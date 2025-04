11 najlepszych narzędzi AI do automatyzacji cyklu pracy w 2025 roku

AI zmieni sposób, w jaki pracujemy i prowadzimy nasze biznesy w taki sam sposób, w jaki zrobiło to wprowadzenie Internetu.

AI zmieni sposób, w jaki pracujemy i prowadzimy nasze biznesy w taki sam sposób, w jaki zrobiło to wprowadzenie Internetu.

Powtarzalna praca to zabójca wydajności - nikt nie zapisuje się na niekończące się zadania manualne, a mimo to wydają się one piętrzyć szybciej, niż można je wyczyścić.

Na szczęście, podobnie jak większość innych sektorów, AI ma ogromny potencjał, aby zrewolucjonizować automatyzację przepływu pracy.

Rozwiązania AI do automatyzacji cyklu pracy upraszczają życie kierowników projektów, liderów biznesu i entuzjastów wydajności poprzez optymalizację procesów biznesowych, automatyzację zatwierdzeń i redukcję błędów ludzkich.

Od przetwarzania języka naturalnego po analitykę predykcyjną - najnowsze narzędzia AI do automatyzacji cyklu pracy myślą z wyprzedzeniem, aby ułatwić Ci pracę.

W tym artykule omówiono najlepsze narzędzia AI do automatyzacji przepływu pracy, które mogą pomóc skupić się na wynikach zamiast na procesach w celu zwiększenia wydajności.

60-sekundowe podsumowanie Oto lista wiodących narzędzi do automatyzacji AI, które mogą zwiększyć wydajność Twojej organizacji: ClickUp : Najlepszy do zarządzania projektami z wykorzystaniem AI i automatyzacji cyklu pracy : Najlepszy do zarządzania projektami z wykorzystaniem AI i automatyzacji cyklu pracy

AI: Najlepsze do wprowadzania i zarządzania danymi

AI: Najlepsze do automatyzacji zadań marketingowych i sprzedażowych

N8N: Najlepsze rozwiązanie do natywnej automatyzacji przepływu pracy AI dla osób obeznanych z techniką

Aisera: Najlepsze do zarządzania usługami IT

Taskade: Najlepsze do budowania wyszkolonych agentów AI

Kissflow: Najlepsze do tworzenia niestandardowych aplikacji bez użycia kodu

Zapier: Najlepszy do automatyzacji integracji aplikacji

HubSpot: Najlepszy do automatyzacji CRM

Gamma: Najlepsza do tworzenia prezentacji i stron internetowych

Pipefy: Najlepsze do automatyzacji procesów biznesowych

Wybór odpowiednich narzędzi AI workflow ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia procesów, zmniejszenia wysiłku manualnego i zwiększenia wydajności. Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę, aby upewnić się, że narzędzie spełnia Twoje potrzeby:

Łatwość użytkowania: Wybieraj narzędzia z intuicyjnym interfejsem, takie jak kreatory automatyzacji typu "przeciągnij i upuść", aby uprościć dane powstania przepływu pracy i zapewnić szybką adaptację zespołu

Niestandardowe rozwiązania i elastyczność: Wybierz narzędzia, które pozwalają dostosować cykl pracy do konkretnych potrzeb i dostosować się do zmieniających się procesów bez konieczności rozszerzenia konfiguracji

Integracja z AI: Upewnij się, że narzędzie wykorzystuje AI do automatyzacji zadań, takich jak generowanie cyklu pracy, tworzenie zawartości i podsumowywanie danych, oszczędzając czas

Integracja z innymi aplikacjami: Znajdź narzędzie, które płynnie łączy się z istniejącym oprogramowaniem, takim jak bazy danych i aplikacje komunikacyjne, aby umożliwić płynny cykl pracy

Funkcje współpracy: Opt for międzyfunkcyjna współpraca w czasie rzeczywistym, dostęp dla wielu użytkowników i wbudowane narzędzia komunikacyjne, które są niezbędne do usprawnienia pracy zespołowej i koordynacji Opt formiędzyfunkcyjna współpraca w czasie rzeczywistym, dostęp dla wielu użytkowników i wbudowane narzędzia komunikacyjne, które są niezbędne do usprawnienia pracy zespołowej i koordynacji

