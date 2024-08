Jak czerpać korzyści z ekspertów merytorycznych w pracy?

"60% treści w Internecie jest zduplikowanych", mówi Gary Illyes analityk trendów Google dla webmasterów.

Jak więc szukać cennych wskazówek dotyczących złożonych projektów lub znaleźć innowacyjne pomysły biznesowe, gdy wszyscy prawie uczą się tych samych technik lub pomysłów?

Z pomocą przychodzą eksperci merytoryczni (MŚP)!

Załóżmy, że rozpoczynasz nową kampanię marketingową dla najnowocześniejszego produktu technologicznego. MŚP zajmujące się brandingiem lub marketingiem produktów technologicznych może pomóc w znalezieniu i zdefiniowaniu propozycji wartości.

To tylko jeden z przykładów. Oprócz praktycznego mentoringu i wskazówek, zaangażowanie ekspertów merytorycznych w projekty może często prowadzić do unikalnych, niewykorzystanych możliwości.

Ważne jest jednak, aby jasno nakreślić i poprowadzić ich rolę w projekcie, aby mogli ci pomóc w najlepszy możliwy sposób.

Na tym blogu omówimy ekspertów merytorycznych, ich role i sposób, w jaki mogą przyczynić się do sukcesu projektu.

Czym jest ekspert merytoryczny?

Ekspert merytoryczny (SME) to osoba posiadająca głęboką i specjalistyczną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w określonej dziedzinie.

Mogą oni pomóc w poruszaniu się po niuansach danej dziedziny, zapewniając nieoceniony wgląd w badania branżowe, doskonalenie procesów i zarządzanie projektami.

Ponieważ spędzili lata na doskonaleniu swojej wiedzy w określonym obszarze, mogą zapewnić unikalny wgląd w niszowy problem branżowy, z którym w przeciwnym razie możesz mieć trudności.

Podczas gdy koncepcja eksperta merytorycznego (SME) może wydawać się nowa, jej rdzeń istnieje od wieków. Nawet w starożytnej Grecji każdy wiedział, do kogo udać się po najlepszą poradę w zakresie filozofii (pomyśl o Sokratesie!). Byli to oryginalni MŚP, nawet jeśli nie nazwalibyśmy ich tak w tamtych czasach.

Przenosząc się do XX wieku, rozwój złożonych dziedzin, takich jak psychologia i zarządzanie, stworzył zapotrzebowanie na ludzi ze sformalizowaną wiedzą specjalistyczną do budowy samochodów lub organizowania grupy ludzi do pracy w fabrykach (pomyśl o Henrym Fordzie). Eksperci ci odegrali istotną rolę w kształtowaniu wszystkiego, od edukacji po praktyki biznesowe, takie jak ośmiogodzinny dzień pracy.

via ford Nie możemy również pominąć roli I i II wojny światowej, co jeszcze bardziej podkreśla wartość specjalistycznej wiedzy na temat prognozowania pogody, wiedzy geograficznej i lepszych technologii latania.

Sam termin "MŚP" jest prawdopodobnie wynalazkiem z połowy XX wieku, ale koncepcja ludzi posiadających głęboką wiedzę i wykorzystujących ją do kierowania innymi istnieje od bardzo dawna.

Wiedza niszowa MŚP jest zazwyczaj zdobywana poprzez:

Bogate doświadczenie

MŚP od lat stawiają czoła trudnym wyzwaniom w swoich branżach, opracowują najlepsze narzędzia i techniki branżowe oraz zdobywają umiejętności rozwiązywania złożonych problemów za pomocą unikalnych podejść. Są również prawdopodobnie innowatorami lub liderami eksperymentów w określonym temacie. Dzięki swojej dogłębnej wiedzy branżowej, mogą wymyślać kreatywne rozwiązania szybciej niż specjaliści ogólni.

Na przykład, kierownik projektu budowlanego z wieloletnim doświadczeniem w branży może być wyjątkowym MŚP w zakresie oprogramowania narzędzi do budowania zespołu specjalnie dla branży budowlanej.

