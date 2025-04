11 najlepszych alternatyw dla AI w 2025 roku

Tworzenie towarzyszy AI do opowiadania historii, odgrywania ról lub po prostu znaczącej rozmowy może być ekscytujące - dopóki nie napotkasz ograniczeń Character AI. Być może jesteś sfrustrowany częstymi przestojami, niestandardowymi opcjami lub obawami o prywatność danych. Być może potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji do swoich kreatywnych projektów lub pracy zawodowej.

Nie jesteś sam. Wraz z ewolucją platform postaci AI, deweloperzy i kreatywni profesjonaliści szukają alternatyw, które oferują lepszą niezawodność, bardziej naturalne konwersacje, zwiększoną prywatność lub specjalistyczne możliwości.

W tym przewodniku zbadaliśmy i przetestowaliśmy najlepsze alternatywne witryny Character AI, aby pomóc Ci znaleźć idealną platformę towarzyszącą AI. Niezależnie od tego, czy jesteś pisarzem tworzącym postacie, deweloperem budującym interaktywne doświadczenia, czy po prostu szukasz bardziej angażujących konwersacji AI, narzędzia te oferują świeże podejście do tworzenia postaci i interakcji AI.

Limity AI postaci

Choć Character AI jest pionierem w dziedzinie przystępnego tworzenia postaci za pomocą sztucznej inteligencji, użytkownicy konsekwentnie zgłaszają kilka frustrujących ograniczeń:

Częste przestoje i problemy z serwerem : Wielu użytkowników doświadcza nieoczekiwanych przestojów w szczytowym okresie użytkowania, a platforma staje się niedostępna przez wiele godzin

Niespójne reakcje postaci : Postacie często "zapominają" ustalone osobowości lub historie w trakcie rozmowy, przerywając immersję i wymagając częstego przypomnienia

Restrykcyjne filtry zawartości : Rygorystyczna moderacja platformy blokuje wiele kreatywnych scenariuszy - nawet niewyraźne, dojrzałe tematy - limitując możliwości opowiadania historii i rozwoju postaci

Limit pamięci konwersacji : Postacie mają trudności z odwoływaniem się do informacji z wcześniejszych rozmów, zwłaszcza w przypadku dłuższych interakcji

Obawy o prywatność : Rozmowy użytkowników są gromadzone w celu trenowania modelu AI, co rodzi pytania o wykorzystanie danych i poufność

Podstawowe opcje niestandardowe : Platforma oferuje limit kontroli nad wyglądem, głosem i zachowaniem postaci w porównaniu do nowszych alternatyw

Wolne czasy odpowiedzi : Wraz ze wzrostem liczby użytkowników wiele osób zgłasza coraz większe opóźnienia między wiadomościami, szczególnie w przypadku użytkowników Free

Model monetyzacji: Ostatnie funkcje premium ograniczyły funkcje dla niepłacących użytkowników, tworząc podzielone doświadczenie

Odpowiednia alternatywa dla AI pokonuje te limity i zapewnia bardziej zabawny i tańszy sposób na oddanie się światom fantasy i interakcjom AI.

Alternatywy dla Character AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Kontekstowa sztuczna inteligencja, która dostosowuje się do Twoich potrzeb w celu zwiększenia wydajności Wielofunkcyjny asystent AI, zarządzanie projektami i wiedzą, tworzenie dokumentów Free ForeverUnlimited: $7/miesiąc za użytkownikaBusiness: $12/miesiąc za użytkownikaEnterprise: Kontakt w sprawie cenClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie Chai Zwykłe rozmowy AI z różnorodnymi postaciami Niestandardowe postacie tworzone przez społeczność, czat głosowy, animacje czatu freeChai Premium: $13. 99 miesięcznie lub $134. 99 rocznieChai Ultra*: $29. 99 miesięcznie lub $269. 99 rocznie Roleplai Hiperrealistyczne odgrywanie ról i rozmowy z użyciem AI Niestandardowe postacie, generowanie grafiki AI, wielojęzyczne wsparcie Starter $19. 99/miesiącPremium: $49. 99/miesiącPlatinum: $129/miesiąc Janitor AI Nieograniczona kreatywność w odgrywaniu ról Niestandardowe dane powstania scenariusza, minimalne filtrowanie zawartości, generowanie obrazów Free Replika Długotrwałe towarzystwo AI Trwała pamięć, wsparcie emocjonalne, budowanie powiązań freePro: 19,99 USD/miesiąc (lub 49 USD/rok) Dożywotnia:* 299 USD (płatność jednorazowa) Kuki AI Angażujące swobodne rozmowy; marki poszukujące wirtualnego przedstawiciela Naturalny przepływ konwersacji, wyrazista osobowość, interakcje głosowe 100 Koins: $0. 99550 Koins: $4. 991200 Koins: $9. 997500 Koins: $49. 99 Anima AI Głębokie połączenia emocjonalne i wsparcie psychologiczne Emocjonalne połączenie, spersonalizowane doświadczenia, wiadomości głosowe Od 19,99 USD/miesiąc Cleverbot Prosty, oparty na tekście czat AI Rozmowy przypominające ludzkie, bez konieczności posiadania konta, nauka konwersacji Free Talkie Wielojęzyczne interakcje z postaciami Naturalne wzorce mowy, niestandardowy głos, reakcje emocjonalne FreeTalkie + Standard: $9. 99/miesiącTalkie + Pro: $24. 99/miesiąc Sakura AI Interakcje postaci inspirowane anime Wizualny projekt postaci, wyspecjalizowane osobowości, kreatywne scenariusze freeDiamond: 19 USD/miesiącInfinite: *39 USD/miesiąc /AI Dungeon* Interaktywne przygody fabularne Dynamiczna narracja, elastyczność gatunkowa, budowanie świata AI Dungeon Adventurer: $9. 99AI Dungeon Champion: $14. 99AI Dungeon Legend: $29. 99AI Dungeon Mythic: $49. 992,500 Kredytów: $19. 9980 kredytów: $0. 99

