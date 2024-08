7 szablonów oceny oprogramowania Free do wypróbowania w 2024 roku

Ocena oprogramowania to długotrwały, ale krytyczny proces. Konieczne jest zdefiniowanie kryteriów oceny, stworzenie planu oceny, przeprowadzenie badań rynkowych, sprawdzenie oprogramowania przez wewnętrznych ekspertów lub rzeczywistych użytkowników, zebranie ich spostrzeżeń i zarządzanie wieloma interesariuszami.

Wyobraź sobie ręczne śledzenie i zarządzanie każdym elementem. Prawdopodobnie pominiesz kroki i będziesz mieć niespójne dane. Spowoduje to opóźnienia we wprowadzaniu produktu na rynek.

Szablony oceny oprogramowania mogą pomóc w lepszym zorganizowaniu procesów oceny. Zapewniają one standardowe ramy zapewniania jakości, mierzenia satysfakcji użytkowników i testowania luk w zabezpieczeniach.

Odkryj najważniejsze bloki skutecznego szablonu ewaluacji oprogramowania i uzyskaj dostęp do siedmiu darmowych szablonów, aby usprawnić proces uruchamiania lub wdrażania oprogramowania!

Czym są szablony oceny oprogramowania?

Szablony oceny oprogramowania to ustrukturyzowane dokumenty lub ramy do oceny wydajności, jakości i użyteczności rozwiązań programowych. Zapewniają one systematyczne podejście dla kierowników projektów, programistów, zespołów ds. zapewnienia jakości i analityków biznesowych do oceny aplikacji i zapewnienia, że spełniają one wymagania użytkowników.

Załóżmy, że opracowujesz oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy. Szablon oceny oprogramowania zapewni szczegółową listę kontrolną, aby upewnić się, że oprogramowanie jest zgodne z celami biznesowymi.

Czy oprogramowanie oferuje wszystkie wymagane funkcje?

Jak przyjazny dla użytkownika jest interfejs?

Czy oprogramowanie dobrze integruje się z istniejącymi systemami?

Czy jest w stanie obsłużyć rosnące potrzeby Businessu i większe zbiory danych?

Jakie są funkcje bezpieczeństwa rozwiązania?

Czy oprogramowanie ma wartość w stosunku do ceny?

Jaki poziom obsługi klienta zapewnia dostawca oprogramowania?

Co składa się na dobry szablon oceny oprogramowania?

Szablon badanie trendów technologicznych w 2024 r przeprowadzone przez firmę Capterra wykazało, że 58% amerykańskich firm żałuje zakupów oprogramowania dokonanych w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy.

Aby stworzyć oprogramowanie, które naprawdę spełnia potrzeby klientów, potrzebny jest szablon oceny oprogramowania, który pomoże ocenić funkcje techniczne i upewnić się, że są one zgodne z potrzebami użytkowników.

Dla menedżerów produktu lub twórców oprogramowania oznacza to lepsze skupienie się na doświadczeniu użytkownika podczas fazy testowania. Oto kluczowe funkcje, które należy uwzględnić w szablonie oceny oprogramowania:

Możliwość dostosowania : Musi być łatwo dostosowywalny do oceny różnych typów oprogramowania

: Musi być łatwo dostosowywalny do oceny różnych typów oprogramowania Struktura i przejrzystość : Szablon musi zawierać przejrzyste sekcje obejmujące istotne aspekty oceny oprogramowania. Powinien być łatwy do zrozumienia , nawet dla użytkowników nietechnicznych

: Szablon musi zawierać przejrzyste sekcje obejmujące istotne aspekty oceny oprogramowania. Powinien być łatwy do zrozumienia nawet dla użytkowników nietechnicznych System punktacji : Szablon oceny oprogramowania powinien mieć spójny system punktacji do oceny rozwiązań programowych w oparciu o różne czynniki, takie jak interfejs użytkownika, integracja i zgodność z przepisami

: Szablon oceny oprogramowania powinien mieć spójny system punktacji do oceny rozwiązań programowych w oparciu o różne czynniki, takie jak interfejs użytkownika, integracja i zgodność z przepisami Szczegółowe kryteria : Powinny istnieć konkretne sekcje/pytania dla każdego czynnika oceny, aby zapewnić dokładną ocenę

: Powinny istnieć konkretne sekcje/pytania dla każdego czynnika oceny, aby zapewnić dokładną ocenę Punkty kontrolne zgodności : Szablon musi zawierać sekcję weryfikującą zgodność oprogramowania z odpowiednimi przepisami

