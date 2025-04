Najlepsze alternatywy Beautiful.ai dla dopracowanych prezentacji

Co sprawia, że prezentacja jest świetna? Dopracowana grafika? Przyciągająca historia?

Beautiful. ai, narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, upraszcza dane powstania slajdów dzięki narzędziom przeciągania i upuszczania oraz układom generowanym przez AI.

Ale jest pewien haczyk:

14-dniowa wersja próbna wymaga karty kredytowej, a subskrypcje są drogie

Gotowe projekty ograniczają kreatywność

Niestandardowe możliwości w porównaniu do innych narzędzi

Dobra wiadomość? Na rynku istnieją lepsze alternatywy, które mają większą elastyczność, inteligentniejsze sugestie AI i płynną współpracę.

Ten przewodnik obejmuje najlepsze narzędzia do prezentacji oparte na AI, które pomogą Ci projektować, niestandardowo i prezentować jak profesjonalista. Zaczynajmy! 🚀

Czego należy szukać w alternatywach Beautiful.ai?

Aby wybrać najlepsze alternatywne narzędzia do prezentacji AI dla Beautiful. ai, skup się na funkcjach, które upraszczają proces projektowania i sprawiają, że prezentacje są interaktywne.

Oto kilka podstawowych funkcji, które należy traktować priorytetowo:

Narzędzia do projektowania oparte na AI : Wybierz oprogramowanie do prezentacji z asystentem AI, aby usprawnić proces projektowania, zaoferować inteligentne sugestie układu i pomysły na zawartość oraz zaoszczędzić czas na tworzeniu czystych prezentacji 👾

Interfejs "przeciągnij i upuść": Wybierz intuicyjną platformę, która pozwala tworzyć prezentacje bez wysiłku, przeciągając i upuszczając elementy na miejsce, nawet na pustym płótnie 🕹️

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym : Wybierz narzędzie, które wspiera współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom burzę mózgów, edycję slajdów i płynną współpracę 🤝🏻

Biblioteka szablonów : Poszukaj ogromnej biblioteki profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, które pomogą Ci szybko tworzyć oszałamiające prezentacje przy jednoczesnym zachowaniu spójności marki 📚

Elementy interaktywne : Priorytetem są : Priorytetem są narzędzia do prezentacji , które umożliwiają dodawanie interaktywnych funkcji, takich jak animacje, przejścia i klikalne elementy, aby prezentacje były wciągające i dynamiczne 🤹

Funkcja Tablicy : Rozważ narzędzia z wbudowanymi tablicami, które wizualizują pomysły, tworzą mapy zawartości i : Rozważ narzędzia z wbudowanymi tablicami, które wizualizują pomysły, tworzą mapy zawartości i usprawniają sesje burzy mózgów

Opcje eksportu i udostępniania: Wyszukaj narzędzia z elastycznymi opcjami eksportu (takimi jak PDF, PowerPoint lub Google Slides) i łatwym udostępnianiem, aby mieć pewność, że sekcja prezentacji jest dostępna w dowolnym miejscu 📂

Najlepsze alternatywy Beautiful.ai do odkrycia

Zapoznaj się z najlepszymi alternatywami dla Beautiful.ai , które zapewniają wygodę funkcji przeciągania i upuszczania, pomagają tworzyć oszałamiające wizualizacje i utrzymują markę na właściwym poziomie.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia wspólnych prezentacji i cykli pracy)

ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumentami i komunikację w zespole, wszystko na jednej platformie - przyspieszone przez automatyzację i wyszukiwanie AI nowej generacji. Dostosowuje się do różnych branż i wymagań, od zarządzania małymi zadaniami osobistymi po nadzorowanie złożonych operacji biznesowych.

