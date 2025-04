Jak zautomatyzować zadania w 2025 roku (Ultimate Guide)

chcesz nauczyć się automatyzować zadania?

Potrzeba automatyzacji zadań stale rośnie w ostatnich latach. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że automatyzacja może zwolnić 30% czasu poświęcanego na wykonywanie codziennych zadań!

Oczywiście wiele Businessów postrzega automatyzację jako magiczną różdżkę, która może zmienić ich firmę na lepsze.

Właśnie dlatego wybierzemy się w podróż do czarodziejskiego świata Hogwartu Harry'ego Pottera, aby zrozumieć sekrety automatyzacji!

W tym artykule omówimy, czym jest automatyzacja zadań, jakie zadania można zautomatyzować i ujawnimy najlepsze rozwiązanie do automatyzacji miejsca pracy na 2021 rok.

Ruszamy do Platformy 9¾!

Czym jest automatyzacja zadań?

Automatyzacja zadań to wykorzystanie narzędzi lub oprogramowania do automatyzacji powtarzalne, ręczne zadania.

Pomyśl przez chwilę o zaklęciu "Accio".

Można go użyć do przywołania przedmiotu, bez konieczności kiwnięcia palcem!

Gdyby to było prawdziwe, używalibyśmy go do pobierania naszych kluczy, plików, telefonów komórkowych lub naprawdę, czegokolwiek!

ale co to ma do zrobienia z automatyzacją?

Tak jak zaklęcia pomagają wykonywać zadania bez ciężkiej pracy, tak automatyzacja zadań pomaga zakończyć pracę bez większego wysiłku.

A w automatyzacji zadań, zamiast magii, zadanie jest przypisane do narzędzi, aplikacji i sztucznej inteligencji.

jakie narzędzia są wymagane do automatyzacji _?

Istnieje mnóstwo narzędzi do automatyzacji zadań, które pomogą ci zautomatyzować dosłownie wszystko!

Jeśli nie możesz się doczekać, aby przeczytać o narzędziach do automatyzacji zadań, kliknij na

do sekcji o oprogramowaniu do automatyzacji cyklu pracy!

Jakie są korzyści z automatyzacji zadań?

Automatyzacja zadań ma znacznie więcej zalet niż tylko zmniejszenie wysiłku wykonywanego ręcznie! Zmniejsza koszty operacyjne, zwiększa niezawodność i uwalnia prawdziwy potencjał zespołu.

Oto jak automatyzacja zadań może usprawnić przepływ pracy i działania biznesowe:

1. Zmniejsza koszty operacyjne

chcesz obniżyć koszty?

Przywitaj się z automatyzacją!

Możesz zautomatyzować zadania administracyjne, takie jak wprowadzanie danych i osobistą pomoc, aby zaoszczędzić na zatrudnianiu pracowników do tych ról.

Dodatkowo można zidentyfikować zbędne procesy w organizacji i całkowicie je zakończyć.

2. Zwiększa niezawodność

Automatyzacja zmniejsza liczbę błędów ludzkich, zapewniając bezbłędne wykonanie zadania od początku do końca.

jak?

Każde zadanie składa się z szeregu kroków, które należy wykonać, aby je zakończyć. Podczas gdy muggles tacy jak my mogą pominąć krok, gdy jesteśmy zmęczeni lub rozproszeni, system komputerowy pracuje niestrudzenie, aby zakończyć zadanie bez błędu.

3. Uwalnia prawdziwy potencjał zespołu

Być może zatrudniłeś najbardziej wykwalifikowanych pracowników, ale nie będą oni w stanie wykorzystać tych umiejętności, jeśli każdego dnia będą pracować tylko nad żmudnymi, prostymi zadaniami.

To tak, jakby zatrudnić Dumbledore'a jako ogrodnika w Hogwarcie!

to po prostu nie ma sensu!