Rygorystyczna edukacja

Oprócz doświadczenia, MŚP posiadają również zaawansowane stopnie naukowe lub specjalistyczne certyfikaty, które pomagają im zdobyć umiejętności techniczne. Na przykład role projektowe certyfikat Project Management Professional (PMP) wskazuje na solidne podstawy metod zarządzania projektami, zarządzanie zespołem i komunikacja z interesariuszami

Oto kilka przykładów tego, jak MŚP przyczyniają się do rozwoju różnych branż:

Sektor technologiczny: MŚP projektują innowacyjne rozwiązania i rozwiązują złożone problemy. Na przykład, MŚP zajmujące się cyberbezpieczeństwem przewidują taktyki hakerów i projektują najnowocześniejsze zabezpieczenia w celu ochrony krytycznych systemów

MŚP projektują innowacyjne rozwiązania i rozwiązują złożone problemy. Na przykład, MŚP zajmujące się cyberbezpieczeństwem przewidują taktyki hakerów i projektują najnowocześniejsze zabezpieczenia w celu ochrony krytycznych systemów Produkcja: MŚP optymalizują procesy produkcyjne i zapewniają kontrolę jakości w oparciu o cele organizacyjne. Inżynierowie robotyki, jako MŚP, wykraczają poza programowanie robotów. Analizują linie produkcyjne, identyfikują wąskie gardła i optymalizują procesy pod kątem maksymalnej wydajności i jakości

MŚP optymalizują procesy produkcyjne i zapewniają kontrolę jakości w oparciu o cele organizacyjne. Inżynierowie robotyki, jako MŚP, wykraczają poza programowanie robotów. Analizują linie produkcyjne, identyfikują wąskie gardła i optymalizują procesy pod kątem maksymalnej wydajności i jakości Usługi finansowe: Finansowe MŚP poruszają się po przepisach i zarządzają ryzykiem. Na przykład specjaliści ds. zgodności z przepisami rozszyfrowują złożone zasady, doradzają w zakresie strategii ograniczania ryzyka i zapewniają płynne operacje finansowe w granicach prawa

Rola eksperta merytorycznego

Eksperci merytoryczni są cennymi zasobami w każdej branży, dzięki ich głębokiej wiedzy i doświadczeniu.

Role MŚP zazwyczaj dzielą się na trzy główne kategorie:

1. Dzielenie się wiedzą i edukacja

Rozpowszechnianie wiedzy : MŚP służą jako skarbnice wiedzy w swoich organizacjach, dzieląc się wiedzą ekspercką i spostrzeżeniami z kolegami i współpracownikamikomitet sterującyczłonkami z pomocąszablonów bazy wiedzy. Może to oznaczać tworzenie materiałów szkoleniowych, prowadzenie prezentacji lub sesji dzielenia się wiedzą

: MŚP służą jako skarbnice wiedzy w swoich organizacjach, dzieląc się wiedzą ekspercką i spostrzeżeniami z kolegami i współpracownikamikomitet sterującyczłonkami z pomocąszablonów bazy wiedzy. Może to oznaczać tworzenie materiałów szkoleniowych, prowadzenie prezentacji lub sesji dzielenia się wiedzą Mentoring i coaching : MŚP prowadzą i szkolą mniej doświadczonych członków organizacji, aby z czasem zbudować pulę wewnętrznych ekspertów. Tworzy to kulturę ciągłego uczenia się w organizacji

: MŚP prowadzą i szkolą mniej doświadczonych członków organizacji, aby z czasem zbudować pulę wewnętrznych ekspertów. Tworzy to kulturę ciągłego uczenia się w organizacji Bycie na bieżąco z najnowszymi trendami: Są na bieżąco z najnowszymi trendami i osiągnięciami w swojej branży, włączają nową wiedzę do swojej pracy i dzielą się nią z organizacją w razie potrzeby

2. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Analizowanie złożonych problemów : MŚP przodują w rozkładaniu złożonych problemów na mniejsze elementy, identyfikowaniu przyczyn źródłowych i ocenianiu potencjalnych rozwiązań. Ich dogłębne zrozumienie pozwala im na dokładniejszą ocenę ryzyka i wyników

