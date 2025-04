Jak rysować podczas nagrywania ekranu

Przygotowujesz raportowanie projektu lub próbujesz uatrakcyjnić swoje wykłady online? Opanowanie sztuki rysowania podczas nagrywania ekranu może znacznie poprawić jakość prezentacji.

Nic dziwnego, że większość osób lub organizacji polega na narzędziach do nagrywania ekranu w celu wyjaśnienia złożonych cykli pracy, tworzenia filmów instruktażowych i dokumentowania krytycznych momentów.

Ponieważ rynek tych narzędzi rośnie w stałym tempie 6,5% CAGR, stają się one niezbędne w edukacji i komunikacji w miejscu pracy.

Wzrost ten podkreśla również rosnącą rolę asynchronicznej komunikacji wideo w dynamizowaniu nauki i współpracy.

Gotowy, by zmienić swój ekran w płótno? Dowiedzmy się, jak to zrobić!

60-sekundowe podsumowanie Rysowanie podczas nagrywania ekranu pomaga wyjaśnić pomysły i utrzymać zaangażowanie odbiorców

Wybierz spośród narzędzi takich jak ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam lub Snagit, aby rozpocząć szkicowanie podczas nagrywania

Wybierając narzędzie takie jak ClickUp, możesz wykorzystać tablice ClickUp do rysowania, mapy myśli ClickUp do szczegółowej strukturyzacji i Proofing do adnotacji

Nagrywaj cały ekran, konkretne okno lub zakładkę przeglądarki dzięki ClickUp Clips

Edytuj nagrania, dodawaj adnotacje za pomocą funkcji Proofing i udostępniaj je za pośrednictwem funkcji współpracy ClickUp w celu uzyskania informacji zwrotnej

Dlaczego warto rysować podczas nagrywania ekranu?

Dlaczego warto rysować podczas nagrywania ekranu? Cóż, wyobraź sobie wyjaśnianie złożonego pomysłu bez wizualizacji - to jak opisywanie kolorów komuś w ciemności.

Dodawanie rysunków podczas nagrywania to nie tylko fajny wygląd (choć to pewnie też 😎); chodzi o zwiększenie przejrzystości i zaangażowania.

Aby usprawnić współpracę w miejscu pracy, rysowanie na wideo na żywo może wypełnić luki w zrozumieniu podczas komunikacji asynchronicznej lub prezentacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, cykl pracy czy adnotację opinii na temat udostępnianego projektu, rysowanie bezpośrednio na ekranie dodaje dodatkową warstwę "O, teraz rozumiem!" dla widzów.

Ponadto oprogramowanie do nagrywania ekranu z wbudowanymi narzędziami do rysowania pozwala uniknąć bólu głowy po edycji. Jest to natychmiastowe, efektowne i sprawia, że Twoja wiadomość pozostaje w pamięci. Dlaczego więc nie pozwolić swoim pomysłom ożyć podczas nagrywania?

Obecnie dostępnych jest wiele narzędzi do nagrywania ekranu, ale znalezienie tego, które odpowiada Twoim konkretnym potrzebom - czy to do sesji na żywo, czy do komunikacji asynchronicznej - może wiele zmienić.

Odpowiednie narzędzie pozwala nagrywać i dodawać adnotacje i szkice, aby ożywić swoje pomysły. Przyjrzyjmy się najlepszym opcjom, w tym narzędziu takiemu jak ClickUp, aby pomóc Ci wybrać idealne rozwiązanie.

1. ClickUp Clip

Osadzaj ClickUp Clips bezpośrednio w obszarze roboczym, aby wyeliminować kłopoty związane z przełączaniem aplikacji lub zarządzaniem przesyłaniem

Zacznijmy od najlepszego narzędzia - ClickUp Clip.

Integruje się bezpośrednio z ClickUp, umożliwiając nagrywanie i udostępnianie wideo bez konieczności przełączania aplikacji. Niezależnie od tego, czy prowadzisz aktualizację Teams, czy tworzysz szybki samouczek, jest to łatwy sposób na przechwycenie ekranu komputera i wysłanie go do recenzji w ciągu kilku sekund.

Wystarczy nacisnąć przycisk nagrywania, udostępniać ekran i wysyłać go szybciej niż wpisywanie odpowiedzi. Widzowie i współpracownicy mogą nawet komentować określone momenty, wspierając dyskusje, które można podjąć - miły bonus!

