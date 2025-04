10 najlepszych intranetowych rozwiązań CMS do zbadania w 2025 roku

Jeśli w Twoim miejscu pracy panuje więcej chaosu niż współpracy, nadszedł czas na zmiany.

Odpowiedni system zarządzania zawartością intranetu może zmienić sposób, w jaki organizacja komunikuje się, współpracuje i zarządza informacjami.

Wybór odpowiedniego systemu CMS to jednak nie tylko rozwiązanie problemów związanych ze współpracą.

Menedżerowie IT potrzebują narzędzi, które działają, liderzy HR chcą platform, z których pracownicy rzeczywiście korzystają, a decydenci wymagają narzędzi, które zapewniają zwrot z inwestycji od dnia pierwszego.

Jeśli cokolwiek z tego brzmi znajomo, mamy dla Ciebie rozwiązanie. 🤝

Zebraliśmy najlepsze intranetowe rozwiązania CMS, aby pomóc Ci uporać się z chaosem i zwiększyć wydajność. Zanim jednak do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się, jak wybrać najlepsze narzędzie dla swoich potrzeb.

60-sekundowe podsumowanie Oto nasza lista najlepszych intranetowych rozwiązań CMS: 1. ClickUp : Najlepsze dla wydajności i innowacyjności Enterprise opartej na AI 2. SharePoint: Najlepsze do współpracy na poziomie Enterprise i integracji z Microsoft 365 3. Plone: Najlepsze rozwiązanie open-source, bezpieczne i konfigurowalne 4. Concrete CMS: Najlepszy do elastycznego zarządzania zawartością stron internetowych i funkcji cyfrowych 5. Intrexx: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów biznesowych i cyfrowego miejsca pracy 6. Axero: Najlepsze dla uproszczonej komunikacji i sieci społecznościowych Enterprise 7. Blink: Najlepszy do komunikacji na pierwszej linii i z pracownikami mobilnymi 8. MyHub Intranet: Najlepsze rozwiązanie do prostej, bezkodowej komunikacji w cyfrowym miejscu pracy 9. Guru: Najlepsze do zarządzania wiedzą i zgodności w branżach regulowanych 10. Workvivo: Najlepsze do angażowania pracowników i współpracy społecznościowej

Czego należy szukać w oprogramowaniu Intranet CMS?

Oprogramowanie intranetowe CMS powinno być czymś więcej niż tylko "istnieć" w organizacji - powinno aktywnie poprawiać komunikację w zespole, centralizować cykle pracy i być niezawodnym pojedynczym źródłem prawdy.

Oto, na co należy zwrócić uwagę, aby upewnić się, że system CMS zapewnia rzeczywistą wartość:

Łatwość obsługi: Wybierz platformę z intuicyjnym interfejsem, która wymaga minimalnego przeszkolenia, zapewniając pracownikom uproszczone użytkowanie

Opcje niestandardowe: Wybierz system, który dostosuje się do marki, cyklu pracy i wymagań Twojej organizacji bez konieczności kodowania

Płynna integracja: Zapewnienie kompatybilności z narzędziami takimi jak Microsoft 365, obszar roboczy Google, Slack i inne aplikacje biznesowe

Solidna funkcja wyszukiwania: Wybierz zaawansowane funkcje wyszukiwania, aby szybko znaleźć dokumenty, ogłoszenia i zasoby zespołu

Funkcje współpracy: Wybierz narzędzie, które usprawnia komunikację w czasie rzeczywistym, zarządzanie projektami i udostępnianie plików

Zarządzanie zawartością: Użyj platformy, która centralizuje przechowywanie dokumentów z kontrolą wersji, uprawnieniami i łatwym publikowaniem wewnętrznych aktualizacji

Bezpieczeństwo i zgodność: Wybierz rozwiązanie z wbudowanym szyfrowaniem, kontrolą dostępu użytkowników i zgodnością z przepisami

Funkcjonalność na wielu urządzeniach: Zainwestuj w intranetowy CMS, który działa na różnych urządzeniach - laptopach, pulpitach, smartfonach - i pozwala Twojemu zespołowi bez wysiłku angażować się w pracę

10 najlepszych intranetowych rozwiązań CMS

Oto zestawienie najlepszych narzędzi do zarządzania zawartością, które są doskonałymi platformami intranetowymi do organizowania zasobów wewnętrznych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały biznes, czy duże przedsiębiorstwo, narzędzia te zostały stworzone z myślą o wsparciu wielu potrzeb.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do współpracy i zarządzania przepływem pracy w intranecie CMS)

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, zawiera kompleksowe rozwiązanie intranetowe CMS. Dzięki zarządzaniu wiedzą w ClickUp wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, jest zorganizowane w jednym miejscu.

