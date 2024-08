10 Oprogramowanie systemu operacyjnego dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca może skorzystać z odpowiednich ram, które pomogą mu rozwinąć biznes i ustandaryzować działania. Wiele narzędzi oprogramowania systemu operacyjnego dla przedsiębiorców, od zarządzania projektami po karty wyników, może sprawić, że wszyscy będą na tej samej stronie w ramach systemu operacyjnego EOS. Ale najpierw trzeba stworzyć odpowiednie ramy.

W tym miejscu pojawia się model EOS. Zrobiony poprawnie, łączy różne części operacji biznesowych i strategii, tworząc jedną strukturę, na której można zbudować wszystko inne.

Nagle oprogramowanie do zarządzania biznesem ma wyższy cel i cele potrzebne do przestrzegania sprawdzonego procesu. Budowanie swojego zestawu narzędzi EOS może być nieocenionym atutem jako właściciela firmy.

Czym jest oprogramowanie EOS?

W zarządzaniu biznesem EOS jest strukturą, która kieruje modelem biznesowym. Ramy te kompleksowo starają się przekształcić wizję firmy w jasne zrozumienie tego, co należy zrobić każdego dnia dla organizacji.

Nie ma jednego narzędzia, które pomogłoby w realizacji tych ram. Nawet najlepsze oprogramowanie do zarządzania operacjami nie będzie wystarczające, biorąc pod uwagę jego złożoność. Zamiast tego będziesz musiał wdrożyć EOS za pomocą kilku podstawowych narzędzi zajmujących się innym elementem procesu w bardziej rozszerzonym systemie.

Dzięki oprogramowaniu systemu operacyjnego dla przedsiębiorców, te praktyczne narzędzia będą miały te same cele, ustawiając jasne oczekiwania dla wszystkich w firmie. Na tym blogu podzielimy się niektórymi z najlepszych programów systemu operacyjnego dla przedsiębiorców, pomagając zbudować i rozszerzyć zestaw narzędzi EOS, aby lepiej osiągnąć cele firmy.

Czego należy szukać w narzędziach EOS?

Potrzebujesz odpowiednich praktycznych narzędzi, aby przyjąć model EOS z oprogramowaniem systemu operacyjnego dla przedsiębiorców. Aby dotrzeć do tego punktu, musisz zidentyfikować obszary, które są wspólne dla wszystkich ocenianych narzędzi. Nie ma znaczenia, czy wdrażasz oprogramowanie do zarządzania procesami lub oprogramowanie e-commerce .

Te sześć komponentów zawsze pozostanie ważne, aby odpowiednie narzędzia mogły zapanować nad procesami biznesowymi:

Zorientowanie na cele: Oprogramowanie systemu operacyjnego dla przedsiębiorców powinno nie tylko pomagać w osiąganiu celów biznesowych, ale także integrować wewnętrzne ustawienie celów, aby upewnić się, że taktyczne, codzienne cele firmy są zgodne z zastosowaniem narzędzia

Oprogramowanie systemu operacyjnego dla przedsiębiorców powinno nie tylko pomagać w osiąganiu celów biznesowych, ale także integrować wewnętrzne ustawienie celów, aby upewnić się, że taktyczne, codzienne cele firmy są zgodne z zastosowaniem narzędzia Przyjazność dla użytkownika: Idealnie byłoby, gdybyś szukał prostych narzędzi, które ułatwiają proces biznesowy i większy cel wdrożenia EOS - zarówno dla zespołu kierowniczego, jak i wszystkich pracowników firmy

Idealnie byłoby, gdybyś szukał prostych narzędzi, które ułatwiają proces biznesowy i większy cel wdrożenia EOS - zarówno dla zespołu kierowniczego, jak i wszystkich pracowników firmy Integracja: Ponieważ proces EOS jest większą strukturą, każde narzędzie, które wdrażasz, powinno dobrze ze sobą współgrać, pomimo ich szczególnego ukierunkowania

Ponieważ proces EOS jest większą strukturą, każde narzędzie, które wdrażasz, powinno dobrze ze sobą współgrać, pomimo ich szczególnego ukierunkowania Współpraca: Jednym z sześciu kluczowych elementów EOS są ludzie. Naturalnie, każde narzędzie, które wdrożysz, powinno pomagać właściwym osobom w zespole współpracować ze sobą, aby rozwiązywać problemy i przynosić korzyści firmie

