10 alternatyw dla Excalidraw do współpracy na Tablicach

Pamiętasz te stare, dobre czasy, kiedy zespoły zbierały się w salach konferencyjnych, burzyły mózgami w poszukiwaniu genialnych pomysłów i omawiały projekty na tablicach?

Wraz z rozwojem pracy zdalnej i hybrydowej współpraca w czasie rzeczywistym przeniosła się z fizycznych tablic na wirtualne. Wirtualne tablice, takie jak Excalidraw, są świetnymi narzędziami do wyrażania pomysłów i burzy mózgów z zespołami.

Jednak Excalidraw może nie być odpowiedni dla wszystkich ze względu na pewne ograniczenia. Na przykład można tworzyć tylko jeden rysunek na raz, co ogranicza zakres dyskusji. Niektórzy użytkownicy uważają również, że narzędzie to ma braki pod względem integracji.

Jeśli więc szukasz niezawodnej alternatywy dla Excalidraw, trafiłeś we właściwe miejsce. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom dla Excalidraw i ich funkcjom.

⏰ Podsumowanie w 60 sekund Oto 10 alternatyw dla Excalidraw, z których każda odpowiada innym potrzebom: ClickUp – Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy Draw.io – Najlepsze bezpłatne narzędzie do tworzenia diagramów online Mural – Najlepsze rozwiązanie do współpracy wizualnej i burzy mózgów FigJam – Najlepsze rozwiązanie do współpracy zespołowej i sesji interaktywnych Lucidchart – Najlepsze narzędzie do tworzenia schematów blokowych, makiet i map myśli Aplikacja InVision – najlepsza do tworzenia prototypów projektów i szkiców Jamboard – Najlepsze rozwiązanie do integracji z Google Workspace Collaboard – Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego korzystania z tablic online z naciskiem na prywatność Miro – Najlepsze rozwiązanie do kompleksowej pracy z tablicami online i zarządzania cyklem pracy w zespole DrawIsland – Najlepsze rozwiązanie do szybkich szkiców i prostych diagramów

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze alternatyw dla Excalidraw?

Korzystanie z tablicy online może wydawać się dość proste. Jeśli jednak wybierzesz taką z nieporęcznym interfejsem, może to podwoić nakład pracy. Oto kilka ważnych czynników, które musisz wziąć pod uwagę, szukając alternatyw dla Excalidraw:

Współpraca w czasie rzeczywistym: Sprawdź funkcje, takie jak edycja w tym samym czasie, opcja czatu, komentarze przy przydzielaniu zadań oraz śledzenie kursora na żywo

Łatwość obsługi: Wybierz narzędzie, które jest intuicyjne i łatwe w nawigacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia wydajny cykl pracy i skraca czas potrzebny na opanowanie narzędzia zarówno dla Ciebie, jak i Twojego zespołu

Personalizacja : Poszukaj alternatyw, które oferują niestandardowe szablony, schematy kolorów i kształty

Bezpieczeństwo i prywatność: Daj pierwszeństwo narzędziom, które oferują szyfrowanie typu end-to-end w celu ochrony Twoich danych

Koszt: Oceń całkowity koszt alternatywnych narzędzi, biorąc pod uwagę zarówno jednorazowe opłaty za subskrypcję, jak i koszty początkowe związane z dodatkowymi funkcjami

10 najlepszych alternatyw dla Excalidraw

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom dla Excalidraw, które usprawniają współpracę w obszarach roboczych. Od zaawansowanych funkcji wizualizacji po opcje szybkiego dostosowywania — narzędzia te oferują wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, aby wcielić pomysły w życie.

1. ClickUp

Rozpocznij pracę z tablicami ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która pomaga rozproszonym zespołom efektywnie współpracować, pracować mądrzej i oszczędzać czas. Funkcja Tablicy ClickUp zapewnia elastyczną przestrzeń roboczą do burzy mózgów, planowania i realizacji projektów. Możesz rysować, łączyć pomysły, robić notatki oraz dodawać obrazy i linki, aby zapewnić skuteczną współpracę.

