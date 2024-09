Jak opracować plan komunikacji zewnętrznej?

Czy kiedykolwiek grałeś w grę "Telefon" lub "Chińskie szepty"? Kiedy wiadomość jest przekazywana od jednej osoby do drugiej, a następnie do kolejnej, może zostać zagmatwana, aż stanie się nierozpoznawalna.

Dla gry jest to świetna zabawa. Dla Businessu już nie tak bardzo.

Bez względu na to, jak znakomity jest twój produkt lub usługa, twoje powodzenie zależy od tego, jak dobrze zakomunikujesz je światu.

Twoi niestandardowi klienci oczekują spójnego głosu i przekazu marki na różnych platformach, a także sprawnej i empatycznej pomocy w przypadku ich zapytań i skarg.

Czy wiesz, że 98% niestandardowych klientów uważa, że skuteczna komunikacja z nimi jest dla Business niezbędna? Jeśli więc nie masz strategii komunikacji zewnętrznej, teraz jest czas, aby ją rozpocząć.

W tym wpisie na blogu zajmiemy się komunikacją zewnętrzną i tym, jak wdrożyć kompetentną strategię dla swojego biznesu.

Czym jest komunikacja zewnętrzna?

Odnosi się ona do każdej wymiany informacji między firmą a jej zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak klienci, dostawcy, inwestorzy, agencje rządowe i media.

Komunikacja zewnętrzna ma na celu budowanie reputacji marki i tworzenie komunikatów, które rezonują z właściwymi odbiorcami we właściwym czasie.

Komunikacja wewnętrzna a komunikacja zewnętrzna

Główną różnicą między komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną jest to, że ta druga jest skierowana do osób lub podmiotów spoza Business. Z kolei komunikacja wewnętrzna koncentruje się na wymianie informacji wewnątrz firmy.

Jednak budowanie silnego wewnętrznego dostosowania między pracownikami a kierownictwem jest niezbędne do powodzenia komunikacji zewnętrznej. Wymaga to wyczyszczonej i ustrukturyzowanej komunikacji wewnętrznej, która utrzymuje wszystkich w pętli i wspiera różnorodne perspektywy.

Na przykład, jeśli celem jest zwiększenie spójności między zawartością promocyjną a obsługą klienta, należy przeprowadzić wewnętrzną burzę mózgów w jaki sposób zespoły marketingu i obsługi klienta mogą lepiej ze sobą współpracować .

Najlepiej byłoby, gdyby komunikowały się regularnie, aby uzgodnić ton marki, oczekiwania klientów i strategie komunikacji. Zapewni to, że oba zespoły zapewnią spójne doświadczenie, wzmacniając te same wartości i obietnice podczas całej podróży klienta.

Istnieje kilka korzyści z komunikacji zewnętrznej. Obejmują one:

Budowanie świadomości i widoczności swoich produktów lub usług

Budowanie silniejszej sieci kontaktów z partnerami biznesowymi i inwestorami

Wzmocnienie zarządzania kryzysowego poprzez utrzymywanie otwartego i szczerego dialogu

Zwiększenie zasięgu rynkowego poprzez strategiczne komunikaty i pozycje

Stworzenie większego poczucia wspólnoty dzięki aktualnym i istotnym informacjomkomunikację z klientem* Ułatwianie lepszych relacji z dostawcami dzięki wyczyszczonym komunikacja z interesariuszami na temat potrzeb i oczekiwań

Przykładem komunikacji zewnętrznej jest udostępnianie przez firmę informacji prasowej o wprowadzeniu nowego produktu. Informuje to media i opinię publiczną o najnowszej ofercie i otwiera możliwości nowej sprzedaży lub subskrypcji oraz potencjalnego partnerstwa marki.

