Jak cytować narzędzia AI, takie jak ChatGPT?

Jest noc poprzedzająca twój ważny referat i właśnie zakończyłeś późną sesję nauki z ChatGPT, aby dopracować te trudne punkty.

Gdy już masz zamiar skończyć, zatrzymujesz się i myślisz: "Jak mam zacytować to narzędzie?" Jest to pytanie, przed którym staje dziś wielu studentów i nauczycieli, ponieważ AI staje się istotną częścią zestawu narzędzi akademickich.

Na tym blogu wyjaśnimy, jak cytować AI w formatach MLA i APA, pomagając ci pewnie poruszać się po tym nowym terytorium. 📝

Co to jest zawartość generowana przez AI?

Narzędzia AI analizują istniejące dane w celu stworzenia oryginalnego materiału, często naśladując ludzkie style i tony pisania.

Sercem zawartości generowanej przez AI jest koncepcja podpowiedzi. Podpowiedź jest zasadniczo zestawem instrukcji lub zapytaniem przekazanym systemowi AI, prowadzącym go do tego, jaką zawartość ma stworzyć.

Na przykład, badacz może wprowadzić podpowiedź AI aby streścić artykuł naukowy, wyjaśnić złożoną teorię lub wygenerować esej na określony temat.

AI używa tego podpowiedzi jako podstawy dla tłumacząc zawartość i analizowanie odpowiednich danych, wzorców i języka z jego szkolenia w celu uzyskania spójnych i kontekstowo odpowiednich odpowiedzi.

🧠 Ciekawostka: W 2019 r, Springer Nature opublikował pierwszą maszynowo wygenerowaną książkę na temat baterii litowo-jonowych. Książka ta, stworzona we współpracy z Uniwersytetem Goethego we Frankfurcie nad Menem, wykorzystuje algorytm Beta Writer do kompilacji i podsumowania najnowszych artykułów naukowych.

Dlaczego warto cytować narzędzia AI

Czy korzystałeś z Narzędzia AI, takiego jak ChatGPT , duży model językowy (LLM), aby pomóc w pisaniu? Jeśli tak, możesz się zastanawiać, po co je cytować.

Oto dlaczego ważne jest, aby przyznać uznanie tam, gdzie jest ono należne. ✅

Utrzymanie wiarygodności: Prawidłowe cytowanie wzmacnia wiarygodność twojej pracy. Powoływanie się na źródła pokazuje twoje commit to integrity and scholarly standards.

Prawidłowe cytowanie wzmacnia wiarygodność twojej pracy. Powoływanie się na źródła pokazuje twoje commit to integrity and scholarly standards. Promowanie przejrzystości: Cytowanie narzędzi AI wyjaśnia, w jaki sposób wygenerowałeś swoje pomysły. Taka przejrzystość buduje zaufanie czytelników i pomaga im lepiej zrozumieć proces badawczy.

Cytowanie narzędzi AI wyjaśnia, w jaki sposób wygenerowałeś swoje pomysły. Taka przejrzystość buduje zaufanie czytelników i pomaga im lepiej zrozumieć proces badawczy. Szanuj własność intelektualną: Kiedy używasz ChatGPT do badań czerpiesz z rozszerzenia istniejących baz wiedzy. Uznanie ich wkładu pokazuje szacunek dla własności intelektualnej generowanej przez nie zawartości, co stoi na straży etycznych praktyk badawczych.

Kiedy używasz ChatGPT do badań czerpiesz z rozszerzenia istniejących baz wiedzy. Uznanie ich wkładu pokazuje szacunek dla własności intelektualnej generowanej przez nie zawartości, co stoi na straży etycznych praktyk badawczych. Zgodność ze standardami akademickimi: Wiele instytucji akademickich podkreśla znaczenie cytowania narzędzi sztucznej inteligencji. Postępowanie zgodnie z tymi wytycznymi pomaga spełnić oczekiwania na danym polu i przyczynia się do kultury szacunku dla wszystkich współpracowników, zarówno ludzkich, jak i sztucznych.

Przeczytaj również: Jak używać ChatGPT do debugowania

Jaka jest różnica między MLA i APA Format?

Podczas cytowania generatywnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, musisz wiedzieć, który styl cytowania będzie najlepszy dla twojej pracy. MLA i APA to najpopularniejsze formaty, ale mają one różne zasady.

Oto krótkie spojrzenie na główne różnice, abyś mógł być na bieżąco. 👀

Aspekt Format MLA Format APA Dziedzina Nauki humanistyczne (literatura, sztuka) Nauki społeczne (psychologia, edukacja) Cytowanie w tekście Nazwisko autora i numer strony (np. Smith, 23) Nazwisko autora, rok i numer strony dla bezpośrednich cytatów (np. Smith, 2023, s. 23) Lista referencji Cytowane prace (alfabetycznie według nazwiska autora) Referencje (alfabetycznie według nazwiska autora) Data Data nie jest umieszczana w cytatach w tekście. Data jest umieszczana bezpośrednio po nazwisku autora w cytatach w tekście i na liście piśmiennictwa Wielkość liter w tytułach Wielkość liter w tytułach dla głównych słów w tytułach Wielkość liter w zdaniach dla większości tytułów (z wyjątkiem czasopism)

Format MLA i APA

🧠 Ciekawostka: ELIZA, stworzona przez Josepha Weizenbauma, była jednym z pierwszych programów AI symulujących rozmowę. Używał prostego dopasowywania wzorców do angażowania użytkowników i został zaprojektowany tak, aby naśladować psychoterapeutę.