Automatyzacja pracy zdejmuje te przyziemne zadania z rąk pracowników, aby zwolnić im czas na bardziej zaawansowane zadania biznesowe. W wyniku tego będą oni wykorzystywać swoje umiejętności i faktycznie rozwijać swój biznes.

Jakie zadania można zautomatyzować?

Pamiętaj, że na wszystko jest magiczne zaklęcie - nawet na zamianę schodów w zjeżdżalnię! Podobnie, istnieje automatyzacja miejsca pracy dla prawie wszystkich powtarzających się zadań.

Możesz zautomatyzować zarządzanie leadami, marketing, finanse i księgowość, zasoby ludzkie i zadania administracyjne.

W rzeczywistości Raport McKinsey ujawnił, że prawie połowa (45%) zadań biznesowych może zostać zautomatyzowana dzięki obecnym technologiom, takim jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób można zastosować automatyzację procesów biznesowych we wszystkich działach firmy:

1. Zarządzanie leadami

pamiętasz horkruksy?

Są to przedmioty, które zawierają część duszy czarodzieja.

Podobnie, przy odrobinie wyobraźni literackiej i starego dobrego brytyjskiego humoru, leady są horkruksami dla twojego zespołu sprzedaży, ponieważ są sercem i duszą tego, co robią!

Oto jak można zautomatyzować najważniejszą część procesu sprzedaży:

Zarządzanie leadami przychodzącymi

_Psst... szukasz szybkiego sposobu na zdobycie większej liczby leadów?

Zaoferuj odwiedzającym Twoją witrynę darmową zawartość, taką jak ebook, PDF, wideo lub inne wartościowe materiały. Wystarczy, że wypełnią oni formularz z adresem e-mail i informacjami, które chcesz zebrać, takimi jak imię, nazwisko i wiek.

Po wypełnieniu formularza otrzymują oni darmową książkę, ale Ty zyskujesz coś jeszcze cenniejszego - ich dane!

Następnie możesz użyć funkcji automatyzacji w swoim narzędziu do formularzy, aby automatycznie przechowywać i organizować je w pliku system automatyzacji marketingu i bezpośrednio przesyłać leady do pliku CRM (Menedżer relacji z klientami). Ta prosta automatyzacja może zaoszczędzić ci bólu związanego z wprowadzaniem danych do arkusza kalkulacyjnego Excel.

2. Marketing

Ponieważ marketing ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu, musisz upewnić się, że wszystkie procesy marketingowe są zoptymalizowane.

jak to zrobić?

Z pomocą automatyzacja marketingu !

Oto jak możesz poprawić swoją wydajność w tym dziale:

A. Badania branżowe

chcesz być o jeden krok przed konkurencją?

Należy uważnie śledzić trendy branżowe, technologie i konkurencję.

Nie oznacza to jednak, że musisz spędzać godziny na badaniach.

Podobnie jak Voldermort używał Wormtaila do zrobienia swojego polecenia, narzędzia takie jak Google Alerts mogą być Twoim cyfrowym asystentem!

Mogą one monitorować wzmianki online o określonych trendach, a następnie automatycznie kompilować je w wiadomości e-mail!

B. Media społecznościowe

Czy nadal ręcznie_ uploadujesz posty w mediach społecznościowych _w 2021 roku?

Nadszedł czas, aby wyjść z ciemnych wieków i wdrożyć automatyzację marketingu!

Istnieje mnóstwo narzędzi społecznościowych, takich jak Hootsuite, które pozwalają zaplanować posty w mediach społecznościowych z dużym wyprzedzeniem. Umożliwiają one również publikowanie tej samej zawartości na wszystkich kanałach jednocześnie - dzięki czemu nie trzeba spędzać godzin na osobnym publikowaniu postów na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Inne narzędzia, takie jak Narzędzia do pisania AI mogą pomóc w pisaniu podpisów, aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu.

3. Finanse i księgowość

Musisz być ostrożny z finansami swojej firmy.