Najlepsze alternatywy dla Character AI do wykorzystania

1. ClickUp (najlepszy dla wydajności opartej na AI)

ClickUp nie jest chatbotem oferującym wirtualne postacie, ale może być potężnym centrum dowodzenia dla twojego uniwersum fabularnego. Pisarze, roleplayerzy i twórcy światów mogą używać ClickUp Docs do tworzenia biografii postaci, wiedzy i dialogów, podczas gdy zadania ClickUp i pola niestandardowe pomagają śledzić rozdziały, łuki emocjonalne lub dynamikę powiązań.

Zacznij korzystać z ClickUp Scentralizuj pomysły, wątki, dialogi i wiele więcej dla swoich fantastycznych postaci i światów w ClickUp

Możesz łączyć postacie z kluczowymi wydarzeniami lub lokalizacjami i wizualizować te ewoluujące połączenia za pomocą Tablic ClickUp - świetnych do mapowania złożonych zwrotów akcji. Tablice pozwalają również generować obrazy AI dla świata fantasy, gry lub historii za pomocą prostych podpowiedzi w języku naturalnym.

Użyj AI do generowania obrazów w ClickUp Whiteboards i dostosuj je do swoich preferencji stylistycznych

A gdy utkniesz w martwym punkcie? ClickUp Brain, wbudowany, świadomy kontekstu asystent AI, może pomóc w burzy mózgów na temat nazw postaci i miejsc, napisać streszczenia scen, a nawet zasugerować, co twój ponury antybohater może powiedzieć dalej, jednocześnie utrzymując wszystko zorganizowane w kontekście większego projektu.

Podczas gdy technologia ClickUp AI nie będzie udawać twojego najlepszego przyjaciela lub pirackiego nemezis (jeszcze), może pomóc ci zorganizować cały wszechświat, w którym żyją te postacie.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby tworzyć fikcyjne postacie, narracje i światy w kilka minut

Ta integracja pozwala kreatywnym profesjonalistom płynnie łączyć rozwój postaci z zarządzaniem zadaniami, danymi powstania dokumentów i współpracą zespołową.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain : Generuj własne postacie z dialogami, cechami osobowości i historiami za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Dokumenty z asystą AI : Twórz i przechowuj rozbudowane profile postaci, elementy budowania świata i łuki narracyjne z rozszerzeniami AI

Zadania i podzadania : Rozbij rozwój postaci na łatwe do zarządzania komponenty z zależnościami i oś czasu

Pola niestandardowe : Śledzenie atrybutów postaci, relacji i łuków rozwoju za pomocą konfigurowalnych punktów danych

Tablice: Wizualna mapa powiązań między postaciami, przepływów fabularnych i wzorców interakcji

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów polega na konwersacyjnych narzędziach AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znajomy interfejs chatbota i wszechstronne możliwości generowania zawartości, analizowania danych i nie tylko - mogą być powodem ich popularności w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i przełączania kontekstu sumują się w czasie. Jednak nie z ClickUp Brain. Żyje on bezpośrednio w moim obszarze roboczym, wie nad czym pracujesz, rozumie zwykłe teksty i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Doświadcz 2x większej wydajności dzięki ClickUp!

