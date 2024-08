10 najlepszych podcastów technicznych, aby być na bieżąco z nowościami branżowymi

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak by to było słuchać, jak twoi ulubieni eksperci techniczni rozmawiają bez zahamowań na tematy, które kochają?

Podcasty technologiczne oferują dokładnie takie doświadczenie. To tak, jakby być muchą na ścianie w salonie tytana technologii i biernie budować swoje umiejętności i wiedzę techniczną.

Ale jest tylko tyle godzin w ciągu dnia, a bądźmy szczerzy, rynek jest zalany rzekomo "najnowocześniejszymi" podcastami technologicznymi, które wcale takie nie są. Więc, do zrobienia, jak znaleźć ten właściwy?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. W tym artykule przygotowaliśmy listę 10 najlepszych podcastów technologicznych 2024 roku, których po prostu nie możesz pominąć. Wciśnij play i dostrój się. 🎙️

10 najlepszych podcastów technologicznych 2024 roku

Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać wgląd w życie programisty zrozumieć wewnętrzne funkcjonowanie umysłu lidera technologicznego lub uzyskać najnowsze wiadomości technologiczne, te 10 podcastów to obowiązkowe pozycje na Twojej liście odtwarzania.

1. Darknet Diaries

przez Darknet Diaries W Darknet Diaries prowadzący Jack Rhysider udostępnia prawdziwe historie o hakowaniu, shadow IT i cyberprzestępczości. Przeprowadza wywiady z ekspertami, którzy udostępniają relacje z pierwszej ręki na temat motywów stojących za cyfrowymi przestępstwami. Następnie Ryhsider wykorzystuje te anegdoty, aby edukować swoich słuchaczy na temat znaczenia infosec (bezpieczeństwa informacji).

Porywający styl opowiadania gospodarza i dogłębna znajomość branży technologicznej sprawiają, że słuchanie podcastu jest porywającym doświadczeniem. Podcast porusza krytyczne kwestie dotyczące uzależnień, zdrowia publicznego i systemu sądownictwa karnego.

Darknet Diaries to pozycja obowiązkowa dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i entuzjastów technologii zaintrygowanych ukrytymi aspektami świata technologii.

Odcinki, których trzeba posłuchać

2. Podcast IoT

przez Podcast IoT Prowadzony przez Stacey Higginbotham i Kevina Tofela podcast IoT (Internet of Things) poświęcony jest konsumenckiemu, Enterprise i przemysłowemu IoT.

W każdym odcinku występują liderzy branży technologicznej, którzy angażują się w serię błyskotliwych i pouczających dialogów. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli lubisz zasiadać w pierwszych rzędach podczas porywających dyskusji na temat inteligentnych urządzeń, połączeń, trendów technologicznych i wpływu IoT na całe społeczeństwo.

Niestety, po ośmiu latach działalności i wyprodukowaniu 437 odcinków, podcast przestał wydawać nowe odcinki. Niemniej jednak, warto posłuchać ich poprzedniego katalogu. Chociaż nie można uzyskać aktualizacji na temat najnowszych trendów technologicznych, istniejące odcinki oferują wartość, którą zwykle można znaleźć w Książki o AI .

Odcinki, których trzeba posłuchać

3. Podcast a16z

przez a16z Podcast Andreessen Horowitz, wiodąca firma venture capital z siedzibą w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, produkuje podcast a16z. Prowadzony przez Stephanie Smith, podcast pełni funkcję doświadczonych liderów technologii i finansów oraz weteranów biznesu. Założyciele Ben Horowitz i Marc Andreessen czasami zatrzymują się, aby udostępniać swoją wiedzę.

Odcinki zapewniają odświeżająco wszechstronny widok na krajobraz technologiczny z perspektywy inwestorów i praktyków, który zainteresuje większość z nas. Omawiają pojawiające się trendy technologiczne, przełomowe technologie i przyszłość różnych branż. Jak zwał, tak zwał.

Dzięki wysokiej wartości produkcji i dogłębnym dyskusjom, a16z Podcast jest źródłem informacji dla odsetków, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, takimi jak najlepsze narzędzia SaaS i sektor startupów.

