Najlepsze oprogramowanie do rejestru ryzyka w 2024 roku (Free i płatne)

Wszyscy wiemy, że każdy biznes wiąże się z pewnym ryzykiem. Właśnie dlatego solidne oprogramowanie rejestrujące ryzyko jest niezbędne w zestawie narzędzi każdego kierownika projektu.

Niezależnie od tego, czy jest to wyzwanie finansowe, czy wąskie gardło związane z projektem - dzięki narzędziu rejestru ryzyka Ty i Twój zespół możecie podejmować decyzje oparte na danych i płynnie poruszać się po każdym zagrożeniu biznesowym.

Jeśli jesteś menedżerem ds. ryzyka w projekcie, który ocenia narzędzia do programu zarządzania ryzykiem, jesteś we właściwym miejscu! Przez lata wraz z pracownikami ClickUp przetestowaliśmy niezliczoną liczbę programów do prowadzenia rejestru ryzyka, próbując znaleźć najbardziej efektywne narzędzie do tego celu.

Na tym blogu przedstawię listę 10 najlepszych programów do zarządzania ryzykiem, z których korzystaliśmy i które pokochaliśmy. Zaczynamy!

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do rejestru ryzyka?

Idealne narzędzie do rejestrowania ryzyka służy przede wszystkim trzem celom - identyfikacja ryzyka zarządzanie i ograniczanie ryzyka. Oto pięć podstawowych kryteriów, których należy szukać w narzędziu, aby zapewnić skuteczne śledzenie i zarządzanie ekspozycją na ryzyko:

Łatwość obsługi: Wybierz narzędzie, które ma przyjazny dla użytkownika interfejs i wymaga minimalnej krzywej uczenia się. Pomoże to tobie i innym właścicielom ryzyka w płynnym poruszaniu się po nim i czerpaniu z niego maksymalnych korzyści

Wybierz narzędzie, które ma przyjazny dla użytkownika interfejs i wymaga minimalnej krzywej uczenia się. Pomoże to tobie i innym właścicielom ryzyka w płynnym poruszaniu się po nim i czerpaniu z niego maksymalnych korzyści Dostosowanie: Wybierz narzędzie do zarządzania ryzykiem z szerokim zakresem niestandardowym. W ten sposób można dostosować je do unikalnych potrzeb zarządzania ryzykiem w firmie

Wybierz narzędzie do zarządzania ryzykiem z szerokim zakresem niestandardowym. W ten sposób można dostosować je do unikalnych potrzeb zarządzania ryzykiem w firmie Automatyzacja cyklu pracy: Wybierz narzędzie do rejestru ryzyka, które może zautomatyzować powtarzalne zadania. Minimalizuje to ręczną pracę przy przeprowadzaniu oceny ryzyka i usprawnia proces zarządzania ryzykiem

Wybierz narzędzie do rejestru ryzyka, które może zautomatyzować powtarzalne zadania. Minimalizuje to ręczną pracę przy przeprowadzaniu oceny ryzyka i usprawnia proces zarządzania ryzykiem Integracja: Poszukaj narzędzia, które integruje się ze wszystkimi głównymi narzędziami i oprogramowaniem, z którym pracujesz na co dzień. Pomaga to zoptymalizować cykl pracy

Poszukaj narzędzia, które integruje się ze wszystkimi głównymi narzędziami i oprogramowaniem, z którym pracujesz na co dzień. Pomaga to zoptymalizować cykl pracy Raportowanie i analityka: Wybierz narzędzie, które zapewnia raportowanie i analizę zarządzania ryzykiem w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizować ograniczanie ryzyka

10 najlepszych programów do rejestracji ryzyka do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 najlepszych płatnych i darmowych programów do rejestracji ryzyka na mojej liście:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania ryzykiem)

Kompleksowy zestaw funkcji ClickUp sprawia, że jest to moje ulubione oprogramowanie do zarządzania ryzykiem. Jednak jego wszechstronność to tylko jedna z cech, które sprawiają, że to narzędzie jest tak dobrym wyborem. ClickUp jest również wysoce konfigurowalny, oparty na współpracy i wydajny - idealny przepis na zoptymalizowane zarządzanie ryzykiem.

Aby dać ci krótkie pojęcie o ofercie ClickUp, podsumuję kilka jego najlepszych funkcji zarządzania ryzykiem.

