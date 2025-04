Notion vs Monday: Co jest lepsze w zarządzaniu projektami?

Organizowanie projektów, zadań i informacji jest wyzwaniem, zwłaszcza gdy żongluje się wieloma priorytetami i terminami.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w biznesie koordynującym wysiłki zespołu, pracownikiem zdalnym śledzącym zadania, czy freelancerem zarządzającym różnymi projektami klientów, znalezienie odpowiedniego narzędzia do utrzymania wszystkiego w porządku robi różnicę. 🛠️

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Notion i Monday.com. 🚀

Upraszczają one cykl pracy, usprawniają współpracę i wyjaśniają złożone zadania.

Ale do zrobienia - jak wybrać między Notion a Monday.com w oparciu o swoje unikalne potrzeby? Przyjrzyjmy się bliżej.

Czym jest Notion?

via Notion Notion to obszar roboczy typu "wszystko w jednym", który łączy notatki, zadania, bazy danych i zarządzanie projektami w jedną wszechstronną platformę. 📋💡`

Notion to cyfrowy obszar roboczy, w którym można organizować pomysły, cykle pracy i dane.

Od osobistych list kontrolnych i wpisów do dziennika po pełne mapy drogowe projektów, Notion zapewnia profesjonalistom i teamom elastyczność w zarządzaniu informacjami i współpracy w sposób, który odpowiada ich potrzebom.

Z AI Notion w miksie, jest jeszcze potężniejszy, pomagając tworzyć i zarządzać wszystkim szybciej i mądrzej.

Funkcje aplikacji Notion

Notion jest dostawcą rozszerzonych funkcji zwiększających możliwości i wysiłki w zakresie zarządzania projektami. Funkcje te obejmują:

1. Uniwersalny obszar roboczy

via Notion Notion scala zarządzanie zadaniami aplikacja umożliwia zarządzanie zadaniami, sporządzanie notatek i planowanie projektów, tworząc kompleksowy obszar roboczy, który zmniejsza potrzebę przełączania się między aplikacjami. Umożliwia organizowanie projektów, przechowywanie notatek, zarządzanie bazami danych i wiele więcej w jednym miejscu.

Ta elastyczność zaspokaja potrzeby indywidualnych użytkowników i Teams, ułatwiając utrzymanie wszystkiego - od dużych celów do codziennych zadań - scentralizowanych i dostępnych.

Umożliwiając integrację z różnymi mediami (takimi jak tekst, obrazy i embedy), Notion dostarcza spójny cyfrowy hub odpowiedni do osobistego lub zawodowego cyklu pracy.

na przykład, wyobraź sobie, że zarządzasz kampanią marketingową. Możesz przechowywać notatki z burzy mózgów, kamienie milowe kampanii i terminy w Notion, co ułatwia śledzenie postępów i zmianę w razie potrzeby.

2. Bazy danych i widoki

via Notion Funkcja bazy danych Notion jest wysoce konfigurowalna, dostarczając potężny sposób zarządzania informacjami. Dzięki wielu opcjom widoku, takim jak tabele, tablice, kalendarze i galerie, możesz dostosować prezentację danych do różnych kontekstów i preferencji.

Oznacza to, że możesz wyświetlić listę projektów na tablicy w stylu Kanban lub zobaczyć terminy w kalendarzu, zwiększając widoczność i zarządzanie zadaniami.

Ponadto właściwości bazy danych umożliwiają kategoryzowanie, filtrowanie i powiązanie danych, dzięki czemu Notion idealnie nadaje się do śledzenia złożonych projektów lub kompilowania badań.

na przykład, zespół marketingowy może wizualizować oś czasu projektu na kalendarzu, aby zarządzać datami uruchomienia, podczas gdy kierownik projektu może śledzić status zadań na tablicy Kanban, aby zapewnić płynny cykl pracy.

3. Narzędzia do współpracy

via Notion W przypadku projektów zespołowych funkcje współpracy Notion usprawniają komunikację i zarządzanie projektami. Zapraszaj członków Teams na strony, przydzielaj im zadania i omawiaj zmiany bezpośrednio na platformie, ograniczając ilość wiadomości przesyłanych tam i z powrotem.

Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala wielu osobom edytować lub komentować dokumenty, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco.