Rodzaje komunikacji zewnętrznej

Komunikacja zewnętrzna ma wiele form i postaci. Główne kategorie obejmują:

1. Media społecznościowe

Wykorzystując platformy takie jak Facebook, Instagram, X.com czy LinkedIn, możesz aktywnie angażować swoich odbiorców, udostępniając kluczowe informacje o swoich produktach lub usługach, działaniach marketingowych i aktualizacjach firmy.

Jest to również dobra okazja do dwustronnej komunikacji, ponieważ możesz odpowiadać na wszelkie pytania lub skargi swoich klientów na platformach mediów społecznościowych, a nawet angażować się w lekkie rozmowy online.

Mądrze zarządzaj komunikacją w mediach społecznościowych dzięki Szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp . Umożliwia skuteczne planowanie, organizowanie i planowanie postów w mediach społecznościowych, pomagając zwiększyć obecność i wpływ firmy w Internecie.

Szablon kampanii w mediach społecznościowych od ClickUp

Użyj szablonu do następujących zadań:

Śledzenie postępu kampanii za pomocą statusów, takich jak Zatwierdzona, Anulowana, W trakcie, Wymaga zatwierdzenia i Wymaga wprowadzenia

Uzyskaj dostęp do niestandardowych widoków, w tym harmonogramu, postów, DACI i kampanii, aby wszystko było uporządkowane i łatwo dostępne

Usprawnij współpracę nad kampaniami dzięki nagrywaniu ekranu, wspólnej edycji, automatyzacji, AI i nie tylko

2. Marketing cyfrowy

Biorąc pod uwagę, że większość świata działa online, techniki marketingu cyfrowego, takie jak SEO, reklama PPC, marketing zawartości i Kampanie CRM są niezbędne do dotarcia do grup konsumentów, do których chcesz dotrzeć.

Na przykład, można uruchomić serię płatnych reklam na Facebooku promujących ekologiczne przybory kuchenne, aby dotrzeć do klientów szukających tych produktów.

Użyj ClickUp Brain , asystent pisania ClickUp AI, do generowania pomysłów na zawartość i person odbiorców, tłumaczenia zawartości na języki lokalne dla kampanii regionalnych i tworzenia angażujących tekstów reklamowych.

Na przykład, oto jak ClickUp Brain stworzył personę kupującego dla ekologicznego producenta naczyń kuchennych w Filadelfii:

Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować personę kupującego dla swojego biznesu i stworzyć odpowiednie strategie marketingowe

💡 Pro Tip: Marketing e-mailowy to także solidny sposób na pielęgnowanie potencjalnych klientów, jednocześnie informując ich o nowych produktach i promocjach. Wykorzystanie testów A/B w kampaniach e-mail pomaga zoptymalizować tematy, zawartość i czas wysyłki, aby zwiększyć współczynnik otwarć i konwersji.

3. Zawartość witryny

Twoja strona internetowa jest często pierwszym punktem kontaktu z Twoim biznesem, dlatego ważne jest, aby jej zawartość była aktualna i angażująca.

Uwzględnij ważne szczegóły na temat swojej oferty i zawartość, która zainteresuje odwiedzających, taką jak interaktywne prezentacje produktów lub zakulisowy wgląd w proces innowacji

The Szablon do zarządzania zawartością autorstwa ClickUp pomaga zdefiniować kompleksowy przepływ pracy przy odświeżaniu witryny. Dzięki temu szablonowi można organizować różne rodzaje zadań związanych z pisaniem stron internetowych, od przyjmowania zgłoszeń dotyczących zawartości, przez planowanie całej mapy witryny na tablicach, po prowadzenie kalendarza redakcyjnego.

Szablon do zarządzania zawartością ClickUp

Szablon oferuje również opcję pomiaru wydajności w stosunku do celów, dzięki czemu można odpowiednio dostosować strategie komunikacji zewnętrznej w biznesie.

