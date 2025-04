ClickUp vs. Craft: Które narzędzie zwiększające wydajność jest lepsze?

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, znasz ten schemat: niekończąca się lista kontrolna, która nigdy się nie kurczy.

W tym miejscu potrzebne są narzędzia, które uporządkują sposób pracy. Narzędzia zwiększające wydajność, takie jak ClickUp i Craft, pozwalają śledzić postępy, pomagają pracować wydajnie, organizować zadania zespołu i zarządzać projektami.

pytanie tylko, które z nich jest lepsze i dlaczego?

W tym wpisie na blogu porównamy ClickUp i Craft, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie narzędzie dla Twojego zespołu.

Czas zacząć działać. 🎯

Co to jest ClickUp?

ClickUp to aplikacja Wszystko do pracy, która przynosi zarządzanie zadaniami , śledzenie projektów i współpraca Teams w jednym miejscu.

Pakiet narzędzi zaprojektowanych z myślą o wszystkich rodzajach projektów daje mu jeszcze większą przewagę. Od AI i automatyzacji po wbudowany czat, bez trudu radzi sobie nawet z najbardziej drobnymi wyzwaniami związanymi ze współpracą.

Funkcje ClickUp

ClickUp został zaprojektowany, aby zmienić sposób zarządzania zadaniami i zamienić chaos w przejrzystość. Zapoznajmy się z jego wyróżniającymi się funkcjami i zobaczmy, w jaki sposób zapewniają one większą koncentrację, wydajność i łatwość w codziennych operacjach. 👇

Funkcja #1: Zarządzanie projektami i zadaniami Korzystanie z ClickUp oznacza zrobienie wszystkiego po swojemu. Aplikacja została stworzona z myślą o wydajnej organizacji projektów i zarządzaniu projektami. Możesz podzielić projekty na zadania, podzadania, a nawet listy kontrolne, dzięki czemu bardzo łatwo jest mieć oko na duży obraz, nie tracąc przy tym z oczu najdrobniejszych szczegółów.

Uzyskaj przegląd całego projektu na najwyższym poziomie dzięki platformie zarządzania projektami ClickUp

W rzeczywistości, Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami jest ostatecznym ulepszeniem dla Teams.

Oto jak możesz wykorzystać jego funkcje zarządzania projektami 👇

Planuj swoje zadania za pomocą Priorytety zadań ClickUp i pozwól mu nadawać priorytety wszystkim, od dużych zadań po małe podzadania, aby Twój zespół wiedział, czym zająć się w następnej kolejności

Priorytety zadań ClickUp i pozwól mu nadawać priorytety wszystkim, od dużych zadań po małe podzadania, aby Twój zespół wiedział, czym zająć się w następnej kolejności Bezproblemowa współpraca z Dokumenty ClickUp . Tworzenie i udostępnianie baz wiedzy, wiki lub szczegółowej dokumentacji projektu - wszystko w jednym miejscu

Dokumenty ClickUp . Tworzenie i udostępnianie baz wiedzy, wiki lub szczegółowej dokumentacji projektu - wszystko w jednym miejscu Oszczędzaj czas Automatyzacja ClickUp . Pozwól mu zająć się powtarzalnymi rzeczami, aby Twój zespół mógł skupić się na obszarach kreatywnych

Automatyzacja ClickUp . Pozwól mu zająć się powtarzalnymi rzeczami, aby Twój zespół mógł skupić się na obszarach kreatywnych Zobacz szerszy obraz dziękiPulpity ClickUp . Śledzenie postępów, mierzenie wydajności zespołu, wykrywanie wąskich gardeł i uzyskiwanie wglądu w czasie rzeczywistym - wszystko w jednym dynamicznym widoku

Porada dla profesjonalistów: Używaj ClickUp Brain do automatycznego generowania powiązanych podzadań z głównych opisów zadań w celu wychwycenia przeoczonych elementów projektu, które mogły umknąć podczas ręcznego planowania. Aby uzyskać najlepsze wyniki, napisz szczegółowe opisy głównych zadań, aby pomóc Brain w dokładnym podziale pracy.

Połącz platformę z Zadania ClickUp i będziesz nie do zatrzymania.

