Najlepsze darmowe szablony inwentaryzacji w Arkuszach Google

Netstock's Raportowanie zarządzania zapasami sugeruje, że 80% małych i średnich firm zmaga się z nadmiernymi zapasami i niewystarczającym planem zapasów. Aby sprostać tym wyzwaniom, wiele firm inwestuje obecnie w oprogramowanie do zarządzania zapasami.

Inwestowanie w technologię może być jednak kosztowne. Dla tych, którzy nie są gotowi na znaczne zaangażowanie finansowe, dobrym punktem wyjścia do usprawnienia procesów inwentaryzacji są szablony inwentaryzacji w Arkuszach Google.

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy, przygotowaliśmy listę najbardziej skutecznych szablonów w Arkuszach Google Raportowanie zarządzania zapasami . Szablony te zostały zaprojektowane w celu optymalizacji Raportowanie zarządzania zapasami bez konieczności korzystania z drogiego oprogramowania. Jako bonus, dołączyliśmy również kilka alternatywnych szablonów, które oferują dodatkowe funkcje.

Co składa się na dobry szablon inwentaryzacji w Arkuszach Google?

Szablony inwentaryzacji w Arkuszach Google umożliwiają kompleksowe śledzenie kategorii zapasów, wartości zapasów i stanów magazynowych. Umożliwiają automatyzację obliczeń, dodawanie reguł sprawdzania poprawności danych, aby zapobiec wprowadzaniu nieprawidłowych danych, a także tworzenie raportów w celu wizualizacji elementów zapasów, zamówień zakupu, faktur sprzedaży itp.

Dobry szablon inwentaryzacji w Arkuszach Google musi zawierać:

Szczegóły elementu : Szczegółowy opis elementu dla szybkiego odniesienia, taki jak nazwy pozycji magazynowych, kod kreskowy, numer jednostki magazynowej (SKU) (unikalny numer przypisany do produktów w celu wewnętrznego śledzenia aktualnych stanów magazynowych), cena jednostkowa, cena sprzedaży, czas zamówienia, minimalna ilość zamówienia i inne

: Szczegółowy opis elementu dla szybkiego odniesienia, taki jak nazwy pozycji magazynowych, kod kreskowy, numer jednostki magazynowej (SKU) (unikalny numer przypisany do produktów w celu wewnętrznego śledzenia aktualnych stanów magazynowych), cena jednostkowa, cena sprzedaży, czas zamówienia, minimalna ilość zamówienia i inne Wyczyszczony układ : Uporządkowane kolumny ułatwiające wprowadzanie danych i nawigację

: Uporządkowane kolumny ułatwiające wprowadzanie danych i nawigację Automatyzacja obliczeń : Wbudowane formuły redukujące liczbę ręcznych obliczeń i błędów

: Wbudowane formuły redukujące liczbę ręcznych obliczeń i błędów Śledzenie zapasów : Monitorowanie poziomu zapasów w celu ustawienia poziomów ponownego zamawiania i śledzenia ruchomych zapasów

: Monitorowanie poziomu zapasów w celu ustawienia poziomów ponownego zamawiania i śledzenia ruchomych zapasów Niestandardowe ustawienia i formatowanie warunkowe : Łatwo edytowalne pola w celu dopasowania do konkretnych potrzeb biznesowych i formatu w celu podkreślenia krytycznych informacji dla lepszej widoczności

: Łatwo edytowalne pola w celu dopasowania do konkretnych potrzeb biznesowych i formatu w celu podkreślenia krytycznych informacji dla lepszej widoczności Informacje o dostawcy : Zakładki do przechowywania informacji o dostawcach i zapasach w jednym miejscu

: Zakładki do przechowywania informacji o dostawcach i zapasach w jednym miejscu Raporty: Zautomatyzowana funkcja raportowania za pomocą wykresów, aby zapewnić przegląd trendów w zapasach

