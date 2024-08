10 najlepszych książek o sztucznej inteligencji (AI) do przeczytania w 2024 roku

Zgodnie z a Raportowanie CNN niektóre z największych firm technologicznych używają 200 000 książek do trenowania systemów sztucznej inteligencji. Książki te pomagają generatywnemu AI nauczyć się, jak przekazywać informacje.

Warto zauważyć, że podczas gdy my czytamy książki o AI, generatywnej AI i analityce predykcyjnej, modele te czytają książki napisane przez ludzi, aby uzyskać więcej kontekstu.

W ciągu roku AI przeszła od bycia technologią przyszłości do powszechnego zastosowania w naszym życiu zawodowym. Wschodzące firmy technologiczne wykorzystują systemy AI oraz ich zdolności generatywne i myślowe do automatyzacji powtarzalnych zadań w różnych działach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o AI, zapoznaj się z listą najlepszych książek o AI, które powinieneś przeczytać w 2024 roku.

10 najlepszych książek o AI, które musisz przeczytać w tym roku

1. Kompatybilny z człowiekiem: Sztuczna inteligencja i problem kontroli

O książce

Autor: Stuart Russell

Stuart Russell Liczba stron: 349

349 Szacowany czas czytania: 13 godzin

13 godzin Rok wydania: 2019

2019 Zalecany poziom: Czytelnicy na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym

Czytelnicy na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym Recenzje i oceny: 4.1/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Książka Stuarta Russella Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control szturmem podbiła świat w 2019 roku. The Guardian nazwał ją "najważniejszą książką o AI w 2019 roku"

Książka ta zapewnia niezbędny kontekst, zanim zaczniemy opowiadać się za sztuczną inteligencją.

Russell postrzega konflikt między ludźmi a maszynami jako nieunikniony, zagrażający miejscom pracy i ludzkim wartościom. Możemy jednak tego uniknąć, jeśli przemyślimy AI od podstaw. Kwestionując nasze koncepcje ludzkiego zrozumienia i uczenia się maszyn, pisarz omawia możliwości nadludzkiej AI.

Argumentuje, że największym wyzwaniem w projektowaniu IQ jest oprogramowanie, które będzie wymagało kilku przełomów, z których jednym musi być rozumienie języka.

niestety, rasa ludzka nie jest pojedynczym, racjonalnym bytem. Składa się z paskudnych, napędzanych zazdrością, irracjonalnych, niespójnych, niestabilnych, obliczeniowo limitowanych, złożonych, ewoluujących i heterogenicznych jednostek."_ - Stuart Russell

Kluczowe wnioski

Możliwe zagrożenia związane z autonomicznymi systemami AI obejmują m.in. śmiercionośną autonomiczną broń, zautomatyzowany nadzór, manipulację zachowaniami w fałszywych wiadomościach i zautomatyzowany szantaż

Przyjmując AI do rzeczywistych zastosowań, musimy unikać osłabienia człowieka. Odnosi się to do czasu, w którym ludzie oddelegują wszystko do AI i stracą autonomię

Co mówią czytelnicy

"Lektura obowiązkowa: ta intelektualna wycieczka jednego z prawdziwych pionierów AI nie tylko wyjaśnia zagrożenia związane z coraz potężniejszą sztuczną inteligencją w porywający i przekonujący sposób, ale także proponuje konkretne i obiecujące rozwiązanie"

2. Uczenie maszynowe dla początkujących

O książce

Autor (autorzy): Chris Sebastian

Chris Sebastian Liczba stron: 163

163 Szacowany czas czytania: 2 godziny

2 godziny Rok wydania: 2019

2019 Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Recenzje i oceny: 3.9/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Chris Sebastian argumentuje w Machine Learning for Beginners, że uczenie maszynowe wyrosło z ludzkiego pragnienia uczenia się ze wzmocnieniem. Dla przykładu, komputery początkowo nauczyły się grać w warcaby, a następnie pokonały mistrzów świata w szachach.

Aby zapewnić kontekst, Sebastian przywołuje historyczne wynalazki, takie jak mechaniczne urządzenie Charlesa Babbage'a, które inżynierowie mogli programować za pomocą kart dziurkowanych w 1834 roku lub "Test Turinga" Alana Turinga na inteligencję maszyn w 1950 roku.