Sprawdź raportowanie statusu projektu, zobacz, jakie zadania są należne i przeanalizuj wysiłek swojego zespołu, aby dokładnie obliczyć ryzyko za pomocą ClickUp Dashboards

Po pierwsze, dostępne są Pulpity ClickUp to dla mnie jedna z najlepszych funkcji platformy. Często nie jesteśmy w stanie prawidłowo przewidzieć ryzyka związanego z projektem, ponieważ nie możemy śledzić jego statusu, zasobów itp. Pulpity ClickUp to ułatwiają. Dają mi one szybki, łatwy do zrozumienia widok wszystkich moich trwających projektów, co pomaga mi z wyprzedzeniem identyfikować i rozwiązywać wszelkie nadchodzące wyzwania.

Użyj funkcji śledzenia czasu w ClickUp do śledzenia i regulowania godzin pracy pracowników

Czas jest najważniejszym zasobem ze wszystkich - i kierownicy projektów już o tym wiedzą. Śledzenie czasu w ClickUp umożliwia mi rozważne korzystanie z tego zasobu. Podoba mi się sposób, w jaki śledzi on ilość czasu spędzonego nad konkretnym zadaniem i odpowiednio szacuje wymagania czasowe projektu.

Automatyzacja zarządzania ryzykiem projektów z ClickUp Automations

Czy intensywny cykl pracy przeszkadza w skutecznym zarządzaniu ryzykiem? Przysięgam na Automatyzacja ClickUp aby pomóc mi w tym aspekcie! Pozwala mi tworzyć niestandardowe automatyzacje, aby zapewnić, że wszystkie moje projekty zostaną zrealizowane na czas. Co więcej, z ponad 100 konfigurowalnymi szablonami do wyboru, pomaga mi również w automatyzacji wszystkich zadań, które w przeciwnym razie pochłaniałyby cenny czas i wydajność mojego zespołu.

Szablon Rejestru Ryzyka w Zarządzaniu Ryzykiem ClickUp

Mówiąc o szablonach, czy mówiłem ci o szablonie Szablon rejestru ryzyka ClickUp ? Szablon ten, przeznaczony wyłącznie dla Teams, które chcą ograniczać ryzyko i zarządzać nim, pomaga mi

Identyfikować potencjalne ryzyka na długo przed ich urzeczywistnieniem

Śledzenie statusu ryzyka, własności i wpływu, aby zrozumieć jego głębokość

Organizować oceny ryzyka, aby rozwiązywać je w systematyczny sposób

Podsumowując, ClickUp znacznie usprawnił dla mnie zarządzanie ryzykiem, zmniejszając liczbę narzędzi, których używałem do tego celu.

Najlepsze funkcje ClickUp

limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć niewielkiej krzywej uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Starter: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,600+ recenzji)

(9,600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,100 recenzji)

2. Mitratech (najlepszy do zarządzania ryzykiem prawnym)

via Mitratech Kompleksowe rozwiązania Government, Risk & Compliance (GRC) firmy Mitratech należą do jej najbardziej pożądanych ofert. Zostały one zaprojektowane, aby pomóc zachować zgodność z przepisami niezależnie od branży lub standardów, pod które podlega Twój biznes. Oprogramowanie pomaga monitorować zgodność wewnątrz organizacji, a także z zewnętrznymi dostawcami. Znacząco zmniejsza ryzyko prawne, które może powstać w wyniku zaniedbania i zwiększa wydajność.

Najlepsze funkcje Mitratech

Wybór z zakresu dostosowanych rozwiązań GRC, aby znaleźć najbardziej odpowiednie dla swojego biznesu

Mierzenie i monitorowanie poziomu zgodności organizacji

Twórz, uruchamiaj i zarządzaj przepływami pracy zarządzania ryzykiem w swoich organizacjach

Wykorzystaj funkcje współpracy w aplikacji, aby zmaksymalizować wydajność komunikacji w całym zespole

Mitratech limit

Oferuje niestandardową elastyczność w ograniczonym zakresie

Wymaga stromej krzywej uczenia się

Ceny Mitratech

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Mitratech

G2: N/A

N/A Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

3. Hyperproof (najlepszy do śledzenia i zarządzania ryzykiem braku zgodności)

via Hyperproof IHyperproof specjalizuje się w tradycyjnym zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu dostawcami i zarządzaniu audytami. Zawiera ponad 90 szablonów ram zgodności, aby spełnić różnorodne wymagania zgodności różnych firm.

Platforma jest wysoce zaawansowana. Większość funkcji śledzenia i ograniczania ryzyka jest zautomatyzowana, co minimalizuje zakres interwencji człowieka, a tym samym błędów. Jest to kolejny ważny powód, dla którego oprogramowanie do zarządzania ryzykiem znajduje się na naszej liście.