Podziel złożone cykle pracy na osiągalne kamienie milowe dzięki zadaniom ClickUp

Oto, czego możesz się spodziewać ↓

✅ Bądź na bieżąco, po swojemu: Dzięki konfigurowalnym statusom zadań możesz tworzyć sceny, które pasują do Twojego procesu, niezależnie od tego, czy jest to "W trakcie", czy "Oczekiwanie na zatwierdzenie"

Skup się na tym, co ważne: Korzystaj z poziomów priorytetów (od "Niski" do "Pilne") i skup się na tym, co najważniejsze

Wszystkie szczegóły w jednym miejscu: Koniec z szukaniem plików lub połączonych linków. ClickUp Pola niestandardowe pozwalają dodać wszystko, czego potrzebujesz do zadania - notatki, pliki, terminy, możesz to nazwać

Zapobieganie wąskim gardłom: Zależności zadania ClickUp pomagają zwizualizować, co musi się wydarzyć w pierwszej kolejności - jedno zakończone zadanie otwiera drogę dla następnego

Funkcja #2: ClickUp Chat

Większość aplikacji zwiększających wydajność pozwala na żonglowanie narzędziami tylko po to, by podtrzymać konwersację. ClickUp Chat naprawia to - bez przeskakiwania aplikacji, bez opóźnień.

Komunikuj się ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat

Pozwala omawiać pomysły, zarządzać zadaniami i śledzić projekty pod jednym dachem.

Mówiąc prościej, każda Lista, Folder lub Przestrzeń w ClickUp posiada dedykowany czat. Oznacza to, że dyskusje są zawsze połączone z odpowiednimi zadaniami lub projektami, a wszelkie aktualizacje w kanale są natychmiast synchronizowane z powiązanym polem.

I nie martw się o prywatność - czat umożliwia niestandardowe uprawnienia, dzięki czemu możesz wybierać między rozmowami publicznymi i prywatnymi w oparciu o to, co jest najlepsze dla Twojego zespołu.

Dodatkowo, opcja "FollowUps" na Czacie natychmiast zamienia wiadomości na czacie w elementy akcji, dzięki czemu współpracę w czasie rzeczywistym i utrzymywanie wszystkich odpowiedzialnych.

Zapewnij odpowiedzialność wśród członków zespołu dzięki wiadomościom FollowUp na czacie ClickUp

Jeszcze lepiej, użyj funkcji Brain na czacie, aby uzyskać dokładne podsumowania. ClickUp Brain natychmiast podsumowuje historię czatu, oś czasu projektu i wątki, aby dać Ci odpowiedź, której potrzebujesz.

ClickUp Brain na czacie

🔍Do zrobienia?

90%

pracowników, którzy wdrożyli AI w pracy, zauważyło znaczny wzrost wydajności. Podkreśla to znaczenie platform wydajności posiadających zintegrowanego asystenta opartego na AI.

Funkcja #3: Niestandardowe widoki Widok wykresu Gantta ClickUp pozwala spojrzeć na cały projekt z perspektywy zadań, osi czasu i zależności, a wszystko to ułożone dla Ciebie (wystarczy wnieść odrobinę swojego

umiejętności zarządzania zadaniami prowadzić).

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby ocenić wydajność zespołu i stworzyć relacje między zadaniami

Oto co możesz zrobić z widokiem wykresu Gantta 👇

Połącz przestrzenie, foldery, listy i podzadania w jeden elegancki wykres Gantta. Wreszcie, sposób na prawidłowe wyświetlenie strony i utrzymanie wszystkiego w porządku

Aktualizacje na żywo i śledzenie postępów, dzięki czemu zawsze jesteś o krok do przodu, aby zakończyć zadania na czas

Twórz połączenia między zadaniami, dostosowuj harmonogramy w locie i utrzymuj płynność projektów

Dzięki funkcji ścieżki krytycznej dokładnie wiesz, które zadania mają wpływ na termin realizacji. Pożegnaj się ze stratą czasu i przywitaj się z inteligentniejszym planowaniem

czy wiesz, że ponad połowa (54%) profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami nie posiada skutecznych narzędzi do współpracy .

A jest jeszcze gorzej: 36% spędza od 4 godzin do całego dnia każdego miesiąca na ręcznym zbieraniu aktualizacji projektów. to do 100 godzin rocznie na osobę, zmarnowanych na powtarzalne zadania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Czym jest Craft?

przez Craft.io Craft.io to platforma do zarządzania projektami, która usprawnia cykl życia produktu od pomysłu do realizacji.

Pozwala zarządzać mapami drogowymi, ustalać priorytety zadań i zestawiać informacje zwrotne w zintegrowanym środowisku. Platforma ta jest szczególnie korzystna dla menedżerów produktu, dyrektorów ds. produktu i zespołów różnej wielkości.

Funkcje Craft

Craft.io koncentruje się na pomaganiu Teams w organizowaniu ich pomysłów i planów w sposób przejrzysty i oparty na współpracy. Omówmy niektóre z jego funkcji. ⚒️

Funkcja #1: Portal opinii

Craft.io upraszcza zbieranie opinii poprzez niestandardowy portal do zbierania opinii od klientów lub wewnętrznych Teams. Opinie można podzielić na kategorie, takie jak "prośby o funkcje" lub "błędy", a także niestandardowe logo i opisy, aby portal był bardziej przejrzysty.

