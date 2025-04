15 najlepszych narzędzi do zarządzania zasobami oprogramowania w 2025 roku

53% teamów IT nie ma pełnej widoczności swoich zasobów technologicznych. To sygnał alarmowy dla CTO!

Podczas mojej ścisłej współpracy z teamami IT widziałem, jak firmy wydają zbyt dużo pieniędzy na technologie, nie mając pojęcia o wykorzystaniu zasobów oprogramowania. Wynik? Firmy nie są w stanie w pełni wykorzystać swojego budżetu IT i są narażone na ryzyko związane ze zgodnością z przepisami i cyberbezpieczeństwem.

Jednak wdrożenie odpowiedniego narzędzia do zarządzania zasobami oprogramowania zmienia całą grę. Narzędzia do zarządzania zasobami oprogramowania umożliwiają łatwe śledzenie i zarządzanie zasobami IT. Zapewniają wgląd w wykorzystanie zasobów, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Wraz z Ekspertami ClickUp ds. IT, stworzyliśmy listę najlepszych narzędzi do zarządzania zasobami oprogramowania, abyś mógł podejmować mądrzejsze decyzje IT.

Zaczynajmy!

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zasobami oprogramowania (SAM)?

Oprogramowanie SAM to kompleksowa platforma do śledzenia i zarządzania zasobami oprogramowania przez cały cykl ich życia. Pomaga automatycznie zamawiać, wdrażać i zarządzać licencjami i subskrypcjami oprogramowania, a także śledzić wykorzystanie oprogramowania w celu uzyskania maksymalnej wartości z inwestycji w oprogramowanie.

Oto kilka powodów, dla których platformy do zarządzania zasobami oprogramowania są ważne dla organizacji:

Optymalizacja wydatków : Zidentyfikuj niewykorzystane licencje na oprogramowanie i zoptymalizuj wydatki na licencje na oprogramowanie, inwestując w licencje na zasoby, których faktycznie potrzebujesz

: Zidentyfikuj niewykorzystane licencje na oprogramowanie i zoptymalizuj wydatki na licencje na oprogramowanie, inwestując w licencje na zasoby, których faktycznie potrzebujesz Zmniejszenie ryzyka braku zgodności : Utrzymuj zgodność licencji oprogramowania przez cały czas, aby uniknąć kar i sporów prawnych w wyniku niezgodności

: Utrzymuj zgodność licencji oprogramowania przez cały czas, aby uniknąć kar i sporów prawnych w wyniku niezgodności Zapewnienie bezpieczeństwa : Monitoruj i zarządzaj zasobami oprogramowania, identyfikuj nieautoryzowane aplikacje i eliminuj je z systemu, aby zachować bezpieczeństwo

: Monitoruj i zarządzaj zasobami oprogramowania, identyfikuj nieautoryzowane aplikacje i eliminuj je z systemu, aby zachować bezpieczeństwo Podejmowanie świadomych decyzji: Uzyskaj wgląd w trendy użytkowania oprogramowania, aktualizacje, wycofywanie i inne szczegóły, aby podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji IT i budżetu

15 najlepszych narzędzi do zarządzania zasobami oprogramowania do wypróbowania

Teraz, gdy już wiesz, dlaczego narzędzia SAM są ważne dla Twojego biznesu, zobaczmy najlepsze narzędzia do usprawnienia śledzenia i zarządzania zasobami oprogramowania.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania licencjami na oprogramowanie, optymalizacji wykorzystania oprogramowania i automatyzacji cykli pracy)

przyspiesz rozwój oprogramowania i usprawnij zarządzanie zasobami dzięki ClickUp_

Bez względu na to, ile narzędzi wypróbuje nasz zespół, kiedy przychodzi do zrobienia czegoś, wybieramy ClickUp. Kompleksowe rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami i IT upraszcza cykl rozwoju oprogramowania. Wykorzystaliśmy ClickUp, aby zoptymalizować nasze cykle pracy IT dzięki potężnym automatyzacjom.

Zapewnia on widoczność zasobów IT, pomagając nam śledzić to, co ważne, bez konieczności monitorowania wskaźników w rozproszonych narzędziach.

przeniesienie rozproszonych cykli pracy z różnych aplikacji na jedną platformę z ClickUp_ ClickUp dla zespołów programistycznych ujednolica mapy zasobów IT, współpracę, procesy IT i wizualizacje sprintów w jednym miejscu, usprawniając cały cykl życia oprogramowania. Pomaga naszemu zespołowi łatwiej współpracować wewnętrznie z innymi działami i zewnętrznie z dostawcami, właścicielami zasobów itp. w czasie rzeczywistym.