Najlepsze funkcje

Zapewnienie zgodności z ponad 100 ramami, takimi jak SOC 2, HIPPA, RODO i FedRAMP

Korzystaj z wbudowanych pulpitów z możliwością eksportu, aby mieć oko na stan ryzyka

Automatyzacja zarządzania ryzykiem dostawców w celu zmniejszenia ryzyka strat

Usprawnienie przygotowania audytu wewnętrznego poprzez centralizację pracy w jednym miejscu

Integracja z narzędziami takimi jak Azure, GitHub, Google Drive i innymi

Hiperproof limit

Złożony proces ustawień i konfiguracji

Niestandardowe funkcje są bardzo limitowane

Odporne ceny

Niestandardowy cennik

Niezawodne oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (127 recenzji)

4.6/5 (127 recenzji) Capterra: 4.8/5 (48 recenzji)

4. Platforma Diligent One (najlepsza do zarządzania ryzykiem IT)

via Diligent One Platforma Diligent One (dawniej HighBond) to platforma do zarządzania i ograniczania ryzyka. Jeśli prowadzisz biznes IT, gorąco polecam to oprogramowanie. Jego oferta - od zarządzania ryzykiem dostawcy po ERM - jest precyzyjnie dostosowana do potrzeb branży IT.

Diligent One działa jako skonsolidowana platforma, na której można sprawdzić cały profil ryzyka organizacji - i to jest dla mnie jeden plus. Co więcej, jego ciągłe monitorowanie zapewnia zgodność z przepisami i brak ryzyka na wszystkich frontach biznesowych.

Najlepsze funkcje platformy Diligent One

Wykorzystaj moc AI do śledzenia i ograniczania ryzyka

Połączenie platformy z dowolnym wybranym źródłem danych w celu zmaksymalizowania wydajności cyklu pracy

Otrzymuj dokładne dane i spostrzeżenia, aby zapobiegać ryzyku i podejmować świadome decyzje

Integracja z wiodącym oprogramowaniem, takim jak Salesforce, Microsoft, Oracle itp

Limity platformy Diligent One

Złożony proces ustawień

Ograniczone funkcje aplikacji mobilnej

Ceny platformy Siligent One

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje platformy Diligent One

G2: 4.3/5 (124 recenzje)

4.3/5 (124 recenzje) Capterra: 4.5/5 (83 opinie)

5. ServiceNow (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania ryzykiem)

via ServiceNow To kolejna platforma oparta na AI, która upraszcza zarządzanie ryzykiem.

ServiceNow to zintegrowana platforma, która pomaga śledzić, monitorować i kontrolować ryzyko jednocześnie. Od polityki i zarządzania ryzykiem zgodności po zarządzanie ryzykiem operacyjnym - to oprogramowanie ułatwia to wszystko. Oparte na AI, ServiceNow zapewnia automatyzację i centralizację większości działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. To solidne narzędzie, które umożliwia podejmowanie lepszych, opartych na danych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Umożliwienie analizy wpływu na biznes w celu ustalenia priorytetów i reagowania na ryzyko z maksymalną wydajnością

Przewidywanie i zapobieganie ryzyku dzięki narzędziom i funkcjom opartym na AI

Wykorzystanie danych o ryzyku do rozważnego określania zakresu i priorytetów planów audytów

Uzyskaj dokładną analizę wydajności, aby przewidywać trendy i wyprzedzać konkurencję

Integracja z narzędziami takimi jak Microsoft, Salesforce, Oracle itp

Limity usługi ServiceNow

Wymaga rozszerzenia konfiguracji

Może być zbyt skomplikowany dla niektórych Teams

Ceny ServiceNow

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4.4/5 (1,988 recenzji)

4.4/5 (1,988 recenzji) Capterra: 4.5/5 (246 opinii)

6. TimeCamp (najlepszy do śledzenia ryzyka związanego z projektem)

via TimeCamp TimeCamp jest pomocniczym narzędziem w moim zestawie narzędzi do zarządzania ryzykiem. Będąc narzędziem do śledzenia czasu, pomoże ci kontrolować projekt oś czasu, a tym samym uniknąć związanego z tym ryzyka.

Tym, co odróżnia TimeCamp od innych narzędzi typu time tracker dostępnych na rynku, jest kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w projektach. Po pierwsze, jest to w pełni zautomatyzowane narzędzie, co oznacza, że nie musisz wykonywać żadnych czynności związanych ze śledzeniem czasu ręcznie. Poza tym służy ono do kilku celów - śledzenia godzin rozliczeniowych, wydajności, rentowności, frekwencji itp.