Ta książka jest przeznaczona dla osób odsetkach w nauce o AI, informatyki, ML i inteligencji roju. Zrozumiesz również, w jaki sposób duże ustawienia danych są kluczowe dla uczenia maszynowego, dostarczając inżynierom AI informacji potrzebnych do opracowania zaawansowanych algorytmów.

"Uczenie maszynowe, sieci neuronowe i inteligencja roju współdziałają i uzupełniają się nawzajem w ramach dążenia do generowania maszyn zdolnych do myślenia i reagowania na świat."_ - Chris Sebastian

Kluczowe wnioski

Chociaż matematycy już dawno opracowali wstępne teorie uczenia maszynowego, zajęło nam kilka dziesięcioleci, aby przekształcić te teorie w przykłady z rzeczywistego świata

Co mówią czytelnicy

"Jest to dobra książka do zapoznania się z uczeniem maszynowym na bardzo wysokim poziomie oraz zaletami i wadami tego, jak uczenie maszynowe może wpłynąć na nasze życie"

3. Sztuczna inteligencja dla ludzi

O książce

Autor/autorzy: Jeff Heaton

Jeff Heaton Liczba stron: 222

222 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Rok wydania: 2013

2013 Zalecany poziom: Średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy

Średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy Recenzje i oceny: 4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Istnieje kilka popularnych książek o AI, ale większość z nich wymaga podstawowego zrozumienia. Sztuczna inteligencja dla ludzi: Volume 1 autorstwa Jeffa Heatona ma na celu wypełnienie tej luki w stosunkowo łatwym do zrozumienia stylu.

Jako czytelnik zrozumiesz podstawowe algorytmy AI w kategorii uczenia maszynowego. Pierwszy tom wyjaśnia uczenie się w kontekście sieci komputerowych i różnych rodzajów uczenia maszynowego. Poruszając temat uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego, autor opisuje podstawowe techniki, takie jak regresja i grupowanie, w celu opracowania i trenowania dużych modeli uczenia się.

komputerowe sieci neuronowe nie przypominają ludzkiego mózgu, ponieważ nie są urządzeniami obliczeniowymi ogólnego przeznaczenia. Wykonują niewielkie, specyficzne zadania."_ - Jeff Heaton

Kluczowe wnioski

Większość algorytmów AI akceptuje wejściowy szyk liczb i generuje szyk wyjściowy. Inżynierowie często modelują problemy rozwiązywane przez AI w tej formie

Co mówią czytelnicy

"Uważam, że informacje zawarte w tej książce są przedstawione niezwykle jasno i zwięźle. Bardzo przydatne w zrozumieniu podstawowych zagadnień."

4. Cybernetyczni rewolucjoniści: Technologia i polityka w Chile Allende

O książce

Autor/autorzy: Eden Medina

Eden Medina Liczba stron: 326

326 Czas czytania: 11 godzin

11 godzin Rok wydania: 2011

2011 Zalecany poziom: Średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy

Średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy Recenzje i oceny: 4.3 (Goodreads)



Cybernetyczni rewolucjoniści: Technology and Politics in Allende's Chile to jedna z dwóch książek o AI na tej liście, która przedstawia polityczny i technologiczny punkt przecięcia sztucznej inteligencji. Autor omawia dwa projekty realizowane w czasie rzeczywistym, obnażające niebezpieczeństwa AI.

Pierwszym z nich był ambitny eksperyment Chile z pokojową zmianą socjalistyczną. Innym przykładem była próba zbudowania systemu komputerowego znanego jako Project Cybersyn do zarządzania gospodarką kraju.

Wyniki były niebezpieczne.

Rząd Chile, kierowany przez Salvadora Allende, został uwikłany w wojskowy zamach stanu i nigdy nie wdrożył drugiego projektu.

Książka szczegółowo opisuje cybernetyczny system chilijskiego rządu, który miał przynieść holistyczny system projektowania, interakcję człowiek-komputer, zdecentralizowane zarządzanie, krajową sieć teleksową i modelowanie zachowania systemów dynamicznych.

Wywiady, zdjęcia i żywe opisy pokoju operacyjnego sieci przypominającego Star Trek sprawiają, że ta książka jest fascynująca.