Szablony inwentaryzacji w Arkuszach Google

Gotowe do użycia szablony inwentaryzacji w Arkuszach Google ułatwiają życie. Można je niestandardowo dostosować do swoich potrzeb biznesowych, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

Oto najlepsze szablony inwentaryzacji w Arkuszach Google, które oferują opłacalny sposób na efektywne zarządzanie i organizowanie zapasów:

1. Szablon inwentaryzacji listy przeprowadzek od Coefficient

via Współczynnik Podczas przenoszenia zapasów z jednego magazynu do drugiego łatwo jest stracić możliwość ich śledzenia. Szablon listy inwentaryzacyjnej zapewnia zorganizowaną relokację, pomagając w śledzeniu szczegółów inwentaryzacji, w tym kosztów pakowania, źródła i miejsca docelowego oraz szczegółów transportu. Szablon listy inwentaryzacyjnej firmy Coefficient to prosty szablon śledzenia do rejestrowania, które elementy są przenoszone i gdzie. Zawiera kolumny z numerem elementu, opisem, ilością, warunkiem elementu (używany, sprawny, nowy lub nienaruszony), lokalizacją początkową i docelową oraz notatkami zawierającymi dodatkowe informacje.

Aby skorzystać z szablonu, należy wykonać następujące kroki:

Pobierz > Niestandardowe pola > Wprowadź dane inwentaryzacyjne > Automatycznie obliczaj ilości > Analizuj trendy dotyczące elementów, aby planować skuteczne strategie

**Co można zrobić za pomocą szablonu Coefficient do zrobienia inwentaryzacji w ruchu?

Analizować trendy dotyczące elementów

Organizować ruchome elementy zapasów

Wdrażanie formuł do zliczania elementów i obliczania szacunkowych kosztów

Niestandardowe pola do śledzenia szczegółów

2. Szablon do zarządzania zapasami od Wise

via Mądry Arkusze Google Wise za darmo Szablon do zarządzania zapasami posiada różne zakładki dla listy zapasów i list dostawców. Zakładka listy zapasów pozwala śledzić surowce wraz z ilością i ceną, wartością dla każdego elementu zapasów, poziomami ponownego zamówienia, ilością ponownego zamówienia i nie tylko. Ponadto ma wbudowaną formułę do obliczania bieżącej wartości zapasów.

Lista dostawców zawiera pola do rejestrowania nazw dostawców, kontaktów, e-maili, linków do stron internetowych, opisów produktów i kosztów. Szablon zawiera również przykład listy zapasów, który pomoże ci dowiedzieć się, jak z niego korzystać.

**Co można zrobić za pomocą szablonu Wise do zarządzania zapasami?

Uzyskać wyczyszczoną widoczność pozycji zapasów i kosztów

Utrzymywać szczegółowelisty dostawców i rejestry zapasów w jednym miejscu

Automatyczne obliczanie całkowitej wartości zapasów

Śledzenie poziomów zmiany kolejności w celu zapobiegania brakom magazynowym

3. Szablon do zarządzania zapasami od TradeGecko

via TradeGeckoSzablon zarządzania zapasami TradeGecko posiada specjalne zakładki do rejestrowania szczegółów produktów, sprzedaży i zakupów, a także generowania raportów w celu uzyskania szybkich informacji o zapasach.

Użyj zakładki "produkty", aby wprowadzić nazwy elementów, SKU, pierwotny poziom zapasów, punkt zmiany zamówienia, koszt, marżę i inne szczegóły. Automatycznie oblicza _'_zapasy pod ręką, 'zapasy oczekujące na odbiór' i 'zamówienia oczekujące na realizację'

Zakładki "zakupy" i "sprzedaż" rejestrują daty zamówień zakupu i sprzedaży, dostawców/klientów, terminy zapasów/daty wysyłki, ilość, koszty itp. Co najlepsze? Zakładki te pobierają odpowiednie informacje z zakładki produktów, więc nie trzeba ich wprowadzać dwukrotnie.