To nie wszystko! ClickUp oferuje również mnóstwo Szablony IT , np Szablon do zarządzania aktywami ClickUp który śledzi wszystkie szczegóły dotyczące zasobów - od użytkowania po licencje - w intuicyjnej, scentralizowanej bazie danych.

Organizuj i wizualizuj zasoby IT za pomocą szablonu ClickUp Asset Management Template

ClickUp najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym: Współpracuj między działami i z zewnętrznymi interesariuszami, utrzymując przejrzystą, aktualną dokumentację nt Dokumenty ClickUp

Współpracuj z właścicielami zasobów, dostawcami i nie tylko, korzystając z ClickUp Docs

Mapowanie procesów : Mapuj procesy zarządzania zasobami, w tym zatwierdzanie wniosków IT, zakupy nowego oprogramowania, zmiany w budżecie itp. za pomocą Tablica ClickUp Śledzenie statusu zasobów : Wizualizuj i śledź statusy zasobów oraz wydajność zespołu podczas tworzenia oprogramowania dzięki niestandardowym raportom za pośrednictwem Pulpity ClickUp Zarządzanie zadaniami : Planuj i ustalaj priorytety zadań IT, takich jak subskrypcje oprogramowania, zarządzanie incydentami i poprawki błędów itp. za pomocą Zadania ClickUp

: Mapuj procesy zarządzania zasobami, w tym zatwierdzanie wniosków IT, zakupy nowego oprogramowania, zmiany w budżecie itp. za pomocą Tablica ClickUp

Płynne zarządzanie wieloma zadaniami i projektami IT dzięki ClickUp Tasks

Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja procesów zarządzania zasobami, takich jak kontrole zgodności, przypomnienia o odnowieniu licencji, monitorowanie użytkowania i wiele innych dzięki Automatyzacja ClickUp

Automatyzacja kontroli zgodności i zatwierdzeń dzięki ClickUp Automations

Łatwa automatyzacja, śledzenie zasobów i raportowanie: Twórz mapy drogowe, automatyzuj procesy IT, pobieraj szczegółowe informacje o zasobach, podsumowuj budżety IT i raportuj zasoby itp. dzięki ClickUp Brain's Pomoc AI

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach, ClickUp ma nieco stromą krzywą uczenia się

Początkowo nowicjusze mogą mieć trudności z maksymalnym wykorzystaniem niestandardowych opcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc/użytkownika

: $7/miesiąc/użytkownika Business : $12/miesiąc/użytkownik

: $12/miesiąc/użytkownik Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj AI do dowolnego płatnego planu za $7/użytkownika/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Ja i mój zespół używamy ClickUp codziennie jako rozwiązania do ticketowania, a także jako bazy informacji. Jako DevOps lubię jego API 🙂 Pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju automatyzacji i integracji: od automatycznego tworzenia zadań po połączenie z Outlookiem i innymi narzędziami ITSM. Dostosowanie przestrzeni jest również zrobione łatwo i intuicyjnie Recenzja G2 2. Snow Commander (najlepsze rozwiązanie do widoczności i wykrywania zasobów na wielu platformach w chmurze)

via Snow Commander Snow Commander to doskonałe narzędzie do zarządzania zasobami w chmurze. Umożliwia śledzenie wykorzystania platform i aplikacji w chmurze przez biznes w celu optymalizacji wydajności i obniżenia kosztów poprzez realokację zasobów.

Najważniejszym elementem narzędzia do zarządzania chmurą hybrydową Snow Commander jest automatyzacja. Eliminuje ona czas oczekiwania związany z zatwierdzeniami i pozwala Teamsom na utrzymanie tempa pracy poprzez automatyzację procesów zatwierdzania wniosków o oprogramowanie, budżetów i przeglądów międzyfunkcyjnych.

Najlepsze funkcje Snow Commander

Zmniejszenie obciążenia pracą zespołu IT dzięki samoobsługowemu portalowi i bezagentowemu wykrywaniu

Wdrażanie i integracja oprogramowania za pomocą kreatora konfiguracji

Uzyskaj wgląd w optymalizację kosztów, aby efektywnie wykorzystać budżet IT

Limity Snow Commander

Kilku użytkowników zgłosiło, że generator wyszukiwania ma problemy z danymi, które wymagają ręcznego dostosowania i konfiguracji

Ceny Snow Commander

Niestandardowy cennik

Snow Commander oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Snow Commander?

