10 najlepszych generatywnych narzędzi AI dla przedsiębiorstw zmieniających pracę w 2025 r

W dzisiejszych czasach narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw zmieniły się z "przyjemnych w użyciu" w krytyczne.

Ponieważ globalne wydatki na AI projektowane są na 307 miliardów dolarów w tym roku i oczekuje się, że wzrosną do 632 miliardów dolarów, ich rola jest niezaprzeczalna. 📈

Ale to nie wszystko: z wielką mocą wiąże się większa kontrola. Liderzy Enterprise i profesjonaliści IT muszą zrównoważyć potencjał transformacji ze szczelną zgodnością i bezpieczeństwem.

Aby pomóc, zebraliśmy najlepsze aplikacje generujące AI, które łączą przełomowe innowacje z niezachwianą niezawodnością.

Najpierw przyjrzyjmy się, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze idealnego narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji dla biznesu.

60-sekundowe podsumowanie Oto nasz wybór najlepszych narzędzi AI: 1. ClickUp: Najlepsze dla wydajności i innowacji w przedsiębiorstwach opartych na AI 2. OpenAI: Najlepsze dla multimodalnej sztucznej inteligencji z funkcjami tekstu, obrazu i dźwięku w przyszłości 3. Google Cloud Vertex AI: Najlepsze dla rozwoju AI gotowego do użycia w przedsiębiorstwach 4. Usługa OpenAI firmy Microsoft: Najlepsza do skalowania AI z solidnymi zabezpieczeniami 5. Cohere: Najlepsze dla modeli AI w języku naturalnym z zaawansowanymi funkcjami niestandardowymi 6. Anthropic: Najlepsze dla etycznych systemów AI z zaawansowanymi możliwościami rozumowania 7. GitHub Copilot: Najlepsze dla wydajności programistów i inteligentnego kodowania opartego na AI 8. Glean AI: Najlepsze do zarządzania wiedzą i wyszukiwania między aplikacjami 9. Stabilność AI: Najlepsze dla niestandardowego modelu AI o otwartym kodzie źródłowym i generatywnej sztucznej inteligencji 10. NVIDIA AI: Najlepsze do wysokowydajnych obliczeń i AI akcelerowanej przez GPU

Czego należy szukać w narzędziach generatywnej sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw?

Wybór odpowiedniej platformy generatywnej sztucznej inteligencji wykracza poza najnowszą technologię; chodzi o wybranie tej, która bez wysiłku dopasowuje się do Twojego cyklu pracy.

Oto, co warto wziąć pod uwagę:

Niestandardowe: Poszukaj narzędzia, które jest dostosowane do Twojego cyklu pracy i potrzeb specyficznych dla branży , umożliwiając dostosowanie funkcji i ustawień w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Skalowalność: Wybierz rozwiązanie, które może skalować się wraz z Twoim Businessem i obsługiwać rosnącą ilość danych, użytkowników i zadań

Bezpieczeństwo danych: Priorytetowo traktuj narzędzia z solidnym szyfrowaniem , certyfikatami zgodności (takimi jak RODO, HIPAA) i bezpiecznym przechowywaniem danych w celu ochrony wrażliwych informacji biznesowych

Łatwość integracji: Wybierz narzędzie, które łatwo połączy się z istniejącym stosem oprogramowania i systemami, minimalizując zakłócenia podczas wdrażania

Wsparcie i szkolenia: Wybierz narzędzie z kompleksowym wsparciem, takim jak zasoby wdrożeniowe, samouczki i interakcje z klientami - aby Twój zespół mógł szybko przyspieszyć pracę

Zapoznaj się z najlepszymi narzędziami AI zaprojektowanymi tak, aby ewoluowały wraz z potrzebami Twojej firmy - od wdrażania zarządzania projektami w przedsiębiorstwie po usprawnianie procesu decyzyjnego i nie tylko.

1. ClickUp (najlepsze dla wydajności i innowacji w przedsiębiorstwach opartych na AI)

Błyskawicznie przygotowuj komunikację gotową na potrzeby klienta dzięki narzędziom AI ClickUp, wykorzystując inteligentne wskazówki do kierowania i udoskonalania swoich tekstów

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, usprawnia cykle pracy dzięki ujednoliconej inteligencji obszaru roboczego.

