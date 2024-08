Przywództwo w agencji marketingowej: Jak rozwijać agencję

Do prowadzenia agencji marketingowej potrzebna jest odporność, ambicja i optymistyczne nastawienie.

Jako lider będziesz odpowiedzialny za budowanie trwałych powiązań, podejmowanie decyzji, uczenie się na błędach i szybki rozwój. Wpływowi liderzy prowadzą Teams z jasną wizją i kierunkiem.

Ale jakie są cechy dobrego lidera agencji marketingowej? W jaki sposób wyznawane wartości wpływają na kulturę marki?

Przyjrzeliśmy się właścicielom agencji marketingowych, którzy odnieśli sukces, zwróciliśmy uwagę na kluczowe cechy skutecznego kierowania zespołem i zebraliśmy je dla Ciebie. Omówimy również najważniejsze role w agencji marketingowej i to, jak odpowiednie cechy kształtują te pozycje przywódcze.

Kluczowe umiejętności lidera agencji marketingowej

Liderzy agencji marketingowych potrzebują dobrej równowagi między umiejętnościami technicznymi i ludzkimi, aby dobrze kierować swoim zespołem.

Oprócz solidnych strategii marketingowych i agencyjnych, oto kluczowe umiejętności dla roli lidera agencji marketingowej, bez względu na styl przywództwa:

1. Komunikacja i nawiązywanie kontaktów

Jako szef agencji marketingowej, twoja rola będzie wymagać komunikowania się z członkami teamu, klientami i interesariuszami. Musisz także budować silne relacje zawodowe i jasno przedstawiać swoje pomysły zespołowi bez luk informacyjnych.

Umiejętności networkingowe uzupełniają zdolności komunikacyjne. Lider, który buduje solidne połączenia zawodowe, zwiększa reputację agencji i tworzy możliwości partnerstwa i rozwoju biznesu.

2. Planowanie i organizacja

Jako lider agencji cyfrowej będziesz obsługiwać różnych klientów i pracować nad kilkoma projektami jednocześnie. Oznacza to strategiczną mapę kampanii, efektywną alokację zasobów i zapewnienie sprawnego przebiegu zadań.

Umiejętności lidera w zakresie planowania sprawiają, że działania agencji są płynniejsze i mają kluczowe znaczenie dla spotkania terminów, maksymalizacji wydajności i zapewnienia ogólnego powodzenia kampanii.

3. Podejmowanie decyzji

Ustalanie szczegółów strategii marketingowych wymaga krytycznego i analitycznego myślenia. Chodzi o zrozumienie sytuacji, rozpoznanie wyzwań i znalezienie skutecznych rozwiązań.

Lider z silnymi umiejętnościami krytycznego myślenia może podejmować świadome decyzje, dostosowywać się do zmieniających się scenariuszy i identyfikować możliwości. Umiejętności te pomogą ci zaspokoić potrzeby klientów, dopracować strategie i pokonać przeszkody w prowadzeniu skutecznych kampanii.

4. Myślenie oparte na współpracy

W a raportowanie od Salesforce ponad 80% kadry kierowniczej wskazało nieefektywną współpracę jako główną przyczynę niepowodzeń w biznesie.

Agencja marketingowa ma różne działy, takie jak zarządzanie kampaniami, finanse i public relations, z których każdy ma inne cele i priorytety. Współpraca między wewnętrznymi teamami, klientami, a nawet interesariuszami jest jedynym sposobem na stworzenie środowiska, w którym pomysły ożywają, a wysiłki się rozwijają.

Weźmy na przykład znaczącą kampanię dla klienta; bez wkładu ze strony działu finansów, budżet może zostać przepalony, a bez perspektywy PR, możliwości komunikacyjne mogą zostać przeoczone.

Uwzględnianie informacji zwrotnych i wkładu użytkowników na różnych scenach, aby zapewnić lepszą współpracę we wszystkich sekcjach. Teams muszą udostępniać swoją wiedzę innym zespołom, aby wzajemnie uzupełniać swoje mocne strony.

5. Oddelegowane zadania

Lider z silnymi umiejętnościami oddelegowania wykorzysta mocne strony swoich członków zespołu, aby zapewnić efektywne zarządzanie zadaniami, promować współpracę zespołową i skupić się na strategicznych aspektach kampanii marketingowych, prowadząc do ogólnego powodzenia.

Skuteczne przydzielanie zadań optymalizuje cykl pracy i umożliwia poszczególnym osobom wykorzystanie swoich mocnych stron.