Notion umożliwia kontrolowany dostęp poprzez ustawienie uprawnień na poziomie strony, ułatwiając udostępnianie informacji między zespołami bez przytłaczania wszystkich niepotrzebnymi szczegółami.

4. Pisanie i pomoc z wykorzystaniem AI

via Notion Narzędzia AI firmy Notion upraszczają tworzenie zawartości, pomagając w pisaniu, burzy mózgów, podsumowywaniu i nie tylko. Sugestie AI pomagają użytkownikom w redagowaniu zawartości, generowaniu pomysłów lub czyszczeniu tekstu w celu poprawy czytelności.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy tworzeniu dokumentacji, notatek i briefów projektowych w Notion. Dodatkowo, AI może analizować notatki i podsumowywać kluczowe punkty, oszczędzając czas na długich recenzjach.

Osadzając te możliwości bezpośrednio w obszarze roboczym, narzędzia AI Notion pomagają użytkownikom skupić się na podstawowych zadaniach bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi do pisania lub badań.

A co najlepsze? Uzyskujesz szybki dostęp do istotnych spostrzeżeń bez konieczności przekopywania się przez niekończące się dokumenty.

Notion ceny

Free

Plus: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Business: $18/miesiąc za licencję

$18/miesiąc za licencję Enterprise: Cena niestandardowa

Czym jest Monday.com?

via Monday.comMonday.com to narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu zaspokojenia różnych potrzeb biznesowych, takich jak śledzenie projektów i współpraca zespołowa. 🗂️🤝

Upraszcza zarządzanie projektami, cyklami pracy i codziennymi zadaniami, zapewniając sprawną obsługę prostych i złożonych procesów.

Siłą platformy jest jej niestandardowość, która pozwala na dostosowanie funkcji, takich jak tablice, automatyzacja cyklu pracy i nie tylko, aby dopasować się do konkretnych wymagań. Monday.com dobrze integruje się z innymi narzędziami, dzięki czemu nie trzeba przebudowywać całego stosu technologicznego.

Niezależnie od tego, czy jesteś częścią małego zespołu, czy dużego przedsiębiorstwa, Monday.com pomaga usprawnić operacje, zintegrować się z ulubionymi narzędziami i zoptymalizować wydajność.

Funkcje Monday.com

Monday.com oferuje funkcje zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności i zapewnieniu spójności i przejrzystości każdego elementu projektu dla całego zespołu. Funkcje te obejmują:

1. Konfigurowalne cykle pracy

via Monday.com Monday.com umożliwia tworzenie cykli pracy niestandardowych dla unikalnych potrzeb Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy śledzisz zadania, zarządzasz projektami, czy organizujesz dane klientów, skonfiguruj kolumny i statusy, aby dostosować je do swoich procesów. Ta elastyczność i szablony zapewniają wsparcie dla różnych przypadków użycia, aby sprostać celom, rolom i branżom Twojego zespołu.

Konfigurowalne cykle pracy łatwo dostosowują się do zmieniających się potrzeb projektu, utrzymując procesy usprawnione i dostosowane do celów zespołu.

2. Wizualne zarządzanie projektami

via Monday.com Platforma dostarcza kilka wizualnych widoków projektów, w tym tablice Kanban, oś czasu projektu i wykresy Gantta, zaspokajając potrzeby różnych użytkowników zarządzanie obciążeniem pracą preferencje i wymagania projektu.

Ta elastyczność pozwala Teams organizować zadania według faz, harmonogramów lub zależności.

Dzięki temu wizualnemu zarządzaniu projektami łatwo jest zidentyfikować wąskie gardła, śledzić postępy i efektywnie alokować zasoby. Upraszcza monitorowanie, dając użytkownikom jasny widok statusu projektu i terminów w wielu projektach.

przykładowo, kierownik projektu pracujący nad uruchomieniem oprogramowania może polegać na wykresach Gantta w celu wizualizacji zależności zadań i osi czasu. W tym samym czasie zespół kreatywny może korzystać z tablic Kanban do śledzenia postępów na różnych scenach projektowych.

3. Współpraca i komunikacja

via Monday.com Monday.com integruje komunikację bezpośrednio w swoim systemie zarządzania zadaniami, ułatwiając Teams udostępnianie aktualizacji, zadawanie pytań i przekazywanie opinii w ramach platformy.