Skalowalność i wydajność: Wybierz narzędzie, które rozwija się wraz z Twoim biznesem i skutecznie radzi sobie z rosnącym obciążeniem pracą, oferując jednocześnie wgląd w wskaźniki wydajności

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Priorytetowo traktuj narzędzia z silnymi funkcjami bezpieczeństwa i zgodnością z przepisami, aby chronić wrażliwe dane i ograniczać ryzyko

Zaawansowana analityka: Poszukaj funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym i kompleksowego raportowania, aby śledzić wydajność cyklu pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy

Pro Tip: Wdrażając automatyzację przepływu pracy AI, zacznij od procesów o niskim ryzyku i dużym wpływie, aby szybko zademonstrować wartość i zbudować wewnętrzne wsparcie dla dalszej adopcji.

Niezależnie od tego, czy szukasz wsparcia AI przy wprowadzaniu danych, czy potrzebujesz zautomatyzować procesy biznesowe, te narzędzia AI do automatyzacji przepływu pracy mają dla Ciebie rozwiązanie:

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami z wykorzystaniem AI i automatyzacji przepływu pracy)

Wizualizuj i zarządzaj wszystkimi cyklami pracy i powiązanymi zadaniami w jednym miejscu dzięki ClickUp

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - a wszystko to zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej. Dzięki potężnym funkcjom, takim jak ClickUp Brain i zaawansowanym automatyzacjom, możesz zarządzać procesami inteligentniej i wydajniej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o usprawnienie cyklu pracy, wizualizację pomysłów czy płynną współpracę, ClickUp oferuje elastyczność i możliwość scentralizowania wszystkiego w jednej solidnej platformie.

ClickUp Automations upraszcza obciążenie pracą poprzez automatyzację powtarzalnych zadań. Możesz łatwo ustawić predefiniowane akcje oparte na regułach i wyzwalacze do wykonywania zadań w ClickUp.

Ustawiaj wyzwalacze powiadomień, automatyzuj aktualizacje procesów i komunikuj się bez wysiłku dzięki ClickUp Automations

Na przykład:

Automatycznie aktualizuj zadania, przydzielaj zasoby i wysyłaj powiadomienia

Twórz niestandardowe automatyzacje dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu

Wyeliminuj ręczne, przyziemne procesy, pozwalając swojemu zespołowi skupić się na celach o wysokim priorytecie

Wgląd w ClickUp: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Z ClickUp Brain's AI Knowledge Manager u boku, przełączanie kontekstu staje się przeszłością.

ClickUp Brain usprawnia zarządzanie projektami, wykorzystując AI do połączenia zadań, dokumentów, ludzi i wiedzy w firmie. Ta zaawansowana sieć neuronowa umożliwia

Automatyzacja cykli pracy: Generuj niestandardowe cykle pracy na podstawie prostych instrukcji w języku angielskim za pomocą NLP (Natural Language Processing) Automation Builder, oszczędzając czas i zmniejszając wysiłek

Twórz niestandardowe automatyzacje z podpowiedziami w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain

Komunikacja oparta na AI : Czatuj z AI, aby podsumowywać tematy, odpowiadać na pytania, a nawet generować elementy działań z historii czatu w ClickUp

Inteligentny wgląd: Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące zadań, dokumentów i członków zespołu w Twoim woskpace ClickUp. ClickUp Brain generuje również podsumowania i raporty zespołowe oraz pomaga w pisaniu zadań, umożliwiając inteligentniejszą komunikację

Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz AI Project Manager, który automatycznie zarządza i aktualizuje zadania, AI Knowledge Manager, który dostarcza odpowiedzi, analizując dokumenty, zadania i dane zespołu oraz AI Writer do łatwego tworzenia spersonalizowanej i wnikliwej zawartości.

Wszystko w jednym.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać wskazówki dotyczące automatyzacji i optymalizacji każdego elementu cyklu pracy

Asystent AI ClickUp jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Zbudowany w oparciu o NLP, rozumie proste podpowiedzi oparte na tekście, więc nie ma potrzeby kodowania lub skomplikowanych danych wejściowych.

Może być używany do różnych zastosowań, takich jak tworzenie zawartości, prowadzenie badań, podsumowywanie danych lub generowanie cykli pracy bez wysiłku.