Niezależnie od tego, czy kierujesz zespołem, zarządzasz projektami, czy tworzysz angażujące prezentacje, ClickUp usprawnia cykl pracy, zwiększa wydajność i pomaga zachować porządek. 🦾

Wypróbuj ClickUp Whiteboards za Free Twórz dynamiczne prezentacje, dodając obrazy, rysunki i schematy blokowe za pomocą ClickUp Whiteboards

Tablica ClickUp umożliwia dodawanie obrazów, rysunków, schematów blokowych i innych elementów wizualnych do prezentacji, dzięki czemu są one efektowne i wciągające. To świetny obszar roboczy do burzy mózgów lub tworzenia prezentacji, które przyciągną uwagę odbiorców. ✏️

Możesz na przykład naszkicować interaktywną strategię sprzedaży, zintegrować wizualizacje w celu opowiadania historii i płynnie udostępniać ją członkom zespołu.

Możesz także zaprojektować mapę podróży klienta lub mapę drogową produktu, a następnie udostępniać ją swojemu zespołowi w celu uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej. Funkcja przeciągania i upuszczania sprawia, że jest to intuicyjne, zapewniając płynny przepływ pomysłów na Tablicę. Możesz nawet generować obrazy za pomocą AI na swojej tablicy. 🧩

Wypróbuj ClickUp Brain za Free Generowanie konspektów i zawartości do prezentacji, prezentacji sprzedażowych i nie tylko za pomocą ClickUp Brain

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu zawartości do tych prezentacji? ClickUp Brain wkracza do akcji jako kreatywny asystent AI. Generuje konspekty prezentacji, projektuje slajdy, a nawet dostarcza dostosowaną zawartość do prezentacji sprzedażowych.

Na przykład, jeśli przygotowujesz prezentację, ClickUp Brain może przygotować atrakcyjne wprowadzenie, zasugerować pomysły wizualne i polecić wgląd w dane, aby wesprzeć twoje przesłanie. W połączeniu z Tablicami pozwala to zaprojektować efektowną prezentację, która jest gotowa do udostępniania. 🤖

Pobierz ten szablon Łatwa organizacja każdej części prezentacji dzięki szablonowi prezentacji ClickUp

ClickUp oferuje również tysiące szablonów usprawniających cykl pracy. Przykładowo, szablon ClickUp Presentation Template pozwala bez wysiłku organizować i projektować profesjonalne prezentacje. Ten konfigurowalny szablon pomaga uporządkować pomysły, śledzić postępy i współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym. 🌟

Oto, co w nim pokochasz:

Zbuduj przejrzystą strukturę prezentacji od samego początku

Skorzystaj z mechanizmów informacji zwrotnej, aby uzyskać opinie przed ostateczną prezentacją

Śledzenie każdego zadania związanego z prezentacją w scentralizowanej przestrzeni

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp limit

Rozszerzenie funkcji narzędzia może być trudne do opanowania dla użytkowników, którzy nie są zaawansowani technicznie

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Pro Tip: Dowiedz się , jak skutecznie zakończyć prezentację, wypróbowując te strategie: Dostosuj zamknięte do tego, co rezonuje z publicznością 👥

Podsumuj główne wnioski i wzmocnij swój główny przekaz 🔑

Zakończ, łącząc się z pomysłem otwierającym, aby uzyskać spójne zakończenie 🔄

Zachęcaj do zadawania pytań, dyskusji lub wyrażania opinii, aby podtrzymać konwersację 🤝

Usprawnij swój cykl pracy nad prezentacjami i zaimponuj dopracowanymi wizualizacjami i płynną współpracą, wykorzystując ClickUp 📊

2. Prezi (najlepsze do tworzenia interaktywnych prezentacji biznesowych)

przez Prezi

Prezi to atrakcyjna alternatywa dla Beautiful. ai dla osób i zespołów poszukujących dynamicznych i angażujących narzędzi do prezentacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do prezentacji opartych na slajdach, Prezi oferuje nieliniowy styl prezentacji, umożliwiając tworzenie z pojedynczej, dużej kanwy. Umożliwia to powiększanie i pomniejszanie w celu podkreślenia różnych punktów podczas tworzenia dopracowanych prezentacji.

