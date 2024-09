10 darmowych szablonów planów rekrutacyjnych dla rekruterów

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, powodzenie firmy zależy od posiadania odpowiednich ludzi na odpowiednich rolach. Ale jak upewnić się, że zespół jest przygotowany do zrobienia tego, co jest celem firmy?

W tym miejscu do gry wkraczają plany kadrowe. Stanowią one mapę drogową do identyfikowania luk w umiejętnościach, zatrudniania najlepszych talentów i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Tworzenie planu kadrowego od podstaw może być czasochłonne, ale istnieje mądrzejszy sposób - wykorzystanie gotowego szablonu planu kadrowego - który upraszcza ten proces.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zanurz się, aby dowiedzieć się, co składa się na świetny szablon planu zatrudnienia i poznaj dziesięć najlepszych darmowych szablonów, które usprawnią proces rekrutacji.

Co to są szablony planów zatrudnienia?

Plan zatrudnienia to strategiczne narzędzie, które działy zasobów ludzkich (HR) tworzą i wykorzystują do oceny bieżących i przyszłych potrzeb kadrowych firmy.

Aby ułatwić ten proces, szablony planów zatrudnienia oferują konfigurowalne ramy, z których mogą korzystać menedżerowie HR. Szablony te pozwalają specjalistom ds. zasobów ludzkich określić odpowiednią liczbę i rodzaje pracowników potrzebnych do osiągnięcia zarówno celów związanych z projektem, jak i celów organizacyjnych.

Korzystając z tych szablonów, zespoły HR mogą lepiej ocenić dostępne zasoby, wskazać luki i opracować strategie ich skutecznego wypełnienia. W wyniku tego, szablony planów kadrowych nie tylko oszczędzają czas, ale także wspierają podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania zatrudnienia i alokacji zasobów ostatecznie usprawniając procesy kadrowe w firmie.

**Co składa się na dobry szablon planu zatrudnienia?

Dobry szablon planu zatrudnienia jest zorganizowany, konfigurowalny i przyjazny dla użytkownika. Składa się z następujących elementów:

Układ strukturalny: Dobry szablon kadrowy jest dobrze zorganizowany, z jasno określonymi sekcjami, które ułatwiają nawigację

Dobry szablon kadrowy jest dobrze zorganizowany, z jasno określonymi sekcjami, które ułatwiają nawigację Możliwość dostosowania sekcji: Pozwala na dostosowanie sekcji do konkretnych potrzeb kadrowych firmy

Pozwala na dostosowanie sekcji do konkretnych potrzeb kadrowych firmy Mapowanie umiejętności i ról: Posiada funkcje mapowania aktualnych umiejętności pracowników i ról zawodowych z wymaganiami projektu. Pomaga to zidentyfikować luki w umiejętnościach i podaży siły roboczej oraz opracować strategie ich wypełnienia

Posiada funkcje mapowania aktualnych umiejętności pracowników i ról zawodowych z wymaganiami projektu. Pomaga to zidentyfikować luki w umiejętnościach i podaży siły roboczej oraz opracować strategie ich wypełnienia Planowanie alokacji zasobów: Zawiera sekcje pomagające w ocenie zapotrzebowania na zasoby i odpowiedniej dystrybucji zasobów między zespołami lub działami dla różnych projektów

Zawiera sekcje pomagające w ocenie zapotrzebowania na zasoby i odpowiedniej dystrybucji zasobów między zespołami lub działami dla różnych projektów Integracja budżetu: Integruje kwestie budżetowe dla projektów, pomagając zatrudniać nowych kandydatów i zarządzać zasobami bez przekraczania budżetu

Integruje kwestie budżetowe dla projektów, pomagając zatrudniać nowych kandydatów i zarządzać zasobami bez przekraczania budżetu Prognoza przyszłego zatrudnienia: Dostarcza przestrzeń do przewidywania przyszłych potrzeb kadrowych w oparciu o wymagania projektu i strategię biznesową

10 szablonów planów zatrudnienia (Free Staffing Plan Templates)

Znalezienie odpowiedniego szablonu planu zatrudnienia może mieć ogromne znaczenie dla zarządzania zasobami ludzkimi i powodzenia firmy.

Aby zaoszczędzić czas, przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi usprawniających proces rekrutacji. Wśród nich jest ClickUp, wyróżniające się pod względem wydajności narzędzie oferujące kompleksową platformę do zarządzania zasobami ludzkimi. ClickUp dla Teamów HR nie tylko upraszcza zatrudnianie i wdrażanie, ale także usprawnia zarządzanie pracownikami.

Ponadto oferuje szablony, które pomogą ci stworzyć idealny plan zatrudnienia.

Zapoznajmy się szczegółowo z najlepszymi szablonami planów zatrudnienia.

1. Szablon Tablicy Planu Zatrudnienia ClickUp

Szablon tablicy z planem zatrudnienia ClickUp

Gdy potrzebujesz szybkiego zrozumienia liczby i typów pracowników, których potrzebuje Twój Business, Szablon tablicy z planem zatrudnienia ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi na początek.

W pełni konfigurowalny i przyjazny dla użytkownika, szablon ten umożliwia opracowanie planu zatrudnienia z zespołem w czasie rzeczywistym i efektywne zarządzanie zarówno codziennymi operacjami, jak i konkretnymi operacjami opartymi na projektach.

