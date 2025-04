13 najlepszych alternatyw dla Facebook Workplace w 2025 roku

Dla wielu Teams, Facebook Workplace lub Workplace od Meta jest łatwym wejściem do sieci społecznościowej Enterprise.

To dynamiczne narzędzie do współpracy przenosi atrakcyjną znajomość mediów społecznościowych do biura.

Jednak jego ustawienie wkrótce zakończy działalność i przejdzie w tryb tylko do odczytu do 2026 roku. Stanowi to znaczne obciążenie dla obecnych użytkowników platformy, dla których priorytetem jest skupienie, elastyczność, prywatność danych, solidne integracje i większa kontrola nad cyklem pracy.

Na szczęście świat technologii jest przepełniony cyfrowymi narzędziami do współpracy, które idealnie pasują do Twoich potrzeb.

Na tym blogu omówimy 13 najlepszych alternatyw dla Facebook Workplace, aby poprawić komunikację wewnętrzną (i wydajność). 🎯

Czego powinieneś szukać w alternatywach dla Facebook Workplace?

Kiedy przechodzisz na nowe narzędzie do współpracy, najlepiej zacząć od określenia, czego naprawdę potrzebuje twój zespół. Odpowiednie alternatywy dla Meta Workplace zapewnią przejrzystość, wydajność i płynną komunikację między zespołami.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które musi posiadać wybrane narzędzie. 👀

Komunikacja: Wybierz narzędzie z różnorodnymi opcjami komunikacji, takimi jak komunikatory, wideokonferencje i integracja z pocztą e-mail

Wybierz narzędzie z różnorodnymi opcjami komunikacji, takimi jak komunikatory, wideokonferencje i integracja z pocztą e-mail Integracja: Wybierz narzędzie, które integruje się z istniejącymi narzędziami w twoim stosie technologicznym, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami, systemy CRM i inne narzędzia do współpracy

Wybierz narzędzie, które integruje się z istniejącymi narzędziami w twoim stosie technologicznym, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami, systemy CRM i inne narzędzia do współpracy Zaangażowanie pracowników: Poszukaj narzędzi, które promują zaangażowanie pracowników, takich jak angażujące kanały aktywności, programy uznania, mechanizmy informacji zwrotnej i funkcje budowania społeczności

Poszukaj narzędzi, które promują zaangażowanie pracowników, takich jak angażujące kanały aktywności, programy uznania, mechanizmy informacji zwrotnej i funkcje budowania społeczności Analityka i raportowanie: Upewnij się, że posiada ilościową i jakościową analitykę do śledzenia zaangażowania pracowników i skuteczności zawartości w celu podejmowania świadomych decyzji

Upewnij się, że posiada ilościową i jakościową analitykę do śledzenia zaangażowania pracowników i skuteczności zawartości w celu podejmowania świadomych decyzji Tworzenie i dystrybucja treści: Upewnij się, że pozwala na łatwe tworzenie, udostępnianie i zarządzanie zawartością z udostępnianiem multimediów, w tym dokumentów, wideo i aktualności

13 najlepszych alternatyw dla Facebook Workplace

W tej sekcji przeanalizujemy 13 najlepszych alternatyw dla Facebook Workplace, ich mocne i słabe strony, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru.

Zaczynajmy! 💪

1. ClickUp (najlepszy do komunikacji w zespole i zarządzania projektami)

Po pierwsze, mamy ClickUp , wszystka aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej. Zaprojektowany, aby pomóc zespołom i osobom **organizować, śledzić i zarządzać zadaniami w jednym miejscu, oferuje elastyczny zestaw narzędzi, aby zaspokoić różnorodne wymagania dotyczące projektów i przedsiębiorstw. ClickUp Chat redefiniuje sposób, w jaki Teams komunikują się i współpracują, łącząc wiadomości w czasie rzeczywistym z funkcjami zarządzania pracą.

Koniec z przełączaniem się między aplikacjami do czatu i narzędziami do pracy; po prostu omawiaj pomysły, zarządzaj zadaniami i śledź projekty bez opuszczania rozmowy. Twoje czaty i zadania są połączone, dzięki czemu kontekst jest natychmiast dostępny.

