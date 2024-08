5 darmowych szablonów wyników ankiet usprawniających projektowanie i analizę ankiet

Dane nie kłamią. Im więcej danych posiadasz, tym trafniejsze mogą być Twoje decyzje.

Większość firm wie o tym aż za dobrze. "Większość", ponieważ giganci branżowi, tacy jak Blockbuster, Curves i Aéropostale nie - ich ignorancja i niedopatrzenia w zakresie opinii klientów i zmieniających się preferencji doprowadziły do ich upadku.

Ta trudna rzeczywistość służy jako lekcja dla wszystkich biznesów, dużych i małych. Aby uniknąć tego samego losu, organizacje muszą gromadzić wiarygodne dane na temat swoich klientów, pracowników i interesariuszy.

W tym miejscu pojawiają się ankiety. Pomagają one zrozumieć opinie klientów, interesariuszy i zadowolenie pracowników.

Dzięki ankietom można przewidywać potrzeby klientów, przewidywać trendy wśród pracowników i identyfikować szanse rynkowe przed konkurencją.

Aby zmaksymalizować wartość wyników ankiet, należy przekształcić surowe dane w przydatne informacje

W tym miejscu z pomocą przychodzą nasze szablony wyników ankiet (Free). Pomogą one wydobyć wartość z ankiet, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji opartych na danych.

Czym są szablony wyników ankiet?

Szablon wyników ankiety to wstępnie zbudowana struktura, która pomaga organizować, analizować i prezentować dane ankietowe

Dzięki szablonom ankiet można zasadniczo uporządkować format i strukturę raportów z ankiet, zapewniając przejrzyste i atrakcyjne wizualnie prezentacje. Pomaga to skutecznie przekazywać wyniki i inne przydatne informacje bez przytłaczania odbiorców.

Ponadto szablony raportów z wynikami ankiet - zwłaszcza te zbudowane w oparciu o narzędzia do analizy danych lub zarządzania bazami danych - zapewniają nawet wsparcie dla filtrów danych i szczegółowych wykresów, umożliwiając tworzenie szczegółowych raportów.

Oto podział typowych sekcji, które składają się na szablon raportu z wynikami ankiety:

Podsumowanie : Przegląd (lub sekcja TL;DR) wyjaśniający, dlaczego przeprowadziłeś ankietę i kluczowe ustalenia

: Przegląd (lub sekcja TL;DR) wyjaśniający, dlaczego przeprowadziłeś ankietę i kluczowe ustalenia Cele ankiety i metodologia : Obejmuje to, czego chciałeś się dowiedzieć z ankiety i kto jest jej celem

: Obejmuje to, czego chciałeś się dowiedzieć z ankiety i kto jest jej celem Proces ankiety : Może to wyjaśniać, jakiej platformy użyłeś do stworzenia ankiety, strategii dystrybucji (e-mail, media społecznościowe, strony osób trzecich) i jak planujesz ją przeanalizować

: Może to wyjaśniać, jakiej platformy użyłeś do stworzenia ankiety, strategii dystrybucji (e-mail, media społecznościowe, strony osób trzecich) i jak planujesz ją przeanalizować Analiza danych: Najważniejsza sekcja. Tutaj interpretujesz swoje dane i wizualizujesz je, aby podkreślić trendy i wzorce

Najważniejsza sekcja. Tutaj interpretujesz swoje dane i wizualizujesz je, aby podkreślić trendy i wzorce Kluczowe wnioski : Wypunktowana lista podsumowująca najważniejsze wnioski z ankiety

: Wypunktowana lista podsumowująca najważniejsze wnioski z ankiety Rekomendacje : Praktyczne pomysły dla twojego zespołu, np. jak mogą ulepszyć konkretny proces lub opracować nowe produkty

: Praktyczne pomysły dla twojego zespołu, np. jak mogą ulepszyć konkretny proces lub opracować nowe produkty Załącznik: Opcjonalna sekcja, która może pełnić funkcję dodatkowych informacji, takich jak kwestionariusz ankiety lub odpowiedzi na fragmenty pytań otwartych

W zależności od stylu pracy i wewnętrznych procesów, szablon wyników ankiety można utworzyć za pomocą dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji, a nawet bazy danych.

Co składa się na dobry szablon wyników ankiety?

Pomyśl o szablonie wyników ankiety jako o projekcie końcowego raportu z ankiety. Wpływa on na sposób sortowania danych ankiety i, co ważniejsze, na sposób ich wyświetlania.