Utwórz listę wymagań dotyczących zawartości, takich jak posty na blogu, zdjęcia, wideo, podcasty itp. i przypisz obowiązki odpowiednim członkom zespołu za pomocą Zadania ClickUp . Ułatwia śledzenie postępów dzięki niestandardowym polom i etykietom, takim jak priorytet, termin wykonania, zależności itp. Można również użyć Widok wykresu Gantta ClickUp do monitorowania postępów na wizualnej osi czasu i ustawienia terminów, w których zawartość powinna zostać przesłana, zaktualizowana lub usunięta ze strony internetowej.

4. Public relations

Wyczyszczone Cele PR są kluczem do dotarcia z ważnymi komunikatami do właściwych odbiorców i ochrony reputacji marki.

Dobrze zaplanowana informacja prasowa lub konferencja może zapewnić, że media wychwycą najnowsze aktualizacje firmy i rozpowszechnią je. PR jest również ważny w sytuacjach kryzysowych, pomagając kontrolować narrację i zwiększając wiarygodność wśród interesariuszy i ogółu społeczeństwa

Na przykład, podczas wycofywania produktu z rynku, dobrze zrealizowana strategia PR może pomóc w szybkim rozwiązaniu problemu, uspokojeniu klientów dzięki niestandardowej komunikacji i wykazaniu odpowiedzialności, co ostatecznie pozwoli zachować zaufanie i zminimalizować szkody dla reputacji marki. Szablon kampanii PR firmy ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzeba do powodzenia strategii PR. Możesz śledzić szczegółowe informacje, korzystając z takich funkcji jak:

Niestandardowe statusy do śledzenia postępów kampanii

Niestandardowe pola do kategoryzowania kontaktów z mediami i szczegółów dotyczących kontaktów zewnętrznych

Widoki wykresu Gantta do wizualizacji osi czasu

Szablon kampanii PR firmy ClickUp

Kompleksowe, w pełni konfigurowalne ramy pomagają zaoszczędzić czas i zasoby podczas budowania strategii biznesowej dostosowanej do Twoich potrzeb i celów. Pulpity ClickUp zapewniają wizualny przegląd wydajności kampanii, marketingowych wskaźników KPI, kondycji projektu i obciążenia pracą zespołu za pomocą wykresów i grafów, dając wgląd w informacje potrzebne do podejmowania decyzji opartych na danych.

💡 Pro Tip: Szablony planów marketingowych umożliwiają zarządzanie komunikatami i zapewniają, że wiadomości docierają do właściwych odbiorców, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonej reputacji firmy. Zintegruj pętle informacji zwrotnych od klientów z planem marketingowym, aby udoskonalić swój przekaz w oparciu o spostrzeżenia w czasie rzeczywistym.

5. Wydarzenia publiczne

Wydarzenia są świetnym sposobem na połączenie się z rówieśnikami z branży, partnerami biznesowymi i potencjalnymi klientami.

Oprócz promocji swojego biznesu jako lidera w branży i zademonstrowania oferty wyselekcjonowanej publiczności, możesz także uczyć się od innych uczestników wydarzenia i uzyskać wgląd w aktualne trendy rynkowe. Oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami ClickUp pomaga zoptymalizować planowanie i realizację wydarzeń. Dzięki jego intuicyjnym funkcjom możesz zmienić sposób organizacji, promocji i współpracy.

Planuj wydarzenia, oddelegowane obowiązki i współpracuj ze swoim zespołem za pomocą oprogramowania do zarządzania wydarzeniami ClickUp

The Widok kalendarza w ClickUp umożliwia tworzenie przejrzystych osi czasu wydarzeń, łatwe przypisywanie obowiązków i ścisłą współpracę z wewnętrznymi Teams i dostawcami. Dodatkowa korzyść w postaci dwukierunkowej synchronizacji z Kalendarzem Google zapewnia łatwe zarządzanie wszystkimi spotkaniami w jednym miejscu.

Planujesz duże wydarzenie?