Odcinki, których trzeba posłuchać

4. Waveform: Podcast MKBHD

przez Sieć podcastów Vox Media Ten podcast jest prowadzony przez popularnego recenzenta technicznego i YouTube'a Marquesa Brownlee (MKBHD), z Andrew Manganellim i Davidem Imelem jako współprowadzącymi. Odcinki są podobne do zawartości technicznej publikowanej przez MKBHD na YouTube, ale dostarczają bardziej szczegółowych recenzji najnowszych gadżetów i samochodów elektrycznych.

Każdy odcinek jest pełen fascynujących informacji, ale to, co naprawdę wyróżnia ten podcast, to jego zdolność do rozśmieszania słuchaczy. Brownlee często udostępnia zabawne anegdoty i żartobliwe komentarze na temat elektroniki użytkowej, utrzymując atmosferę lekkości i zabawy. Pojawienie się Hasana Minhaja w podcaście technologicznym jest świadectwem jego komediowego uroku.

Jeśli jesteś entuzjastą technologii i chcesz być na bieżąco z nowościami technicznymi i nowo wprowadzonymi na rynek pojazdami elektrycznymi (EV), ten podcast jest koniecznością.

Odcinki, których trzeba posłuchać

5. Odpowiedz wszystkim

przez Gimlet Media Podcast Reply All, prowadzony przez P.J. Vogta i Alexa Goldmana, podkreśla dynamiczne powiązania między ludźmi a światem online. Każdy odcinek zabiera cię w podróż po prawdziwych doświadczeniach, badając, jak internet zmienił nasze życie, pracę i połączenia z innymi ludźmi.

Wnikliwie przygląda się temu, jak internet wpłynął na ludzi i jak ludzkie zachowanie ukształtowało internet. W każdym odcinku dowiesz się czegoś nowego, ale nie zdziw się, jeśli będziesz się zastanawiać, czy technologia jest dobrodziejstwem, czy zmorą.

Od odkrywania oszustw internetowych po badanie społeczności internetowych, podcast łączy dziennikarstwo śledcze z humorem, sprawiając, że pozornie niejasne tematy stają się zabawne i pouczające.

Odcinki, których trzeba posłuchać

6. Podcast H3

przez Kanał YouTube H3 Podcast Podcast H3, prowadzony przez komików Ethana i Hilę Klein, oferuje zabawne spojrzenie na kulturę internetową, od czasu do czasu zagłębiając się w AI, technologię i politykę.

Program zyskał popularność na przestrzeni lat dzięki komediowej sprawności gospodarzy i różnym tematom omawianym w każdym odcinku. Jeśli szukasz przyjemnego i pouczającego sposobu na bycie na bieżąco ze światem online i technologii, posłuchaj tego podcastu.

Odcinki, których trzeba posłuchać

7. Big Tech

przez Centrum Innowacji w Zarządzaniu Międzynarodowym Big Tech, prowadzony przez Taylora Owena, to wciągająca seria podcastów, która dotyczy wykorzystania i niewłaściwego wykorzystania technologii w dzisiejszym świecie. Jeśli lubisz intensywne i mocne dyskusje na temat technologii, ten podcast jest dla Ciebie.

Owen angażuje się w prowokujące do myślenia, głębokie rozmowy ze swoimi gośćmi, w tym liderami biznesu z różnych branż i funkcji. Odcinki poruszają kluczowe kwestie dotyczące wolności słowa w erze cyfrowej, zarządzania technologią, prywatności i rosnącej potęgi gigantów technologicznych.

Gospodarz czasami z szacunkiem nie zgadza się z punktami widzenia gości i przedstawia swoje argumenty. Jako słuchacz, zyskujesz dostęp do wielu perspektyw na niektóre z najpoważniejszych problemów w świecie technologii.

Odcinki, których trzeba posłuchać

8. Mistrzowie skali

przez Mistrzowie skali Podcast Masters of Scale to autorytatywny przewodnik po złożonej dynamice rozwoju biznesu. Gospodarzem jest Reid Hoffman, współzałożyciel LinkedIn.

Jak można się spodziewać, ten podcast technologiczny koncentruje się na przedsiębiorczości i zakładaniu firm. Warto jednak zauważyć, że stara się on sięgać głębiej, badając niekonwencjonalne ścieżki i odważne decyzje, które dyrektorzy generalni, liderzy technologiczni i założyciele czasami podejmują w dążeniu do budowania globalnych korporacji.

Poprzez wywiady, opowiadanie historii i wnikliwe komentarze, Hoffman podkreśla strategie i zmianę sposobu myślenia niezbędną do skalowania biznesu.

