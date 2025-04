10 alternatyw Excalidraw dla współpracy przy Tablicy

Pamiętasz te stare dobre czasy, kiedy Teams gromadzili się w salach konferencyjnych, przeprowadzali burze mózgów i omawiali projekty na tablicach?

Wraz z rozwojem pracy zdalnej i hybrydowej, współpraca w czasie rzeczywistym przeniosła się z fizycznych tablic na wirtualne. Wirtualne tablice, takie jak Excalidraw, to świetne narzędzia do wyrażania pomysłów i burzy mózgów z Teams.

Excalidraw może jednak nie być odpowiedni dla wszystkich ze względu na pewne limity. Na przykład, można tworzyć tylko jeden rysunek na raz, co limituje zakres dyskusji. Niektórzy użytkownicy uważają również, że narzędziu brakuje integracji.

Jeśli więc szukasz niezawodnej alternatywy dla Excalidraw, trafiłeś we właściwe miejsce. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom Excalidraw i ich funkcjom.

Czego należy szukać w alternatywach Excalidraw?

Korzystanie z tablicy online może wydawać się dość proste. Ale jeśli wybierzesz taką z niezgrabnym interfejsem, może to sprawić, że twoja praca będzie dwa razy trudniejsza. Oto kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla Excalidraw:

Współpraca w czasie rzeczywistym: Sprawdź funkcje takie jak jednoczesna edycja, opcja czatu, komentarze do przydzielania zadań i śledzenie kursora na żywo

Przyjazność dla użytkownika: Wybierz narzędzie, które jest intuicyjne i łatwe w nawigacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia wydajny cykl pracy i zmniejsza krzywą uczenia się dla ciebie i twojego zespołu

Niestandardowe : Poszukaj alternatyw, które oferują konfigurowalne szablony, schematy kolorów i kształty

Bezpieczeństwo i prywatność: Priorytetem są narzędzia oferujące kompleksowe szyfrowanie w celu ochrony danych

Koszt: Oceń całkowity koszt alternatywnych narzędzi, biorąc pod uwagę zarówno jednorazowe opłaty za subskrypcję, jak i wydatki z góry na dodatkowe funkcje

10 najlepszych alternatyw Excalidraw do użycia

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom Excalidraw dla lepszej współpracy w obszarze roboczym. Od zaawansowanych funkcji wizualizacji po szybkie opcje niestandardowe, narzędzia te oferują wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, aby wcielać pomysły w życie.

1. ClickUp

Oszczędzaj czas i zrób więcej dzięki ClickUp Whiteboards

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, pomagająca rozproszonym teamom efektywnie współpracować, pracować mądrzej i oszczędzać czas. Funkcja Tablica w ClickUp zapewnia elastyczny obszar roboczy do burzy mózgów, planowania i realizacji projektów. Możesz rysować, łączyć pomysły, pisać notatki oraz dodawać obrazy i linki w celu efektywnej współpracy.

Jednak sama ideacja nie ma znaczenia. Trzeba przekształcić myśli w elementy działania. W tym właśnie pomagają mapy myśli ClickUp - dopasowując zadania i pomysły.

Uprość złożone projekty, mapując cykle pracy i konkretne zadania za pomocą map myśli ClickUp

Map myśli można używać do tworzenia pomysłów, strategii i map drogowych oraz zwinnych cykli pracy. Pomaga to uprościć zadania poprzez rozbicie złożonych planów projektów i połączenie zależności. Przykładowo, ClickUp Processes Map Tablica Template to gotowy do użycia, konfigurowalny szablon, który jest również świetny dla początkujących. Pozwala on łatwo komunikować procesy zespołowi za pomocą wizualnej reprezentacji. Można również niestandardowo dostosowywać Statusy, Pola, a nawet Widoki.

Pobierz ten szablon Wizualnie przedstaw cykle pracy, aby zidentyfikować i wyeliminować wąskie gardła dzięki szablonowi Tablicy Mapy Procesów ClickUp

Jeśli chcesz jeszcze bardziej uprościć procesy, skorzystaj z szablonu ClickUp Process Flow Chart. Pomaga on wizualizować codzienne procesy i łatwo śledzić postępy w realizacji zadań.

Pobierz ten szablon Dokumentuj procesy i szybko rozwiązuj problemy dzięki szablonowi Process Flow Chart od ClickUp.