Zakładka "raport" generuje raporty zapasów przy minimalnym wysiłku. Skorzystaj z rozwijanej listy, aby wybrać określone nazwy produktów i ramy czasowe, aby wyświetlić łączne zakupy, sprzedaż i inne.

Wreszcie, szablon ma zakładkę "eksportuj do TradeGecko", aby przenieść dane szablonu do TradeGecko i analizować je dalej w celu uzyskania szczegółowych informacji.

**Co można zrobić z szablonem do zarządzania zapasami TradeGecko?

Automatyzacja obliczeń, takich jak całkowita sprzedaż, zamówienia zakupu, stany magazynowe itp.

Śledzenie stanów magazynowych przy minimalnym wysiłku manualnym

Generowanie automatycznych raportów zakupów i sprzedaży w celu identyfikacji bestsellerów

4. Szablon inwentaryzacji detalicznej w Arkuszach Google firmy Coupler

via Coupler Czy kiedykolwiek otrzymałeś zamówienia na produkty z wyczerpanych zapasów tylko dlatego, że Twój sklep internetowy nie został zaktualizowany o najnowsze informacje? Dzieje się tak, gdy zarządzanie zapasami w eCommerce idzie źle. Szablon inwentaryzacji detalicznej Couplera może pomóc w zarządzaniu zapasami detalicznymi poprzez utworzenie kompleksowej bazy danych. Zakładka "szczegóły inwentaryzacji" przechowuje wszystkie rekordy zapasów. Zakładka "dzienna sprzedaż" to arkusz, do którego regularnie wracasz w celu śledzenia sprzedaży, a zakładka "raportowanie" służy do widoku skonsolidowanych danych sprzedaży na koniec miesiąca.

**Co można zrobić za pomocą szablonu inwentaryzacji detalicznej Coupler?

Automatycznie obliczać ostateczną cenę produktów

Uzyskać szczegółowy wgląd w codzienną sprzedaż

Dodawać dodatkowe informacje o zapasach/produktach, aby niczego nie przegapić

Łatwe filtrowanie szczegółów produktów

5. Szablon arkusza kalkulacyjnego inwentaryzacji żywności od Template.NET

via Template.NET Zgodnie z Krajowe Stowarzyszenie Restauratorów , 96% restauracji doświadczyło niedoborów elementów żywności i napojów w 2021 i 2022 roku. Możesz napotkać podobne problemy, jeśli nie masz odpowiednich zapasów żywności i zarządzanie zamówieniami proces. Szablon inwentaryzacji żywności Template.NET to prosty dokument, który umożliwia menedżerom restauracji śledzenie poziomu zapasów żywności. Można tworzyć niestandardowe kategorie, aby organizować zapasy i koszty elementów w celu kontroli budżetu. Pomaga również monitorować poziomy zapasów, aby zapobiec niedoborom żywności.

**Co można zrobić z szablonem inwentaryzacji żywności Template.NET?

Poprawić zamawianie posiłków, zaopatrzenie iplanowanie obciążenia* Dokładne śledzenie statusu zapasów dzięki automatycznym aktualizacjom

Podejmuj świadome decyzje dzięki wglądowi w informacje o zapasach

6. Szablon inwentaryzacji dla małych firm od Template.NET

via Szablon.NET Dla właścicieli małych firm śledzenie stanów magazynowych - od surowców po wyroby gotowe - stanowi wyzwanie. Musisz monitorować codzienne zamówienia, sprzedaż, zakupy, zwroty, oczekujące dostawy i tak dalej, zazwyczaj przy szczupłym personelu.

The Szablon inwentaryzacji w Arkuszach Google dla małych firm to doskonałe narzędzie do gromadzenia rozproszonych informacji o zapasach, budżecie, zakupach i sprzedaży w jednym miejscu. Pomaga nakreślić strategiczne cele biznesowe, śledzić kamienie milowe, przydzielać zasoby, optymalizować budżety i skutecznie planować zapasy i sprzedaż zarządzanie logistyką .

