10 najlepszych programów CRM do zarządzania aktywami w 2025 roku

Zarz膮dzanie aktywami finansowymi i budowanie silnych relacji z klientami s膮 niezb臋dne do odniesienia powodzenia w bran偶y zarz膮dzania aktywami.

Bez odpowiednich narz臋dzi mo偶esz napotka膰 nieefektywno艣膰, zdezorganizowane dane i utracone mo偶liwo艣ci rozwoju. Skuteczny CRM do zarz膮dzania aktywami mo偶e zmieni膰 spos贸b 艣ledzenia aktyw贸w, obs艂ugi klient贸w, zwi臋kszenia lojalno艣ci klient贸w i zachowania zgodno艣ci z wymogami regulacyjnymi.

Do zrobienia - jak znale藕膰 odpowiednie rozwi膮zanie CRM do zarz膮dzania aktywami?

W tym przewodniku om贸wimy 10 najlepszych rozwi膮za艅 do zarz膮dzania aktywami, kt贸re pomog膮 Ci efektywnie zarz膮dza膰 aktywami. 馃殌

**Czego nale偶y szuka膰 w oprogramowaniu CRM do zarz膮dzania aktywami?

Szukaj膮c najlepszego rozwi膮zania do zarz膮dzania aktywami, nale偶y nada膰 priorytet funkcjom, kt贸re zwi臋kszaj膮 wydajno艣膰, optymalizuj膮 procesy i wzmacniaj膮 relacje z klientami. Oto kilka najwa偶niejszych funkcji, kt贸re nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 w przypadku Oprogramowanie CRM :

Centralny pulpit : Zapewnia zarz膮dzaj膮cym aktywami przegl膮d danych o aktywach, relacjach z klientami i wynikach portfolio w celu bezproblemowego zarz膮dzania

: Zapewnia zarz膮dzaj膮cym aktywami przegl膮d danych o aktywach, relacjach z klientami i wynikach portfolio w celu bezproblemowego zarz膮dzania Zarz膮dzanie danymi klient贸w : Umo偶liwienie firmom zarz膮dzaj膮cym aktywami organizowanie i aktualizowanie informacji o klientach, zapewniaj膮c efektywne raportowanie i zarz膮dzanie powi膮zaniami z inwestorami

: Umo偶liwienie firmom zarz膮dzaj膮cym aktywami organizowanie i aktualizowanie informacji o klientach, zapewniaj膮c efektywne raportowanie i zarz膮dzanie powi膮zaniami z inwestorami Narz臋dzia do 艣ledzenia aktyw贸w : U艂atwiaj膮 zdalne zarz膮dzanie aktywami poprzez monitorowanie aktyw贸w fizycznych i finansowych w czasie rzeczywistym, zapewniaj膮c lepsze zarz膮dzanie portfolio

: U艂atwiaj膮 zdalne zarz膮dzanie aktywami poprzez monitorowanie aktyw贸w fizycznych i finansowych w czasie rzeczywistym, zapewniaj膮c lepsze zarz膮dzanie portfolio Wiele widok贸w : Oferuj elastyczne opcje, takie jak widoki listy, kalendarza lub Kanban, aby pom贸c zarz膮dzaj膮cym aktywami wizualizowa膰 zadania, zarz膮dza膰 dzia艂aniami i skutecznie 艣ledzi膰 wyniki portfolio

: Oferuj elastyczne opcje, takie jak widoki listy, kalendarza lub Kanban, aby pom贸c zarz膮dzaj膮cym aktywami wizualizowa膰 zadania, zarz膮dza膰 dzia艂aniami i skutecznie 艣ledzi膰 wyniki portfolio Konfigurowalne pola : Umo偶liwiaj膮 firmom zarz膮dzaj膮cym aktywami dostosowanie system贸w CRM do konkretnych potrzeb biznesowych, czyni膮c je wyspecjalizowanym rozwi膮zaniem dla bran偶y

: Umo偶liwiaj膮 firmom zarz膮dzaj膮cym aktywami dostosowanie system贸w CRM do konkretnych potrzeb biznesowych, czyni膮c je wyspecjalizowanym rozwi膮zaniem dla bran偶y Zarz膮dzanie dokumentacj膮 : Umo偶liwia firmom zarz膮dzaj膮cym aktywami przechowywanie, organizowanie i pobieranie krytycznych dokument贸w, takich jak umowy, licencje na oprogramowanie i raportowanie klient贸w, w ramach systemu CRM

