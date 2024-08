Najlepsze szablony listów motywacyjnych w Dokumentach Google w 2024 roku

Wierzcie lub nie, ale aż 77% rekruterów skłania się ku kandydatom, którzy wysyłają list motywacyjny - nawet jeśli jest on opcjonalny!

List motywacyjny to okazja do udostępniania swoich motywacji, celami zawodowymi związanymi z pracą , osiągnięcia i wgląd w swoją osobowość z menedżerami ds. rekrutacji.

Jednak napisanie atrakcyjnego listu motywacyjnego od podstaw może być zniechęcające, zwłaszcza jeśli nie masz pewności, od czego zacząć. Nie martw się! Mamy idealne rozwiązanie: szablony listów motywacyjnych!

Narzędzia takie jak Dokumenty Google oferują szeroki zakres darmowych i wysoce konfigurowalnych szablonów listów motywacyjnych, które sprawiają, że proces ten jest łatwiejszy i bardziej wydajny.

Na tym blogu przedstawimy najlepsze szablony listów motywacyjnych dla Dokumentów Google.

**Co składa się na dobry szablon listu motywacyjnego?

Dobry szablon listu motywacyjnego pomaga stworzyć angażujący i profesjonalny list motywacyjny przedstawiający siebie i swoją ścieżkę kariery. Do zrobienia tego, musi on posiadać:

Profesjonalny wygląd : Wybierz szablon o czystym, przejrzystym wyglądzie, który pomoże ci w jasnym przedstawieniu informacji. Powinien mieć jednolitą czcionkę, marginesy i przestrzenie

: Wybierz szablon o czystym, przejrzystym wyglądzie, który pomoże ci w jasnym przedstawieniu informacji. Powinien mieć jednolitą czcionkę, marginesy i przestrzenie Opcje niestandardowe: : Upewnij się, że szablon, niezależnie od tego, czy jest toszablon mapy kariery lub szablon listu motywacyjnego, pozwala na niestandardowe dostosowanie tekstu, czcionek i kolorów, aby pasowały do osobistego stylu i wymagań związanych z pracą

: Upewnij się, że szablon, niezależnie od tego, czy jest toszablon mapy kariery lub szablon listu motywacyjnego, pozwala na niestandardowe dostosowanie tekstu, czcionek i kolorów, aby pasowały do osobistego stylu i wymagań związanych z pracą Przejrzysta struktura : Upewnij się, że szablon ma przejrzystą strukturę, w tym sekcję nagłówka na twoje dane, krótki wstęp, treść i zakończenie

: Upewnij się, że szablon ma przejrzystą strukturę, w tym sekcję nagłówka na twoje dane, krótki wstęp, treść i zakończenie Wysoka dostępność : Wybierz szablon łatwy w użyciu. Powinien on być dostępny w powszechnie używanych formatach (np. .docx, .PDF) i być kompatybilny z większością popularnych edytorów tekstu

: Wybierz szablon łatwy w użyciu. Powinien on być dostępny w powszechnie używanych formatach (np. .docx, .PDF) i być kompatybilny z większością popularnych edytorów tekstu Pozytywny ton: Wybierz szablon o pozytywnym, pewnym siebie i profesjonalnym tonie, aby zaangażować rekruterów i odzwierciedlić swój entuzjazm

Darmowe szablony listów motywacyjnych w Dokumentach Google

Oto najlepsze darmowe szablony listów motywacyjnych w Dokumentach Google:

1. Szablon listu motywacyjnego do CV w Dokumentach Google

via Gdoc The Cover Letter for Resume Template to szablon listu motywacyjnego dostępny za darmo w Dokumentach Google. Jego wyczyszczona, przejrzysta struktura jasno prezentuje informacje czytelnikom. Posiada dedykowaną przestrzeń na dodanie danych osobowych, takich jak numer telefonu, ID e-mail i adres.

Możesz użyć tego prostego szablonu, aby podkreślić swoje doświadczenie i umiejętności oraz wyjaśnić, dlaczego dobrze nadajesz się do roli, o którą się ubiegasz. Wyraźnie wzmiankuj również, dlaczego dana rola Cię pociąga.