Najlepsze funkcjeTimeCamp

Śledzenie czasu pracy w celu lepszego zrozumienia wymagań czasowych projektu

Uzyskanie wglądu w czasie rzeczywistym w postęp prac i status projektu, aby zapobiec przekroczeniu limitów

Wykorzystanie funkcji śledzenia GPS do śledzenia lokalizacji i wydajności pracowników w terenie

Rejestrowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy na potrzeby raportowania wydajności

Integracja z innymi narzędziami w cyklu pracy, takimi jak Quickbooks, Github, Airtable, Jira itp.

limityTimeCamp

Skupia się głównie na śledzeniu czasu pracy, jest mniej skuteczny w zarządzaniu ryzykiem

Brak integracji z ważnymi narzędziami do zarządzania ryzykiem

Ograniczone możliwości offline

CenyTimeCamp

Free Forever

Starter: $1.99/miesiąc na użytkownika

$1.99/miesiąc na użytkownika Premium: $3.99/miesiąc za użytkownika

$3.99/miesiąc za użytkownika Ultimate: $5.99/miesiąc na użytkownika

$5.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $14.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzjeTimeCamp

G2: 4.7/5 (304 recenzje)

4.7/5 (304 recenzje) Capterra: 4.7/5 (597 opinii)

7. GOAT (najlepszy do śledzenia i oceny ryzyka)

via GOAT Jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia w obsłudze pełnoprawnego narzędzia do rejestru ryzyka, GOAT jest dla Ciebie idealny. Oprócz solidnych funkcji, może pochwalić się uproszczonym wyglądem i interfejsem, który ułatwia pracę.

Jeśli chodzi o jego ofertę, jest wiele rzeczy w GOAT Risk, które uważam za przydatne. Po pierwsze, zawiera kilka konfigurowalnych szablonów rejestru ryzyka które można wdrożyć, aby rozpocząć inicjatywy związane z zarządzaniem ryzykiem. Dzięki funkcji przeciągnij i upuść ocena ryzyka funkcja oceny punktowej pozwala nadać priorytet ryzyku w celu jego skutecznego rozwiązania. Co więcej, GOAT jest również wysoce oparty na współpracy. Jeśli masz zespół pracowników zajmujących się danym projektem, możesz zaprosić ich do współpracy nad narzędziem i zająć się każdym ryzykiem na bieżąco.

Najlepsze funkcje GOAT

Tworzenie i przeglądanie profili ryzyka dla każdego działu Business, projektu itp

Formułowanie i wdrażanie planów działania SMART dzięki funkcji samooceny ryzyka kontroli

Automatyzacja cyklu pracy w celu śledzenia i zarządzania każdym działaniem związanym z projektem i minimalizowania przyszłych zagrożeń

Przypisywanie metryk do ryzyka w celu jego monitorowania i obsługi z podejściem zorientowanym na wyniki

Uzyskaj szczegółowe, oparte na danych raporty i analizy oceny ryzyka

GOAT limit

Nie jest dostępna wersja próbna/plan Free Plan

Ograniczone funkcje niestandardowe

Brak możliwości integracji

GOAT Risk pricing

Starter: $400/rok

$400/rok Standard: $1,200/rok

$1,200/rok Enterprise: $4,800/rok

$4,800/rok Enterprise PRO: $7200/rok

Oceny i opinie oGOAT Risk

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (51 recenzji)

8. Resolver (najlepszy do zarządzania ryzykiem w Enterprise)

via Resolver Resolver to kolejna dobrze znana nazwa w lidze narzędzi do rejestrowania ryzyka. Chociaż jego funkcje obejmują audyt, zgodność i kilka innych form zarządzania ryzykiem, uważam, że najlepiej nadaje się do radzenia sobie z ryzykiem w przedsiębiorstwie

Funkcje ERM Resolvera są kompleksowo zaprojektowane. Ujednolicone rejestry ryzyka sprzyjają wewnętrznej współpracy, zapewniając dostawcom dostęp do danych dotyczących ryzyka dla wszystkich zainteresowanych działów w organizacji. Narzędzie jest również wystarczająco konfigurowalne. Każde rozwiązanie ERM można spersonalizować zgodnie z potrzebami biznesowymi. Ponadto Resolver ułatwia automatyzację procesów i cyklów pracy w celu usprawnienia operacji.