Oprócz funkcji AI, ClickUp oferuje funkcje tworzenia diagramów - do wszystkiego, od tworzenia diagramów cyklu pracy po burze mózgów i planowanie:

Wspólna burza mózgów : Korzystaj z interaktywnych : Korzystaj z interaktywnych Tablic ClickUp , aby generować i udostępniać pomysły wizualnie swojemu zespołowi

Zorganizowane planowanie : Mapuj połączenia i wizualizuj trajektorię swojego projektu za pomocą : Mapuj połączenia i wizualizuj trajektorię swojego projektu za pomocą map myśli ClickUp

Zwiększona przejrzystość: Uzyskaj przejrzysty przegląd swojego projektu za pomocą tych narzędzi, pomagając zespołowi zsynchronizować wysiłki i pozostać na właściwym torze

ClickUp najlepsze funkcje

Rozpocznij pracę z łatwością, niezależnie od wiedzy technicznej, dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi ClickUp

Niestandardowy obszar roboczy z różnymi widokami, w tym Listy, Tablice, Kanban i Kalendarze

Korzystaj z pól niestandardowych, statusów niestandardowych i integracji z ulubionymi narzędziami, aby dostosować platformę do swoich unikalnych potrzeb

Wykorzystaj wbudowane szablony map procesów szablony cykli pracy do wizualizacji, projektowania i optymalizacji procesów

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają funkcję importu ClickUp za niewiarygodną, raportując błędy i niespójności

Rozszerzenie funkcji platformy może być przytłaczające, prowadząc do zamieszania i stromej krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 900 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 300 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Wypróbowaliśmy inne platformy, ale żadna z nich nie oferowała poziomu niestandardowego i automatyzacji, którego potrzebowaliśmy. ClickUp pozwala nam prowadzić przejrzystą działalność.

Wypróbowaliśmy inne platformy, ale żadna z nich nie oferowała poziomu niestandardowego i automatyzacji, którego potrzebowaliśmy. ClickUp pozwala nam prowadzić przejrzystą działalność.

według Deloitte, dwie największe bariery do zrobienia w kwestii automatyzacji w miejscu pracy to fragmentacja procesów i gotowość IT.

2. Bardeen (najlepsze do wprowadzania danych i zarządzania)

via Bardeen

Bardeen to oparte na chmurze narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, które firmy każdej wielkości mogą wykorzystywać do automatyzacji procesów zrobotyzowanych.

Bardeen umożliwia automatyzację różnych zadań, w tym wprowadzania danych, marketingu e-mailowego i publikowania postów w mediach społecznościowych. Oferuje również narzędzie do web-scrapingu oparte na AI, które może wyodrębniać dane z bieżącej strony internetowej, wzbogacać dane z listy połączonych stron lub wyzwalać automatyzację, gdy strona internetowa ulegnie zmianie.

Najlepsze funkcje Bardeen

Twórz niestandardowe klasyfikatory dostosowane do Twoich potrzeb. Zdefiniuj kryteria, a Bardeen zajmie się kategoryzacją Twoich danych, w tym adresów e-mail, potencjalnych klientów itp.

Automatyzacja żmudnych zadań dzięki możliwościom uczenia maszynowego Bardeen. Filtruj potencjalnych klientów, przekierowuj e-maile i organizuj zapytania dotyczące wsparcia bez wysiłku

Nadaj priorytet bezpieczeństwu danych dzięki certyfikacji SOC 2 Type II firmy Bardeen, zapewniając ochronę poufnych informacji

Wykorzystaj potężną automatyzację bez nadwyrężania budżetu dzięki elastycznemu cennikowi Bardeen

Limity Bardeen

Stromsza krzywa uczenia się w porównaniu do innych narzędzi social listening

Wymaga wiedzy technicznej do ustawienia zaawansowanych automatyzacji

Ceny Bardeen

Free

Pro: $60/miesiąc

Business: Niestandardowy cennik

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Bardeen

G2: 4. 9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych ocen

🧠Fun Fact: Bardeen uczy się, obserwując Twoją pracę. Jest w stanie zasugerować automatyzację w oparciu o twoje nawyki - nawet zanim zdasz sobie sprawę, że ich potrzebujesz.