Jednym z sześciu kluczowych elementów EOS są ludzie. Naturalnie, każde narzędzie, które wdrożysz, powinno pomagać właściwym osobom w zespole współpracować ze sobą, aby rozwiązywać problemy i przynosić korzyści firmie Elastyczność: Każde rozwiązanie operacyjne dla przedsiębiorców musi być wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić zmiany i wahania związane z rozwojem organizacji. Elastyczność oznacza również możliwość skalowania w górę i w dół w zależności od potrzeb

Każde rozwiązanie operacyjne dla przedsiębiorców musi być wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić zmiany i wahania związane z rozwojem organizacji. Elastyczność oznacza również możliwość skalowania w górę i w dół w zależności od potrzeb Oparcie na danych: Ponieważ dane są kolejnym z sześciu kluczowych elementów EOS, każde używane narzędzie powinno obejmować dane w formie śledzenia kluczowych wskaźników wydajności, pomagając liderom biznesu w podejmowaniu lepszych i bardziej obiektywnych decyzji

Wiele firm będzie naturalnie poszukiwać narzędzi, które pełnią przynajmniej niektóre z tych sześciu krytycznych funkcji oprogramowania systemu operacyjnego dla przedsiębiorców. Uwzględnienie wszystkich z nich daje pewność, że przy wyborze narzędzi każdy, od zasobów ludzkich po zespół zarządzający, może znaleźć się na tej samej stronie i współpracować w celu wdrożenia bardziej rozszerzonego systemu operacyjnego.

10 najlepszych programów EOS do wykorzystania w 2024 roku

Nadszedł czas, aby zagłębić się w szczegóły oprogramowania systemu operacyjnego dla przedsiębiorców.

notatka: Ponieważ nie ma kompleksowego narzędzia dla całego systemu operacyjnego, będziesz musiał znaleźć menu platform związanych z EOS, które pomogą Ci zbudować większą strukturę. Na liście zamieściliśmy kompleksowe rozwiązania wraz z cenami i recenzjami, ale informacje te są niedostępne lub nie mają zastosowania do niektórych

Oto nasze ulubione opcje oprogramowania systemu operacyjnego dla przedsiębiorców, w zakresie od prostych narzędzi po kompleksowe platformy - wszystkie zaprojektowane w celu rozwiązania problemów istotnych dla Twojej wizji i osiągnięcia długoterminowego powodzenia organizacji.

1. EOS Implementer 360™

Oprogramowanie Rocket

Każdy wysiłek, aby mówić o oprogramowaniu systemu operacyjnego dla przedsiębiorstw, musi zaczynać się od rozwiązania danych. Oto Rocket EOS 360, platforma zaprojektowana niestandardowo do zarządzania wszystkimi danymi ilościowymi dostarczanymi przez małego dostawcę. Zajmuje się ona zadaniami administracyjnymi, którymi w przeciwnym razie musiałby zająć się zespół IT, usprawniając zasoby danych w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych.

EOS Implementer 360™ kluczowe funkcje

Intuicyjny interfejs użytkownika, który ułatwia przedsiębiorcom rozpoczęcie usprawniania zarządzania danymi wyjściowymi

Rozszerzenie integracji z narzędziami Business, takimi jak Outlook, może pomóc we wdrożeniu w całej organizacji

Funkcja pracy na różnych urządzeniach umożliwiająca kierownictwu i przedsiębiorcom zarządzanie systemem z dowolnego miejsca

EOS Implementer 360™ limits

Funkcje mogą być ograniczone poza głównym celem narzędzia, jakim jest zarządzanie danymi wyjściowymi

Przetwarzanie wsadowe może być skomplikowane ze względu na limit przepustowości na Teams i firmę

EOS Implementer 360™ ceny

Kontakt w sprawie cen

EOS Implementer 360™ oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (10 recenzji)

4.1/5 (10 recenzji) Capterra: N/A

Wzrost Bloom

Narzędzie znane wcześniej jako Traction Tools pozostaje solidnym "ekosystemem wzrostu" zarówno dla przedsiębiorców, jak i większych Businessów. Pomaga w prawie każdej części zarządzania biznesem, w tym w zarządzaniu wydajnością i spotkaniami, aby pomóc we wszystkim, od modeli biznesowych po śledzenie jego ogólnej wydajności. Nie ma jednego systemu operacyjnego, który odpowiadałby za całą strukturę EOS, ale Bloom Growth z pewnością jest blisko.