: Umo偶liwia firmom zarz膮dzaj膮cym aktywami przechowywanie, organizowanie i pobieranie krytycznych dokument贸w, takich jak umowy, licencje na oprogramowanie i raportowanie klient贸w, w ramach systemu CRM Zgodno艣膰 z przepisami : Pomoc firmom w przestrzeganiu nowych przepis贸w i termin贸w odnowienia, przy jednoczesnym zapewnieniu dok艂adnego raportowania dla inwestor贸w instytucjonalnych i funduszy hedgingowych

: Pomoc firmom w przestrzeganiu nowych przepis贸w i termin贸w odnowienia, przy jednoczesnym zapewnieniu dok艂adnego raportowania dla inwestor贸w instytucjonalnych i funduszy hedgingowych Zarz膮dzanie wiadomo艣ciami e-mail: Usprawnienie komunikacji w jednym miejscu w celu 艣ledzenia interakcji, zarz膮dzania dzia艂aniami nast臋pczymi i poprawy powi膮za艅 z klientami w ca艂ej bran偶y

10 najlepszych program贸w CRM do zarz膮dzania zasobami

Oto 10 najlepszych program贸w do zarz膮dzania aktywami, kt贸re pomog膮 Ci udoskonali膰 operacje i nap臋dzi膰 wzrost w konkurencyjnej bran偶y zarz膮dzania aktywami:

1. ClickUp (馃弳 Najlepsze do zarz膮dzania projektami finansowymi i relacjami z klientami) ClickUp to everything app for work_, kt贸ra 艂膮czy zarz膮dzanie projektami, zarz膮dzanie wiedz膮 i czat - wszystko zasilane przez AI, kt贸re pomaga pracowa膰 szybciej i m膮drzej.

Dzi臋ki ClickUp mo偶esz zoptymalizowa膰 swoje zadania zwi膮zane z projektami finansowymi, 艣ledzi膰 wydatki i zarz膮dza膰 finansowymi cyklami pracy. Pozwala r贸wnie偶 na ustawienie jasnych cel贸w, 艣ledzenie post臋p贸w bez wysi艂ku i wsp贸艂prac臋 z zespo艂em w czasie rzeczywistym.

Narz臋dzie ClickUp CRM

The Narz臋dzie ClickUp CRM umo偶liwia p艂ynne zarz膮dzanie wszystkimi relacjami z klientami. Umo偶liwia 艣ledzenie potencjalnych klient贸w, transakcji, kontakt贸w i scen sprzeda偶y w ramach jednej platformy. Dzi臋ki wielu funkcjom, takim jak niestandardowe statusy, niestandardowe pola i wiele widok贸w, mo偶esz dostosowa膰 system CRM, aby idealnie pasowa艂 do Twojego cyklu pracy zwi膮zanego z zarz膮dzaniem zasobami.

ClickUp Kanban

Mo偶esz na przyk艂ad tworzy膰 pola niestandardowe, takie jak Data kontynuacji lub Rozmiar transakcji, aby lepiej organizowa膰 potencjalnych klient贸w i ustala膰 priorytety zada艅. Narz臋dzie pozwala na wizualizacj臋 wszystkich scen sprzeda偶y w postaci ClickUp Kanban widok oraz przeci膮ganie i upuszczanie transakcji w trakcie ich post臋pu.

To, co sprawia, 偶e korzystanie z rozwi膮zania CRM jest jeszcze lepsze, to Automatyzacja ClickUp funkcja. Pomaga ona ustawi膰 przypomnienia o dzia艂aniach nast臋pczych lub otrzymywa膰 powiadomienia o zmianie statusu transakcji, dzi臋ki czemu nic nie zostanie przeoczone.

Co wi臋cej, ClickUp oferuje tysi膮ce konfigurowalnych szablon贸w dla ka偶dej potrzeby biznesowej.

Niezale偶nie od tego, czy chodzi o ustawienie zada艅 kontrolnych, monitorowanie scen sprzeda偶owych, czy te偶 automatyzacj臋 wysy艂ania powiadomie艅 o zbli偶aj膮cym si臋 terminie wykonania zadania, ClickUp Automatyzacja Szablon ClickUp CRM upraszcza wszystko.

Szablon Szablon do zarz膮dzania aktywami ClickUp pomaga r贸wnie偶 艣ledzi膰 i zarz膮dza膰 zasobami, takimi jak sprz臋t, oprogramowanie lub zapasy. Umo偶liwia monitorowanie warunk贸w aktyw贸w, 艣ledzenie napraw i rejestrowanie szczeg贸艂贸w zakupu bez 偶adnych k艂opot贸w.