Chcesz szybko nawiązać nieformalną rozmowę audio lub wideo? Synchronizacja czatu funkcja pozwala na włączanie i wyłączanie połączeń w obszarze roboczym, kiedy tylko chcesz.

Komunikuj się ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat

Szukasz obejścia dla niekończących się wątków? Z ClickUp Clip można szybko nagrać swój ekran i wysłać prywatne lub publiczne wideo. Jest to doskonałe narzędzie do przekazywania informacji zwrotnych, dodawania komentarzy i przekształcania ich w możliwe do wykonania zadania w celu kompleksowego zarządzania zadaniami.

Natychmiastowe tworzenie i udostępnianie nagrań ekranu z dźwiękiem zainteresowanym stronom bez konieczności przełączania zakładek za pomocą ClickUp Clips

Aby przechowywać wszystkie dane projektu w uporządkowany sposób, użyj Dokumenty ClickUp . Daje Teams przestrzeń do tworzenia, edytowania i zarządzania zawartością w czasie rzeczywistym. Ty i Twój zespół możecie pracować nad tym samym dokumentem jednocześnie, co ułatwia zbieranie opinii od różnych członków zespołu i usprawnia dane powstania treści.

Bogate funkcje formatu i intuicyjny układ w Docs umożliwiają osadzanie list zadań i elementów do zrobienia, a nawet śledzenie postępów z poziomu samego dokumentu. Ponadto można śledzić historię wersji, aby zobaczyć wprowadzone zmiany.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Jeśli potrzebujesz małej burzy mózgów, aby ruszyć z projektami, użyj Tablice ClickUp . Umożliwia ona Tobie i Twojemu zespołowi wizualne mapowanie pomysłów, śledzenie sesji burzy mózgów i przekształcanie koncepcji w elementy działań. Możesz zobaczyć zmiany i ruchy swojego zespołu w miarę ich pojawiania się, dzięki czemu proces jest dynamiczny i interaktywny, nawet dla zdalnych zespołów.

Burza mózgów z zespołem i wizualizacja wszystkich danych wejściowych dzięki ClickUp Whiteboards

Gotowy do działania? Oto plan działania, który pomoże Ci zacząć: Plan działania Szablon planu komunikacji ClickUp .

Jest to niezbędne narzędzie do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Szablon ułatwia stworzenie solidnego planu komunikacji w celu połączenia się z odbiorcami i zorganizowania celów komunikacji, oś czasu i interesariuszy. Zasadniczo zapewnia, że żaden cel lub zadanie nie zostanie pominięte w tłumaczeniu. 🙌🏾

ClickUp najlepsze funkcje

Komunikacja w czasie rzeczywistym: ClickUp Chat umożliwia płynną komunikację między członkami zespołu bez konieczności przełączania aplikacji

ClickUp Chat umożliwia płynną komunikację między członkami zespołu bez konieczności przełączania aplikacji Współpraca: Dokumenty ClickUp ułatwiają natychmiastowe stworzenie przewodników po produktach, wiki, map drogowych projektów itp. Można również dodawać komentarze, przekształcać je w zadania, które można śledzić, i przypisywać je odpowiednim członkom zespołu

Dokumenty ClickUp ułatwiają natychmiastowe stworzenie przewodników po produktach, wiki, map drogowych projektów itp. Można również dodawać komentarze, przekształcać je w zadania, które można śledzić, i przypisywać je odpowiednim członkom zespołu Wirtualna burza mózgów: ClickUp Whiteboards tworzy wizualną kanwę do omawiania i notowania pomysłów z członkami Teams

ClickUp Whiteboards tworzy wizualną kanwę do omawiania i notowania pomysłów z członkami Teams Nagrywanie ekranu: ClickUp Clips pozwala tworzyć natychmiastowe wideo, aby zastąpić niekończące się wątki rozmów i wyeliminować ryzyko zagubienia ważnych zadań