Narzędzie oferuje również zaawansowane funkcje edycji, profesjonalne szablony prezentacji, integrację multimediów i narzędzia AI, które pomagają w aranżacji i animacji zawartości. Funkcje współpracy umożliwiają zespołom projektowanie propozycji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Prezi

Twórz projekty oparte na ruchu, aby prezentacje były interaktywne i wciągające

Integracja z platformami takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Slack

Skorzystaj z pomocy AI, aby uzyskać zautomatyzowane sugestie dotyczące układu i animacji

Prezi limit

Przytłaczające dla użytkowników niezaznajomionych z nieliniowym projektowaniem prezentacji

Narzędzia AI są nadal podstawowe w porównaniu do innych programów do prezentacji

Ceny Prezi

Prezi posiada trzy sekcje cenowe skierowane do osób indywidualnych, studentów, nauczycieli i zespołów:

Dla osób indywidualnych

Standard: $5/miesiąc

Plus : $19/miesiąc

Premium: $29/miesiąc

Dla studentów i nauczycieli

EDU Plus: $4/miesiąc

EDU Pro: 8 USD/miesiąc

Teams: $19/miesiąc za użytkownika

Dla Teams

Plus : $19/miesiąc

Premium : $29/miesiąc

Teams: $39/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Prezi

G2: 4. 2/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2000 recenzji)

3. Decktopus (najlepszy do tworzenia łatwych prezentacji na spotkania zespołu)

przez Decktopus

Jeśli szukasz łatwego, intuicyjnego sposobu na tworzenie przyciągających wzrok prezentacji bez spędzania godzin na projektowaniu, rozważ Decktopus. Zawiera on konfigurowalne szablony, bota do projektowania prezentacji i zaawansowane funkcje, takie jak analityka, które pomagają tworzyć piękne prezentacje.

Ten kreator prezentacji AI oferuje również wstępnie zaprojektowane motywy, aby zaoszczędzić czas. Jest szczególnie przydatny w przypadku prezentacji biznesowych, zawartości edukacyjnej lub wewnętrznych spotkań zespołu i integruje się z narzędziami takimi jak Arkusze Google do prezentacji opartych na danych.

Decktopus najlepsze funkcje

Uzyskaj dostęp do biblioteki profesjonalnych szablonów, aby szybko rozpocząć prezentację

Współpraca w czasie rzeczywistym do tworzenia prezentacji z członkami zespołu

Dodawaj zdjęcia stockowe, ikony i wykresy w celu ulepszenia wizualnego

Decktopus limit

Niestandardowe funkcje i możliwości edycji są ograniczone

Oprogramowanie do prezentacji nie umożliwia eksportu PDF i analizy prezentacji w swoim planie Free

Ceny Decktopus

Free forever

Pro Roczny dostęp : $24. 99/miesiąc

Roczny dostęp Business: $49. 99/miesiąc

oceny i recenzje Decktopus

G2: 4. 4/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

Do zrobienia? W 1982 roku wprowadzono VCN ExecuVision, pierwszy program do wyświetlania prezentacji na ekranie komputera osobistego, który pozwalał użytkownikom wybierać z biblioteki obrazów towarzyszących tekstowi ich prezentacji.

4. Visme (najlepsze do utrzymania spójności marki w prezentacjach)

przez Visme

Visme to oprogramowanie do tworzenia prezentacji, które umożliwia tworzenie markowych prezentacji przy użyciu zaawansowanych funkcji edycji. Podczas gdy Beautiful.ai koncentruje się na automatyzacji projektowania w celu usprawnienia tworzenia prezentacji, Visme daje użytkownikom większą kontrolę nad elementami projektu, umożliwiając tworzenie wysoce spersonalizowanych i unikalnych prezentacji.

Profesjonalnie zaprojektowane szablony prezentacji Visme i narzędzia oparte na AI optymalizują proces prezentacji. Oprócz tworzenia atrakcyjnych wizualnie prezentacji, Visme wspiera tworzenie różnych typów zawartości wizualnej, w tym infografik, raportów i grafik w mediach społecznościowych, jako kompleksowe narzędzie do różnorodnych potrzeb projektowych.