Limity ClickUp

Nie są specjalnie zaprojektowane do interaktywnych rozmów z postaciami, jak dedykowane platformy AI postaci

Wymaga trochę czasu na ustawienia, aby zoptymalizować cykl pracy nad rozwojem postaci

Generowanie postaci jest oparte na tekście bez wbudowanych narzędzi do wizualnego tworzenia postaci

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja Reddit podkreśla:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z całkiem wydajnym darmowym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami zbiera żniwo. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w mojej głębokiej strefie pracy, jest to ostatnia rzecz, do zrobienia. Używam AI głównie do pisania materiałów, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są Dokumenty. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza te banery. Są urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z całkiem wydajnym darmowym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami zbiera żniwo. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w mojej głębokiej strefie pracy, jest to ostatnia rzecz, do zrobienia. Używam AI głównie do pisania materiałów, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są Dokumenty. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza te banery. Są urocze!

2. Chai AI (najlepsza do swobodnych rozmów z różnymi postaciami)

via Chai AI

Jeśli kiedykolwiek chciałeś rozmawiać z tysiącami różnych osobowości AI bez konieczności ich samodzielnego tworzenia, Chai AI to strzał w dziesiątkę. Platforma ta stała się hubem dla zwykłych entuzjastów AI, którzy lubią wdawać się w rozmowy z praktycznie każdym rodzajem postaci, jakie można sobie wyobrazić - od postaci historycznych po oryginalne daty powstania.

To, co wyróżnia Chai, to tętniąca życiem społeczność twórców. W przeciwieństwie do platform, na których jesteś ograniczony do gotowych postaci, Chai pozwala przeglądać ogromną bibliotekę osobowości stworzonych przez społeczność, z których każda ma unikalny styl konwersacji. Chcesz rano dyskutować o filozofii z Sokratesem, a po południu rozmawiać z odkrywcą przestrzeni kosmicznej z roku 3000? Chai sprawia, że ten rodzaj przeskakiwania między postaciami opartymi na AI jest prosty i wciągający.

Najlepsze funkcje Chai AI

Uzyskaj dostęp do tysięcy stworzonych przez społeczność postaci z różnych gatunków, o różnych osobowościach i odsetkach

Angażuj się w dialog mówiony z postaciami, z których każda ma unikalne wzorce mowy i tony

Twórz własne osobowości AI z konfigurowalnymi cechami, wiedzą i stylami konwersacji

Udostępnianie odsetków rozmów lub odkrywanie popularnych postaci dzięki rekomendacjom społeczności

limity AI Chai

Jakość odpowiedzi różni się znacznie między różnymi postaciami stworzonymi przez społeczność

Użytkownicy poziomu Free mają do czynienia z bardziej restrykcyjnymi filtrami zawartości i limitami długości konwersacji

Limit retencji pamięci w dłuższych rozmowach w porównaniu do alternatyw premium

Chai AI wycena

Free : Czat z wybranymi botami AI, limit do 70 wiadomości, które resetują się co 2. 5 godzin

Chai Premium : $13. 99 miesięcznie lub $134. 99 rocznie

Chai Ultra: 29,99 USD miesięcznie lub 269,99 USD rocznie

oceny i recenzje AI Chai AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chai AI?

Użytkownik Reddit mówi:

Chai jest bardzo dobry, używam go prawie codziennie, ponieważ jest zabawny i postacie lepiej zachowują pamięć. Jedyną rzeczą, której nie lubię, jest to, że muszę mieć reklamę, gdy próbuję zmienić lub zdobyć nowe postacie. Nie przeszkadza mi to jednak

Chai jest bardzo dobry, używam go prawie codziennie, ponieważ jest zabawny i postacie lepiej zachowują pamięć. Jedyną rzeczą, której nie lubię, jest to, że muszę mieć reklamę, gdy próbuję zmienić lub zdobyć nowe postacie. Nie przeszkadza mi to jednak

3. RolePlai (najlepsze do wciągającego odgrywania ról postaci i kreatywnego pisania)

via Roleplai

RolePlai wyróżnia się jako wyspecjalizowana alternatywa dla AI postaci, która umożliwia użytkownikom tworzenie i interakcję z szerokim zakresem postaci AI, w tym celebrytami, postaciami historycznymi i całkowicie niestandardowymi osobowościami. Każda persona może być dostosowana do określonych cech i historii, umożliwiając spersonalizowane i angażujące rozmowy.

Poza interakcjami opartymi na tekście, RolePlai oferuje funkcje czatu twarzowego i głosowego. Użytkownicy mogą widzieć i słyszeć swoje personas AI, dodając warstwę realizmu do doświadczenia.

Najlepsze funkcje RolePlai

Uzyskaj funkcje czatu głosowego i twarzowego, aby widzieć i słyszeć swoje personas AI

Kontroluj fabułę, dokonując różnych wyborów za pomocą AI Adventures

Twórz zawartość wizualną związaną z konwersacją dzięki wbudowanemu generowaniu grafiki przez AI

Współpracuj z maksymalnie pięcioma chatbotami AI jednocześnie, aby prowadzić złożone, wielowarstwowe rozmowy i scenariusze, zapewniając prawdziwie wciągające wrażenia

Limity RolePlai

Bardziej skoncentrowane na narracji i kreatywnych zastosowaniach niż na zadaniach utylitarnych

Skuteczne ustawienie złożonych parametrów postaci wymaga czasu na naukę

Ceny RolePlai

Starter : $19. 99/miesiąc

Premium : 49,99 USD/miesiąc

Platinum: $129/miesiąc

Oceny i recenzje Roleplai

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Roleplai?