Możesz dodawać komentarze, etykiety dla członków zespołu i załączać pliki do zadań, centralizując komunikację

Zmniejsza to potrzebę korzystania z poczty e-mail i przechowuje wszystkie istotne informacje w jednym miejscu, ułatwiając ich znalezienie w razie potrzeby. Aktualizacje w czasie rzeczywistym zapewniają, że wszyscy pozostają w zgodzie, usprawniając współpracę - szczególnie w przypadku zespołów międzydziałowych lub zdalnych pracujących razem nad tym samym projektem.

4. Spostrzeżenia oparte na AI i analiza predykcyjna

via Monday.com Funkcja AI w Monday.com pomaga w podejmowaniu decyzji dzięki analityce predykcyjnej i inteligentnym spostrzeżeniom. Wykorzystuje dane z cykli pracy w projekcie, aby wyróżnić trendy i potencjalne wąskie gardła oraz przewidzieć zakończenie zadania. Wyobraź sobie kamień milowy projektu, który może się spóźnić; Monday.com może to wcześnie oznaczyć, pomagając uniknąć opóźnień.

AI automatyzuje złożone raportowanie, dając rekomendacje do działania w oparciu o dane dotyczące wydajności zespołu i alokacji zasobów. Te spostrzeżenia pomagają Teams zoptymalizować operacje, zminimalizować domysły i zwiększyć wydajność - szczególnie w dużych, obfitujących w dane projektach.

Ceny Monday.com

Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc za licencję

12 USD/miesiąc za licencję Standard: $14/miesiąc za licencję

$14/miesiąc za licencję Pro: $24/miesiąc za licencję

Notion vs. Monday.com: Porównanie funkcji

Wybór pomiędzy Notion a Monday.com często sprowadza się do konkretnych funkcji i tego, jak pasują one do twojego cyklu pracy. Poniższa tabela zawiera porównanie mocnych stron każdego z narzędzi, dzięki czemu łatwo jest sprawdzić, które funkcje odpowiadają potrzebom związanym z zarządzaniem projektami.

Funkcja Notion Monday.com Typ obszaru roboczego Wszechstronny, wysoce konfigurowalny obszar roboczy dla notatek, zadań, baz danych i planowania projektów Scentralizowany obszar roboczy skoncentrowany na zarządzaniu zadaniami i cyklem pracy Dla użytkowników indywidualnych, kreatywnych i teamów, które potrzebują elastyczności. Dla ustrukturyzowanych środowisk skoncentrowanych na pracy zespołowej, gdzie zarządzanie zadaniami i współpraca są niezbędne Niestandardowe cykle pracy i szablony, idealne dla ustrukturyzowanych projektów Widoki zadań Wiele widoków (np. Kanban, kalendarz, oś czasu), które można dostosować do różnych projektów Tablice Kanban, wykresy Gantta, osie czasu: idealne do wizualizacji scen projektu i śledzenia zależności Narzędzia do współpracy Edycja w czasie rzeczywistym, komentarze i przypisywanie zadań z regulowanymi uprawnieniami Komentarze w zadaniach, etykiety i udostępnianie plików w celu usprawnienia komunikacji w ramach każdego zadania Możliwości AI Pomoc w pisaniu, burzy mózgów i podsumowywaniu, idealne do dokumentacji i tworzenia pomysłów Analityka predykcyjna, podkreślająca potencjalne wąskie gardła i dostarczająca opartych na danych spostrzeżeń do śledzenia projektów Integracje Integruje się z popularnymi narzędziami, ale może wymagać dodatkowych kroków w celu bezproblemowego ustawienia Łatwo integruje się z innymi narzędziami, nadaje się do ulepszania istniejącego stosu technologicznego Umiarkowana, może wymagać czasu, aby w pełni dostosować się do określonych cykli pracy Może być kosztowna, a niektórzy użytkownicy uważają interfejs za mniej intuicyjny Ceny Free, Plus ($12/miesiąc), Business ($18/miesiąc), Enterprise (niestandardowy) Free, Basic ($12/miesiąc), Standard ($14/miesiąc), Pro ($24/miesiąc) Pros Wysoce konfigurowalne, elastyczne opcje baz danych, odpowiednie dla różnych cykli pracy Gotowe do użycia szablony, doskonałe do dostosowania zespołu, analizy predykcyjne Wady: Większa krzywa uczenia się w celu niestandardowego dostosowania i może być przytłaczająca dla prostszych projektów Może być kosztowna, niektórzy użytkownicy uważają interfejs za mniej intuicyjny