鉃★笍 Czytaj wi臋cej: 12 Free CRM szablon贸w: Excel, Arkusze Google i ClickUp

馃搷Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj i organizuj post臋py klient贸w na r贸偶nych etapach obs艂ugi konta, od onboardingu po retencj臋, a wszystko to w jednym interfejsie dzi臋ki ClickUp Kanban

U偶ywaj wid偶et贸w do monitorowania kluczowych wska藕nik贸w, takich jak warto艣膰 偶yciowa klienta, 艣rednia wielko艣膰 transakcji i wska藕niki utrzymania w czasie rzeczywistym za pomoc膮 Pulpity ClickUp Opracowuj propozycje, standardowe procedury operacyjne (SOP) i wiki we wsp贸艂pracy z Dokumenty ClickUp Automatyzacja powtarzalnych zada艅, takich jak przypisywanie zada艅, aktualizowanie status贸w lub wysy艂anie kolejnych e-maili za pomoc膮 ClickUp Automations

Monitoruj czas trwania zada艅, zapewniaj膮c dok艂adne rozliczenia i analiz臋 koszt贸w dla projekt贸w zwi膮zanych z finansami dzi臋ki 艢ledzenie czasu ClickUp 馃攳 Limity ClickUp

Aplikacja mobilna ClickUp mo偶e nie posiada膰 wszystkich funkcji wersji desktopowej

Platforma mo偶e by膰 skomplikowana dla nowych, nieobeznanych z technologi膮 u偶ytkownik贸w

馃挵 Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited : $7/miesi膮c za u偶ytkownika

: $7/miesi膮c za u偶ytkownika Business : $12/miesi膮c na u偶ytkownika

: $12/miesi膮c na u偶ytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego p艂atnego planu za 7 USD/miesi膮c na cz艂onka

猸 Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

_ClickUp to wyj膮tkowe, kompleksowe narz臋dzie do zarz膮dzania projektami, kt贸re pozwala nam zorganizowa膰 nasz zesp贸艂 roboczy, efektywnie wsp贸艂pracowa膰 i automatyzowa膰 zadania w jednym 艣rodowisku. Oferuje nam funkcje takie jak tablice Kanban, wykresy Gantta, dokumenty do wsp贸艂pracy, automatyzacje bez kodu i 艣ledzenie czasu Recenzent na G2 2. Salesforce (馃弳 Najlepszy do efektywnego zarz膮dzania relacjami z klientami)

Via Salesforce Salesforce to pot臋偶ny CRM oparty na chmurze, kt贸ry pomaga zarz膮dzaj膮cym aktywami, doradcom finansowym i firmom inwestycyjnym organizowa膰 dane klient贸w, 艣ledzi膰 aktywa finansowe i usprawnia膰 zarz膮dzanie powi膮zaniami z inwestorami.

Funkcje Salesforce upraszczaj膮 z艂o偶one procesy, takie jak wdra偶anie klient贸w i 艣ledzenie zgodno艣ci, takie jak zautomatyzowane cykle pracy, analizy w czasie rzeczywistym i konfigurowalne pulpity.

przyk艂ad: Doradcy mog膮 u偶ywa膰 go do generowania spersonalizowanych raport贸w dla inwestor贸w instytucjonalnych, zapewniaj膮c lepsze podejmowanie decyzji i lojalno艣膰 klient贸w.

馃搷Najlepsze funkcje Salesforce

艢ledzenie cel贸w, inwestycji i ekosystem贸w rodzinnych w celu lepszego planowania finansowego

Zwi臋kszenie wydajno艣ci dzi臋ki automatyzacji procesu wdra偶ania klient贸w i zarz膮dzania dokumentami

Wykorzystanie analityki predykcyjnej do przewidywania potrzeb klient贸w

馃攳 Limity Salesforce

Ze wzgl臋du na wysokie koszty najlepiej nadaje si臋 dla Enterprise, a nie dla ma艂ych firm

U偶ytkownicy raportowali zak艂贸cenia cyklu pracy podczas pracy z du偶ymi zbiorami danych

馃挵Ceny Salesforce

Sprzeda偶 : 300 USD/miesi膮c za u偶ytkownika

: 300 USD/miesi膮c za u偶ytkownika Us艂uga : $300/miesi膮c za u偶ytkownika

: $300/miesi膮c za u偶ytkownika Sprzeda偶 i serwis : $325/miesi膮c na u偶ytkownika

: $325/miesi膮c na u偶ytkownika Einstein 1 dla sprzeda偶y i serwisu: $700/miesi膮c na u偶ytkownika

猸怬ceny i recenzje Salesforce

G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

4.2/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: N/A (za ma艂o ocen)