ClickUp najlepsze funkcje

Współpraca wizualna w czasie rzeczywistym: Dzielenie się pomysłami i notatkami oraz śledzenie aktywności wszystkich członków zespołu w celu koordynacji działań

Połącz zadania i pomysły: Łatwo planuj i organizuj swoje pomysły i zadania za pomocą Łatwo planuj i organizuj swoje pomysły i zadania za pomocą map myśli ClickUp . Możesz tworzyć mapy myśli oparte na zadaniach lub węzłach i łatwo organizować swoje projekty, przeciągając gałęzie w logiczne ścieżki

Niestandardowe zarządzanie zadaniami: Pomost od pomysłu do realizacji poprzez tworzenie Pomost od pomysłu do realizacji poprzez tworzenie zadań ClickUp bezpośrednio z tablic. Niestandardowy obszar roboczy poprzez dodanie różnych konwencji dla różnych typów zadań

Udostępnianie linków: Udostępnianie tablic klientom lub partnerom spoza obszaru roboczego, nawet jeśli nie posiadają oni konta ClickUp

Używaj gotowych szablonów: Wypróbuj gotowe do użycia szablony Tablic do tworzenia cykli pracy i schematów blokowych, map koncepcji, odwróconej burzy mózgów i pisania mózgów

Połączenie stosu technologicznego: Szybki dostęp do informacji z ClickUp, połączonych aplikacji lub dysku lokalnego za pomocą funkcji Szybki dostęp do informacji z ClickUp, połączonych aplikacji lub dysku lokalnego za pomocą funkcji uniwersalnego wyszukiwania ClickUp

Formatowanie Tablic: Twórz interaktywne Tablice poprzez formatowanie tekstu za pomocą banerów, nagłówków, wyróżnień i podkreśleń. Dodawaj również elementy takie jak kształty i łączniki za pomocą paska narzędzi

ClickUp limit

Niektórzy użytkownicy muszą nauczyć się obsługiwać tablice ClickUp

ClickUp pricing

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Draw. io

Draw. io to wszechstronny program do tworzenia schematów blokowych i projektowania online, używany głównie w aplikacjach Atlassian, takich jak Confluence i Jira.

Excalidraw umożliwia tworzenie diagramów sieciowych, schematów blokowych, szkieletów i wiele więcej. Przyjazny dla użytkownika interfejs z wieloma kształtami, ikonami i niestandardowymi opcjami sprawia, że jest to jedna z najpopularniejszych alternatyw dla Excalidraw.

Draw. io najlepsze funkcje

Użyj funkcji wyszukiwania klas, aby znaleźć odpowiednie diagramy do wizualizacji cykli pracy

Przechowywanie plików diagramów na dowolnej platformie w chmurze

Współpraca z wieloma członkami zespołu w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianiu kursorów

Łatwe przekazywanie opinii poprzez dodawanie komentarzy do obrazów

Ograniczenia Draw. io

Możesz napotkać trudności w importowaniu niektórych typów plików

Oprogramowanie może się opóźniać podczas korzystania z niego w przeglądarce

Draw. io ceny

Free: 30-dniowa wersja próbna

Chmura: 20 USD miesięcznie dla 20 użytkowników i 532,50 USD miesięcznie dla 2000 użytkowników

Data Center: $6,000 dla 500 użytkowników i $10,000 dla 2000 użytkowników, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Draw. io

G2: 4. 4/5 (350+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 700 recenzji)

3. Mural

via Mu ral

Mural to wirtualne płótno, na którym można przeprowadzać burze mózgów, rozwiązywać problemy i organizować pomysły wizualnie w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem.

Narzędzie umożliwia tworzenie i edytowanie różnych elementów, takich jak notatki, obrazy i rysunki. Co więcej, możesz łatwo szkicować diagramy, aby współpracować wizualnie. Oferuje niestandardowe rozwiązania tablicowe dla zespołów projektowych, produktowych, inżynieryjnych, innowacyjnych i sprzedażowych, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji do współpracy w całej organizacji.

Najlepsze funkcje Mural

Dodawanie pomysłów lub elementów działań w formie notatek samoprzylepnych lub pól tekstowych

Kontroluj dostęp do współpracy dzięki ustawieniom tylko do widoku, edycji i moderatora

Zmiana kolorów tekstu i notatek w celu tworzenia klastrów i identyfikowania wzorców

Dodawanie ikon, GIF-ów i obrazów dzięki integracji z Unsplash

Mural limit

Integracja z innymi aplikacjami może okazać się limitem

Śledzenie komentarzy podczas pracy z wieloma członkami zespołu może wydawać się przytłaczające

Cennik Mural

Free: Forever

Teams+: $12 miesięcznie za użytkownika

Business: $17. 99 miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Mural

G2: 4. 6/5 (1,365+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (120+ opinii)

4. FigJam

via FigJ am

FigJam, opracowany przez Figma, to kolejna alternatywa Excalidraw, która umożliwia Teams burzę mózgów, rysowanie diagramów, projektowanie strategii oraz tworzenie schematów blokowych i zwinnych cykli pracy.