Najlepsze funkcje Resolver

Dostęp do pulpitu w celu widoku i udostępniania danych dotyczących ryzyka w zwizualizowanym formularzu

Otrzymywanie szczegółowych, dokładnych raportów i analiz w celu podejmowania decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w oparciu o dane

Wykorzystanie solidnych integracji oprogramowania do importowania danych dotyczących ryzyka z jednego systemu do drugiego

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Jira i Microsoft Azure

Resolver limit

Limit funkcji aplikacji mobilnej

Może być zbyt skomplikowana dla niektórych Teamsów

Ceny Resolver

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Resolver

G2: 4.4/5 (107 recenzji)

4.4/5 (107 recenzji) Capterra: 4.4/5 (46 opinii)

9. MasterControl (najlepsze rozwiązanie do zarządzania ryzykiem jakości)

via MasterControl MasterControl Quality Excellence ułatwia zarządzanie ryzykiem jakości dla przedsiębiorstw. Jego wszechstronne możliwości pomagają łatwo spełnić wszystkie standardy jakości i zgodności.

Dla mnie najlepszą częścią tego narzędzia jest jego 360-stopniowe podejście. Oferta MasterControl w zakresie zarządzania ryzykiem jakości zaczyna się od analizy ryzyka, a kończy na świadomości ryzyka. To dogłębne podejście sprawia, że nadaje się do zarządzania i monitorowania każdego ryzyka w każdym punkcie produkcji. Zapewnia również zgodność z każdym wymogiem zgodności i zawsze gotowość do audytu.

Najlepsze funkcje MasterControl

Uruchamianie ocen ryzyka jakości z dowolnego miejsca w systemie w celu identyfikacji i ograniczania ryzyka związanego z produktem na wczesnej scenie

Śledzenie i zarządzanie szkoleniami pracowników w celu zapewnienia zgodności z przepisami i normami jakości

Automatyzacja planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych

Przyspieszenie działań związanych z ryzykiem poprzez natychmiastowe przeglądanie i zatwierdzanie dokumentów za pomocą elektronicznych cykli pracy i podpisów

MasterControl limit

Użytkownicy stwierdzili, że interfejs jest trudny w nawigacji

Oferuje niestandardowe funkcje w ograniczonym zakresie

Ceny MasterControl

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MasterControl

G2: 4.3/5 (323 opinie)

4.3/5 (323 opinie) Capterra: 4.5/5 (422 opinie)

10. Archer IT (najlepszy do zintegrowanego zarządzania ryzykiem)

via Archer Community Zakończę tę listę zintegrowanym narzędziem do zarządzania ryzykiem - Archer IT. Archer specjalizuje się we wszystkich rodzajach zgodności i zarządzania ryzykiem. Obejmuje to zarządzanie audytami, zarządzanie dokumentami, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa, ERM i tak dalej.

Chociaż wymaga to pewnej krzywej uczenia się, można wiele zrobić z Archer IT, gdy już się do niego przyzwyczaisz. Jest to wysoce elastyczna platforma, która dostosowuje się do unikalnych potrzeb każdej organizacji w zakresie zgodności z przepisami. Dla mnie tym, co wyróżnia Archer, jest jego projekt oparty na współpracy. Można również zaprosić interesariuszy do udziału w skutecznym zarządzaniu ryzykiem, czego nie oferuje większość platform.

Najlepsze funkcje Archer IT

Tworzenie scentralizowanych rejestrów ryzyka w celu dokumentowania, monitorowania i zarządzania różnymi rodzajami ryzyka biznesowego

Współpraca z członkami Teams w organizacji w celu lepszego zarządzania ryzykiem

Identyfikacja i kategoryzacja procesów i systemów organizacji w celu wczesnego określania ryzyka

Uzyskiwanie kompleksowych informacji w celu lepszej priorytetyzacji ryzyka

Archer IT limit

Wymaga stromej krzywej uczenia się

Użytkownicy stwierdzili, że proces wdrażania jest złożony i długotrwały

Ceny Archer IT

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Archer IT

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

Przeczytaj również:_ Wszystko o listach kontrolnych oceny ryzyka Zarządzanie ryzykiem w projektach z ClickUp

Niezależnie od branży, w której działasz, zarządzanie ryzykiem i automatyzacja działań związanych ze zgodnością z przepisami doprowadzą do powodzenia projektu.

Jest jednak pewien haczyk - na rynku dostępnych jest wiele narzędzi i oprogramowania do rejestrowania ryzyka w przedsiębiorstwie, więc znalezienie idealnego dla swojego biznesu jest trudniejsze niż kiedykolwiek.

Pozwól ClickUp zaoszczędzić sobie kłopotów.

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie typu "wszystko w jednym", które zawiera funkcje i możliwości wykraczające poza podstawową rejestrację ryzyka i ułatwiające ogólne zarządzanie ryzykiem.

Wybierz ClickUp jako kompleksowe rozwiązanie zapewniające wydajność, rentowność i rozwój. Uzyskaj darmowe konto już dziś. Zarejestruj się tutaj !