6. Myślenie analityczne

Jako lider agencji marketingowej będziesz musiał być dobry w liczbach, niezależnie od tego, czy chodzi o analitykę kampanii, czy propozycje wysyłane do klientów. Przebijanie się przez szum wokół liczb, opracowywanie spostrzeżeń na temat bieżącej wydajności i planowanie dalszych działań jest niezbędne.

Marketing to kreatywny proces wspierany przez solidne podstawy danych, analiz i spostrzeżeń.

7. Wspieranie przywództwa

Jako lider musisz stworzyć kulturę, która ceni cechy przywódcze i inwestuje w rozwój zawodowy członków zespołu. To w naturalny sposób przyczyni się do rozwoju liderów w agencji.

Oto kilka sposobów na wspieranie świadomego przywództwa w agencji marketingowej:

Wspieranie kultury ciągłego uczenia się

Zapewnienie możliwości rozwoju umiejętności i mentoringu

Powierzanie zespołowi ambitnych obowiązków, które zachęcają do rozwoju

Zachęcanie do otwartej komunikacji i współpracy, pozwalanie członkom Teams na zgłaszanie pomysłów i przejmowanie inicjatywy

Rozpoznawaj i nagradzaj cechy przywódcze, tworząc wspierające środowisko, które pielęgnuje wschodzących liderów

Regularnie sprawdzaj i doceniaj postępy, oferując konstruktywne informacje zwrotne w celu poprawy

Role przywódcze w agencji marketingowej

Każda rola jest kluczowa w zarządzaniu relacjami z klientem przez agencję marketingową, napędzaniu rozwoju biznesu i zapewnianiu satysfakcji klienta.

Przyjrzyjmy się konkretnym obowiązkom każdej z ról:

1. Account Manager (AM)

Account Manager jest głównym punktem kontaktowym klienta. Buduje i utrzymuje silne relacje z klientem poprzez dokładne zrozumienie jego potrzeb, celów i oczekiwań.

Role i obowiązki:

Account Managerowie ściśle współpracują z klientami w celu opracowania strategii marketingowych i kampanii, które odpowiadają ich celom

Współpracują z różnymi zespołami agencji, takimi jak dział kreacji, strategii i wydajności, aby zapewnić, że projekty klientów są realizowane na czas, w ramach budżetu i spełniają standardy jakości

Account Managerowie zajmują się codzienną komunikacją z klientem, zarządzaniem zapytaniami, dostarczaniem aktualizacji projektów i rozwiązywaniem problemów

Account manager negocjuje również z klientem aspekt finansowy, w tym warunki płatności

Account Managerowie muszą kierować teamami w spełnianiu oczekiwań klientów, rozwiązywaniu problemów i zapewnianiu ogólnego powodzenia projektów.

Ich wpływ na przywództwo wykracza poza interakcje z klientami i obejmuje również współpracę wewnętrzną, dzięki czemu ich rola jest kluczowa w budowaniu pozytywnego i wydajnego środowiska pracy.

2. Account Executive (AE)

Account Executive pomagają agencji w realizacji inicjatyw marketingowych. Teams współpracują z account managerami, pomagając im zarządzać kontami klientów.

Role i obowiązki:

Account Executives koordynują zadania w ramach projektów i współpracują z wewnętrznymi Teams, aby upewnić się, że dostarczane produkty spełniają oczekiwania klientów

Badają potencjalnych klientów, przygotowują propozycje i prezentacje oraz uczestniczą w spotkaniach z klientami

Account Executive przygotowują briefy projektowe, planują spotkania i prowadzą dokumentację projektową

Zbierają opinie i spostrzeżenia klientów w celu optymalizacji kampanii i dostosowania strategii

Account executives budują relacje, generują przychody, współpracują z różnymi Teams, rozwiązują problemy, są na bieżąco z trendami rynkowymi i skutecznie się komunikują.

3. Account Director (AD)

Account Director nadzoruje wiele kont klientów w agencji i jest odpowiedzialny za ich ogólny kierunek strategiczny i rozwój.

AD kierują agencję w stronę wzrostu i zwiększonych przychodów. Są łącznikami między klientami a agencją, zapewniając skuteczną komunikację i zarządzanie oczekiwaniami.

Rola i obowiązki:

Account Directors łączą swoją wiedzę i spostrzeżenia z Account Managerami i Account Executive'ami, zapewniając zgodność strategii agencji z celami klienta

Obsługują budżety, przydzielają zasoby i zapewniają powodzenie projektów. Ich celem jest spotkanie i przekroczenie oczekiwań klienta przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności agencji

AD współpracują z wewnętrznymi Teams w celu opracowania i realizacji zintegrowanych kampanii marketingowych, nadzorując cały proces od koncepcji do wdrożenia

Dyrektorzy ds. klientów muszą być strategicznymi planistami i myślicielami, którzy rozwijają długoterminowe powiązania z klientem i identyfikują możliwości ekspansji konta i wzrostu przychodów.

