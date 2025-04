Jak ustawić cele i zadania marketingowe (+przykłady)

Przeciętna organizacja wydaje 7. 7% swoich rocznych przychodów na marketing, stwierdza Gartner. Młodsze biznesy i startupy na wczesnym etapie rozwoju wydają znacznie więcej. Dla większości startupów marketing jest trzecim największym wydatkiem po płacach i rozwoju produktu.

Naturalnie, liderzy biznesu i inwestorzy będą wymagać zwrotu z tej inwestycji. Aby to zmierzyć, ustawiają jasny i dobrze zdefiniowany zestaw celów marketingowych, które muszą zostać osiągnięte.

W tym wpisie na blogu zbadamy, w jaki sposób możesz zrobić to samo dla siebie za pomocą odpowiednich narzędzi i technik.

60-sekundowe podsumowanie Cele marketingowe określają przeznaczenie i cele wszystkich działań wykonywanych przez zespół marketingowy. Kierują one podróżą marketingową zespołu. Ważne jest ustawienie celów marketingowych, ponieważ są one dostawcą: Jasność i skupienie dla członków Teams

Spójność wysiłków podejmowanych przez wielofunkcyjne Teams

Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb Business

Pomiar wysiłków i wyników

Większa szansa na powodzenie Aby ustawić cele marketingowe w swojej firmie, wypróbuj następujące ramy. Zrozumienie celów organizacyjnych Wyprowadzanie celów marketingowych z celów organizacyjnych Niech będą one konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART) Śledzenie postępów za pomocą pulpitów nawigacyjnych opartych na KPI w czasie rzeczywistym Dzięki ClickUp możesz ustawić, zarządzać, monitorować i osiągać cele marketingowe na wysoce konfigurowalnej platformie opartej na AI, która zapewnia Tobie i Twoim zespołom przejrzystą widoczność przez cały czas. Aby zapoznać się z przykładami celów marketingowych, które można ustawić i sposobów ich pomiaru, czytaj dalej.

Czym są cele marketingowe?

Cele marketingowe odnoszą się do celów i zadań ustawionych dla działań marketingowych organizacji. Cele te służą jako Northstar dla planu marketingowego, strategii i realizacji kampanii.

Głównym celem celów marketingowych jest dostosowanie wszystkich działań związanych z marką, reklamą, promocjami, wydarzeniami, mediami społecznościowymi i PR do celów organizacyjnych.

Na przykład, jeśli największym celem firmy jest ekspansja, to strategie marketingowe rozwoju muszą koncentrować się na zwiększaniu świadomości marki, generowaniu leadów i konwersji. Z drugiej strony, głównym celem startupu zajmującego się narzędziami marketing owymi może być utrzymanie klienta; następnie organizacja zainwestuje w powodzenie klienta, przyjęcie nowych funkcji, zaangażowanie itp.

Znaczenie celów marketingowych

Cel to jasne i łatwe do zapamiętania określenie miejsca docelowego. Jest to punkt docelowy. W rozszerzeniu daje to kilka kluczowych korzyści.

Jasność i skupienie

Cele dają zespołowi marketingowemu jasność co do tego, co muszą osiągnąć w ciągu roku. Pomaga im to podejmować właściwe decyzje dotyczące inwestowania czasu i budżetów w różne działania.

Spójność

Wraz z rozwojem teamów marketingowych, nie zawsze jest możliwe, aby wszystkie z nich współpracowały nad wszystkimi problemami. Wykonalne cele marketingowe są spoiwem, które je łączy. Dzięki temu marketingowiec społecznościowy i projektant pracują w tandemie nad tą samą strategią marketingową, nawet jeśli tak naprawdę nie wchodzą ze sobą w interakcje.

Elastyczność

Często zakłada się, że cele są nieelastyczne. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Wyczyszczone cele zapewniają zespołom dużą elastyczność w zakresie działań, które przynoszą najlepsze wyniki. Reklamy nie konwertują? Nie martw się, przenieśmy te fundusze na sponsoring wydarzenia!

Pomiar

Cele osadzają wysiłki marketingowe w rzeczywistości. Pomagają zmierzyć powodzenie lub wpływ zadań wykonywanych przez teams. W oparciu o wyniki w zakresie tych celów można również ustawić punkty odniesienia i udoskonalić cele marketingowe.