"Dążenie do technologicznego rozwiązania problemu zarządzania gospodarką było zgodne z ideami postępu gospodarczego zawartymi w teorii zależności, ale tylko do pewnego momentu."_ - Eden Medina

Kluczowe wnioski

Projekt Cybersyn w Chile to skrót od Cybernetics-Synergy, który był próbą zarządzania znacjonalizowanymi fabrykami przy użyciu cybernetyki

Biorąc pod uwagę ten kontekst polityczny, autor oferuje lekcje na temat powiązania technologii z polityką i wartościami ludzkimi

Co mówią czytelnicy

"Historia i badania tutaj są fascynujące i w sam raz dla mnie - cybernetyka, zarządzanie, komputery mainframe!!! Schematy blokowe!!! Cieszę się, że przeczytałem tę książkę"

5. AI Superpowers: Chiny, Dolina Krzemowa i nowy porządek świata

O książce

Autor(zy): Kai-Fu Lee

Kai-Fu Lee Długość słuchania: 9 godzin 17 minut

9 godzin 17 minut Rok wydania: 2018

2018 Zalecany poziom: początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy

początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy Recenzje i oceny: 4.4 (Audible)



AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order to porywający audiobook, który szokuje słuchaczy nieoczekiwanymi konsekwencjami rozwoju AI.

Poprzez pewne odsetki rzeczywistych wydarzeń związanych ze sztuczną inteligencją, dr Lee porusza temat zaciekłej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w zakresie wynalazków AI. Książka porusza temat teorii spiskowej Nowego Porządku Świata i tego, czy niektóre innowacje AI prowadzą do rzeczywistego rządu światowego.

Autor rzuca światło na miejsca pracy, których to dotyczy i te, które sztuczna inteligencja mogłaby ulepszyć. Ponadto przewiduje, że jesteśmy u progu gospodarki opartej na AI.

aI nigdy nie pozwoli nam prawdziwie zrozumieć samych siebie; nie stanie się tak dlatego, że algorytmy te uchwyciły mechaniczną istotę ludzkiej inteligencji. Stanie się tak, ponieważ pozwolą nam zapomnieć o optymalizacji i zamiast tego skupić się na tym, co naprawdę czyni nas ludźmi: kochaniu i byciu kochanym." - Kai-Fu Lee

Kluczowe wnioski

Chiny mają wyjątkowy ekosystem AI charakteryzujący się ostrą konkurencją, wysokim poziomem ducha przedsiębiorczości, dużą pulą utalentowanych inżynierów, wsparciem rządu i chęcią podejmowania ryzyka

Co mówią czytelnicy

"To jedna z najważniejszych książek 2018 roku. Powinieneś ją przeczytać, jeśli jesteś zaangażowany w jakikolwiek biznes, który wykorzystuje lub będzie wykorzystywał uczenie maszynowe (intensywne uczenie się)."

6. Społeczeństwo umysłu

O książce

Autor/autorzy: Marvin Minsky

Marvin Minsky Liczba stron: 336

336 Szacowany czas czytania: 11 godzin

11 godzin Rok wydania: 1988

1988 Zalecany poziom: Zaawansowani czytelnicy

Zaawansowani czytelnicy Recenzje i oceny: 4,7/5 210 recenzji



The Society of Mind to wciągające badanie ludzkiego umysłu za pomocą jednostronicowych esejów, z których każdy wprowadza nową ideę.

Książka obejmuje dogłębne koncepcje widzenia komputerowego, sieci ML, maszyn predykcyjnych, manipulacji robotami i zdroworozsądkowego rozumowania.

Omawiamy tę książkę AI, ponieważ ma ona wpływ na pole sztucznej inteligencji, zachęcając czytelników do myślenia o budowaniu systemów o modułowych i hierarchicznych strukturach, które naśladują różnorodne funkcje ludzkiego umysłu we współczesnym społeczeństwie.