Przykładowo, ClickUp AI Solutions integruje zarządzanie projektami i wiedzą dla większych teamów z bezpieczeństwem klasy korporacyjnej, w tym zgodnością z SSO i HIPAA.

Oto jak platforma oszczędza czas i pomaga do zrobienia więcej:

zarządzanie projektami oparte na AI

Agenci ClickUp AI analizują historyczne dane projektów, aby uprościć przyszłe cykle pracy poprzez:

Oferowanie mądrych sugestii dotyczących przydziału zadań w oparciu o obciążenie pracą Teams

Informowanie zespołu za pomocą aktualizacji postępu projektu w czasie rzeczywistym

Dostarcza wglądu w oś czasu projektów, terminy i potencjalne wąskie gardła

Automatyzacja przypomnień o przeglądach i aktualizacjach dokumentów

ClickUp Docs i ClickUp Chat Usprawnienie współpracy dzięki integracji z rozwiązaniami ClickUp Whiteboards

ulepszone zarządzanie wiedzą

Natywny asystent AI platformy, ClickUp AI Brain, uczy się na podstawie twoich działań w obszarze roboczym, aby z czasem poprawić trafność wyszukiwanych informacji.

Podsumowując, sieć neuronowa AI zwiększa wydajność poprzez:

Syntetyzowanie zawartości z zadań, dokumentów i dyskusji w celu stworzenia centralnego knowledge hub

Opracowywanie i podsumowywanie artykułów stanowiących bazę wiedzy na potrzeby zwięzłych przeglądów

Generowanie planów spotkań i minut dla lepszej organizacji i działań następczych

Automatyzacja cykli pracy i działań wykorzystanie języka naturalnego do wyzwalaczy i warunków

Komponowanie lub odpowiadanie na e-maile związane z zadaniami bezpośrednio z ClickUp

Skondensuj spostrzeżenia z długich dokumentów dotyczących wydania funkcji do wiadomości e-mail za pomocą ClickUp Brain

Najlepsze funkcje ClickUp

Interaktywne Q&A pozwala zadawać pytania i uzyskiwać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi poprzez przeszukiwanie przestrzeni, projektów i dokumentów Teams

Asystent pisania AI dostarcza podpowiedzi dla poszczególnych ról w celu generowania zawartości i pomaga tworzyć zadania lub dokumenty bezpośrednio z wygenerowanej zawartości dostarcza podpowiedzi dla poszczególnych ról w celu generowania zawartości i pomaga tworzyć zadania lub dokumenty bezpośrednio z wygenerowanej zawartości

Automatyzacja generowania zadań umożliwia powstanie podzadań generowanych przez AI i automatycznych podsumowań projektów przy użyciu języka naturalnego

Tłumaczenie kontekstowe i lokalizacja tłumaczą zawartość, aby poprawić dostępność i komunikację w różnych językach w projektach

Limity ClickUp

Liczne narzędzia i ustawienia mogą być początkowo przytłaczające

Funkcja śledzenia czasu może być nieco trudna do opanowania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

ClickUp nie tylko pozwala nam pozostać szczupłymi - pozwala nam również być na bieżąco, dostarczać innowacje i tworzyć wartość dodaną dla naszych klientów

2. OpenAI (najlepsze dla multimodalnej sztucznej inteligencji z funkcjami tekstu, obrazu i dźwięku w przyszłości)

via OpenAI

OpenAI oferuje modele językowe, takie jak GPT-4 i GPT-4o, które wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego w celu uproszczenia zadań, takich jak tworzenie zawartości i rozwijanie chatbotów. Nowo wprowadzona seria O1 wykorzystuje rozumowanie "łańcucha myśli " do logicznego i sekwencyjnego przetwarzania informacji.

ChatGPT, flagowe narzędzie OpenAI, centralizuje te możliwości dla intuicyjnej komunikacji w przedsiębiorstwie, z szablonami podpowiedzi AI zapewniającymi spójne wyniki.