3. Copy. ai (najlepsze do automatyzacji zadań marketingowych i sprzedażowych)

Wykorzystując zaawansowane algorytmy AI, Copy.ai umożliwia użytkownikom generowanie wysokiej jakości zawartości bez wysiłku.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym marketerem, początkującym pisarzem, czy zapracowanym przedsiębiorcą, Copy. ai może pomóc Ci przezwyciężyć blokadę pisarską, usprawnić cykl pracy i stworzyć atrakcyjną zawartość, która rezonuje z Twoimi celami.

Kopiowanie. najlepsze funkcje AI

Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki szablonów opartych na AI, aby rozpocząć proces pisania i zaoszczędzić czas

Otrzymuj w czasie rzeczywistym sugestie i ulepszenia, aby poprawić swój styl pisania, ton i przejrzystość

Dostosuj generowaną zawartość do głosu marki, stylu i preferencji odbiorców

Przetłumacz swoją zawartość na wiele języków, aby dotrzeć do globalnej publiczności

Przetestuj różne warianty swojej zawartości, aby określić najbardziej efektywne podejście

Kopiowanie. Limity AI

Zawartość może czasami wydawać się bardzo ogólna

Wymaga rozszerzenia weryfikacji faktów

Kopiowanie. ceny AI

Free

Starter: $49/miesiąc

Zaawansowane: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Copy. ai

G2: 4. 7/5 (180+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Copy. ai?

Copy. ai pozwala zaoszczędzić czas podczas generowania krótkich treści, takich jak opisy produktów, e-maile, biuletyny lub inne formy materiałów marketingowych. Jest łatwy w użyciu i oferuje funkcje automatyzacji przepływu pracy, które doskonale nadają się do usprawnienia procesu tworzenia danych.

Copy. ai pozwala zaoszczędzić czas podczas generowania krótkich treści, takich jak opisy produktów, e-maile, biuletyny lub inne formy materiałów marketingowych. Jest łatwy w użyciu i oferuje funkcje automatyzacji przepływu pracy, które doskonale nadają się do usprawnienia procesu tworzenia danych.

4. N8N (najlepsze dla natywnej automatyzacji przepływu pracy AI dla osób obeznanych technicznie)

via N8N

N8N to narzędzie do zarządzania przepływem pracy typu open source, zaprojektowane specjalnie dla użytkowników technicznych. Dostarcza potężną i elastyczną platformę do połączenia różnych aplikacji i usług, automatyzacji zadań i usprawnienia cyklu pracy.

N8N można zainstalować i uruchomić na własnym serwerze lub w infrastrukturze chmury jako rozwiązanie typu self-hosted. Zapewnia to pełną kontrolę nad danymi i cyklami pracy.

Najlepsze funkcje N8N

Integracja z popularnymi usługami AI, takimi jak TensorFlow i OpenAI, w celu tworzenia cykli pracy wykorzystujących możliwości uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Moja praca z rozszerzeniami opartymi na kodzie przy użyciu JavaScript i Python. Pozwala to na rozszerzenie funkcji N8N w celu automatyzacji nawet najbardziej złożonych zadań

Zarządza dużą liczbą wykonań workflow, dzięki czemu nadaje się do dużych Enterprise i złożonych scenariuszy automatyzacji

Nie martw się o bezpieczeństwo dzięki funkcjom takim jak kontrola dostępu oparta na rolach i zgodność z SOC 2

Używaj i modyfikuj N8N swobodnie, ponieważ jest to projekt open-source z licencją fair-code

Limity N8n

Mniejsza biblioteka gotowych integracji w porównaniu do innych platform, często wymagająca niestandardowych węzłów dla niektórych usług

Ograniczone oficjalne opcje wsparcia, polegające głównie na wsparciu społeczności i dokumentacji

Ceny N8n

Starter: 24 USD/miesiąc

Pro: $60/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje N8N

G2: 4. 8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (20+ opinii)

do zrobienia? Współczesną historię cyklu pracy można prześledzić do Fredericka Taylora i Henry'ego Gantta, chociaż termin "workflow" nie był używany jako taki za ich życia. W rzeczywistości jedna z najwcześniejszych instancji terminu "workflow" pojawiła się w czasopiśmie poświęconym inżynierii kolejowej z 1921 roku.