Wspaniale jest zapewnić mi interfejs do zarządzania różnorodnością dostawców oprogramowania. Oprócz dużej elastyczności oprogramowania, daje mi możliwość kierowania informacjami o licencjach. Ułatwia to doskonałe monitorowanie i powiadamianie o wygaśnięciu licencji i umowy. Należy zauważyć, że mogę zapytać, czy oprogramowanie było używane i zweryfikować je w ramach przeglądu utylizacji Przegląd G2 3. FlexNet Manager (najlepszy do zarządzania licencjami Enterprise)

via FlexNet Manager FlexNet Manager świetnie nadaje się do zrozumienia aktualnego statusu licencji na oprogramowanie. Pomaga uzyskać wgląd w liczbę licencji lub pakietów, które należy zakupić dla różnych programów, zapewniając efektywność kosztową.

Wypróbowaliśmy go do zarządzania relacjami z dostawcami i utrzymywania wszystkich uprawnień w jednym miejscu, jednocześnie śledząc aktywne i nieaktywne licencje. Najlepsze jest to, że upraszcza odnawianie oprogramowania i przygotowywanie audytów.

Najlepsze funkcje FlexNet Manager

Automatyzacja uzgadniania licencji - dopasowywanie licencji oprogramowania do rzeczywistego wykorzystania oprogramowania w celu zapobiegania błędom i zapewnienia zgodności licencji

Optymalizacja pozycji licencyjnych dzięki szczegółowym informacjom, aby uzyskać maksymalną wartość wydatków na IT i efektywnie wykorzystać budżet

Automatyzacja efektywnych pozycji licencjonowania oprogramowania dzięki bibliotece uprawnień FlexNet z ponad 900 000 aplikacji, aby zidentyfikować nadmierne i niedostateczne licencjonowanie oraz zoptymalizować wydatki na oprogramowanie

Limity FlexNet Manager

Wyskakujące okno Agent Inventory rozprasza uwagę podczas gromadzenia danych inwentaryzacji oprogramowania

Istnieją problemy z wydajnością integracji z AWS

Ceny FlexNet Manager

Niestandardowy cennik

FlexNet Manager oceny i recenzje

G2 : 4/5 (60+ recenzji)

: 4/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FlexNet Manager?

Najlepszą rzeczą w pakiecie FlexNet Manager Suite jest możliwość przechowywania wszystkich uprawnień w jednym miejscu oraz śledzenie aktywnych i nieaktywnych licencji. Recenzja G2 4. Certero (najlepszy do automatyzacji zadań licencyjnych)

via Certero Certero zapewnia widok całego środowiska IT firmy w czasie rzeczywistym. Umożliwia śledzenie zasobów oprogramowania i efektywne zarządzanie cyklem życia. Oprogramowanie ma szybki proces gromadzenia danych, kilka opcji wdrażania i efektywne licencje, które oferują elastyczność w skalowaniu Business.

Podoba mi się, jak Cetero zmniejsza obciążenie pracą zespołów IT poprzez automatyzację zarządzanie dokumentami zadań, takich jak przesyłanie umów licencyjnych. Dopasowuje również efektywną pozycję licencyjną do odpowiednich danych, takich jak umowy, rekordy instalacji i dane dotyczące użytkowania z różnych źródeł, pomagając w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących zgodności i zakupów oprogramowania.

Najlepsze funkcje Certero

Tworzenie repozytorium zasobów w celu zarządzania wszystkimi zasobami IT w jednym miejscu oraz śledzenie nowych i nieznanych urządzeń

Uzyskanie dokładnego statusu zgodności licencji na oprogramowanie dzięki efektywnym pozycjom licencyjnym (ELP) Certero

Uzyskanie wglądu w zasoby dzięki wbudowanemu pulpitowi i niestandardowym analizom

Limity Certero

Aplikacja potrzebuje czasu, aby odzwierciedlić zmiany

Ustawienia integracji mogą być nieco skomplikowane

Ceny Certero

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Certero

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Certero?

Pomaga zapewnić pełne pokrycie dostawcy oprogramowania, a także pełne pokrycie platformy, zapewniając płynne żeglowanie. Ponadto, podobnie jak inne narzędzia SAM, zapewnia również funkcje zarządzania licencjami, które są bardzo przydatne dla menedżerów licencji w celu uzyskania wglądu w optymalizację kosztów licencji Recenzja G2 5. ServiceNow (najlepsze rozwiązanie do zarządzania oprogramowaniem IT w skali Enterprise)

via ServiceNow ServiceNow to starsze narzędzie do zarządzania zasobami AI, które śledzi i zarządza licencjami na oprogramowanie w całej organizacji. Wszechstronność platformy, widoczność i aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz niestandardowe możliwości sprawiają, że wyróżnia się ona na tle konkurencji Konkurenci ServiceNow .