Oto dlaczego jest to idealny wbudowany darmowy rejestrator ekranu:

Wyeliminuj nieporozumienia i popchnij rozmowy do przodu dzięki komunikacji asynchronicznej

Nagrywaj ekrany z lektorem lub bez niego

Dodawaj komentarze do określonych momentów w klipie, aby przyciągnąć uwagę widzów

Zezwalaj współpracownikom na dostęp do Clipów w razie potrzeby

Osadzaj swoje Clipy bezpośrednio w ClickUp. Wygeneruj publiczny link, aby udostępniać je na zewnątrz lub umożliwić użytkownikom ich pobranie

Automatycznie transkrybuj swoje wideo dzięki ClickUp Brain - innowacyjnemu narzędziu AI, które dodaje do nagrań ekranu - aby szybko skanować najważniejsze fragmenty i znajdować ważną zawartość dzięki znacznikom czasu

Kopiowanie fragmentów z Clipów w celu ich ponownego wykorzystania

Choć nie możesz rysować bezpośrednio w aplikacji Clip, możesz dodawać opinie i wskazywać czytelnikom określone części nagrania ekranu za pomocą komentarzy.

2. Loom

via Loom

Jeśli kiedykolwiek musiałeś wysłać aktualizację wideo, ale nie chcesz planować spotkania, Loom jest Twoim przyjacielem.

Umożliwia nagrywanie ekranu (i kamery, jeśli chcesz) w celu wyjaśnienia pomysłów lub udostępniania opinii. Ponadto, dzięki prostym połączeniom do udostępniania i analizom umożliwiającym śledzenie zaangażowania widzów, doskonale nadaje się do użytku osobistego i zespołowego.

💡 Jak rysować w Loom: Aby rysować na Loom, użyj wbudowanych narzędzi do adnotacji podczas nagrywania ekranu, wybierając spośród opcji takich jak tekst, kształty i wskaźnik laserowy, aby podkreślić kluczowe punkty.

3. Zoom

przez Zoom

Prawdopodobnie znasz Zoom do zrobienia spotkania, ale czy wiesz, że możesz go również użyć do nagrywania sesji na ekranie? Jest to idealne rozwiązanie do nagrywania szybkich samouczków, materiałów szkoleniowych lub sesji burzy mózgów. Po naciśnięciu przycisku nagrywania, wideo jest dostarczane z łatwymi do udostępniania połączeniami, a nawet opcjami udostępniania transkrypcji.

Możesz dodawać adnotacje do ekranu podczas spotkań i zapisywać wideo lokalnie. Eliminuje to potrzebę późniejszego dodawania szkiców, oszczędzając czas i przepustowość.

Jak rysować na Zoomie: W Zoomie włącz funkcję Adnotacji podczas spotkania lub udostępniania ekranu, aby rysować, dodawać tekst lub podświetlać obszary ekranu w czasie rzeczywistym.

4. Bandicam

via Bandicam

Bandicam to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą nagrywać w wysokiej jakości. Jego wsparcie dla przechwytywania 4K i niestandardowych obszarów nagrywania jest idealne dla graczy lub każdego, kto tworzy szczegółowe samouczki wideo.

A jeśli chcesz dodawać adnotacje podczas nagrywania, wbudowane narzędzia do rysowania sprawią, że będzie to dziecinnie proste.

Jak rysować na Bandicam: Podczas korzystania z Bandicam można aktywować narzędzie do rysowania za pomocą funkcji "Prostokąt" lub "Pióro" w ustawieniach, aby dodawać adnotacje i podkreślenia podczas nagrywania ekranu

5. Snagit

via Snagit

Snagit to najlepszy wybór, jeśli szukasz czegoś prostego i łatwego w użyciu. Znany ze swoich możliwości przechwytywania ekranu, Snagit oferuje proste narzędzia do nagrywania ekranu, które umożliwiają przechwytywanie wideo i dodawanie tekstu lub adnotacji w locie.

Jest to dobre rozwiązanie do szybkich, dopracowanych samouczków lub wyjaśniania skomplikowanych koncepcji bez dzwonków i gwizdków bardziej zaawansowanego oprogramowania.

Jak rysować w Snagit: Snagit umożliwia rysowanie na ekranie poprzez wybranie zakładki Draw przed rozpoczęciem nagrywania, pozwalając na dodawanie odręcznych adnotacji i kształtów podczas przechwytywania ekranu

Przeczytaj również: Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie do tworzenia wideo z samouczkami

Dosłownie WSZYSTKIE funkcje w jednej aplikacji. Nagrywaj klipy, śledź czas, projekty usług lub rozwój produktu. Znalazłem to przez przypadek i bardzo się cieszę, że to zrobiłem ... a używałem Trello, Monday. com, Bitrix i wszystkiego innego do tego celu na świecie w 10 różnych organizacjach. NIC nie może się z nią równać.