Podobne do oprogramowanie do planowania siły roboczej szablon ten pomaga:

Wizualizować aktualne poziomy zatrudnienia dla każdego działu w firmie i dostępność pracowników dla różnych projektów

Uzyskać przegląd ustawień umiejętności i zasobów, które pracownicy wnoszą do tabeli

Przydzielać zadania pracownikom w oparciu o ich umiejętności i zaspokajać bieżące potrzeby kadrowe

Śledzenie ważnych wskaźników kadrowych, ofert pracy i nowych pracowników

Przeprowadzanie analizy luk w potrzebach kadrowych i identyfikowanie potencjalnych luk kadrowychPlanowanie przyszłych zasobów ludzkich Kiedy trzeba zrozumieć potrzeby kadrowe dla projektów IT, można skorzystać z szablonu Excel IT Project Staffing Plan firmy TemplateLAB.

Szablon ten jest łatwy w użyciu i zawiera konfigurowalne sekcje, które pomagają zrozumieć i sporządzić listę wymaganego personelu. Te konfigurowalne sekcje to:

Działanie

Rola

Odpowiedzialność za projekt

Wymagane umiejętności

Wymagana liczba pracowników

Szacowana data rozpoczęcia

Wymagany czas trwania

Nazwa

Po wypełnieniu tych sekcji, szablon udostępnia kolejny zestaw konfigurowalnych pól, które pomogą w planowaniu i spełnieniu wymagań kadrowych dla różnych projektów IT. Te konfigurowalne pola obejmują:

Wyznaczona rola

Nazwa

Wymagany ekwiwalent pełnego czasu pracy (FTE)

Pozyskany ekwiwalent pełnego czasu pracy

Jednostka oceny (koszt/godzina)

Źródło

Ten szablon ostatecznie pomaga zapewnić, że masz odpowiednie talenty, aby zaspokoić potrzeby projektów IT.

Idealny dla: Planowania i zarządzania potrzebami kadrowymi specjalnie dla projektów IT, zapewniając, że odpowiedni personel jest przydzielany do właściwych ról_

9. Szablon planu zatrudnienia w restauracji Word by TemplateLAB

via TemplateLAB Szablon Word Restaurant Staffing Plan od TemplateLAB jest skutecznym narzędziem dla właścicieli i menedżerów restauracji. Umożliwia im planowanie i zarządzanie potrzebami kadrowymi w codziennych operacjach.

Szablon zawiera konfigurowalne sekcje dla listy:

Imię i nazwisko pracownika

Pozycja

Dzień, data i godziny pracy

Zadania związane z niestandardową obsługą klienta

Zadania związane z zarządzaniem pracownikami

Zadania związane z zarządzaniem finansami

Ten szablon pomaga menedżerom restauracji zapewnić odpowiednią liczbę pracowników na każdą zmianę i sprawne działanie. Umożliwia im również śledzenie wydajności pracowników, utrzymanie jakości usług i bardziej efektywne zarządzanie finansami.

Idealny dla: Zarządzanie codziennymi harmonogramami zatrudnienia i rolami w ustawieniu restauracji w celu zapewnienia płynności operacji_

10. Szablon planu kadrowego prezentacji autorstwa VENNGAGE

via Venngage Szablon Presentation Staffing Plan firmy VENNGAGE to wysoce konfigurowalny szablon, który pomaga działowi HR w planowaniu i komunikowaniu strategii kadrowej w atrakcyjny wizualnie sposób.

Szablon ten obejmuje cztery plany cząstkowe, a mianowicie plan głównego zespołu zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, plan specjalistów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, plan elastycznej siły roboczej i plan programów stażowych. Dla każdego planu menedżerowie HR mogą organizować informacje w sekcjach:

Pozycja/rola

Opis

Wymagane umiejętności

Obowiązki

Wynagrodzenie

Specjaliści HR mogą również niestandardowo dostosowywać rozmiar i kolor każdego planu oraz dodawać zdjęcia, ikony, wykresy i inne grafiki. Co więcej, mogą używać Narzędzia AI przeznaczone dla HR teams do edycji i poprawy przejrzystości i wyglądu każdego planu.

Zasadniczo, Teams HR w startupach mogą korzystać z tego szablonu, aby profesjonalnie planować i prezentować swoje strategie kadrowe oraz informować wszystkich istotnych interesariuszy.

Idealny dla: Tworzenia atrakcyjnych wizualnie i profesjonalnych planów kadrowych, które skutecznie komunikują strategie HR_

Stwórz skuteczne plany zatrudnienia z ClickUp

Plany zatrudnienia są niezbędne dla zespołów HR do wykrywania i wypełniania luk w umiejętnościach, personelu i zasobach. Narzędzia te pomagają szybko zidentyfikować potrzeby kadrowe i wszystko zorganizować. Jednak tworzenie takich planów może być naprawdę uciążliwe. W tym miejscu z pomocą przychodzą kompleksowe platformy zwiększające wydajność, takie jak ClickUp, oferujące wiele darmowych i łatwych w użyciu szablonów planów zatrudnienia.

Korzystając z tych narzędzi, zaoszczędzisz czas i zachowasz wydajność, jednocześnie wyprzedzając konkurencję.

Oprócz oferowania wysoce konfigurowalnych, przyjaznych dla użytkownika szablonów, które sprawiają, że planowanie zatrudnienia jest dziecinnie proste, ClickUp dostarcza również wiele zaawansowanych narzędzi dla teamów HR. Od oprogramowanie do zarządzania personelem dzięki automatyzacji i narzędziom AI, ClickUp usprawnia złożoną pracę HR. Zarejestruj się w ClickUp i zatrudnij najlepsze talenty dla swojej firmy już dziś!