Większe prawdopodobieństwo powodzenia

Cele marketingowe pomagają Teams nakreślić mapę drogową dla wszystkich swoich działań. Nadają strategiczny kierunek podejmowaniu decyzji. Umożliwia lepszą alokację zasobów i pomaga budować przewagę konkurencyjną.

Zasadniczo cele marketingowe stanowią podstawę powodzenia. Zobaczmy, jak może to wyglądać w praktyce.

📽️ Bonus Watch: Podobnie jak w przypadku większości rzeczy, AI przekształca strategię marketingową i operacje, ułatwiając spotkanie z celami. Dowiedz się więcej z tego wideo:

Przykłady wspólnych celów marketingowych

Ustawione cele marketingowe zależą od szeregu czynników organizacyjnych, branżowych i środowiskowych.

Scena biznesu: Jeśli jesteś na wczesnej scenie, możesz skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów. Jeśli jesteś przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji, możesz mieć cele związane z ekspansją konta lub cross-sell/upsell.

Cele organizacyjne: Podczas gdy najczęstszym celem organizacyjnym jest zwiększenie sprzedaży, czasami sytuacja wymaga czegoś innego.

Dla przykładu, branża turystyczna zaraz po pandemii potrzebowała zbudować zaufanie wśród niestandardowych klientów.

Cele marketingowe zależą więc od celów firmy.

Branża: Firma zajmująca się oprogramowaniem księgowym B2B jest mniej skłonna do wydawania budżetów na reklamę telewizyjną niż sprzedawca lodów. Tak więc produkt, grupa docelowa, branża itp. odgrywają kluczową rolę w celach marketingowych.

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu celów marketingowych? Skorzystaj z usług ClickUp Brain

Biorąc pod uwagę wszystkie te parametry, oto dziesięć przykładów celów marketingowych do rozważenia.

1. Poprawa reputacji marki

Reputacja marki to sposób, w jaki potencjalni klienci postrzegają ofertę Twojej organizacji. Może to być oparte na ich własnych doświadczeniach z twoimi produktami lub wynikiem twoich cyfrowych wysiłków marketingowych.

Na przykład Volkswagen od dawna znany jest ze swojego bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Jednak w 2015 r., kiedy wybuchł skandal związany z oszustwami dotyczącymi emisji spalin, fundamentalna reputacja marki stanęła pod znakiem zapytania.

Firma wzięła odpowiedzialność za swoje niepowodzenia i podwoiła inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania (ESG), aby odzyskać reputację. Jak wynika z raportu rocznego, w 2020 r. zaufanie klientów do marki ustabilizowało się na głównych rynkach europejskich.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nową markę, czy wychodzisz z kryzysu, poprawa reputacji marki jest ważnym celem marketingowym dla każdej organizacji.

Przykład: Zwiększenie pozytywnego wizerunku marki wśród głównych grup klientów o 30% w ciągu roku finansowego dzięki nowej strategii komunikacji marketingowej.

Pomiar: Cel jakościowy, taki jak ten, musi być mierzony za pomocą wyniku promotora netto (NPS), ukierunkowanych ankiet, monitorowania nastrojów w mediach społecznościowych itp. W zależności od aktualnych benchmarków, można ustawić cele dla każdego z tych wskaźników.

2. Zwiększenie obecności marki

Obecność marki i następująca po niej widoczność są kluczowymi współpracownikami w górnej części lejka marketingowego. Pomaga zwiększyć świadomość marki, tworząc rynek dla sprzedawanego produktu.

Przykład: Zwiększenie obecności marki w kluczowych kanałach pozyskiwania klientów do końca kwartału.

Mierniki: Obecność marki można zwiększyć na wiele sposobów.

Przykładowo, marka z branży kosmetycznej lub F&B może otwierać nowe sklepy w różnych lokalizacjach. Marka technologiczna B2B może publikować zawartość na swoim blogu lub w mediach społecznościowych. Marka D2C może inwestować w reklamę na rynkach takich jak Amazon.

3. Optymalizacja pozycji marki

Pozycjonowanie marki odnosi się do pozycji, jaką produkt zajmuje w umysłach konsumentów i potencjalnych klientów. Możesz myśleć o sobie jako o najlepszej transformacyjnej i innowacyjnej ofercie na swoim rynku. Jeśli jednak klient myśli o tobie jako o tańszej alternatywie, to właśnie taki jesteś.