Szablon jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu można zmienić format, kolory i czcionki. Jest kompatybilny z Google Slides, Microsoft PowerPoint i MacOS Keynote.

2. Szablon podstawowego listu motywacyjnego w Dokumentach Google

via Gdoc Ten profesjonalny szablon listu motywacyjnego oferuje czysty i elegancki wygląd, który sprawi, że Twój list motywacyjny będzie się wyróżniał.

Szablon zawiera zawartość, która wyraża odsetki na danej pozycji i wyszczególnia poprzednie role i osiągnięcia. Możesz także podkreślić swoją karierę zawodową za pomocą osiągnięć i konkretnych wskaźników.

Jest też specjalna sekcja opisująca powody, dla których warto zainteresować się daną firmą. Ostatnie linijki odnoszą się do załączonego CV, notatki z podziękowaniami i entuzjazmu dla roli.

Ten wstępnie zaprojektowany dokument można łatwo edytować w Dokumentach Google, a jego przejrzysta struktura zapewnia czytelność i profesjonalizm. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących pracy, które chcą wywrzeć trwałe wrażenie.

3. Szablon listu motywacyjnego do podania o pracę w Dokumentach Google

via Gdoc Ten darmowy szablon listu motywacyjnego w Dokumentach Google ma przyjazny dla użytkownika układ i elegancki wygląd. Co najlepsze? Zawiera wskazówki, jak sprawić, by list motywacyjny brzmiał bardziej profesjonalnie i przyciągał uwagę rekruterów. Wskazówki obejmują korektę, użycie prostej czcionki, podział na krótkie akapity i dobrą organizację informacji.

Podkreślono również znaczenie nie powtarzania informacji z CV i dostosowania listu do każdego pracodawcy. Jeśli wierzysz w wywieranie maksymalnego wpływu za pomocą kilku słów, szablon listu motywacyjnego jest idealnym rozwiązaniem.

Pro Tip: Użyj Szablony ClickUp aby stworzyć idealny list motywacyjny i CV. ClickUp oferuje ponad 1000 szablonów o różnym stopniu złożoności (dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych), typach i zastosowaniach. Możesz również łatwo tworzyć nowe szablony, aby zaspokoić swoje potrzeby.

4. Szablon listu motywacyjnego na staż w Dokumentach Google

via Gdoc Szukasz stażu? Mamy coś dla Ciebie! Szablon listu motywacyjnego na staż w Dokumentach Google podkreśla twoje umiejętności, zapał, status akademicki i długoterminowe cele, aby zaimponować rekruterom.

Możesz podzielić się swoimi odsetkami związanymi ze stażem w konkretnej firmie, podkreślając wyjątkowe usługi, recenzje i reputację, które przyciągnęły cię do tej roli. Możesz również wyrazić swoje cele zawodowe i sposób, w jaki staż jest z nimi zgodny.

Zdobycie stażu podczas studiów nie jest łatwym zadaniem, ale ten szablon usprawnia i ułatwia ten proces.

Zaprojektowany, aby sprostać powszechnemu wyzwaniu studentów, jakim jest ograniczone doświadczenie zawodowe, ten profesjonalnie sformatowany szablon stanowi idealną platformę do zaprezentowania umiejętności i aspiracji na poziomie podstawowym.

5. Szablon profesjonalnego listu motywacyjnego w Dokumentach Google

via Gdoc Jest to kolejna darmowa opcja w galerii szablonów Dokumentów Google. W przeciwieństwie do innych szablonów na liście, ten wykorzystuje szare, czarne i brązowe kolory do podkreślenia ważnych informacji. Możesz umieścić swoje dane kontaktowe po prawej stronie, podczas gdy informacje menedżera ds. rekrutacji znajdują się tuż pod Twoim imieniem i nazwiskiem.