Podziel to zadanie na listy, przypisz daty rozpoczęcia i zakończenia oraz wykorzystaj automatyczne globalne śledzenie czasu, aby obliczyć rozliczalne godziny

Ustawienie jasnych oczekiwań dotyczących realizacji z szacowanym czasem, zapewniając płynny przepływ pracy od początku do końca

Ustanowienie uporządkowanej kolejności działań z zależnościami zadań, zapewniając, że każdy członek zespołu zna swoją rolę

Ustalanie priorytetów zadań i tworzenie list kontrolnych, aby zagwarantować, że żaden szczegół nie zostanie pominięty, zwłaszcza w dniu wydarzenia

Co najlepsze, możesz usprawnić planowanie wydarzenia dzięki Szablon marketingu wydarzeń ClickUp . To potężne narzędzie oferuje ustrukturyzowane, powtarzalne ramy, pomagając zachować porządek, jednocześnie inspirując innowacyjne strategie i zapewniając, że żaden kluczowy szczegół nie zostanie pominięty.

Szablon do marketingu wydarzeń od ClickUp

Oto jak można wykorzystać szablon:

Współpracuj z zespołem nad ustaleniem celów i zadań

Utwórz listę potencjalnych członków zespołu i ich dane kontaktowe

Śledzenie kolejnych zadań i upewnienie się, że nic nie zostanie pominięte za pomocąKamienie milowe w ClickUp Można również użyć Automatyzacja ClickUp do wysyłania automatycznych przypomnień o wydarzeniach i planowania postów w mediach społecznościowych ze szczegółami dotyczącymi miejsca i harmonogramu nadchodzących wydarzeń.

6. Partnerstwa/współpraca

Partnerstwo z influencerami lub innymi firmami poprzez rekomendacje lub wspólne kampanie brandingowe może pomóc dotrzeć do nowych odbiorców i skorzystać z wzajemnej wiarygodności

Partnerstwo Red Bulla z ekstremalnymi wydarzeniami sportowymi jest tego najlepszym przykładem, ponieważ doskonale pasuje do jego wizerunku energii, przygody i przekraczania granic. Partnerstwa te pomagają wzmocnić pełne przygód i energii przesłanie Red Bulla dotyczące stylu życia.

Opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej

Wiedza o tym, jak podejść do komunikacji zewnętrznej, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia marki Red Bull strategii komunikacji marketingowej . Oto jak zacząć.

1. Zbadaj swoich odbiorców

Zacznij od zdefiniowania każdej z zewnętrznych grup odbiorców, z którymi chcesz się połączyć, takich jak inwestorzy, niestandardowi klienci, media lub partnerzy. Następnie zbadaj każdy typ odbiorców pod kątem spostrzeżeń opartych na poniższych elementach, aby pomóc w ich dalszej segmentacji.

Instancja:

Dane firmowe (branża, wielkość firmy, scena wzrostu)

Dane demograficzne (wiek, rola, wielkość firmy)

Typowe bolączki (limit budżetu, fragmentacja danych, brak czasu)

Zachowania zakupowe (kierowanie się badaniami, świadomość budżetowa, wartość jakości ponad cenę)

Jeśli jesteś firmą zajmującą się oprogramowaniem B2B, jedną z twoich zewnętrznych grup odbiorców mogą być menedżerowie IT w firmach średniej wielkości.

Poprzez stworzenie persony możesz odkryć, że przy wyborze oprogramowania priorytetem jest dla nich efektywność kosztowa i możliwości integracji - krytyczny punkt, który należy wziąć pod uwagę w planie komunikacji zewnętrznej.