Zarządzanie opiniami jest równie uproszczone. Widok tabeli pomaga szybko radzić sobie z dużymi ilościami, dzięki działaniom zbiorczym i lepszej widoczności przychodzących elementów. Aby wszystko przebiegało sprawnie, możesz połączyć opinie z odpowiednimi produktami i zarządzać odpowiedziami bezpośrednio na platformie.

Funkcja #2: Planowanie i wizualizacja obciążenia

Craft.io dostarcza narzędzia do tworzenia wizualnych map drogowych, które konstruktywnie komunikują oś czasu i priorytety projektów. Można je modyfikować dla różnych interesariuszy, aby zwiększyć przejrzystość.

Oprogramowanie pozwala wizualizować możliwości zespołu w celu alokacji zasobów w oparciu o obciążenie pracą i wymagania projektu. Ta integracja zapewnia, że zespół nie jest przeciążony terminami realizacji projektów.

Hack wydajności: Zastosuj Matrycę Eisenhowera i podziel swoje zadania na cztery ćwiartki:

Pilne i Ważne (np. terminy) Niepilne, ale ważne (np. rozwój umiejętności) Pilne, ale nieważne (np. spotkania o niskim priorytecie) Ani jedno, ani drugie (np. bezmyślne przewijanie)

#

Funkcja #3: Możliwości raportowania

Craft.io posiada funkcje raportowania do śledzenia, analizowania i komunikowania postępów projektu. Ponadto otrzymujesz "Pulpit postępu", który zapewnia scentralizowany widok stopniowego rozwoju produktu.

Co więcej, możesz śledzić swoje postępy w różnych ramach czasowych, takich jak kwartały, wydania, inicjatywy lub cele, co daje lepszy widok na to, na czym stoisz.

Craft pricing

Free

Starter: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Pro: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowa struktura cenowa

ClickUp vs. Craft: Porównanie funkcji

Teraz, gdy przyjrzeliśmy się niektórym funkcjom ClickUp i Craft, porównajmy ich możliwości, aby znaleźć lepszy wybór. 📃

Aspect ClickUp Craft Interfejs użytkownika Elastyczny i dostosowywalny interfejs Ogólnie prostszy interfejs użytkownika Struktura hierarchii Solidna struktura hierarchiczna z przestrzeniami, folderami, listami i zadaniami dla złożonego zarządzania projektami i zwinnych zespołów Brak hierarchicznej organizacji, co czyni go mniej idealnym dla złożonych projektów Dostosowanie Wysoki stopień dostosowania z niestandardowymi statusami zadań i cyklami pracy Limit dostosowania Wizualizacja projektu Wsparcie wielu widoków, takich jak wykresy Gantta, tablice Kanban, widok osi czasu i mapy myśli do śledzenia projektu Oferuje podstawowe narzędzia wizualizacji, ale brakuje mu różnorodności Narzędzia do współpracy Funkcje ClickUp Docs, Zadania, Czat, i wiele więcej do współpracy i udostępniania w czasie rzeczywistym Podstawowe funkcje współpracy Integracje Wsparcie ponad 1000 integracji z wieloma narzędziami, w tym narzędziami do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania Limit możliwości integracji Możliwości AI Oferuje ClickUp Brain i ClickUp Automations do automatyzacji zadań i generowania spostrzeżeń opartych na AI Brak funkcji AI

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z porównaniem side-by-side, zagłębmy się w szczegóły, aby zobaczyć, jak Craft.io i ClickUp wypadają w poszczególnych obszarach. 🤝

Interfejs użytkownika

Jednym z obszarów, który sprawia, że ClickUp jest wyjątkowy jest nowoczesny, atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika, który można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb. Posiada również "Widok wszystkiego ", który zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich zadań na różnych poziomach organizacji. Ułatwia to sortowanie i filtrowanie informacji.

z drugiej strony, interfejs Craft's jest prosty i przejrzysty. Jego układ priorytetyzuje podstawowe funkcje dla menedżerów produktu, dzięki czemu zespoły mogą go łatwo zaadoptować bez krzywej uczenia się. Narzędzie to jest korzystne dla szybkiego wdrożenia.

🏆 Zwycięzca: To tie! Oba narzędzia mają prosty interfejs, ale zaspokajają różne preferencje użytkowników

Opcje niestandardowe

Jeśli chodzi o opcje niestandardowe, ClickUp ma nieograniczone możliwości projektowania cykli pracy, widoków i procesów, które pasują do Twojego zespołu jak ulał.