Nawet najmniejszy błąd ludzki może spowodować ogromne straty!

Oto, w jaki sposób automatyzacja zadań i cyklu pracy w oprogramowanie księgowe czyni te procesy bezpieczniejszymi:

A. Zarządzanie fakturami

Nie potrzebujesz, aby Remembrall zmienił kolor na czerwony, aby powiedzieć Ci, że o czymś zapomniałeś!

Oprogramowanie do faktur w chmurze może wysłać automatyczne przypomnienie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba wysłać faktury poprzez e-mail.

Może również dokonać automatyzacji procesu fakturowania poprzez:

Automatyczne planowanie i wysyłanie powtarzających się faktur

Śledzenie, czy faktury zostały opłacone

Obliczanie podatku od sprzedaży jest jak gra w Quidditcha.

pomyśl o tym

W obu przypadkach nawet jedno potknięcie może przynieść katastrofalne wyniki!

Należy zapobiegać wszelkim błędom ludzkim do zrobienia podatków, w przeciwnym razie będzie to kosztować wiele kar.

jak to zrobić?

Możesz zlecić swoje wysiłki podatkowe zautomatyzowanemu narzędziu, takiemu jak Avalara. System bada stawki podatkowe w oparciu o lokalizację, oferowany produkt lub usługę i generuje kwotę podatku, którą należy zapłacić.

4. Zasoby ludzkie

Spośród wszystkich działów, zespół HR musi radzić sobie z największą liczbą powtarzających się zadań.

dlaczego?

Każdy proces biznesowy, w który zaangażowany jest pracownik, wiąże się z zestawem powtarzalnych zadań, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, wdrażanie, szkolenia itp.

Wyobraź sobie, że Twój Business zatrudnia 50 pracowników.

Oznacza to, że te zadania biznesowe muszą zostać powtórzone 50 razy!

Twoje zespoły HR potrzebują automatyzacji w miejscu pracy, aby ustawić te proste zadania na autopilocie, podczas gdy oni skupią się na bardziej złożonych procesach.

Przyjrzyjmy się, co można zautomatyzować:

A. Sprawdzanie potencjalnych kandydatów

Możesz otrzymać wiele aplikacji na ofertę pracy.

skąd jednak wiadomo, że kandydaci nadają się do zrobienia danej roli?

Podobnie jak kapelusz sortujący decydował, do którego domu należą uczniowie, możesz mieć zautomatyzowane narzędzie, które pomoże Ci zidentyfikować najbardziej odpowiednich kandydatów do Twojego "domu" lub firmy.

Gdy potencjalni kandydaci podadzą swoje dane kontaktowe na stronie internetowej, narzędzia takie jak Paperform może wysłać im formularz wypełniony wstępnymi pytaniami na temat ich mocnych stron i doświadczeń.

Po zakończeniu wypełniania formularza można szybko przejrzeć aplikację i zdecydować o jej losie: tak jak robi to kapelusz sortujący!

B. Zarządzanie korzyściami

Po upływie określonego okresu czasu nowi pracownicy nabywają prawo do świadczeń, takich jak płatne urlopy, dodatek mieszkaniowy itp.

O ile nie zarządzasz małym biznesem, trudno jest śledzić kiedy pracownik zakwalifikował się do tych świadczeń. Na szczęście można zautomatyzować przypomnienia, które powiadomią zespół HR, gdy tylko okres próbny dobiegnie końca.

5. Zadania administracyjne

Zadania administracyjne to te codzienne procesy, które są proste i nie wymagają wiele myślenia, takie jak wypełnianie dokumentów, planowanie spotkań.

W rzeczywistości są one tak proste, że nawet elf domowy, taki jak Dobby, może do zrobienia!