"Fragmenty" rozumowania, języka, pamięci i "percepcji" powinny być bardziej rozszerzone i bardziej ustrukturyzowane, a ich faktyczna i proceduralna zawartość musi być ściślej połączona, aby wyjaśnić pozorną moc i szybkość czynności umysłowych." - Marvin Minsky

Kluczowe wnioski

Inteligencja wyłania się z interakcji i współpracy między niezliczonymi agentami w umyśle. Nie ogranicza się do jednego scentralizowanego modelu, ale raczej powstaje w wyniku dystrybucji wysiłków tych agentów

Co mówią czytelnicy

"Autor, jeden z niekwestionowanych ojców AI, stara się przedstawić abstrakcyjny model działania ludzkiego umysłu. Jego teza jest taka, że nasze umysły składają się z ogromnej agregacji maleńkich mini-umysłów lub agentów, które wyewoluowały do wykonywania określonych zadań"

7. The Master Algorithm: Jak poszukiwanie najlepszej maszyny uczącej się zmieni nasz świat

O książce

Autor (autorzy): Pedro Domingos

Pedro Domingos Liczba stron: 352

352 Szacowany czas czytania: 11 godzin

11 godzin Rok wydania: 2018

2018 Zalecany poziom: Zaawansowani i średnio zaawansowani czytelnicy

Zaawansowani i średnio zaawansowani czytelnicy Recenzje i oceny: 4.3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Jedna z najlepszych książek na temat AI, The Master Algorithm, wyjaśnia, w jaki sposób działają sieci ML, ucząc się na podstawie klastrów danych w technologii cyfrowej. Algorytmy te obserwują nasze działania online, naśladują nas i eksperymentują z dostępnymi informacjami.

Założeniem książki jest to, że większość laboratoriów badawczych AI i uniwersytetów próbuje wymyślić nowy fundament algorytmu uczenia się, aby odkryć dowolną wiedzę z danych i do zrobienia tego, co chcemy. Autor argumentuje, że żaden pojedynczy algorytm nie jest w stanie przewidzieć żadnej domeny problemowej.

Dowiesz się więcej o maszynach uczących się, które napędzają Amazon, Google i inne firmy technologiczne.

"Jeśli jesteś leniwym i niezbyt bystrym informatykiem, uczenie maszynowe jest idealne, ponieważ algorytmy uczące się wykonują całą pracę, ale pozwalają ci wziąć na siebie całą zasługę."_ - Pedro Domingos

Kluczowe wnioski

Książka wprowadza ideę pojedynczego, nadrzędnego algorytmu uczenia się zwanego algorytmem głównym, zdolnego do uwzględnienia różnych podejść do uczenia maszynowego

Podejścia do uczenia maszynowego można podzielić na pięć plemion, z których każde reprezentuje inną filozofię. Obejmują one logikę symboliczną, koneksjonistyczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, prawdopodobieństwo bayesowskie i rozumowanie analogowe. Algorytm główny powinien obejmować siłę każdego z plemion

Co mówią czytelnicy

"Pedro Domingos demistyfikuje ML i pokazuje, jak cudowna i ekscytująca będzie przyszłość"

8. Deep Learning

O książce

Autor (autorzy): Ian Goodfellow, Yoshua Bengio i Aaron Courville

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio i Aaron Courville Liczba stron: 800

800 Szacowany czas czytania: 23 godziny

23 godziny Rok wydania: 2016

2016 Zalecany poziom: Zaawansowani i średnio zaawansowani czytelnicy

Zaawansowani i średnio zaawansowani czytelnicy Ocena: 4.3/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Dla studentów studiów licencjackich i magisterskich planujących karierę w dziedzinie obliczeń i uczenia maszynowego, Deep Learning jest uzasadnionym źródłem do nauki złożonych pojęć.

Książka oferuje matematyczne i koncepcyjne podstawy obejmujące różne tematy, w tym algebrę liniową, teorię prawdopodobieństwa i teorię informacji, obliczenia numeryczne i ML.

Z przyjemnością przeczytasz o tym, jak praktycy wykorzystują uczenie maszynowe w branży, takie jak optymalizacja, sieci konwolucyjne, modelowanie sekwencji, regularyzacja, praktyczna metodologia i głębokie sprzężenie zwrotne.

