowników, te gotowe do użycia szablony oszczędzają czas i zapewniają spójność na wszystkich frontach.

Automatyzacja dla powodzenia z ClickUp

To już koniec naszego porównania Scribe i Tango. Skorzystaj z Scribe, jeśli szukasz czegoś prostego i niedrogiego do tworzenia szczegółowej dokumentacji. Jeśli chcesz czegoś bardziej opartego na współpracy z naciskiem na automatyzację, możesz zwrócić się do Tango.

Jeśli szukasz narzędzia, które łączy w sobie to, co najlepsze w Scribe i Tango, nie zwiększając przy tym swojego zestawu narzędzi, ClickUp jest odpowiedzią.

ClickUp oferuje zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja oparta na AI, dynamiczne dokumenty, nagrywanie ekranu w czasie rzeczywistym i niekończące się integracje. Ponadto, ClickUp dostarcza szablony, dzięki którym możesz rozpocząć pracę w mgnieniu oka!

Chcesz skonsolidować swoje narzędzia i uzyskać coś więcej niż tylko narzędzie do dokumentowania procesów? Zarejestruj się w ClickUp i doświadcz magii!