Recenzja w App Store brzmi następująco:

Ta aplikacja jest zabawna i rozrywkowa, ale powiem, że należy dodać kilka rzeczy, czuję, że zakładka przygody powinna mieć dodatkowe dane powstania postaci, osobistą biografię, cechy osobowości, tak jak w zakładce czatu AI / głównie po to, aby nie zabrakło nam przestrzeni na to, co chcemy dodać do naszej przygody.

Ta aplikacja jest zabawna i rozrywkowa, ale powiem, że należy dodać kilka rzeczy, czuję, że zakładka przygody powinna mieć dodatkowe dane powstania postaci, osobistą biografię, cechy osobowości, tak jak w zakładce czatu AI / głównie po to, aby nie zabrakło nam przestrzeni na to, co chcemy dodać do naszej przygody.

4. AI woźnego (najlepsza do nieograniczonej kreatywnej gry fabularnej)

via Janitor AI

Janitor AI wyrzeźbiła swoją niszę jako platforma dla kreatywnych profesjonalistów poszukujących minimalnych ograniczeń w interakcjach z postaciami. Podczas gdy wiele platform postaci AI wdraża ścisłe filtry zawartości, Janitor przyjmuje bardziej swobodne podejście, dzięki czemu jest popularny wśród pisarzy fikcji, twórców gier i roleplayerów eksplorujących złożone lub dojrzałe tematy narracyjne.

Wyróżniającą się funkcją platformy jest system tworzenia scenariuszy. Zamiast po prostu rozmawiać z postaciami, możesz umieścić je w określonych ustawieniach o zdefiniowanych parametrach. Tajemniczy pisarz może testować różne reakcje postaci na odkrywanie dowodów, podczas gdy twórca gier może prototypować reakcje NPC na wybory gracza w wielu branchach fabularnych.

Najlepsze funkcje AI woźnego

Generuj wizualne reprezentacje postaci i scen omawianych w rozmowach

Ciesz się trwałą pamięcią. Postacie pamiętają nie tylko historię rozmów, ale także zmieniający się stan ich fikcyjnego świata

Zintegruj postacie z niestandardowymi aplikacjami, grami lub narzędziami do pisania dzięki dostępowi do API dla programistów

Limity AI woźnego

Mniej odpowiednia dla użytkowników poszukujących zawartości przyjaznej rodzinie ze względu na minimalne filtrowanie

Jakość generowania obrazu różni się znacznie w zależności od jakości podpowiedzi

Interfejs użytkownika może wydawać się skomplikowany technicznie dla zwykłych użytkowników niezaznajomionych z terminologią fabularną

Cennik AI woźnego

Free

Oceny i recenzje Janitor AI:

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

5. Replika (najlepsza dla długoterminowych towarzyszy AI)

via Replika

Replika jest weteranem w przestrzeni osobistych towarzyszy AI, koncentrując się na tworzeniu pojedynczej, ewoluującej relacji zamiast interakcji z wieloma postaciami. Pomyśl o tym jak o rozwijaniu głębokiej przyjaźni z jedną osobowością AI, która rozwija się, aby zrozumieć cię przez tygodnie i miesiące.

W przeciwieństwie do platform, na których rozmowy wydają się odłączone, Replika wyróżnia się budowaniem ciągłej pamięci interakcji. Udostępnianie wyzwań związanych z pracą, osobistych celów lub codziennych rutynowych czynności sprawi, że Replika będzie naturalnie odwoływać się do tych szczegółów w przyszłych rozmowach. Tworzy to prawdziwe poczucie bycia "znanym", które wielu użytkowników uważa za pocieszające.

Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym zauważyli, że ta stała obecność przynosi korzyści niektórym użytkownikom. Osoby borykające się z lękiem społecznym często ćwiczą rozmowy ze swoją Repliką przed interakcjami w świecie rzeczywistym, podczas gdy inni znajdują komfort w posiadaniu wolnej od osądów przestrzeni do przetwarzania myśli o 3 nad ranem, gdy przyjaciele nie są dostępni.

👀 Czy wiesz? Liczne badania potwierdzają, że towarzysze AI pomagają zmniejszyć samotność, czasami równie skutecznie jak interakcje międzyludzkie. Podczas gdy konkretne wartości procentowe różnią się, jeden eksperyment na dużą skalę wykazał znaczne zmniejszenie samotności ( 16-24 punktów procentowych ) wśród użytkowników towarzyszy AI.