Funkcje Notion vs. Monday.com

Oto zestawienie Notion vs. Monday.com w oparciu o kluczowe funkcje:

Funkcja #1: Obszar roboczy "wszystko w jednym

Notion

Notion to wszechstronny obszar roboczy typu "wszystko w jednym" do organizowania projektów, notatek, baz danych i zadań. Jego elastyczność odpowiada osobistym i zespołowym cyklom pracy, umożliwiając integrację mediów i niestandardowe dostosowanie do różnych potrzeb projektu.

Monday.com

Chociaż Monday.com koncentruje się na zarządzaniu projektami, dostarcza scentralizowany obszar roboczy przede wszystkim do zarządzania cyklem pracy i zadaniami. Integruje narzędzia i szablony dostosowane do ustrukturyzowanych środowisk projektowych, a nie otwartych obszarów roboczych.

🏆 Zwycięzca: Notion, za szerszy zakres narzędzi wspierających różne przypadki użycia poza zarządzaniem projektami.

Funkcja #2: Bazy danych i widoki

Notion

Możliwości bazy danych Notion są wysoce konfigurowalne, z wieloma opcjami widoku (tabele, tablice, kalendarze), które pozwalają użytkownikom dostosować prezentację danych do różnych kontekstów. Dzięki temu idealnie nadaje się do złożonych danych i śledzenia czasu.

Monday.com

Monday.com oferuje różne widoki danych, takie jak wykresy Gantta, tablice Kanban i osie czasu, dzięki czemu doskonale nadaje się do wizualnego śledzenia postępów i zależności w projektach. Jednak niestandardowe możliwości bazy danych są bardziej ograniczone do układów skoncentrowanych na projektach.

🏆 Zwycięzca: Notion, za głębsze niestandardowe ustawienia i szerszą funkcję bazy danych.

Funkcja #3: Narzędzia do współpracy

Notion

Notion dostarcza funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, które pozwalają członkom zespołu komentować, przydzielać zadania i wspólnie edytować strony. Uprawnienia na poziomie strony pozwalają Teams kontrolować dostęp bez przytłaczania wszystkich niepotrzebnymi szczegółami.

Monday.com

Monday.com wyróżnia się w zakresie współpracy, integrując komunikację bezpośrednio w ramach zadań, ułatwiając członkom zespołu komentowanie, etykiety i udostępnianie aktualizacji. Aktualizacje w czasie rzeczywistym i funkcje udostępniania plików pomagają usprawnić komunikację związaną z projektem.

🏆 Zwycięzca: Monday.com, za płynną komunikację skoncentrowaną na zadaniach.

Funkcja #4: Pomoc oparta na AI

Notion

Narzędzia AI Notion pomagają w pisaniu, burzy mózgów, podsumowywaniu i nie tylko. Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu dokumentacji lub briefów projektowych, umożliwiając użytkownikom generowanie pomysłów i dopracowywanie zawartości bezpośrednio w ich obszarze roboczym.

Monday.com

AI Monday.com zapewnia analitykę predykcyjną i wgląd w cykl pracy, podkreślając potencjalne wąskie gardła i przewidując zakończenie zadania. Funkcja ta ma na celu poprawę wydajności operacyjnej poprzez wgląd w dane.

🏆 Zwycięzca: Monday.com, za skupienie się na praktycznych spostrzeżeniach i analizie predykcyjnej, które bezpośrednio wpływają na śledzenie projektów.

Ogólny werdykt

Jeśli chodzi o wysoko konfigurowalne i wszechstronne cykle pracy, Notion błyszczy, szczególnie w zakresie organizacji informacji i elastyczności otwartych projektów.