Współpraca jest uproszczona dzięki ClickUp Docs, gdzie wielu członków zespołu może edytować dokumenty jednocześnie. Wbudowany hub Docs Hub zapewnia łatwy dostęp do całej zawartości obszarów roboczych, a kontrola wersji gwarantuje, że nic nie zostanie utracone.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym nad polityką firmy, wiki w miejscu pracy i nie tylko dzięki ClickUp Docs

Komunikacja jest również scentralizowana dzięki ClickUp Chat, który jest wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy. Eliminuje to potrzebę przeskakiwania między platformami, zapewniając przestrzeń do udostępniania plików, tworzenia kanałów i prowadzenia ukierunkowanych dyskusji ze wzmiankami lub wątkami komentarzy.

Flaguj problemy, wysyłaj aktualizacje i oznaczaj członków zespołu w dedykowanych kanałach za pomocą rozwiązania ClickUp Chat wbudowanego bezpośrednio w obszar roboczy ClickUp

Co więcej, rozmowy na czacie są mapowane do konkretnych zadań, dzięki czemu kontekst jest zawsze dostępny. ClickUp Brain, wbudowany asystent AI w ClickUp, zasila AI podsumowujący na czacie, aby szybciej nadrobić zaległości w wątkach!

I to nie tylko czat. Zadawaj pytania ClickUp Brain lub konkretne aktualizacje dotyczące projektów, aby uzyskać natychmiastowy wgląd, lub skorzystaj z połączonego wyszukiwania ClickUp, aby wyszukać zagubione pliki nawet z połączonych narzędzi innych firm!

Co więcej, narzędzia do zarządzania zadaniami ClickUp pomagają dostosować cykle pracy za pomocą gotowych receptur automatyzacji, dostosowując zarządzanie projektami do własnych potrzeb. Dla celów zewnętrznych, platforma pełni funkcję oprogramowania portalu klienta, oferując udostępnianie list, pulpitów i publicznych widoków dokumentów.

Twórz zadania bezpośrednio z tekstu dokumentu, przydzielaj członków zespołu i utrzymuj wszystko połączone w ramach przepływu pracy za pomocą rozwiązań intranetowych ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Hierarchiczna organizacja zawartości poprzez Przestrzenie, Foldery, Listy i Zadania do szczegółowego śledzenia (skalowalne dla Teams od małych do poziomu Enterprise)

Dokumenty współpracujące w czasie rzeczywistym z rozbudowaną edycją, ustawieniami uprawnień, w tym dostępem dla gości, oraz możliwością bezpośredniego łączenia dokumentów z zadaniami

Zarządzanie projektami oparte na AI dzięki ClickUp Brain*, oferując połączenie wyszukiwania w dokumentach, zadaniach dziękiClickUp Brain*, oferując połączenie wyszukiwania w dokumentach, zadaniach ClickUp i komentarzach, wraz z podsumowaniami projektów oraz ponad 50 akcjami i wyzwalaczami

Wypróbuj ClickUp Brain za Free Generuj podsumowania, znajduj zależności i bądź na bieżąco ze swoją pracą dzięki ClickUp Brain

ClickUp limit

Niektóre zaawansowane niestandardowe funkcje wymagają wiedzy technicznej

Niektóre połączenia z niszowymi narzędziami innych firm mogą wymagać obejścia

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

ClickUp to serce naszego biznesu - nasza platforma do zarządzania firmą. Udało nam się skonsolidować naszą współpracę i raportowanie w jednym systemie, zapewniając naszemu zespołowi widoczność naszej pracy, a naszym klientom widoczność tego, co robimy dla ich biznesu.