: MŚP przodują w rozkładaniu złożonych problemów na mniejsze elementy, identyfikowaniu przyczyn źródłowych i ocenianiu potencjalnych rozwiązań. Ich dogłębne zrozumienie pozwala im na dokładniejszą ocenę ryzyka i wyników Wskazówki strategiczne : Eksperci merytoryczni są strategicznymi myślicielami. Zapewniają cenne spostrzeżenia i zalecenia dotyczące strategicznego i opartego na danych procesu decyzyjnego

: Eksperci merytoryczni są strategicznymi myślicielami. Zapewniają cenne spostrzeżenia i zalecenia dotyczące strategicznego i opartego na danych procesu decyzyjnego Zapewnienie jakości: Zapewnianie jakości w organizacjach poprzez definiowanie i utrzymywanie wysokiej jakości standardów, audytowanie istniejących procesów, identyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł i zalecanie środków optymalizacji procesów - wszystko to jest wykonywane przez MŚP

3. Współpraca i komunikacja

Wypełnianie luki: MŚP działają jako łącznik między zespołami technicznymi (np. zespołem ds. rozwoju oprogramowania) a zespołami nietechnicznymi (zespołem ds. marketingu). Wyjaśniają złożone koncepcje prostym językiem, aby poprawić zrozumienie i dostosowanie dla wszystkich zainteresowanych stron. Pomaga to w jasnej komunikacji między działami

MŚP działają jako łącznik między zespołami technicznymi (np. zespołem ds. rozwoju oprogramowania) a zespołami nietechnicznymi (zespołem ds. marketingu). Wyjaśniają złożone koncepcje prostym językiem, aby poprawić zrozumienie i dostosowanie dla wszystkich zainteresowanych stron. Pomaga to w jasnej komunikacji między działami Współpraca z innymi ekspertami: MŚP często współpracują z innymi ekspertami ze swojej dziedziny lub z tymi z dyscyplin uzupełniających. Taka współpraca skutkuje opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań dla trudnych problemów. Na przykład, jeśli zespół inżynierów biomedycznych (MŚP w projektowaniu urządzeń medycznych) współpracuje w celu stworzenia spersonalizowanej aplikacji opieki zdrowotnej, będą potrzebować MŚP w dziedzinie opieki zdrowotnej, aby zapewnić wgląd w informacje związane ze zdrowiem. MŚP ds. bezpieczeństwa danych będzie również wymagane do zapewnienia bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi osobowymi użytkowników

MŚP często współpracują z innymi ekspertami ze swojej dziedziny lub z tymi z dyscyplin uzupełniających. Taka współpraca skutkuje opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań dla trudnych problemów. Na przykład, jeśli zespół inżynierów biomedycznych (MŚP w projektowaniu urządzeń medycznych) współpracuje w celu stworzenia spersonalizowanej aplikacji opieki zdrowotnej, będą potrzebować MŚP w dziedzinie opieki zdrowotnej, aby zapewnić wgląd w informacje związane ze zdrowiem. MŚP ds. bezpieczeństwa danych będzie również wymagane do zapewnienia bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi osobowymi użytkowników Komunikacja zewnętrzna: Czasami MŚP reprezentują swoje organizacje na wydarzeniach branżowych lub konferencjach i dzielą się swoją wiedzą z szeroką publicznością

Wypełniając te obowiązki, MŚP napędzają innowacje, pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji i zapewniają sukces projektu.

Przykłady scenariuszy dla MŚP

Chociaż MŚP istnieją we wszystkich dziedzinach, oto kilka przykładów ilustrujących ich role w różnych branżach:

Pisarz techniczny: MŚP zajmujące się pisaniem technicznym koncentruje się na specjalizacji w konkretnej dziedzinieoprogramowaniu opartym na wiedzy lub języku programowania, tworząc jasne i zwięzłe podręczniki użytkownika lub dokumentację API dla programistów. Ich głębokie zrozumienie technologii zapewnia, że dokumentacja jest dokładna, kompleksowa i dostosowana do docelowych odbiorców