ServiceNow to doskonałe narzędzie do kompleksowego zarządzania cyklem życia zasobów. Oferuje elastyczność dla każdego standardowego procesu, wsparcie cyklu życia oprogramowania (w tym zwinnego) i połączenie z wieloma interfejsami API innych firm.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Widok zalecanych działań, alertów i przydatnych informacji w jednym miejscu

Wykorzystanie AI do organizowania danych w bardziej dokładny, spójny i łatwo dostępny sposób

Oznaczanie nieautoryzowanego oprogramowania osobistego i usuwanie go w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Udostępnianie raportów, przypisywanie zadań podrzędnych i interakcja z biletami w portalu

Limity ServiceNow

Nie oferuje niestandardowych modyfikacji

Wykonywanie uzgadniania zasobów lub generowanie złożonych raportów może być trudne, ponieważ liczba zasobów rośnie

Cennik ServiceNow

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje ServiceNow

G2 : 4.4/5 (2000+ recenzji)

: 4.4/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ServiceNow?

ServiceNow jest wiodącym narzędziem ITSM na rynku. Oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości, które mogą zaspokoić wszelkie potrzeby biznesowe. Jest stale aktualizowane o nowe wersje, które wnoszą więcej innowacji i wartości dla niestandardowych klientów. Nie jest to jednak tania opcja, jeśli chodzi o narzędzia ITSM i wymaga długiego procesu wdrożenia Recenzja Capterra 6. Oomnitza (najlepsze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia zasobów technologicznych w przedsiębiorstwie)

via Oomnitza Oomnitza służy jako scentralizowany system do zarządzania technologią Enterprise. Zapewnia lepszą higienę danych i dokładność kontroli inwentaryzacji oprogramowania, zmniejszając wydatki na IT i ryzyko zgodności.

Oomnitza ujednolica inwentaryzację technologii i upraszcza dostęp dzięki przejrzystemu, łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika. Codziennie automatyzuje setki cykli pracy, eliminując podatne na błędy zadania ręczne, takie jak onboarding i offboarding, walidacja zgodności, generowanie raportów i prognoza. Dodatkowo, szybka integracja narzędzia z oprogramowanie do sprzedaży biletów oszczędza czas i pomaga efektywnie zarządzać biletami.

Oomnitza najlepsze funkcje

Tworzenie i niestandardowe cykle pracy w oparciu o własne potrzeby

Zarządzanie wykorzystaniem i cyklem życia technologii oraz efektywne wykorzystanie budżetów IT dzięki prognozie

Tworzenie centralnego systemu inwentaryzacji zasobów technicznych w celu wyeliminowania silosów

Limity Oomnitza

Początkowy proces ustawienia może być złożony i czasochłonny

Ceny Oomnitza

Niestandardowy cennik

Oomnitza oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (130+ recenzji)

: 4.6/5 (130+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Oomnitza?

_Oomnitza jest tak prostym narzędziem, które zapewnia nam wszystkie nasze aktywa w jednym miejscu, ułatwia korzystanie i śledzenie naszego cyklu życia aktywów, było dla nas bardzo łatwe do wdrożenia i zintegrowania z naszymi innymi narzędziami, aby dać nam kompleksowy obraz w czasie rzeczywistym naszych statusów aktywów. Jednak interfejs użytkownika do raportowania mógłby zostać ulepszony Recenzja G2 7. AWS License Manager (najlepszy do zarządzania i optymalizacji licencji w chmurze i on-premise)

via Menedżer licencji AWS Menedżer licencji AWS to dobra opcja, jeśli jesteś użytkownikiem platformy obliczeniowej AWS w chmurze. Umożliwia on ustawienie konfiguracji licencji z niestandardowymi regułami kontrolującymi możliwość ich zastosowania. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć ustawienia wyszukiwania w różnych zasobach, dzięki czemu mogą otrzymywać alerty o naruszeniu limitu wykorzystania licencji. Ogólnie rzecz biorąc, pomaga zarządzać i optymalizować licencje na oprogramowanie w chmurze i lokalne.

Pulpit nawigacyjny narzędzia jest również ogromnym plusem. Daje on większą widoczność tego, w jaki sposób wykorzystywane są licencje na oprogramowanie. Zmniejsza ryzyko niezgodności z przepisami poprzez wdrażanie limitów wykorzystania licencji, blokowanie nowych uruchomień i inne funkcje kontrolne.

Najlepsze funkcje AWS License Manager

Szybki widok licencji i niezgodności za pomocą pulpitów

Tworzenie umów licencyjnych i korzystanie z nich dla wielu licencji oprogramowania

Automatyzacja wykrywania, śledzenia i raportowania licencji w celu ograniczenia pracy ręcznej

Ograniczenia AWS License Manager

Kilku użytkowników zgłasza, że plan Free nadaje się tylko do wypróbowania usługi. Aby w pełni korzystać z zalet narzędzia, należy wykupić płatny plan. Ponadto, biorąc pod uwagę, że służy ono tylko do zarządzania licencjami, ceny są dość drogie.