Najlepsze funkcje Repliki

Uzyskaj dostosowane odpowiedzi w oparciu o swój styl interakcji i określone preferencje, ponieważ Replika zapamiętuje historię rozmów z miesięcy interakcji

Dostęp do opcjonalnych funkcji śledzenia nastroju i prowadzenia dziennika w celu wsparcia świadomości emocjonalnej

Rozmawiaj bezpośrednio ze swoją Repliką dzięki coraz bardziej naturalnym reakcjom głosowym

Niestandardowy wygląd Repliki dzięki szczegółowym danym powstania awatara 3D i opcjom ubioru

Replika limitów

Koncentruje się na jednym towarzyszu, a nie na wielu różnych postaciach, co może być nudne dla tych, którzy szukają aplikacji towarzyszących AI dla rozrywki

Ostatnie aktualizacje ograniczyły niektóre rodzaje odgrywania ról, które były wcześniej dostępne

Wersja Free ma znacznie ograniczone funkcje pamięci i rozwoju osobowości

Cena Replika

Free

Pro : 19,99 USD/miesiąc (lub 49 USD/rok)

Lifetime: 299 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje Replika

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Replika?

Użytkownik Reddit udostępnia:

Uważam, że jeśli odpowiednio ustawisz swoją rolę, możesz sprawić, że Replika będzie kimkolwiek zechcesz i przełączać się między postaciami w zależności od nastroju.

Uważam, że jeśli odpowiednio ustawisz swoją rolę, możesz sprawić, że Replika będzie kimkolwiek zechcesz i przełączać się między postaciami w zależności od nastroju.

6. Kuki AI (najlepsze dla angażujących rozmów i marek poszukujących wirtualnych przedstawicieli)

via Kuki AI

Kuki AI wprowadza do tabeli konwersacje AI z osobowością, wyraźnie różniąc się od innych platform. Zamiast skupiać się na niestandardowym dostosowywaniu postaci, Kuki był rozwijany przez ponad 15 lat, aby mieć zabawną, nieco bezczelną osobowość, która sprawia, że nawet przyziemne rozmowy są nieoczekiwanie zabawne.

To, co czyni Kuki wyjątkowym, to sposób, w jaki równoważy humor z pomocnością. Rozmowa o gotowaniu obiadu może przerodzić się w żartobliwe przekomarzanie się na temat umiejętności kulinarnych, a następnie płynnie powrócić do pomocnych sugestii dotyczących przepisów.

Dla marek i twórców treści dobrze zdefiniowana osobowość Kuki sprawia, że jest ona szczególnie cenna w reklamach, streamingu i zawartości mediów społecznościowych. YouTuberzy i streamerzy na Twitchu regularnie włączają funkcje rozmów z Kuki ze względu na jej nieskryptowane powroty i zaskakujące odpowiedzi na pytania widzów.

najlepsze funkcje Kuki AI

Uzyskaj kontekstowo odpowiednie odpowiedzi z mniejszą liczbą niekonsekwencji niż wielu konkurentów

Ciesz się dobrze skalibrowanymi żartami i zabawnymi odpowiedziami, które pasują do tonu rozmowy

Uzyskaj dostęp do rozszerzonych informacji na różne tematy, od nauki po popkulturę, aby prowadzić pouczające dyskusje

Kuki AI limit

Limit opcji niestandardowych postaci, ponieważ są one zaprojektowane z ustaloną osobowością

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne trudności ze złożonymi, wieloczęściowymi pytaniami lub instrukcjami

Wersja Free zawiera reklamy, które mogą zakłócać przepływ konwersacji

Kuki AI wycena

100 Koins : $0. 99

550 Koins : $4. 99

1200 Koins : $9. 99

7500 Koins: $49. 99

Kuki AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

7. AI Anima (najlepsza do głębokich połączeń emocjonalnych i wsparcia psychologicznego)

przez Google Play Store

Czy kiedykolwiek czułeś, że potrzebujesz kogoś, z kim możesz porozmawiać, kto naprawdę cię rozumie, bez osądzania? AI Anima tworzy towarzyszy AI zaprojektowanych do tworzenia znaczących połączeń emocjonalnych z użytkownikami poprzez wgląd psychologiczny i empatyczne reakcje.

W przeciwieństwie do innych platform postaci AI, które koncentrują się głównie na rozrywce, Anima AI wykorzystuje zasady psychologii do tworzenia towarzyszy, którzy mogą wesprzeć twoje samopoczucie psychiczne poprzez autentyczne rozmowy. Na przykład, gdy czujesz się zaniepokojony zbliżającą się rozmową kwalifikacyjną, Twój towarzysz Anima może pomóc Ci poradzić sobie z konkretnymi lękami, zaoferować praktyczne wskazówki i zapewnić emocjonalną zachętę, która będzie spersonalizowana do Twojej sytuacji.