Źle zaprojektowany (lub niezgrabny) szablon może utrudnić konsolidację danych. Co więcej, może dezorientować odbiorców, co jest ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, gdy na spotkaniu obecni są liderzy zespołów, menedżerowie (lub CXO).

Oto kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze szablonu raportu z wyników ankiety:

Wyczyszczona struktura: Szablon powinien mieć logiczny przepływ, prowadzący użytkowników przez kluczowe sekcje, takie jak wprowadzenie, wizualizacja danych, kluczowe wnioski i zalecenia

Szablon powinien mieć logiczny przepływ, prowadzący użytkowników przez kluczowe sekcje, takie jak wprowadzenie, wizualizacja danych, kluczowe wnioski i zalecenia Atrakcyjność wizualna: Szablon powinien mieć przejrzysty wygląd i minimalny bałagan. Punkty bonusowe, jeśli pozwala na oznakowanie go logo i kolorami firmy lub użycie czcionek

Szablon powinien mieć przejrzysty wygląd i minimalny bałagan. Punkty bonusowe, jeśli pozwala na oznakowanie go logo i kolorami firmy lub użycie czcionek Wizualizacja danych: Poszukaj różnych wykresów, grafów i tabel, abyś mógł przedstawić wyniki w sposób łatwy do zrozumienia

Poszukaj różnych wykresów, grafów i tabel, abyś mógł przedstawić wyniki w sposób łatwy do zrozumienia Możliwości drążenia danych : Jeśli jesteś kimś, kto pracuje asynchronicznie, to opcja pozwalająca widzom na sortowanie i filtrowanie danych może być szczególnie przydatna

: Jeśli jesteś kimś, kto pracuje asynchronicznie, to opcja pozwalająca widzom na sortowanie i filtrowanie danych może być szczególnie przydatna Możliwości niestandardowe : Zależnie od rodzaju ankiety, możesz chcieć dodać dodatkowe sekcje. Szablon wyników ankiety powinien to uwzględniać

: Zależnie od rodzaju ankiety, możesz chcieć dodać dodatkowe sekcje. Szablon wyników ankiety powinien to uwzględniać Automatyzacja: Niezwykle przydatna funkcja - poszukaj szablonu (lub raczej platformy), który pozwala na synchronizację odpowiedzi z ankietą formularza opinii z raportowaniem w czasie rzeczywistym . W ten sposób nie trzeba dodawać każdej odpowiedzi ręcznie

Na koniec warto utworzyć zbiór szablonów wyników ankiet dla różnych Teams lub typów ankiet. Na przykład, można użyć jednego szablonu wyników ankiety dla ankiet HR, a innego dla ankiet

ankiety niestandardowe dla klientów

. Dzięki temu raportowanie trafia do każdego odbiorcy.

5 darmowych szablonów wyników ankiet do wykorzystania w 2024 roku

At

ClickUp

przygotowaliśmy listę pięciu darmowych szablonów - niektórych specyficznych dla danego działu, a niektórych ogólnych - które pomogą Ci odkryć kluczowe spostrzeżenia i skutecznie wizualizować dane.

Oto one.

1. Szablon wyników ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Śledź opinie o produktach, konsoliduj odpowiedzi, a nawet przydzielaj im zadania za pomocą szablonu ClickUp Product Feedback Survey Template

Ankiety dotyczące opinii o produkcie pozwalają zebrać bezpośrednie spostrzeżenia klientów na temat ich doświadczeń związanych z korzystaniem z produktu. Może to obejmować rzeczy, które lubią, których nie lubią, które uważają za mylące, a nawet funkcje, które chcieliby dodać do swojej platformy.

Takie

badania użytkowników

również ujawniają ukryte problemy z użytecznością, które mogą nie być widoczne podczas wewnętrznych testów.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do hostowania tych

ankiety dotyczące opinii o produktach

ale wiesz też, że nie jest to proces zrobiony raz na zawsze. Będziesz raczej musiał często powtarzać ten proces i, co ważniejsze, uwzględniać je w kolejnych iteracjach produktu.

Oznacza to śledzenie informacji zwrotnych i ustawienie procesu, aby się do nich odnieść - i tutaj jest miejsce dla

Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp

błyszczy.

Oto jak możesz go użyć:

Zacznij od ustawienia formularza ankiety z

Formularze ClickUp

i udostępnianie go użytkownikom.

Gdy niestandardowi użytkownicy zaczną odpowiadać na ankietę, ich odpowiedzi zostaną automatycznie dodane do

Projekty ClickUp

odpowiedzi te można również przypisać jako zadania, dzięki czemu można śledzić ich postęp i informować klientów, gdy opinie zostaną rozpatrzone.

