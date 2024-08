10 beste AI-tools voor vergadernotities in 2024

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat je voor het leiden van een vergadering flink moest multitasken. Tussen het bijhouden van de vergaderagenda, het beheren van het gesprek en het maken van handmatige notities, viel er altijd wel iets tussen wal en schip. Gelukkig zijn die dagen voorbij met de opkomst van AI tools voor vergadernotities. 🙌 Software voor kunstmatige intelligentie (AI) heeft de manier waarop we werken veranderd. AI voor vergaderingen maakt het eenvoudig om het gesprek vast te leggen en vervolgens te verwerken en organiseren. Zo kunt u zich beter concentreren op wat er gebeurt, in de wetenschap dat u de AI-notities in uw eigen tijd kunt bekijken om beslissingen te nemen en gegevens te verzamelen voor uw bedrijf projectstatusrapport .

Dus met alle AI hulpmiddelen voor het maken van notities welke is het beste voor jouw bedrijf? Bekijk samen met ons de belangrijkste kenmerken en functionaliteiten waarop je moet letten en neem de beste AI-tools voor vergadernotities van dit jaar met ons door. ✨

Een AI-vergaderassistent verhoogt de productiviteit, verbetert de nauwkeurigheid en ondersteunt projecttransparantie . Het maakt het ook gemakkelijk om notities van vergaderingen te delen. AI-tools besparen je ook tijd, zodat je gemakkelijker je doelen kunt bereiken binnen de grenzen van je projectbeperkingen . 🛠️

Een goede AI-notulist kan een combinatie van deze taken voor je uitvoeren:

Integreren metplatforms voor videoconferenties zoals Teams of Zoom

Neem de vergadering op en sla de opname op

Zorg voor een live transcriptie zodat alle deelnemers aan de vergadering de voortgang gemakkelijk kunnen volgen

Samen notities maken tussen meerdere teamleden vergemakkelijken

Geavanceerde AI-functies gebruiken om belangrijke punten samen te vatten, zodat het gemakkelijk is om de belangrijkste punten te identificeren

Helpen bij het maken van notulen van de vergadering op basis van de notities

Identificerenactiepunten en automatiseer dedelegatie van taken van online vergadernotities

Een geweldige gebruikerservaring bieden die uw workflow stroomlijnt

Gegevensbeveiliging bieden zodat uw vertrouwelijke gesprekken beschermd zijn

We hebben een lijst samengesteld van de beste AI-tools voor vergaderingen, van briljante apps voor het maken van notities tot transcriptie-apps en meer. Laten we eens kijken wat AI-technologie kan doen om je vergaderingen op elk niveau productiever te maken.

Vat vergadernotities in seconden samen met ClickUp AI

ClickUp is een van de beste AI-tools voor startups en kleine bedrijven die momenteel verkrijgbaar zijn. Het is een alles-in-één projectbeheertoepassing die je helpt elk aspect van je bedrijf te beheren - workflows stroomlijnen, productiviteit verhogen en samenwerking mogelijk maken. En omdat het volledig aanpasbaar is, kun je het aanpassen aan je specifieke behoeften.

Deze AI-tool voor vergadernotities biedt een reeks functies om de efficiëntie van processen te verbeteren en stimuleer creativiteit. Bespaar direct tijd door een van de sjablonen voor de vergaderagenda om duidelijke verwachtingen te stellen en iedereen op één lijn te krijgen. Creëer onmiddellijke betrokkenheid met behulp van ClickUp's ChatGPT-aanwijzingen voor teamvergaderingen om het brainstormproces op gang te brengen en discussiepunten te genereren.

