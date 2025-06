rok 2022 był znaczący dla sztucznej inteligencji. Wkroczyła ona do świadomości publicznej wraz z uruchomieniem ChatGPT firmy OpenAI. Dzisiaj AI jest prawdopodobnie najgorętszym tematem na świecie, o którym wszyscy mówią.

Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kto naprawdę stoi za inteligentnymi i konwersacyjnymi asystentami AI, takimi jak Claude, ChatGPT i Google Gemini?

Inżynierowie podpowiedzi.

Piszą podpowiedzi, które uczą modele językowe, takie jak ChatGPT, rozumienia ludzkich poleceń i odpowiadania na nie. Są bardzo poszukiwani.

To poważny potencjał wzrostu.

Jak więc wkroczyć do świata inżynierii podpowiedzi?

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan działania, jak zostać inżynierem podpowiedzi. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą AI, czy profesjonalistą z doświadczeniem w dziedzinie nauki o danych lub sztucznej inteligencji, mamy dla Ciebie praktyczne wskazówki i informacje.

A jeśli jesteś studentem lub programistą ciekawym świata AI i niesamowitych generatywnych narzędzi AI, które podpowiadają inżynierom, jak tworzyć, koniecznie sprawdź nasze bezpłatne zasoby poniżej.

Inżynier podpowiedzi specjalizuje się w tworzeniu jasnych i skutecznych poleceń, zwanych podpowiedziami, dla modeli językowych takich jak ChatGPT lub Claude. Chociaż każdy może wpisywać podpowiedzi, organizacje zatrudniają inżynierów podpowiedzi ze względu na ich unikalne umiejętności, które pozwalają uzyskać dokładniejsze i bardziej wnikliwe wyniki.

Wyobraź sobie na przykład, że tworzysz stronę logowania przy użyciu języka Python poprzez duże modele językowe (LLM), takie jak ChatGPT lub Perplexity.

Zwykły użytkownik może wpisać prostą podpowiedź, np. "Jak utworzyć stronę logowania za pomocą języka Python", aby uzyskać ogólną odpowiedź zawierającą podstawowe informacje.

Z drugiej strony, inżynier podpowiedzi posiadający wiedzę na temat interakcji LLM i konkretnych podpowiedzi może powiedzieć coś takiego: "Podaj instrukcję krok po kroku, jak utworzyć bezpieczną stronę logowania w Pythonie przy użyciu Flask i SQLAlchemy, w tym techniki uwierzytelniania i haszowania haseł. "

Oczywiście szczegółowa podpowiedź inżyniera podpowiedzi da wyniki dostosowane do potrzeb, które będą znacznie bardziej szczegółowe i uporządkowane.

Dlaczego? Ponieważ inżynier podpowiedzi nakierował asystenta AI na konkretne aspekty zadania.

Umiejętność inżyniera podpowiedzi w zakresie pisania jasnych instrukcji pozwala w pełni wykorzystać potencjał AI w zadaniach takich jak korekta dokumentów prawnych lub pisanie odpowiedzi dla obsługi klienta.

W związku z tym inżynierowie podpowiedzi badają zachowania sztucznej inteligencji, szukając sposobów na poprawę wydajności i zmniejszenie tendencyjności poprzez udoskonalanie podpowiedzi używanych do interakcji z tymi systemami.

Rola inżyniera podpowiedzi jest prosta: tworzenie i udoskonalanie podpowiedzi, które pomagają dużym modelom językowym wykonywać zadania dokładnie i konsekwentnie.

Niektóre z obowiązków inżyniera podpowiedzi i codziennych zadań obejmują:

Jeśli interesuje Cię rola inżyniera podpowiedzi, musisz rozwinąć następujące umiejętności:

Inżynierowie podpowiedzi muszą posiadać doskonałe umiejętności analityczne, aby interpretować dane, oceniać wydajność podpowiedzi i podejmować świadome decyzje.

Aby zoptymalizować skuteczność podpowiedzi, muszą analizować złożone informacje, identyfikować wzorce i wyciągać znaczące wnioski z danych platformy AI.

W tym przypadku posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat technik i narzędzi analizy danych stanowi dużą zaletę.

Aby odnieść sukces jako inżynier podpowiedzi AI, musisz mieć strategiczne podejście, aby dostosować rozwój podpowiedzi do celów organizacji i potrzeb użytkowników.

Myślenie strategiczne pozwala planować i realizować inicjatywy inżynierii podpowiedzi, które poprawiają wydajność systemu AI i zaangażowanie użytkowników.

Jeśli tworzyłeś już podpowiedzi AI, zwłaszcza w oparciu o duże modele, takie jak GPT, i platformy, takie jak ChatGPT, pomoże Ci to szybko rozwinąć te umiejętności.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z opracowywaniem podpowiedzi i szkoleniem modeli AI, potrzebne są silne umiejętności rozwiązywania problemów oraz dobra znajomość technologii AI, takich jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe (ML) i głębokie uczenie (DL).