Ceny AWS License Manager

Brak dodatkowych opłat; jest dostarczany Free z subskrypcją Amazon Web Services. Jednak dostęp do pełnoprawnych funkcji wymaga płatnych planów.

AWS License Manager oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Niedostępne

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AWS License Manager?

Jedną z najbardziej przydatnych rzeczy było scentralizowane zarządzanie licencjami, ponieważ AWS License Manager pozwala mi zarządzać licencjami oprogramowania na wielu kontach i środowiskach AWS. Daje mi to kontrolę i przejrzystość w zakresie wykorzystania licencji Recenzja G2 8. USU (Najlepsze dla dużych Enterprise poszukujących kompleksowych rozwiązań do zarządzania zasobami IT)

via USU USU to kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami oprogramowania, które zapewnia przejrzystość i zgodność. Jest zgodne z obowiązującymi w organizacji Zasady i procedury IT przy jednoczesnym zachowaniu elastycznego gromadzenia, udostępniania i zarządzania danymi.

Podczas testowania narzędzie pozwoliło nam zwizualizować koszty i złożoność licencjonowania serwerów i klastrów. Oferowało system testowy ze scenariuszami "co jeśli", aby znaleźć najbardziej opłacalne i korzystne opcje.

Wreszcie, byłoby niesprawiedliwe nie wspomnieć o znaczącej roli USU w fazach sprzedaży IT podczas projektów. Jest to korzystne dla uzyskania wglądu w środowiska oprogramowania klientów i zrozumienia ich infrastruktury w celu zaprojektowania dostosowanych rozwiązań.

Najlepsze funkcje USU

Uzyskanie scentralizowanego widoku środowiska SaaS w celu śledzenia aplikacji i zarządzania nimi

Ocena zasad i wskaźników dostawców w celu obliczenia zgodności z produktami

Automatyzacja reharvestingu SaaS w celu śledzenia licencji i wykorzystania aplikacji, a następnie optymalizacji kosztów oprogramowania

Limity USU

Kilku użytkowników zgłosiło, że pamięć dyskowa narzędzia jest niska, a jego cena jest nieco wyższa dla małych firm

Czasami funkcje sortowania, filtrowania i kontroli jakości nie odzwierciedlają wprowadzonych zmian

Ceny USU

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje USU

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o USU?

Podoba mi się, że jest to szczegółowe narzędzie do wykazywania zgodności licencji, można je niestandardowo dostosować do potrzeb każdej organizacji i pozwala na spójne zarządzanie plikami z wielu źródeł danych i przy dużych wolumenach Przegląd G2 9. Google Cloud Asset Inventory (najlepsze do monitorowania zasobów oprogramowania w chmurze Google)

via Inwentaryzacja zasobów w chmurze Google Czy wszystkie aplikacje i zasoby marki przechowywane w chmurze Google? W takim razie powinieneś rozważyć Google Cloud Asset Inventory. Pomaga monitorować zasoby Google Cloud i analizować je na różnych poziomach.

Narzędzie przechowuje również 35-dniową historię metadanych zasobów, co oznacza, że łatwiej jest być na bieżąco ze zmianami zasobów dzięki alertom w czasie rzeczywistym, eksportować migawki zasobów w tym okresie oraz wyszukiwać i eksportować metadane zasobów do dokumentacji.

Najlepsze funkcje Google Cloud Asset Inventory

Wyszukiwanie zasobów przy użyciu niestandardowego języka zapytań

Monitorowanie zmian w zasobach za pomocą powiadomień w czasie rzeczywistym

Integracja BigQuery w celu kompleksowej analizy danych

Limity Google Cloud Asset Inventory

Limit na platformę Google Cloud Platform

Trudno jest zrozumieć, za co naliczane są opłaty; zrozumienie systemu rozliczeń wymaga wielu badań

Cennik Google Cloud Asset Inventory

Free z Google Cloud Platform, która ma cennik pay-as-you-go

Google Cloud Asset Inventory oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (1900+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Cloud Asset Inventory?

Umożliwia monitorowanie i analizę zasobów GCP w celu sprawdzenia statusu i analizy. Główną częścią jest to, że możemy po prostu pisać zapytania SQL, a to daje wymagane dane na podstawie naszego zapytania Przegląd G2 10. Alloy Navigator (najlepszy dla firm rozpoczynających przygodę z zarządzaniem zasobami i usługami IT)

via Alloy Navigator Alloy Navigator to kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami oprogramowania i oprogramowanie service desk .