Ten podcast oferuje wiele do myślenia dla założycieli, inwestorów i liderów technologicznych na temat skalowania biznesu technologicznego.

Odcinki, których trzeba posłuchać

9. In Machines We Trust

przez MIT Technology Review Prowadzony przez Jennifer Strong podcast In Machines We Trust bada etyczne, społeczne i kulturowe implikacje nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji.

Jako wielokrotnie nagradzany podcast prowadzony przez zespół MIT Tech Review, spodziewaj się ostrych jak brzytwa, prowokujących do myślenia dyskusji m.in. na temat uprzedzeń algorytmicznych i problemów etycznych związanych z AI.

Podcast bada ewoluujące powiązania między ludźmi a technologią, łącząc wnikliwe wywiady i dobrze zbadane historie. To pozycja obowiązkowa dla tych, którzy są ciekawi konsekwencji automatyzacji doprowadzonej do skrajności.

Odcinki, których trzeba posłuchać

10. Pivot

przez Vox Media Kara Swisher, znana dziennikarka technologiczna, i Scott Galloway, autor bestsellerów, guru marketingu, przedsiębiorca i profesor na NYU, prowadzą co pół tygodnia podcast, w którym omawiają najnowsze trendy technologiczne z Doliny Krzemowej, Wall Street i Waszyngtonu.

Podcast przedstawia przekrojowy widok technologii, komentując wpływ wydarzeń politycznych i biznesowych na branżę. Gospodarze Pivot udostępniają również nowatorskie i często prowokacyjne widoki i prognozy dotyczące trendów branżowych i zmian społecznych.

Swisher i Galloway mają szybki styl, który utrzymuje słuchaczy na krawędzi. Dzięki swoim ostrym, niefiltrowanym opiniom i odważnym prognozom, duet oferuje fanom wyjątkowe zrozumienie tego, co kształtuje naszą cyfrową gospodarkę i nie tylko.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Odkrywanie różnych tematów w podcastach technicznych

Osoby chcące rozpocząć karierę w branży technologicznej chętnie słuchają podcastów technologicznych, ponieważ obejmują one szeroki zakres tematów związanych z technologią, gadżetami, nowymi trendami technologicznymi i ich wpływem na społeczeństwo. Niektóre popularne tematy w podcastach technologicznych obejmują:

Wiadomości i trendy technologiczne: Większość z tych podcastów obejmuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, regulacje polityczne, przepisy dotyczące technologii i cotygodniowe wiadomości technologiczne. Są one idealne dla tych, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami technologicznymi

Większość z tych podcastów obejmuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, regulacje polityczne, przepisy dotyczące technologii i cotygodniowe wiadomości technologiczne. Są one idealne dla tych, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami technologicznymi Nowo wprowadzone gadżety i urządzenia: Te podcasty są przeznaczone dla entuzjastów, którzy uwielbiają odkrywać najnowsze gadżety, urządzenia do noszenia i produkty technologiczne. Często zapraszają ekspertów i zagłębiają się w recenzje, analizy i dogłębne dyskusje na temat konkretnych gadżetów

Te podcasty są przeznaczone dla entuzjastów, którzy uwielbiają odkrywać najnowsze gadżety, urządzenia do noszenia i produkty technologiczne. Często zapraszają ekspertów i zagłębiają się w recenzje, analizy i dogłębne dyskusje na temat konkretnych gadżetów Nastające technologie: Te podcasty obejmują między innymi AI, robotykę, ML, blockchain, AR i VR. Omawiają również przyszłość przestrzeni technologicznej w oparciu o pojawiające się trendy

Te podcasty obejmują między innymi AI, robotykę, ML, blockchain, AR i VR. Omawiają również przyszłość przestrzeni technologicznej w oparciu o pojawiające się trendy Cyberbezpieczeństwo : Podcasty koncentrujące się na cyberprzestrzeni często obejmują takie tematy, jak prywatność danych, bezpieczeństwo cyfrowe, oszustwa internetowe, zagrożenia cybernetyczne, technologie nadzoru i przepisy dotyczące prywatności

: Podcasty koncentrujące się na cyberprzestrzeni często obejmują takie tematy, jak prywatność danych, bezpieczeństwo cyfrowe, oszustwa internetowe, zagrożenia cybernetyczne, technologie nadzoru i przepisy dotyczące prywatności Kultura internetowa : te podcasty badają trendy, które pojawiają się w Internecie i przyciągają wyobraźnię publiczną - takie jak memy, zawartość wirusowa, społeczności internetowe i inne zjawiska internetowe

