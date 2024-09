Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zakopać pod górą edycji, zmagając się ze śledzeniem tego, kto i kiedy zasugerował co?

Podczas gdy funkcja Śledzenia zmian w programie Microsoft Word jest dość prosta, jeśli pracujesz nad wspólnym projektem z kilkoma osobami lub tworzysz wiele wersji tego samego dokumentu, sprawy mogą stać się zdecydowanie... nieuporządkowane.

Jednak dzięki kilku sprytnym narzędziom i sztuczkom szybko opanujesz sztukę śledzenia zmian.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób można usprawnić proces edycji w programie Microsoft Word, utrzymać wszystkich na tej samej stronie i upewnić się, że żaden świetny pomysł nie zostanie utracony.

Jak używać funkcji śledzenia zmian w programie Word

Śledzenie zmian jest kluczową funkcją podczas edycji lub współpracy nad dokumentami Microsoft Word. Umożliwia ona śledzenie i monitorowanie każdej edycji, komentarza i poprawki.

Oto przewodnik krok po kroku, jak śledzić zmiany w programie Word:

Krok 1: Włącz śledzenie zmian w Microsoft Word

Najpierw musisz włączyć śledzenie zmian. Do zrobienia tego:

Otwórz dokument w programie Microsoft Word

Przejdź do zakładki Przegląd na wstążce paska zadań u góry

na wstążce paska zadań u góry Kliknij przycisk Śledź zmiany Po włączeniu przycisku Śledź zmiany sekcja zostanie podświetlona. Usuwane fragmenty są zaznaczane przekreśleniem, a dodawane podkreśleniem. Zmiany dokonane przez różnych autorów są wyświetlane w różnych kolorach

Włącz/wyłącz tę ikonę, aby włączyć lub wyłączyć Śledzenie zmian Po wyłączeniu funkcji Śledź zmiany sekcja nie jest już podświetlana, a program Word przestaje śledzić nowe zmiany. Jednak istniejące kolorowe podkreślenia i przekreślenia pozostają w dokumencie



przez Microsoft

Możesz wybrać śledzenie tylko własnych zmian lub zmian wielu recenzentów Aby śledzić tylko własne zmiany, przejdź do Recenzja > Śledzenie zmian > Tylko moje Aby śledzić zmiany wszystkich, przejdź do Recenzja > Śledzenie zmian > Dla wszystkich



Porada dla profesjonalistów: Jeśli dokument został udostępniany do sprawdzenia i nie można wyłączyć śledzenia zmian, należy zapisać kopię dokumentu lub poprosić nadawcę o ponowne udostępnienie dokumentu z wyłączonym trybem sprawdzania. Pozwoli to na edycję bez śledzenia zmian.

Krok 2: Wybierz sposób widoku zmian w dokumencie

Gdy funkcja Śledzenia zmian jest aktywna, możesz dostosować sposób wyświetlania tych zmian w dokumencie. Oto, co można zrobić do zrobienia, aby zarządzać sposobem wyświetlania zmian:

W zakładce Review kliknij rozwijaną strzałkę obok Track Changes

kliknij rozwijaną strzałkę obok Dostępne będą następujące opcje niestandardowych znaczników: Simple Markup : Pokazuje śledzone zmiany z czerwoną linią na marginesie All Markup : Pokazuje wszystkie śledzone zmiany przy użyciu różnych kolorów dla tekstu i linii Brak znaczników : Ukrywa zmiany, wyświetlając dokument tak, jakby wszystkie zmiany zostały zastosowane Oryginał : Wyświetla dokument tak, jak przed włączeniem śledzenia zmian, ale wszelkie edycje lub komentarze, które nie zostały rozwiązane, nadal pozostają widoczne w oryginalnym dokumencie

Wybierz odpowiednią opcję znaczników, aby zdecydować, jak wyświetlić poprawki w dokumencie

Krok 3: Niestandardowy sposób wyświetlania zmian w dokumencie

Możesz zdecydować, które typy poprawek mają być wyświetlane i w jaki sposób. Jeśli zdecydujesz się na dymki, zmiany pojawią się na marginesach dokumentu. Alternatywnie, jeśli zdecydujesz się wyświetlać je inline, usunięcia będą wyświetlane jako przekreślenia bezpośrednio w tekście, a nie w dymkach.

Możesz dodatkowo niestandardowo dostosować te znaczniki, klikając Pokaż znaczniki z rozwijanego menu

Możesz wybrać typy poprawek i sposób ich wyświetlania

Jeśli zdecydujesz się wyświetlać poprawki jako dymki, wybierz Balloons , a następnie wybierz żądany typ wyświetlania.