Ponadto, jeśli znasz frameworki głębokiego uczenia, takie jak TensorFlow i PyTorch, będziesz w stanie zaprojektować podpowiedzi, które uzupełniają mocne strony modelu i generują wysokiej jakości odpowiedzi.

Dzięki umiejętnościom rozwiązywania problemów będziesz w stanie bez trudu identyfikować problemy, proponować rozwiązania i ulepszać podpowiedzi generowane przez AI.

Sama wiedza techniczna nie wystarczy, aby zostać inżynierem podpowiedzi; trzeba też być kreatywnym.

Inżynierowie podpowiedzi upraszczają złożone problemy świata rzeczywistego do formatów, które mogą obsłużyć duże modele językowe, używając dobrze skonstruowanych podpowiedzi. Potrzebne są również umiejętności twórcze, aby analizować wyniki modeli, znajdować nowe sposoby poprawy wydajności i zmniejszać tendencyjność tych modeli.

W wyspecjalizowanych dziedzinach, takich jak prawo czy opieka zdrowotna, kreatywność jest ważna dla dokładnego dostosowania podpowiedzi. Pomaga również w przekazywaniu złożonych idei różnorodnym odbiorcom za pomocą opowiadania historii i prostego języka.

Doświadczeni inżynierowie podpowiedzi często współpracują z różnorodnymi zespołami, w tym menedżerami produktu, ekspertami merytorycznymi i analitykami danych, aby zrozumieć wymagania i stworzyć skuteczne podpowiedzi.

Musisz więc negocjować priorytety, osie czasu i zasoby z różnymi interesariuszami, aby zapewnić płynny przebieg rozwoju i podpowiedzi.

Inżynierowie podpowiedzi muszą również omawiać wytyczne etyczne z kierownictwem, aby zminimalizować ryzyko, takie jak stronniczość lub szkodliwe wyniki.

Ponieważ inżynieria podpowiedzi staje się coraz ważniejsza w rozwoju produktów AI, inżynierowie podpowiedzi mogą być zmuszeni do kierowania zespołami lub inicjatywami w tej dziedzinie.

Przywództwo to oznacza zapewnienie wizji, kierunku i planowania strategicznego dla wysiłków inżynierów w zakresie podpowiedzi w ramach organizacji.

Inżynier podpowiedzi musi wykazać się przemyślanym przywództwem, śledząc najnowsze techniki, udostępniając wiedzę i wprowadzając innowacje w metodach tworzenia podpowiedzi.

Oprócz umiejętności technicznych, umiejętności przywódcze są niezbędne do inspirowania zespołów, efektywnego zarządzania cyklami pracy i utrzymywania wysokich standardów podpowiedzi w różnych projektach.

Jeśli posiadasz już wyżej wymienione umiejętności, możesz kontynuować swoją drogę do zostania inżynierem podpowiedzi. Jeśli nie, oto jak je rozwinąć i doskonalić:

Podczas nauki inżynierii podpowiedzi wykorzystanie odpowiednich narzędzi może znacznie zwiększyć Twoją wydajność. Jednym z takich narzędzi dostosowanych do potrzeb inżynierów podpowiedzi jest ClickUp Brain, natywna sieć neuronowa AI w ramach platformy wydajnościowej ClickUp.

Wspiera inżynierów podpowiedzi, upraszczając codzienne zadania i obowiązki dzięki automatyzacji i możliwościom zarządzania wiedzą.

Generatywny asystent AI ClickUp z łatwością pomaga w tworzeniu treści, generowaniu pomysłów i zarządzaniu wiedzą.

Dzięki niemu inżynierowie podpowiedzi mają dostęp do ponad 100 podpowiedzi dostosowanych do konkretnych branż i popartych badaniami, odpowiednich dla różnych ról w zespołach projektowych. Wystarczy uruchomić narzędzie AI i wybrać podpowiedzi, aby utworzyć osie czasu projektów, raporty i agendy spotkań.

Co więcej, sieć neuronowa ClickUp Brain integruje wszystkie zadania, procesy, dokumenty i komunikację w ramach cyklu pracy, służąc jako interaktywna baza wiedzy. Można jej używać do pozyskiwania informacji, zadając proste pytania dotyczące celów zadań, ostatnich aktualizacji pracy, procesów firmowych i procedur oceny jakości.

Dla inżynierów podpowiedzi ClickUp Brain to asystent pracy, który automatyzuje zadania ręczne, powtarzające się obowiązki i przypomnienia. Ta automatyzacja pozwala inżynierom podpowiedzi skoncentrować się na podstawowym tworzeniu podpowiedzi bez rozpraszania uwagi mniej istotnymi zadaniami.