2. Ustaw cele SMART dla każdej grupy odbiorców

Posiadanie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i terminowych (SMART) celów dla każdego segmentu odbiorców jest ważne dla rozwoju ukierunkowanej zawartości, która rezonuje z ich unikalnymi potrzebami

W przypadku mediów, celem SMART może być "Zapewnienie relacji w trzech wiodących w branży publikacjach w ciągu następnego kwartału poprzez wysyłanie ukierunkowanych komunikatów prasowych i organizowanie wywiadów z kluczowymi rzecznikami firmy"

Z Cele ClickUp , możesz zdefiniować jasne, konkretne cele, udoskonalając swoją strategię ustawiania celów za pomocą policzalnych, mierzalnych celów. W przypadku inwestorów, celem SMART może być: "Zwiększenie kwartalnych wskaźników otwarć newsletterów inwestorskich o 15% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy"

Użyj funkcji Celów, aby ustawić precyzyjne wskaźniki powodzenia, takie jak liczby, procenty lub waluty. Możesz połączyć zadania lub listy z celem na platformie, a ona będzie automatycznie śledzić twoje postępy, gdy je zakończysz.

Używaj różnych typów celów, takich jak prawda/fałsz, kamień milowy, i innych, aby okresowo sprawdzać swoje postępy za pomocą ClickUp Goals

Na przykład, łącząc wszystkie zadania w sprincie z jednym celem, możesz łatwo monitorować ogólny postęp w czasie rzeczywistym.

Wszystko można uporządkować za pomocą łatwych w użyciu folderów, przypisać terminy do celów i podzadań oraz zarządzać dostępem poprzez ustawienie wielu właścicieli i kontrolowanie uprawnień. Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp może pomóc w przekształceniu wysokopoziomowych planów marketingowych w praktyczne, codzienne cykle pracy.

Integracja dokumentów strategicznych, sesji burzy mózgów i kalendarzy pitchingowych z codziennymi działaniami zespołu pozwala zachować elastyczność i szybko reagować na potrzeby każdego odbiorcy.

Śledź i analizuj postępy w realizacji celów marketingowych dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp Dokumenty ClickUp w szczególności pozwala członkom zespołu być na bieżąco i skoncentrowanym od początkowej burzy mózgów do uruchomienia kampanii.

Niezależnie od tego, czy segmentujesz listy odbiorców według typu odbiorców, zarządzasz danymi kontaktowymi mediów, czy też organizujesz pomysły na prezentacje biznesowe, Docs utrzymuje wszystko uporządkowane w jednym miejscu.

Użyj ClickUp Docs do burzy mózgów w czasie rzeczywistym i współpracy z zespołem

Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala na etykietowanie członków Teams, przypisywanie zadań i przekształcanie tekstu w możliwe do śledzenia elementy działań, zapewniając, że żaden pomysł ani zadanie nie zostanie przeoczone.

3. Wybierz odpowiednie kanały dla każdego odbiorcy

Różne kanały komunikacji oferują unikalne korzyści. Na przykład, podczas gdy media społecznościowe są idealne do udostępniania interaktywnej zawartości i budowania szumu wokół nowych premier, webinary zapewniają bardziej spersonalizowany sposób angażowania klientów w czasie rzeczywistym.

Wybierając najlepszy kanał komunikacji zewnętrznej, rozważ czynniki takie jak dostępny budżet, preferencje odbiorców i pilność wiadomości

Na przykład, e-mail jest bardziej skuteczny w przypadku ogłaszania nadchodzących wyprzedaży, podczas gdy SMS jest jednym z najbardziej skutecznych kanałów komunikacji najlepszych alternatyw dla e-maili dla bardziej czasochłonnej komunikacji.

Jeśli używasz e-maila głównie do komunikacji zewnętrznej, możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio na platformie za pośrednictwem Oprogramowanie do zarządzania projektami e-mail ClickUp eliminując potrzebę przełączania się między zakładkami lub narzędziami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szybką odpowiedź, czy szczegółową aktualizację, do e-maili można łatwo załączyć dokumenty, formularze lub klipy.

Wysyłaj zewnętrzne wiadomości i odpowiedzi bezpośrednio z oprogramowania ClickUp do zarządzania projektami e-mail

Możesz nawet automatyzować e-maile i zadania za pomocą wyzwalaczy opartych na regułach dla pól niestandardowych, przesłanych formularzy i aktualizacji zadań, zapewniając terminową komunikację z odbiorcami.