5. Aisera (najlepsze do zarządzania usługami IT)

via Aisera

Wśród wyspecjalizowanych rozwiązań do zarządzania usługami IT (ITSM) opartych na sztucznej inteligencji wyróżnia się Aisera.

Wykorzystując zaawansowane technologie AI i uczenia maszynowego, oprogramowanie do automatyzacji zadań Aisera automatyzuje rutynowe zadania, skraca czas rozwiązywania incydentów i zwiększa ogólną wydajność IT.

Platforma Aisera umożliwia zespołom IT dostarczanie wyjątkowych usług poprzez automatyzację klasyfikacji, ustalania priorytetów i rozwiązywania zgłoszeń.

Dzięki spostrzeżeniom opartym na AI, Teams IT mogą proaktywnie identyfikować potencjalne problemy, ograniczać przestoje i zwiększać zadowolenie użytkowników.

Najlepsze funkcje Aisera

Automatyzacja klasyfikacji i priorytetyzacji zgłoszeń, identyfikacja przyczyn źródłowych incydentów oraz rekomendacja lub automatyzacja rozwiązań

Wykorzystaj AI do proaktywnej identyfikacji potencjalnych incydentów, zanim wpłyną one na użytkowników, umożliwiając zespołom IT podjęcie działań zapobiegawczych

Wykorzystaj Agent Assist, aby pomóc agentom szybciej zakończyć zadania, dostarczając im odpowiednich informacji i sugerowanych rozwiązań

Integracja z istniejącymi systemami zgłoszeń i kanałami komunikacji w celu zapewnienia użytkownikom interfejsu konwersacyjnego do przesyłania zgłoszeń i uzyskiwania pomocy

Limity Aisera

Początkowe ustawienia i wdrożenie mogą być skomplikowane i podatne na problemy, pomimo pomocy Customer Success Managerów

Problemy z dostarczeniem precyzyjnych wyników wyszukiwania dla złożonych zapytań, co wpływa na wysiłki związane z rozwiązywaniem problemów

Ceny Aisera

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aisera

G2: 4. 4/5 (110+ opinii)

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Aisera?

Aisera wykorzystuje AI do dostarczania rozwiązań samoobsługowych, takich jak chatboty i wirtualni agenci, które mogą skutecznie zarządzać szerokim zakresem zapytań konsumentów. Zmniejsza to zależność od ludzkich agentów i oszczędza koszty operacyjne. Platforma oferuje stałą dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw e-commerce, które działają globalnie i mają klientów w kilku strefach czasowych.

Aisera wykorzystuje AI do dostarczania rozwiązań samoobsługowych, takich jak chatboty i wirtualni agenci, które mogą skutecznie zarządzać szerokim zakresem zapytań konsumentów. Zmniejsza to zależność od ludzkich agentów i oszczędza koszty operacyjne. Platforma oferuje stałą dostępność, co jest kluczowe dla przedsiębiorstw e-commerce, które działają globalnie i mają klientów w kilku strefach czasowych.

6. Taskade (najlepsze do budowania wyszkolonych agentów AI)

przez Taskade

Taskade, choć jest przede wszystkim narzędziem do zarządzania projektami, może stanowić wsparcie dla szkoleń AI poprzez organizowanie danych, ułatwianie współpracy i zapewnianie dostępu do informacji w czasie rzeczywistym. Strukturyzacja zbiorów danych w ramach tablic i zadań Taskade pomaga usprawnić uczenie się AI, podczas gdy funkcje współpracy umożliwiają udostępnianie wiedzy i informacji zwrotnych, tworząc bardziej interaktywne środowisko szkoleniowe.

Najlepsze funkcje Taskade

Agreguj dane z różnych źródeł, takich jak dokumenty, pliki, zasoby internetowe, a nawet wideo z YouTube, aby szkolić agentów AI

Przyznaj agentowi AI dostęp do projektów na żywo. Dzięki temu agent może uczyć się w czasie rzeczywistym, podczas gdy Ty pracujesz nad swoimi projektami

Limity Taskade

Niestandardowa estetyka i układ mogą nie spełniać potrzeb wszystkich użytkowników

Oferuje podstawowy harmonogram zadań, ale brakuje mu kompleksowych funkcji śledzenia czasu

Cennik Taskade

Free

Taskade Pro: $10/miesiąc za użytkownika

Taskade for Teams: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4. 6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (60+ opinii)

Pro Tip: Połącz narzędzia do automatyzacji przepływu pracy z chatbotami opartymi na AI, aby uzyskać kompleksową automatyzację obsługi klienta, w tym generowanie i rozwiązywanie zgłoszeń.