Jednak samo tworzenie pomysłów nie wystarczy. Trzeba przekształcić myśli w konkretne działania. W tym pomagają mapy myśli ClickUp — pozwalają skoordynować zadania i pomysły.

Uprość złożone projekty, planując cykle pracy i konkretne zadania za pomocą map myśli ClickUp

Możesz używać map myśli do generowania pomysłów, opracowywania strategii oraz tworzenia planów działania i zwinnych cykli pracy. Pomaga to uprościć zadania poprzez rozbicie złożonych planów projektowych i połączenie zależności. Na przykład szablon tablicy procesów ClickUp to gotowy do użycia, konfigurowalny szablon, który świetnie sprawdza się również dla początkujących. Pozwala on w łatwy sposób przekazać zespołowi informacje o procesach za pomocą wizualnej reprezentacji. Możesz również dostosować statusy, pola, a nawet widoki.

Pobierz ten szablon

Jeśli chcesz jeszcze bardziej uprościć procesy, skorzystaj z szablonu schematu procesów ClickUp. Pomaga on w wizualizacji codziennych procesów i łatwym śledzeniu postępów w realizacji zadań.

Pobierz ten szablon

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualna współpraca w czasie rzeczywistym: udostępniaj pomysły i notatki oraz śledź aktywność wszystkich członków zespołu, aby koordynować działania

Łącz zadania i pomysły: Łatwo planuj i organizuj swoje pomysły oraz zadania dzięki Łatwo planuj i organizuj swoje pomysły oraz zadania dzięki mapom myśli ClickUp . Możesz tworzyć mapy myśli na podstawie zadań lub węzłów i łatwo porządkować swoje projekty, przeciągając gałęzie do logicznych ścieżek

Dostosuj zarządzanie zadaniami: Wypełnij lukę między pomysłem a realizacją, tworząc Wypełnij lukę między pomysłem a realizacją, tworząc zadania ClickUp bezpośrednio z tablic. Dostosuj swój obszar roboczy, dodając różne konwencje dla różnych typów zadań

Uzyskaj linki do udostępniania: Udostępniaj tablice klientom lub partnerom spoza Twojego obszaru roboczego, nawet jeśli nie mają oni konta w ClickUp

Korzystaj z gotowych szablonów: Wypróbuj gotowe szablony Tablic do tworzenia schematów cykli pracy i diagramów, map koncepcyjnych, burzy mózgów w odwrotnej kolejności oraz brainwritingu

Połącz swoje narzędzia technologiczne: Szybki dostęp do informacji z ClickUp, połączonych aplikacji lub dysku lokalnego dzięki funkcji Szybki dostęp do informacji z ClickUp, połączonych aplikacji lub dysku lokalnego dzięki funkcji uniwersalnego wyszukiwania ClickUp

Formatowanie tablic: Twórz interaktywne tablice, formatując tekst za pomocą banerów, nagłówków i wyróżnień. Dodawaj również elementy, takie jak kształty i łączniki, korzystając z paska narzędzi.

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy muszą poświęcić trochę czasu, aby zrozumieć działanie tablic ClickUp.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Draw.io

Draw.io to wszechstronne narzędzie do tworzenia schematów blokowych i oprogramowanie do projektowania online, używane głównie w aplikacjach Atlassian, takich jak Confluence i Jira.

Możesz tworzyć diagramy sieciowe, schematy blokowe, makiety i robić wiele więcej. Przyjazny dla użytkownika interfejs, z wieloma kształtami, ikonami i opcjami niestandardowymi, sprawia, że jest to jedna z najpopularniejszych alternatyw dla Excalidraw.