Najlepsze funkcje Visme

Dołącz animacje, wizualizacje danych i interaktywne funkcje, aby zwiększyć zaangażowanie

Dołącz zdjęcia stockowe, animacje i ikony, aby uzyskać efektowne wizualizacje

Współpracuj w czasie rzeczywistym z Teams, dzięki czemu udostępnianie prezentacji będzie bezproblemowe

Visme limit

Free Plan oferuje minimalną przestrzeń dyskową (500 MB) i brak plików do pobrania

Zaawansowane funkcje, takie jak zestaw marki, wymagają subskrypcji Pro

Cena Visme

Free forever

Starter : $29/miesiąc

Pro: $59/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Visme

G2: 4. 6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (700+ opinii)

Pro Tip: Aby stworzyć zwycięską prezentację dla klienta, wykonaj poniższe kroki, aby zaimponować i przypieczętować umowę: Zbadaj i zaplanuj prezentację, aby zrozumieć potrzeby klienta 🕵🏼‍♂️

Stwórz lejek marketingowy na podstawie swojej prezentacji, aby poprowadzić klienta 📈

Wykorzystaj angażującą wizualnie zawartość, aby skutecznie opowiedzieć swoją historię 🎨

Zachęcaj do dwukierunkowych rozmów dla lepszego połączenia i zrozumienia 💬

Ustal jasne kolejne kroki, aby zamknąć prezentację z pewnością siebie 📌

5. Pitch (najlepszy do prezentacji zespołowych i współpracy)

via Pitch

Kolejną silną alternatywą dla Beautiful.ai jest Pitch, narzędzie do prezentacji, które łączy w sobie prostotę i design, aby uzyskać szybkie i wizualnie oszałamiające wyniki. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, Pitch umożliwia użytkownikom tworzenie eleganckich, spójnych i wydajnych prezentacji.

Funkcje współpracy narzędzia sprawiają, że jest ono idealne do pracy z Teams w czasie rzeczywistym, optymalizując proces edycji i udostępniania prezentacji. Niezależnie od tego, czy przedstawiasz pomysł, prezentujesz dane, czy dostosowujesz się do swojego zespołu, Pitch umożliwia tworzenie angażujących slajdów bez wysiłku.

Najlepsze funkcje

Twórz slajdy za pomocą ponad 100 gotowych szablonów dostosowanych do różnych zastosowań

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym w celu szybszej edycji i uzyskiwania informacji zwrotnych

Uzyskaj spójne prezentacje dzięki udostępnianemu zestawowi narzędzi marki

Pitch limit

Mniej opcji kształtów i mniejsza różnorodność projektów wykresów niż w przypadku innych narzędzi na liście

Brak wsparcia dla osadzania zawartości stron trzecich

Cena prezentacji

Free forever

Pro: $25/miesiąc

Business : $100/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (30+ opinii)

6. Microsoft PowerPoint (najlepszy do tworzenia klasycznych prezentacji na potrzeby prezentacji biznesowych)

przez Microsoft PowerPoint

Kto nie słyszał o Microsoft PowerPoint?

PowerPoint jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i powszechnie używanych narzędzi do tworzenia prezentacji, co czyni go niezawodną alternatywą dla Beautiful.ai. Znany ze swoich rozszerzonych funkcji i wszechstronności, PowerPoint umożliwia użytkownikom tworzenie prezentacji z zakończoną kontrolą nad projektem. Ponadto, w przeciwieństwie do wielu narzędzi internetowych, oferuje wsparcie dla edycji offline, dzięki czemu jest idealny dla użytkowników z limitowanym dostępem do Internetu.