**Co można zrobić z szablonem inwentaryzacji dla małych firm od Template.NET?

Tworzyć budżety i prognozy zapotrzebowania na zapasy dzięki wbudowanym formułom

Śledzenie zapasów, sprzedaży i zakupów za pomocą wykresów i pasków postępu

Porada dla profesjonalistów: Jeśli jesteś małym Businessem próbującym zbudować długotrwałe relacje z dostawcami, zapobiegaj sporom poprzez utrzymywanie Notatki o otrzymanych towarach .

Limity korzystania z Arkuszy Google dla szablonów inwentaryzacji

Chociaż szablony Arkuszy Google są świetnym punktem wyjścia do zarządzania zapasami, niekoniecznie są najlepszą dostępną opcją. Oto kilka wad korzystania z szablonów inwentaryzacji w arkuszach kalkulacyjnych:

Podatność na błędy

Arkusze Google nie są całkowicie dokładne, ponieważ wymagają ręcznego wprowadzania danych. Zawsze istnieje możliwość wprowadzenia błędnego numeru elementu lub dodania dodatkowego zera do ceny produktu. Co więcej, ryzyko popełnienia błędu wzrasta dwukrotnie, jeśli nad jednym szablonem pracuje wiele osób.

Ograniczone obciążenie obliczeniowe

Różne produkty mogą wymagać różnych modeli prognozy lub podejść do budżetowania. Załóżmy, że posiadasz wiele rodzajów produktów, które sprzedają się w różnym tempie zależnie od lokalizacji, przy czym niektóre elementy sprzedają się sezonowo, a inne cieszą się stałym popytem przez cały rok. W tym przypadku potrzebny będzie konkretny model dla każdego segmentu produktów w celu efektywnego śledzenia. Trudno jest zrobić tak skomplikowane obliczenia w Arkuszach Google.

Brak aktualizacji w czasie rzeczywistym

Aby szybko podejmować decyzje dotyczące zapasów, musisz być na bieżąco z nagłymi zmianami na rynku, wzrostem popytu lub opóźnieniami między aktualizacjami. Niestety, szablony zapasów w Arkuszach Google nie zapewniają aktualizacji w czasie rzeczywistym, co prowadzi do potencjalnych opóźnień i nieścisłości w zarządzaniu zapasami.

Ograniczone możliwości współpracy

Praca nad szablonami zapasów w Arkuszach Google z zespołem może być trudna. Istnieje ciągły cykl przesyłania, pobierania i załączników e-mail, który może szybko frustrować zespół. Ponadto nie będziesz mieć widoczności codziennych działań członków zespołu.

Alternatywne szablony inwentaryzacji

Jeśli twoja lista niestandardowych klientów rośnie i masz trudności z zarządzaniem zapasami za pomocą szablonów Arkuszy Google, mamy dla ciebie idealne rozwiązanie Alternatywa dla Arkuszy Google dla Ciebie 👇

1. Szablon do zarządzania zapasami od ClickUp

Szablon do zarządzania zapasami ClickUp

Szablon do zarządzania zapasami ClickUp na bieżąco informuje o stanach magazynowych, przychodach i innych ważnych wskaźnikach. Zastosuj ten szablon do śledzenia dostępności zapasów, ich ruchu, zmian kosztów itp. Ustaw daty rozpoczęcia i terminy realizacji dla każdego zadania inwentaryzacji, aby zapewnić terminową realizację zamówień.

Możesz ustawić zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak w transporcie, w magazynie i poza magazynem, aby śledzić aktualną pozycję zapasów. Plusy, Automatyzacja ClickUp automatycznie zmienia status zapasów w oparciu o magazyny i relokacje.