Przejrzysty układ pomaga oddzielić informacje i sprawia, że list jest atrakcyjny wizualnie. Szablon można edytować, aby uwzględnić informacje o poprzednich rolach zawodowych, przyczynach zmiany ścieżki kariery umiejętności, osiągnięcia, kwalifikacje edukacyjne i powody ubiegania się o tę pracę.

Bonus: Ubiegasz się o rolę kierownika projektu? Sprawdź naszą listę szablony CV dla kierowników projektów .

Jak napisać skuteczny list motywacyjny?

Nie da się zaprzeczyć potędze szablonów. Skracają one pracę związaną z przygotowaniem listu motywacyjnego od podstaw i są niezwykle wygodne i skuteczne. Jednakże, aby skutecznie korzystać z szablonów, należy znać podstawowe elementy listu motywacyjnego.

List motywacyjny to zazwyczaj pierwsze wrażenie rekrutera. Dlatego warto zadbać o to, by dokładnie przedstawiał on motywacje, umiejętności i odsetki kandydatów.

Oto jak napisać skuteczny list motywacyjny:

Badaj, badaj, badaj

Zanim zaczniesz pisać list motywacyjny, przeprowadź dokładny research. Odwiedź stronę internetową firmy, aby poznać jej misję, wartości, produkty i usługi. Przeczytaj najnowsze artykuły lub informacje prasowe na temat firmy, aby być na bieżąco.

Uważnie przeczytaj ogłoszenie o pracę, aby zrozumieć wymagane kwalifikacje i obowiązki oraz podkreślić umiejętności, których wymaga dana rola. Na przykład, jeśli stanowisko wymaga biegłej znajomości języka Python i zarządzania projektami, w liście motywacyjnym podkreśl swoje doświadczenie w kodowaniu w języku Python i zarządzaniu projektami.

Wybierz odpowiedni szablon

Następnie wybierz szablon odpowiedni dla branży i roli. Na przykład, jeśli ubiegasz się o rolę projektanta graficznego, wybierz unikalny i innowacyjny projekt listu motywacyjnego, który podkreśli twoją kreatywność.

Upewnij się, że szablon:

Prezentuje informacje w profesjonalnej i wyczyszczonej strukturze

Pasuje do CV pod względem stylu czcionki, rozmiaru czcionki i schematu kolorów, zapewniając spójny wygląd

Umożliwia łatwe niestandardowe dostosowanie

Jest czytelny, z wystarczającą ilością białej przestrzeni, odpowiednimi marginesami i czytelnym rozmiarem czcionki

Lista imion i nazwisk oraz danych kontaktowych

W górnej części listu motywacyjnego należy umieścić wzmiankę o swoim imieniu i nazwisku oraz dane kontaktowe. Dodaj szczegóły takie jak:

Imię i nazwisko zapisane większą, pogrubioną czcionką

Tytuł zawodowy pod imieniem i nazwiskiem

Aktualny adres zamieszkania

Profesjonalny adres e-mail

Numer telefonu

Miasto i stan/kraj

Połączony link do strony internetowej, profilu LinkedIn lub portfolio

Dołącz imię i nazwisko odbiorcy

Zamiast używać zwrotu "Szanowny Panie", zaadresuj list motywacyjny bezpośrednio do menedżera ds. rekrutacji. Możesz znaleźć jego nazwisko, przechodząc do ogłoszenia o pracę lub przeszukując stronę LinkedIn firmy. Zwrócenie się do konkretnej osoby pokazuje, że zrobione zostało zadanie domowe.

Jeśli jednak nie możesz znaleźć nazwiska, zaadresuj list do firmy lub działu.

Spraw, aby wstęp był odsetki

Menedżerowie ds. rekrutacji otrzymują setki listów motywacyjnych. Nie mają wystarczająco dużo czasu, aby przeczytać każdy z nich. Dlatego też wstęp, pierwszy akapit listu motywacyjnego, powinien być chwytliwy, istotny i zapadający w pamięć. Powinien wyrażać entuzjazm związany z daną rolą.