Tak więc stworzenie przestrzeni dla swojej marki z konkretną pozycją jest kluczowym celem marketingowym.

Przykład: Pozycja marki jako łatwej w użyciu, lekkiej, napędzanej AI aplikacji do wykonywania codziennych zadań.

Mierniki: Najlepszym sposobem na zrozumienie pozycji jest bezpośrednia rozmowa z klientami. Ankiety i grupy fokusowe są świetnym sposobem do zrobienia tego. Pomocna może być również analiza nastrojów w mediach społecznościowych i badania recenzji online.

4. Zwiększanie ruchu

Ruch jest kolejnym ważnym wskaźnikiem, który odgrywa kluczową rolę w przenoszeniu niestandardowych klientów od świadomości do rozważań. Niezależnie od tego, czy zagnieżdżasz go w kategorii obecności marki, czy też tworzysz cel dla ruchu niezależnie, oto jak możesz do tego podejść za pomocą szablonów marketingowych.

Przykład: Zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 2% miesiąc do miesiąca w ciągu następnego roku.

Mierniki: Podstawową miarą jest oczywiście sam ruch na stronie. Aby jednak zoptymalizować go w czasie, można podzielić go na inne cele, takie jak:

Zwiększenie ruchu organicznego dzięki zarządzaniu projektami SEO o 30%

Poprawa współczynnika kliknięć na stronie internetowej w e-mailach o 10%

Optymalizacja płatnej kampanii marketingowej w celu wygenerowania 100 000 wizyt każdego miesiąca

5. Zwiększanie liczby potencjalnych klientów

Potok potencjalnych klientów odnosi się do niestandardowych klientów na różnych poziomach zaangażowania w markę. Zazwyczaj potok potencjalnych klientów lub lejek składa się z takich scen, jak świadomość, rozważanie, zamiar i decyzja.

Lejek marketingowy, przez który przepływa strumień potencjalnych klientów (Źródło: Wikimedia Commons )

Usprawnienie tego lejka może oznaczać dwie rzeczy: Zwiększenie ilości leadów docierających na szczyt lejka lub poprawę współczynnika konwersji na każdej scenie lejka. Ustawiony cel marketingowy będzie miał wpływ na realizowaną strategię.

Przykład: Zwiększenie liczby miesięcznych demonstracji do 150 na przedstawiciela ds. rozwoju sprzedaży (SDR). Mierniki: Można to osiągnąć różnymi ścieżkami, takimi jak: Zwiększenie konwersji od zamiaru do zakupu o 50%

Zwiększenie generowania leadów w górnej części ścieżki o 50%

Zwiększenie współczynnika konwersji na każdym kroku o 5%

6. Dywersyfikacja źródeł potencjalnych klientów

Typowa organizacja generuje leady z szerokiego zakresu źródeł, takich jak reklama online, media społecznościowe, poczta pantoflowa, partnerzy, podmioty stowarzyszone itp. Czasami niektóre źródła mogą być bardziej skoncentrowane niż inne.

Przykładowo, startup we wczesnej fazie rozwoju może być zbyt zależny od swoich inwestorów lub inkubatora w zakresie pozyskiwania leadów. Jest to strategia wysokiego ryzyka. Może więc dążyć do dywersyfikacji źródeł potencjalnych klientów.

Przykład: Generowanie co najmniej 60% leadów z 4-5 kanałów innych niż ten najważniejszy.

Mierniki: Może to być mierzone liczbą nowych kanałów generowania leadów, udziałem leadów z każdego kanału oraz zdrowym podziałem kanałów przychodzących i wychodzących. Wypróbuj niektóre z tych przykładów planów marketingowych, aby znaleźć odpowiednią mieszankę elementów dla swoich potrzeb.

7. Zwiększ przychody

Jest to główny cel każdego biznesu, nie tylko marketingu. Przetrwanie biznesu zależy od jego zdolności do generowania, utrzymywania i zwiększania przychodów z roku na rok.

Przykład: Zwiększenie przychodów firmy o 10% do końca roku finansowego.