ClickUp to serce naszego biznesu - nasza platforma do zarządzania firmą. Udało nam się skonsolidować naszą współpracę i raportowanie w jednym systemie, zapewniając naszemu zespołowi widoczność naszej pracy, a naszym klientom widoczność tego, co robimy dla ich biznesu.

2. SharePoint (najlepszy do współpracy na poziomie Enterprise i integracji z Microsoft 365)

przez SharePoint

Microsoft SharePoint łączy zarządzanie projektami i firmowy intranet, tworząc interaktywne cyfrowe obszary robocze dla nowoczesnych potrzeb komunikacyjnych. Jako oprogramowanie intranetowe klasy Enterprise usprawnia współpracę w zespole poprzez centralizację dostępu do udostępnianych zasobów i cykli pracy.

Platforma jest idealna dla dużych organizacji lub przedsiębiorstw, które już zainwestowały w ekosystem Microsoft.

Najlepsze funkcje SharePoint

Współpracujące struktury witryn wspierające różne typy plików, zaawansowane przechowywanie i niestandardowe obszary robocze dla różnych działów

Łatwa integracja z Microsoft 365 zapewniająca natywną kompatybilność z Teams, Outlook, OneDrive i Power Platform

Zaawansowane zarządzanie dokumentami, w tym centralny hub zawartości, kontrola wersji i szczegółowe śledzenie plików

Limity SharePoint

Platforma wymaga szerokiej wiedzy na temat implementacji metadanych w celu uporządkowania bibliotek zawierających duże ilości informacji

Niewłaściwie zarządzany SharePoint może stać się zagracony i zdezorganizowany, utrudniając użytkownikom znalezienie potrzebnych informacji

Ceny SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Copilot: $30/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SharePoint

G2: 4/5 (ponad 8 400 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 5 200 opinii)

bonus: SharePoint konkuruje bezpośrednio z Confluence firmy Atlassian o miano najlepszego narzędzia do współpracy. Aby dowiedzieć się, które narzędzie odpowiada Twoim potrzebom, sprawdź nasze porównanie Confluence vs. SharePoint!

3. Plone (najlepsze rozwiązanie open-source, bezpieczne i konfigurowalne rozwiązania intranetowe)

via Plone

Plone to open-source CMS stworzony z myślą o konfigurowalnych rozwiązaniach intranetowych. Można go wdrożyć na różne sposoby, czy to jako pełny CMS, bezgłówkowy CMS, czy też z frontendem opartym na React. Wspiera nawet niestandardowy rozwój poprzez API REST.

Przekonasz się, że Plone doskonale nadaje się dla agencji rządowych, szkół i organizacji non-profit.

Najlepsze funkcje Plone

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise zapewniające silną ochronę dzięki szczegółowym uprawnieniom użytkowników, dostępowi opartemu na rolach i zgodności z WCAG 2.0/Sekcja 508

Konfigurowalne cykle pracy z funkcjami przeglądania, wieloma rolami użytkowników i kontrolą publikacji zawartości ze skalowalnymi projektami

Zaawansowana integracja wspomagająca płynne połączenia z Active Directory, LDAP i kompatybilność z CRM, Salesforce i Oracle

Limity Plone

Początkujący zazwyczaj mają stromą krzywą uczenia się

Buforowanie wymaga poprawy, ponieważ jego monitorowanie i czyszczenie kosztuje kilka godzin

Ceny Plone

Free licencja do użytku komercyjnego lub niekomercyjnego

Oceny i recenzje Plone

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czy wiesz, że: Plone należy do 2% najlepszych projektów open-source na świecie.

4. Concrete CMS (najlepszy do elastycznego zarządzania zawartością stron internetowych i funkcjami cyfrowymi)

przez Concrete CMS

Concrete CMS to narzędzie open-source, które ułatwia zarządzanie zawartością cyfrową użytkownikom nietechnicznym. Dzięki niezależnemu od platformy ustawieniu, działa płynnie w systemach Windows, macOS i Linux.

Modułowa konstrukcja narzędzia pozwala na edycję zawartości bezpośrednio na stronie internetowej.