Skrzynka odbiorcza staje się hubem projektu, umożliwiając tworzenie i komentowanie zadań z powiadomień e-mail, ustawienie terminów poprzez dodanie dat rozpoczęcia i zakończenia, połączenie wiadomości e-mail z zadaniami w celu uzyskania kontekstu oraz skonfigurowanie automatyzacji dla newsletterów, kampanii drip i przekazywania wiadomości e-mail.

Pozwala to na zarządzanie e-mailami wraz z innymi kanałami marketingowymi, zapewniając skoordynowaną strategię.

4. Opracowanie podręcznika komunikacji

Jest to dokument zawierający wszystkie szczegóły dotyczące celów, kanałów i tonu głosu (ToV) dla każdej grupy odbiorców zewnętrznych, z którymi pracujesz

Powinien on zawierać wytyczne redakcyjne, filary zawartości, harmonogram treści PR i podstawowe komunikaty marki - dając twojemu zespołowi wszystko, czego potrzebuje, aby za każdym razem komunikować się we właściwy sposób.

Na przykład, jeśli jesteś firmą zajmującą się technologiami konsumenckimi, podręcznik może zawierać instrukcje dotyczące obsługi zapytań mediów, z wcześniej zatwierdzonymi kluczowymi komunikatami na temat funkcji produktu, kultury firmy i inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

5. Zbuduj mapę drogową dla realizacji wysiłków informacyjnych

Solidny plan komunikacji zewnętrznej pozwala na śledzenie działań, zapewniając, że komunikaty są jasne, odbiorcy są rozumiani, a cele są zgodne.

Najlepsze jest to, że nie trzeba wymyślać koła na nowo. Zamiast tego możesz użyć szablony planów komunikacji które zazwyczaj obejmują takie elementy jak cele, interesariusze, etapy, zadania, terminy i kluczowe komunikaty.

Pamiętaj, aby stale aktualizować swój plan w miarę napływu nowych spostrzeżeń i informacji zwrotnych, aby zachować aktualność i cel.

Na przykład Szablon planu komunikacji ClickUp pomaga ustalić hierarchię interesariuszy i określić, w jaki sposób informacje będą skutecznie udostępniane. Możesz opracować strategię komunikacji projektu z klientami, przypisać niestandardowe role, zarządzać dostępem i uprawnieniami oraz zdecydować, co powinno pozostać publiczne, a co prywatne.

Szablon planu komunikacji ClickUp

Co więcej, możesz utworzyć przepływ pracy komunikacji niestandardowy dla Twoich potrzeb z wieloma widokami, takimi jak lista, Gantt, widok obciążenia pracą i kalendarz, a także korzystać z terminów realizacji zadań, komentarzy, automatyzacji i innych funkcji, aby usprawnić planowanie komunikacji.

Podobnie, szablon Szablon kampanii komunikacyjnej ClickUp pomaga skutecznie komunikować się z interesariuszami i wyposaża Teams w odpowiednie komunikaty podczas kampanii, niezależnie od tego, czy jest to wprowadzenie nowego produktu, czy inicjatywa wewnętrzna.

Oto co oferuje:

Śledzenie postępu kampanii poprzez przypisywanie zadań z dostosowywanymi statusami

Organizowanie i dodawanie kluczowych atrybutów w celu łatwej wizualizacji poszczególnych scen kampanii

Ulepszenie śledzenia kampanii dzięki reakcjom na komentarze, automatycznym przypomnieniom, wielu osobom przypisanym i priorytetom zadań

Szablon kampanii komunikacyjnej ClickUp

Szablon pomaga w kompleksowym planowaniu i realizacji kampanii, od wstępnej burzy mózgów i ustawienia celów po wybór kanałów komunikacji i zapewnienie spójnego tonu i głosu na wszystkich platformach.