Jak rysować podczas nagrywania ekranu: Przewodnik krok po kroku

Każde narzędzie ma swój interfejs użytkownika i metodę rysowania podczas nagrywania ekranu, ale wszystkie generalnie postępują zgodnie z tym samym procesem.

W tym przewodniku krok po kroku pokażemy ci, jak korzystać z ClickUp Clips, aby zacząć rysować na ekranie podczas nagrywania - bez dodatkowego oprogramowania!

1. Zainstaluj niezbędne oprogramowanie

Zanim zaczniesz rysować podczas nagrywania ekranu, będziesz potrzebować dwóch głównych narzędzi: czegoś do nagrywania ekranu i czegoś do rysowania.

Podczas gdy większość opcji oprogramowania wymaga pobrania i zainstalowania aplikacji lokalnie, ClickUp Clips działa bezpośrednio z aplikacji ClickUp!

Zachowaj porządek dzięki Clips Hub - szybko znajdź i zarządzaj wszystkimi nagraniami ClickUp w jednej centralnej lokalizacji, umożliwiając ich wyszukiwanie, sortowanie i wizualizację w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Wystarczy zalogować się na swoje konto ClickUp, aby rozpocząć nagrywanie.

Pro Tip: Przyspiesz swój cykl pracy, korzystając z integracji ClickUp. Dzięki ponad 1000 darmowych połączeń z narzędziami takimi jak Gmail, HubSpot, Salesforce i innymi, możesz zautomatyzować zadania i zapewnić płynny przepływ wszystkiego - a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

2. Ustawienie nagrywania ekranu

Odpowiednie ustawienie nagrywania może podnieść jakość wideo. Oto jak przygotować się na powodzenie:

Otwórz ClickUp Clips: Poszukaj ikony kamery lub przycisku Nagraj Clip (zwykle w prawym górnym rogu). Kliknij go, aby rozpocząć

Wypróbuj różne opcje udostępniania i nagrywania swoich ClickUp Clipów

Wybierz, co chcesz nagrywać: Zdecyduj, czy chcesz nagrywać cały ekran w trybie pełnoekranowym, tylko jedno okno, czy tylko określoną zakładkę przeglądarki

Przetestuj swój mikrofon: Jeśli planujesz rozmawiać podczas rysowania, upewnij się, że Twój mikrofon działa! ClickUp Clips pozwala nagrywać zarówno głos, jak i ekran w tym samym czasie - idealne do angażujących samouczków lub prezentacji

🧠 Ciekawostka: ScreenCam, jeden z najwcześniej dostępnych na rynku produktów do screencastingu w latach 90-tych, zyskał popularność dzięki strumieniowaniu i nadawaniu demonstracji ekranowych i samouczków.

Przeczytaj także: Jak robić notatki z wideo jak profesjonalista

3. Uruchom narzędzie do rysowania

Rysując podczas nagrywania ekranu w ClickUp Clips, masz dwie solidne opcje:

Możesz korzystać z ClickUp Whiteboards i ClickUp Mind Maps, aby tworzyć szkice bezpośrednio w obszarze roboczym i integrować rysunki z zadaniami i projektami.

Alternatywnie, jeśli wolisz inne narzędzia, takie jak Microsoft Paint lub Google Jamboard, są to również świetne opcje do rysowania zewnętrznego!

Wgląd w ClickUp: Przełączanie kontekstu po cichu wpływa na wydajność pracy Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy, clips i czaty w ramach jednej, ujednoliconej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

Zamień swoje pomysły w elementy działania za pomocą map myśli ClickUp

Jeśli korzystasz z narzędzi do rysowania ClickUp, oto jak zacząć:

Otwórz Tablicę lub Mapę myśli w obszarze roboczym ClickUp

Ustaw obszar rysowania w preferowanym rozmiarze i układzie

Wybierz narzędzia do rysowania i kolory, aby być kreatywnym

Doświadcz krótszych czasów ładowania, płynniejszych interakcji i współpracy w czasie rzeczywistym bez opóźnień na tablicach ClickUp

Tablice ClickUp oferują szybki czas ładowania i płynną współpracę w czasie rzeczywistym, co jest idealne do integracji rysunków podczas nagrywania. Ponadto można je zintegrować z zadaniami i projektami, dzięki czemu można szybko przekształcić szkice w plany, które można wykorzystać!