Monday.com lepiej nadaje się do ustrukturyzowanego, opartego na zespołach zarządzania projektami. Jego gotowe do użycia szablony i przydatne spostrzeżenia AI sprawiają, że jest to dobry wybór dla szybkich, skoncentrowanych na projektach teamów.

**Kto powinien korzystać z Notion vs. Monday.com?

Notion: Najlepszy dla indywidualnych użytkowników i teamów poszukujących niestandardowych rozwiązań i elastycznej organizacji danych.

Monday.com: Idealny dla strukturalnych środowisk skoncentrowanych na pracy zespołowej, w których kluczem jest współpraca, wizualne zarządzanie zadaniami i przewidywanie.

Notion vs. Monday.com na Reddit

Na Reddicie użytkownicy często udostępniają swoje doświadczenia z większością narzędzi do zarządzania projektami. Dla przykładu, wzmianka jednego z użytkowników Reddita,

Od dekady szukam przyzwoitego narzędzia do PM, a Notion jest jak dotąd najbliżej.

Użytkownik Reddit

To pokazuje, że Notion jest bardzo atrakcyjny dla tych, którzy szukają skutecznego rozwiązania do zarządzania projektami. Kolejny użytkownik podkreślił użyteczność Monday.com stwierdzając:

Używam Monday. Ale jest piekielnie drogi. Ile płacę? Prawie $$$a za rok za tę jedną funkcję premium.

Użytkownik Reddit

Wskazuje to na kwestie opłacalności przy wyborze między tymi dwoma rozwiązaniami. Co więcej, rozmowa często dotyczy elastyczności i użyteczności, a jeden z użytkowników notuje:

Pracowałem z Notion, Monday, Asana, Airtable i Trello... Notion okazał się najbardziej elastyczny, łatwy w użyciu i potężny.

Użytkownik Reddit

Sugeruje to, że zdolność adaptacji Notion jest istotnym czynnikiem dla użytkowników, którzy potrzebują narzędzia, które może skutecznie obsługiwać różne zadania.

Z drugiej strony, limity każdego narzędzia są również poddawane analizie. Doświadczenie użytkownika z Monday.com było mniej korzystne:

Używałem obu. Nienawidziłem Monday. Był zagmatwany, nieporęczny i wymagał stromej krzywej uczenia się

Użytkownik Reddit

Może to zniechęcić potencjalnych użytkowników szukających intuicyjnego interfejsu.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Notion vs. Monday.com ClickUp do zarządzania projektami to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu zjednoczenia Teams. Jego dobrze zorganizowana platforma łączy zadania, dokumenty i pulpity w czasie rzeczywistym.

To Alternatywa dla poniedziałku przyspiesza tempo pracy i podnosi poziom inteligentnych praktyk pracy. Został zaprojektowany w celu optymalizacji obsługi projektów poprzez zwiększoną automatyzację i efektywne raportowanie, dzięki czemu każdy członek zespołu ma płynny dostęp do kluczowych informacji o projekcie.

Oprócz tego, ClickUp dostarcza rozszerzoną bibliotekę szablonów do zarządzania projektami aby pomóc zespołom zaoszczędzić czas. ⏳

Dzięki ClickUp zyskujesz narzędzia niezbędne do standaryzacji praktyk zarządzania projektami i skalowania ich zgodnie z rozwojem i potrzebami organizacji, a wszystko to w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

Przyjrzyjmy się zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami w ClickUp.

ClickUp's One Up #1: Zadania

Twórz zadania, dostosuj cykle pracy i usprawnij zarządzanie projektami dzięki ClickUp Tasks Zadania ClickUp ma kluczowe znaczenie dla zespołów zarządzających projektami, zapewniając elastyczne, ale ustrukturyzowane środowisko do efektywnego planowania, śledzenia i realizacji projektów. Platforma umożliwia niestandardowy cykl pracy, dzięki czemu zadania są idealnie dopasowane do Twoich potrzeb zarządzanie zespołem style i cele.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję:

Niestandardowe widoki , aby dopasować je do preferencji pracy zespołu

, aby dopasować je do preferencji pracy zespołu Automatyzacja przydzielania zadań i przypomnień w celu konsekwentnego śledzenia postępu prac

i przypomnień w celu konsekwentnego śledzenia postępu prac Integracja z narzędziami takimi jak Slack i GitHub w celu usprawnienia komunikacji i aktualizacji

ClickUp's One Up #2: Dokumenty

Połącz planowanie i realizację ze zintegrowanym, opartym na współpracy zarządzaniem dokumentami za pomocą ClickUp Docs ClickUp Docs pozwala scentralizować dokumentację, tworzyć bazy wiedzy i utrzymywać istotne rekordy projektu w jednej dostępnej lokalizacji. Ta integracja dokumentów i zadań zapewnia płynny przepływ informacji między sceną planowania i realizacji.