"Sieci neuronowe mogą być znacznie bardziej ekspresyjne niż większość innych modeli, ale z tej ekspresyjności nie wynika automatycznie zdolność do zrobienia prawdziwej struktury danych" - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio i Aaron Courville

Kluczowe wnioski

Głębokie sieci sprzężenia zwrotnego, zwane perceptronami wielowarstwowymi (MLP), są kwintesencją modeli głębokiego uczenia się. Sieci te definiują mapę i uczą się wartości parametrów, w wyniku czego uzyskują najlepszą aproksymację funkcji

Co mówią czytelnicy

"Biblia AI... tekst powinien być obowiązkową lekturą dla wszystkich informatyków i praktyków ML, aby uzyskać odpowiedni przyczółek w tym szybko rozwijającym się obszarze technologii nowej generacji"

9. Life 3.0: Być człowiekiem w erze sztucznej inteligencji

O książce

Autor (autorzy): Max Tegmark

Max Tegmark Liczba stron: 364

364 Szacowany czas czytania: 11 godzin

11 godzin Rok wydania: 2018

2018 Zalecany poziom: Początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy

Początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy Recenzje i oceny: 4.4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Wśród książek roku Timesa, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence stawia pytanie, czy nadludzka inteligencja będzie naszym narzędziem czy bogiem. Autor prowadzi czytelnika do sedna najnowszych rozważań na temat AI i pomaga oddzielić mity od rzeczywistości i utopie od dystopii.

Tegmark wyjaśnia, w jaki sposób automatyzacja może pomóc nam zwiększyć dobrobyt bez utraty przez ludzkość celu lub dochodów. Bada sposoby zapewnienia, że przyszłe systemy sztucznej inteligencji będą wykonywać zadania bez awarii lub włamań.

"Problem dopasowania jest kluczowym wyzwaniem w budowaniu superinteligentnej AI - jak sprawić, by maszyna zrozumiała, czego chcemy i pomogła nam to osiągnąć, nawet jeśli sami nie wiemy, jak określić ten cel."_ - Max Tegmark

Kluczowe wnioski

Pierwsza scena Życia, Życie 1.0, jest biologiczna; druga scena (Życie 2.0) jest kulturowa; trzecia scena (Życie 3.0) jest technologiczną formą życia z możliwością projektowania oprogramowania i sprzętu

Rola świadomości w sztucznej inteligencji i etyczne implikacje tworzenia świadomych maszyn

Co mówią czytelnicy

"Fabularny prolog tej książki non-fiction przedstawia znaczenie zarządzania postępem w kierunku sztucznej inteligencji ogólnej"

10 Sieci neuronowe i uczenie głębokie

O książce

Autorzy: Charu C. Aggarwal

Charu C. Aggarwal Liczba stron: 553

553 Szacowany czas czytania: 14,8 godziny

14,8 godziny Rok wydania: 2023

2023 Zalecany poziom: Początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy

Początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani czytelnicy Recenzje i oceny: 4.1/5 13 recenzji



Neural Networks and Deep Learning prezentuje nowoczesne podejście do głębokiego uczenia się, jednocześnie dotykając klasycznych modeli. Autor przekonuje, że teoria i schemat sieci neuronowych są niezbędne do zrozumienia złożonych tematów, takich jak analiza predykcyjna i architektury neuronowe w różnych studiach przypadków.

Co się dzieje, gdy modele sieci neuronowych działają lepiej niż gotowe modele uczenia maszynowego i dlaczego szkolenie tych sieci jest trudne?

Dowiesz się, jak inżynierowie tworzą architektury neuronowe do rozwiązywania innych problemów. Autor skupia się na nowoczesnych pomysłach uczenia maszynowego, takich jak transformatory, mechanizmy i wstępnie wytrenowane modele językowe.

ważnym aspektem sieci neuronowych jest ścisła integracja przechowywania danych i obliczeń. Na przykład stany w sieci neuronowej są rodzajem pamięci przejściowej, która zachowuje się podobnie do ciągle zmieniających się rejestrów w jednostce centralnej komputera."_ - Charu C. Aggarwal

Kluczowe wnioski

Siła modeli sieci neuronowych jest również ich największą słabością, ponieważ często nadmiernie dopasowują się one do danych treningowych, chyba że starannie zaprojektujemy proces uczenia się

Konwencjonalne metody uczenia maszynowego wykorzystują optymalizację i metody gradient-descent do uczenia sparametryzowanych modeli. Systemy sieci neuronowych niczym się od nich nie różnią

Co mówią czytelnicy

"Jest to jedna z niewielu książek akademickich na temat głębokiego uczenia się, która koncentruje się na podstawach tematu, w tym teorii i aplikacjach, które napędzają głębokie uczenie się"