MŚP zajmujące się pisaniem technicznym koncentruje się na specjalizacji w konkretnej dziedzinieoprogramowaniu opartym na wiedzy lub języku programowania, tworząc jasne i zwięzłe podręczniki użytkownika lub dokumentację API dla programistów. Ich głębokie zrozumienie technologii zapewnia, że dokumentacja jest dokładna, kompleksowa i dostosowana do docelowych odbiorców Menedżer produktu: MSP ds. zarządzania produktem dla systemu zarządzania treścią (CMS) posiada dogłębne zrozumienie cech i funkcjonalności platformy. Wykorzystują tę wiedzę, aby zapewnić, że treści związane z produktem zaspokajają specyficzne potrzeby bazy użytkowników

MSP ds. zarządzania produktem dla systemu zarządzania treścią (CMS) posiada dogłębne zrozumienie cech i funkcjonalności platformy. Wykorzystują tę wiedzę, aby zapewnić, że treści związane z produktem zaspokajają specyficzne potrzeby bazy użytkowników Specjalista SEO: Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) to rozległa dziedzina, a wiedza specjalistyczna może być dostosowana do różnych branż. Na przykład specjalista ds. SEO w handlu elektronicznym może posiadać dogłębne zrozumienie optymalizacji strony produktu, intencji użytkownika i analizy konkurencji w przestrzeni handlu detalicznego online. Wykorzystują tę wiedzę do opracowywania i wdrażania strategii mających na celu zwiększenie widoczności strony internetowej dla odpowiednich wyszukiwań produktów

via Webb Space Telescope Wszyscy widzieliśmy oszałamiające wizualizacje z James Webb Telescope. Nie znamy jednak historii wiedzy specjalistycznej, która definiuje bogate, żywe kolory przestrzeni.

Opracowane pod kierunkiem twórcy wizualizacji naukowych Alyssy Pagan i starszego twórcy obrazowania danych Josepha DePasquale w Space Telescope Science Institute (STSI) w Baltimore, obrazy te są zszywane razem jak puzzle, przy użyciu wielu danych wyjściowych pochodzących z teleskopu. Oto, co Pagan mówi o ich procesie:

"Istnieją również zasady artystyczne, których trzeba przestrzegać, gdy mówi się: "To się po prostu nie czyta" Rzecz w tym, że po wykonaniu obiektywnej części, ktoś może dojść do innych wniosków. Przypuszczam, że częścią zabawy jest to, że istnieją różne sposoby przedstawiania danych"

Jak więc decydują o najdokładniejszym sposobie przedstawienia obrazów? Naukowcy na całym świecie starają się, aby obrazy podkreślały naukową wartość obserwacji. "Chodzi o to, by upewnić się, że nauka ma wpływ na obraz i że ilustruje on odkrycie" - mówi Pagan.

MŚP a konsultant

Obowiązki MŚP często pokrywają się z obowiązkami konsultanta biznesowego. Jednak te dwie role są zupełnie inne. Oto podział ról i obowiązków MŚP i konsultantów:

Rola: MŚP: Dzielenie się wiedzą, rozwiązywanie problemów w swojej konkretnej dziedzinie i zaangażowanie w bieżące operacje Konsultant: Analizowanie ogólnych problemów, opracowywanie szerokich rozwiązań i wdrażanie zaleceń dotyczących usprawniania procesów

Zaangażowanie w projekt: Zaangażowanie w projekt: Zaangażowanie w cały projekt, oferowanie bieżących wskazówek Konsultant: Często angażowany w celu dostarczenia zaleceń dla konkretnych faz projektu

Współpraca: MŚP: Często ściśle współpracuje z wewnętrznymi zespołami, integrując swoją wiedzę z istniejącymi przepływami pracy Konsultant: Może współpracować z wewnętrznymi zespołami podczas projektu, ale jego głównym celem jest dostarczanie rekomendacji i może być mniej zaangażowany w bieżące działania



Na przykład inżynier procesu produkcyjnego (SME) pomaga poprawić wydajność konkretnego zakładu, w którym wytwarzany jest tylko jeden produkt. Z drugiej strony, konsultant ds. produkcji ocenia ogólne praktyki i zasady produkcji oraz sugeruje pomysły na ulepszenia.

