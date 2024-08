Het verschil tussen productbeheer en projectbeheer

Producten? Projecten? Productmanagement of projectmanagement?

Wat betekent het allemaal?

Als je bedrijf betrokken is bij het maken van een product - of het nu SaaS is of iets anders - zul je deze termen dagelijks horen, maar als je het verschil goed begrijpt, is het cruciaal om het label "dummy" bij collega's te vermijden.

Of je nu besluit om je carrière te richten op een van deze rollen of gewoon wilt begrijpen waar mensen het over hebben, laten we het onderscheid tussen projectmanagement en productmanagement eens op een rijtje zetten en kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Wat zijn projectmanagers? Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de algemene werkstroom, efficiëntie en

communicatie van teams . Hun doel is om eenvoudigweg de visie van de productmanager uit te voeren. Ze brengen alle vaardigheden die ze in hun leven hebben opgedaan samen om het meest efficiënte proces toe te passen dat ze zich kunnen voorstellen en om dingen goed te doen met de middelen die ze hebben.

De beste projectmanagers zijn in staat om strategisch te denken en ambitieuze doelen na te streven. Eigenlijk zijn zij de mensen die je vermijdt als je ze vraagt om bordspelletjes te spelen. Je zult hun benadering van de weergave van systemen als geheel willen kopiëren. Ze orkestreren hun team zorgvuldig om een verbazingwekkend aantal taken uit te voeren in een beperkte tijd. Ze denken na over risico's, reikwijdte, tijdbeheer en welke middelen beschikbaar zijn. En mensen. Ja, ze hebben te maken met leden van het team, hun werklast en hoe ze jongleren met verschillende andere taken.

Al met al houdt projectmanagement in dat je toezicht moet houden op complexe inspanningen van veel deelnemers met verschillende vaardigheden. Een projectmanager wordt uiteindelijk beoordeeld op zijn of haar vermogen om de projectdoelstellingen op tijd en binnen het budget te voltooien, dus het doel is om de beste mensen op de juiste plaats te zetten om op het juiste moment productiviteit te doen.

draait om het plannen, ontwerpen en verbeteren van het product. Beslissingen van productmanagers worden vervolgens doorgegeven aan projectmanagers, die de algemene visie uitvoeren. Om concurrerend te blijven, moeten ze een scherp oog houden op bestaande producten in hun branche en op de veranderende behoeften van hun potentiële klanten om te bepalen hoe producten moeten veranderen of welke nieuwe producten gemaakt moeten worden.

Een productmanager is verantwoordelijk voor ontwerpkeuzes, core branding en moet ervoor zorgen dat de juiste technische vereisten aanwezig zijn om van het product een succes te maken.

Wat is het verschil tussen productmanagers en projectmanagers?

Productmanagers hebben een visie op het product en projectmanagers zorgen ervoor dat die visie op tijd en binnen het budget wordt gerealiseerd project abonnementen en charters voor projecten. Waarom beide? Hoewel veel teams en producten slechts één persoon hebben die optreedt als product- en projectmanager, is het voor elk schaalbaar product cruciaal om twee aparte entiteiten te hebben.

Projectmanagers moeten zich concentreren op processen en efficiëntie terwijl ze de gevreesde " scope creep "die productmanagers soms wensen. Productmanagers houden zich uitsluitend bezig met strategie, ontwerp en ervoor zorgen dat het eindproduct echt werkt zoals zij dat willen.

Idealiter zou de productmanager gratis zijn of haar tijd moeten kunnen besteden aan productmetriek, klantanalyse en het definiëren/verfijnen van de kernvisie van het product. De projectmanager moet deze gedefinieerde parameters gebruiken om te beginnen, te plannen, te controleren en uit te voeren doelen van het project .

Hoe werken projectmanagers en productmanagers samen?

Goede projectmanagers werken nauw samen met hun productmanager, in het besef dat het leveren van zoveel mogelijk waarde op een samenwerkende, vindingrijke manier het gezamenlijke doel van het team is. Het digitale tijdperk heeft ongelooflijke sprongen in productiviteit teweeggebracht door beide managementstijlen samen te brengen.

Hulpmiddelenbeheer

De productmanager zorgt ervoor dat het team over de capaciteiten en vaardigheden beschikt om een nieuw product te creëren en te bouwen. De projectmanager werkt met individuen en specifieke schema's om de werklast in balans te brengen, en stelt het volgende in mijlpalen voor het project en de planning opstellen. De projectmanager stemt ook af met de productmanager over de scope en het budget om ervoor te zorgen dat alles op elkaar is afgestemd.

Tijdmanagement

Beschouw tijd als extern en interne.

Vaak is de productmanager verantwoordelijk voor het beheren van de externe tijd. Dat kan de verwachting van de client of het leadership team zijn en het werken met marketing aan de go-to-market timing en strategie. Aan de andere kant is de projectmanager verantwoordelijk voor het interne tijdbeheer - ervoor zorgen dat de ontwikkeling, productie of fabricage van het product volgens abonnement verloopt en dat de mijlpalen van het project worden gehaald.

Communicatie met software voor projectmanagement

Is dit u ooit eerder overkomen?

De engineers gebruiken één oplossing voor het bijhouden van problemen, bugs en updates

Het productteam gebruikt een andere oplossing tool voor projectmanagement voor onderzoek en scoping

En de C-Suite bestookt iedereen met vragen per e-mail

Desalniettemin, software voor projectmanagement en software voor productbeheer zijn meestal gescheiden in twee verschillende platforms. Veel teams hebben echter de behoefte om samen te communiceren en op zijn minst te zien waar andere teams aan werken en hoe ze vorderen.

**Waarom is dit nuttig?

One-stop: Informatie en communicatie is gecentraliseerd op één plek

Niets gaat verloren: Alle deadlines en details gaan niet verloren in e-mail

Kortere vergaderingen: Als volgers kunnen product- en projectmanagers weten wat er in elkaars teams gebeurt. Op die manier hoeven statusupdates niet in productvergaderingen plaats te vinden, maar kunnen echte problemen worden behandeld.

Geschreven door Technologie Advies