Podobnie jak Dobby, automatyzacja może odgrywać rolę osobistego wirtualnego asystenta. Może pomóc ci w tych prostych zadaniach, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne:

A. Planowanie spotkań

Nawet proste zadanie planowania spotkań może być czasochłonne. Ty i twój gość możecie mieć trudności ze znalezieniem odpowiedniego czasu, aby dopasować spotkanie do swoich napiętych harmonogramów.

dlaczego nie skorzystać z usług wirtualnego asystenta, który zaplanuje wszystkie spotkania za Ciebie?

Narzędzia takie jak x.ai pomagają zautomatyzować ten proces, automatycznie oferując gościom możliwość wyboru terminu spotkania.

B. Sortowanie e-maili

Harry byłby zszokowany wiedząc, że przeciętny muggle spędza około 11 godzin tygodniowo sprawdzając swoje e-maile!

Większość czasu spędzam na przeszukiwaniu skrzynki odbiorczej w poszukiwaniu ważnych e-maili i odpowiadaniu na nie.

czy nie byłoby lepiej, gdyby skrzynka odbiorcza była dobrze zorganizowana?

Możesz pozwolić Gmailowi na automatyczne sortowanie e-maili w folderach na podstawie ustawionych reguł, dzięki czemu będziesz mógł natychmiast znaleźć ważne wiadomości od klientów.

Automatyzacja: Chcesz zaskoczyć swojego klienta w dniu jego urodzin? Skorzystaj z narzędzi do automatyzacji, takich jak Automatyzacja, aby wysłać niestandardową wiadomość urodzinowy e-mail . Brzmi głupio, ale to świetny sposób na poprawę relacji z klientami!

Jak zdecydować, które zadania poddać automatyzacji?

Teraz, gdy już wiesz, jakie zadania można zautomatyzować, nie oznacza to, że musisz natychmiast zacząć automatyzować wszystko!

Możesz zdecydować, co zautomatyzować, identyfikując problem, który musisz rozwiązać, śledząc, jakie zadania wykonujesz w ciągu dnia i przeglądając swoje codzienne zadania.

Musisz poświęcić trochę czasu na zastanowienie się jakie zautomatyzowane zadania mogą przynieść największe korzyści twojemu biznesowi. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże ci ustalić, jakie konkretne zadania powinny zostać zautomatyzowane:

1. Zidentyfikuj problem, który chcesz rozwiązać

Łatwo jest pomyśleć, że każda automatyzacja może pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze.

Należy jednak zachować ostrożność przy wyborze odpowiedniego narzędzia do automatyzacji dla swojego biznesu.

nie wypiłbyś eliksiru, nie wiedząc, do zrobienia czego służy, prawda?

Podobnie, nie powinieneś wybierać automatyzacji bez zrozumienia jej efektów; w przeciwnym razie może ona spowodować więcej problemów niż rozwiązać!

Zacznij od zadania sobie kilku pytań, takich jak:

Jakie problemy chcę rozwiązać w istniejącym procesie Business?

Co obecnie robi mój Teams do zrobienia, aby rozwiązać ten problem?

W jaki inny sposób automatyzacja zadań może pomóc mojemu zespołowi?

Po ustaleniu dlaczego chcesz dokonać automatyzacji, czas dowiedzieć się co możesz zautomatyzować.

2. Śledzenie zadań do zrobienia w ciągu dnia

Zacznij od notatki wszystkich konkretnych zadań, które Ty i Twój zespół wykonujecie każdego dnia. Pomocne jest również śledzenie czasu spędzonego na każdym zadaniu, aby dać ci wyobrażenie o tym, ile czasu zajmuje ich wykonanie.

Nie wyolbrzymiaj jednak prawdy, jak wątpliwa dziennikarka Rita Skeeter!

Tip: Możesz to zrobić w prosty sposób, korzystając z odpowiedniego narzędzia do śledzenia czasu_ .

3. Przegląd codziennych zadań

Po udokumentowaniu każdego procesu biznesowego nadszedł czas, aby sprawdzić, czy nadają się one do automatyzacji.

jak to zrobić?