Uwzględnij następujące elementy:

Pozycja, o którą się ubiegasz

Dotychczasowe osiągnięcia związane z rolą

Dlaczego chcesz objąć tę rolę

Co wyróżnia Cię spośród innych kandydatów

Możesz również dołączyć osobiste połączenie z firmą lub referencje, jeśli są dostępne.

Załącz wszystkie szczegóły

Główna część listu motywacyjnego powinna zawierać wszystko, co sprawia, że jesteś wykwalifikowanym kandydatem na daną rolę. Kiedy pisząc ofertę pracy lub listu motywacyjnego, skorzystaj ze wskazówek zawartych w ogłoszeniu o pracę. Podkreśl swoje umiejętności i osiągnięcia, które są istotne dla danej roli.

Wyjaśnij, w jaki sposób pasujesz do roli, opisując swoje wartości i styl pracy zgodny z kulturą firmy. Chodzi o to, aby podzielić się tym, co wniesiesz do tabeli, jeśli dołączysz do firmy.

I choć może to być kuszące, nie wymieniaj wszystkich swoich poprzednich ról. Zamiast tego skup się na tych najbardziej istotnych.

Napisz mocne zakończenie

Nadszedł czas na zakończenie listu motywacyjnego. Napisz mocne zakończenie, w którym podkreślisz swój entuzjazm dla danej pozycji i firmy. Grzecznie zasugeruj, że warto podjąć dalsze kroki, takie jak rozmowa telefoniczna lub rozmowa kwalifikacyjna, aby omówić swoją aplikację.

Pamiętaj, aby podziękować czytelnikowi za poświęcony czas i uwagę. Użyj profesjonalnego zakończenia, takiego jak "z poważaniem" lub "z wyrazami szacunku"

Możesz użyć Narzędzia do pisania AI do tworzenia doskonałych listów motywacyjnych. Najlepsze narzędzia pomagają w ustawieniu tonu wiadomości, jej edycji, korekcie i sugerują poprawki.

Wskazówki do zapamiętania podczas pisania listu motywacyjnego

Oto kilka wskazówek, o których należy pamiętać podczas pisania listu motywacyjnego:

Niestandardowy charakter listu motywacyjnego

Chociaż korzystanie z tego samego listu motywacyjnego dla wszystkich ofert pracy może być wygodne, ogólne aplikacje zmniejszają szanse na zatrudnienie. Zawsze poświęć czas na zapoznanie się z firmą i dostosuj swój list do konkretnych ofert pracy.

Podkreśl swoje osiągnięcia

Liczby mogą mieć większy wpływ niż słowa, zwłaszcza gdy wymieniasz swoje osiągnięcia. Podaj konkretne przykłady w liście motywacyjnym. Wymień swoje osiągnięcia za pomocą liczb.

Na przykład: "Opracowałem nowy protokół obsługi klienta, który skrócił czas reakcji o 40% i zwiększył wyniki zadowolenia klientów o 15%"

Pomoże to pokazać wpływ Twojej pracy na poprzednich pracodawców lub projekty.

Utrzymaj to krótko i profesjonalnie

List motywacyjny powinien być zwięzły i na temat. Menedżerowie ds. rekrutacji nie mają czasu na czytanie długich esejów. Dlatego staraj się używać mniej słów, aby wywrzeć maksymalny wpływ.

Idealny list motywacyjny ma nie więcej niż jedną stronę i powinien składać się z trzech do czterech akapitów. Należy unikać puchu i ogólnych stwierdzeń.

Upewnij się, że Twój ton jest konwersacyjny, ale profesjonalny i pełen szacunku. Unikaj używania slangu, zbyt swobodnego języka lub żartów, które mogą zostać źle zinterpretowane. Używaj jasnego i prostego języka bez żargonu branżowego. Na przykład:

"Piszę, aby wyrazić moje zainteresowanie pozycją koordynatora ds. marketingu w [nazwa firmy], zgodnie z ogłoszeniem na [tablica ofert pracy]. Dzięki silnej pasji do marketingu i udokumentowanemu śledzeniu powodzenia, jestem przekonany, że mogę znacząco przyczynić się do realizacji celów Twojego zespołu." _