Najlepsze funkcje OpenAI

Multimodalny model GPT-4 oferuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, która przetwarza tekst, obraz, dźwięk i kod

API klasy Enterprise dostarcza skalowalną infrastrukturę do szybkiej integracji AI ze złożonymi zadaniami i cyklami pracy

Konfigurowalne rozumowanie AI pomaga dostroić modele z zastrzeżonymi danymi, tworząc inteligentne systemy

Zrozumienie kontekstu w czasie rzeczywistym pomaga generować odpowiedzi podobne do ludzkich

Limity OpenAI

Jakość odpowiedzi może się znacznie różnić, szczególnie w okresach największego obciążenia

Użytkownicy Premium nadal napotykają na limity wiadomości (np. 25 wiadomości na godzinę dla GPT-4)

Ceny OpenAI

ChatGPT Free Plus: 20 USD/miesiąc Pro: $200/miesiąc Teams: $30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cena niestandardowa

Free

Plus: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

API OpenAI Cena za token: Zależy od wybranego modelu

Cena za token: Zależy od wybranego modelu

Free

Plus: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Cena za token: Zależy od wybranego modelu

Oceny i recenzje OpenAI

G2: 4. 6/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (70+ opinii)

Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz przypadki użycia ChatGPT z narzędziami do automatyzacji, aby zwiększyć wydajność. Na przykład ChatGPT można ustawić tak, aby automatycznie przygotowywał odpowiedzi lub propozycje, wyzwalane przez wydarzenia, takie jak nowe zapytania klientów lub zakończone zadania.

3. Google Cloud Vertex AI (najlepsze narzędzie do tworzenia AI dla przedsiębiorstw)

via Google Cloud Vertex AI

Google Cloud Vertex AI zapewnia ujednolicone środowisko programistyczne do tworzenia, wdrażania i skalowania rozwiązań AI w różnych branżach. Łatwo integruje się również z rozbudowanymi usługami danych Google, takimi jak BigQuery i Dataflow, pomagając w zarządzaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych.

Najlepsze funkcje Google Cloud Vertex AI

Dostawca pojedynczego, zintegrowanego środowiska dla całego cyklu życia uczenia maszynowego (ML)

Oferuje dostęp do ponad 160 podstawowych modeli , w tym Gemini firmy Google, modeli open source, takich jak Gemma, oraz modeli partnerskich, takich jak Claude 3

Wsparcie zarówno dla AutoML (szkolenie modelu bez użycia kodu), jak i niestandardowych danych szkoleniowych

wnioskowanie na podstawie danych wejściowych z zaawansowanymi funkcjami generatywnej sztucznej inteligencji, takimi jak Umożliwiaz zaawansowanymi funkcjami generatywnej sztucznej inteligencji, takimi jak inżynieria podpowiedzi

Limity Google Cloud Vertex AI

Mogą wystąpić problemy z zimnym startem, gdy aplikacje potrzebują czasu, aby zareagować po okresie bezczynności

Użytkownicy zgłaszają niewystarczającą dokumentację, szczególnie w zakresie udostępniania domen

Cennik Google Cloud Vertex AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Cloud Vertex AI

G2 : 4. 3/5 (480+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Czy wiesz, że: Google Cloud Vertex AI upraszcza proces rozwoju dla analityków danych i inżynierów ML, wymagając 80% mniej linii kodu do zrobienia modeli ML.

4. Usługa Microsoft Azure OpenAI (najlepsza do skalowania AI z solidnymi zabezpieczeniami)

Usługa Microsoft Azure OpenAI integruje zaawansowane modele językowe OpenAI z rozbudowaną infrastrukturą chmury Microsoft Azure, pomagając przedsiębiorstwom opracowywać, wdrażać i skalować inteligentne rozwiązania AI z bezpieczeństwem klasy korporacyjnej i zgodnością.