Kluczowe funkcje Bloom Growth

Efektywne zarządzanie spotkaniami może pomóc firmie skoncentrować się i zoptymalizować swój czas

Prosty, usprawniony pulpit, który pozwala skupić się na podstawowych procesach w ramach bardziej rozszerzonego systemu operacyjnego

Dzięki odpowiednim osobom w systemie, każdy w zespole może śledzić swoje zadania i obowiązki w ramach większej organizacji

Ograniczenia Bloom Growth

Może być oparty na tekście i arkuszach kalkulacyjnych, z niewielką wizualizacją do budowania procesu lub wizji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają częste awarie, które są trudne do zidentyfikowania i rozwiązania

Ceny Bloom Growth

Podstawa: 149 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

149 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Growth: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Bloom Growth™ oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: N/A

3. EOS Scorecard™

EOS Worldwide

Opracowana jako narzędzie przez EOS Worldwide, karta wyników stała się niezbędna do wdrożenia systemu EOS. Jest to darmowe narzędzie, które można pobrać ze strony internetowej firmy. Umożliwia ono cotygodniowe śledzenie kluczowych procesów i tego, kto jest za nie odpowiedzialny w organizacji.

Kluczem do utrzymania świetnej karty wyników EOS jest prostota. Skoncentruj się na zadaniach najbardziej istotnych dla Twojej wizji biznesu i podstawowych wartości, a następnie przypisz tylko głównych liderów. Następnie należy uczynić omawianie jej częścią wszystkich spotkań, aby liderzy i pracownicy byli na bieżąco z tym, co organizacja musi osiągnąć.

Im bardziej wymierne zadania, tym lepiej karta wyników może pomóc w realizacji procesu EOS.

4. Vision/Traction Organizer™

EOS Worldwide

Podobnie jak karta wyników EOS, Vision/Traction Organizer jest darmowym oprogramowaniem systemu operacyjnego dla przedsiębiorców stworzonym przez EOS Worldwide, aby pomóc uprościć proces planowania strategicznego, przekształcić wizję firmy w formalny dokument i wyjaśnić przyszłość firmy. EOS Worldwide nazywa VTO najbardziej niezbędnym narzędziem dla każdej organizacji, która chce wdrożyć system EOS.

Zaczyna się od strony wizji, która identyfikuje podstawowe wartości, cele i obszary zainteresowania firmy. Stamtąd przechodzi się do strony trakcji, gdzie zawęża się cele do następnych 12 miesięcy, jednocześnie podkreślając "kamienie" (krytyczne priorytety biznesu) wraz z potencjalnymi problemami, które mogą uniemożliwić ich osiągnięcie.

Zachowanie prostoty pozwala liderom i firmom trzymać rękę na pulsie, koncentrując swoją energię tylko na tym, co najważniejsze, aby pomóc firmie odnieść sukces.

5. Agendy spotkań poziomu 10

EOS Worldwide

EOS stworzył również ramy wokół koncepcji spotkań na poziomie 10. Spotkania te pomagają uporządkować wszelkie rozmowy i wysiłki podejmowane w ramach współpracy między liderami i pracownikami. Celem jest skupienie uwagi firmy na tym, co najważniejsze we wszystkich rozmowach, przy jednoczesnym skupieniu energii wszystkich na rozwiązywaniu problemów, które mogą napędzać rozwój biznesu.

Spotkania Level 10 mają taką samą strukturę. Struktura ta obejmuje cel spotkania, jasną definicję uczestników i ich ról oraz wstępnie opracowane pytania do dyskusji, aby każdy mógł zrozumieć, w jakim kierunku pójdzie rozmowa. Omówione zostaną również krytyczne priorytety, kluczowe wskaźniki wydajności i kolejne kroki, które zespół musi podjąć, aby upewnić się, że wszystko, co zostanie omówione podczas spotkania, stanie się wykonalne dla zespołu.

6. EOS Accountability Chart™

EOS Worldwide

Większość firm myśli w kategoriach schematów organizacyjnych. W podejściu EOS koncepcja ta zostaje dostosowana, dzięki czemu firma może zacząć myśleć o odpowiedzialności.