Salesforce to platforma, kt贸rej u偶ywamy w naszej firmie do obs艂ugi naszych dostawc贸w i zapewnienia im satysfakcjonuj膮cych do艣wiadcze艅. Salesforce posiada system sztucznej inteligencji, kt贸ry analizuje zachowania i potrzeby naszych klient贸w i automatycznie generuje sugestie aplikacji, aby zaspokoi膰 ich potrzeby Recenzent na G2 Pro Tip: Zoptymalizuj swoj膮 stron臋 internetow膮 Proces CRM z tymi pi臋cioma podstawowymi krokami, aby skutecznie opracowa膰 swoj膮 strategi臋! Wykorzystanie danych i wysi艂k贸w marketingowych w celu wykrycia potencjalnych klient贸w

Przypiecz臋tuj transakcj臋 dzi臋ki wyczyszczonym, terminowym propozycjom i dzia艂aniom nast臋pczym

Okre艣l, kt贸rzy potencjalni klienci s膮 zgodni z twoimi celami i priorytetami

Zapewnienie satysfakcji poprzez odpowiadanie na zapytania i zach臋canie do lojalno艣ci

Budowanie relacji poprzez spersonalizowan膮 komunikacj臋 i oferty

3. Microsoft Dynamics (馃弳Najlepszy do usprawnienia operacji 艂a艅cucha dostaw)

via microsoft Dynamics_ Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pozwala efektywnie zarz膮dza膰 zasobami, operacjami i niestandardowymi relacjami z klientami.

U偶ytkownicy z r贸偶nych bran偶 - od produkcji po handel detaliczny - wykorzystuj膮 jego mo偶liwo艣ci. Intuicyjne pulpity pozwalaj膮 u偶ytkownikom 艂atwo monitorowa膰 koszty i wydajno艣膰, zmniejszaj膮c ryzyko operacyjne.

Funkcje takie jak mapa lokalizacji zasob贸w, 艣ledzenie cyklu 偶ycia i raportowanie w czasie rzeczywistym pozwalaj膮 firmom ograniczy膰 przestoje i zarz膮dza膰 konserwacj膮 w celu poprawy wydajno艣ci operacyjnej.

馃搷Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics

Automatyzacja 艣ledzenia zasob贸w i zarz膮dzania cyklem 偶ycia w celu zwi臋kszenia przejrzysto艣ci operacyjnej

Przewidywanie potrzeb w zakresie konserwacji sprz臋tu przy u偶yciu AI w celu obni偶enia koszt贸w

Uzyskaj przydatne informacje dzi臋ki wst臋pnie skonfigurowanym wska藕nikom wydajno艣ci, takim jak 艣ledzenie przestoj贸w

馃攳 Limity Microsoft Dynamics

Oferuje wysokie koszty pocz膮tkowe, co mo偶e zniech臋ca膰 mniejsze firmy

U偶ytkownicy raportowali sporadyczne op贸藕nienia wydajno艣ci podczas intensywnego u偶ytkowania

馃挵 Ceny Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Supply Chain Management : 210 USD/miesi膮c za u偶ytkownika

: 210 USD/miesi膮c za u偶ytkownika Dynamics 365 Supply Chain Management Premium : $300/miesi膮c na u偶ytkownika

: $300/miesi膮c na u偶ytkownika Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/miesi膮c

猸 Oceny i recenzje Microsoft Dynamics

G2: 3.7/5 (ponad 100 recenzji)

3.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: N/A (za ma艂o ocen)

馃攳 Do zrobienia Zasada Pareto m贸wi, 偶e oko艂o 80% przychod贸w firmy cz臋sto pochodzi od 20% najbardziej lojalnych klient贸w. Ustalmy priorytety dla tych VIP-贸w i obserwujmy, jak Tw贸j biznes szybuje w g贸r臋! 馃殌

4. Altvia (馃弳 Najlepszy do zarz膮dzania prywatnymi transakcjami kapita艂owymi)

via Altvia Je艣li szukasz CRM zaprojektowanego do zarz膮dzania aktywami alternatywnymi, Altvia jest doskona艂ym wyborem. Jest on dostosowany do private equity, venture capital i innych inwestycji alternatywnych.

Altiva optymalizuje relacje inwestorskie, zarz膮dzanie transakcjami i procesy komunikacyjne, czyni膮c operacje bardziej wydajnymi.

Oferuje r贸wnie偶 portale inwestorskie, pokoje danych i narz臋dzia zgodno艣ci, kt贸re umo偶liwiaj膮 p艂ynne zarz膮dzanie raportowaniem inwestorskim, bezpieczne udost臋pnianie dokument贸w i 艣ledzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych ze zgodno艣ci膮.