: Szablon musi zawierać sekcję weryfikującą zgodność oprogramowania z odpowiednimi przepisami Perspektywy interesariuszy : Sprawdź, czy szablon wspiera współpracę i poszukiwanie wkładu od różnych interesariuszy, takich jak menedżerowie IT, twórcy oprogramowania i użytkownicy końcowi

: Sprawdź, czy szablon wspiera współpracę i poszukiwanie wkładu od różnych interesariuszy, takich jak menedżerowie IT, twórcy oprogramowania i użytkownicy końcowi Kontrola wersji: Szablon oceny oprogramowania powinien zapewniać dziennik zmian z danymi członka zespołu, który wprowadził zmiany. Pomaga to śledzić nowe funkcje i poprawki błędów

10 szablonów do oceny oprogramowania (Free Software Evaluation Templates)

Oto siedem darmowych szablonów oceny oprogramowania, które ułatwiają porównywanie rozwiązań. ⬇️

1. Szablon oceny heurystycznej ClickUp

Oceniaj użyteczność oprogramowania i zwiększaj zadowolenie klientów dzięki Heurystycznemu szablonowi oceny ClickUp

Złożone oprogramowanie może zakłócać cykl pracy, prowadząc do błędów, niskiej wydajności i wysokich kosztów szkolenia. Tak więc, pierwszą rzeczą do przetestowania przed wydaniem oprogramowania powinno być - czy jest ono przyjazne dla użytkownika i łatwe do dostosowania? Aby ocenić jakość interfejsu, można przeprowadzić ocenę heurystyczną, proces, w którym eksperci stosują ustalone wytyczne w celu zidentyfikowania wad użyteczności, które mogą mieć wpływ na zadowolenie użytkownika. Szablon oceny heurystycznej ClickUp usprawnia ten proces, dostarczając Twojemu zespołowi szczegółową listę kontrolną oceny oprogramowania do przeglądu interfejsu aplikacji i jego jakości - opartą na zasadach użyteczności, standardach branżowych i wymaganiach klienta.

Użyj tego szablonu, aby zidentyfikować tarcia użytkownika, wyzwania nawigacyjne i inne niespójności w oprogramowaniu, które mogą wpływać na wrażenia użytkownika przed wdrożeniem produktu. Szablon organizuje wszystkie informacje dotyczące oceny w jednym miejscu i automatycznie tworzy zadania testowe dla nowych funkcji lub ulepszeń.

Pomaga sprostać wyzwaniom związanym z tworzeniem oprogramowania oceniając najważniejsze aspekty użyteczności, takie jak:

Dostępność : Czy interfejs jest dostępny dla użytkowników technicznych i nietechnicznych, w tym osób niepełnosprawnych?

: Czy interfejs jest dostępny dla użytkowników technicznych i nietechnicznych, w tym osób niepełnosprawnych? Wydajność : Jak szybko użytkownicy mogą zakończyć swoje zadania?

: Jak szybko użytkownicy mogą zakończyć swoje zadania? Przejrzystość : Czy interfejs jest przejrzysty i łatwy do zrozumienia?

: Czy interfejs jest przejrzysty i łatwy do zrozumienia? Informacje zwrotne : Czy pozostawia miejsce na opinie klientów?

: Czy pozostawia miejsce na opinie klientów? Krzywa uczenia się : Czy interfejs jest przyjazny dla początkujących?

: Czy interfejs jest przyjazny dla początkujących? Nawigacja : Czy nawigacja jest prosta?

: Czy nawigacja jest prosta? Zapobieganie błędom : Czy istnieją środki zapobiegające popełnianiu błędów przez użytkowników?

: Czy istnieją środki zapobiegające popełnianiu błędów przez użytkowników? Elastyczność: Czy użytkownicy mogą łatwo przełączać się między funkcjami?

2. Szablon dla programistów od ClickUp

Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp

Jeśli szukasz jednego narzędzia do usprawnienia rozwoju produktu, procesu projektowania i testowania, wypróbuj Szablon rozwoju oprogramowania ClickUp . Pomaga zespołom ds. produktu, projektowania i oceny jakości (QA) współpracować, tworzyć produkty, oceniać projekty i śledzenie kluczowe wskaźniki wydajności rozwoju oprogramowania . Szablony do tworzenia oprogramowania takie jak ten, pozwalają na stworzenie dedykowanej przestrzeni do rozwoju produktu. Możesz użyć tego szablonu do projektowania map drogowych produktów, zarządzania sprintami, adresowania żądań funkcji i śledzenia wydań produktów przy użyciu metodologii Agile, Scrum lub Kanban.