💡Quick Hack Użyj skrótów klawiaturowych mapy myśli, aby przyspieszyć nagrywanie: Ctrl + D (Cmd + D) do powielania branchów

Enter , aby dodać nowy branch pod bieżącym

Zakładka do szybkiego tworzenia filii

Przeczytaj także: Najlepsze rozszerzenia do Chrome do nagrywania ekranu

4. Rozpocznij nagrywanie ekranu

Czas zacząć nagrywać wideo i szkicować. Oto, co musisz zrobić:

1. Włącz aplikację ClickApp

Przed nagraniem pierwszego klipu upewnij się, że aplikacja Clip: Nagrywanie ekranu ClickApp jest włączone dla obszaru roboczego.

Do zrobienia:

Kliknij awatar obszaru roboczego w lewym górnym rogu.

Przejdź do Apps, a następnie wybierz ClickApp.

Wyszukaj Clip: Nagrywanie ekranu i włącz ją.

2. Nagrywanie klipu ekranowego

Po włączeniu, możesz rozpocząć nagrywanie Clipów bezpośrednio z paska narzędzi, komentarza do zadania lub huba Clips. Aby nagrywać:

Otwórz menu szybkiego działania z paska zadań, komentarza do zadania lub huba Clip

Z poziomu komentarza do zadania kliknij ikonę wideo, aby rozpocząć nagrywanie klipu lub klipu głosowego w komentarzu do zadania

Kliknij Nowy klip w prawym górnym rogu, aby rozpocząć nagrywanie ekranu w hubie Clip.

5. Zacznij rysować

Po ustawieniu możesz ożywić swoje pomysły za pomocą Tablic ClickUp lub Map myśli. Weźmy na przykład Tablicę:

Używaj różnych kształtów, kolorów, pól tekstowych, strzałek i obrazów do rysowania na Tablicach ClickUp

Podczas rysowania eksperymentuj z poniższymi narzędziami, aby ulepszyć swoje wideo i sztukę!

Szerokość linii: Wybieraj spośród różnych grubości, aby Twoje linie wyróżniały się lub wtapiały w tło

Wybór kolorów: Wybierz swoje ulubione kolory, aby zachować przejrzystość lub wykazać się kreatywnością

Styl linii: Zmień styl, aby dopasować go do klimatu swojej grafiki.

Zakreślacz: Użyj zakreślacza, aby podkreślić kluczowe punkty na tablicy.

Narzędzie gumki: Kliknij przycisk gumki i przeciągnij go po płótnie, aby wymazać linie lub kształty, które dodałeś przez pomyłkę

Wskaźnik laserowy: Użyj narzędzia laserowego, aby poprowadzić swoją publiczność. Kliknij i przeciągnij, aby skierować uwagę na określone obszary

Kształty i schematy blokowe: Twórz eleganckie diagramy wizualne - wybieraj kształty, niestandardowe, powielaj je w celu szybkiej rozbudowy i używaj strzałek do połączenia pomysłów

Pola tekstowe i karteczki samoprzylepne: Dodawaj edytowalny tekst do adnotacji, opisów lub notatek. Wklejaj tekst bezpośrednio na tablicę, aby automatycznie utworzyć pole tekstowe, lub używaj notatek samoprzylepnych do zaznaczania pomysłów i tworzenia list rzeczy do zrobienia

Dzięki wszechstronnym narzędziom do rysowania ClickUp, Twoje nagrywanie ekranu w mgnieniu oka zmieni się z podstawowego w porywające!

6. Edytuj swoje nagranie

Po naciśnięciu przycisku nagrywania i zakończeniu nagrywania ekranu, ClickUp oferuje przydatne opcje edycji, aby dopracować wideo. Jeśli szukasz dodatkowej precyzji, zawsze możesz użyć narzędzi do wycinania, aby uzyskać bardziej szczegółowe edycje.

Dodawaj komentarze ze znacznikami czasu do materiałów wideo, aby zapewnić jasną komunikację

Jeśli chcesz podkreślić kluczowe momenty lub dodać dodatkowe szczegóły, narzędzia ClickUp do korekty wideo są dla Ciebie. Możesz:

Dodaj notatki: Zostawiaj komentarze w określonych znacznikach czasu

Zwróć uwagę: Podkreśl kluczowe momenty, które wymagają skupienia

Wskaż szczegóły: Wywołaj istotne informacje, aby upewnić się, że zostaną zauważone

ClickUp zapewnia wsparcie dla formatów MP4, WEBM i Ogg do nagrywania wideo, zapewniając kompatybilność z popularnymi przeglądarkami, takimi jak Edge, Chrome, Firefox, Safari i Opera. Dzięki tym funkcjom nagrania ekranu stają się o wiele bardziej interaktywne i wciągające!