Jest to narzędzie, które nie tylko definiuje, kto komu raportuje. Zamiast tego opisuje role i obowiązki wszystkich osób w organizacji. Do zrobienia tego buduje kulturę odpowiedzialności dla wszystkich zaangażowanych.

Podobnie jak tradycyjny schemat organizacyjny, ta alternatywa jest siecią pól. Każde pole zawiera tytuł roli, imię i nazwisko członka zespołu oraz do pięciu działań, za które jest odpowiedzialny. Następnie wystarczy połączyć pola, aby zdefiniować relacje między każdą rolą i odpowiedzialnością.

7. Zarządzanie skałami

EOS Worldwide

Większa struktura EOS definiuje priorytety biznesowe jako skały. Zarządzanie tymi kamieniami przyjmuje ustandaryzowane podejście, z którego mogą skorzystać firmy z różnych branż.

Pomysł polega na postawieniu zarządzania projektami na głowie. Oferuje to firmom nowy sposób na śledzenie swoich celów.

Zdefiniuj od trzech do siedmiu kamieni w ramach oprogramowania systemu operacyjnego dla przedsiębiorców na każdy kwartał. Następnie opracuj konkretne zadania i mapy drogowe, aby je zrealizować. Każdy kamień jest bezpośrednio połączony z wizją biznesu i może być szybko skalowany w górę lub w dół, w zależności od dostępnych zasobów.

8. Oddelegowane i Elevate™

EOS Worldwide

Koncepcja Oddelegowanych i Wyniesionych to kolejne narzędzie EOS stworzone przez EOS Worldwide. Opisuje ona, że firma może realizować zadania, jeśli właściwi ludzie na właściwych licencjach skupią się na właściwych priorytetach. W ten sposób każdy w firmie maksymalizuje swoje talenty i czas, aby pomóc w większym procesie biznesowym.

Zasadniczo jest to proces samooceny, który każdy pracownik powinien regularnie przechodzić. Zrób listę zadań, które musisz wykonać w każdym tygodniu. Następnie oceń, czy masz dostępne godziny, aby je zakończyć.

Następnie utwórz cztery kwadranty:

Uwielbiam to/jestem w tym świetny

Lubię to/Dobry w tym

Nie lubię tego/Dobry w tym

Nie lubię tego/Nie jestem w tym dobry

Postaraj się oddelegować zadania od najniższego szczebla. W ten sposób możesz skupić więcej czasu na rzeczach, w których jesteś świetny i które cię motywują, ostatecznie zwiększając swoją wydajność.

9. Lista problemów

EOS Worldwide

Wdrożenie EOS oznacza również uwzględnienie niedocenianego elementu układanki, który wiele firm ignoruje - zwracanie uwagi na przeszkody na drodze. Wprowadzamy listę problemów, narzędzie zaprojektowane tak, aby każdy w organizacji pamiętał o tych przeszkodach.

Problemem może być wszystko: kwestia techniczna, zagrożenie ze strony konkurencji, uszkodzony system lub skarga klienta lub niezadowolonych członków zespołu.

Każdy członek zespołu powinien być w stanie zgłosić problem. Następnie należy regularnie omawiać sposoby rozwiązania tych problemów. Pamiętanie o nich może znacznie pomóc w rozwoju, skalowaniu i odnoszeniu sukcesów przez firmę.

10. Narzędzia opinii klientów i pracowników

Uzyskaj prawdziwe, przydatne informacje zwrotne od swoich pracowników w jednym szablonie od ClickUp

Wreszcie, nie lekceważ mocy uzyskiwania informacji zwrotnych od głównych interesariuszy - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. narzędzia do zbierania opinii niestandardowych klientów

(i staraj się wykorzystać te same platformy dla swoich pracowników), aby utrzymać te głosy na pierwszym miejscu, gdy identyfikujesz swoje skały, znajdujesz problemy i tworzysz plany procesów.

Inne narzędzia, które mogą pomóc EOS

Oczywiście nie każde narzędzie pomagające wdrożyć EOS ma bezpośrednie połączenie z koncepcją EOS. Rozważmy na przykład ClickUp, który nie jest oprogramowaniem systemu operacyjnego dla przedsiębiorców, ale nadal może znacznie pomóc w osiągnięciu sukcesu.

