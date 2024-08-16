Jak utworzyć wykres w Dokumentach Google?

W erze, w której dane zalewają każdy zakątek naszego życia, Dokumenty Google oferują proste rozwiązanie do wizualizacji i wyjaśniania informacji za pomocą wykresów.

Wykresy przekształcają przyziemne liczby w atrakcyjne wizualizacje, które można łatwo zinterpretować na pierwszy rzut oka. Niezależnie od tego, czy tworzysz raport sprzedaży, przygotowujesz prezentację, czy aktualizujesz dane interesariuszy, wykresy zapewniają przejrzystość i strukturę danych.

Biorąc pod uwagę znaczenie wykresów w przekazywaniu kluczowych informacji, ważne jest, aby wiedzieć, jak skutecznie je tworzyć i wykorzystywać.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak tworzyć i niestandardowe wykresy w Dokumentach Google, aby ulepszyć prezentację danych.

Jak stworzyć wykres w Dokumentach Google: Krótki przewodnik

Dokumenty Google, kluczowy składnik obszaru roboczego Google, to wszechstronny edytor tekstu, który upraszcza tworzenie i prezentację dokumentów. Funkcje takie jak wypunktowania, tabele i wykresy pomagają w przejrzystym prezentowaniu informacji.

Oto jak dodać wykres do dokumentu w Dokumentach Google:

Krok 1: Wstaw wykres

via Google Zacznij od otwarcia Dokumentów Google. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowy dokument, czy pracujesz z istniejącym, przejdź do lewego górnego rogu ekranu i kliknij opcję "Wstaw". Spowoduje to wyświetlenie rozwijanego menu z różnymi opcjami.

Czytaj więcej: Jak zrobić listę kontrolną w Google Docs

Krok 2: Wybierz typ wykresu

via Google

Z rozwijanego menu wybierz opcję "Wykres". Otworzy się pasek boczny prezentujący różne typy wykresów, takie jak słupkowy, kolumnowy, liniowy i kołowy. Wybierz typ wykresu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Na przykład, jeśli wybierzesz wykres liniowy, do dokumentu zostanie wstawiony domyślny wykres liniowy.

Krok 3: Otwórz wykres w Arkuszach Google

Po wstawieniu domyślnego wykresu, w lewym dolnym rogu pojawi się wyskakujące okienko z opcją "Edytuj w Arkuszach" Kliknij na nią, aby otworzyć wykres w Arkuszach Google w celu dalszych niestandardowych zmian.

via Google

Ponieważ wyskakujące okienko pojawia się tylko na chwilę, możesz je przegapić. Alternatywnie, kliknij wykres, a następnie wybierz trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu. Z rozwijanego menu wybierz "Open source", a otworzy się zakładka Arkuszy Google, w której możesz edytować wykres.

Przeczytaj również:_ Jak utworzyć schemat blokowy w Dokumentach Google

Krok 4: Edycja wykresu

W zakładce Arkusze Google kliknij na wykres i wybierz trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu. Pojawi się rozwijane menu z opcjami takimi jak Edytuj wykres, Usuń wykres, Pobierz wykres, Opublikuj wykres i Kopiuj wykres. Wybierz opcję "Edytuj wykres", aby wprowadzić zmiany.

via Google

Obok wykresu pojawi się pasek boczny edytora wykresów. Ten pasek boczny ma dwie zakładki: "Ustawienia" i "Niestandardowe" Kliknij zakładkę "Ustawienia", aby wybrać typ wykresu, zdefiniować zakres danych i zakres osi X oraz dodać serie danych, które chcesz wyświetlić.

Czytaj więcej: Jak zrobić wykres liniowy w Arkuszach Google

via aktualizacje obszarów roboczych Google

Krok 5: Niestandardowy wykres

Kliknij zakładkę "Dostosuj", aby uzyskać dostęp do różnych opcji umożliwiających niestandardowe dostosowanie wykresu.