Niezależnie od tego, czy jesteś agencją kreatywną, czy małą firmą, narzędzie to pomoże Ci szybko tworzyć i publikować zawartość bez konieczności korzystania z pomocy programisty.

Najlepsze funkcje konkretnych systemów CMS

Spersonalizowana zawartość dzięki niestandardowym pulpitom dla działów, celom opartym na rolach i dynamicznej dystrybucji

Zaawansowana infrastruktura bezpieczeństwa z granularną kontrolą dostępu, integracją SSO i zgodnością ze standardami korporacyjnymi

Skalowalne zarządzanie witryną wspomagane przez centralny pulpit, spójny branding, wielojęzyczne wsparcie i ustandaryzowane przepływy pracy związane z zatwierdzaniem

Konkretne limity CMS

Podobnie jak w przypadku wielu projektów open-source, dokumentacja pozostaje w tyle za kodem

Platforma potrzebuje więcej dodatków i motywów na rynku

Ceny konkretnych systemów CMS

Starter: $4. 99/miesiąc

Business: $19/miesiąc za 5 redaktorów strony

Niestandardowa umowa SLA: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Concrete CMS

G2: 4. 5/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (50+ opinii)

💡 Porada dla profesjonalistów: Podczas tworzenia firmowej Wiki, użyj systemu kontroli wersji do śledzenia wszystkich edycji i zmian. Pomaga to zachować przejrzystość i pozwala cofnąć się do wcześniejszych wersji, jeśli coś nie do końca pasuje.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, z czego wynikają nietrafione decyzje i opóźnienia w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

5. Intrexx (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów biznesowych i cyfrowego miejsca pracy)

via Intrexx

Intrexx to platforma low-code, która pomaga tworzyć aplikacje internetowe i zarządzać nimi w różnych środowiskach. Jest idealna dla dużych biznesów, które potrzebują portalu lub społecznościowej platformy intranetowej, i wspiera wiele języków, aby zachować elastyczność.

Najlepsze funkcje Intrexx

Automatyzacja cyklu pracy z funkcją "przeciągnij i upuść", wyzwalaczami opartymi na wydarzeniach i konfigurowalną logiką

Zaawansowana integracja danych do synchronizacji z wieloma bazami danych, takimi jak SQL i Oracle, wraz z interfejsami API innych firm i automatycznym indeksowaniem

Elastyczne tworzenie aplikacji z narzędziami niskokodowymi, niestandardowymi aplikacjami dla poszczególnych działów i szybkim prototypowaniem

Ograniczenia Intrexx

Funkcje debugowania i testowania wymagają poprawy

Mniej możliwości ponownego wykorzystania części aplikacji w innych rozwiązaniach

Ceny Intrexx

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Intrexx

G2: 4. 5/5 (70+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (60 opinii)

⚡Czy wiesz, że: United Planet, zespół stojący za Intrexx, rozpoczął swoją działalność pod koniec lat 90-tych, kiedy to firmy dopiero zaczynały zastanawiać się, jak zdigitalizować codzienne procesy biznesowe.

6. Axero (najlepsze dla uproszczonej komunikacji i sieci społecznościowych Enterprise)

przez Axero

Axero łączy systemy zarządzania zawartością z sieciami społecznościowymi Enterprise, oferując elastyczne rozwiązania zarówno dla ustawień w chmurze, jak i lokalnych.

Dzięki łatwym w zarządzaniu konfiguracjom witryn, dostosowuje się do różnorodnych potrzeb branżowych, dzięki czemu jest idealny dla średnich i dużych organizacji poszukujących rozwiązania cyfrowego zorientowanego na użytkownika.

Najlepsze funkcje Axero

Enterprise Social Networking z funkcjami takimi jak śledzenie zaangażowania w oparciu o punkty, odznaki za osiągnięcia i interaktywne profile użytkowników

Obszary robocze do współpracy zapewniające obszary dla poszczególnych działów, wzmianki @, dane powstania bez pomocy IT i zintegrowane kalendarze

Zaawansowane zarządzanie zawartością wsparcie dla przesyłania plików metodą "przeciągnij i upuść", śledzenie historii plików, kontrola uprawnień i automatyczny indeks