Pokaż zmiany w dymkach : Wszystkie zmiany wyświetlane są w dymkach Show All Revisions Inline : Gdzie można zobaczyć poprawki w wierszu, a nie w dymkach Pokaż tylko formatowanie w dymkach : Gdzie tylko zmiany formatu są wyświetlane w dymkach, podczas gdy reszta jest inline

, a następnie wybierz żądany typ wyświetlania. Jeśli chcesz wyświetlić zmiany według typów edycji, możesz wybrać Wstawienia i usunięcia lub Formatowanie

lub Aby wybrać Precyzyjne osoby, wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem tych obok nazwisk recenzentów, których zmiany chcesz wyświetlić

Krok 4: Dodawanie i usuwanie komentarzy

Komentarze są podstawowym elementem każdej recenzji oprogramowanie do współpracy nad dokumentami . Są one doskonałym sposobem na dodanie kontekstu do rekomendacji lub sugestii bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w samym tekście.

Oto jak można dodawać komentarze:

Wybierz tekst, który chcesz skomentować

W zakładce Recenzja kliknij opcję Nowy komentarz

Na marginesie dokumentu pojawi się dymek komentarza, w którym można notować swoje przemyślenia, pomysły, opinie lub sugestie

Powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz dodać nowy komentarz

Aby usunąć komentarze, kliknij prawym przyciskiem myszy na dymek komentarza i wybierz opcję Usuń komentarz

Opcja Usuń znajduje się również na wstążce i służy do usuwania komentarzy

Możesz przełączać się między komentarzami za pomocą opcji Poprzedni i Następny . Jest to bardzo pomocne, gdy masz kilka komentarzy

i . Jest to bardzo pomocne, gdy masz kilka komentarzy Możesz odpowiadać, edytować, usuwać lub rozwiązywać wątek komentarza z poziomu komentarza

Krok 5: Zaakceptuj lub odrzuć zmiany

Po wprowadzeniu wszystkich zmian przez Ciebie i Twoich współpracowników, możesz zatwierdzić lub odrzucić ich sugestie. Oto jak to zrobić:

Przejdź do menu Recenzja

W zakładce Zmiany znajdziesz opcje Akceptuj lub Odrzuć zmiany. Masz również możliwość przełączenia Śledzenia zmian za pomocą opcji Poprzednie i Następne

Możesz:

Zaakceptować/odrzucić konkretną zmianę Zaakceptować/odrzucić zmianę i przejść do następnego zalecenia Zaakceptować/odrzucić wszystkie zmiany w dokumencie



Bonus: Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu poprawkami, przeczytaj naszą stronę przewodnik po kontroli wersji dokumentów .

Krok 6: Korzystanie z panelu przeglądania

Okienko przeglądu umożliwia bardziej szczegółowy przegląd śledzonych zmian i komentarzy w dokumencie.

Wybierz Przegląd na pasku narzędzi i przejdź do sekcji Śledzenie zmian

na pasku narzędzi i przejdź do sekcji Kliknij na Reviewing Pane , a otworzy się nowe okno pokazujące wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie

, a otworzy się nowe okno pokazujące wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie Masz możliwość widoku Reviewing Pane poziomo (aby zobaczyć listę wszystkich zmian poniżej dokumentu) lub pionowo (aby zobaczyć listę wszystkich zmian obok dokumentu)

przez Erin Wright Ta funkcja jest przydatna, jeśli chcesz uzyskać podsumowanie i przejrzeć każdą zmianę indywidualnie i dogłębnie.

Krok 7: Zablokuj śledzenie zmian

Po wysłaniu dokumentu do recenzji lub zatwierdzenia, kluczowe jest przechwycenie wszystkich zmian wprowadzonych przez recenzentów. Niektóre osoby mogą zapomnieć o włączeniu Śledzenia zmian. Podczas gdy można porównać oryginalną i sprawdzoną wersję w celu wykrycia różnic, Zablokuj śledzenie jest prostszym sposobem na zapobieganie wprowadzaniu zmian bez ich śledzenia.

W sekcji Śledzenie zmian kliknij przycisk Zablokuj śledzenie

przez Wskazówki dotyczące narzędzi pakietu Office

W oknie dialogowym Śledzenie blokady utwórz hasło

Notatka: Każdy może odblokować śledzenie zmian za pomocą odpowiedniego hasła. Funkcja ta usprawnia współpracę i edycję dokumentów. Pamiętaj, aby komunikować się ze swoim zespołem i skutecznie zarządzać hasłami, aby utrzymać płynny przepływ pracy.

Wskazówki i porady, jak najlepiej wykorzystać funkcję śledzenia zmian w Microsoft Word

Opanowanie funkcji śledzenia zmian jest jedną z wielu zalet Microsoft Word Hacki Microsoft Word które mogą usprawnić procesy edycji i współpracy.