Od niestandardowych statusów i pól niestandardowych po przełączanie między wieloma widokami (takimi jak Kanban, Gantt lub lista), ClickUp zapewnia, że żadne dwa ustawienia nie są takie same. Dodatkowo, jego wstępnie zbudowane szablony do zarządzania projektami są dużą pomocą, gdy nie chcesz tworzyć cyklu pracy od podstaw.

Z drugiej strony, Craft.io, choć potężny, wciąż ma swoje limity pod względem niestandardowych rozwiązań. Platforma zapewnia elastyczność dla zespołów produktowych, takich jak konfigurowalne cykle pracy i szablony, ale nie oferuje takiej swobody jak ClickUp.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa! Dzięki szerokiemu zakresowi konfigurowalnych funkcji, możesz zorganizować swój obszar roboczy tak, jak potrzebujesz

Opcje współpracy

ClickUp posiada solidne narzędzia do współpracy z funkcją ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards i ClickUp Chat, wśród wielu innych. Tworzy to nieprzerwaną linię komunikacyjną między członkami zespołu (idealną dla zespołów hybrydowych i zdalnych rozproszonych w różnych strefach czasowych).

Co więcej, możesz zintegrować swój obszar roboczy z ponad 1000 Integracje ClickUp w tym Dropbox, GitHub i Figma.

z drugiej strony Craft.io wyróżnia się współpracą opartą na sprzężeniu zwrotnym. Jego funkcja "Talk", panele aktywności i czaty grupowe doskonale nadają się do organizowania dyskusji. Dodatkowo, system zarządzania opiniami, zakończony ankietami i sondażami, zachęca różnych interesariuszy do wyrażania opinii, dzięki czemu doskonale nadaje się dla zespołów skoncentrowanych na produktach.

🏆 Zwycięzca: To zależy od twoich potrzeb.

ClickUp dla płynnej współpracy i integracji, idealny dla każdego modelu biznesowego i rozmiaru Craft.io dla narzędzi opartych na feedbacku, idealnych dla teamów skupionych na produktach

ClickUp vs. Craft na Reddit

Aby zakończyć debatę, zabraliśmy ją do Reddit . Chociaż nie ma konkretnych wątków, oto kilka opinii użytkowników na temat obu narzędzi.

Jeden użytkownik zachwalał ClickUp:

Używamy ClickUp od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc, jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Wypróbowaliśmy Asanę, Monday.com i Trello, zanim zdecydowaliśmy się na Clickup. Najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji, a nowa wersja jest coraz lepsza. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę i ogromną liczbę narzędzi, ClickUp zdecydowanie przekroczył wszystkie moje oczekiwania. Zdecydowanie zyskałem perspektywę na nasze procesy przepływu pracy po nauczeniu się efektywnego korzystania z Clickup

Z drugiej strony, dla Craft, inny użytkownik skomentował:

_Craft jest w dużej mierze dobry w porównaniu do wszystkiego innego, ale jest tak anemiczny i okropny tam, gdzie naprawdę się liczy: faktycznie dostawca narzędzi do organizowania wiedzy. I wydaje się, że jest tam prawie celowo anemiczny - nie jestem pewien, dokąd zmierzają pod względem strategii

Niektóre użytkownicy nawet powiedział:

Craft Wady: trochę przytłaczające na początku, zajęty UI (tła mogą rozpraszać, ale można je wyłączyć), i czułem się chaotyczny

Jeszcze lepiej, usłyszeć to od kogoś, kto używał ClickUp do połączenia całej firmy ze sobą.

ClickUp był dla nas najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączy w sobie wiele narzędzi do zarządzania projektami. Od map myśli, przez dokumenty, aż po sprinty, ClickUp jest dynamicznym narzędziem do organizowania potrzeb każdego działu w zakresie zarządzania zadaniami i zapewnia widoczność w całej firmie._

Andrea Park, Business Operations Coordinator, Spekit

Które narzędzie do zwiększania wydajności jest najlepsze?

Werdykt już zapadł i mamy zwycięzcę! Jest nim ClickUp! 👑

Chociaż Craft.io ma świetne funkcje do organizowania pomysłów i tworzenia map drogowych, są one przeznaczone raczej dla zespołów skoncentrowanych na produktach niż dla różnych typów projektów. Choć jest to pomocne, jego prostota i scentralizowane podejście nie uwzględniają potrzeby zaawansowanych możliwości.

Z kolei ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", która oferuje solidne funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy, możliwości AI, gotowe szablony, szczegółowe raportowanie i ponad 1000 integracji, które spełniają wszystkie współczesne potrzeby w zakresie zarządzania projektami.

Jest również wszechstronna i skalowalna, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla teamów każdej wielkości. Na co więc czekasz?