4 wskazówki, jak poprawić swój branding i komunikację zewnętrzną

Komunikacja zewnętrzna ma kluczowe znaczenie dla postrzegania firmy przez odbiorców. Niezależnie od tego, czy jest to komunikat prasowy, czy post na Facebooku, każdy element komunikacji przyczynia się do postrzegania Twojej firmy przez opinię publiczną wskaźniki KPI świadomości marki jest tak ważna.

Oto jak zrobić to dobrze:

Jedną z pierwszych rzeczy, które należy traktować priorytetowo, jest spójność, tak aby cała komunikacja zewnętrzna na różnych platformach pomagała wzmocnić jednolitą tożsamość marki, która pozostaje na pierwszym miejscu w świadomości odbiorców docelowych

Utrzymanie obecności online, w tym informacji udostępnianych w zewnętrznych kanałach komunikacji i podpowiedzi w interakcjach z klientami, ma kluczowe znaczenie

Rekomendacje od zaufanych osób wspierających twój biznes, czy to liderów branży, influencerów, czy nawet zadowolonych nabywców, mają większą wagę w oczach opinii publicznej niż płatne reklamy

Współpraca z notatkami influencerów pomaga również odblokować nowych odbiorców poprzez obserwowanie ich fanów i budowanie zaangażowania bezpośrednio z nimi

Czytaj więcej: Programy rzecznictwa klientów: Zbuduj trwałą markę dzięki tej organicznej strategii marketingowej

Przykłady firm prowadzących właściwą komunikację zewnętrzną

Projektując plan komunikacji zewnętrznej, zainspiruj się firmami, które już robią to dobrze. Oto kilka przykładów.

1. Patagonia

To marka outdoorowa znana ze swojego commitu na rzecz przejrzystości i dbałości o środowisko. Każdego roku, Patagonia udostępnia roczny raport szczegółowo opisujący jej postępy, inicjatywy, wyzwania i możliwości, a także z zadowoleniem przyjmuje opinie opinii publicznej za pośrednictwem swojego bloga i kanałów mediów społecznościowych.

2. Ben and Jerry's Ben and Jerry's popularna marka lodów, zawsze była silnym orędownikiem sprawiedliwości społecznej. Jej strona internetowa jasno określa wiele wspieranych przez nią celów, a każda strona produktu zawiera sekcję "pozyskiwanie oparte na wartościach", w której wyszczególniono opakowania na bazie roślin i zobowiązania do sprawiedliwego handlu.

3. Netflix

Streamer OTT stale niestandardowo dostosowuje swoją ofertę w oparciu o to, czego widzowie chcą więcej. Netflix również regularnie komunikuje się z klientami za pośrednictwem poczty e-mail i jest znany ze swojej lekkiej obecności w mediach społecznościowych.

4. Starbucks

Sieć kawiarni wielokrotnie pokazała, jak reagować na kryzysy. W incydencie profilowania rasowego w 2018 r, Starbucks starbucks natychmiast przeprosił, zamknął tysiące sklepów w celu przeprowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania uprzedzeniom i jasno poinformował swoich interesariuszy o podjętych działaniach i wyciągniętych wnioskach.

Uprość komunikację zewnętrzną dla swojego biznesu

W przepełnionej przestrzeni cyfrowej ważna jest właściwa komunikacja we właściwym czasie.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz dokumenty komunikacyjne dla interesariuszy związane z wynikami finansowymi, czy serię postów w mediach społecznościowych na potrzeby kampanii CRM, upewnij się, że zawartość pasuje do ogólnego głosu marki i wizji tego, jak chcesz być postrzegany.

I nigdy nie jest za późno, aby zacząć inwestować w tę obecność, zwłaszcza z narzędziem takim jak ClickUp, które ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć.

Użyj go do konsolidacji dokumentów, projektów, czatów, zadań i notatek na scentralizowanej platformie. Ciesz się płynną współpracą zespołową, wyeliminuj silosy informacyjne i stwórz prawdziwie dopasowaną strategię komunikacji zewnętrznej. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby doświadczyć różnicy.