馃搷Altvia najlepsze funkcje

Korzystaj ze szczeg贸艂owych list kontrolnych i wska藕nik贸w, aby skutecznie ocenia膰 transakcje i monitorowa膰 post臋py funduszu

Zarz膮dzanie komunikacj膮 i zapewnienie interesariuszom 艂atwego dost臋pu do raportowania i aktualizacji

Niestandardowe pulpity do 艣ledzenia wydajno艣ci portfolio i zespo艂u w czasie rzeczywistym

馃攳Altvia limit

Narz臋dzie nie ma wersji Free lub pr贸bnej do przetestowania przed zakupem

S艂u偶y g艂贸wnie funduszom private equity, co ogranicza jego wykorzystanie do og贸lnych zada艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem aktywami

馃挵Altvia ceny

Niestandardowy cennik

猸怬ceny i recenzje Altvia

G2: N/A (za ma艂o ocen)

N/A (za ma艂o ocen) Capterra: N/A (za ma艂o ocen)

5. DealCloud (馃弳 Najlepszy do zarz膮dzania potokami transakcji w us艂ugach finansowych)

via DealCloud DealCloud to wiod膮cy CRM do zarz膮dzania aktywami, dostosowany do bankowo艣ci inwestycyjnej, private equity, nieruchomo艣ci i innych us艂ug profesjonalnych. Mo偶na go u偶ywa膰 do zarz膮dzania pipeline'ami, 艣ledzenia relacji i usprawniania realizacji transakcji.

Deal Cloud umo偶liwia firmom centralizacj臋 danych, optymalizacj臋 cykli pracy i usprawnienie wsp贸艂pracy. Oferuje r贸wnie偶 funkcje takie jak niestandardowe pulpity, narz臋dzia do raportowania i analizy oparte na AI.

Mo偶liwo艣ci te upraszczaj膮 monitorowanie portfolio, zarz膮dzanie zgodno艣ci膮 i zadania zwi膮zane ze 艣ledzeniem okazji.

馃搷Najlepsze funkcje DealCloud

Niestandardowe pulpity do widoku pipeline'贸w transakcji, wska藕nik贸w KPI i aktywno艣ci zespo艂u w jednym miejscu

艢ledzenie powi膮za艅 dzi臋ki po艂膮czonym kontaktom i kontom, zapewniaj膮c brak pomini臋tych po艂膮cze艅 w realizacji transakcji

Generowanie szczeg贸艂owych raport贸w z wbudowanymi funkcjami analitycznymi do 艣ledzenia wynik贸w i aktualizacji dla inwestor贸w

馃攳 Limity DealCloud

U偶ytkownicy zauwa偶yli, 偶e funkcja e-mail marketingu nie jest intuicyjna i przyjazna dla u偶ytkownika

Funkcje raportowania i eksportu s膮 powolne i zawieraj膮 b艂臋dy

馃挵Ceny DealCloud

Niestandardowy cennik

猸 Oceny i recenzje DealCloud

G2: N/A (za ma艂o ocen)

N/A (za ma艂o ocen) Capterra: 4.5/5 (20 opinii)

6. HubSpot (馃弳 Najlepszy do zwi臋kszania zaanga偶owania klient贸w)

via HubSpot HubSpot oferuje kompleksow膮 platform臋 CRM dla firm, kt贸re chc膮 zwi臋kszy膰 zaanga偶owanie klient贸w i usprawni膰 organizacj臋 danych.

Jej scentralizowany pulpit pozwala mened偶erom zasob贸w 艣ledzi膰 interakcje z klientami - e-maile, rozmowy i spotkania - w jednym, ujednoliconym miejscu.

HubSpot zawiera r贸wnie偶 narz臋dzia do analizy i raportowania, kt贸re oferuj膮 intuicyjny wgl膮d w zachowania klient贸w i wyniki portfolio. Dane te pomagaj膮 podejmowa膰 艣wiadome decyzje, identyfikowa膰 trendy i optymalizowa膰 strategie w celu uzyskania lepszych wynik贸w.