Vat lange commentaren onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp AI

Maak notities van vergaderingen met de Sjabloon voor notities van vergaderingen of gebruik een ClickUp Doc om belangrijke momenten en vast te leggen. U kunt ook snelle notities of checklists noteren op de ClickUp Blocnote . 📝

Zowel het kladblok als Docs worden geleverd met ClickUp Brein ingebouwd zodat u sneller, beknopter en creatiever aantekeningen kunt maken. Met de AI-assistent van ClickUp Brain kunt u uw workflow stroomlijnen en de productiviteit van vergaderingen op verschillende manieren verbeteren:

Maak notulen van vergaderingen: In plaats van elk woord op te schrijven tijdens vergaderingen, laat de AI-schrijver u helpen. Het kan helpen bij het opstellen van duidelijke en gestructureerde notulen die de essentie van de discussie vastleggen, zodat er niets belangrijks door de mazen van het net glipt

In plaats van elk woord op te schrijven tijdens vergaderingen, laat de AI-schrijver u helpen. Het kan helpen bij het opstellen van duidelijke en gestructureerde notulen die de essentie van de discussie vastleggen, zodat er niets belangrijks door de mazen van het net glipt Samenvatten van uw notities: Na een lange brainstormsessie of een duik in het onderzoek, kunt u eindigen met pagina's vol notities. De AI Writer kan deze informatie samenvatten in beknopte samenvattingen in uw Docs, waardoor het makkelijker wordt om de belangrijkste punten te bekijken en te delen

En omdat uw documenten zijn gekoppeld aan uw workflows, kunt u deze taken snel en eenvoudig omzetten in actie-items en toewijzen aan uw teamleden.

ClickUp beste functies

ClickUp slaat al uw vergaderdocumenten op één plaats op, zodat ze gemakkelijk toegankelijk en doorzoekbaar zijn

U kunt deze documenten in realtime bewerken met uw team, waardoor de samenwerking aanzienlijk verbetert

Voor meertalige teams kunt u uw vergaderdocumenten vertalen van het Engels naar het Spaans, Frans of Japans, naast andere talen

Aangepaste weergaven helpen u om al uw taken, workflows en projecten te zien op de manier die voor u het beste werkt

U hebt toegang tot ClickUp via een webbrowser, een desktop-app, een mobiele app voor iOS of Android, of eenChrome-extensie* ClickUp integreert met meer dan 1000 werk-apps, waaronder Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot en Salesforce om uw workflow te helpen stroomlijnen

ClickUp beperkingen

De mobiele app biedt nog niet alle weergaven die de desktop app wel biedt

Hoewel de gebruikersinterface zeer intuïtief is, kan het vanwege de vele functies even duren voordat u aan alles gewend bent 👀

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai is een transcriptietool voor vergaderingen dat spraakconversaties van videovergaderingen of audiobestanden kan omzetten in tekst. Het kan sprekers identificeren, tekst labelen met de naam van de spreker en gedeelde dia's vastleggen.

Met de live chat functie kan je team chatten of vragen stellen tijdens de vergadering, en iedereen kan opmerkingen toevoegen aan het live transcript of een belangrijk punt markeren. En voor het geval je wordt afgeleid of te laat komt, wordt er in realtime een live samenvatting gemaakt van de AI-notities, zodat je altijd kunt inhalen wat je hebt gemist.

Otter.ai beste functies

Otter.ai kan trefwoorden en zinsdelen identificeren zodat je ernaar kunt zoeken in een lange transcriptie

Als je het koppelt aan je Microsoft of Google agenda, neemt het automatisch je Zoom, Google Meet of Microsoft Teams vergaderingen op

Met elk opeenvolgend pakket kun je meer minuten per maand en per gesprek transcriberen en meer bestanden uploaden

Otter.ai is beschikbaar op het web en mobiele platforms, dus je kunt het onderweg gebruiken 📱

Otter.ai beperkingen

De AI raakt soms in de war als er meerdere sprekers zijn

Het werkt alleen om vergaderingen te transcriberen en staat je niet toe om je eigen aantekeningen te maken in de app

Otter.ai prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro : $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

4.0/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

3. Laxis

via Laxis Laxis is ontworpen ter ondersteuning van verkoop-, contentmarketing-, product- en marktonderzoeksteams, maar ook voor iedereen die met klanten of prospects praat. Het maakt aantekeningen tijdens virtuele vergaderingen en legt de woorden van elke deelnemer woordelijk vast, zodat u zich kunt blijven concentreren op het gesprek.