Oto jak szablon może pomóc:

Mapa drogowa produktu i zaległości : Widok elementów dostarczanych oprogramowania i ich aktualnego statusu, tworzenie map drogowych, przyjmowanie zgłoszeń funkcji i raportowanie błędów, zarządzanie zaległościami, wizualizacja zależności i śledzenie osi czasu w celu informowania interesariuszy na bieżąco

: Widok elementów dostarczanych oprogramowania i ich aktualnego statusu, tworzenie map drogowych, przyjmowanie zgłoszeń funkcji i raportowanie błędów, zarządzanie zaległościami, wizualizacja zależności i śledzenie osi czasu w celu informowania interesariuszy na bieżąco Folder projektowy : Pracuj z projektantami w przestrzeni współpracy, w której mogą dodawać i zarządzać zadaniami, połączyć narzędzia takie jak Figma, wdrożyć cykle przeglądu, tworzyć funkcje i wizualne aspekty produktu oraz dokumentować odpowiednie notatki dla każdego kroku

: Pracuj z projektantami w przestrzeni współpracy, w której mogą dodawać i zarządzać zadaniami, połączyć narzędzia takie jak Figma, wdrożyć cykle przeglądu, tworzyć funkcje i wizualne aspekty produktu oraz dokumentować odpowiednie notatki dla każdego kroku Squad 1 (sprinty Scrum) : Używaj gotowych list do planowania, śledzenia, zarządzania i iteracji sprintów. Polegaj na dokumentach Teams, aby ustandaryzować wymagania dotyczące produktu oraz udokumentować role i obowiązki

: Używaj gotowych list do planowania, śledzenia, zarządzania i iteracji sprintów. Polegaj na dokumentach Teams, aby ustandaryzować wymagania dotyczące produktu oraz udokumentować role i obowiązki Squad 2 (Kanban) : Organizuj elementy zaległości i aktualizuj postępy za pomocą kart typu "przeciągnij i upuść". Przeprowadzaj codzienne standupy z gotowym widokiem tablicy i dokumentuj wymagania dotyczące procesu i projektu

: Organizuj elementy zaległości i aktualizuj postępy za pomocą kart typu "przeciągnij i upuść". Przeprowadzaj codzienne standupy z gotowym widokiem tablicy i dokumentuj wymagania dotyczące procesu i projektu Scenariusze i przypadki testowe : Twórz listy zadań dla swojego zespołu QA, aby tworzyć i przeglądać przypadki testowe i scenariusze testowe w celu śledzenia przebiegu testów i dzienników

: Twórz listy zadań dla swojego zespołu QA, aby tworzyć i przeglądać przypadki testowe i scenariusze testowe w celu śledzenia przebiegu testów i dzienników Folder techniczny: Użyj gotowych formularzy błędów do dokumentowania potencjalnych problemów i limitów oraz listy obejść, aby ustandaryzować procesy raportowania błędów

3. Szablon integracji oprogramowania od ClickUp

Szablon integracji oprogramowania ClickUp

Szablon integracji oprogramowania ClickUp to przydatne narzędzie dla Teams planujących integrację różnego oprogramowania. Upraszcza proces integracji, pomagając w wizualizacji połączenia między różnymi aplikacjami.

Szablon integracji oprogramowania zawiera wszystkie niezbędne kody integracji, ułatwiając utrzymanie i aktualizację wszystkich aplikacji w jednym miejscu. Można go używać do tworzenia zadań związanych z integracją i przypisywania ich członkom zespołu.

Szablon pomaga również współpracować z partnerami i dostawcami, poprawiając ogólny koszt i jakość projektu. Oto jak najlepiej wykorzystać ten szablon:

Dodaj szablon do swojego obszaru roboczego

Tworzenie projektów dla każdego celu integracji

Przypisuj i organizuj zadania przy użyciu 15 statusów

Współpraca z interesariuszami w celu przeprowadzenia burzy mózgów

Ustaw powiadomienia, aby być na bieżąco

Monitoruj zadania, aby zapewnić maksymalną wydajność i produktywność

4. Szablon dziennika zmian oprogramowania od ClickUp

Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp

Może zaistnieć potrzeba dodania lub zmodyfikowania funkcji w oprogramowaniu w ramach testów użyteczności. Rejestrowanie tych zmian jest niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób oprogramowanie ewoluowało podczas testów użyteczności. Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp upraszcza ten proces, oferując dedykowaną przestrzeń do dokumentowania wszystkich działań związanych z oprogramowaniem. Szablon ten może być scentralizowanym rejestrem aktualizacji, poprawek błędów i modyfikacji projektu testowego.

Szablon ten zawiera scentralizowaną bazę danych, uporządkowaną historię i wizualną oś czasu, aby pomóc w zarządzaniu całym cyklem życia testów użyteczności.