馃搷Najlepsze funkcje HubSpot

Przechowywanie i organizowanie do miliona kontakt贸w ze szczeg贸艂owymi informacjami

Tworzenie i planowanie e-maili i cykli pracy w celu pozyskiwania potencjalnych klient贸w bez wysi艂ku manualnego

Otrzymywanie powiadomie艅 w czasie rzeczywistym, gdy kontakty otwieraj膮 e-mail lub klikaj膮 po艂膮czone linki, umo偶liwiaj膮c terminowe dzia艂ania nast臋pcze

馃攳 Limity HubSpot

Free Plany maj膮 ograniczenia dotycz膮ce liczby e-maili wysy艂anych miesi臋cznie

Staje si臋 bardzo drogi z rocznymi umowami i brakiem mo偶liwo艣ci wcze艣niejszego rozwi膮zania umowy

馃挵 Cennik HubSpot

Free

Starter Customer Platform : 20 USD/miesi膮c (za jedn膮 licencj臋)

: 20 USD/miesi膮c (za jedn膮 licencj臋) Professional Customer Platform : 1300 USD/miesi膮c (za pi臋膰 licencji)

: 1300 USD/miesi膮c (za pi臋膰 licencji) Enterprise Customer Platform: $4,300/miesi膮c (dla siedmiu licencji)

猸 Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4.4/5 (12000 recenzji)

4.4/5 (12000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (4000 opinii)

HubSpot Marketing Hub to niezwykle wszechstronna platforma, kt贸ra 艂膮czy w sobie 艂atwo艣膰 obs艂ugi z pot臋偶nymi narz臋dziami marketingowymi. Jedn膮 z jej wyr贸偶niaj膮cych si臋 funkcji jest intuicyjny interfejs, kt贸ry sprawia, 偶e poruszanie si臋 po z艂o偶onych kampaniach jest proste - nawet dla os贸b bez rozszerzenia wiedzy technicznej"_ Recenzent na G2 馃挕 Pro Tip: Ulepsz swoj膮 organizacj臋 zawarto艣ci i zwi臋ksz wydajno艣膰 zespo艂u, ucz膮c si臋 jak stworzy膰 przep艂yw pracy zarz膮dzania zasobami cyfrowymi . Poznaj kluczowe kroki w celu p艂ynnego zarz膮dzania, uzyskiwania dost臋pu i udost臋pniania zasob贸w cyfrowych!

7. Pipedrive (馃弳 Najlepszy do uproszczenia zarz膮dzania transakcjami i automatyzacji cyklu pracy)

via Pipedrive Pipedrive to 艂atwa w u偶yciu platforma CRM, kt贸ra pomaga zorganizowa膰 proces sprzeda偶y za pomoc膮 wizualnych pipeline'贸w. Umo偶liwia zarz膮dzanie transakcjami, 艣ledzenie zada艅 i automatyzacj臋 cykli pracy, zapewniaj膮c przegl膮d w czasie rzeczywistym, gdzie ka偶dy klient lub transakcja znajduje si臋 na 艣cie偶ce sprzeda偶y.

Pipedrive oferuje funkcje takie jak zarz膮dzanie leadami i kontaktami, pulpity raportowania, 艣ledzenie e-maili i aplikacj臋 mobiln膮, kt贸ra zwi臋ksza wydajno艣膰.

Integruje si臋 r贸wnie偶 p艂ynnie z poczt膮 e-mail, umo偶liwiaj膮c 艣ledzenie komunikacji i zapewniaj膮c, 偶e 偶adna interakcja z klientem nie zostanie pomini臋ta.

馃搷Najlepsze funkcje Pipedrive

Wykorzystanie szablon贸w pracy do zarz膮dzania post臋pem transakcji i automatycznego wysy艂ania przypomnie艅

Efektywne 艣ledzenie potencjalnych klient贸w dzi臋ki scentralizowanej skrzynce odbiorczej, kt贸ra gromadzi potencjalnych klient贸w, a偶 b臋d膮 gotowi do kwalifikacji

Synchronizacja z Gmailem lub Outlookiem w celu 艣ledzenia otwar膰 i klikni臋膰 e-maili

馃攳 Limity Pipedrive

Brak zaawansowanej analityki do podejmowania decyzji opartych na danych

Zarz膮dzanie dokumentami jest dost臋pne tylko w wy偶szych planach

馃挵 Ceny Pipedrive

Essential : $14/miesi膮c za licencj臋

: $14/miesi膮c za licencj臋 Zaawansowany : $29/miesi膮c za licencj臋

: $29/miesi膮c za licencj臋 Professional : $59/miesi膮c za licencj臋

: $59/miesi膮c za licencj臋 Power : $69/miesi膮c za licencj臋

: $69/miesi膮c za licencj臋 Enterprise: $99/miesi膮c za licencj臋

猸 Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.3/5 (2000 recenzji)

4.3/5 (2000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (3000 recenzji)

8. Backstop Solutions (馃弳 Najlepsze do zarz膮dzania relacjami inwestorskimi i portfolio)

via Rozwi膮zania zabezpieczaj膮ce Backstop Solutions optymalizuje spos贸b zarz膮dzania operacjami przez inwestor贸w, fundusze hedgingowe i firmy private equity. To oprogramowanie do zarz膮dzania aktywami upraszcza cykl pracy, zwi臋ksza nale偶yt膮 staranno艣膰 i promuje wsp贸艂prac臋.