Ograniczenia ekspertyzy merytorycznej

Podczas gdy eksperci merytoryczni (MŚP) oferują nieocenioną wiedzę i spostrzeżenia, ważne jest, aby przyznać, że wiedza specjalistyczna może mieć również swoją drugą stronę. Przyjrzyjmy się kilku potencjalnym pułapkom i sposobom ich złagodzenia:

Wady wiedzy specjalistycznej

Ograniczona perspektywa: Podczas gdy MŚP wnoszą dogłębną wiedzę, mogą mieć trudności z dostrzeżeniem szerszego obrazu. Mogą mieć wizję tunelową , a ich skupienie się na konkretnym obszarze specjalizacji może prowadzić do przeoczenia alternatywnych podejść , które ktoś z szerszym zrozumieniem marketingu mógłby zidentyfikować. Na przykład, MŚP Meta Ads może być tak skoncentrowany na optymalizacji kampanii reklamowych pod kątem kliknięć lub konwersji, że nie bierze pod uwagę organicznych możliwości i kanałów świadomości marki, co skutkuje niskim zwrotem z inwestycji dla wszystkich działań marketingowych

Podczas gdy MŚP wnoszą dogłębną wiedzę, mogą mieć trudności z dostrzeżeniem szerszego obrazu. Mogą mieć , a ich skupienie się na konkretnym obszarze specjalizacji może prowadzić do , które ktoś z szerszym zrozumieniem marketingu mógłby zidentyfikować. Na przykład, MŚP Meta Ads może być tak skoncentrowany na optymalizacji kampanii reklamowych pod kątem kliknięć lub konwersji, że nie bierze pod uwagę organicznych możliwości i kanałów świadomości marki, co skutkuje niskim zwrotem z inwestycji dla wszystkich działań marketingowych Nadmierne komplikowanie procesów: MŚP mogą być zbyt skoncentrowane na osiągnięciu perfekcji, co może nadmiernie komplikować procesy lub angażować bardzo złożone narzędzia, prowadząc do zwiększonych kosztów dla organizacji i opóźnień w osiąganiu celów projektu

Łagodzenie tych ograniczeń

Wspieranie współpracy interdyscyplinarnej: Zachęcanie do współpracy pomiędzy MŚP i profesjonalistami z różnych środowisk. Wspierając współpracę interdyscyplinarną, MŚP poznają różne perspektywy, co pomaga im myśleć o alternatywnych rozwiązaniach

Zachęcanie do współpracy pomiędzy MŚP i profesjonalistami z różnych środowisk. Wspierając współpracę interdyscyplinarną, MŚP poznają różne perspektywy, co pomaga im myśleć o alternatywnych rozwiązaniach Otwarta komunikacja: Stwórz kulturę ciągłego uczenia się, która jest otwarta na informacje zwrotne zarówno dla MŚP, jak i szerszego zespołu. Pomaga to MŚP być na bieżąco z wydarzeniami spoza ich bezpośredniej dziedziny, jednocześnie wyposażając zespół w podstawową wiedzę na temat obszaru specjalizacji MŚP

Krótko mówiąc, wiedza specjalistyczna jest jak miecz obosieczny. Chociaż wyostrza twoją zdolność do doskonalenia się w określonej dziedzinie, może również odciąć cię od nowych pomysłów i perspektyw. Zachowaj więc otwarty umysł, pozostań ciekawy i zawsze bądź gotowy do nauki i rozwoju podczas pracy z MŚP.

Czy AI może zastąpić MŚP?

Wraz z ewolucją sztucznej inteligencji można się zastanawiać, czy w końcu całkowicie zastąpi ona ekspertów merytorycznych (MŚP). Odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Oto dlaczego:

Ludzki osąd i kreatywność: MŚP wnoszą ludzki osąd, intuicję i kreatywność do rozwiązywania problemów. Potrafią przewidzieć długoterminowy wpływ danej decyzji. Jednak nawet jeśli sztuczna inteligencja potrafi analizować dane i identyfikować wzorce, może mieć trudności z zadaniami wymagającymi krytycznego myślenia

MŚP wnoszą ludzki osąd, intuicję i kreatywność do rozwiązywania problemów. Potrafią przewidzieć długoterminowy wpływ danej decyzji. Jednak nawet jeśli sztuczna inteligencja potrafi analizować dane i identyfikować wzorce, może mieć trudności z zadaniami wymagającymi krytycznego myślenia Zrozumienie kontekstu: MŚP rozumieją niuanse swojej dziedziny i potrafią interpretować sytuacje w szerszym kontekście. Sztuczna inteligencja może mieć trudności z uwzględnieniem tych zawiłości