2. Szablon Inventory by ClickUp

Inventory Template by ClickUp

Szablon spisu treści ClickUp został zaprojektowany, aby sprostać codziennym wyzwaniom stojącym przed menedżerami ds. zapasów - śledzeniu zamówień, płatności, monitorowaniu dostawców, przenoszeniu zapasów z magazynów, identyfikowaniu brakujących elementów itp.

Ten szablon do śledzenia zapasów umożliwia śledzenie przesyłek w wielu lokalizacjach magazynowych. Możesz zarządzać zamówieniami i zapasami w czasie rzeczywistym, analizować trendy zapasów w celu skutecznego analiza łańcucha wartości i organizować zasoby w celu lepszej alokacji i planowania zapasów.

Skorzystaj z pól niestandardowych, takich jak lokalizacja dostawcy, wymagane przez, punkt zmiany kolejności, ilość, koszt jednostkowy itp. w celu uzyskania głębszego wglądu w trendy dotyczące zapasów. Możesz także rejestrować stany magazynowe/liczniki zapasów za pomocą nagrywanie ekranu do późniejszego przejrzenia i wykorzystania.

3. Szablon raportu inwentaryzacji autorstwa ClickUp

Szablon raportu inwentaryzacji ClickUp

Menedżerowie ds. inwentaryzacji często uważają, że raporty są zarówno pomocne, jak i frustrujące - doceniają posiadanie wszystkich informacji na pierwszy rzut oka, ale nie lubią wysiłku wymaganego do ich stworzenia. Jeśli czujesz to samo, Szablon raportowania zapasów ClickUp jest dla Ciebie.

Pobierz ten szablon, aby zaoszczędzić czas i wysiłek wymagany do tworzenia kompleksowych raportów inwentaryzacji od podstaw. Pozwala on organizować kategorie produktów, aktualizować informacje za pomocą wprowadzania danych bez kodu i wizualizować informacje na poziomie zapasów.

Ten szablon umożliwia tworzenie raportów poprzez automatyczne pobieranie potrzebnych informacji z różnych źródeł. Można również uzyskać wgląd w zarządzanie łańcuchem dostaw i usprawnić proces zamawiania poprzez świadome podejmowanie decyzji.

4. Szablon inwentaryzacji IT od ClickUp

IT Inventory Template by ClickUp

Kiedy mówimy o inwentaryzacji, inwentaryzacja IT nie jest zwykle pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl. Ponieważ jednak firmy coraz częściej inwestują w technologie, zapotrzebowanie na solidne zarządzanie zapasami IT szybko rośnie. Szablon inwentaryzacji IT ClickUp to idealne narzędzie do zarządzania zasobami IT - od śledzenia oprogramowania i sprzętu po zarządzanie licencjami. Szablon ten zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad zasobami IT, takimi jak laptopy, drukarki, licencje, serwery, własność intelektualna itp. w celu zapewnienia efektywnego budżetowania i alokacji zasobów.

W tym szablonie można również używać etykiet wyszukiwania, aby szybko znaleźć odpowiednie informacje. Na przykład można dodać etykiety, aby znaleźć sprzęt wymagający konserwacji lub licencje, które należy odnowić.

5. Szablon inwentaryzacji biura od ClickUp

Office Inventory Template by ClickUp

Czy Twój zespół powiadamia Cię tylko wtedy, gdy skończą mu się artykuły papiernicze lub przekąski? W takim razie, Szablon inwentaryzacji biurowej ClickUp jest tym, czego potrzebujesz.

Szablon ten pomaga monitorować biurowe materiały kuchenne, rośliny, zakupy magazynowe, zużycie itp. Możesz rejestrować wszystkie elementy biurowe wraz z kosztami i poziomami zapasów, śledzić zamówienia i wysyłki oraz uzyskać widoczność całkowitej wartości zapasów biurowych. Pomaga to w budżetowaniu i planowaniu przyszłych zakupów.

Otrzymujesz również automatyczne powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby otrzymywać alerty o niskim stanie zapasów i śledzić wysyłki zapasów biurowych.