Projektuj angażującą wizualnie zawartość dla prezentacji Business, lekcji edukacyjnych lub kreatywnych projektów. Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne szablony, animacje, przejścia i współpraca w czasie rzeczywistym, PowerPoint pomaga skutecznie przekazywać pomysły i pozostawiać niezatarte wrażenie. Niezależnie od tego, czy prezentujesz dane za pomocą wykresów, czy osadzasz wideo w celu opowiadania historii, PowerPoint dostosowuje się do twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje programu Microsoft PowerPoint

Projektowanie z wykorzystaniem AI Microsoft Copilot do generowania układów i wizualizacji na podstawie zawartości

Wprowadzanie ulepszeń za pomocą narzędzia Presenter Coach

Łatwa edycja prezentacji w trybie offline, w przeciwieństwie do wielu internetowych programów do prezentacji

Microsoft PowerPoint limit

Użytkownicy muszą okresowo ręcznie zapisywać swoją pracę, aby upewnić się, że ich postępy nie zostaną utracone

Ma limit edycji zespołowej w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Microsoft PowerPoint

Free forever

Płatne plany zawarte w pakiecie Microsoft 365

Oceny i recenzje Microsoft PowerPoint

G2: 4. 7/5 (ponad 20 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

7. Wonderslide (najlepszy do tworzenia prezentacji korporacyjnych z markowymi projektami)

przez Wonderslide

Wonderslide to przyjazna dla użytkownika i wszechstronna platforma do tworzenia profesjonalnych prezentacji. Umożliwiając użytkownikom przesłanie podstawowego szkicu, sieć neuronowa Wonderslide szybko przekształca go w dopracowaną prezentację, znacznie skracając czas i wysiłek zwykle wymagany do projektowania.

Jeszcze bardziej upraszcza dane powstania nowej prezentacji, dostarczając konfigurowalne szablony, obszerną bibliotekę obrazów i opcje projektowania pod marką.

najlepsze funkcje Wonderslide

Uzyskaj dostęp do obszernej biblioteki obrazów, aby uzyskać różnorodne wizualizacje i ikony w celu ulepszenia slajdów

Prześlij niestandardowe obrazy, aby automatycznie wybrać odpowiednie czcionki i kolory zgodne z wytycznymi marki

Eksportuj prezentacje jako w pełni edytowalne pliki pptx kompatybilne z PowerPoint i Google Slides

limity Wonderslide

Wysoce niestandardowe projekty mogą wymagać ręcznego dostosowania po eksporcie

Posiada tygodniowy limit pobierania trzech slajdów w podstawowym planie

ceny Wonderslide

Pay-as-you-go: $25 jako jednorazowa płatność

Pro plan : $9. 99/miesiąc

Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Wonderslide

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Slides (najlepsze do tworzenia interaktywnych prezentacji dla deweloperów)

via Slides

Slides to narzędzie do tworzenia prezentacji, które łączy w sobie przyjazne dla użytkownika funkcje z zaawansowanymi opcjami niestandardowymi. Działając całkowicie w chmurze, pozwala użytkownikom tworzyć, edytować i prezentować z dowolnego urządzenia bez konieczności pobierania lub instalowania. Przyjazny dla użytkownika interfejs i różnorodne konfigurowalne szablony uzupełniają tę dostępność.

Jedną z wyróżniających się funkcji Slides jest jego format open-source, który zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego kodu źródłowego ich prezentacji.

Najlepsze funkcje slajdów

Osadzaj interaktywną zawartość, aby slajdy były angażujące dzięki iFrames lub osadzaniu na żywo

Niestandardowe prezentacje z HTML/CSS dla dopasowanego, profesjonalnego wyglądu

Korzystaj z notatek prelegenta i zdalnego sterowania, aby bezbłędnie prowadzić prezentacje na żywo

Limity slajdów

Wymaga znajomości HTML/CSS dla użytkowników w celu zaawansowanego niestandardowego tworzenia

Brak wbudowanej biblioteki animacji poza niestandardowym CSS

Cena slajdów

Light: $7/miesiąc

Pro : $14/miesiąc

Teams: $28/miesiąc za dwóch użytkowników

Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje slajdów

G2: 4. 4/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (40+ opinii)

9. Keynote (najlepszy do projektowania eleganckich raportów biznesowych lub propozycji)

przez Keynote

Keynote, autorskie oprogramowanie Apple do tworzenia prezentacji, to potężne narzędzie do tworzenia oszałamiających wizualnie prezentacji, dzięki czemu jest świetną darmową alternatywą dla Beautiful.ai.