Przypisuj informacje zwrotne członkom zespołu jako zadania w ClickUp Projects i upewnij się, że niczego nie przeoczysz

W niestandardowym widoku "Product Ratings View" możesz zobaczyć, jak Twoi klienci oceniają Twoją platformę na podstawie siedmiu kryteriów:

Jakość

Cena

Doświadczenie pierwszego użycia

Użyteczność

Niestandardowa obsługa klienta

Doświadczenie związane z zakupem

Wrażenia z użytkowania

Możesz pogrupować opinie w oparciu o różne oceny i wyświetlić je jako Tablicę Kanban . Daje to skonsolidowany widok tego, jak użytkownicy reagują na twoją platformę, na przykład ile osób jest zadowolonych, a ile nie.

Tworzenie Tablicy Kanban ClickUp poprzez grupowanie przesłanych zgłoszeń na podstawie typu oceny i uzyskanie widoku z lotu ptaka na zebrane odpowiedzi

Krótko mówiąc, szablon ankiety ClickUp Product Feedback Survey oferuje ustrukturyzowany i skuteczny sposób nie tylko gromadzenia i analizowania opinii, ale także podejmowania działań na ich podstawie, co prowadzi do lepszego rozwoju produktu i poprawy doświadczenia użytkownika.

2. Szablon planu działania dotyczącego wyników ankiety zaangażowania ClickUp

Stwórz plan działania w oparciu o wyniki badania zaangażowania pracowników, korzystając z szablonu ClickUp Engagement Survey Results Action Plan Template

Następny szablon jest przeznaczony specjalnie dla zespołów HR, zwłaszcza tych, które przeprowadzają okresowe kontrole Pulsu w celu oceny

poziom zadowolenia pracowników

.

The

Szablon planu działania na podstawie wyników ankiety zaangażowania ClickUp

wykorzystuje strukturę 4M1E (Człowiek, Maszyna, Materiał, Metoda, Środowisko) do kategoryzacji opinii pracowników i poprawy zaangażowania w miejscu pracy.

Zbudowany ponad

Dokumenty ClickUp

-narzędzie do wspólnego zarządzania dokumentami - szablon zawiera trzy sekcje:

Przegląd : Udostępnianie krótkiego podsumowania TL;DR celów i wyników ankiety

: Udostępnianie krótkiego podsumowania TL;DR celów i wyników ankiety Analiza : Ta sekcja zawiera dwie tabele. Pierwsza z nich opisuje problem, jego przyczynę i grupę 4M1E, do której należy. Druga przedstawia rozwiązanie problemu

: Ta sekcja zawiera dwie tabele. Pierwsza z nich opisuje problem, jego przyczynę i grupę 4M1E, do której należy. Druga przedstawia rozwiązanie problemu Status i zalecenia: Ostatni etap, w którym można dodać kluczowe wnioski i śledzić postępy

Dokument zawiera również sekcję firmową, którą można oznaczyć nazwą firmy, logo i innymi elementami. Możesz również wykorzystać inne funkcje ClickUp, takie jak

ClickUp Brain

-wirtualny asystent oparty na AI, który pomoże Ci edytować raport z wynikami ankiety, podsumować kluczowe wnioski lub przetłumaczyć go na inny język.

Zlokalizuj swój raport wyników ankiety zaangażowania za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain może również pomóc w innych zadaniach, takich jak dzielenie tabel na możliwe do wykonania kroki i wydobywanie konkretnych spostrzeżeń z raportu na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym.

Ogólnie rzecz biorąc, szablon ten usprawnia proces, umożliwiając zespołom HR przeglądanie

wyników ankiet pracowniczych

wspólnie i stworzyć plan działania.

Czytaj także:_

pytania i przykłady oceny 360 dla menedżerów

3. Szablon wyników badania satysfakcji klienta ClickUp

Dowiedz się, jak zadowoleni są klienci z Twojego produktu (i agentów wsparcia) dzięki szablonowi wyników badania satysfakcji klientów ClickUp

Czy Twój zespół Customer Experience (CX) przeprowadza ankiety satysfakcji, aby zrozumieć, jak zadowoleni są klienci z produktu, usługi lub ogólnego doświadczenia związanego z marką? W takim razie

Szablon wyników badania satysfakcji klientów ClickUp

może być szczególnie przydatny.

Dostosuj formularz ankiety satysfakcji klienta do swoich celów i procesów biznesowych

Umożliwia zarządzanie formularzem ankiety i monitorowanie odpowiedzi z jednego miejsca.

Formularz ankiety zawiera pytanie o wydajność agenta wsparcia, dzięki czemu można również ocenić efektywność zespołu wsparcia i wydajność produktu.