"Aplikuję na pozycję koordynatora ds. marketingu w [nazwa firmy] zgodnie z ogłoszeniem na [tablica ofert pracy]. Ostatnia kampania firmy, [Konkretna kampania], pokazuje silne zrozumienie niszy [Rynek docelowy] i jest zgodna z moją pracą w [Odpowiednie doświadczenie]." _

Postępuj zgodnie z instrukcjami

Jeśli ogłoszenie o pracę wymaga czegoś konkretnego w aplikacji, ważne jest, aby się do tego zastosować. Na przykład, może zawierać konkretne instrukcje dotyczące formatu pliku: "Prześlij list motywacyjny w formacie PDF, a w nazwie pliku umieść swoje imię i nazwisko oraz tytuł stanowiska"

Pro Tip: Używaj spójnych, opisowych nazw plików, takich jak "Doe_John_Resume.pdf" w celu łatwej identyfikacji. Świadczy to o profesjonalizmie i robi wrażenie na potencjalnych pracodawcach.

Ogłoszenie o pracę lub post może również zawierać konkretne przesłane wytyczne lub instrukcje dotyczące zawartości. Przeczytaj je uważnie i postępuj zgodnie z wymaganiami. Dbałość o szczegóły to umiejętność, która jest zawsze doceniana.

Uzupełnij luki w zatrudnieniu

Jeśli w twoim CV są jakieś luki, list motywacyjny jest idealnym miejscem, aby je uzupełnić. Pomoże ci to zapewnić więcej kontekstu i uspokoić potencjalnych dostawców.

Bądź szczery na temat tej luki, podkreśl wszelkie istotne działania, które mogłeś podjąć w jej trakcie i pokaż gotowość do przywrócenia kariery na właściwe tory .

Weryfikacja przed wysłaniem

Na koniec, nie zapomnij sprawdzić listu motywacyjnego przed jego wysłaniem. Zwróć uwagę na błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Użyj Grammarly lub narzędzia AI, takiego jak ClickUp Brain do zrobienia. Upewnij się również, że informacje zawarte w liście motywacyjnym są zgodne z CV.

Przeczytaj swój list na głos, aby wyłapać błędy lub niezręczne sformułowania.

Popraw swoje błędy w pisaniu, aby zrobić nieskazitelne wrażenie dzięki ClickUp Brain

Pro Tip: Użyj ClickUp Brain do napisania i dopracowania listu motywacyjnego. Może on wykryć problemy z pisownią, gramatyką i ortografią oraz zasugerować dostosowanie tonu. Może nawet pomóc w przeprowadzeniu burzy mózgów w celu stworzenia bardziej kreatywnych listów motywacyjnych.

Zarządzaj swoimi poszukiwaniami pracy z ClickUp

Poszukiwanie nowej pracy może być ekscytującym procesem. Może być jednak również wyczerpujące i denerwujące. W tym miejscu pomocne może okazać się narzędzie do zarządzania wydajnością i projektami, takie jak ClickUp.

ClickUp to wszechstronne narzędzie zwiększające wydajność, które znacznie usprawnia proces poszukiwania pracy, zapewniając organizację, koncentrację i wydajność. Od organizowania podań o pracę po śledzenie terminów ich składania - ClickUp pozwala ci na zrobienie tego wszystkiego.

Twórz dedykowane zadania dla każdej aplikacji o pracę, researchu i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej w Kalendarzu ClickUp

Na przykład, Widok kalendarza w ClickUp może pomóc w ustawieniu terminów dla każdego podania o pracę i rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz wizualizować swój harmonogram, koordynować wydarzenia, śledzić zadania i synchronizować je z aplikacją Kalendarz. Przypomnienia ClickUp zapewniają, że nigdy nie przegapisz terminu składania podań o pracę. Możesz również dołączyć załączniki i daty. Przypomnieniami można zarządzać z dowolnego urządzenia, w tym z pulpitu i urządzeń mobilnych.