Musisz sprawdzić, czy zadanie spełnia co najmniej dwa z tych kryteriów:

Wymaga do zrobienia tych samych procesów w kółko i w kółko Może być zrobione bez większego zastanowienia Nie stanowi wyzwania dla umiejętności Regularnie przerywa skupienie Nie wymaga wiele spersonalizowanej uwagi

Bonus:_ **Szablony zarządzania zadaniami Przyjrzyjmy się przykładowi jednego z takich typowych zadań w Bibliotece Hogwartu:

Hermiona musi zwrócić i uporządkować książki w bibliotece.

czy to zadanie można zautomatyzować?

Przekonajmy się.

To zadanie można zautomatyzować, ponieważ jest powtarzalne (#1), proste do wdrożenia (#2), nie stanowi wyzwania dla jej umiejętności (#3) i nie wymaga spersonalizowanej uwagi (#4).

W rzeczywistości to powtarzalne zadanie zostało już zautomatyzowane w Hogwarcie.

Książki organizują się teraz same:

_Ale jak można to zautomatyzować w prawdziwym świecie?

Zamiast szukać odpowiedniej półki, aby zwrócić książkę, zautomatyzowany system będzie w stanie:

Zidentyfikować ostatnio wypożyczoną książkę

Wyszukać odpowiednią półkę w bazie danych

Wyświetlić dokładnie miejsce, do którego należy zwrócić książkę

4. Użyj narzędzia do automatyzacji w miejscu pracy, aby zautomatyzować te zadania

Po sporządzeniu listy prostych zadań, które można zautomatyzować, musisz ustalić dwie rzeczy:

Czy całe zadanie może zostać zautomatyzowane przez jedną aplikację?

Czy należy zautomatyzować tylko kilka części zadania?

Po ustaleniu tego, musisz znaleźć dobre narzędzie do automatyzacji, które pomoże ci zwiększyć wydajność.

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci podjąć świadomą decyzję o wyborze narzędzia do automatyzacji zadań:

Jak znaleźć rozwiązanie do automatyzacji pracy dla swojego biznesu?

Oto, czego należy szukać w narzędziu do automatyzacji pracy:

#

A. Powinien być łatwy w użyciu

Kiedy wprowadzasz nowy proces lub system do swojego zespołu - możesz spotkać się z dużym oporem. Dlatego musisz upewnić się, że twoje narzędzie do automatyzacji może być używane przez każdego

Na przykład, jeśli zarządzasz zespołem nietechnicznym, narzędzie nie powinno wymagać od użytkowników znajomości ulubionego skryptu programistycznego Voldermorta - Pythona!

(Rozumiesz?)_

#

B. Powinien być w stanie obsłużyć większość twoich zadań

Nie ma sensu kupować osobnego narzędzia do obsługi każdego zadania w cyklu pracy. To jak kupowanie osobnej różdżki do każdego zaklęcia!

Zwróć uwagę na narzędzia, które mają funkcje pozwalające obsłużyć więcej niż jedno zautomatyzowane zadanie.

Na przykład, narzędzie do automatyzacji e-maili, które pomaga w automatyzacji marketingu, jest dobrym wyborem.

C. Jego koszt powinien uzasadniać korzyści Nie każdy jest tak bogaty jak ojciec Draco Malfoya, który kiedyś kupił Nimbusy 2001 dla wszystkich członków drużyny Quidditcha swojego syna!

Stwórz budżet na wszystkie narzędzia do automatyzacji zadań i inne powiązane oprogramowanie, takie jak RPA (Robot Process Automation).

Następnie stwórz krótką listę narzędzi, które mogą ci pomóc i wybierz to, które oferuje największą wartość za najniższą cenę.