Znany z eleganckiego i intuicyjnego wyglądu Keynote oferuje profesjonalnie zaprojektowane szablony, animacje i przejścia, które podnoszą jakość każdej prezentacji. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" zapewnia łatwą obsługę, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów. Twórz i edytuj prezentacje na Macu, iPadzie lub iPhonie, a wszystkie zmiany będą automatycznie synchronizowane przez iCloud.

Najlepsze funkcje Keynote

Uzyskaj animacje i przejścia o kinowej jakości, takie jak Magic Move, aby tworzyć angażujące efekty wizualne

Narzędzia do nagrywania prezentacji z lektorem

Edytuj prezentacje na różnych urządzeniach bez utraty postępów

Limity Keynote

Jest dostępny tylko dla użytkowników Apple i nie oferuje wielu opcji eksportu

Wyeksportowane pliki często tracą fragmenty użytej grafiki lub animacji

Ceny Keynote

Free forever

Oceny i recenzje Keynote

G2: 4. 4/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Canva (najlepsza do szybkiego tworzenia zawartości wizualnej)

via Canva

Canva, znana z interfejsu typu "przeciągnij i upuść", to narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI, które pozwala użytkownikom projektować atrakcyjne wizualnie prezentacje przy minimalnym wysiłku. Oferuje ono szeroki zakres konfigurowalnych szablonów, czcionek, obrazów i animacji, zaspokajając potrzeby osobiste i zawodowe.

Korzystaj ze środowiska projektowania opartego na współpracy Canva już od pierwszego szkicu. Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby tworzyć, edytować i przeglądać prezentacje, usprawniając cykl pracy zarówno w przypadku małych projektów, jak i dużych kampanii. Dodatkowo, integracja Canva z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive zwiększa dostępność i użyteczność.

Najlepsze funkcje Canva

Dostęp do wstępnie zaprojektowanych szablonów dostosowanych do różnych potrzeb w celu szybkiego rozpoczęcia projektu

Twórz wspaniałe animacje do pokazów slajdów lub mediów społecznościowych za pomocą Magic Animate

Dostosuj czcionki i schematy kolorów sugerowane przez narzędzie AI, aby bez wysiłku dopasować je do swojego brandingu

Limity Canva

Niektóre funkcje, takie jak zaawansowane animacje i zestawy marek, wymagają subskrypcji Pro

Ma limit miejsca (5 GB) w wersji Free na przesłane zasoby

Cena Canva

Free forever

Canva Pro : €6/miesiąc za osobę

Canva Teams: €9/miesiąc za osobę

Canva Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Canva

G2: 4. 7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 12 000 recenzji)

11. Slidebean (najlepszy do tworzenia prezentacji pitchingowych dla startupów)

przez Slidebean

Slidebean jest idealny dla startupów, przedsiębiorców, nauczycieli i profesjonalistów, którzy chcą mieć atrakcyjne wizualnie prezentacje, raporty lub prezentacje edukacyjne bez spędzania godzin na projektowaniu. Pozwala użytkownikom skupić się na zawartości i płynnie układa wizualizacje.

Unikalnym aspektem Slidebean jest rozszerzona biblioteka konfigurowalnych szablonów, w tym pitch decków od firm odnoszących powodzenie, takich jak Airbnb i Uber. Szablony te zapewniają dostawcom sprawdzone ramy, na których można budować.

Najlepsze funkcje Slidebean

Śledzenie analiz i wgląd w sposób interakcji widzów z prezentacjami

Przekształcaj surowe dane w wykresy za pomocą AI, aby prezentować informacje w przejrzysty i wizualny sposób

Automatyzacja motywów brandingowych dla spójnej i profesjonalnej prezentacji

Slidebean limit

Nie oferuje Free Planu i ma wysoki koszt subskrypcji

Slidebean ma niewielką bibliotekę graficzną w porównaniu do konkurencji

Cena Slidebean

Starter: $8/miesiąc

Accelerate: $99/miesiąc

Oceny i recenzje Slidebean

G2: 4. 4/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (50+ opinii)

12. Mentimeter (najlepszy do prezentacji i angażowania się w interaktywne ankiety na żywo)

przez Mentimeter

Dzięki Mentimeter przekształcisz swoje prezentacje w interaktywne doświadczenia poprzez ankiety w czasie rzeczywistym, quizy, chmury słów i sesje pytań i odpowiedzi.