Ich przywództwo i wskazówki dla zespołu są bardzo ważne, ponieważ pomagają mentorować i rozwijać młodszych pracowników.

4. Senior Account Manager (SAM)

Senior Account Manager ma większe doświadczenie i odpowiedzialność niż zwykły Account Manager.

Nadzorują bardziej złożonych klientów i konta VIP i zazwyczaj zarządzają zespołem Account Managerów i Account Executive'ów.

Role i obowiązki:

Senior Account Managerowie są odpowiedzialni za ustawienie strategicznego kierunku dla swoich kont i opracowanie zintegrowanych planów marketingowych

Nadzorując kompleksową realizację kampanii, SAMs koordynują działania z wewnętrznymi zespołami w celu terminowej i przyjaznej dla budżetu realizacji

Odpowiadają za zarządzanie budżetem, w tym za dane powstania, śledzenie wydatków i zapewnianie opłacalnych kampanii

SAM zajmują się wyzwaniami, analizują dane kampanii i przyczyniają się do zwiększania sprzedaży, organicznego wzrostu i powodzenia odnawiania umów, równoważąc potrzeby klientów i możliwości agencji

Senior Account Manager zarządza kontami i zapewnia skuteczne przywództwo w agencji marketingowej. Ich zdolność do rozumienia potrzeb klienta, koordynowania teamów, przyczyniania się do strategicznego planowania i napędzania rozwoju biznesu sprawia, że są kluczowymi liderami w powodzeniu agencji.

Współpracują również ściśle z kierownictwem agencji, aby dostosować strategie klientów do ogólnych celów biznesowych.

Najczęstsze wyzwania stojące przed liderami agencji marketingowych

Prowadzenie agencji marketingowej wiąże się z wieloma wyzwaniami. Oto niektóre z nich:

1. Utrzymanie i satysfakcja klienta

Zatrzymanie klientów dla agencji marketingowej może być wyzwaniem na konkurencyjnym rynku, ponieważ istnieje ciągła presja na dostarczanie wyjątkowych wyników.

Dla przykładu, konkurencyjna agencja może obiecać, że dostarczy więcej leadów za niższą cenę niż ta, którą Ty pobierasz. Twoja agencja musi zoptymalizować swoje portfolio i ofertę, aby pozostać aktualną i konkurencyjną.

Jeśli nie dostosujesz odpowiednio swoich strategii, Twój Business może na tym ucierpieć.

💡 Wskazówki, jak sprostać temu wyzwaniu:

Utrzymuj otwartą komunikację z klientem, regularnie oceniaj skuteczność trwających kampanii i proaktywnie sugeruj korekty w oparciu o zmiany rynkowe

Pokaż swoją elastyczność i zaangażowanie w realizację celów klienta. To klucz do zadowolenia klienta i pozostania z nim na dłużej

2. Efektywna współpraca w zespole:

Zarządzanie zróżnicowanym zespołem wiąże się z wyzwaniami, takimi jak możliwe luki w komunikacji i nieefektywność.

Rozważmy przykład:

Jesteś dyrektorem kreatywnym w butikowej agencji brandingowej. Twoi graficy, twórcy zawartości i stratedzy cyfrowi pracują nad kampanią dla klienta. Jeśli kanały komunikacji między tymi zespołami są niejasne lub nie ma narzędzi do współpracy, może to wyniknąć z chaotycznych wysiłków.

Na przykład, zespół ds. zawartości może opracowywać komunikaty bez uwzględnienia aspektów projektowych, co prowadzi do niespójności w końcowych rezultatach.

💡 Wskazówki, jak sprostać temu wyzwaniu:

Wdrożenie narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, ustanowienie jasnych protokołów komunikacji i zachęcanie do regularnych spotkań zespołu.

Gdy wszyscy są na tej samej stronie, przepływ informacji jest płynny, a zespół pracuje wydajnie.

3. Bycie na bieżąco z trendami w branży:

Scena marketingowa zmienia się szybko, przez co liderzy agencji muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami.

Na przykład, weźmy pod uwagę wzrost popularności influencer marketingu i zwrot w kierunku zawartości wideo na platformach mediów społecznościowych. Brak dostosowania strategii w celu wykorzystania tych trendów może utrudnić agencji skuteczne angażowanie odbiorców docelowych.