7. Kissflow (najlepsze do tworzenia niestandardowych aplikacji bez użycia kodu)

przez Kissflow

Kissflow to rewolucyjna platforma do tworzenia aplikacji bez użycia kodu, która umożliwia każdemu, niezależnie od wiedzy technicznej, tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych.

Intuicyjny interfejs Kissflow i funkcja "przeciągnij i upuść" eliminują potrzebę skomplikowanego kodowania, umożliwiając użytkownikom biznesowym i programistom obywatelskim tworzenie potężnych aplikacji, które optymalizują cykle pracy, automatyzują zadania i poprawiają ogólną wydajność biznesową.

Najlepsze funkcje Kissflow

Wizualnie zaprojektuj układ, funkcje i cykle pracy swojej aplikacji bez pisania ani jednej linii kodu

Korzystaj z biblioteki gotowych szablonów dla typowych aplikacji biznesowych, takich jak formularze wniosków urlopowych, raportowania wydatków i przepływy pracy zatwierdzania

Bezpiecznie przechowuj dane aplikacji i zarządzaj nimi dzięki solidnym funkcjom zarządzania danymi, które zapewniają kontrolę nad dostępem i uprawnieniami użytkowników

Integracja z istniejącymi systemami Business, takimi jak CRM, ERP i platformy przechowywania danych w chmurze

Wdrażaj elastycznie w dogodnym dla siebie czasie, umożliwiając hostowanie aplikacji lokalnie lub w chmurze

Limity Kissflow

Ograniczone wsparcie API może stanowić przeszkodę dla firm, które potrzebują szerokich możliwości integracji

Pulpit od czasu do czasu doświadcza usterek, co wpływa na jego użyteczność

Kissflow ceny

Basic: $1,500/miesiąc (obejmuje 50 użytkowników)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4. 3/5 (580+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (ponad 50 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kissflow?

Jego integracje zapewniają wstępnie zbudowane interfejsy do automatyzacji określonych procesów i wymiany danych między systemami, a cykle pracy są niezwykle łatwe w użyciu, nawet dla osób bez doświadczenia w programowaniu.

Jego integracje zapewniają wstępnie zbudowane interfejsy do automatyzacji określonych procesów i wymiany danych między systemami, a cykle pracy są niezwykle łatwe w użyciu, nawet dla osób bez doświadczenia w programowaniu.

8. Zapier (najlepszy do automatyzacji integracji aplikacji)

przez Zapier

Jeśli chcesz zautomatyzować cykl pracy przy jednoczesnym połączeniu ulubionych aplikacji, Zapier ma fantastyczne rozwiązanie.

Wyobraź sobie świat, w którym dane bez wysiłku przepływają między Twoim CRM, platformą e-mail marketingu i narzędziem do zarządzania projektami, eliminując ręczne wprowadzanie danych i pozwalając Ci skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Zapier umożliwia to dzięki ogromnej bibliotece ponad 7 000 obsługiwanych aplikacji, obejmujących wszystko, od narzędzi zwiększających wydajność po platformy marketingowe.

Najlepsze funkcje Zapier

Wykorzystaj moc "Zapów", zautomatyzowanych cykli pracy, które tworzysz za pomocą prostego interfejsu typu "przeciągnij i upuść", aby odciążyć się od żmudnej pracy

Pożegnaj się ze skomplikowanym kodowaniem! Zapier stawia na przyjazność dla użytkownika. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, każdy może stworzyć potężną automatyzację

Automatyzacja zadań, takich jak dodawanie nowych potencjalnych klientów do CRM na podstawie przesłanych formularzy lub wysyłanie kolejnych e-maili na podstawie interakcji z klientami

Niestandardowe Zaps z logiką warunkową, filtrami i opóźnieniami, aby spełnić określone potrzeby

Limity Zapier

Zapier nie posiada aplikacji mobilnej, co uniemożliwia tworzenie integracji na telefonach i tabletach

Ceny rosną wraz z liczbą automatyzacji i zapów, co może nadwyrężyć napięte budżety

Cennik Zapier

Free

Professional: $29. 99/miesiąc

Teams: $103. 50/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4. 5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2900 recenzji)

Pro Tip: Wykorzystaj logikę warunkową (reguły if-then) w narzędziach AI do tworzenia dynamicznych cykli pracy, które automatycznie dostosowują się do zmian danych lub procesów.