Pomaga tworzyć mapy drogowe projektów, mapy podróży klientów i osie czasu projektów. Możesz dostarczać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym za pomocą czatu audio i czatu na żywo. FigJam oferuje również integrację z AI w celu automatyzacji osi czasu projektu i śledzenia elementów działań.

Najlepsze funkcje FigJam

Dodawanie widżetów cyklu pracy, takich jak zadania Jira, do Tablicy

Personalizacja komunikacji dzięki niestandardowym awatarom Bitmoji

Wypróbuj integrację AI do burzy mózgów lub projektowania kodów

Zbieranie opinii poprzez przeprowadzanie ankiet

Ograniczenia FigJam

Nie będziesz w stanie pracować nad żadnymi aktualizacjami bez bycia online

Możesz zaprosić zewnętrznych członków na maksymalnie 24 godziny tylko z planem Free

FigJam ceny

Free: Forever

Professional: $3 miesięcznie za użytkownika

Organizacja: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4. 5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (25 recenzji)

5. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart to oparta na chmurze platforma do współpracy wizualnej i inteligentnego tworzenia diagramów, która umożliwia Teams ożywianie swoich pomysłów za pomocą dynamicznych diagramów, schematów blokowych i wizualizacji.

Możesz używać kursorów do współpracy na żywo, łączyć dane i nakładać metryki na diagramy, aby uzyskać dostęp do wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Organizowanie diagramów za pomocą kontenerów lub swimlanów

Dodawanie notatek do kształtu, aby inni byli na bieżąco

Integracja z popularnymi narzędziami obszaru roboczego, takimi jak Google i Atlassian

Ograniczenia Lucidchart

Eksport zbiorczy do Visio może stanowić wyzwanie

W planie Free można utworzyć tylko 60 obiektów na diagram

Ceny Lucidchart

Free: 7-dniowa wersja próbna

Indywidualnie: $7. 95 miesięcznie, rozliczane rocznie

Teams: $27 miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4. 5/5 (5,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2,000 recenzji)

6. Aplikacja InVision

via InVision App

Flagowy produkt InVision, Freehand, to wirtualna tablica do planowania projektów, tworzenia pomysłów, budowania zespołu, burzy mózgów, prezentacji i przeglądania pomysłów.

Oferuje niestandardowe szablony dla zespołów inżynieryjnych, projektowych, IT i produktowych. Możesz użyć jego inteligentnej kanwy do definiowania cykli pracy i płynnego zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje aplikacji InVision

Przekształcanie pomysłów w projekty ekranowe za pomocą rysowania wektorowego i elastycznych warstw InVision

Prototypowanie, zarządzanie, przeglądanie, udoskonalanie i testowanie produktów cyfrowych bez kodowania

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki ponad 200 gotowym szablonom

Limity aplikacji InVision

Importowanie obszarów roboczych z aplikacji Sketch może być uciążliwe

Współpraca w Teams może być wyzwaniem

Ceny aplikacji InVision

Free

Freehand Pro: $4. 95 miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji InVision

G2: 4. 4/5 (600+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 700 recenzji)

7. Jamboard

via Jambo ard

Jeśli chcesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, możesz skorzystać z Jamboard, cyfrowej tablicy od Google. Można jej używać na urządzeniu Jamboard (55-calowa tablica cyfrowa współpracująca z usługami G Suite), w przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej.

Dzięki Jamboard możesz pisać i rysować za pomocą dołączonego rysika, a także konwertować swoje szkice na dopracowany obraz. Jamboard zostanie jednak wycofany 1 października 2024 roku.