Mierniki: Wiodącymi wskaźnikami może być wzrost liczby klientów, wyższy udział w portfelu, wejście na nowe rynki itp. Na przykład, jeśli jesteś firmą technologiczną B2B, możesz zwiększyć przychody o:

Sprzedaż większej ilości oprogramowania

Sprzedaż zaawansowanych funkcji niestandardowym klientom

Zwiększanie liczby licencji kupowanych przez każde niestandardowe konto klienta

Rosnące ceny dla każdej licencji

Zwiększanie udziału w rynku

8. Zwiększ marże zysku

Pomimo nieproporcjonalnie dużego zainteresowania, przychody są tylko środkiem do celu. Prawdziwą miarą Northstar dla organizacji jest jej marża zysku, tj. rzeczywista kwota pozostała po wszystkich wydatkach i podatkach.

Przykład: Zwiększenie marży zysku o 5% do końca roku.

Mierniki: Możesz zwiększyć zyski poprzez zwiększenie przychodów przy tych samych wydatkach lub zmniejszenie wypływów przy obecnych przychodach. W powyższym celu marketingowym widzieliśmy, jak wygląda zwiększanie przychodów. Oto kilka wskaźników dotyczących redukcji kosztów.

Obniżenie kosztów wynagrodzeń o 20%

Zmniejszenie kosztu pozyskania klienta do mniej niż 50 USD

Zwiększenie wartości życiowej klienta (LTV) o 50%

9. Zwiększenie retencji niestandardowych klientów

Utrzymanie klienta odnosi się do odsetka istniejących użytkowników, którzy odnawiają umowę w każdym cyklu. Nowoczesne technologie / SaaS Business pozwalają klientowi anulować umowę w dowolnym momencie. Nawet najbardziej rygorystyczne umowy mają okres odnowienia, w którym klient może odejść bez ponoszenia kary.

Oznacza to, że w każdym cyklu organizacja musi włożyć wysiłek marketingowy w zatrzymanie każdego klienta.

Przykład: Zmniejszenie rotacji użytkowników do poziomu poniżej 5% w kolejnym roku finansowym. Mierniki: Mierniki utrzymania klientów mogą być zróżnicowane. Niektóre przykłady obejmują: Prowadzenie celowej cyfrowej kampanii marketingowej dla niestandardowych klientów

Inicjowanie 100% rozmów odnowieniowych na co najmniej 90 dni przed wygaśnięciem umowy

Przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzaj rozmowy z interesariuszami biznesowymi na temat powodzenia klienta

Demonstracja istotnych nowych funkcji każdemu niestandardowemu klientowi

10. Poprawa poparcia niestandardowych klientów

Bardzo niewiele organizacji wykorzystuje pocztę pantoflową jako skuteczny kanał sprzedaży. To błąd. Poczta pantoflowa ma wiarygodność i niezawodność, której nie ma żaden kanał marketingowy należący do firmy. Potencjalni klienci, którzy przychodzą z polecenia, są bardziej skłonni do konwersji niż ci, którzy zapisali się do newslettera.

Przykład: Zwiększenie liczby potencjalnych klientów generowanych dzięki poleceniom o 30% w ciągu tego roku finansowego. Mierniki: Poproś o recenzje od niestandardowych klientów na publicznych platformach, takich jak G2

Zaprojektowanie kompleksowego programu wspierania klientów przez Q1

Opracowanie prostego mechanizmu śledzenia poleceń dla niestandardowych klientów

Niezależnie od tego, jakie cele marketingowe ustawiłeś, musisz sprawić, by były one SMART. Zobaczmy jak to zrobić.

Połączenie celów SMART z celami marketingowymi

Cele SMART są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Ramy celów SMART umożliwiają organizacjom osiągnięcie skuteczności i powodzenia.

Ustawiając cele marketingowe, warto uczynić je SMART. Zobaczmy na przykład, jak może to wyglądać w przypadku celu, jakim jest zwiększenie przychodów.

Cele marketingowe SMART to "zwiększenie przychodów z podstawowego produktu o 10% w ciągu następnego roku finansowego". to jest:

Konkretnie : Zwiększenie przychodów z podstawowego produktu

Wymierne : 10%

Osiągalny : W oparciu o wcześniejsze wyniki, byłby to rozsądny cel do ustawienia

Istotne : Aby wesprzeć rozwój organizacyjny, jest to istotny cel

Terminowość: W ciągu roku finansowego

Jeśli dopiero zaczynasz ustawiać cele, wypróbuj szablon SMART Goal Action Plan firmy ClickUp. Ten przyjazny dla początkujących, konfigurowalny szablon umożliwia ustawienie celów, tworzenie planów i śledzenie postępów w działaniach marketingowych.