Najlepsze funkcje usługi Microsoft Azure OpenAI

Dostawca ma dostęp do zaawansowanych modeli AI, w tym GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo, oraz DALL-E

Oferuje prywatną sieć , odpowiedzialne filtrowanie zawartości AI i kontrolę dostępu opartą na rolach , zapewniając ochronę danych i zgodność z przepisami

Pomaga dokładnie dostroić wstępnie wytrenowane modele za pomocą własnych danych, tworząc wyspecjalizowane rozwiązania AI

Wsparcie dla różnych przypadków użycia, w tym generowania zawartości, wyszukiwania semantycznego i rozumienia języka naturalnego

Limity usługi Microsoft Azure OpenAI

Niektóre modele są dostępne tylko w określonych regionach

Przejście z publicznego OpenAI na rozwiązanie Microsoftu może być płynniejsze

Cennik usługi OpenAI na platformie Microsoft Azure

Standard (na żądanie) : Pay as you go

Dostarczone i wsadowe API: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje usługi Microsoft Azure OpenAI Service

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czy wiesz, że: Badania nad wpływem i przyszłością AI podkreślają jej potencjał transformacyjny, a projekt Generative AI ma stać się rynkiem o wartości 1,3 biliona dolarów do zrobienia w ciągu następnej dekady.

5. Cohere (najlepsze dla modeli AI języka naturalnego z zaawansowanymi funkcjami niestandardowymi)

via Cohere

Cohere oferuje uczące się modele językowe dostosowane do różnorodnych zadań NLP, w tym generowania tekstów, klasyfikacji i podsumowań. Wsparcie dla wielu modeli zapewnia elastyczność dla różnych przypadków użycia i aplikacji AI.

Dodatkowo, jego etyczne podejście do AI kładzie nacisk na przejrzystość, co czyni go niezawodnym wyborem zarówno dla Business, jak i deweloperów.

Najlepsze funkcje Cohere

Dostawca możliwości szczegółowego dostrajania ze wsparciem dla do 16 000 długości kontekstu tokenów

Oferuje modele z rodziny komend , które zapewniają wsparcie dla wielu języków i przypadków użycia, w tym agentów konwersacyjnych i analizy nastrojów

Zapewnia ramy bezpieczeństwa z zaawansowaną kontrolą dostępu i możliwością osadzenia wyników AI w zastrzeżonych danych organizacyjnych

Wsparcie wdrażania na wielu platformach w chmurze, w tym Oracle GenAI Service i AWS Bedrock

Ograniczenia Cohere

Model czasami zawodzi w klasyfikacji tekstu, dając nieprawidłowe wyniki

Interfejs użytkownika i interfejs użytkownika agenta mogłyby być bardziej przyjazne dla użytkownika

Ceny Cohere

Free tier

Cena za token: Zależy od wybranego modelu

Oceny i recenzje Cohere

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

6. Anthropic (najlepsze dla etycznych systemów AI z zaawansowanymi możliwościami rozumowania)

Anthropic zajmuje się opracowywaniem bezpiecznych, interpretowalnych i zgodnych z etyką systemów sztucznej inteligencji, które priorytetowo traktują odpowiedzialny postęp technologiczny.

Najlepsze funkcje Anthropic

Wdraża unikalną metodologię szkolenia AI, która wprowadza zasady etyczne bezpośrednio do zachowania modelu

Oferuje klauzulowe modele AI ze zrozumieniem kontekstu, zdolne do obsługi złożonych zadań rozumowania

Dostarcza interpretowalność modeli, pomagając kontrolować i rozumieć procesy biznesowe związane z podejmowaniem decyzji w oparciu o AI

Opracowuje systemy AI z wbudowanymi zabezpieczeniami, które proaktywnie minimalizują potencjalne szkodliwe wyniki

Ograniczenia antropiczne

Claude nie ma szerokiego szkolenia w zakresie danych, z czego wynika czasami niekompletne generowanie zawartości

Użytkownicy raportowali szybkie osiągnięcie limitów bezpłatnego użytkowania przy niejasnych granicach limitów

Antropiczna wycena

plany Claude. ai Free Pro: $20/miesiąc Teams: $30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cena niestandardowa

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Plany API Antropic Poziom Free Cena za token: Zależy od wybranego modelu

Free tier

Cena za token: Zależy od wybranego modelu

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Free tier

Cena za token: Zależy od wybranego modelu

Oceny i recenzje Anthropic

G2: 4. 7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

💡Quick Hack: Stwórz firmową politykę AI, aby zająć się zagrożeniami etycznymi związanymi z technologiami GenAI, takimi jak naruszenie prywatności danych i zatruwanie danych.