Oto kilka wskazówek i trików, które pomogą ci w pełni wykorzystać to potężne narzędzie:

Usprawnij swój cykl pracy za pomocą skrótów klawiaturowych, aby efektywnie zarządzać śledzeniem zmian

Na przykład, możesz włączyć Śledzenie zmian, naciskając Ctrl + Shift + E lub Komenda + Shift + E dla komputerów Mac. Ta sama kombinacja również ją wyłącza. Użyj Alt + Shift + C, aby przejść przez cykl zmian; Alt + Shift + A, aby zaakceptować edycje, i tak dalej

Filtruj zmiany według konkretnego recenzenta, aby pracować nad rekomendacjami jednej osoby na raz. Pomaga to skupić się i zapobiega przytłoczeniu. Aby aktywować tę opcję, przejdź do Recenzja > Pokaż znaczniki > Określone osoby i wybierz jednego recenzenta

według konkretnego recenzenta, aby pracować nad rekomendacjami jednej osoby na raz. Pomaga to skupić się i zapobiega przytłoczeniu. Aby aktywować tę opcję, przejdź do i wybierz jednego recenzenta Przełączaj się między widokami znaczników w zależności od potrzeb. Widok Simple Markup wyświetla czystą wersję dokumentu z minimalną widocznością zmian. Możesz go użyć, jeśli piszesz na dokumencie. Z drugiej strony, widok All Markup jest przydatny, jeśli przeprowadzasz dogłębną analizę, ponieważ wyświetla wszystkie śledzone zmiany

w zależności od potrzeb. Widok wyświetla czystą wersję dokumentu z minimalną widocznością zmian. Możesz go użyć, jeśli piszesz na dokumencie. Z drugiej strony, widok jest przydatny, jeśli przeprowadzasz dogłębną analizę, ponieważ wyświetla wszystkie śledzone zmiany Dodaj komentarze wyjaśniające uzasadnienie zmiany, aby nadać więcej kontekstu śledzonym zmianom. Eliminuje to ryzyko nieporozumień i niepotrzebnej komunikacji tam i z powrotemKonwersja plików Microsoft Word do Dokumentów Google aby to usprawnić, dedykowane narzędzie do zarządzania projektami byłoby znacznie bardziej efektywne

Limit współpracy w czasie rzeczywistym: Podczas gdy Microsoft 365 oferuje współpracę online za pośrednictwem chmury, w desktopowej wersji Microsoft Word brakuje funkcji edycji w czasie rzeczywistym, w której wielu współpracowników może pracować nad tym samym plikiem. Może to wynikać z problemów z kontrolą wersji, ponieważ każdy recenzent będzie miał lokalną kopię dokumentu, którą należy skonsolidować

🧩 Dla współpracy w czasie rzeczywistym, spójrz na inne oprogramowanie do współpracy nad dokumentami_

Rozmiar dokumentu i problemy z wydajnością: Włączenie Śledzenia zmian w dużych dokumentach lub przez długi czas trwania może powodować problemy z wydajnością. Zauważysz, że dokument się opóźnia, a jego otwieranie może być powolne i bolesne, zwłaszcza na różnych urządzeniach. To frustrujące doświadczenie tylko się pogarsza, gdy pracujesz w napiętym terminie

poszukaj wydajnego oprogramowania, które może obsługiwać wielu recenzentów i wersji

Możliwość utraty lub uszkodzenia danych: Jeśli wyłączysz śledzenie zmian przed sfinalizowaniem dokumentu, ryzykujesz utratę ważnych decyzji. Oprócz takich wypadków, funkcja ta może potencjalnie skutkować uszkodzeniem dokumentu, zwłaszcza w przypadku zastosowania złożonego formatu lub korzystania ze starszej wersji programu Word

🧩 Potrzebujesz narzędzia do tworzenia dokumentacji lub edytora tekstu, który zapisuje wszystkie zmiany w czasie rzeczywistym i jest w stanie obsłużyć duże, złożone dokumenty z wieloma formatami w ramach,

Zagrożenia bezpieczeństwa związane z ukrytymi metadanymi: Nawet po zaakceptowaniu lub odrzuceniu zmian, dokument może nadal przechowywać pewne metadane. Te tajne informacje mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności, jeśli nie są odpowiednio zarządzane

🧩 narzędzia do wersjonowania dokumentów_ oferują większą kontrolę nad takimi danymi i posiadają zaawansowane opcje ograniczania związanego z nimi ryzyka

Niezgrabny i rozpraszający interfejs: Chociaż może to sprowadzać się do osobistych preferencji, funkcja śledzenia zmian w programie Microsoft Word wydaje się niezgrabna i przestarzała. Jasne, można zmienić opcje znaczników i wyświetlać lub ukrywać śledzone zmiany, ale czerwona linia i brak możliwości odpowiadania na komentarze są dość przestarzałe

poznaj alternatywy dla Microsoft Word.