Jak ustawić i osiągnąć cele marketingowe

Przykłady celów marketingowych w tym wpisie na blogu służą jako inspiracja do ustawienia własnych. Nawet jeśli wiesz, jakie cele chcesz osiągnąć, ich właściwe ustawienie może być wyzwaniem. Przynieśliśmy pomoc.

1. Zrozumienie celów organizacyjnych

Zrozumienie od kierownictwa biznesu, jakie są ogólne cele i mapa drogowa dla organizacji. Poznaj najważniejsze priorytety, wartości niepodlegające negocjacjom i zasoby dostępne do ich osiągnięcia.

Zarządzanie i zrozumienie celów organizacyjnych byłoby znacznie łatwiejsze dzięki narzędziu takiemu jak ClickUp's Company OKRs and Goals Template. Ten szablon na poziomie średniozaawansowanym jest potężnym narzędziem do konsolidacji i organizacji wielu celów, jakie może mieć firma.

2. Określanie celów marketingowych

Na podstawie celów organizacyjnych zaplanuj cele marketingowe. Weź pod uwagę wszystkie aspekty marketingu, a także powiązane działy, takie jak sprzedaż i powodzenie klienta. Skorzystaj z szablonów ustawienia celów, aby przyspieszyć ten proces.

Oto szablon planu działań marketingowych ClickUp i szablon planu marketingowego ClickUp, które pomogą Ci zaprojektować działania marketingowe na cały rok. Ten przyjazny dla początkujących szablon pomaga udokumentować wszystko, od celów po działania i wyniki, wszystko w jednym miejscu.

3. Ustawienie celów SMART

Ustaw cele marketingowe w formie celów SMART. Uczyń je również widocznymi dla zespołu.

ClickUp Goals to świetny sposób do zrobienia tego. Ustaw swoje cele marketingowe jako kluczowe wyniki z celami liczbowymi, pieniężnymi, prawdziwymi/fałszywymi lub zadaniami. Uporządkuj je w folderach i korzystaj z rozwijania postępów, aby uzyskać pojedynczy widok aktualnego stanu. Zachęcaj członków Teams do posiadania celów jako części ich KPI.

Cele ClickUp do ustawienia, śledzenia i osiągania celów marketingowych

Czytanie bonusowe: Przykłady marketingowych OKR dla Business.

4. Śledzenie postępów

Skorzystaj z oprogramowania do analizy marketingowej, aby ustawić kompleksowe pulpity dla swoich celów marketingowych. Dzięki ClickUp Dashboards możesz ustawić konfigurowalne widżety dla dowolnych kluczowych wskaźników wydajności, które śledzisz.

Możesz także bez wysiłku zintegrować zewnętrzne źródła, takie jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM), narzędzia sprzedażowe, narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi itp. w celu zbudowania zakończonego obrazu.

Raportowanie w czasie rzeczywistym dla wszystkich celów marketingowych

Możesz zacząć od szablonu raportowania marketingowego ClickUp. Możesz też ustawić własny, wieloaspektowy pulpit dostosowany do Twoich potrzeb.

📖 Czytanie bonusowe: Jak wykorzystać AI w marketingu

Osiągnij swoje cele marketingowe z ClickUp

Czasy "zbuduj produkt, a ludzie przyjdą" już dawno minęły. Niezależnie od tego, czy jest to alejka z sokiem pomarańczowym w supermarkecie, czy oprogramowanie księgowe, w każdej kategorii istnieją dziesiątki, jeśli nie setki produktów.

Przy niewielkich różnicach między poszczególnymi produktami, marketing (pozycja, przekaz, cele itp.) odgrywa znaczącą rolę w powodzeniu produktu. Aby marketing był skuteczny, potrzebne jest strategiczne podejście zaczynające się od właściwych celów.

Ustawienie mierzalnych celów marketingowych to dopiero początek. Od tego momentu potrzebujesz potężnego narzędzia do ustawienia celów, śledzenia postępów, dokonywania korekt i pozostawania na dobrej drodze. ClickUp for Marketing został zaprojektowany jako takie narzędzie.

ClickUp to potężne oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia cyfrowe kampanie marketingowe, zawartość, współpracę w czasie rzeczywistym, proces planowania marketingowego, raportowanie i wiele więcej. Usprawnij swoje działania marketingowe cyfrowo.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.