7. GitHub Copilot (najlepsze dla wydajności programistów i inteligentnego kodowania opartego na AI)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot to zaawansowany asystent kodowania oparty na AI, który zwiększa wydajność programistów, oferując kontekstowe wsparcie kodowania podczas tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Zbudowany w oparciu o model Codex OpenAI, Copilot sugeruje odpowiednie fragmenty kodu, funkcje i algorytmy dostosowane do konkretnego projektu.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Oferuje wieloliniowe sugestie funkcji i generowanie kodu w czasie rzeczywistym , pomagając programistom szybciej pisać złożone segmenty kodu

Wtyczki do wielu edytorów kodu i interfejsów , w tym Visual Studio Code, JetBrains IDEs i GitHub. com

Z czasem dostosowuje się do indywidualnych stylów kodowania i preferencji, poprawiając trafność i dokładność swoich sugestii

Zapewnia zarządzanie zasadami klasy Enterprise, kontrolę dostępu, śledzenie użycia i szczegółowe dzienniki audytu

Limity GitHub Copilot

Jako narzędzie oparte na chmurze, Copilot wymaga stabilnego połączenia internetowego dla optymalnej wydajności

Istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa kodu, w szczególności w zakresie licencjonowania i potencjalnych problemów związanych z prawami autorskimi

Cennik usługi GitHub Copilot

Free

Pro: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (140+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 20 recenzji)

Fun Fact: Deweloperzy mogą używać GitHub Copilot do wysyłania tweetów bezpośrednio ze swoich IDE. Pisząc komentarze związane z API Twittera, Copilot może generować wymagane fragmenty kodu, łącząc media społecznościowe z cyklami pracy kodowania.

8. Glean AI (najlepsze do zarządzania wiedzą i wyszukiwania między aplikacjami)

via Glean AI

Glean AI to platforma zarządzania wiedzą klasy Enterprise, która przekształca dostęp do informacji organizacyjnych dzięki możliwościom wyszukiwania świadomego kontekstu i opartego na AI.

Zdobądź najlepsze funkcje AI

Oferuje integrację z ponad 100 aplikacjami Business , umożliwiając ujednolicone wyszukiwanie i pobieranie wiedzy

Dostarcza bezpieczne, kontekstowe wyniki wyszukiwania z poszanowaniem ładu danych organizacyjnych

Wykorzystuje zaawansowaną technologię grafów wiedzy , aby zapewnić dostosowane wyniki wyszukiwania w oparciu o role i projekty dostawców

Umożliwia inteligentną automatyzację powtarzalnych zadań i rozwiązywanie złożonych zapytań w ramach funkcji inżynieryjnych, wsparcia i sprzedaży

Limity Glean AI

Efektywne korzystanie z platformy wiąże się z krzywą uczenia się

Wyniki wyszukiwania mogą czasami nie być trafne, szczególnie w przypadku złożonych zapytań

Ceny Glean AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Glean AI

G2: 4. 8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Porada dla profesjonalistów: Aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować koszty, rozważ integrację gotowych interfejsów API AI z istniejącymi narzędziami, wykorzystując AI jako usługę (AIaaS) bez konieczności posiadania dodatkowej infrastruktury lub wiedzy w zakresie kodowania.

9. Stability AI (najlepsze do niestandardowego dostosowywania modeli AI o otwartym kodzie źródłowym i generatywnej sztucznej inteligencji)

via Stability AI

Stability AI to narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji o otwartym kodzie źródłowym, którego celem jest demokratyzacja zaawansowanych technologii AI w wielu oknach dialogowych. Pomaga wdrażać elastyczne modele AI dostosowane do potrzeb, zarówno w zakresie tworzenia zawartości, syntezy danych, jak i innych innowacyjnych zastosowań.