Jak cytować ChatGPT i narzędzia AI w formacie APA

Cytowanie ChatGPT i innych narzędzi AI w formacie APA wymaga kilku jasnych kroków, aby zapewnić prawidłowe przypisanie.

Oto jak to zrobić. 📑

1. Autor

Podczas cytowania tekstu wygenerowanego przez ChatGPT, traktuj OpenAI jako autora.

Ponieważ ChatGPT jest modelem AI stworzonym przez OpenAI, na liście referencyjnej należy umieścić "OpenAI" jako autora grupowego. Jeśli zawartość została wygenerowana przez ChatGPT lub podobne generatywne narzędzie AI, nie ma potrzeby podawania konkretnego autora.

2. Data

Podaj dokładną datę wygenerowania zawartości.

W formacie APA data powinna mieć następujący format: rok, miesiąc, dzień.

Pomaga to wskazać konkretny moment utworzenia zawartości, co jest ważne, ponieważ modele AI są często aktualizowane.

3. Tytuł

Ponieważ tekst wygenerowany przez AI nie ma konkretnego tytułu, jak tradycyjne artykuły, użyj zamiast tego tytułu opisowego.

Na przykład krótki tytuł opisowy, taki jak "Odpowiedź na zapytanie użytkownika dotyczące cytowania narzędzi AI", wyjaśnia cel lub temat wygenerowanej zawartości.

4. URL

Podobnie jak w przypadku większości źródeł online, należy podać adres URL, pod którym uzyskano dostęp do narzędzia AI. Ważne jest, aby pokazać, gdzie zawartość została wygenerowana, aby czytelnicy mogli uzyskać do niej dostęp w razie potrzeby.

💡 Pro Tip: ChatGPT oferuje przydatną funkcję tworzenia publicznego łącza do czatu podczas dodawania wpisu do listy referencyjnej. W ten sposób możesz udostępniać dokładną konwersację, do której się odwołujesz, oraz wszelkie istotne konteksty, zapewniając czytelnikom pełny dostęp do materiałów źródłowych.

👀 Przykładowy cytat (lista referencyjna)

OpenAI. (2024, 7 listopada). Odpowiedź na zapytanie użytkownika dotyczące cytowania narzędzi AI w formacie APA. https://chat.openai.com

👀 Przykładowe cytowanie w tekście

ChatGPT może pomóc w zadaniach związanych z danymi powstania i edycji zawartości (OpenAI, 2024).

Przeczytaj również: Jak używać ChatGPT do nauki języka

Jak cytować ChatGPT i narzędzia AI w formacie MLA

Po zapoznaniu się z APA, warto również zrozumieć, jak styl MLA podchodzi do cytowania AI.

Oto jak prawidłowo cytować zawartość generowaną przez AI zgodnie z wytycznymi MLA. 📂

1. Autor

W MLA cytuj narzędzie AI bezpośrednio jako autora. W przypadku ChatGPT, lista OpenAI jako twórca zawartości.

2. Tytuł

Podobnie jak w przypadku formatu APA, użyj krótkiego opisu do zrobienia tytułu wygenerowanej zawartości. Na przykład, możesz użyć tytułu "Odpowiedź ChatGPT na temat cytowania narzędzi AI w formacie MLA"

Chociaż zawartość nie ma tradycyjnego tytułu, opis ten zapewni kontekst dla cytatu.

3. Data

W formacie MLA data powinna odzwierciedlać dokładny dzień utworzenia zawartości wygenerowanej przez AI.

Należy podać pełną datę w następującym formacie: dzień, miesiąc i rok.

Jest to niezbędne, aby upewnić się, że czytelnicy rozumieją, kiedy zawartość została utworzona i odróżniają ją od innych potencjalnych wyników.

4. URL

Dołącz adres URL, pod którym zawartość została wygenerowana. Pomoże to skierować czytelników do źródła narzędzia AI i ułatwi im weryfikację lub dalsze badanie zawartości.

👀 Przykładowe cytowanie (Works Cited)

OpenAI. ChatGPT response on citing AI tools in MLA format. 7 listopada 2024, https://chat.openai.com.

👀 Przykład cytowania w tekście

Zgodnie z odpowiedzią ChatGPT (OpenAI), koncepcja..

🔍 Czy wiesz, że Chicago Manual of Style wymaga również uwzględnienia autora (OpenAI), tytułu narzędzia AI lub rozmowy, daty i adresu URL, pod którym rozmowa miała miejsce. Każdy styl cytowania ma swój unikalny format, ale wszystkie mają na celu zapewnienie właściwej atrybucji w celu zapewnienia przejrzystości i wiarygodności.