Limity Axero

Wiele szablonów dostępnych w bibliotece zasobów jest przestarzałych

Funkcja schematu organizacyjnego działa wyłącznie na zasadzie "kto komu raportuje "; nie reprezentuje wyraźnie działów i pododdziałów

Ceny Axero

Chmura Standard, Premium, Enterprise: Ceny niestandardowe

Standard, Premium, Enterprise: Ceny niestandardowe

On Prem: Ceny niestandardowe

Standard, Premium, Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Axero

G2: 4. 2/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (50+ opinii)

Do zrobienia: Axero ma funkcje grywalizacji, w których pracownicy zdobywają punkty za interakcje z platformą. (źródło: Axero )

7. Blink (najlepszy do komunikacji na pierwszej linii i z pracownikami mobilnymi)

via Blink

Blink to pierwotnie mobilna platforma zaprojektowana dla pracowników pierwszej linii i pracowników mobilnych w branżach takich jak opieka zdrowotna i handel detaliczny. Łączy bazy wiedzy, kanały komunikacji i zasoby (takie jak odcinki wypłat) w jednej aplikacji, ułatwiając rozproszonym teamom połączenie i współpracę.

Najlepsze funkcje Blink

Narzędzia angażujące pracowników takie jak spersonalizowane kanały zawartości, systemy wyróżnień i wewnętrzne ankiety z obsługą mobilną

Bezpieczna infrastruktura komunikacyjna funkcja inspirowanego mediami społecznościowymi interfejsu czatu, grupowe i prywatne wiadomości, udostępnianie multimediów oraz spotkania głosowe i wideo

Ujednolicony hub zawartości z łatwym dostępem do polityki firmy, raportowania incydentów i cyfrowego wdrażania pracowników

Ograniczenia Blink

Nieprawidłowo skonfigurowane powiadomienia mogą rozpraszać uwagę

Nie można wyszukiwać poprzednich wiadomości w czatach i nie ma archiwum wysłanych plików/zdjęć

Cennik Blink

Business: 4,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Blink

G2: 4. 7/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (110+ opinii)

Do zrobienia: Około 80% globalnej siły roboczej pracuje bez biurka - dokładnie takich pracowników wspiera Blink. (źródło: Boston Consulting Group )

8. MyHub Intranet (najlepszy do prostej komunikacji w cyfrowym miejscu pracy bez użycia kodu)

przez MyHub Intranet

MyHub Intranet to bezkodowa platforma, która upraszcza wewnętrzną komunikację korporacyjną. Idealne dla małych i średnich firm, narzędzie oparte na chmurze jest łatwe w ustawieniu, a także oferuje niestandardowy branding.

Dzięki elastycznemu projektowi możesz zbudować cyfrowe miejsce pracy, które jest łatwo dostępne i działa jako samoobsługowy system zarządzania wiedzą dla twojego zespołu.

Najlepsze funkcje MyHub Intranet

Narzędzia do interakcji w Teams, w tym błyskawiczne ankiety, alerty użytkowników, bezpośrednie wiadomości i zarządzanie zadaniami

Łatwe zarządzanie zawartością z edytorem WYSIWYG, szablonami treści i nieograniczoną liczbą publikacji

Szczegółowa analityka oferująca opcje raportowania zarządzania, śledzenia aktywności użytkowników i wglądu w zawartość

Ograniczenia intranetu MyHub

Aplikacja potrzebuje więcej funkcji, aby naśladować wersję internetową

Niektóre funkcje projektowania/formatowania są nieco nieporęczne

Ceny intranetów MyHub

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MyHub Intranet

G2: 4. 4/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (40+ opinii)

9. Guru (najlepsze do zarządzania wiedzą i zapewniania zgodności z przepisami w branżach podlegających regulacjom)

via Guru

Guru to oprogramowanie bazy wiedzy, które dostosowuje się do potrzeb komunikacyjnych Twojego zespołu. Jego narzędzia oparte na AI centralizują i zabezpieczają udostępnianie wiedzy, jednocześnie dopasowując się do cyklu pracy w przedsiębiorstwie.

Dostosowane do potrzeb zespołów opartych na wiedzy - takich jak obsługa klienta, sprzedaż i HR - w małych i średnich firmach, Guru zamienia nieustrukturyzowane dane w spostrzeżenia, zwiększając zarządzanie kapitałem intelektualnym i dostępność.