: te podcasty badają trendy, które pojawiają się w Internecie i przyciągają wyobraźnię publiczną - takie jak memy, zawartość wirusowa, społeczności internetowe i inne zjawiska internetowe Historie startupów: Podcasty te pełnią zazwyczaj funkcję rozmów między prowadzącym a założycielami firm technologicznych. Liderzy startupów opowiadają słuchaczom o swoich doświadczeniach związanych z budowaniem startupu oraz o swoich zwycięstwach i porażkach.

Wiele z tych podcastów gromadzi również ekspertów branżowych i inwestorów w celu omówienia hakowania wzrostu, finansowania start-upów i strategii biznesowych. Stanowią one doskonałą inspirację dla aspirujących założycieli startupów i profesjonalistów z branży technologicznej.

Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać ogólny przegląd obecnego scenariusza technologicznego, czy też szukasz wglądu w konkretną niszę, prawdopodobnie istnieje podcast, który czeka na Ciebie.

Analiza wpływu podcastów technologicznych

Niezależnie od tego, czy kierujesz firmą, czy wspinasz się po drabinie do korporacyjnej supremacji technologicznej, dobry podcast technologiczny to coś, w co powinieneś zainwestować swój czas. Oto jak podcasty technologiczne mogą wpłynąć na twoją karierę:

Kształtowanie perspektywy: Podobnie jak wszystkie podcasty, podcasty technologiczne są zbudowane wokół perspektywy i opinii gospodarzy. Dzięki temu zyskujesz unikalny punkt widzenia na tematy, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Spostrzeżenia zebrane z podcastów można wykorzystać do podejmowania kluczowych decyzji w pracy. Na przykład, podcast na temat najlepszych narzędzi programistycznych opartych na chmurze na rynku może pomóc w wyborze najbardziej odpowiednich narzędzi SaaS dla Twojego Businessu Budowanie społeczności: Podcasty technologiczne łączą podobnie myślących ludzi z całego świata. Niektóre podcasty zapraszają widzów do interakcji lub wysyłania pytań. Przyjazne interakcje, wewnętrzne żarty i intymne rozmowy tworzą poczucie wspólnoty w sferze technologii Hub edukacyjny: Technologia rozwija się szybko. I choć istnieje wiele świetnych kursów online, nie zawsze są one na bieżąco z rozwojem technologii. Podcasty technologiczne świetnie nadają się do podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy w danym obszarze. A co najlepsze? Możesz uczyć się w podróży. Poszerz swoje słownictwo techniczne: Podcasty technologiczne zapoznają słuchaczy zSłowniczek AIzwiększają ich zrozumienie żargonu technicznego i badają, w jaki sposób pojawiające się koncepcje wpływają na świat technologii. Słuchanie ich pomoże ci stać się i brzmieć mądrzej podczas następnej narady technicznej w pracy Inspirująca zawartość: Poza edukacją, podcasty technologiczne inspirują słuchaczy poprzez historie o powodzeniu, porażce i wyciągniętych wnioskach. Usłyszane narracje mogą być iskrą potrzebną do wprowadzenia innowacji za pomocą prawej półkuli mózgu lub pokonania pozornie niemożliwej do pokonania przeszkody

Wdrażanie wiedzy i usprawnianie technologicznych cykli pracy

Słuchanie dobrych podcastów technicznych to inwestycja w siebie. Budujesz swoją wiedzę i poszerzasz horyzonty technologiczne, aby rozwijać swoją karierę i zaspokajać odsetki. Ale do zrobienia tego, czego się nauczyłeś?

Narzędzia do zarządzania wydajnością i projektami, takie jak ClickUp dla zespołów programistycznych może pomóc w przekształceniu zdobytej wiedzy w wymierne korzyści biznesowe. Zintegruj zdobytą wiedzę z rozwojem produktu, korzystając z ClickUp for zarządzanie Teams , spójna współpraca i tworzenie solidnego mapa drogowa technologii .

Podcasty technologiczne naświetlają rozwój technologii, takich jak stosy technologiczne lub oprogramowanie do planowania siły roboczej w celu płynnego zarządzania międzyfunkcyjnego. Odkrywanie najnowszych informacji na temat tych koncepcji będzie przydatne dla Ciebie jako lidera biznesu zarządzającego dużymi, rozproszonymi geograficznie Teams. ClickUp pomoże ci przekształcić teorię technologiczną w działanie.