Przeczytaj również: 25 hacków ChatGPT, które odmienią moją pracę

Najlepsze praktyki dotyczące cytowania narzędzi AI

Ponieważ narzędzia AI stają się dużą częścią naszej pracy, ważne jest, aby poprawnie je cytować w celu zapewnienia przejrzystości i wiarygodności.

Oto kilka najlepszych praktyk, o których należy pamiętać. 🤖

**Wyraźnie oznacz zawartość pochodzącą od AI, aby zapewnić przejrzystość i uniknąć nieporozumień

Odpowiedzialne korzystanie z wyników AI: Upewnij się, że zawartość generowana przez AI jest zgodna z celami i nie wprowadza odbiorców w błąd

Upewnij się, że zawartość generowana przez AI jest zgodna z celami i nie wprowadza odbiorców w błąd Dostosuj cytaty do kontekstu: Postępuj zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi cytowania w kontekście akademickim, kreatywnym lub biznesowym

Postępuj zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi cytowania w kontekście akademickim, kreatywnym lub biznesowym Podwójne sprawdzanie dokładności i wiarygodności źródeł: Weryfikuj fakty i źródła z AI, aby upewnić się, że są aktualne i wiarygodne

Przeczytaj również: Jak używać ChatGPT do pisania kodu

Jak narzędzia AI, takie jak ClickUp, mogą pomóc w badaniach

Badania są istotną częścią rozwoju akademickiego i zawodowego. Wraz z rozwojem narzędzi AI, obsługa różnych aspektów badań stała się znacznie łatwiejsza. ClickUp dzięki swoim wszechstronnym funkcjom usprawnia proces badawczy i zapewnia integralność akademicką.

Sprawdźmy, jak najlepiej go wykorzystać. 📈

ClickUp Dokumenty

Jeśli chodzi o badania, kluczem jest utrzymanie porządku.

Zorganizuj i usprawnij swoją dokumentację badawczą dzięki ClickUp Docs

Z Dokumenty ClickUp dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć i przechowywać swoje materiały badawcze w jednej centralnej lokalizacji. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz konspekt, śledzisz notatki, czy kompilujesz dane, ClickUp ułatwia zarządzanie pracą w uporządkowany sposób.

Możesz szybko uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz i współpracować z innymi, wszystko w tym samym obszarze roboczym.

Dokumenty umożliwiają również przechowywanie cytatów, organizowanie ich według typu, a nawet załączanie lub łączenie z odpowiednimi notatkami. W razie potrzeby możesz szybko odwoływać się do źródeł i nigdy nie przegapisz żadnego cytatu.

ClickUp Brain

Poprawne formatowanie cytatów może być czasochłonne, ale ClickUp Brain , asystent oparty na AI w obszarze roboczym ClickUp, sprawia, że jest to łatwe.

Niezależnie od używanego formatu, ClickUp Brain automatycznie formatuje cytaty zgodnie z wybranym stylem.

Co więcej, Brain ma wiele do zaoferowania jako alternatywa dla ChatGPT .

Dopracuj swoją zawartość bez wysiłku w ClickUp Docs dzięki ClickUp Brain

Wsparcie Korekta wspomagana przez AI , generowanie tekstu w czasie rzeczywistym i sugestie w obszarze roboczym ClickUp, pomagając we wszystkim, od opracowywania złożonych pomysłów po udoskonalanie struktury prac badawczych.

Dla naukowców to kompleksowe rozwiązanie upraszcza zadania akademickie i zwiększa wydajność bez konieczności zmiany platformy.

Automatyzacja ClickUp

Zapewnienie integralności akademickiej jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Śledź proces badawczy i zachowaj integralność akademicką dzięki automatyzacjom ClickUp Automatyzacja ClickUp może pomóc w śledzeniu procesu badawczego, przypomnieniu o cytowaniu źródeł i utrzymaniu pracy na właściwym torze.

Możesz ustawić automatyczne przypomnienia, aby upewnić się, że poprawnie cytujesz źródła lub wyzwalacz powiadomienia, gdy brakuje cytatów. Automatyzacja pozwala utrzymać przejrzysty, odpowiedzialny proces badawczy bez stresu związanego z ręcznym śledzeniem.

Przeczytaj również: ChatGPT vs. ClickUp: Które narzędzie AI jest najlepsze?

Osiągnij więcej dzięki funkcjom badawczym ClickUp

Powoływanie się na narzędzia AI, takie jak ChatGPT, ma kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzystości, wiarygodności i poszanowania własności intelektualnej.

Ponieważ narzędzia AI stają się coraz bardziej zintegrowane z akademickimi i profesjonalnymi cyklami pracy, zrozumienie, jak prawidłowo je cytować, zapewnia przestrzeganie standardów naukowych.

ClickUp może zmienić twoje podejście do badań. Dzięki funkcjom, które upraszczają dokumentację, zarządzanie cytowaniami i śledzenie integralności akademickiej, ClickUp wspiera organizację i wydajność.

Zarejestruj się w ClickUp

już dziś!