Najlepsze funkcje Draw.io

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania klas, aby znaleźć odpowiednie diagramy do wizualizacji cykli pracy

Przechowuj pliki diagramów na dowolnej platformie chmurowej

Współpracuj z wieloma członkami zespołu w czasie rzeczywistym dzięki wspólnym kursorom do udostępniania

Łatwo przekazuj opinie, dodając komentarze do obrazów

Limits of Draw.io

Możesz napotkać trudności przy importowaniu niektórych typów plików

Podczas korzystania z oprogramowania w przeglądarce mogą wystąpić opóźnienia.

Ceny Draw.io

Free: 30-dniowa wersja próbna

Chmura: 20 USD miesięcznie dla 20 użytkowników i 532,50 USD miesięcznie dla 2000 użytkowników

Data Center: 6000 USD dla 500 użytkowników i 10 000 USD dla 2000 użytkowników, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Draw.io

G2: 4,4/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

3. Mural

Mural to wirtualne płótno, na którym możesz przeprowadzać burze mózgów, rozwiązywać problemy i wizualnie porządkować pomysły w czasie rzeczywistym wraz ze swoim zespołem.

Narzędzie pozwala tworzyć i edytować różne elementy, takie jak karteczki samoprzylepne, obrazy i rysunki. Ponadto można łatwo szkicować diagramy, aby współpracować wizualnie. Oferuje niestandardowe rozwiązania w zakresie tablic dla zespołów projektowych, produktowych, inżynieryjnych, innowacyjnych i sprzedażowych, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji do współpracy w całej organizacji.

Najlepsze funkcje Mural

Dodawaj pomysły lub elementy w postaci notatek samoprzylepnych lub pól tekstowych

Kontroluj dostęp do współpracy dzięki ustawieniom tylko do widoku, edycji i moderatora

Zmieniaj kolory tekstu i notatek, aby tworzyć grupy i identyfikować wzorce

Dodawaj ikony, pliki GIF i obrazy dzięki integracji z Unsplash

Ograniczenia Mural

Możesz uznać integrację z innymi aplikacjami za ograniczającą

Śledzenie komentarzy podczas pracy z wieloma członkami zespołu może wydawać się przytłaczające

Ceny Mural

Free Forever

Team+: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 17,99 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mural

G2: 4,6/5 (ponad 1365 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 120 recenzji)

4. FigJam

FigJam, opracowany przez Figma, to kolejna alternatywa dla Excalidraw, która umożliwia zespołom burzę mózgów, rysowanie diagramów, opracowywanie strategii oraz tworzenie schematów blokowych i cykli pracy zwinnych.

Pomaga tworzyć plany projektów, mapy podróży klienta oraz harmonogramy projektów. Możesz przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym za pomocą czatu głosowego i czatu na żywo. FigJam oferuje również integrację z AI w celu automatyzacji harmonogramów projektów i śledzenia zadań do wykonania.

Najlepsze funkcje FigJam

Dodaj do Tablicy widżety cyklu pracy, takie jak zadania Jira

Spersonalizuj komunikację dzięki niestandardowym awatarom Bitmoji

Wypróbuj integrację z AI, aby przeprowadzić burzę mózgów lub zaprojektować kody

Zbieraj opinie, przeprowadzając ankiety

Limits of FigJam

Nie będziesz mógł pracować nad żadnymi aktualizacjami bez połączenia z internetem

W ramach Free Planu możesz zapraszać członków z zewnątrz tylko na maksymalnie 24 godziny

Ceny FigJam

Free Forever

Professional: 3 USD miesięcznie za użytkownika

Organizacja: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (25 recenzji)

5. Lucidchart

Lucidchart to oparta na chmurze platforma do wizualnej współpracy i tworzenia inteligentnych diagramów, która umożliwia zespołom realizację pomysłów za pomocą dynamicznych diagramów, schematów blokowych i wizualizacji.