Najlepsze funkcje Guru

Zarządzanie wiedzą oparte na AI z wyszukiwaniem na poziomie Enterprise, sugestiami zawartości i integracją z GuruGPT

Weryfikacja zawartości dzięki systemowi treści sprawdzonemu przez ekspertów, wskaźnikom zaufania i kontrolowanym uprawnieniom do edycji

Inteligentna analityka do śledzenia użytkowania, wydajności i zaangażowania w zawartość, z sugestiami AI w celu poprawy wpływu zawartości

Ograniczenia Guru

Funkcja wyszukiwania może czasami zwracać przytłaczającą liczbę wyników

Brak funkcji do zarządzania dużymi ilościami informacji

Ceny Guru

Wszystko w jednym: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Guru

G2: 4. 7/5 (ponad 2000 opinii)

Capterra: 4. 8/5 (550+ opinii)

Pro Tip: Zwiększ swoją wewnętrzną bazę wiedzy, osadzając ją bezpośrednio w cyklu pracy swojego zespołu. Zbuduj zespołowe wiki, które są bezpośrednio połączone z zadaniami, projektami i osiami czasu, dzięki czemu ważne informacje są zawsze na wyciągnięcie ręki.

10. Workvivo (najlepsze do angażowania pracowników i współpracy społecznościowej)

via Workvivo

Workvivo to platforma doświadczenia pracowników, która zmienia komunikację wewnętrzną w żywe, społecznościowe, cyfrowe miejsce pracy. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Workvivo pomaga stworzyć bardziej połączoną, zaangażowaną i opartą na współpracy kulturę pracy. Ponadto wspiera potężne integracje API i działa na architekturze opartej na chmurze dla większej skalowalności i elastyczności.

Średnie i duże organizacje docenią wszechstronność Workvivo w zarządzaniu zawartością należącą do firmy.

Najlepsze funkcje Workvivo

Zaawansowane narzędzia angażujące, takie jak kanały aktywności inspirowane mediami społecznościowymi, systemy wzajemnego uznawania, odznaki i przestrzenie społecznościowe

Obszar roboczy do współpracy z funkcją grup opartych na odsetkach, katalogiem pracowników i zintegrowanymi ankietami

Inteligentna platforma analityczna śledzenie zaangażowania pracowników, mierzenie wydajności i analizowanie interakcji z zawartością

Limity Workvivo

Narzędzie wymaga stałego połączenia z Internetem, co nie jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników zdalnych lub pracujących w terenie

Nie wszystko w Workvivo ma powiadomienia, więc możesz przegapić ważne aktualizacje

Ceny Workvivo

Business Plan: Ceny niestandardowe

Enterprise Plan: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4. 8/5 (ponad 1900 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (120+ opinii)

Do zrobienia: Platforma Workvivo zapewnia wsparcie dla Workvivo TV, funkcji, która pomaga organizacjom nadawać aktualizacje na wyświetlaczach w lobby biurowym, stołówkach i halach fabrycznych.

Połącz swój Teams z intranetowym systemem CMS ClickUp

Intranetowe narzędzie CMS jest niczym innym jak narzędziem do współpracy. Omówiliśmy tutaj obszernie 10 z tych narzędzi, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom organizacyjnym.

Naszym faworytem jest jednak rozwiązanie typu "wszystko w jednym": ClickUp!

Podczas gdy inne platformy mogą być świetne w jednej rzeczy - centralizacji dokumentów lub utrzymywaniu przepływu rozmów - ClickUp idzie o krok dalej, łącząc te funkcje w ujednolicony system zarządzania projektami.

Koniec z przeskakiwaniem między aplikacjami w celu śledzenia zadań, udostępniania dokumentów lub czatowania z zespołem. Dzięki ponad 1000 integracji, ClickUp zapewnia płynną współpracę wszystkich potrzebnych aplikacji. Ponadto asystent AI pomaga zarządzać zawartością w jednej, centralnej lokalizacji.

Zarejestruj się na ClickUp i zmaksymalizuj wydajność dzięki płynnej współpracy zespołowej!