W przeciwieństwie do Beautiful.ai, które skupia się na automatyzacji projektowania slajdów, Mentimeter kładzie nacisk na interaktywność. Dzięki temu jest on odpowiedni dla nauczycieli, organizatorów wydarzeń i profesjonalistów z branży biznesowej, którzy chcą zwiększyć aktywne uczestnictwo podczas prezentacji.

Najlepsze funkcje

Uruchamiaj ankiety na żywo podczas prezentacji, aby zbierać opinie publiczności w czasie rzeczywistym

Natychmiastowa wizualizacja wkładu odbiorców dzięki dynamicznym chmurom słów

Projektuj quizy, aby prezentacje były wciągające i edukacyjne

Mentimeter limit

Konto Free jest ograniczone do dwóch pytań i pięciu quizów na prezentację

Mniej opcji niestandardowych w porównaniu do Beautiful.ai i innych

Cena Mentimeter

Free forever

Podstawowy: $17. 99/miesiąc na użytkownika

Pro : $24. 99/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mentimeter

G2: 4. 7/5 (600+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (90+ opinii)

13. Xtensio (najlepsze do tworzenia dokumentów biznesowych i prezentacji)

przez Xtensio

Xtensio to platforma internetowa, która umożliwia zespołom tworzenie, zarządzanie i udostępnianie interaktywnych dokumentów, prezentacji i stron internetowych, zajmując pozycję wszechstronnej alternatywy dla Beautiful.ai. Jest to świetne rozwiązanie dla startupów, marketerów, projektantów i małych teamów szukających prostego sposobu na efektywne tworzenie profesjonalnych materiałów.

Platforma oferuje współpracę w czasie rzeczywistym w ramach prywatnego, markowego pulpitu, dzięki czemu jest idealna dla Teams do współtworzenia, edytowania i udostępniania dokumentów jako responsywnych linków lub plików PDF.

Najlepsze funkcje Xtensio

Łącz wizualizacje i dane z wykresami, materiałami wideo i formularzami do interaktywnej komunikacji

Korzystaj z różnych opcji udostępniania, w tym łączy internetowych na żywo, cyfrowych prezentacji pokazu slajdów i eksportowalnych plików PDF/PNG

Zachowaj spójność marki, niestandardowo dostosowując czcionki, kolory i układy we wszystkich dokumentach

Xtensio limit

Pulpit analityczny nie jest tak precyzyjny, jak inne dedykowane narzędzia

Free Plan obejmuje tylko 100 MB miejsca na obrazy

Xtensio pricing

Free forever

Solo Lite: $12/miesiąc za użytkownika

Plus : $25/miesiąc dla dwóch użytkowników

Business: $99. 99 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Oceny i recenzje Xtensio

G2: 4. 5/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (200+ opinii)

Zoptymalizuj proces tworzenia prezentacji bez wysiłku dzięki ClickUp!

Stworzenie atrakcyjnej prezentacji jest kluczem podczas zwracania się do zespołu lub interesariuszy. AI oferuje prostotę, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, takich jak spójność marki, płynna współpraca i elastyczny eksport.

Aby uzyskać bardziej zaawansowane rozwiązanie, ClickUp wykracza poza podstawowe projektowanie. Burza mózgów z tablicami, generowanie zawartości w kilka sekund z AI i współpraca w czasie rzeczywistym w celu uzyskania opinii i poprawek. Dodatkowo, zarządzaj całym cyklem pracy dzięki automatyzacji i zaawansowanemu śledzeniu. 🏆Gotowy, aby podnieść poziom swoich prezentacji i projektów? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!