Najlepsze funkcje stabilnego AI

Oferuje kompleksowe modele generatywnej AI obejmujące obrazy, wideo, audio i dziedziny językowe

Dostarcza darmowe modele licencjonowania , które umożliwiają komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie, z opcjami self-hostingu i integracji w przedsiębiorstwie

Dostarcza adaptowalne modele AI takie jak Stable Diffusion 3. 5 , które generują wysokiej jakości obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych

Umożliwia wdrożenie w przedsiębiorstwie za pośrednictwem głównych platform w chmurze , takich jak AWS

Limity stabilności AI

Modele wymagają znacznych zasobów obliczeniowych i specyfikacji sprzętowych

Może mieć trudności z generowaniem złożonych obrazów w różnych stylach

Stabilność cen AI

Licencja niekomercyjna : Free

Licencja społecznościowa: Free

Licencja Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Stability AI

G2: 4. 6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Porada dla profesjonalistów: Wybierając między LLM a Generative AI, dostosuj narzędzie do swoich konkretnych celów. Używaj LLM do precyzyjnych zadań wymagających dużej ilości tekstu, a rozwiązań Generative AI do kreatywnych cykli pracy.

10. NVIDIA AI (najlepsze dla wysokowydajnych obliczeń i akcelerowanej przez GPU sztucznej inteligencji)

via NVIDIA AI

Technologia GPU NVIDIA AI jest dostawcą wysokowydajnych zasobów obliczeniowych, które pomagają organizacjom szkolić i wdrażać zaawansowane modele AI. Zapewnia ona wsparcie dla różnych zastosowań, takich jak głębokie uczenie się, przetwarzanie języka naturalnego, wizja komputerowa i robotyka, a także pomaga optymalizować procesy w różnych branżach.

Ponadto ekosystem NVIDIA obejmuje narzędzia takie jak TensorRT do optymalizacji wnioskowania i NVIDIA Deep Learning SDK, które upraszczają tworzenie aplikacji AI.

Najlepsze funkcje NVIDIA AI

Dostawca kompleksowej infrastruktury AI obejmującej sprzęt (GPU), oprogramowanie (platformy AI) i usługi

mikroserwisy NVIDIA NIM , które skracają czas wdrażania integracji z platformami w chmurze takimi jak AWS, Google Cloud i Azure Oferuje, które skracają czas wdrażania aplikacji AI , przy wsparciutakimi jak AWS, Google Cloud i Azure

Jest kompatybilny z popularnymi frameworkami ML i głębokiego uczenia, takimi jak TensorFlow i PyTorch , oferując elastyczność programistom

Dostarcza gotowe do wydajności platformy AI z solidnymi protokołami bezpieczeństwa, stabilnością API i kompleksowym wsparciem

Limity NVIDIA AI

Ustawienie i zarządzanie platformą może być skomplikowane, zwłaszcza dla Teams bez dogłębnej wiedzy z zakresu AI lub IT

Sztuczna inteligencja jest zoptymalizowana pod kątem procesorów graficznych NVIDIA, a jej elastyczność w przypadku alternatywnych platform sprzętowych jest ograniczona

Cennik NVIDIA AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NVIDIA AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Ciekawostka: Historyczne dane sprzedażowe ujawniły, że ponad 50% całkowitych przychodów firmy NVIDIA pochodzi z działalności w centrach danych, co podkreśla strategiczny zwrot w kierunku rozwiązań AI i chmury obliczeniowej.

Aktywuj inteligentny obszar roboczy AI dzięki ClickUp Brain

Wdrożenie generatywnych systemów AI sprawia, że cykl pracy jest płynniejszy, szybszy i bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej. Bądźmy jednak szczerzy - większość dostępnych narzędzi rozwiązuje tylko jeden problem na raz.

To właśnie tam ClickUp może się przydać.

Menedżer zadań ClickUp AI i Brain tworzą magię - od wielozadaniowości po burze mózgów, automatyzację zadań i śledzenie projektów - wszystko na jednej platformie.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i solidnym narzędziom do współpracy, ClickUp dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Zarejestruj się na ClickUp za darmo i zmień sposób, w jaki pracujesz z AI, która rośnie wraz z Tobą.