9. HubSpot (najlepszy do automatyzacji CRM)

via HubSpot

HubSpot Operations Hub to przełomowe rozwiązanie dla firm, które chcą zautomatyzować swoje procesy sprzedaży i zwiększyć wydajność cyklu pracy.

Ten pakiet wykracza poza podstawowe zarządzanie kontaktami, oferując potężne funkcje automatyzacji w celu optymalizacji lejka sprzedaży, pielęgnowania potencjalnych klientów i szybszego zamykania transakcji.

Najlepsze funkcje HubSpot

Twórz zautomatyzowane cykle pracy, które wyzwalają działania w oparciu o określone kryteria. Na przykład, automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów do sprzedawców lub wysyłanie e-maili z działaniami następczymi

Aktualizuj swój pipeline sprzedażowy dzięki możliwości przeciągania i upuszczania leadów na odpowiednie scena. Śledź postępy w sprzedaży, automatyzuj aktualizacje i zyskaj cenny wgląd w wyniki sprzedaży

Zaangażuj potencjalnych klientów dzięki spersonalizowanym sekwencjom e-mail wyzwalanym przez określone działania. Pielęgnuj potencjalnych klientów za pomocą wartościowej zawartości, aby pozostać na pierwszym miejscu podczas całej podróży zakupowej

Planuj spotkania bez wysiłku dzięki wbudowanym połączonym spotkaniom i planowaniu w systemie round-robin

Uzyskaj cenny wgląd w wyniki sprzedaży dzięki szczegółowym raportom i pulpitom. Śledzenie wskaźników, takich jak współczynniki konwersji transakcji i źródła potencjalnych klientów

Limity HubSpot

Plany niższego poziomu nie zawierają funkcji testów A/B, co ogranicza możliwości eksperymentowania

HubSpot nie posiada kolumn branżowych ani trackerów, przez co jest mniej dostosowany do niszowych wymagań

Cennik HubSpot

Free

Operations Hub Starter: 20 USD/miesiąc za licencję

Platforma dla klientów rozpoczynających działalność: 20 USD/miesiąc za licencję

Operations Hub Professional: 800 USD/miesiąc (obejmuje jedną licencję; dodatkowe licencje zaczynają się od 50 USD/miesiąc)

Operations Hub Enterprise: $2000/miesiąc (obejmuje jedną licencję; dodatkowe licencje zaczynają się od $75/miesiąc)

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 5/5 (460+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (260+ opinii)

10. Gamma (najlepsza do tworzenia prezentacji i stron internetowych)

via Gamma

Projektowanie bez wysiłku jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki Gamma, opartemu na AI narzędziu do projektowania, które automatyzuje dane powstania oszałamiających prezentacji i stron internetowych.

Wykorzystując zaawansowane algorytmy AI, Gamma analizuje zawartość, generuje atrakcyjne wizualnie układy, sugeruje elementy projektu i optymalizuje zawartość pod kątem maksymalnego wpływu.

Gamma - najlepsze funkcje

Wykorzystaj moc AI do automatycznego generowania pięknych i profesjonalnych układów prezentacji i stron internetowych

Importuj zawartość z istniejących prezentacji lub dokumentów, oszczędzając czas

Zaangażuj odbiorców dzięki interaktywnym elementom, takim jak galerie, wideo i wykresy

Niestandardowe czcionki, kolory, układy i obrazy, aby zawartość odzwierciedlała unikalną tożsamość marki

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym nad prezentacjami i stronami internetowymi. Udostępnianie projektów, zostawianie komentarzy i wspólna praca bez konieczności korzystania z czatu i e-maili

Limity Gamma

Zarządzanie dużą liczbą użytkowników i projektów może być skomplikowane, co czyni je mniej idealnym rozwiązaniem dla dużych teamów

Narzędzia do automatyzacji AI , takie jak Gamma, mogą zachowywać uprzedzenia kulturowe z danych szkoleniowych, co może wpływać na neutralność zawartości

Ceny Gamma

Free

Plus: $10/miesiąc za licencję

Pro: 20 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Gamma

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

🧠 Fun Fact: AI może teraz zautomatyzować cały cykl pracy edycji wideo, wykrywając kluczowe sceny, stosując przejścia, a nawet automatycznie generując napisy.