ClickUp Clips pozwala tworzyć natychmiastowe wideo, aby zastąpić niekończące się wątki rozmów i wyeliminować ryzyko zagubienia ważnych zadań Wizualizacja zadań: Wizualizuj swoje zadania w różnych formach ClickUp 15+ niestandardowych widoków takich jak widok listy, widok tablicy, widok kalendarza i oś czasu

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą mieć trudności na początku ze względu na wysoce konfigurowalny zestaw funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Slack (najlepszy do komunikacji i współpracy w zespole)

przez Slack Slack to platforma współpracy, która usprawnia komunikację w Teams. Oferuje różne funkcje, w tym kanały i konwersacje w wątkach, aby utrzymać porządek w rozmowach.

Platforma posiada solidną funkcję wyszukiwania, która pomaga łatwo znaleźć poprzednie wiadomości.

Najlepsze funkcje Slack

Współpraca: Twórz publiczne lub prywatne kanały do współpracy w całej organizacji nad konkretnymi tematami lub projektami, aby Teams mogli pozostać skupieni i dzielić się wiedzą bez wysiłku

Twórz publiczne lub prywatne kanały do współpracy w całej organizacji nad konkretnymi tematami lub projektami, aby Teams mogli pozostać skupieni i dzielić się wiedzą bez wysiłku Szybkie spotkania: Organizuj szybkie, nieformalne spotkania audio lub wideo dzięki funkcji "Huddle", pomagając Teams szybciej rozwiązywać problemy, przeprowadzać burze mózgów i oszczędzać czas dzięki natychmiastowej komunikacji

Organizuj szybkie, nieformalne spotkania audio lub wideo dzięki funkcji "Huddle", pomagając Teams szybciej rozwiązywać problemy, przeprowadzać burze mózgów i oszczędzać czas dzięki natychmiastowej komunikacji Bezproblemowa integracja: Integracja z ponad 2600 aplikacjami, w tym Google Drive, Zoom, Jira, Trello i innymi, eliminując potrzebę przełączania aplikacji i usprawniając cykl pracy

Limity Slack

Bez odpowiedniej konfiguracji, częste wiadomości i powiadomienia na wielu kanałach prowadzą do rozproszenia uwagi

Archiwizacja wiadomości i wyszukiwanie poprzednich danych może być skomplikowane

Cennik Slack

Free

Pro: $8.75/miesiąc za użytkownika

$8.75/miesiąc za użytkownika Business+Pro: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid Plan: Cennik niestandardowy

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 33 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 400 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: 50 najlepszych alternatyw Slack dla komunikacji w Teams

3. Microsoft Teams (najlepsza dla płynnej integracji z Microsoft 365)

przez Microsoft Microsoft Teams to dobra alternatywa dla Facebook Workplace dla firm nastawionych na integrację z szerszym pakietem wydajności.

Jako część ekosystemu Microsoft 365, Teams zapewnia ujednoliconą platformę do przesyłania wiadomości, spotkań wideo, udostępniania plików i współpracy. Funkcja kanałów jest szczególnie przydatna do utrzymywania struktury i kontekstu rozmów.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Wideokonferencje: Prowadzenie wideokonferencji z funkcjami takimi jak PowerPoint Live, Tablica Microsoft i notatki ze spotkań generowane przez AI w celu płynnej współpracy i przydzielania zadań

Prowadzenie wideokonferencji z funkcjami takimi jak PowerPoint Live, Tablica Microsoft i notatki ze spotkań generowane przez AI w celu płynnej współpracy i przydzielania zadań Zintegrowane narzędzia wydajności: Współedytuj dokumenty, bloki kodu i inne pliki w czasie rzeczywistym dzięki integracji z pakietem Microsoft 365 i zawsze bądź na tej samej stronie z członkami zespołu

Współedytuj dokumenty, bloki kodu i inne pliki w czasie rzeczywistym dzięki integracji z pakietem Microsoft 365 i zawsze bądź na tej samej stronie z członkami zespołu Solidne funkcje bezpieczeństwa: Korzystaj z silnej kontroli dostępu i zaawansowanych środków bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji

Limity Microsoft Teams

Udostępnianie plików jest ograniczone do określonego rozmiaru, co utrudnia udostępnianie ważnych dokumentów zawierających większe fragmenty informacji

Organizacja plików jest myląca; wszystkie udostępniane pliki są umieszczane w folderze głównym kanału, co utrudnia nawigację i dostęp do nich

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

4 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 700 recenzji)

4. Workvivo (najlepsze dla zaangażowania pracowników i komunikacji wewnętrznej)

przez Workvivo Workvivo jest oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej z intuicyjnym interfejsem, który zwiększa zaangażowanie pracowników. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby wspierać kulturę doceniania, umożliwiając pracownikom łatwe przyznawanie pochwał, odznak i nagród swoim współpracownikom za dobrze zrobioną pracę.

Oferuje wskaźniki, takie jak aktywność użytkowników, widoki zawartości i udział społeczności, aby pomóc organizacjom śledzić przyjęcie, identyfikować trendy i optymalizować strategie komunikacji wewnętrznej.

Najlepsze funkcje Workvivo

Budowanie społeczności: Stwórz ujednolicone doświadczenie pracowników dzięki kanałowi społecznościowemu, wideo say-hi, shout-outom, wydarzeniom i przestrzeniom społecznościowym, poprawiając pracę zespołu i jego zaangażowaniekomunikacja w ramach projektu Udostępnianie informacji: Uprość udostępnianie pracownikom informacji dotyczących całej organizacji za pomocą biuletynów i szablonów

Stwórz ujednolicone doświadczenie pracowników dzięki kanałowi społecznościowemu, wideo say-hi, shout-outom, wydarzeniom i przestrzeniom społecznościowym, poprawiając pracę zespołu i jego zaangażowaniekomunikacja w ramach projektu Zaangażowanie oparte na danych: Zbieranie informacji zwrotnych za pomocą ankiet, sondaży i zaawansowanych narzędziwskaźniki zaangażowania pracowników do pomiaru zaangażowania

Limity Workvivo

Czasami wyświetlana jest duża liczba powiadomień, które nie są ważne, co prowadzi do zagracenia obszaru roboczego

Brak opcji prywatnych wiadomości do prywatnych rozmów

Ceny Workvivo

Business Plan: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise Plan PLUS: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4,8/5 (ponad 1900 opinii)

4,8/5 (ponad 1900 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 opinii)

5. Staffbase (najlepsze rozwiązanie intranetowe dla pracowników)

przez Baza personelu Staffbase to kompleksowa platforma, która usprawnia komunikację i zaangażowanie w rozproszonych zespołach.

Jej funkcja "Mission Control" umożliwia organizacjom zarządzanie projektami, koordynowanie kampanii i mierzenie powodzenia dzięki zaawansowanej analityce. Jedną z wyróżniających się funkcji jest wbudowany e-mail dla pracowników, który umożliwia wielokanałową komunikację.

Najlepsze funkcje Staffbase

Wielokanałowa komunikacja: Korzystaj z narzędzi wielokanałowych, takich jak e-mail, czat i wiadomości, aby komunikować się z pracownikami i współpracownikami w różnych lokalizacjach i rolach

Korzystaj z narzędzi wielokanałowych, takich jak e-mail, czat i wiadomości, aby komunikować się z pracownikami i współpracownikami w różnych lokalizacjach i rolach Spostrzeżenia oparte na AI: Planuj i analizuj kampanie za pomocą narzędzi AI, aby udoskonalać komunikaty i zwiększać zaangażowanie

Planuj i analizuj kampanie za pomocą narzędzi AI, aby udoskonalać komunikaty i zwiększać zaangażowanie Centrum wiedzy: Wykorzystaj intranet i aplikację dla pracowników, aby stworzyć scentralizowany hub dla wszystkich zasobów firmy

Ograniczenia Staffbase

Brak organizacji wysyłanych i otrzymywanych e-maili

Brak niestandardowych rozwiązań i łatwości użycia podczas projektowania e-maili i szablonów

Cennik Staffbase

Niestandardowy cennik

Staffbase oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji)

🤝Przyjazne przypomnienie: Wybierając platformę, weź pod uwagę wielkość swojego zespołu i sposób jego pracy. Większe zespoły korzystają z wielu kanałów i integracji, podczas gdy mniejsze preferują proste interfejsy i bezpośrednią komunikację.