Najbardziej w Alloy podoba mi się to, że łączy kilka funkcji pod jednym dachem. Można go używać do skanowania systemów pod kątem szczegółów inwentaryzacji oprogramowania, bycia na bieżąco z terminami ważności licencji i ich automatycznego odnawiania, śledzenia zgodności i zarządzania niezgodnościami poprzez przekształcanie ich w żądania zmian IT w celu zapewnienia zgodności.

Co więcej, Alloy pomaga zarządzać zgłoszeniami serwisowymi IT, mapować relacje użytkowników, automatyzować cykle pracy i skutecznie zaspokajać niestandardowe potrzeby klientów.

Najlepsze funkcje Alloy Navigator

Automatyzacja skanowania systemu w całej organizacji w celu uzyskania szczegółowych informacji o oprogramowaniu w ciągu kilku minut

Otrzymywanie automatycznych alertów e-mail i powiadomień dotyczących zainstalowanych, usuniętych i zaktualizowanych aplikacji

Optymalizacja wykorzystania licencji w celu zapobiegania nadmiernemu lub niedostatecznemu zakupowi oprogramowania

Limity Alloy Navigator

Dokumentacja jest uboga. Istnieją tylko teksty i nie ma obrazów, wideo lub osobistych wskazówek, aby zrozumieć produkt

Zakładki aktywności/historii i funkcje zaplecza Alloy mogą być mylące i przytłaczające

Ceny Alloy Navigator

Alloy Navigator Explorer : 19 USD/tech/miesiąc

: 19 USD/tech/miesiąc Alloy Navigator Express: $49/tech/miesiąc

$49/tech/miesiąc Alloy Navigator Enterprise: $89/tech/miesiąc

Alloy Navigator oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/6 (60+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Alloy Navigator?

Ma wiele przydatnych funkcji, takich jak biblioteka wypożyczania sprzętu i funkcje zarządzania zasobami. Podoba mi się również to, że użytkownicy mogą wysyłać zgłoszenia za pośrednictwem portalu pomocy technicznej, co ułatwia nam śledzenie zleceń pracy Recenzja Capterra 11. Zluri (najlepszy do wyszukiwania i optymalizacji aplikacji SaaS)

via Zluri Najgorszą częścią poważnie niezorganizowanego systemu SaaS jest shadow IT. Nie jesteś świadomy aplikacji, które są w użyciu, tych, które są nieautoryzowane i tych, które są od dawna martwe, aka aplikacje zombie.

Wypróbowaliśmy oprogramowanie do zarządzania zasobami Zluri, aby zorganizować nasz system SaaS. Pomogło nam to sklasyfikować oprogramowanie na podstawie ryzyka i ważności, wykryć nieautoryzowane aplikacje oraz śledzić ich użycie i wydatki w jednym miejscu.

A co najlepsze? Wykrywa nowe aplikacje wchodzące do środowiska, identyfikuje ryzykowne oprogramowanie i zapobiega użytkownikom wysokiego ryzyka, zmniejszając zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Ponadto narzędzie to umożliwia automatyzację widoków dostępu w celu zapewnienia zgodności z Ład informatyczny i prawa.

Zluri najlepsze funkcje

Uzyskanie widoczności 360° danych dotyczących wydatków/licencji - narzędzi, systemów finansowych i umów dotyczących oprogramowania

Identyfikacja aplikacji wysokiego ryzyka i powiadamianie interesariuszy w celu podjęcia natychmiastowych działań

Dostęp do wszystkich szczegółów aplikacji - przypisanych i nieprzypisanych licencji, aktywności użytkowników, bezpieczeństwa, wydatków itp. w celu podejmowania świadomych decyzji

Limity Zuri

Stosunkowo nowy produkt; brak rozszerzenia funkcji

Instalacja wymaga dużo pracy ręcznej, takiej jak uzgadnianie dostępu użytkowników. Konieczne jest ręczne sprawdzanie dostępu użytkowników i kontroli, aby upewnić się, że są one dokładne i prawidłowe

Ceny Zluri

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zluri

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zluri?

_Zluri świetnie nadaje się do wykrywania SaaS i rejestrowania, którzy użytkownicy mają dostęp do aplikacji. Jednakże, w zależności od wielkości posiadłości SaaS w Twojej organizacji, wdrożenie Zluri może być gigantycznym zadaniem, szczególnie jeśli przenosisz się z dość niezorganizowanego i niewiarygodnego źródła, takiego jak Excel lub Arkusze Google. Zluri oferuje dużą liczbę integracji, które znacznie w tym pomagają, ale nadal będzie wymagana duża ilość ręcznego uzgadniania dostępu użytkowników do wszystkiego innego Recenzja G2 12. Microsoft Volume Licensing (najlepsze do zarządzania licencjami na produkty Microsoft)

via Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Jeśli w dużym stopniu polegasz na produktach i usługach Microsoft, to licencjonowanie zbiorowe Microsoft jest dla Ciebie prawdziwą gratką. To oprogramowanie umożliwia zespołom IT obsługę licencji produktów Microsoft.