Możesz używać kursorów do współpracy na żywo, połączonych danych i wskaźników nakładanych na diagramy, aby mieć dostęp do wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Organizuj swoje diagramy za pomocą kontenerów lub pasów

Dodawaj notatki do kształtów, aby inni byli na bieżąco

Zintegruj je s popularními nástroji pro obszary robocze, jako jsou Google a Atlassian

Ograniczenia Lucidchart

Zbiorcze eksportowanie do programu Visio może okazać się trudne

W ramach Free Plan można utworzyć tylko 60 obiektów na diagramie

Ceny Lucidchart

Free: 7-dniowa wersja próbna

Indywidualna: 7,95 USD miesięcznie, rozliczana rocznie

Teams: 27 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4,5/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

6. Aplikacja InVision

Flagowy produkt firmy InVision, Freehand, to wirtualna tablica służąca do planowania projektów, generowania pomysłów, budowania zespołu, burzy mózgów, prezentacji i weryfikacji pomysłów.

Oferuje niestandardowe szablony dla zespołów inżynierów, projektantów, informatyków i zespołów produktowych. Możesz korzystać z jego inteligentnego obszaru roboczego, aby definiować cykle pracy i płynnie zarządzać projektami.

Najlepsze funkcje aplikacji InVision

Przekształcaj pomysły w projekty ekranowe, korzystając z funkcji rysowania wektorowego i elastycznych warstw w InVision

Tworzenie prototypów, zarządzanie, przeglądanie, udoskonalanie i testowanie produktów cyfrowych bez kodowania

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki ponad 200 gotowym szablonom

Limity aplikacji InVision

Importowanie obszarów roboczych z programu Sketch może być żmudne

Współpraca zespołowa może stanowić wyzwanie

Ceny aplikacji InVision

Free

Freehand Pro: 4,95 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji InVision

G2: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

7. Jamboard

Jeśli chcesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, możesz skorzystać z Jamboard, cyfrowej tablicy firmy Google. Można z niej korzystać na urządzeniu Jamboard (55-calowej cyfrowej tablicy współpracującej z usługami G Suite), w przeglądarce internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Dzięki Jamboard możesz pisać i rysować za pomocą dołączonego rysika, a następnie przekształcić swoje szkice w dopracowany obraz. Jednak Jamboard zostanie wycofany z rynku 1 października 2024 r.

Najlepsze funkcje Jamboard

Łatwo dodawaj narzędzia Google Drive, takie jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje, do sesji za pomocą urządzenia Jamboard

Wyszukaj w Google i wstaw obrazy lub strony internetowe

Limits of Jamboard

Nie jest kompatybilna z systemem iOS

Śledzenie wkładu każdego członka zespołu w Jamboard jest żmudne

W porównaniu z innymi narzędziami oferuje ograniczone funkcje współpracy

Ceny Jamboard

4999 USD za jeden wyświetlacz Jamboard, dwa rysiki, jedną gumkę i jeden uchwyt ścienny

Roczna opłata za zarządzanie i wsparcie techniczne w wysokości 600 USD.

Oceny i recenzje Jamboard

G2: 4,3/5 (68 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (114 recenzji)

8. Collaboard

Collaboard to kreatywna tablica i narzędzie do współpracy, które daje wrażenie rysowania odręcznego. Oferuje opcje rysowania przy użyciu markerów, długopisów i pędzli. Można go używać do burzy mózgów lub opowiadania historii.

Pozwala to na zmianę koloru i czcionki tekstu, dodawanie hiperłączy do odpowiednich zasobów, przesyłanie dokumentów, dodawanie obrazów oraz połączanie obiektów. Ponadto można dodawać wideo bezpośrednio na Tablicy, zmieniać widoki w celu uzyskania lepszej czytelności oraz tworzyć notatki samoprzylepne na szybkie pomysły lub sugestie.