Najlepsze funkcje Jamboard

Łatwe dodawanie narzędzi Dysku Google, takich jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje do jamu za pomocą urządzenia Jamboard

Wyszukiwanie w Google i wstawianie obrazów lub stron internetowych

Ograniczenia Jamboard

Aplikacja nie jest przyjazna dla systemu iOS

Śledzenie wkładu każdego członka w Jamboard jest żmudne

Dostawca ograniczonych funkcji współpracy w porównaniu do innych narzędzi

Cennik Jamboard

4 999 USD za jeden wyświetlacz Jamboard, dwa rysiki, jedną gumkę i jeden uchwyt ścienny

600 USD rocznej opłaty za zarządzanie i wsparcie.

Oceny i recenzje Jamboard

G2: 4. 3/5 (68 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (114 opinii)

8. Collaboard

via Collaboard

Collaboard to kreatywna tablica i narzędzie do współpracy z odręcznym rysunkiem. Dostarcza opcji rysowania za pomocą markerów, piór i pędzli. Można go używać do burzy mózgów lub opowiadania historii.

Aplikacja umożliwia zmianę koloru tekstu i czcionki, dodawanie hiperlinków do odpowiednich zasobów, przesyłanie dokumentów, dodawanie obrazów i połączenie obiektów. Co więcej, możesz dodawać wideo bezpośrednio na Tablicy, zmieniać tryby widoku dla lepszej czytelności i tworzyć notatki dla szybkich pomysłów lub sugestii.

Najlepsze funkcje Collaboard

Planuj i szybko nawiguj po tablicy do określonych obszarów za pomocą wygodnych hiperlinków przy użyciu nieskończonej kanwy

Burza mózgów i opowiadanie historii przy użyciu różnych kształtów i kolorów

Przełącz na tryb ciemny dla lepszej czytelności

Ochrona zawartości poprzez dodawanie haseł

Ograniczenia Collaboard

Interfejs użytkownika może nie być atrakcyjny

Nie ma płynnej możliwości osadzania zewnętrznych mediów

Cennik Collaboard

Free 7-dniowa wersja próbna

Zaawansowane: 10 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Collaboard

G2: 4. 7/5 (92 opinie)

Capterra: 4. 3/5 (114 opinii)

9. Miro

via Mi ro

Najnowocześniejsza tablica Miro umożliwia skalowalne planowanie produktu, tworzenie map myśli, mapowanie procesów, mapowanie podróży klienta oraz strategię i planowanie.

Korzystając z Miro, możesz zapewnić swojemu zespołowi wizualną, skalowalną i bezpieczną przestrzeń roboczą dla innowacji, łącząc ją z ponad 130 aplikacjami. Umożliwia płynną współpracę i zarządzanie poprzez automatyczną integrację danych z arkuszy kalkulacyjnych i innych aplikacji w całym stosie technologicznym.

Najlepsze funkcje Miro

Ustrukturyzuj swoje pomysły za pomocą Miro Frames na nieskończonej kanwie Miro

Anonimowe udostępnianie pomysłów

Dodaj dokumentację, wyniki ankiet, wideo i dane na żywo z różnych aplikacji do cyfrowej współpracy

Ograniczenia Miro

Nie można zapisać niestandardowych szablonów do ponownego użycia

Ma ograniczone opcje czcionek dla notatek samoprzylepnych

Interfejs może być mylący

Ceny Miro

Free

Starter: $10 miesięcznie za użytkownika

Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Miro

G2: 4. 8/5 (ponad 5,000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 1500 recenzji)

10. DrawIsland

via DrawIsLa i

DrawIsland to narzędzie do rysowania online, które umożliwia kreatywne wyrażanie siebie poprzez sztukę cyfrową. Możesz tworzyć GIF-y, dodawać tekst do obrazów, używać różnych kształtów do tworzenia szkiców oraz zmieniać kolory i czcionki.

Posiada również intuicyjny interfejs i oferuje różne narzędzia do rysowania, w tym pędzle, pióra i kształty. Pracę w DrawIsLand można rozpocząć bezpośrednio online, bez konieczności rejestracji lub instalacji.

DrawIsland najlepsze funkcje

Do wyboru są cztery różne domyślne rozmiary ekranu (200200, 400400, 800400, 1024768 pikseli) oraz niestandardowa opcja dostosowania rozmiaru

Generowanie animacji przy użyciu obrazów

Łatwe importowanie obrazów w celu zmiany ich rozmiaru lub dodania do nich tekstu

Ograniczenia DrawIsland

Animacje mogą być generowane przy użyciu maksymalnie 10 klatek

Obrazy można zapisywać tylko w formacie png

Nie ma wsparcia dla udostępniania obrazów w mediach społecznościowych

DrawIsland ceny

Free

DrawIsland oceny i recenzje

G2: NA

Capterra: NA