Możesz dostosować następujące elementy wykresu:

Styl wykresu : Wybierz kolor tła, kolor obramowania, rozmiar czcionki i ogólny układ wykresu

: Wybierz kolor tła, kolor obramowania, rozmiar czcionki i ogólny układ wykresu Tytuły wykresu i osi : Ustawienie tytułów dla wykresu i osi, w tym ich stylu czcionki, rozmiaru i koloru

: Ustawienie tytułów dla wykresu i osi, w tym ich stylu czcionki, rozmiaru i koloru Serie: Niestandardowy wygląd linii na wykresie, w tym ich kolor, krycie, grubość i kształty punktów, a także etykiety dla serii danych

via aktualizacje obszarów roboczych Google

Legenda: Ustawienie pozycji legendy (góra, dół, lewo, prawo itd.) wraz z jej kolorem i rozmiarem czcionki

Ustawienie pozycji legendy (góra, dół, lewo, prawo itd.) wraz z jej kolorem i rozmiarem czcionki Oś pozioma: Formatuj styl czcionki, rozmiar i kolor tekstu etykiet dla osi poziomej wykresu

Formatuj styl czcionki, rozmiar i kolor tekstu etykiet dla osi poziomej wykresu Oś pionowa: Dostosuj styl czcionki, rozmiar i kolor etykiety osi pionowej. Możesz także ustawić minimalną i maksymalną wartość danych oraz wybrać format liczb, taki jak procent lub waluta

Dostosuj styl czcionki, rozmiar i kolor etykiety osi pionowej. Możesz także ustawić minimalną i maksymalną wartość danych oraz wybrać format liczb, taki jak procent lub waluta Linie siatki i znaczniki: Popraw czytelność wykresu poprzez formatowanie przestrzeni, wartości zliczania, koloru, pozycji i długości głównych i drugorzędnych linii siatki i znaczników

via Google

Krok 6. Aktualizacja i format wykresu w dokumencie

Po niestandardowym sformatowaniu wykresu wróć do dokumentu Dokumentów Google i kliknij dwukrotnie wykres. W prawym górnym rogu wykresu pojawi się opcja "Aktualizuj". Kliknij tę opcję, aby zastosować wszystkie zmiany wprowadzone w Arkuszu Google do wykresu.

Następnie dostosuj rozmiar i pozycję wykresu w dokumencie. Kliknij wykres i wybierz zakładkę "Opcje obrazu" z menu nad nim. Pojawi się menu podręczne z opcjami zmiany rozmiaru, obracania, zawijania tekstu, ponownego kolorowania, dostosowywania i dodawania tekstu alternatywnego. Użyj tych ustawień, aby sformatować wykres zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami.

via Google

Aby usprawnić tworzenie wykresów w Dokumentach Google, użyj Arkusza Google do ich bezpośredniego tworzenia i wstawiania. Najpierw zaprojektuj wykresy w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie skopiuj je i wklej do dokumentu Dokumentów Google, aby usprawnić proces.

wskazówka bonusowa: Explore *[_Google Docs hacks](https://clickup.com/pl/blog/130084/hacki-do-dokumentow-google/)* aby usprawnić współpracę nad dokumentami i zwiększyć wydajność. Możesz korzystać z ukrytych funkcji i skrótów, aby usprawnić pracę zespołową i zwiększyć wydajność

Limity tworzenia wykresów w Dokumentach Google

Dokumenty Google są cennym narzędziem, ale mają pewne limity, jeśli chodzi o tworzenie wykresów. Ograniczenia te mogą wpływać na ogólną skuteczność i elastyczność wykresów.

Oto kilka podstawowych limitów, które należy wziąć pod uwagę:

Podstawowe szablony typu wykresu: Typ wykresuszablony w Dokumentach Google są dość podstawowe i ogólne. W Dokumentach można tworzyć tylko cztery wykresy: liniowe, słupkowe, kolumnowe i kołowe. Aby uzyskać dostęp do innych szablonów i tworzyć zaawansowane wykresy, należy skorzystać z innych narzędzi do tworzenia wykresów

Typ wykresuszablony w Dokumentach Google są dość podstawowe i ogólne. W Dokumentach można tworzyć tylko cztery wykresy: liniowe, słupkowe, kolumnowe i kołowe. Aby uzyskać dostęp do innych szablonów i tworzyć zaawansowane wykresy, należy skorzystać z innych narzędzi do tworzenia wykresów Ograniczenia dotyczące edycji danych: Nie można bezpośrednio edytować danych wykresu w Dokumentach Google. Ponieważ wykresy w Dokumentach Google są połączone z danymi w Arkuszach Google, musisz wrócić do Arkuszy i tam dokonać aktualizacji i modyfikacji danych. Przechodzenie tam i z powrotem może być niewygodne, jeśli trzeba często lub szybko wprowadzać poprawki