Przeczytaj także: Zarządzanie projektami w produkcji wideo

Wskazówki dotyczące efektywnego rysowania podczas nagrywania

Dodawanie rysunków podczas nagrywania ekranu lub dodawanie adnotacji do klipów może przenieść zawartość na wyższy poziom - niezależnie od tego, czy tworzysz filmy na YouTube, czy samouczki - ale ważne jest, aby zrobić to w sposób, który poprawia, a nie rozprasza.

Oto kilka wskazówek, dzięki którym Twoje nagrania będą bardziej efektywne i wciągające:

Planuj z wyprzedzeniem: Nakreśl swoje pomysły zanim zaczniesz rysować. Posiadanie jasnej struktury zapewnia Nakreśl swoje pomysły zanim zaczniesz rysować. Posiadanie jasnej struktury zapewnia doskonałe umiejętności prezentacji i pozwala zachować porządek oraz uniknąć niepotrzebnych przerw podczas nagrywania. ClickUp Brain , asystent AI, pomaga w burzy mózgów na temat zawartości i pomysłów na prezentację, dzięki czemu nie utkniesz w blokach kreatywnych ✅

Generuj pomysły, prowadź burze mózgów i jak najlepiej wykorzystuj swoje wideo rozmowy dzięki ClickUp Brain

Korzystając z tradycyjnych narzędzi do rysowania, wypróbuj następujące rozwiązania:

Optymalizacja szerokości linii: Wybierz odpowiednią grubość linii dla przejrzystości - cienkie linie dla szczegółów, grubsze dla podkreślenia. Dzięki temu rysunki będą się wyróżniać, a jednocześnie nie będą zbyt krzykliwe ✅

Podświetlanie kluczowych obszarów: Użyj zakreślacza, aby podkreślić najbardziej kluczowe sekcje rysunku, kierując uwagę widzów ✅

Zachowaj prostotę: Unikaj zaśmiecania Canvy. Skoncentruj się na zwięzłych wizualizacjach, które stanowią wsparcie dla narracji, utrzymując uwagę odbiorców na kluczowych punktach ✅

Wykorzystaj schematy blokowe: Użyj kształtów i strzałek, aby zilustrować połączenia, procesy lub relacje. Schematy blokowe mogą podzielić złożone pomysły na strawne wizualizacje ✅

Pauza w razie potrzeby: Naciśnij pauzę, jeśli chcesz dostosować rysunki lub dodać szczegóły. Dobrym pomysłem jest poproszenie o komentarze w trakcie lub po zakończeniu prezentacji. Wypróbuj Naciśnij pauzę, jeśli chcesz dostosować rysunki lub dodać szczegóły. Dobrym pomysłem jest poproszenie o komentarze w trakcie lub po zakończeniu prezentacji. Wypróbuj ClickUp Chat , aby uzyskać informacje zwrotne bezpośrednio na temat zadań lub klipu. ✅

Scentralizuj swoje rozmowy, zadania i nie tylko na ClickUp Chat

Przegląd przed udostępnianiem: Odtwórz nagranie przed udostępnianiem. Upewnij się, że wszystko przepływa płynnie, rysunki są wyczyszczone, a kluczowe wiadomości są odpowiednio przekazane ✅

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz tworzyć nagrania ekranu, które są pouczające, wciągające wizualnie i łatwe do naśladowania!

Podnieś poziom rysowania i nagrywania ekranu dzięki ClickUp

Rysowanie w trybie nagrywania ekranu jest jak dodanie szczypty pikanterii do swoich wyjaśnień. Możesz przyciągnąć uwagę widzów, podkreślając kluczowe punkty lub szkicując złożone pomysły.

Ale nie martw się o bycie Picassem - celem jest przejrzystość, a nie arcydzieło.

W porównaniu do większości innych narzędzi, ClickUp pozwala organizować nagrania ekranu, dodawać komentarze do nagrań ekranu ze znacznikami czasu, przechowywać szablony rysunków i łatwo współpracować z zespołem - wszystko w jednym miejscu!

Od planowania skryptów po zbieranie opinii, ClickUp zapewnia wszystkie narzędzia w jednym zgrabnym pakiecie.