Mo偶na korzysta膰 z jego funkcji, takich jak scentralizowane przechowywanie danych, narz臋dzia do raportowania i analizy wydajno艣ci dla relacji inwestorskich, zarz膮dzania portfolio i 艣ledzenia zgodno艣ci.

Pozwala na przyk艂ad na automatyzacj臋 aktualizacji dla klient贸w i dost臋p do wgl膮du w portfolio w czasie rzeczywistym w celu poprawy komunikacji i wydajno艣ci.

馃搷 Najlepsze funkcje Backstop Solutions

Zarz膮dzanie relacjami z inwestorami dzi臋ki scentralizowanemu kontaktowi i 艣ledzeniu aktywno艣ci w celu poprawy komunikacji z klientem

Automatyzacja cykli pracy w celu przyspieszenia i wyeliminowania b艂臋d贸w w procesach operacyjnych w r贸偶nych dzia艂ach

Monitorowanie wynik贸w portfolio za pomoc膮 analiz w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych

馃攳 Ograniczenia rozwi膮za艅 Backstop

Narz臋dzie nie oferuje darmowej wersji pr贸bnej ani darmowej wersji do przetestowania przed zakupem plan贸w subskrypcji

U偶ytkownicy zauwa偶yli, 偶e narz臋dzie dzia艂a z op贸藕nieniem podczas pracy na du偶ych zbiorach danych

馃挵Cennik Backstop Solutions

Niestandardowy cennik

猸 Oceny i recenzje Backstop Solutions

G2: 4.7/5 (40 recenzji)

4.7/5 (40 recenzji) Capterra: N/A (za ma艂o ocen)

馃挕 Pro Tip: Zastanawiasz si臋 jak skuteczne zarz膮dzanie zasobami IT pomaga Twojemu Businessowi ? Mo偶esz obni偶y膰 koszty, poprawi膰 wydajno艣膰 i zwi臋kszy膰 bezpiecze艅stwo poprzez efektywne 艣ledzenie i zarz膮dzanie zasobami IT. Dlatego:

Unikaj niepotrzebnych zakup贸w poprzez optymalizacj臋 wykorzystania istniej膮cych zasob贸w IT

Identyfikowa膰 i ogranicza膰 ryzyko poprzez zapewnienie, 偶e wszystkie zasoby s膮 zaktualizowane i zgodne z przepisami

Zoptymalizowa膰 operacje, wiedz膮c, jakie narz臋dzia i systemy s膮 dost臋pne i spe艂niaj膮 swoj膮 funkcj臋鈿

9. Satuit (馃弳 Najlepszy do budowania relacji z inwestorami)

via Satuit Satuit to dostosowane do potrzeb oprogramowanie do zarz膮dzania aktywami dla zarz膮dzaj膮cych maj膮tkiem, firm private equity i zarz膮dzaj膮cych aktywami. Wyr贸偶nia si臋 w zarz膮dzaniu relacjami, komunikacji z klientem i zgodno艣ci z przepisami.

Satuit u艂atwia 艣ledzenie e-maili i zarz膮dzanie kontaktami z klientami. Pomaga r贸wnie偶 poprawi膰 rozw贸j biznesu i zwi臋kszy膰 zadowolenie klient贸w.

Jego p艂ynna integracja z narz臋dziami takimi jak DocuSign i systemami Portfolios zwi臋ksza dok艂adno艣膰 cyklu pracy i wydajno艣膰 operacyjn膮.

馃搷Najlepsze funkcje Satuit

艢ledzenie relacji z klientami za pomoc膮 niestandardowych pulpit贸w zapewniaj膮cych wgl膮d w czasie rzeczywistym

Monitorowanie zada艅 zwi膮zanych ze zgodno艣ci膮 z przepisami dzi臋ki 艣cie偶kom audytu i funkcjom raportowania

Automatyzacja 艣ledzenia komunikacji w e-mailach, rozmowach i spotkaniach

馃攳Limity Saturn

U偶ytkownicy raportowali, 偶e plany cenowe narz臋dzia nie s膮 zbyt przejrzyste

Interfejs u偶ytkownika narz臋dzia nie jest zbyt intuicyjny

馃挵Ceny Satuit

Satuit Essentials : 150 USD/miesi膮c

: 150 USD/miesi膮c Satuit Premium : Od 200 USD/miesi膮c

: Od 200 USD/miesi膮c Satuit Enterprise: Od 300 USD/miesi膮c

猸怬ceny i recenzje Satuit

G2: N/A (za ma艂o ocen)