6. Jive (najlepsza do zarządzania wiedzą)

przez Jive Jive to solidny system zarządzania wiedzą który oferuje narzędzia komunikacyjne oparte na AI. Możesz tworzyć i organizować bazy wiedzy, wiki i przestrzenie współpracy, w których krytyczne informacje są łatwo dostępne.

Jive zawiera funkcje grywalizacji, które pomagają zwiększyć zaangażowanie poprzez rozpoznawanie i nagradzanie wkładu pracowników. Odznaki, punkty i tabele wyników mogą być wykorzystywane do zachęcania pracowników do udziału w dyskusjach, udostępniania wiedzy lub zakończenia zadań. Ponadto, autorski "Jive CoPilot" pomaga z łatwością znajdować i generować odpowiednią zawartość.

Najlepsze funkcje Jive

Automatyzacja zadań: Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przekierowywanie połączeń i transkrypcja poczty głosowej

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przekierowywanie połączeń i transkrypcja poczty głosowej Tworzenie zawartości : Tworzenie udostępnianych dokumentów i baz wiedzy z funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym

: Tworzenie udostępnianych dokumentów i baz wiedzy z funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym Spersonalizowana zawartość: Wykorzystaj technologię "PeopleGraph", aby ocenić cel wyszukiwania użytkowników i dostarczać hiper-targetowaną zawartość

Limity Jive

Narzędzie oferuje ograniczone funkcje raportowania dla menedżerów społeczności

ID dzwoniącego nie funkcjonuje prawidłowo, gdy użytkownicy korzystają z różnych linii; jest to problem dla osób zarządzających wieloma Businessami, z których każdy ma dedykowaną linię

Ceny Jive

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jive

G2: 3.8/5 (ponad 300 recenzji)

3.8/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 40 recenzji)

7. Igloo Software (najlepsze dla konfigurowalnych rozwiązań intranetowych)

przez Igloo Igloo Software to oprogramowanie do zarządzania projektami z funkcjami intranetowymi, które umożliwiają połączenie zarówno pracowników w biurze, jak i pracowników pierwszej linii. Wspiera niestandardowe pulpity, przydzielanie zadań i udostępnianie wiedzy poprzez szczegółowe wiki.

Dzięki rozbudowanym narzędziom analitycznym, takim jak funkcje wyróżniania i ankiety, platforma umożliwia pracownikom wzajemne docenianie swoich osiągnięć, udostępnianie powodzeń i przekazywanie informacji zwrotnych. Dodatkowo, organizacje mogą przeprowadzać ankiety i sondaże w celu zebrania opinii pracowników, pomagając w kształtowaniu procesu decyzyjnego i poprawie kultury firmy.

Najlepsze funkcje Igloo

Zaangażowanie pracowników: Motywowanie pracowników i zwiększanie ich zaangażowania poprzez świętowanie kamieni milowych, udostępnianie historii i podkreślanie inspirujących momentów

Motywowanie pracowników i zwiększanie ich zaangażowania poprzez świętowanie kamieni milowych, udostępnianie historii i podkreślanie inspirujących momentów Interaktywna organizacja: Zbuduj interaktywny schemat organizacyjny dzięki integracji z popularnymi katalogami innych firm, takimi jak Workday i Active Directory

Zbuduj interaktywny schemat organizacyjny dzięki integracji z popularnymi katalogami innych firm, takimi jak Workday i Active Directory Śledzenie zaangażowania: Wykorzystaj tabele wyników, narzędzia do grywalizacji, ankiety i sondaże, aby ocenić doświadczenie pracowników

Limity Igloo

Istnieją również pewne limity dotyczące liczby aplikacji, z którymi można go zintegrować

Problem niestandardowych ustawień może być nieco bardziej skomplikowany dla użytkowników bez doświadczenia w CSS

Ceny Igloo

Niestandardowy cennik

Igloo oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)

4.2/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 opinii)

8. LumApps (najlepsza do integracji z obszarem roboczym Google)

przez LumApps LumApps jest nowoczesnym oprogramowanie intranetowe które pomaga organizacjom budować społeczności wśród pracowników. Zaprojektowany natywnie w chmurze Google, wspiera komunikację odgórną, peer-to-peer i oddolną, wzmacniając współpracę i wysiłki na rzecz budowania kultury.