11. Pipefy (najlepsze do automatyzacji procesów biznesowych)

via Pipefy

Pipefy to wiodąca platforma do automatyzacji procesów biznesowych (BPA), zaprojektowana w celu umożliwienia organizacjom każdej wielkości usprawnienia cykli pracy, wyeliminowania wąskich gardeł i osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

W przeciwieństwie do tradycyjnych, sztywnych rozwiązań BPA, narzędzie AI do automatyzacji przepływu pracy Pipefy oferuje przyjazne dla użytkownika podejście, które pozwala każdemu tworzyć niestandardowe cykle pracy i zarządzać nimi w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Pipefy

Wizualnie projektuj cykle pracy z konfigurowalnymi fazami, automatyzacją zadań i logiką warunkową za pomocą intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść"

Uzyskaj cenny wgląd w swoje cykle pracy dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i pulpitom nawigacyjnym. Śledź postępy, identyfikuj wąskie gardła i podejmuj decyzje oparte na danych

Skaluj wraz ze swoim biznesem dzięki elastycznym planom i niestandardowym opcjom, aby zaspokoić swoje specyficzne potrzeby

Integracja z funkcjami zabezpieczeń klasy Enterprise i kontrola dostępu użytkowników w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa danych

Limity Pipefy

Nie wszystkie pola można przeszukiwać, co może komplikować szybkie znalezienie określonych kart lub danych

Nawigacja może być trudna, a automatyzacja w ramach rur może wydawać się zbyt złożona

Ceny Pipefy

Starter: Free

Business: Niestandardowy cennik

Enterprise: Niestandardowy cennik

Bez ograniczeń: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Pipefy

G2: 4. 6/5 (ponad 220 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (310+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipefy?

Jestem pod wrażeniem intuicyjnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu Pipefy. Łatwo było rozpocząć pracę i korzystać ze złożonych funkcji bez poczucia przytłoczenia! Dzięki temu wydajnemu narzędziu mogłem szybko tworzyć funkcjonalne schematy blokowe, które dokładnie przedstawiały mój pomysł lub plan - nieocenione źródło informacji dla profesjonalnych wystawców, takich jak ja.

Jestem pod wrażeniem intuicyjnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu Pipefy. Łatwo było rozpocząć pracę i korzystać ze złożonych funkcji bez poczucia przytłoczenia! Dzięki temu wydajnemu narzędziu mogłem szybko tworzyć funkcjonalne schematy blokowe, które dokładnie przedstawiały mój pomysł lub plan - nieocenione źródło informacji dla profesjonalnych wystawców, takich jak ja.

Nie tylko niestandardowy. Zoptymalizuj swoje cykle pracy dzięki ClickUp

Gdy liczy się czas, automatyzacja jest czymś więcej niż tylko zaletą. Narzędzia do automatyzacji procesów oparte na sztucznej inteligencji zmieniły sposób, w jaki pracujemy, przejmując powtarzalne zadania, dając zespołom czas na skupienie się na strategicznych priorytetach, które napędzają powodzenie.

Wśród tych narzędzi, wszechstronne rozwiązanie do automatyzacji ClickUp łączy w sobie potężne funkcje AI z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, aby zaspokoić różne potrzeby biznesowe.

ClickUp oferuje kompleksową platformę usprawniającą cykl pracy, poprawiającą współpracę w zespole i zwiększającą wydajność. ClickUp Brain umożliwia łatwe tworzenie niestandardowych cykli pracy, automatyzację powtarzalnych zadań oraz połączenie zadań, dokumentów i danych zespołu - wszystko w jednym miejscu.

Zarejestruj się na ClickUp już dziś i odkryj, jak przepływy pracy oparte na AI mogą zoptymalizować Twoją wydajność!