Najlepsze funkcje Collaboard

Planuj i szybko poruszaj się po Tablicy do konkretnych obszarów dzięki wygodnym hiperlinkom, korzystając z nieskończonego obszaru roboczego na Canva

Przeprowadzaj burzę mózgów i opowiadaj historie, używając różnych kształtów i kolorów

Przełącz na tryb ciemny, aby uzyskać lepszą czytelność

Chroń swoją zawartość, dodając hasła

Ograniczenia Collaboard

Interfejs użytkownika może nie przypadnąć Ci do gustu

Nie ma płynnej funkcji osadzania mediów zewnętrznych

Ceny Collaboard

Free 7-dniowa wersja próbna

Zaawansowany: 10 USD miesięcznie na użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Collaboard

G2: 4,7/5 (92 recenzje)

Capterra: 4,3/5 (114 recenzji)

9. Miro

Nowoczesna tablica Miro umożliwia planowanie produktów w skali, tworzenie map myśli, mapowanie procesów, mapowanie ścieżki klienta oraz opracowywanie strategii i planów.

Korzystając z Miro, możesz zapewnić swojemu zespołowi wizualną, skalowalną i bezpieczną przestrzeń roboczą sprzyjającą innowacjom, dzięki połączeniu jej z ponad 130 aplikacjami. Umożliwia to płynną współpracę i zarządzanie dzięki automatycznej integracji danych z arkuszy kalkulacyjnych i innych aplikacji w całym stosie technologicznym.

Najlepsze funkcje Miro

Uporządkuj swoje pomysły za pomocą ramek Miro na nieskończonym obszarze roboczym Miro

Udostępniaj pomysły anonimowo

Dodawaj dokumentację, wyniki ankiet, wideo i dane na żywo z różnych aplikacji w ramach współpracy cyfrowej

Ograniczenia Miro

Nie można zapisywać niestandardowych szablonów do ponownego wykorzystania

Ma limit opcji czcionek dla notatek samoprzylepnych

Interfejs może być mylący

Ceny Miro

Free

Pakiet Starter: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,8/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

10. DrawIsland

DrawIsland to internetowe narzędzie do rysowania, które pozwala wyrazić swoją kreatywność poprzez sztukę cyfrową. Możesz tworzyć pliki GIF, dodawać tekst do obrazów, używać różnych kształtów do tworzenia szkiców oraz zmieniać kolory i czcionki.

Posiada również intuicyjny interfejs i oferuje różne narzędzia do rysowania, w tym pędzle, pióra i kształty. Możesz rozpocząć pracę w DrawIsLand bezpośrednio online, bez konieczności rejestracji lub instalacji.

Najlepsze funkcje DrawIsland

Wybierz jeden z czterech domyślnych rozmiarów ekranu (200×200, 400×400, 800×400, 1024×768 pikseli) lub skorzystaj z opcji niestandardowej, aby dostosować rozmiar

Twórz animacje na podstawie obrazów

Łatwo importuj obrazy, aby zmienić ich rozmiar lub dodać do nich tekst

Limitations of DrawIsland

Animacje można tworzyć przy użyciu maksymalnie 10 klatek

Obrazy można zapisywać wyłącznie w formacie .png

Nie oferuje wsparcia dla udostępniania obrazów w mediach społecznościowych

Ceny DrawIsland

Free

Oceny i recenzje DrawIsland

G2: Brak danych

Capterra: brak danych

Użyj ClickUp, aby usprawnić współpracę

Wirtualne tablice dzięki swoim funkcjom wizualizacji mogą znacznie usprawnić wspólne burze mózgów i pracę twórczą. Odgrywają one również kluczową rolę w rozkładaniu złożonych zadań i cykli pracy na mniejsze części, pomagając spojrzeć na całość z szerszej perspektywy.

Jeśli Excalidraw nie spełnia Twoich oczekiwań w tych aspektach, czas zaktualizować swoje narzędzia o ClickUp! Przejdź na ClickUp Tablicę, najlepszą alternatywę dla Excalidraw, i zamień swoje pomysły w plany działania, tworząc i przypisując zadania bezpośrednio podczas sesji burzy mózgów.