Kartikeya Thapliyal, Product Manager w Smallcase, tak wypowiada się o ClickUp:

_Korzystanie z kalendarzy w celu zakończenia zadań przed upływem terminów jest zawsze kluczowe. Dzięki ClickUp jest to bardzo łatwe, ponieważ terminy są widoczne w kalendarzach wraz z zadaniami, więc planowanie dnia/tygodnia jest bardzo łatwe i szybkie

Kartikeya Thapliyal, Product Manager w Smallcase

Przyjrzyjmy się niektórym z jego funkcji:

Zaawansowana dokumentacja

Użyj opcji bogatego formatu, aby wyróżnić swój list motywacyjny Dokumenty ClickUp może pomóc w tworzeniu, przechowywaniu i zarządzaniu wszystkimi dokumentami. Napisz wiele listów motywacyjnych, edytuj je i śledź zmiany za pomocą Docs. Typ czcionki, rozmiar, wysokość, szerokość strony i inne elementy są w pełni konfigurowalne.

Twórz nowe szablony listów motywacyjnych, aby mieć pod ręką wiele opcji, i korzystaj z funkcji współpracy, aby zaprosić mentora lub znajomych do dopracowania tych dokumentów i przekazania opinii.

Możliwości AI

Pisanie listów motywacyjnych dostosowanych do potrzeb z ClickUp Brain

O ClickUp Brain pisaliśmy już wcześniej i jest to naprawdę potężny asystent do pisania unikalnych i skutecznych listów motywacyjnych. Możesz pisać zawartość dostosowaną do roli, badać tematy, dopracowywać koncepcje, sprawdzać gramatykę i dopracowywać język, aby uzyskać większą czytelność.

Zadaj ClickUp Brain pytania dotyczące konkretnych umiejętności lub doświadczeń, które możesz podkreślić, aby ulepszyć swój list. Może również pomóc w tworzeniu niestandardowych szablonów listów motywacyjnych. Możesz nawet użyć AI do przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej . Na przykład, poproś ClickUp Brain o podsumowanie rozwoju branży i przeanalizowanie działań konkurencji, abyś był w pełni na bieżąco z branżą potencjalnego pracodawcy.

Używaj ClickUp Brain bezpośrednio w Docs

Pro Tip: ClickUp Brain może być używany bezpośrednio w Docs, aby pomóc Ci napisać i edytować list motywacyjny.

Gotowe szablony Szablon poszukiwania pracy ClickUp jest niezbędnym narzędziem dla osób poszukujących pracy. Pomaga gromadzić oferty pracy z różnych źródeł w jednym miejscu. Możesz organizować aplikacje, śledzić kontakty i rozmowy z rekruterami oraz znaleźć odpowiednią pracę. To idealny sposób na wprowadzenie listów motywacyjnych w życie!

Szablon do poszukiwania pracy ClickUp

Szablon pomaga:

Wizualizować postęp za pomocą widoków, takich jak aplikacje priorytetowe, scena aplikacji, lista firm itp.

Ustawienie celów w poszukiwaniu pracy

Tworzyć różne dokumenty aplikacyjne dopasowane do różnych ról i firm

Zdobądź wymarzoną pracę z ClickUp

Szablony listów motywacyjnych w Dokumentach Google to praktyczne i skuteczne rozwiązanie dla osób poszukujących pracy, które chcą stworzyć dopracowane i profesjonalne listy motywacyjne. Korzystając z tych szablonów, możesz zaoszczędzić czas i zapewnić spójność swoich aplikacji.

ClickUp dostarcza jednak jeszcze szerszą gamę konfigurowalnych szablonów, które są dostosowane do różnych stylów i branż, umożliwiając dostosowanie listu motywacyjnego do konkretnych stanowisk, o które się ubiegasz.

Co więcej, możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami mogą również sprawić, że poszukiwanie pracy będzie łatwiejsze i mniej czasochłonne. Skorzystaj z jego wszechstronnych funkcji, aby nigdy nie przegapić terminu składania aplikacji i szybko znaleźć wymarzoną pracę. Zarejestruj się za Free już dziś!

I wszystkiego najlepszego w podróży!