MŚP rozumieją niuanse swojej dziedziny i potrafią interpretować sytuacje w szerszym kontekście. Sztuczna inteligencja może mieć trudności z uwzględnieniem tych zawiłości Ewoluująca wiedza: Dziedziny stale ewoluują, a MŚP mogą być na bieżąco dzięki ciągłemu uczeniu się. Chociaż sztuczna inteligencja może uczyć się na podstawie danych, może wymagać interwencji człowieka w celu włączenia nowych informacji, co czyni ją nieskuteczną bez wsparcia człowieka

Sztuczna inteligencja może być jednak potężnym narzędziem dla MŚP. AI może:

Automatyzować powtarzalne zadania: Automatyzacja oparta na AI pozwala MŚP poświęcić swój czas i przepustowość, aby skupić się na strategicznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów

Automatyzacja oparta na AI pozwala MŚP poświęcić swój czas i przepustowość, aby skupić się na strategicznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów analizować duże zbiory danych: sztuczna inteligencja jest skuteczna w przetwarzaniu ogromnych ilości danych i wydobywaniu spostrzeżeń, które pomagają MŚP w podejmowaniu decyzji

sztuczna inteligencja jest skuteczna w przetwarzaniu ogromnych ilości danych i wydobywaniu spostrzeżeń, które pomagają MŚP w podejmowaniu decyzji Wspieranie badań i innowacji: Sztuczna inteligencja może pomóc MŚP w analizowaniu dużej liczby kombinacji i wyników w celu opracowania kompleksowych rozwiązań

Przyszłość prawdopodobnie będzie wiązać się ze współpracą między MŚP a sztuczną inteligencją, przy czym każda z nich będzie wykorzystywać swoje mocne strony, aby osiągnąć optymalne wyniki.

Jak najlepiej wykorzystać ekspertów merytorycznych w pracy?

Głęboka wiedza i doświadczenie MŚP może pomóc w przezwyciężeniu złożonych wyzwań, znacznie poprawić wyniki projektów, pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji i poprawić ogólną produktywność zespołu.

Oto jak można skutecznie wykorzystać ich doświadczenie:

Zidentyfikuj i udokumentuj wiedzę specjalistyczną

Pierwszym krokiem jest zrozumienie konkretnej wiedzy posiadanej przez każdego MŚP. Rozważ użycie narzędzia takiego jak Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp aby stworzyć wizualną reprezentację zestawów umiejętności zespołu.

Szablon ten pomaga ustalić cele projektu i określić, które umiejętności MŚP są zgodne z celem. Promuje zarządzanie umiejętnościami pomagając zidentyfikować potencjalne luki w umiejętnościach w organizacji i znaleźć obszary wymagające poprawy.

Usprawnij śledzenie umiejętności MŚP i popraw wydajność projektu dzięki szablonowi matrycy umiejętności technicznych ClickUp

Ułatwienie dzielenia się wiedzą

Zachęcanie MŚP do dzielenia się wiedzą z resztą organizacji. Można to zrobić poprzez formalne sesje szkoleniowe, programy mentorskie, a nawet zwykłe lunche dzielenia się wiedzą. Szablon bazy wiedzy ClickUp może być cennym narzędziem dla MŚP do dokumentowania swojej wiedzy i tworzenia centralnego repozytorium informacji dostępnych dla całego zespołu. Szablon pomaga stworzyć cyfrową bibliotekę często zadawanych pytań i praktycznych spostrzeżeń, ułatwiając różnym zespołom znajdowanie cennych informacji.

Stwórz i zorganizuj cyfrową bibliotekę informacji za pomocą szablonu bazy wiedzy Clickup

Aktywna komunikacja i współpraca

Utrzymuj otwarte kanały komunikacji ze swoimi MŚP. Regularnie zabiegaj o ich wkład w projekty i zachęcaj ich do zadawania pytań. Narzędzia do współpracy, takie jak ClickUp może ułatwić płynną komunikację i zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie.