💡 Wskazówki, jak sprostać temu wyzwaniu:

Stale monitoruj rozwój branży, oceniaj wpływ pojawiających się trendów i odpowiednio dostosowuj swoje podejście.

Nierozpoznanie i nieuwzględnienie tych zmian może skutkować kampaniami, które wydają się przestarzałe lub utratą możliwości połączenia się z odbiorcami za pomocą najnowszych kanałów i formatów komunikacji

4. Udowodnienie klientom zwrotu z inwestycji:

Oczekiwania klientów dotyczące namacalnych wyników i wyraźnego zwrotu z inwestycji (ROI) stanowią wspólne wyzwanie dla agencji marketingu cyfrowego.

Rozważmy przykład:

Twój klient inwestuje w kompleksową kampanię marketingu cyfrowego, w tym reklamy w mediach społecznościowych, dane powstania i optymalizację wyszukiwarek.

Klient oczekuje zwiększonej widoczności marki i wymiernego wpływu na sprzedaż. Jeśli agencja nie określi realistycznych oczekiwań lub nie zapewni przejrzystego raportowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI), klient może postrzegać wysiłki marketingowe jako nieskuteczne.

💡 Wskazówki, jak sprostać temu wyzwaniu:

Ustal jasne, mierzalne cele dostosowane do celów klienta.

Miej oko na liczby - takie jak ruch na stronie, współczynniki konwersji i zaangażowanie w mediach społecznościowych. Następnie udostępniaj wyniki w prostych raportach, aby pokazać rzeczywistą wartość swoich wysiłków marketingowych.

Jak zarządzać agencją marketingową?

Nie ma sekretnej formuły, która sprawdziłaby się w przypadku każdej agencji marketingowej. Jednak wiele agencji będzie miało podobną strukturę roboczą, aby zastosować te sugestie do różnych cele marketingowe .

1. Budowanie wyczyszczonych kanałów komunikacji

Zbuduj jasne i solidne kanały komunikacji od samego początku, aby zapewnić powodzenie. Zatrudnij główny punkt kontaktowy w celu usprawnienia komunikacji między wszystkimi członkami i kierownictwem. Oto kilka wskazówek, na które należy zwrócić uwagę:

Zaplanuj i przeprowadź krótkie rozmowy podsumowujące z różnymi Teams w agencji. Zapewni to, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o kluczowe zmiany i decyzje

Natychmiastowe rozwiązywanie problemów, zarówno po stronie klienta, jak i wewnątrz agencji

Przeprowadzaj częste sesje burzy mózgów, aby generować nowe pomysły i przyszłe inicjatywy

Korzystanie z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp ułatwia śledzenie trwających projektów i utrzymanie wyczyszczonej komunikacji. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Whiteboards i ClickUp Docs, Twoi pracownicy mogą przeprowadzać burze mózgów, udostępniać spostrzeżenia i współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy chodzi o nakreślenie nowej strategii kampanii, czy dopracowanie kreatywnych zasobów, ClickUp zapewnia platformę do płynnej współpracy i niezakłóconego skupienia.

2. Tworzenie marketingowej mapy drogowej

Marketingowa mapa drogowa zmniejsza lukę między tworzeniem koncepcji a przekształcaniem ich w działania.

Marketingowa mapa drogowa wyszczególni kluczowe elementy, takie jak oś czasu, rezultaty i główne kamienie milowe dla realizacji kampanii marketingowej na czas i w ramach budżetu. Mapa drogowa pomaga dostosować cele do wizji i wywiera wpływ na zarządzanie projektami marketingowymi .

Szablon planu marketingowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, organizowaniu i śledzeniu planu projektu marketingowego.

Szablon marketingowej mapy drogowej ClickUp przedstawia zwięzły i szczegółowy przegląd strategii marketingowej, celów i założeń Twojej agencji. Podkreśla również kroki niezbędne do osiągnięcia kamieni milowych kampanii.

3. Zainwestuj w oprogramowanie do zarządzania projektami

Bycie zorganizowanym jest jednym z fundamentów, na których zadania są wykonywane terminowo i skutecznie w agencji marketingowej.

Wyobraź sobie, że masz u boku zaufanego cyfrowego asystenta, który upraszcza wszystkie złożone dane Twojej agencji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. To właśnie magia narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp .

Zorganizuj swój projekt w unikalnej hierarchii ClickUp, a następnie niestandardowo wizualizuj swoją pracę za pomocą ponad 15 widoków Zarządzanie zadaniami w ClickUp pozwala na łatwe tworzenie i automatyzację zadań marketingowych. Dzięki konfigurowalnym listom zadań, przypomnieniom i terminom możesz mieć pewność, że projekty pozostaną na właściwym torze i dotrzymasz terminów.

