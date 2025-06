Jak korzystać z Gemini w Google Meet w celu płynnej współpracy

Jesteś na wirtualnym spotkaniu i próbujesz skupić się na dyskusji, ale połowa Twojej uwagi jest zajęta sporządzaniem notatek, śledzeniem elementów do wykonania i upewnianiem się, że nie przegapisz żadnej kluczowej decyzji. Pod koniec rozmowy pozostaje Ci nieuporządkowany dokument pełen niedokończonych zdań i niepokojące uczucie, że coś przeoczyłeś.

Gemini oferuje transkrypcję w czasie rzeczywistym i automatyczne podsumowania, które zajmują się tymi szczegółami.

W tym blogu omówimy, jak korzystać z Gemini w Google Meet, aby prowadzić bardziej wydajne spotkania bez rozpraszania uwagi. 🤝

Dodatkowo przedstawimy Ci ClickUp AI Notetaker, rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie przekształca spotkania w podsumowania, spostrzeżenia i elementy do działania.

Gemini, asystent oparty na sztucznej inteligencji Google zintegrowany z Google Meet, zwiększa wydajność spotkań. Tworzy szczegółowe notatki, zapewnia transkrypcje w czasie rzeczywistym i podsumowuje spotkania, upraszczając cykl pracy.

Przyjrzyjmy się krok po kroku, jak korzystać z Gemini na platformie wirtualnych spotkań . ⚒️

Przed rozpoczęciem upewnij się, że Twoje konto Google ma dostęp do Gemini za pośrednictwem Google Workspace Labs. Ta funkcja jest zazwyczaj dostępna w określonych planach, takich jak Gemini Enterprise lub Gemini Business.

Bez dostępu nie będziesz mógł odblokować narzędzi Gemini zwiększających wydajność.

Otwórz aplikację Google Meet lub odwiedź stronę meet.google.com w przeglądarce. Korzystając z linku lub kodu spotkania, możesz rozpocząć nowe spotkanie lub dołączyć do trwającej sesji.

Po wejściu do narzędzia do spotkań online możesz aktywować funkcje Gemini.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli niektórzy uczestnicy spotkania mają kamery internetowe niskiej jakości, może to wpłynąć na ogólny profesjonalizm rozmowy. Zachęć uczestników do korzystania z dobrze oświetlonych miejsc, aby poprawić jakość wideo, oraz do korzystania z funkcji Google Meet, takich jak rozmycie tła. Możesz również wygenerować obrazy tła pasujące do Twojej marki lub tematu spotkania, zapewniając bardziej dopracowany i spójny wygląd!