Można go używać do zadawania pytań, udostępniania postów, wydarzeń i artykułów oraz publikowania wiadomości.

Najlepsze funkcje LumApps

Personalizacja oparta na AI: Personalizuj zawartość, znajduj odpowiednie treści i automatyzuj powtarzalne zadania dzięki wbudowanym technologiom AI, takim jak uczenie maszynowe (ML) i rozumienie języka naturalnego (NLU)

Personalizuj zawartość, znajduj odpowiednie treści i automatyzuj powtarzalne zadania dzięki wbudowanym technologiom AI, takim jak uczenie maszynowe (ML) i rozumienie języka naturalnego (NLU) Planowanie komunikacji: Używaj "LumApps Campaigns" do planowania, budowania, nadawania, monitorowania i ulepszania strategii komunikacji wewnętrznej

Używaj "LumApps Campaigns" do planowania, budowania, nadawania, monitorowania i ulepszania strategii komunikacji wewnętrznej Udostępnianie zawartości: Publikuj jednym kliknięciem z Dokumentów Google do intranetu i udostępniaj wiadomości firmowe bezpośrednio w obszarach roboczych Google

Limity LumApps

Brakuje analityki, zwłaszcza jeśli chodzi o próbę określenia podróży użytkownika w ramach platformy intranetowej, i nie ma analityki kliknięć

Narzędzie potrzebuje więcej niestandardowych funkcji, aby móc dalej zwiększać zaangażowanie

Ceny LumApps

Free

Luma Plus: $69/miesiąc

$69/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

LumApps oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

4.3/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

9. Obszar roboczy Google (najlepszy dla kompleksowego pakietu wydajności)

przez Google Obszar roboczy Google oferuje pakiet aplikacji, w tym Gmail, Dysk Google, Dokumenty, Arkusze i Spotkania. Wyróżnia się solidnymi możliwościami udostępniania plików i funkcjami edycji na żywo, umożliwiając jednoczesną pracę wielu użytkownikom. Intuicyjny interfejs użytkownika i skalowalność sprawiają, że jest on atrakcyjny dla firm każdej wielkości.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Współpraca w Teams: Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami Bezpieczeństwo danych: Ochrona wrażliwych danych dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych i zaawansowana kontrola administracyjna

Ochrona wrażliwych danych dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych i zaawansowana kontrola administracyjna Zaawansowane wyszukiwanie: Zintegruj Gemini od Google ze swoim obszarem roboczym, aby zwiększyć możliwości wyszukiwania

Ograniczenia obszaru roboczego Google

Użytkownicy narzekają na brak połączenia między narzędziami obszaru roboczego

Ograniczone funkcje offline; użytkownicy muszą wcześniej ustawić aplikacje, takie jak Dokumenty, Arkusze i Gmail, aby pracować bez połączenia z Internetem

Cennik obszaru roboczego Google

Free

Business Starter: $7.20/miesiąc za użytkownika

$7.20/miesiąc za użytkownika Business Standard: 14,40 USD/miesiąc na użytkownika

14,40 USD/miesiąc na użytkownika Business Plus: 21,60 USD/miesiąc na użytkownika

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (42 600+ recenzji)

4,6/5 (42 600+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 16 700 recenzji)

10. Happeo (najlepszy pod względem funkcji społecznościowych intranetu)

przez Happeo Happeo jest wirtualnym aplikacja do komunikacji zespołowej która łączy funkcje intranetu z narzędziami do współpracy. Oferuje kanały, interaktywne ankiety i strony oraz integruje się z platformami innych firm, takimi jak Google Workspace i Slack.