6. Szablon inwentaryzacji restauracji

Szablon inwentaryzacji restauracji

Szablon spisu inwentarza restauracji ClickUp jest przeznaczony dla każdego właściciela i menedżera restauracji, który stara się uniknąć zepsucia i zmniejszyć ilość odpadów. Szablon ten pomaga utrzymać odpowiedni poziom zapasów i zapewnić sprawne zarządzanie zamówieniami. Możesz śledzić zapasy w restauracji w czasie rzeczywistym, optymalizować przechowywanie oraz szybko organizować zamówienia i dostawy.

Skorzystaj z tego szablonu, aby być na bieżąco z kosztami żywności, maksymalizować zyski, optymalizować okres przydatności do spożycia i przechowywania produktów, wykrywać potencjalne kradzieże lub marnotrawstwo żywności oraz zmieniać kolejność elementów w odpowiednim czasie, aby zapobiec brakom w zapasach.

7. Szablon prostego rejestru inwentarza Business by ClickUp

Szablon prostego rejestru inwentarza Business by ClickUp

Zarządzanie odpowiednią ilością zapasów we właściwej lokalizacji może być trudne, zwłaszcza jeśli masz wiele magazynów. Szablon prostego rejestru zapasów w firmie ClickUp upraszcza ten proces. Śledzi wszystkie elementy zapasów w jednym miejscu, analizuje poziomy zapasów i trendy cenowe oraz zapewnia budżetowanie i kontrolę kosztów.

Pomaga również w zaopatrzenie proces ten zapewnia widoczność informacji o zapasach i trendach w czasie rzeczywistym. Szablon oferuje spójny format do utrzymywania zapasów w różnych działach przy minimalnym ręcznym wprowadzaniu danych.

Zadania można oznaczać jako aktywne, nieaktywne lub nowe produkty, aby uporządkować zapasy i wizualizować dane dotyczące zapasów za pomocą ponad 15 niestandardowych widoków.

8. Szablon inwentaryzacji materiałów biurowych od ClickUp

Szablon inwentaryzacji materiałów biurowych ClickUp

Śledzenie tego, co wchodzi i wychodzi z biura w każdym momencie, jest trudne, ale ważne, aby zaoszczędzić koszty, zwiększyć wydajność i zmniejszyć przerwy w pracy. Z Szablon inwentaryzacji materiałów biurowych ClickUp pozwala na łatwy widok i zarządzanie wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi w jednym miejscu.

Otrzymujesz automatyczne powiadomienia o wyczerpaniu zapasów, dzięki czemu możesz podpowiedzieć, jak szybko złożyć zamówienie. Szablon pomaga również śledzić, z jakich materiałów korzysta zespół i kiedy należy je uzupełnić. W ten sposób można zapobiegać marnotrawstwu, planować potrzeby i unikać niepotrzebnych zakupów.

Lepiej zarządzaj zapasami dzięki ClickUp

Zarządzanie zapasami ma kluczowe znaczenie - pomiń jeden krok, a ucierpi na tym Twój wynik finansowy. Właśnie dlatego korzystanie z szablonów do zarządzania zapasami jest niezbędne.

Szablony do inwentaryzacji pomagają we wszystkim, co jest związane z inwentaryzacją, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie elementów, zmianę kolejności, prowadzenie rejestrów dostawców, przenoszenie zapasów i nie tylko. Wszystkie szablony z naszej listy są konfigurowalne i mogą wnieść ogromną wartość do procesu inwentaryzacji.

Jednak korzystanie z szablonu inwentaryzacji w Arkuszach Google może być skomplikowane, jeśli jesteś rozwijającym się biznesem, który chce się skalować. Możesz wypróbować szablony ClickUp do zarządzania zapasami w celu zaawansowanego śledzenia i raportowania. Są one wyposażone w wiele funkcji, które pomagają usprawnić zarządzanie zapasami i są Free. Zarejestruj się za Free na ClickUp i usprawnij proces zarządzania zapasami!