Komunikuj jasno oczekiwania swojemu zespołowi i zapewnij terminowe wypełnianie kart czasu pracy dzięki ClickUp Chat

Szanuj i doceniaj wkład

Uznaj wartość, jaką MŚP wnoszą do zespołu. Okazuj uznanie dla ich wkładu i wiedzy. Można to zrobić poprzez publiczne uznanie, zapewnienie im możliwości rozwoju zawodowego lub po prostu poprzez aktywne słuchanie ich pomysłów.

Stawanie się ekspertem w danej dziedzinie (SME)

Czy kiedykolwiek marzyłeś o byciu ekspertem w swojej dziedzinie? Zostanie ekspertem merytorycznym to satysfakcjonująca podróż, która pozwala wywrzeć realny wpływ na branżę poprzez zastosowanie swojej wiedzy. Oto jak zacząć:

Doskonal swoje umiejętności

Opanuj podstawy: Zanurz się głęboko w podstawowe koncepcje swojej dziedziny. Czytaj książki, artykuły i prace badawcze, aby zbudować solidne podstawy w danym temacie. Nie bój się kwestionować swojego zrozumienia i zadawać pytań

Zanurz się głęboko w podstawowe koncepcje swojej dziedziny. Czytaj książki, artykuły i prace badawcze, aby zbudować solidne podstawy w danym temacie. Nie bój się kwestionować swojego zrozumienia i zadawać pytań Myśl jak profesjonalista: Rozwijaj swoje umiejętności analityczne używającszablony matryc umiejętności do rozwiązywania problemów i podejmowania świadomych decyzji. Ćwiczenie dzielenia złożonych tematów na mniejsze, łatwe do zarządzania części. Identyfikowanie wzorców, badanie różnych perspektyw i rozważanie potencjalnego ryzyka i rozwiązań dla konkretnych branż

Rozwijaj swoje umiejętności analityczne używającszablony matryc umiejętności do rozwiązywania problemów i podejmowania świadomych decyzji. Ćwiczenie dzielenia złożonych tematów na mniejsze, łatwe do zarządzania części. Identyfikowanie wzorców, badanie różnych perspektyw i rozważanie potencjalnego ryzyka i rozwiązań dla konkretnych branż Mówienie: Naucz się jasno wyjaśniać złożone pomysły, zarówno na piśmie, jak i ustnie. Dostosuj swój styl komunikacji do odbiorców. Używaj prostego języka i analogii, gdy jest to konieczne, i bądź przygotowany na rozwinięcie koncepcji technicznych dla tych, którzy mają głębszą wiedzę

Naucz się jasno wyjaśniać złożone pomysły, zarówno na piśmie, jak i ustnie. Dostosuj swój styl komunikacji do odbiorców. Używaj prostego języka i analogii, gdy jest to konieczne, i bądź przygotowany na rozwinięcie koncepcji technicznych dla tych, którzy mają głębszą wiedzę Bądź ciekawy: Skup się nazwinne uczenie się. Bierz udział w warsztatach, słuchaj podcastów i bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w swojej dziedzinie, aby zdobyć doświadczenie zawodowe. Poszukaj możliwości poszerzenia swojej wiedzy poza swój główny obszar specjalizacji. Takie wszechstronne podejście pozwoli ci tworzyć powiązania między różnymi pomysłami i wniesie świeże perspektywy do twojej pracy

Buduj swoją wiarygodność

Dziel się swoimi pomysłami: Pisz artykuły, wygłaszaj prezentacje, a nawet załóż bloga, aby zaprezentować swoją wiedzę na platformach społecznościowych i zaprezentować się jako ekspert w danej dziedzinie

Pisz artykuły, wygłaszaj prezentacje, a nawet załóż bloga, aby zaprezentować swoją wiedzę na platformach społecznościowych i zaprezentować się jako ekspert w danej dziedzinie Rozwiązywanie prawdziwych problemów: Podejmuj się projektów w konkretnym obszarze, które pozwolą ci sprawdzić swoje umiejętności. Na przykład, jeśli jesteś MŚP w dziedzinie marketingu, możesz skonsultować się ze startupem w celu opracowania strategii wejścia na rynek