The Widok czatu i funkcja wzmianek umożliwiają członkom zespołu skuteczną komunikację w zakresie zadań, udostępnianie aktualizacji i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Większość narzędzi do zarządzania projektami dostarcza obecnie szablony, które ułatwiają zarządzanie powtarzalnymi zadaniami. W połączeniu z automatyzacją, szablony marketingowe może zaoszczędzić znaczną ilość czasu, który można przeznaczyć na bardziej krytyczne zadania w agencji marketingowej.

Instancja, Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do planowania, realizacji i zarządzania wszystkimi kampaniami marketingowymi.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-154.png Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu kampaniami marketingowymi od początku do końca.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200523911&\_gl=1\*1qq8ap\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Pobierz szablon /%cta/

Co więcej, rozszerzenia i narzędzia oparte na AI upraszczają zbędne zadania; niektóre z nich są wbudowane w narzędzia do nadzorowania projektów, takie jak ClickUp. ClickUp Brain to innowacyjne narzędzie sztucznej inteligencji, które może automatyzować zadania, aktualizacje postępów i stand-upy. Możesz nawet zapytać ClickUp Brain zadawaj pytania dotyczące projektów i poproś narzędzie o pomoc w pisaniu, a ono udzieli dokładnych odpowiedzi bez zbędnego oczekiwania. Oto potęga AI!

Wykorzystaj ClickUp Brain do pisania briefów, wysyłania propozycji, opracowywania strategii pozyskiwania klientów, przygotowywania pitchy i wielu innych działań dla swoich teamów marketingowych

4. Definiowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Zarządzanie zespołem i osiąganie pożądanych celów marketingowych stają się znacznie trudniejsze, gdy kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są niejasne.

Ale czym są kluczowe wskaźniki wydajności?

Są to ilościowo oceniane cele, które pomagają w śledzeniu wskaźników powodzenia kampanii i wysiłków marketingowych.

Oto niezbędne wskaźniki KPI, których należy być świadomym:

Zadowolenie i utrzymanie klientów

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO)

Zwrot z inwestycji (ROI)

Koszt pozyskania klienta (CAC)

Zaangażowanie w mediach społecznościowych

Niestandardowa wartość życiowa klienta (CLV)

Do zrobienia jest notatka, że każda branża ma swoje unikalne kluczowe KPI. Dla przykładu, agencje reklamowe nadają priorytet wskaźnikom klikalności, podczas gdy marki e-commerce nadają priorytet sprzedaży.

Na koniec zapoznaj się z tym przewodnikiem, który szczegółowo opisuje dokładne strategie maksymalizacji wydajność swojej agencji marketingowej .

Przejmij pełną kontrolę nad swoją agencją marketingową już dziś

Mamy nadzieję, że w tym momencie stało się jasne, że silne przywództwo jest siłą napędową powodzenia agencji marketingowej. Solidne przywództwo wymaga wielu umiejętności i cech, aby agencja odniosła powodzenie.

Kierownictwo agencji marketingowej musi wydobywać to, co najlepsze ze swoich członków zespołu i inspirować kolejne pokolenia liderów. Agencje marketingowe potrzebują solidnych liderów, którzy ufają wizji agencji, są dobrze zaznajomieni z technologią i zwykle podejmują decyzje oparte na danych.

Jako lider musisz zwiększyć współpracę w zespole, uzyskać głębszy wgląd i widoczność postępów zespołu oraz skutecznie dystrybuować i wykonywać zadania. Bogate w funkcje, wydajne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania, takie jak ClickUp może Ci w tym pomóc i poprowadzić Twoją agencję na nowe wyżyny.

Spróbuj ClickUp za darmo teraz.

FAQ

**1. Czym jest przywództwo marketingowe?

Przywództwo marketingowe obejmuje prowadzenie i kierowanie teamami marketingowymi w celu osiągnięcia celów marketingowych poprzez planowanie strategiczne, nieszablonowe myślenie oraz terminową i skuteczną realizację zadań.

**2. Czym jest przywództwo w agencji?

Kierownictwo agencji nadzoruje działania, strategię i ogólny rozwój agencji marketingowej. Jego rola obejmuje zarządzanie relacjami z klientami, wspieranie kultury współpracy i zwiększanie przychodów.

**3. Jaka jest rola agencji marketingowej?

Agencja marketingowa jest dostawcą kreatywnych i biznesowych usług dla klientów. Pomaga im osiągać cele marketingowe, zwiększać widoczność marki i napędzać rozwój biznesu za pomocą kilku kanałów i taktyk.