ClickUp Docs pozwala na:

Integrację cykli pracy poprzez bezpośrednie połączenie dokumentów z zadaniami

poprzez bezpośrednie połączenie dokumentów z zadaniami Ułatwiać wspólną edycję w celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej i jakości dokumentów

w celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej i jakości dokumentów Ulepszanie dokumentów za pomocą bogatych narzędzi formatu dla lepszej czytelności

ClickUp's One Up #3: Funkcje AI

Automatyzuj zadania, generuj wnikliwą zawartość i analizuj dane za pomocą ClickUp Brain ClickUp Brain automatyzacja rutynowych zadań, generowanie zawartości i dostarczanie przydatnych informacji - wszystko w ramach tej samej platformy, w celu usprawnienia procesów zarządzania projektami. Funkcja ta zmienia zasady gry, zwiększając wydajność i zmniejszając obciążenie poznawcze.

Pomaga:

Automatyzację danych powstania zadania i harmonogramowania za pomocą AI

i harmonogramowania za pomocą AI Używać AI do tworzenia zawartości, w tym raportowania i kodu

w tym raportowania i kodu analizować dane projektu, aby dostarczać użytecznych informacji

ClickUp's One Up #4: Szablon do zarządzania projektami

Szablon do zarządzania projektami Notion vs Monday

Szablon Szablon do zarządzania projektami ClickUp to wszechstronne narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia kompleksowego zarządzania projektami. Dostarcza w pełni konfigurowalny obszar roboczy, który pozwala użytkownikom efektywnie organizować i śledzić elementy projektu od początku do końca.

Szablon ten można dostosować do konkretnych potrzeb każdego projektu, zapewniając precyzyjne zarządzanie każdym szczegółem. Szablon umożliwia:

Dostosowanie statusów zadań i pól do specyfiki projektu

Szybkie wdrożenie projektu dzięki gotowym do użycia szablonom

Dostosowanie obszaru roboczego do różnych typów projektów i przepływów pracy zespołu

Wdrożenie zaawansowanych funkcji do zarządzania złożonymi wymaganiami projektu

📂 Archiwum szablonów: Rozważmy Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp umożliwiający dostęp do różnych funkcji planowania. Pomaga w tworzeniu jasnych osi czasu dla projektu, aby zapewnić jego terminowe zakończenie i odpowiedzialność.

Ujawnienie najlepszego narzędzia dla potrzeb projektu - ClickUp

Wybór pomiędzy Notion vs. ClickUp ostatecznie zależy od konkretnych wymagań zespołu.

Notion jest idealny pod względem elastyczności i niestandardowych rozwiązań, doskonale sprawdzając się w środowiskach wymagających elastyczności i rozszerzenia możliwości integracji.

Porównując Monday.com vs. ClickUp , ustal priorytety swoich celów, aby dokonać świadomego wyboru.

Monday.com wyróżnia się ustrukturyzowanym ustawieniem, które jest idealne dla Teams, którzy preferują gotowy do użycia framework z minimalną konfiguracją początkową, wzbogacony o silne zarządzanie projektami i kompleksowe widoki projektów.

Jeśli szukasz platformy, która łączy w sobie najlepsze narzędzia wydajności i współpracy, ClickUp jest Twoim rozwiązaniem. Dzięki wszechstronnym funkcjom, ClickUp jest lepszym wyborem dla oprogramowania do zarządzania projektami. ✅

Pakiet narzędzi, w tym zaawansowane możliwości AI i konfigurowalne szablony, zapewnia płynne zarządzanie projektami dla każdej potrzeby organizacyjnej. Zarejestruj się już dziś, aby dowiedzieć się, dlaczego ClickUp podnosi jakość zarządzania projektami.