Podejmuj się projektów w konkretnym obszarze, które pozwolą ci sprawdzić swoje umiejętności. Na przykład, jeśli jesteś MŚP w dziedzinie marketingu, możesz skonsultować się ze startupem w celu opracowania strategii wejścia na rynek Nawiązywanie kontaktów z najlepszymi: Interakcja z innymi ekspertami w danej dziedzinie lub współpraca nad nowymi projektami może być dobrym sposobem na bycie na bieżąco z innowacjami w danej dziedzinie i budowanie rozległej sieci podobnie myślących profesjonalistów. Przykładowo, MŚP zajmujący się nauką o danych może uczestniczyć w forach internetowych, aby omawiać nowe techniki uczenia maszynowego i współpracować przy projektach open-source z innymi naukowcami zajmującymi się danymi

Interakcja z innymi ekspertami w danej dziedzinie lub współpraca nad nowymi projektami może być dobrym sposobem na bycie na bieżąco z innowacjami w danej dziedzinie i budowanie rozległej sieci podobnie myślących profesjonalistów. Przykładowo, MŚP zajmujący się nauką o danych może uczestniczyć w forach internetowych, aby omawiać nowe techniki uczenia maszynowego i współpracować przy projektach open-source z innymi naukowcami zajmującymi się danymi Zdobądź certyfikat: W niektórych dziedzinach certyfikaty mogą zwiększyć wagę twojej wiedzy. Na przykład, możesz skorzystać z certyfikatu Professional in Human Resources (PHR), jeśli chcesz zostać MŚP w dziedzinie HR

Bądź na bieżąco

Znajdź swoją niszę: Zamiast być generalistą, wybierz specjalizację w swojej dziedzinie, aby stać się ekspertem. Jeśli jesteś specjalistą ds. marketingu, możesz specjalizować się w marketingu w mediach społecznościowych dla branży opieki zdrowotnej, aby stać się MŚP

Zamiast być generalistą, wybierz specjalizację w swojej dziedzinie, aby stać się ekspertem. Jeśli jesteś specjalistą ds. marketingu, możesz specjalizować się w marketingu w mediach społecznościowych dla branży opieki zdrowotnej, aby stać się MŚP Znajdź mentora: Ucz się od kogoś, kto jest już ekspertem w danej dziedzinie. Może cię poprowadzić i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Na przykład, jeśli jesteś copywriterem, szukaj i ucz się od uznanych liderów copywritingu poprzez ich kursy online, konta w mediach społecznościowych, książki, a nawet osobiste wydarzenia branżowe

Ucz się od kogoś, kto jest już ekspertem w danej dziedzinie. Może cię poprowadzić i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Na przykład, jeśli jesteś copywriterem, szukaj i ucz się od uznanych liderów copywritingu poprzez ich kursy online, konta w mediach społecznościowych, książki, a nawet osobiste wydarzenia branżowe Nigdy nie przestawaj się uczyć: Uczęszczaj na konferencje, bierz udział w kursach online i bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami. Rozważ zdobycie zaawansowanych stopni naukowych, takich jak MBA w dziedzinie marketingu lub specjalistyczne szkolenia, takie jak obóz startowy z naciskiem na marketing oparty na danych, aby pogłębić swoją wiedzę

Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj Szablon celów edukacyjnych i rozwojowych ClickUp aby zdefiniować swoje cele edukacyjne. Możesz zidentyfikować obszary wymagające poprawy, stworzyć kamienie milowe i podzielić cele na możliwe do wykonania kroki, aby cieszyć się nauką i szybciej osiągnąć swoje cele.

Usprawnij uczenie się i rozwój poprzez ustalanie i śledzenie celów SMART za pomocą szablonu celów uczenia się i rozwoju ClickUp

Wykorzystaj moc ekspertów merytorycznych

Głęboka wiedza i doświadczenie, które wnoszą eksperci merytoryczni, mogą umożliwić zespołowi osiągnięcie większego sukcesu. Postępując zgodnie ze wskazówkami opisanymi w tym przewodniku, możesz stworzyć środowisko sprzyjające współpracy, dzieleniu się wiedzą i ciągłemu uczeniu się.

Pamiętaj, że MŚP to nie tylko repozytoria informacji; to strategiczni partnerzy, którzy mogą popchnąć Twoją organizację do przodu.