Nie można bezpośrednio edytować danych wykresu w Dokumentach Google. Ponieważ wykresy w Dokumentach Google są połączone z danymi w Arkuszach Google, musisz wrócić do Arkuszy i tam dokonać aktualizacji i modyfikacji danych. Przechodzenie tam i z powrotem może być niewygodne, jeśli trzeba często lub szybko wprowadzać poprawki Limit funkcji w wersji mobilnej: W mobilnej wersji Dokumentów Google brakuje wielu funkcji dostępnych w wersji desktopowej. Choć na urządzeniach mobilnych można wyświetlać wykresy, ich tworzenie lub modyfikowanie jest niemożliwe. Do tworzenia i dostosowywania wykresów należy używać Arkuszy Google lub desktopowej wersji Dokumentów Google

W mobilnej wersji Dokumentów Google brakuje wielu funkcji dostępnych w wersji desktopowej. Choć na urządzeniach mobilnych można wyświetlać wykresy, ich tworzenie lub modyfikowanie jest niemożliwe. Do tworzenia i dostosowywania wykresów należy używać Arkuszy Google lub desktopowej wersji Dokumentów Google Problemy i zawieszanie się złożonych wykresów: Dokumenty Google mogą mieć trudności z dokładnym wyświetlaniem złożonych wykresów z wieloma warstwami lub dużymi zestawami danych, co prowadzi do zakłóceń wizualnych i niedokładności danych. Złożone wykresy mogą również powodować problemy z wydajnością, takie jak powolne ładowanie dokumentów i brak reakcji

Dokumenty Google mogą mieć trudności z dokładnym wyświetlaniem złożonych wykresów z wieloma warstwami lub dużymi zestawami danych, co prowadzi do zakłóceń wizualnych i niedokładności danych. Złożone wykresy mogą również powodować problemy z wydajnością, takie jak powolne ładowanie dokumentów i brak reakcji Ograniczona interaktywność i integracja: Wykresy w Dokumentach Google są statyczne i nie mają wsparcia dla funkcji interaktywnych, takich jak filtrowanie czy drążenie. Ponadto, podczas gdy Dokumenty Google dobrze integrują się z obszarami roboczymi Google, ich integracja z narzędziami innych firm jest ograniczona

Pod tym względem, ClickUp oferuje potężne rozwiązanie do pokonania limitów Dokumentów Google. Może pomóc usprawnić tworzenie wykresów i poprawić wrażenia z wizualizacji danych. Zapewnia to bardziej wydajne i elastyczne podejście do zarządzania wykresami i danymi.

Poznaj ClickUp: Najlepszą alternatywę dla Dokumentów Google

ClickUp to wszechstronne narzędzie zapewniające wydajność, będące potężną alternatywą dla Dokumentów Google. Nie tylko płynnie synchronizuje się z narzędziami obszaru roboczego Google, takimi jak Dokumenty Google i Arkusze Google, ale także płynnie integruje się z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak Microsoft Excel i Zoho.

Dzięki rozbudowanym funkcjom, ClickUp umożliwia tworzenie, edytowanie i formatowanie prostych i złożonych wykresów bez wysiłku na wielu urządzeniach, w tym telefonach komórkowych, laptopach i komputerach stacjonarnych.

**Oto kilka sposobów tworzenia i niestandardowego formatowania wykresów w ClickUp

a. Tworzenie wykresów liniowych i innych prostych wykresów

Aby utworzyć wykres liniowy w pulpicie nawigacyjnym ClickUp, wykonaj następujące kroki:

Otwórz istniejący Pulpit nawigacyjny lub utwórz nowy

Kliknij przycisk + Dodaj kartę w prawym górnym rogu

W wyskakującym oknie wybierz opcję Niestandardowy

Wybierz kartę Wykres liniowy z dostępnych opcji wykresów

Skonfiguruj i niestandardowo dostosuj wykres za pomocą ustawień karty, aby dopasować go do swoich preferencji

Kliknij przycisk Dodaj kartę w prawym dolnym rogu, aby zapisać kartę Wykres liniowy w pulpicie nawigacyjnym

W podobny sposób można tworzyć różne niestandardowe i sprintowe karty wykresów w ClickUp's Dashboard, w tym:

Wykres słupkowy

Wykres kołowy

Wykres baterii

Wykres obliczeniowy

Wykres Portfolios

Wykres blokowy tekstu

Wykres prędkości

Wykres spalania

Wykres wypalenia

Skumulowany wykres przepływu

Niestandardowe wykresy

ClickUp wykracza poza podstawowe opcje niestandardowe dostępne w Docs i Sheets, dostarczając zaawansowane funkcje, w tym:

Niestandardowy wybór danych : Wybierz konkretną przestrzeń, folder lub listę danych do uwzględnienia w swoich wykresach

: Wybierz konkretną przestrzeń, folder lub listę danych do uwzględnienia w swoich wykresach Elastyczne dane osi X : Wybierz dane dla osi X w oparciu o dane z tego roku, tego miesiąca lub tego tygodnia lub określ niestandardowy zakres dat

: Wybierz dane dla osi X w oparciu o dane z tego roku, tego miesiąca lub tego tygodnia lub określ niestandardowy zakres dat Regulowana skala osi Y : Zdefiniuj skalę osi Y z opcjami zakresu czasu, takimi jak dni, tygodnie lub miesiące

: Zdefiniuj skalę osi Y z opcjami zakresu czasu, takimi jak dni, tygodnie lub miesiące Grupowanie obciążenia pracą: Organizowanie i widok obciążenia pracą według kategorii statusu, w tym Oczekujące, W trakcie, Edycja, W trakcie przeglądu i inne

Oprócz tych niestandardowych opcji, ClickUp oferuje interaktywne funkcje, takie jak drill-down możliwości.

Edycja i aktualizacja zadań bezpośrednio na wykresie za pomocą funkcji drill-down w ClickUp Dashboards

Oto jak można korzystać z widoku drążenia wykresu:

Otwórz kartę wykresu (np. wykres kołowy), która wspiera widok drill-down

Kliknij wycinek, segment, punkt danych lub kolumnę wykresu, aby otworzyć widok hierarchiczny

Po lewej stronie wyskakującego okienka zostanie wyświetlony powiększony wykres z podświetlonym wybranym segmentem

Po prawej stronie można wyświetlić szczegółową listę zadań w podświetlonym segmencie

b. Twórz potężne wykresy Gantta za pomocą ClickUp Wykresy Gantta są niezbędne do zarządzania priorytetami, śledzenia zależności, identyfikowania wąskich gardeł i monitorowania postępów projektu w czasie rzeczywistym. Doskonale nadają się do wizualizacji różnorodnych cykli pracy w projektach.

Wykresy Gantta mogą być przydatne do zarządzania kampaniami marketingowymi, projektami projektowymi, inicjatywami budowlanymi lub innymi projektami.

Podczas tworzenia Wykresy Gantta w Arkuszach Google może być czasochłonne, ClickUp usprawnia ten proces, umożliwiając tworzenie szczegółowych wykresów Gantta za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

tworzenie wykresów Gantta i wizualizacja cykli pracy w projektach za pomocą ClickUp_

Aby utworzyć Widok wykresu Gantta w ClickUp , wykonaj następujące kroki:

Kliknij opcję + Dodaj na pasku widoków

Wybierz opcję Gantt

Otworzy się pusty wykres Gantta - nadaj mu nazwę

Użyj paska bocznego widoku Gantt, aby dodać foldery, listy, zadania i podzadania

Kliknij opcję Tydzień/Dzień w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do menu Timescales

Wybierz jedną z opcji, takich jak dzień/godzina, tydzień/dzień, miesiąc/dzień, rok/miesiąc lub rok, aby ustawić żądane ramy czasowe dla wykresu

Następnie wybierz opcję Niestandardowy w prawym górnym rogu wykresu. Z rozwijanego menu wybierz Opcje Gantt. Otworzy się pasek boczny umożliwiający dostosowanie wykresu do własnych preferencji

c. Tworzenie wykresów w ClickUp za pomocą Tablic i szablonów Tablice ClickUp to wirtualne narzędzie do współpracy, którego można używać do tworzenia pomysłów, dokumentowania procesów, rysowania cykli pracy i nie tylko. Za pomocą Whiteboards można szybko tworzyć różne wykresy w kilku prostych krokach - na przykład schemat organizacyjny.

Schemat organizacyjny zapewnia praktyczny sposób rejestrowania wszystkich pracowników i śledzenia struktur zespołów w organizacji.