Najlepsze funkcje Happeo

Elastyczna komunikacja: Uporządkuj wewnętrzną komunikację dzięki elastycznym kanałom, wątkom, reakcjom, komentarzom, ankietom i niestandardowym emotikonom, aby wszyscy byli zaangażowani i poinformowani

Uporządkuj wewnętrzną komunikację dzięki elastycznym kanałom, wątkom, reakcjom, komentarzom, ankietom i niestandardowym emotikonom, aby wszyscy byli zaangażowani i poinformowani Spostrzeżenia oparte na AI: Użyj opcji "AI Search", aby uzyskać odpowiedzi, wykryć luki w istniejącej bazie wiedzy i zintegrowanych narzędziach

Użyj opcji "AI Search", aby uzyskać odpowiedzi, wykryć luki w istniejącej bazie wiedzy i zintegrowanych narzędziach Optymalizacja zawartości: Uzyskaj wgląd w zachowanie użytkowników, wydajność zawartości i trendy wyszukiwania, aby zoptymalizować zawartość

Limity Happeo

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że brak narzędzia do planowania stanowi wyzwanie; posty są tworzone w czasie rzeczywistym i nie można zaplanować ich uruchomienia w określonym czasie

Analizy mają opóźnienie czasowe, co oznacza, że informacje "w czasie rzeczywistym" nie są łatwo dostępne

Cennik Happeo

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Happeo

G2: 4.5/5 (140+ recenzji)

4.5/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 opinii)

Platforma eXo (najlepsza pod względem elastyczności open-source)

przez platforma eXo eXo Platform to elastyczne rozwiązanie typu open-source dostosowane do potrzeb organizacji, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoim cyfrowym obszarem roboczym. Zawiera funkcje takie jak kanały informacyjne, strumienie aktywności, komentarze i wzmianki, pozwalając na nieformalną, ale ustrukturyzowaną komunikację.

Użytkownicy mogą tworzyć i organizować pliki i foldery i bazy wiedzy, udostępnianie wiadomości i zwiększanie zaangażowania dzięki funkcjom w stylu mediów społecznościowych.

eXo najlepsze funkcje

Dystrybucja zawartości: Wykorzystanie wbudowanego systemu zarządzania zawartością do tworzenia witryn, stron i nawigacji w różnych kanałach komunikacji

Wykorzystanie wbudowanego systemu zarządzania zawartością do tworzenia witryn, stron i nawigacji w różnych kanałach komunikacji Spersonalizowane obszary robocze: Tworzenie spersonalizowanych, markowych obszarów roboczych dla różnych zespołów w celu ułatwienia zarządzania zadaniami, udostępniania wiedzy i współpracy

Tworzenie spersonalizowanych, markowych obszarów roboczych dla różnych zespołów w celu ułatwienia zarządzania zadaniami, udostępniania wiedzy i współpracy Komunikacja w czasie rzeczywistym: Komunikuj się ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą wewnętrznych czatów, forów i strumieni aktywności

Limity eXo

Użytkownicy mają trudności z ustawieniem integracji, zwłaszcza mniejsze Teams lub osoby bez wiedzy technicznej

Ograniczone opcje niestandardowe, szczególnie w zakresie zmiany wizualnej prezentacji stron

Ceny eXo

Free

Social Intranet: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Cyfrowe miejsce pracy: $5/miesiąc na użytkownika

eXo oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 90 recenzji)

4.3/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

12. Viva Engage (Najlepsza pod względem zwiększania doświadczenia pracowników)

przez Microsoft Viva Engage firmy Microsoft jest dobrą alternatywą dla miejsca pracy Meta i jest przeznaczona dla organizacji korzystających z aplikacji Microsoft 365, takich jak Word lub Teams.