Jest ono dostępne z różnymi opcjami subskrypcji i oferuje dużą elastyczność. Teams IT dowolnej wielkości i z różnych branż mogą używać tego oprogramowania do zarządzania licencjami zbiorczymi, kontrolowania umów i zmniejszania ryzyka, takiego jak utrata dostępu, niedziałanie i przerwy w świadczeniu usług.

Najlepsze funkcje Microsoft Volume Licensing

Dostęp do szkoleń z zakresu licencjonowania zbiorowego, aby w pełni wykorzystać możliwości narzędzia

Przechowywanie zasobów oprogramowania na scentralizowanej platformie zapewniającej łatwy dostęp

Korzystaj z przystępnych cenowo internetowych narzędzi do zarządzania aplikacjami, aby zaoszczędzić na kosztach licencjonowania

Limity licencjonowania zbiorowego Microsoft

Otwarcie serwera licencjonowania on-premise zakłóca aktualizację wersji online VLSC (Volume Licensing Service Center), w wyniku czego nie ma zgodności informacji

Klucze oprogramowania używane w jednym systemie nie mogą być ponownie wykorzystane, co oznacza ponoszenie dodatkowych kosztów przy zmianie maszyn

Cennik licencjonowania zbiorowego Microsoft

Microsoft Licensing oferuje cztery niestandardowe plany cenowe:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard dla komputerów Mac 2024

Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Licencje zbiorowe Microsoft - oceny i recenzje

G2 : Brak wystarczającej liczby recenzji

: Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: Niedostępne

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Volume Licensing?

Korzystam z Licencjonowania Zbiorowego od ponad 2 lat i uważam je za bardzo przydatne. Za każdym razem, gdy potrzebuję zainstalować określone oprogramowanie, wystarczy, że przejdę na stronę, zainstaluję ISO i pobiorę klucz. Nie trzeba pamiętać klucza licencyjnego, wszystko jest na miejscu Recenzja G2 13. SymphonyAI IT Service Management (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji operacji IT za pomocą AI)

via Symphony AI Narzędzie do zarządzania zasobami oprogramowania SymphonyAI jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów w przedsiębiorstwach, które próbują dopracować cykl pracy dzięki automatyzacji. Pomaga optymalizować procesy IT, tworzyć niestandardowe cykle pracy i ułatwiać współpracę w całym przedsiębiorstwie w celu przyspieszenia operacji.

Podoba mi się, że narzędzie dostarcza centralny interfejs ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi zasobów sprzętowych i oprogramowania. Pomaga to śledzić statusy moich zasobów IT według lokalizacji, historii, własności i użytkowania. Ponadto można wykryć niewykorzystane zasoby i zmniejszyć marnotrawstwo w całym cyklu życia oprogramowania.

Krótko mówiąc, SymphonyAI pomaga efektywniej wykorzystywać budżety IT. Zapewnia efektywne zarządzanie zasobami IT , poprawiając widoczność zasobów, wykrywanie, zarządzanie licencjami i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje SymphonyAI IT Service Management

Zdalne wdrażanie zasobów w podróży za pomocą aktualizacji oprogramowania

Uzyskaj ujednolicony portal usługowy, aby rozwiązywać problemy użytkowników końcowych w jednym miejscu

Ulepszanie cykli pracy i tworzenie spersonalizowanych doświadczeń za pomocą Design Studio z 50 wbudowanymi kontrolkami dla formularzy, przepływów pracy, reguł biznesowych i umów SLA

Limity SymphonyAI IT Service Management

Proces instalacji jest wymagający i czasochłonny

Podczas przydzielania zasobów należy wyczyścić licencje na oprogramowanie, aby dodać nowe zasoby

Ceny SymphonyAI IT Service Management

Ceny niestandardowe

SymphonyAI IT Service Management oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (60+ recenzji)

: 4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SymphonyAI IT Service Management?