Jak oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych Business to wszechstronny sposób na zbudowanie scentralizowanego i elastycznego środowiska do zarządzania krytycznymi komponentami systemu EOS. Od używania go jako oprogramowanie onboardingowe do śledzenia zadań, oto jak ClickUp może wesprzeć system operacyjny przedsiębiorcy:

ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami i współpracy, która może pomóc organizacjom we wdrażaniu EOS, zapewniając scentralizowane i elastyczne środowisko do zarządzania kluczowymi komponentami EOS.

1. Zarządzanie skałami

Poprzez Funkcje zarządzania projektami w ClickUp , zespoły mogą łatwo tworzyć listy zadań, nadawać priorytety niektórym kluczowym zadaniom i ustawiać terminy dla tych priorytetów EOS. Cele ClickUp mogą również pomóc w tym procesie. Aktualizacja tych kluczowych priorytetów co kwartał zapewnia, że wszyscy w organizacji pozostają na tej samej stronie.

2. Śledzenie karty wyników

Niestandardowe pulpity w ClickUp pozwalają użytkownikom na widok ich karty wyników EOS poprzez śledzenie wydajności w stosunku do wcześniej określonych celów. Ta wizualna reprezentacja kluczowych wskaźników i celów obejmuje również Widoki ClickUp które pozwalają spojrzeć na projekty i zadania z każdej możliwej perspektywy.

3. Efektywność spotkań

Kluczową częścią EOS jest prowadzenie efektywnych, zorientowanych na cele spotkań. Dzięki listom zadań i dokumentom, ClickUp można łatwo zorganizować w celu generowania, organizowania i współpracy nad agendami spotkań. Pozwala to na promocję bardziej efektywnych spotkań, które są zgodne z koncepcją Level 10 Meetings spopularyzowaną przez EOS.

4. Jasność wizji

ClickUp Docs to kluczowa funkcja do współpracy nad ważnymi dokumentami, pozwalająca Teamsom na wyrażanie i udostępnianie swojej wizji i innych strategicznych elementów. Dokumenty z szablony biznesplanów do Vision/Traction Organizers można łatwo załączyć do poszczególnych zadań.

5. Wykres odpowiedzialności

Dzięki konfigurowalnym funkcjom ClickUp, liderzy teamów mogą tworzyć i zarządzać swoim Accountability Chart w sposób naturalny i elastyczny. Pomaga to lepiej zdefiniować role i obowiązki w ramach platformy. Dzięki temu możesz pomóc wszystkim utrzymać się na dobrej drodze do powodzenia.

6. Rozwiązywanie problemów

Kluczowym elementem ClickUp jest współpraca, która może znacznie ułatwić rozwiązywanie problemów. Komentarze do zadań mogą ułatwić dyskusję, umożliwiając zespołowi przejrzystą komunikację w ramach platformy w celu rozwiązania problemów organizacyjnych.

7. Oddelegowane i podniesione na wyższy poziom

Przypisywanie zadań w ClickUp ułatwia liderom oddelegowanie zadań, rozkładając obciążenie pracą równomiernie w całej organizacji. Tymczasem zależności zadań ClickUp mogą pomóc w zarządzaniu i automatyzacji cykli pracy. Zmniejsza to ilość pracy ręcznej, zapewniając jednocześnie właściwą kolejność zakończonych zadań.

8. Niestandardowe rozwiązania dla procesów EOS

Wreszcie, wysoce konfigurowalny charakter ClickUp umożliwia Twojemu zespołowi dostosowanie obszaru roboczego do procesów EOS. Niestandardowe pola, statusy i cykle pracy można skonfigurować tak, aby dostosować je do wymagań EOS i zoptymalizować procesy pod kątem wydajności i produktywności.

Usprawnij zarządzanie EOS dzięki ClickUp

EOS to solidna platforma do zarządzania startupem w celu osiągnięcia powodzenia. Ale może to być również skomplikowane. Zdolność ClickUp do zarządzania małym biznesem za darmo to długa droga w kierunku usprawnienia tego wszystkiego, aby doprowadzić do powodzenia w biznesie.

Praca za pośrednictwem EOS w ClickUp to zupełnie nowy sposób podejścia do i tak już innowacyjnej platformy.

Gotowy, aby rozpocząć? Załóż swoje darmowe konto już dziś!