Użyj go do:

Śledzenia zmian w oprogramowaniu krok po kroku poprzez tworzenie niestandardowych statusów zadań

Organizować i kategoryzować zmiany w oprogramowaniu za pomocą etykiet i atrybutów w celu zapewnienia lepszej widoczności dla zespołu i interesariuszy

Ulepszyć śledzenie zmian w oprogramowaniu za pomocą komentarzy, automatyzacji tworzenia zadań testowych i nie tylko

5. Szablon do testów użyteczności od ClickUp

Szablon do testów użyteczności ClickUp

Czy Twój produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek w wersji beta? Możesz to zrobić płynniej dzięki Szablon do testów użyteczności ClickUp . Ten szablon tablicy pomaga zbierać i organizować informacje zwrotne na temat produktu oraz spostrzeżenia z sesji testów z użytkownikami. Można go również wykorzystać do śledzenia wyników testów użyteczności i planowania iteracji lub ulepszeń w razie potrzeby.

Oto jak ten szablon pomaga ocenić wrażenia użytkownika:

Szybsza identyfikacja obszarów wymagających poprawy

Poprawa doświadczenia użytkownika poprzez rozwiązanie zidentyfikowanych problemów za pomocą konkretnychZadania w ClickUp* Zbieranie informacji zwrotnych na temat interakcji użytkowników z produktem

Uzyskaj szczegółowy wgląd w ogólne powodzenie projektu produktu

Czytaj więcej: 10 przykładów testów użyteczności w celu poprawy wydajności strony internetowej

6. Szablon planu testów użyteczności od ClickUp

Szablon planu testów użyteczności od ClickUp

Jeśli obecnie pracujesz nad prototypem i chcesz wiedzieć, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z nim przed ostatecznym wydaniem, nadszedł czas, aby opracować plan testów użyteczności. Pomaga on zidentyfikować potrzeby użytkowników, potencjalne punkty bólu i oczekiwania na wczesnym etapie, umożliwiając stworzenie produktu zorientowanego na użytkownika.

Z Szablon planu testów użyteczności ClickUp pozwala planować i organizować kompleksowe testy użytkowników. Szablon oferuje niestandardowe pola, takie jak nazwa i opis projektu, zespół, metoda testowa, lider testów i postęp testów, aby posortować dane i skupić się na priorytetach.

Użyj tego szablonu, aby nakreślić cele testowania, przygotować zasoby, ustawić środowiska testowe, analizować dane i tworzyć raporty z opiniami klientów.

7. Szablon oceny oprogramowania Excel przez pdfFiller

via

pdfFiller szablon oceny oprogramowania pdfFiller w Excelu pomaga w ocenie funkcji, wydajności i funkcjonalności oprogramowania.

Załóżmy, że testujesz aplikację przegląd kodu narzędzie z grupą testową prowadzoną przez użytkowników. Możesz użyć tego szablonu jako listy kontrolnej, aby pomóc użytkownikom w ocenie rozwiązania. W ten sposób dowiesz się, jak oprogramowanie radzi sobie z niestandardowymi potrzebami klienta.

Szablon pozwala również użytkownikom dodawać obrazy, podświetlać tekst i zostawiać komentarze. Po otrzymaniu opinii od użytkowników, należy udostępnić szablon interesariuszom, aby podkreślić informacje zwrotne. Oto jak korzystać z tego szablonu:

Ustawienie celu oceny

Zbierz niezbędne informacje o benchmarkach branżowych

Ustal kluczowe kryteria oceny

Przetestuj każde kryterium z użytkownikami

Podsumuj wyniki i zaproponuj rekomendacje dotyczące produktu

Usprawnij proces oceny oprogramowania dzięki ClickUp

Rozwiązanie problemów użytkowników i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek to dwa najważniejsze priorytety w każdym projekcie oprogramowania.

Aby sprostać tym priorytetom, potrzebny jest wydajny system oceny oprogramowania, który pomoże zarządzać zmieniającymi się wymaganiami użytkowników i potrzebami interesariuszy, oceniać doświadczenia użytkowników i identyfikować potencjalne zagrożenia.

Choć brzmi to zniechęcająco, możesz zoptymalizować cały ten proces dzięki szablonom oceny oprogramowania ClickUp. Od usprawnienia rozwoju i testowania przez użytkowników po szczegółowe listy kontrolne do świadomego podejmowania decyzji, te szablony oceny oprogramowania mogą pomóc w każdym aspekcie oceny oprogramowania. Zarejestruj się za Free na ClickUp, aby systematycznie oceniać oprogramowanie i zwiększać zadowolenie użytkowników.