Słuchanie podcastów technicznych może również zmienić twoje podejście do zarządzania oprogramowaniem w miejscu pracy, dostarczając cennych strategii i wiedzy technicznej. Na przykład:

Sprint through backlogs: Nauczyć się skutecznych sposobów zarządzania i ustalania priorytetów elementów backlogu z podcastów tech. Następnie wyposażyć swój zespół w umiejętności i sprawność, aby skutecznie i dokładnie realizować zadania za pomocąOprogramowanie do zarządzania projektami w zespole ClickUp. Wdrażaj elastyczny cykl pracy, automatyzuj zaległości i przekierowuj swoje wysiłki na kluczowe zadania, które generują wymierne wyniki

Spełnij unikalne potrzeby każdego rodzaju zespołu dzięki adaptowalnym cyklom pracy ClickUp

Dostosuj zespoły za pomocą wizualnych map drogowych: Dowiedz się, jak wykorzystać wizualne mapy drogowe omówione w podcastach, aby zapewnić płynne dostosowanie wszystkich członków zespołu do celów i osi czasu projektu. Popraw współpracę i wydajność poprzez monitorowanie postępu projektu, zależności i wąskich gardeł w łatwo zrozumiałym formacie dzięki ClickUp. Informuj wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy przez cały cykl życia projektu.

Koordynuj pracę zespołów interdyscyplinarnych i śledź postępy za pomocą zwinnego pulpitu nawigacyjnego ClickUp

Zoptymalizuj śledzenie problemów: Poznaj najnowocześniejsze metody i narzędzia polecane w podcastach, aby uprościć procesy śledzenia problemów. ZPulpity nawigacyjne ClickUppomagają zespołowi szybko rozpoznawać i naprawiać problemy, przekształcając żądania naprawy błędów w identyfikowalne zadania ze spersonalizowanymi statusami i etykietami.

Sprawdzanie statusu zgłoszeń poprawek błędów i innych problemów za pomocą ClickUp

Przyspiesz cykl rozwoju dzięki AI: Słuchaj podcastów, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w technologii AI. Umożliw swojemu zespołowi korzystanie z rozwiązań opartych na AI w celu automatyzacji powtarzalnych zadań, przyspieszenia cykli rozwoju i zwiększenia wydajności.

Wykorzystaj ClickUp Brain możliwości generowania nowych pomysłów na produkty, tworzenia dokumentów i opracowywania ram, oszczędzając cenny czas i zasoby

Generuj dokumenty wymagań produktowych w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Planuj lepiej dzięki szablonom zaprojektowanym dla zespołów programistycznych: Zgodnie z zaleceniami w podcastach, uzyskaj dostęp do cennych szablonów i ram wyraźnie dostosowanych do zespołów programistycznych. WykorzystajTechnologiczne mapy drogowe ClickUp i inne konfigurowalne szablony, aby nakreślić strategiczne inicjatywy, śledzić postępy i skutecznie zarządzać projektami technologicznymi w określonych ramach czasowych.

Zidentyfikuj kluczowe inicjatywy, ustal oś czasu, przydziel zasoby, śledź postępy i nie tylko dzięki szablonowi Technology Roadmap ClickUp

Bez względu na to, jak złożone są Twoje cykle pracy, zaufaj ClickUp, aby je uporządkować i uprościć oraz zapewnić wydajność Twoim zespołom technicznym.

Supercharge Tech Teams z odpowiednim oprogramowaniem

Liderzy branży często dyskutują o budowaniu solidnego stosu technologicznego, który eliminuje niedociągnięcia w przepływie pracy. Ale kiedy pracujesz z wieloma zespołami Narzędzia SaaS jako część stosu technologicznego, przełączanie się między nimi staje się męczące i czasochłonne.

Rozwiązanie? Ujednolicona platforma, która wspiera integrację z różnymi narzędziami, zapewnia wydajniejszą pracę zespołu programistów.

Oto dobra wiadomość: ClickUp integruje się z GitHub, Figma, Sentry, Slack i ponad 200 innymi narzędziami programistycznymi. W ten sposób można łatwo zarządzać całym stosem technologicznym z poziomu jednej platformy.

Powiedz "tak" wygodzie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!