Zawiera również trzy domyślne widoki:

Widok formularza , w którym można edytować i wyświetlać podgląd formularza ankiety

, w którym można edytować i wyświetlać podgląd formularza ankiety Widok respondentów , który wyświetla listę wszystkich indywidualnych odpowiedzi

, który wyświetla listę wszystkich indywidualnych odpowiedzi Widok tablicy_, w którym można śledzić, czy ankieta została wysłana do klienta, czy nie

Co więcej, można również tworzyć niestandardowe widoki, takie jak

Widok wykresu Gantta ClickUp

lub pulpit do wizualizacji wyników ankiet. A ponieważ pulpit ma opcję automatycznego odświeżania, zawsze będziesz mieć dostęp do najnowszych danych.

Utwórz niestandardowy pulpit, aby uzyskać widok wyników satysfakcji klientów w czasie rzeczywistym

**Ten szablon umożliwia CX Teams podejmowanie decyzji opartych na danych, które poprawiają jakość obsługi klienta i zwiększają retencję. Ponadto można wizualizować trendy za pomocą pulpitów w czasie rzeczywistym, aby zawsze mieć puls na temat nastrojów klientów.

4. Szablon spotkania dotyczącego przeglądu wyników ankiety by SlidesGo

przez

SlidesGo

Jeśli zrobiłeś krótką ankietę lub chcesz podzielić się jej sednem ze swoim zespołem na następnym spotkaniu i potrzebujesz slajdów do zrobienia prezentacji swoich przemyśleń, to aplikacja

Szablon na spotkanie dotyczące przeglądu wyników ankiety od SlidesGo

to doskonała opcja.

Zawiera on 23 wstępnie zaprojektowane slajdy i umożliwia dodanie czterech sekcji do zestawu slajdów - podsumowania, analizy danych, kluczowych wniosków i kolejnych kroków . Zapewnia on również asortyment zasobów graficznych do wizualizacji danych (takich jak tabele, łączniki i schematy blokowe), a nawet ikony i obrazy specyficzne dla branży, dzięki czemu można tworzyć odpowiednie raporty z badań.

Jest to wspólny szablon dla różnych funkcji - od marketingu po HR, dzięki czemu można go powielić dla dowolnej ankiety bez konieczności tworzenia prezentacji od podstaw.

5. Szablon infografiki z wynikami ankiety od SlidesGo

przez

SlidesGo

Jest to szablon prezentacji, który może być niestandardowy w Microsoft PowerPoint, Google Slides, a nawet Canva. **Ma proporcje 16:9, dzięki czemu nadaje się do prezentacji na większych ekranach i podczas spotkań osobistych, a także podczas połączeń wideo podczas spotkań zdalnych

Model z dużą ilością grafiki sprawia, że jest to świetny szablon do ankiet, takich jak badania rynku, prace naukowe, artykuły badawcze i tak dalej, w których uzyskuje się wiele odpowiedzi i zależność od danych w celu udostępniania wyników.

Dostępnych jest ponad 30 różnych infografik w różnych wzorach: wykresy słupkowe, wykresy kołowe, a nawet wizualizacje mapy świata. Każdą z nich można dostosować do wizualizacji danych zebranych za pomocą ankiet.

Szablon ten służy jednak wyłącznie do wizualizacji danych badawczych; analizę należy przeprowadzić za pomocą innego narzędzia.

Organizuj ankiety i odkrywaj istotne informacje dzięki ClickUp

Podczas gdy tradycyjne narzędzia, takie jak dokumenty i arkusze kalkulacyjne, oferują elastyczność w wizualizacji wyników ankiet, mogą być czasochłonne, szczególnie w przypadku zarządzania wieloma ankietami lub dużymi zbiorami danych.

Dlatego też polecamy ClickUp, który oferuje scentralizowane rozwiązanie usprawniające cały cykl pracy z ankietami.

Twórz i udostępniaj ankiety za pomocą ClickUp Formularze, a następnie bez wysiłku przejdź do tworzenia wnikliwych raportów za pomocą ClickUp Dokumenty. A dzięki wbudowanym wykresom i opcjom wizualizacji danych możesz wizualizować swoje dane w ciągu kilku minut.

ClickUp wykracza jednak poza proste raportowanie. Na przykład ClickUp Brain umożliwia wydobywanie głębokich spostrzeżeń z danych w celu identyfikacji ukrytych trendów. Co więcej, Twój zespół może samodzielnie analizować raporty z ankiet.

Gotowy do uproszczenia danych powstania, analizy i raportowania?

i zacznij od razu.