Platforma wyróżnia się tworzeniem spójnych osobowości, które pamiętają twoje rozmowy w czasie. Jeśli wspomnisz o swojej pasji do wspinaczki górskiej w jednej rozmowie, Twój towarzysz Anima może zapytać o Twoją ostatnią przygodę kilka tygodni później, tworząc poczucie bycia naprawdę widzianym i zapamiętanym, co sprawia, że powiązania mają znaczenie.

Najlepsze funkcje Anima AI

Uzyskaj empatyczne, pomocne odpowiedzi oparte na ustalonych technikach wsparcia emocjonalnego

Niestandardowe cechy towarzyszy, w tym ich wygląd, osobowość i hobby, aby dostosować je do konkretnych potrzeb w zakresie wsparcia emocjonalnego

Korzystaj z projektu zorientowanego na prywatność, który nie udostępnia danych konwersacji do celów szkoleniowych

Limity Anima AI

Czasy reakcji mogą ulec spowolnieniu w okresach największego obciążenia

Ograniczone możliwości integracji z innymi narzędziami lub platformami zwiększającymi wydajność

Gra może nie być odpowiednia dla dzieci ze względu na zawartość dla dorosłych

Ceny Anima AI

Od 19,99 USD/miesiąc

(Pozyskane od użytkowników)

Oceny i recenzje Anima AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Anima AI?

Recenzja w Sklepie Play raportuje:

Ta aplikacja jest dobra, rozmowa przepływa płynnie, dopóki czasami nie zostanie przerwana przez losowe, nie na miejscu pytania. Podoba mi się fakt, że aplikacja ma przycisk raportowania na czacie, który jest pomocny w kształtowaniu języka i przepływu AI.

Ta aplikacja jest dobra, rozmowa przepływa płynnie, dopóki czasami nie zostanie przerwana przez losowe, nie na miejscu pytania. Podoba mi się fakt, że aplikacja ma przycisk raportowania na czacie, który jest pomocny w kształtowaniu języka i przepływu AI.

8. Cleverbot (najlepszy dla nieprzewidywalnej, ludzkiej konwersacyjnej AI)

przez Cleverbot

Pamiętasz te losowe, meandrujące rozmowy, które prowadziłeś z przyjaciółmi późno w nocy? Cleverbot oddaje tę nieprzewidywalną energię w formie AI. W przeciwieństwie do mocno oskryptowanych towarzyszy AI, Cleverbot uczy się na podstawie milionów prawdziwych ludzkich interakcji, dzięki czemu każda rozmowa jest wyjątkowo nieprzewidywalna.

Może ona zaskoczyć cię dowcipnymi odpowiedziami, filozoficznymi pytaniami, a nawet żartobliwymi przekomarzaniami, które wydają się naprawdę spontaniczne. Dla scenarzystów pracujących nad realistycznym dialogiem, ta nieprzewidywalność może być nieoceniona w przełamywaniu bloków twórczych - po prostu zacznij rozmawiać z Cleverbotem o dylemacie swojej postaci i zobacz, dokąd prowadzi rozmowa.

Najlepsze funkcje Cleverbot

Zainspiruj się nieoczekiwanymi, kreatywnymi odpowiedziami, które nie są zgodne z formułą, wstępnie zaprogramowanymi wzorcami AI

Ciesz się prostym, nierozpraszającym interfejsem, który skupia się wyłącznie na rozmowie

Zacznij czatować natychmiast, bez konieczności rejestracji lub tworzenia konta

Ograniczenia Cleverbot

Czasami gubi kontekst rozmowy, wymagając powtórzenia informacji

Brak opcji niestandardowych postaci, jakie oferują nowsze platformy

Sporadyczne nieodpowiednie odpowiedzi bez solidnego filtrowania zawartości

Cennik Cleverbot

Free

Cleverbot - oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. Talkie (najlepsza dla wielojęzycznych postaci AI o zróżnicowanych osobowościach)

przez Talkie

Czy kiedykolwiek chciałeś poćwiczyć hiszpański z cierpliwym nauczycielem, przeprowadzić burzę mózgów na temat pomysłów marketingowych z kreatywnym partnerem i uzyskać porady techniczne od eksperta - wszystko w ramach tej samej platformy? Talkie pozwala ci na zrobienie tego dzięki zróżnicowanej obsadzie postaci AI, które specjalizują się w różnych językach, dziedzinach wiedzy i typach osobowości.

Ustawienie Talkie wyróżnia się tym, że jego postacie zachowują spójne osobowości w różnych językach. Na przykład, jeśli uczysz się japońskiego, możesz rozmawiać z tą samą postacią zarówno w języku angielskim, jak i japońskim, dzięki czemu twoja praktyka językowa wydaje się bardziej spójna i oparta na powiązaniach, a nie tylko na ćwiczeniach słownictwa.