Najlepsze narzędzie do automatyzacji zadań w 2021 roku

Teraz, gdy już wiesz, co sprawia, że narzędzie do automatyzacji jest świetne, nadszedł czas na dogłębne zbadanie narzędzia, które spełnia powyższe cechy: ClickUp! ClickUp jest światowym najwyżej oceniana oprogramowanie do zdalnego zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy używasz Agile, Scrum, czy innego metody zarządzania projektami , ma wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji zadań administracyjnych.

Przyjrzyjmy się bliżej automatyzacjom ClickUp i temu, jak pomagają one Twojemu biznesowi:

Automatyzacja ClickUp

Chcesz być czarodziejem, jak Harry? Masz szczęście!

Oto kilka próbnych zaklęć magicznych, które możesz rzucić za pomocą Automatyzacja cyklu pracy w ClickUp :

Automatycznie* przypisywanie ludzi do * o określonych zadaniach - Assignio!

przypisywanie ludzi do o określonych zadaniach - Assignio! gdy zbliża się termin wykonania, zmień zadanie na wysoki priorytet _aby zachęcić członków Teams do przyspieszenia! - Hurrius!

Automatycznie publikuj komentarz za każdym razem, gdystatus zadania_ zmienia się - Commentato!

Jak działają automatyzacje ClickUp?

Zacznijmy od ujawnienia elementów, które sprawiają, że automatyzacja działa:

1. Elementy automatyzacji

A. Wyzwalacze Są to wydarzenia lub rzeczy, które muszą się wydarzyć, aby uruchomić automatyzację.

Oto kilka wyzwalaczy, które można wybrać w ClickUp:

Zmiana osoby przypisanej: za każdym razem, gdy zmieni się osoba przypisana do zadania, akcja zostanie wykonana automatycznie

za każdym razem, gdy zmieni się osoba przypisana do zadania, akcja zostanie wykonana automatycznie **Nadejście terminu: gdy zbliża się termin wykonania zadania, akcja zostanie wykonana automatycznie

Wszystkie podzadania rozwiązane: za każdym razem, gdy wszystkie podzadania związane z zadaniem zostaną zakończone, akcja zostanie wykonana automatycznie

na przykład:_

Dumbledore utworzył zadanie o nazwie "Turniej Trójmagiczny" Kiedy nadchodzi termin turnieju, tworzy automatyzację, aby przypisać zadanie uczestnikom.

B. Warunki Warunki dają większą kontrolę nad automatyzacją. Są to stwierdzenia, które muszą być prawdziwe, aby uruchomić automatyzację zadania lub cyklu pracy.

Przyjrzyjmy się kilku z nich:

Priorytet: odfiltrowuje zadania, które nie mają priorytetu

odfiltrowuje zadania, które nie mają priorytetu Status: wybierz zadania, które mają określony status

wybierz zadania, które mają określony status Etykieta: zadanie powinno mieć załączoną określoną etykietę

Notatka: Możesz dodać wiele warunków dla jednej automatyzacji.

Trzymając się poprzedniego przykładu, Dumbledore wie, że turniej jest niebezpieczny, więc zabrania udziału w nim uczniom poniżej 17 roku życia.

Dlatego dodał warunek, w którym automatyzacja **obejmuje wszystkie etykiety z wyjątkiem: "Niepełnoletni"

C. Działania Akcje to rzeczy, które wydarzą się, gdy automatyzacja zostanie wyzwalacz i warunki zostaną spełnione.

Istnieje wiele automatyzacji, które mogą zostać zrobione, np:

Zmień status: zmienia status ("Do zrobienia", "W trakcie", "Zrobione") zadania

Dodaj komentarz : dodaje dowolny komentarz do zadania

: dodaje dowolny komentarz do zadania Zmień osoby przypisane: pozwala dodawać, usuwać i ponownie przypisywać członków zespołu

Notatka: Możesz dodać wiele akcji dla jednej automatyzacji.

Tak więc, gdy zbliża się turniej Trójmagiczny, automatyzacja przydzieli finalistów - "Harry'ego", "Cedrika", "Victora" i "Fleur" do zadania. Dodatkowo tworzone jest nowe zadanie podzadanie, które mówi całej czwórce do zrobienia.