Odkryj 11 najlepszych opcji - zarówno Free, jak i płatnych

.

Spotkanie z ClickUp: Bezpieczniejszy sposób śledzenia zmian w dokumentach

ClickUp

to platforma wszystko w jednym, która wykracza poza zarządzanie zadaniami i oferuje potężne funkcje współpracy nad dokumentami poprzez

ClickUp Dokumenty

.

ClickUp Docs to funkcja zarządzania dokumentami w narzędziu do zarządzania projektami. Oferuje scentralizowaną platformę dla Teams do współpracy w czasie rzeczywistym podczas tworzenia lub edytowania dokumentów, utrzymywania historii wersji i bezpiecznego śledzenia zmian.

Oto jak wyróżnia się ClickUp Docs:

Współpraca w czasie rzeczywistym

W przeciwieństwie do Microsoft Word, który oferuje ograniczoną współpracę w czasie rzeczywistym, ClickUp Docs jest rozwiązaniem opartym na chmurze, które pozwala wielu użytkownikom edytować ten sam dokument jednocześnie. Takie wspólne działanie i możliwość uchwycenia jednego źródła prawdy pomaga zminimalizować bóle głowy związane z kontrolą wersji i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie - dosłownie i w przenośni!

doświadcz wspólnej edycji na żywo w ClickUp Docs_

Zwiększone bezpieczeństwo

ClickUp Docs idealnie równoważy możliwość udostępniania z bezpieczeństwem. Posiada wbudowane funkcje bezpieczeństwa i prywatności, które chronią dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem. Masz całkowitą kontrolę nad tym, kto widzi, edytuje i udostępnia Twoje dokumenty, co czyni je bezpieczniejszymi niż tradycyjne edytory tekstu, które mogą przeoczyć zmiany lub pozostawić ukryte metadane.

zachowaj kontrolę nad tym, co udostępniasz i komu dzięki ClickUp Docs_

Kompleksowa historia dokumentów

Funkcja historii dokumentu w ClickUp Docs zachowuje zapis wszystkich zmian dokonanych w dokumencie, kto dokonał tej zmiany i znacznik czasu. Tak szczegółowa historia zmian eliminuje ryzyko utraty ważnych edycji i pozwala na powrót do poprzednich wersji za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Integracje i automatyczne powiadomienia

Ponieważ ClickUp Docs jest częścią ekosystemu ClickUp, nie musisz się ograniczać.

ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji i systemów, umożliwiając współpracę nad dokumentami niezależnie od oprogramowania. Ponadto możesz ustawić automatyczne powiadomienia i przypomnienia dla współpracowników, aby przejrzeli dokumenty.

zintegruj ClickUp i ClickUp Docs z wybranymi narzędziami i platformami_

Dostępność mobilna

Dostępność międzyplatformowa to tylko jeden z aspektów dostępności ClickUp. Możesz uzyskać dostęp do ClickUp Docs z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji mobilnej. Współpracuj ze swoim zespołem nawet wtedy, gdy jesteś w ruchu.

ClickUp Docs usuwa kilka wyzwań i limitów, które uniemożliwiają wydajną wspólną edycję przy użyciu programu Microsoft Word.

Co najważniejsze, możesz płynnie połączyć elementy działań z Docs do zadań, osi czasu, kanałów komunikacji lub zasobów wiedzy w ClickUp. Dzięki temu Twoje dokumenty są uporządkowane i zapobiegają przełączaniu kontekstu, zapewniając jednocześnie, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Konwertuj przydatne informacje z ClickUp Docs na zadania, aby uprościć zarządzanie projektami

Śledź swoją drogę do powodzenia z ClickUp

Funkcja śledzenia zmian w Microsoft Word jest nieocenionym narzędziem do edycji i współpracy nad dokumentami. Pomaga ona zespołom przeglądać, komentować i efektywnie zarządzać poprawkami

Jednak ograniczenia programu Microsoft Word - takie jak wyzwania związane ze współpracą w czasie rzeczywistym lub problemy z bezpieczeństwem - mogą ograniczać wydajność, zwłaszcza podczas pracy nad poufnymi dokumentami lub z dużymi zespołami.

Tutaj ClickUp robi różnicę. ClickUp Docs oferuje bardziej zintegrowane, bezpieczne i oparte na współpracy środowisko dla Twoich zespołów i dokumentów. Użyj go do śledzenia zmian, zarządzania poprawkami i płynnej współpracy.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak współpraca w czasie rzeczywistym, historia dokumentów i zaawansowane zabezpieczenia, ClickUp spełnia wszystko, czego potrzebujesz od narzędzia do zarządzania dokumentami.

Zarejestruj się w ClickUp

i zarządzaj swoimi dokumentami bardziej efektywnie.