N/A (za ma艂o ocen) Capterra: N/A (za ma艂o ocen)

Oprogramowanie spe艂nia nasze potrzeby CRM i jest stale ulepszane. Zesp贸艂 ds. relacji z klientem jest znakomity i zawsze dost臋pny, aby nam pom贸c. Ponadto regularnie organizowane s膮 webinaria szkoleniowe Recenzent na G2 10. Redtail CRM (馃弳 Najlepszy do 艣ledzenia danych klient贸w i zarz膮dzania ich powi膮zaniami)

via Redtail CRM Redtail CRM to oprogramowanie do zarz膮dzania aktywami dostosowane do potrzeb profesjonalist贸w finansowych, w szczeg贸lno艣ci doradc贸w i planist贸w, w celu usprawnienia zarz膮dzania powi膮zaniami z klientami.

Oferuje intuicyjny interfejs, kt贸ry usprawnia cykl pracy, 艣ledzenie danych klient贸w i automatyzacj臋 kluczowych zada艅, takich jak masowy marketing e-mail i generowanie raport贸w.

Za pomoc膮 Redtail mo偶na 艂atwo organizowa膰 rekordy klient贸w i potencjalnych klient贸w, a nawet automatyzowa膰 niekt贸re zadania, takie jak przypisywanie okre艣lonych dzia艂a艅 klientom lub cz艂onkom zespo艂u. Pozwala to zaoszcz臋dzi膰 czas i zwi臋kszy膰 wydajno艣膰.

馃搷Najlepsze funkcje Redtail CRM

Bezproblemowe 艣ledzenie danych klient贸w dzi臋ki kompleksowym profilom, zapewniaj膮cym 艂atwy dost臋p do kluczowych informacji

Efektywna automatyzacja cykli pracy w celu zarz膮dzania powtarzalnymi zadaniami i 艣ledzenia post臋p贸w

Integracja z narz臋dziami finansowymi, takimi jak Morningstar i Riskalyze w celu zwi臋kszenia funkcji

馃攳 Limity Redtail CRM

Niekt贸rzy u偶ytkownicy twierdz膮, 偶e interfejs u偶ytkownika narz臋dzia jest przestarza艂y

Oferuje limit integracji w por贸wnaniu do innych popularnych rozwi膮za艅 CRM

馃挵 Ceny Redtail CRM

Launch : $45/miesi膮c za u偶ytkownika

: $45/miesi膮c za u偶ytkownika Growth : $65/miesi膮c za u偶ytkownika

: $65/miesi膮c za u偶ytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

猸 Oceny i recenzje Redtail CRM

G2: 4.3/5 (130 opinii)

4.3/5 (130 opinii) Capterra: 4.1/5 (80 opinii)

**Spersonalizowane e-maile marketingowe mog膮 zwi臋kszy膰 wsp贸艂czynnik klikalno艣ci do zrobienia 14% i konwersji o 10%. CRM mo偶e pom贸c w segmentacji odbiorc贸w i dostosowaniu wiadomo艣ci. 馃幆

Stw贸rz swoj膮 mark臋 w bran偶y zarz膮dzania aktywami z ClickUp!

Skuteczne zarz膮dzanie aktywami ma kluczowe znaczenie, poniewa偶 zapewnia optymalne wykorzystanie zasob贸w, zmniejsza koszty i minimalizuje ryzyko.

Przyk艂adowo, zarz膮dzaj膮cy portfelem mo偶e korzysta膰 z wymienionych powy偶ej platform CRM do zarz膮dzania aktywami w celu 艣ledzenia inwestycji klient贸w, analizowania trend贸w rynkowych i generowania niestandardowych raport贸w.

Je艣li jednak szukasz zaawansowanego i bogatego w funkcje narz臋dzia do zarz膮dzania projektami finansowymi, przechowywania danych klient贸w i poprawy ich relacji, rozwa偶 ClickUp.

Pomaga on 艣ledzi膰 aktywa, zarz膮dza膰 harmonogramami konserwacji, generowa膰 raporty i wsp贸艂pracowa膰 z cz艂onkami zespo艂u - wszystko w ramach jednej platformy.

Dlaczego wi臋c czeka膰? Zarejestruj si臋 na ClickUp i zrewolucjonizuj sw贸j proces zarz膮dzania aktywami!