Aby utworzyć schemat organizacyjny za pomocą Tablic w ClickUp, wykonaj następujące kroki:

Uruchom nowy widok Tablicy i użyj lewego paska bocznego, aby rozmieścić kształty i utworzyć strukturę wykresu

Podczas umieszczania kształtów na tablicy pojawi się menu edycji. Użyj tego menu, aby dostosować kolor, kontur, pozycję i inne atrybuty każdego kształtu

Dołącz obrazy, nazwy i istotne informacje do każdego kształtu i połącz je strzałkami

Po zakończeniu możesz udostępnić wykres innym osobom za pomocą połączonego linku lub przekształcić go w zadanie w sekcji Zadania ClickUp .

Aby zaoszczędzić czas, ClickUp przygotował również zakres szablonów Tablic dla niektórych powszechnie używanych typów wykresów. Pozwól nam opowiedzieć Ci o niektórych z nich i o tym, jak możesz z nich skorzystać.

Szablon schematu organizacyjnego ClickUp

Szablon schematu organizacyjnego ClickUp umożliwia dynamiczną wizualizację struktury organizacji, łatwą edycję i aktualizację schematów oraz usprawnienie komunikacji między zespołami i działami.

Funkcja ta pomaga:

Wyczyszczone role i powiązania między zespołami

Szybko dostosowywać i zmieniać struktury organizacyjne

Ułatwić lepszą komunikację i zrozumienie między działami

Czytaj więcej: 11 darmowych szablonów schematów organizacyjnych /$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/CleanShot-2022-07-07-at-13.10.56@2x-1.png Porównaj zalety i wady pomysłów i koncepcji za pomocą szablonu T Chart firmy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292630&department=pmo&\_gl=1\*15omexi\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Pobierz ten szablon /%cta/ Szablon wykresu T dla ClickUp umożliwia porównywanie zalet i wad pomysłów, koncepcji i planów działania. Skorzystaj z tego szablonu Tablicy, aby zwizualizować i ocenić obie strony decyzji oraz zidentyfikować lepsze dopasowanie do danej sytuacji.

Możesz również użyć tego szablonu do:

Uzyskać jasne zrozumienie wyzwań i możliwości ulepszeń

Zidentyfikować kluczowe trendy i wzorce

Poprawić swoje zdolności decyzyjne

Wzmocnić swoje wysiłki biznesowe

Wizualizuj i zrozum strategie realizacji inicjatyw za pomocą szablonu ClickUp's Alignment Chart

Dodatkowo, Szablon wykresu wyrównania ClickUp umożliwia tworzenie map inicjatyw, zadań i odpowiednich strategii ich realizacji. Szablon Tablicy pomaga ocenić, w jaki sposób poszczególne wysiłki są zgodne z celami organizacji oraz zidentyfikować i wyeliminować luki w komunikacji.

To pomaga:

Zidentyfikować obszary słabości w organizacji

Zidentyfikować umiejętności i możliwości poszczególnych osób

Dokładniej przydzielać zasoby

Poprawić koncentrację i wydajność w organizacji

Szablon wykresu ClickUp Pert

Szablon wykresu PERT dla ClickUp pozwala na planowanie i wizualizację procesów dla różnych projektów. Użyj tego szablonu, aby stworzyć szczegółową oś czasu projektu i śledzić postępy w stosunku do kamieni milowych, aby zakończyć projekty na czas.

Szablonu Tablica można używać do:

Rozbić duże projekty na łatwe do zarządzania części

Zidentyfikować czas trwania i zależności zadań

Dostrzegać i rozwiązywać potencjalne konflikty harmonogramów

Lepiej komunikować się z Teams i interesariuszami

Usprawnij proces tworzenia wykresów dzięki ClickUp

Wykresy przekształcają złożone dane w atrakcyjne wizualnie spostrzeżenia, które są łatwe do uchwycenia na pierwszy rzut oka. Chociaż Dokumenty Google umożliwiają tworzenie wykresów za pośrednictwem Arkuszy Google, wiąże się to z ograniczeniami, których obejście może być trudne i czasochłonne.

Rozważ przejście na bardziej niezawodne rozwiązanie, takie jak ClickUp, aby sprostać tym wyzwaniom.

ClickUp oferuje wiele funkcji, od kart Pulpitu i Tablic po Szablony projektów wykresów Gantta i nie tylko. W ten sposób upraszcza dane powstania, edycję i formatowanie wykresów oraz zwiększa możliwości efektywnego zarządzania i wizualizacji danych na wielu urządzeniach. Zarejestruj się na ClickUp aby poznać wszystkie te funkcje i nie tylko już dziś!