Oferuje spersonalizowane kanały dostosowane do roli, odsetków i połączeń każdego użytkownika w firmie. Pozwala to pracownikom na szybki dostęp do zawartości, która jest dla nich najważniejsza, niezależnie od tego, czy są to wiadomości firmowe, aktualizacje Teams, czy dyskusje związane z określonymi tematami. To spersonalizowane podejście pomaga informować i angażować pracowników

Najlepsze funkcje Viva Engage

Sieć: Bridgeluki komunikacyjne w miejscu pracy dzięki funkcjom sieci społecznościowych w różnych Teams oraz kanałach publicznych i osobistych

Bridgeluki komunikacyjne w miejscu pracy dzięki funkcjom sieci społecznościowych w różnych Teams oraz kanałach publicznych i osobistych Zaangażowanie liderów : Połączenie z liderami, widok ich profili i udział w dyskusjach, wydarzeniach i postach fabularnych dzięki funkcji "Leadership Corner"

: Połączenie z liderami, widok ich profili i udział w dyskusjach, wydarzeniach i postach fabularnych dzięki funkcji "Leadership Corner" Wsparcie oparte na sztucznej inteligencji: Użyj funkcji "Copilot" do tworzenia treści i wsparcia strategicznego opartego na sztucznej inteligencji

Ograniczenia Viva Engage

Pełne wsparcie dla gości wymaga trybu natywnego Microsoft 365 dla Viva Engage, który ogranicza

Połączone z systemami wewnętrznymi, które wymagają uwierzytelnienia lub nie mogą być publicznie rozwiązane, nie wyświetlają prawidłowych podglądów

Ceny Viva Engage

Komunikacja i społeczności pracowników: $2/miesiąc za użytkownika (roczny commit)

$2/miesiąc za użytkownika (roczny commit) Analityka miejsca pracy i opinie pracowników: 6 USD/miesiąc na użytkownika (roczne zobowiązanie)

6 USD/miesiąc na użytkownika (roczne zobowiązanie) Suite: $12/miesiąc na użytkownika (roczne zobowiązanie)

Viva Engage oceny i recenzje

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

13. Simpplr (najlepszy do nowoczesnej komunikacji z pracownikami)

przez Simpplr Simpplr oferuje scentralizowany hub dla firmowej zawartości, zasobów i wiadomości. Jego intuicyjna konstrukcja upraszcza obsługę zarówno w wersji na pulpit, jak i na urządzenia mobilne.

Niestandardowy kanał wiadomości i elementy grywalizacji zwiększają zaangażowanie klientów. Ponadto, uznany w raporcie Gartner Magic Quadrant, zawiera wirtualnego asystenta opartego na AI dla hybrydowa komunikacja w miejscu pracy .

Najlepsze funkcje Simpplr

Uznawanie pracowników: Korzystaj z narzędzi takich jak ankiety, newslettery, ogłoszenia i programy uznaniowe oparte na AI, aby motywować pracowników

Korzystaj z narzędzi takich jak ankiety, newslettery, ogłoszenia i programy uznaniowe oparte na AI, aby motywować pracowników Analityka zaangażowania: Zbieraj analizy preskryptywne w celu monitorowania zaangażowania pracowników

Zbieraj analizy preskryptywne w celu monitorowania zaangażowania pracowników Odzyskiwanie danych: Replikacja danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu skutecznego i bezpiecznego odzyskiwania danych

Limity Simpplr

Brak automatyzacji zarządzania zawartością w zakresie zarządzania menedżerami lub właścicielami witryn

Integracja z aplikacją ADP ma problemy, takie jak brak synchronizacji ważnych informacji dla segmentacji odbiorców, co prowadzi do długiego procesu rozwiązywania i opóźnionego cyklu pracy

Ceny Simpplr

Niestandardowy cennik

Simpplr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

Zarządzanie pracą i komunikacja bez wysiłku dzięki ClickUp

Teraz, gdy zbadaliśmy wiele alternatyw dla Facebook Workplace, musisz wiedzieć, co pasuje do twojego cyklu pracy. Te opcje są zróżnicowane i oferują wiele funkcji dla różnych potrzeb biznesowych.

Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, najbezpieczniejszą opcją jest ClickUp. Ta wszystka aplikacja do pracy płynnie integruje się z narzędziami w twoim stosie technologicznym i zapewnia zestaw funkcji, takich jak Dokumenty, Tablice i Clips, aby utrzymać porządek w projektach i zaangażowanie pracowników. Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