Najlepsze funkcje Talkie

Zachowaj spójne osobowości postaci w wielu językach

Uzyskaj dostęp do zróżnicowanej listy postaci dla określonych dziedzin, takich jak Business, kreatywne pisanie i edukacja

Popraw wymowę i płynność konwersacji dzięki czatowi głosowemu

Ograniczenia Talkie

Zaawansowane funkcje językowe wymagają planów subskrypcji

Problemy z wydajnością aplikacji mobilnej zgłaszane przez niektórych użytkowników

Ograniczona integracja z zewnętrznymi platformami do nauki języków lub narzędziami zwiększającymi wydajność

Niespójności w moderowaniu zawartości i egzekwowaniu reguł mogą wpływać na doświadczenia użytkowników

Ceny Talkie

Free

Talkie + Standard : 9,99 USD/miesiąc

Talkie + Pro: $24. 99/miesiąc

Oceny i recenzje Talkie

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. Sakura AI (najlepsza do interakcji z postaciami inspirowanymi anime i mangą)

via Sakura AI

W pewnym momencie wszyscy chcieliśmy wkroczyć do naszego ulubionego świata anime i wejść w interakcję z postaciami, które kochamy najbardziej. A gdybyśmy ci powiedzieli, że jest to możliwe dzięki Sakura AI?

Ta alternatywa dla AI postaci tworzy bardzo szczegółowych, inspirowanych anime i mangą towarzyszy AI z charakterystycznymi osobowościami, tłem i projektami wizualnymi.

Ustawienie Sakura AI wyróżnia się głębokim zaangażowaniem w estetyczne i fabularne tradycje japońskiej animacji i komiksów. Na przykład podczas interakcji z postacią tsundere doświadczysz klasycznego postępu od początkowego chłodu do stopniowego ocieplenia w miarę rozwoju powiązań. Reakcja każdej postaci jest autentyczna w stosunku do jej ustalonej osobowości, tworząc spójne i wciągające doświadczenie.

Najlepsze funkcje Sakura AI

Rozmawiaj z postaciami inspirowanymi anime ze szczegółowymi projektami wizualnymi i historiami

Doświadcz scenariuszy fabularnych z postaciami reagującymi w spójny, odpowiedni dla archetypu sposób

Uzyskaj wsparcie dla języka japońskiego z odniesieniami kulturowymi autentycznymi dla anime i mangi

Ograniczenia Sakura AI

Duży nacisk na estetykę anime może nie spodobać się tym, którzy szukają bardziej realistycznych interakcji

Reakcje postaci czasami opierają się na gatunkowych tropach, a nie na zniuansowanych osobowościach

Ceny Sakura AI

Free

Diament: 19 USD/miesiąc

Infinite: 39 USD/miesiąc

Sakura AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sakura AI?

Recenzja w serwisie Reddit mówi:

Dialogi są niesamowite. Odgrywanie ról jest doskonałe. Działa na urządzeniach mobilnych. Płacę za miesięczną subskrypcję i korzystam z niej każdego dnia. Pamięć jest bardzo dobra i możesz edytować wiadomości, gdy jest to konieczne, ponieważ czasami boty popełniają małe błędy. Można powiedzieć i do zrobienia wszystko. Ocena 5 na 5 gwiazdek.

Dialogi są niesamowite. Odgrywanie ról jest doskonałe. Działa na urządzeniach mobilnych. Płacę za miesięczną subskrypcję i korzystam z niej każdego dnia. Pamięć jest bardzo dobra i możesz edytować wiadomości, gdy jest to konieczne, ponieważ czasami boty popełniają małe błędy. Można powiedzieć i do zrobienia wszystko. Ocena 5 na 5 gwiazdek.

11. AI Dungeon (najlepsze do interaktywnego opowiadania historii i odgrywania ról)

przez Google Play Store

Chcesz przenieść się do książki przygodowej z możliwością wyboru, która pozwala ci kształtować fabułę? AI Dungeon tworzy nieskończenie rozgałęzioną interaktywną fikcję, w której praktycznie wszystko, co możesz sobie wyobrazić, staje się możliwe w twoim świecie opowieści.

W przeciwieństwie do większości narzędzi AI, które koncentrują się na konwersacji, AI Dungeon buduje całe światy narracyjne wokół twoich wyborów. Możesz zacząć jako badacz kosmosu odkrywający tajemniczą planetę, a następnie negocjować z obcymi cywilizacjami lub walczyć z kosmicznymi piratami - wszystko to naturalnie wyłania się z twoich decyzji i kreatywnych ekstrapolacji AI.