2. Jak elementy współpracują ze sobą

Teraz połączmy wszystkie elementy razem i otrzymamy następujący schemat:

'Kiedy to się stanie (wyzwalacz) ,_ oraz to jest prawdą (warunek) ,_ wtedy system zrobi to (akcja).'

Biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie przykłady otrzymujemy:

"Kiedy zbliża się data turnieju (wyzwalacz), i nie ma tagu 'niepełnoletni' (warunek), wtedy dodaj Harry'ego, Cedrika, Viktora i Fleur do zadania (akcja 1 ), i utwórz podzadanie pod tytułem 'Odzyskaj złote jajo od Smoków' (akcja 2).

W ten sposób finaliści wiedzą, co mają zrobić dalej, bez Dumbledore'a wstającego z krzesła!

3. Tworzenie automatyzacji w ClickUp

Istnieją dwa sposoby korzystania z automatyzacji w ClickUp.

Możesz wybrać z dużej biblioteki ponad 50 gotowych automatyzacji lub możesz stworzyć własną niestandardową automatyzację dostosowaną do Twoich potrzeb.

Oto jak to zrobić:

Otwórz Widok listy zadań. Kliknij ikonę uroczego robota Kliknij + Dodaj automatyzację Utwórz własny wyzwalacz, warunki i akcję. I gotowe. Stworzyłeś niestandardową automatyzację!

to takie proste

I nie musisz się martwić o naukę skryptu Python lub innych skomplikowanych skryptów automatyzacji!

4. Integracja z innymi narzędziami

ClickUp pozwala na połączenie automatyzacji z dowolnym wybranym narzędziem za pomocą Webhooks! Co to jest webhook? Jest to koncepcja API (Application Programming Interface), która pozwala na połączenie dwóch aplikacji i wysyłanie informacji z jednej aplikacji do drugiej.

Utwórz wyzwalacz i skopiuj link Webhook jako akcję.

W ten sposób, gdy automatyzacja zostanie wyzwalacz, dane zostaną automatycznie wysłane do drugiej aplikacji.

Automatyzacja to nie jedyna sztuczka, jaką ClickUp ma w zanadrzu!

ClickUp posiada mnóstwo funkcji, które mogą być używane przez wszystkie Teams:

Wykresy Gantta: widok i zarządzanie osią czasu projektu, nawet gdy praca zdalna Natywne śledzenie czasu: : Zobacz, nad czym pracują członkowie Twojego zespołu w czasie rzeczywistym

Niestandardowe statusy: twórz własne statusy, aby dopasować je do swojego cyklu pracy

Wielokrotne widoki: organizuj swoje zadania w listę kontrolną, tablicę scrum lub format kalendarza

organizuj swoje zadania w listę kontrolną, tablicę scrum lub format kalendarza [Agile Dashboards:]( https://docs.clickup.com/en/articles/3578082-dashboards)dodaj aplikację ClickUp do listy swoich ulubionych aplikacji, ponieważ pomaga ona być na bieżąco z projektami i cyklem pracy dzięki aplikacji na iOS lub Androida!

Wnioski

Automatyzacja zadań jest naprawdę magiczna

Kiedy jest używana prawidłowo, oszczędza drużynie mnóstwo czasu.

A dzięki temu dodatkowemu czasowi twój zespół może doskonalić swoje umiejętności i stać się czarodziejami samymi w sobie!

Dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, co należy teraz zautomatyzować.

ale nie można zautomatyzować powtarzających się zadań bez oprogramowania do automatyzacji zadań, prawda?

Ale nie martw się.

ClickUp posiada wszystkie funkcje potrzebne do automatyzacji procesów pracy i powtarzających się zadań, aby wszystko przebiegało sprawnie. Zarejestruj się z ClickUp już dziś i walcz z mrocznymi czarodziejami nieproduktywności!