Eksperymentuj z narzędziami i frameworkami do inżynierii podpowiedzi: Zdobądź praktyczne doświadczenie w korzystaniu z narzędzi takich jak GPT-3 i Claude oraz wypróbuj różne techniki generowania podpowiedzi do tworzenia tekstu i streszczania. Analizuj wyniki modelu, powtarzaj projekty podpowiedzi i udoskonalaj je na podstawie wyników

Przy tak ogromnej ilości wiedzy i umiejętności do opanowania droga do zostania inżynierem podpowiedzi może nie być od razu jasna. Oto prosty plan działania, którym możesz się kierować:

Przed rozpoczęciem przygody z inżynierią podpowiedzi należy bardzo dokładnie przemyśleć swoje cele.

Chcesz włączyć inżynierię podpowiedzi do swojej obecnej roli i wesprzeć rozwój firmy? A może chcesz opanować umiejętności inżynierii podpowiedzi, aby rozwijać się w dziedzinie technologii AI? Świadomość tego, czego chcesz, pomoże Ci rozwinąć konkretne umiejętności zgodne z Twoimi celami zawodowymi.

Zamiast wybierać ogólną ścieżkę "technologii AI", zidentyfikuj konkretną niszę w ramach inżynierii podpowiedzi. Może to być kreatywne generowanie tekstu, systemy dialogowe, generowanie kodu lub zadania związane z językiem faktów.

Dostosuj naukę do tej niszy. W przypadku kreatywnego generowania tekstu skup się na płynności i wyobraźni. W przypadku zadań opartych na faktach priorytetem powinna być dokładność i oparcie na danych rzeczywistych.

Aby ubiegać się o rolę inżyniera podpowiedzi, potrzebne są certyfikaty edukacyjne lub dyplomy w odpowiednich dziedzinach.

Licencjat z informatyki, nauki o danych lub lingwistyki stanowi solidną podstawę. Jednak dziedzina ta szybko się rozwija. Rozważ alternatywne ścieżki, takie jak bootcampy lub kursy online specjalizujące się w inżynierii podpowiedzi. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji świadczy o Twoim zaangażowaniu w opanowanie najnowszych technik.

Opanuj powszechnie używane języki programowania, zwłaszcza Python. Jest to lingua franca AI i NLP, z bibliotekami takimi jak TensorFlow i PyTorch, zaprojektowanymi specjalnie do pracy z LLM.

Warto również nauczyć się języków uzupełniających do konkretnych zadań. Do analizy i przetwarzania danych warto rozważyć R lub Julia. W przypadku aplikacji internetowych wykorzystujących podpowiedzi warto zapoznać się z frameworkami JavaScript, takimi jak React.

Możesz poprawić swoje umiejętności kodowania w określonych językach, biorąc udział w konkursach programistycznych, uczestnicząc w projektach open source lub pracując nad aplikacjami opartymi na AI.

Osiągnięcie biegłości w inżynierii podpowiedzi może być trudne bez solidnej wiedzy na temat AI, uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego.

Wykrocz poza ogólną wiedzę. Poznaj podstawowe pojęcia z zakresu NLP, takie jak tokenizacja, transformatory i mechanizmy uwagi. Zdobądź praktyczne doświadczenie, pracując nad projektami i stosując kluczowe pojęcia i narzędzia w rzeczywistych scenariuszach.

Wykorzystaj podstawowe pojęcia, aby przećwiczyć skuteczne i wydajne techniki inżynierii podpowiedzi. Jeśli to możliwe, zaangażuj się w praktyczne projekty, które pozwolą Ci zastosować podstawowe pojęcia.

Poznaj różne metody podpowiedzi, takie jak uczenie się na podstawie kilku przykładów, usuwanie luk w tekście i kontrola temperatury. Każda z nich wpływa na wyniki LLM w unikalny sposób.

Eksperymentuj z gotowymi modelami dostępnymi na platformach takich jak Hugging Face Transformers. Spróbuj dostosować je do konkretnych zadań, korzystając z technik inżynierii podpowiedzi.

Zasoby : Aby pogłębić swoją wiedzę, zapisz się na kursy online lub sięgnij po podręczniki dotyczące NLP, takie jak "Speech and Language Processing" autorstwa Jurafsky'ego i Martina. Dołącz do społeczności internetowych, takich jak r/PromptEngineering lub forów. Dobrym źródłem informacji jest również OpenAI.

Właściwe nawiązanie kontaktów z profesjonalistami z branży AI ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza podczas poszukiwania pracy. Nawiąż relacje z ekspertami AI, uczestnicz w konferencjach i dołącz do forów internetowych, aby dyskutować z innymi osobami o pomysłach i wyzwaniach.

Wydarzenia takie jak North American Conference on Language Learning (NAACL) lub konferencja AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) są dobrym punktem wyjścia.