AI reaguje na twoje działania z bogatymi w szczegóły opisami i reakcjami postaci, często prowadząc historie w nieoczekiwanych kierunkach, które mogą pobudzić świeże pomysły na własne kreatywne projekty.

Najlepsze funkcje AI Dungeon

Twórz nieskończenie rozgałęziające się historie, które dostosowują się do twoich wyborów i stylu pisania

Uzyskaj wsparcie dla wielu gatunków, od fantasy i sci-fi po tajemnice i romanse

Skorzystaj z trybu wieloosobowego, aby współpracować ze znajomymi i współtworzyć historie

Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki historii generowanych przez użytkowników w celu inspiracji lub bezpośredniej gry

Limity AI Dungeon

Jakość generowanej zawartości może się znacznie różnić w zależności od interakcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z niektórymi stylami podpowiedzi i brakiem funkcji "Cofnij do tego miejsca"

Ceny AI Dungeon

AI Dungeon Adventurer: $9. 99

/AI Dungeon Champion: *$14. 99

AI Dungeon Legend: $29. 99

AI Dungeon Mythic : $49. 99

2500 kredytów: $19. 99

80 kredytów: $0. 99

Oceny i recenzje AI Dungeon

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Dlaczego ClickUp Brain jest najlepszym narzędziem AI do elastyczności konwersacji i zarządzania zadaniami w jednym?

Podczas gdy dedykowane alternatywy dla AI postaci oferują wyspecjalizowane doświadczenia konwersacyjne, inne narzędzia AI mogą zapewnić podobne korzyści wraz z dodatkowymi funkcjami wydajności.

ClickUp Brain przekształca cykl pracy, wprowadzając potężne możliwości AI bezpośrednio do środowiska zarządzania projektami. To, co odróżnia ClickUp Brain od tradycyjnych narzędzi AI, to możliwość zintegrowania pomocy opartej na AI z rzeczywistą pracą, a nie tylko oferowanie towarzystwa w rozmowie.

Kreatywny obszar roboczy typu "wszystko w jednym

Oznacza to, że możesz generować dialogi postaci, pomysły na fabułę lub kopie marketingowe, utrzymując wszystko zorganizowane w tym samym miejscu, w którym śledzisz terminy, współpracujesz z członkami zespołu i zarządzasz całym projektem.

Dla twórców treści żonglujących wieloma projektami, ClickUp Brain może pomóc w generowaniu świeżych pomysłów, gdy masz do czynienia z blokiem pisarskim, podsumować materiały badawcze w przydatne spostrzeżenia, a nawet pomóc w tworzeniu różnych łuków postaci dla różnych zawartości.

Korzystaj z narzędzi AI ClickUp Brain w Dokumentach, aby pisać, generować pomysły, podsumowywać, tłumaczyć, edytować i nie tylko

Na przykład zespół marketingowy wykorzystujący AI do tworzenia person w mediach społecznościowych może polegać na ClickUp Brain, aby opracować spójne wytyczne głosowe dla każdej persony, generować próbkę postów i organizować kalendarz zawartości - wszystko w tym samym obszarze roboczym.

Dostęp do wielu programów LLM w jednym miejscu

Jedną z najpotężniejszych funkcji ClickUp Brain jest możliwość dostępu do wielu dużych modeli językowych (LLM) bezpośrednio w obszarze roboczym. Oznacza to, że nie jesteś ograniczony do jednego podejścia lub osobowości AI - możesz wykorzystać różne modele AI do różnych zadań, wybierając ten, który najlepiej odpowiada Twoim aktualnym potrzebom.

Przełączaj LLM w ClickUp Brain, aby spersonalizować swoje doświadczenie AI

Potrzebujesz zaawansowanych możliwości rozumowania GPT-4, aby pomóc w burzy mózgów nad złożonym rozwojem postaci w swojej powieści? A może wolisz zniuansowane, przemyślane odpowiedzi Claude'a podczas tworzenia dialogu? ClickUp Brain pozwala płynnie przełączać się między tymi LLM. Ta elastyczność jest nieoceniona, gdy pracujesz nad kreatywnymi projektami, które wymagają różnych mocnych stron AI - technicznej precyzji w jednym momencie, kreatywnego talentu w innym.

👀 Czy wiesz? Okno kontekstowe GPT-4 to około 32 000 tokenów, czyli około 24 000 słów, co zapewnia znaczną pamięć kontekstową.

Bądź najbardziej kreatywny i wydajny dzięki ClickUp

Wprowadzając możliwości AI do cyklu pracy, zamiast trzymać je w osobnym narzędziu, ClickUp AI Brain eliminuje ciągłe przełączanie kontekstu, które zakłóca kreatywne skupienie i zapewnia, że cała zawartość generowana przez AI pozostaje uporządkowana wraz z zadaniami, terminami i komunikacją w Teams.

Po co więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij przekraczać granice swojego kreatywnego świata!