To rozwiązanie oferuje scentralizowaną lokalizację, która upraszcza integrację różnych funkcji. Dostarcza łatwy w nawigacji system, usprawniający proces od zarządzania zasobami do zgłoszeń serwisowych, a następnie do obsługi incydentów. Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania w codziennych operacjach, zapewnia użytkownikom sprawne przechodzenie przez każdą scenę bez komplikacji."_ Recenzja G2 14. IFS assyst (najlepsze rozwiązanie do zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwie)

via Asystent IFS IFS assyst oferuje zarządzanie usługami IT i majątkiem w ramach jednej platformy - od zarządzania strategicznego po operacje i bezpieczeństwo. To oparte na sieci Oprogramowanie do zarządzania operacjami IT pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań, wykrywaniu oprogramowania i zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa, dzięki czemu można zmaksymalizować zwrot z inwestycji w zasoby IT. Co więcej, narzędzie to oferuje przyjazny dla użytkownika portal dla użytkowników końcowych, umożliwiający szybsze rozwiązywanie problemów.

IFS assyst najlepsze funkcje

Automatyzacja kontroli zgodności w celu uniknięcia kar za nieprzestrzeganie przepisów

Monitorowanie szczegółów dotyczących sprzętu i oprogramowania - od cykli pracy po zgłoszenia wsparcia - w celu lepszego zrozumienia infrastruktury

Automatyzacja operacji związanych z bezpieczeństwem w celu zapewnienia 100% zgodności i płynnego bezpieczeństwa zasobów i danych

Limity IFS Assyst

Interfejs użytkownika jest nieporęczny i w starym stylu, co może być niekorzystne dla użytkowników

Ceny IFS Assyst

Niestandardowy cennik

IFS assyst oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o IFS Assyst?

Do zrobienia całkiem dobrej roboty w zarządzaniu majątkiem. Ma jednak niezgrabny interfejs w starym stylu. Wymaga ściślejszej i lepszej integracji z systemami zarządzania punktami końcowymi Recenzja G2 15. Matrix42 (najlepszy dla doświadczonych specjalistów IT zarządzających wieloma aplikacjami i licencjami)

via Matrix42 Jeśli masz do czynienia z silosowymi informacjami o zasobach, rozważ Matrix42. Dostarcza on 360-stopniową widoczność oprogramowania i licencji. Pozwala dowiedzieć się, za co płacisz, zidentyfikować niepotrzebne aplikacje i zaoszczędzić pieniądze, obniżając wersję nieużywanych narzędzi. Można go również używać do skanowania zasobów na kilku platformach, dzięki czemu systemy są zawsze aktualne.

To, co podobało mi się w tym narzędziu, to fakt, że mogłem po prostu zalogować się i znaleźć wszystkie szczegóły, bez względu na to, o jakim oprogramowaniu chciałem wiedzieć. Pozwoliło to naszemu zespołowi na udokumentowanie, wdrożenie, aktualizację i wycofanie każdego oprogramowania.

Najlepsze funkcje Matrix42

Śledzenie wydatków na chmurę oraz weryfikacja kosztów i budżetów w celu zapobiegania nadmiernym wydatkom

Generowanie szczegółowych raportów użytkowania aplikacji w celu podejmowania świadomych decyzji zakupowych

Identyfikacja nieautoryzowanych zasobów oprogramowania i zamawianie dodatkowych licencji dzięki integracji z katalogiem usług

Limity Matrix42

Narzędzie jest złożone; nowicjusze wymagają intensywnego szkolenia przed wykorzystaniem jego pełnego potencjału

Ceny Matrix42

Niestandardowy cennik

Matrix42 oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Matrix42?

Moje ogólne doświadczenia są bardzo dobre. Jako administrator zasobów oprogramowania w dużej firmie najbardziej podoba mi się w Matrix42 kontrola nad cyklem życia oprogramowania, od instalacji przez aktualizację do usunięcia w razie potrzeby. Złożoność narzędzia jest wysoka i trudno jest przeszkolić nowych administratorów Recenzja Capterra Zmniejsz ryzyko niezgodności z przepisami dzięki zarządzaniu zasobami oprogramowania

Teraz, gdy wiesz już więcej o 15 najlepszych narzędziach SAM dostępnych obecnie na rynku, mamy nadzieję, że łatwiej będzie Ci ocenić najważniejsze czynniki - automatyzację cyklu pracy, zarządzanie licencjami oprogramowania, scentralizowaną platformę, funkcje, integracje i niestandardowe rozwiązania, które sprawdzą się w Twojej firmie. Dokonując wyboru, nie zapomnij o wdrożeniu najlepszych praktyk zarządzania zasobami oprogramowania.

Chociaż wszystkie rozwiązania z tej listy są warte wypróbowania, ClickUp jest moim faworytem. Posiada wszystkie funkcje usprawniające zarządzanie zasobami oprogramowania i cykle rozwoju oraz zarządzanie umowami licencyjnymi. Krótko mówiąc, zapewnia potężną platformę zapewniającą trwałą wydajność we wszystkich procesach biznesowych i cyklach pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypróbuj ClickUp za darmo !