Daarna genereert deze AI-tool voor vergadernotities automatisch samenvattingen, waarbij inzichten worden geëxtraheerd en de vereisten van de klant worden geïdentificeerd. Het haalt er actiepunten uit of volgende stappen die nodig zijn en kan ook automatisch een follow-up e-mail sturen om de lus te sluiten. 📤

Laxis beste functies

Het helpt je bij het sorteren en categoriseren van onderwerpen in de vergadernotities

Transcripties zijn snel en gemakkelijk te downloaden en te delen

Je kunt Laxis vragen stellen op basis van eerdere gesprekken

Het integreert met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Cisco Webex

Laxis beperkingen

Terwijl je tot 300 minuten per maand kunt transcriberen met het gratis plan, is de AI-schrijver (die vervolgcontent genereert) alleen beschikbaar vanaf het Premium-plan

Er is nog geen CRM-integratie, hoewel die wel gepland staat

Laxis prijzen

Basis: Gratis

Gratis Premium: $13.33/maand

$13.33/maand Zakelijk: $24.99/maand

$24.99/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Laxis beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (16 beoordelingen)

4. Doodle

via Doodle Voordat u notities voor vergaderingen kunt maken, moet u eerst de agenda's van de deelnemers coördineren om ze naar die vergadering te krijgen. Dat is waar Doodle om de hoek komt kijken. U kunt snel en eenvoudig één-op-één vergaderingen en teamvergaderingen plannen.

Stel uw beschikbaarheid in en deel deze door een link te sturen naar de genodigden. Zij kunnen dan de tijd kiezen die hen het beste uitkomt, waarna die tijd wordt geblokkeerd in je agenda, zodat je nooit meer iemand dubbel hoeft te boeken. En als je meerdere genodigden hebt, kun je eenvoudig de meest geschikte tijd voor iedereen vinden.

Bovendien integreert Doodle met vergaderplatformen zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. 🗓️

Doodle beste functies

Het systeem stuurt herinneringen voor geplande vergaderingen, zodat u geen last hebt van no-shows

Met de aanpasbare branding kunt u het systeem afstemmen op de branding van uw bedrijf

U kunt Doodle ook gebruiken om gegevens te verzamelen via een enquête of poll

Doodle werkt ook op mobiele apparaten, dus u kunt vergaderingen plannen terwijl u onderweg bent

Doodle beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat het plannen van meerdere evenementen voor grote groepen mensen meer tijd kost dan nodig is

Het kan lastig zijn om te gebruiken met genodigden in verschillende tijdzones

Doodle prijzen

Gratis: $0

$0 Pro: $6.95/maand per gebruiker

$6.95/maand per gebruiker Team: $8.95/maand per gebruiker

$8.95/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Doodle beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (13 beoordelingen)

3.7/5 (13 beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

5. Vuurvliegjes.ai

via Vuurvliegen.ai Fireflies.ai kan real-time transcriptie uitvoeren tijdens een audio- of videogesprek of transcriberen vanaf een opname van een vergadering. Vervolgens kan het de belangrijkste punten, beslissingen en actiepunten uit de vergadering samenvatten. ✍️

Als je een deel van de vergadering opnieuw wilt beluisteren, kun je zoeken op trefwoorden en vervolgens het afspelen op normale snelheid of tot twee keer die snelheid uitvoeren. Met de samenwerkingstools kan je team commentaar geven op het gesprek, het vastzetten of erop reageren, of fragmenten eruit halen om soundbites te maken.

Het Free-abonnement biedt maximaal 800 minuten opslagruimte en het Pro-abonnement maximaal 8000, terwijl de Business- en Enterprise-abonnementen onbeperkte ruimte bieden.

Fireflies.ai beste eigenschappen

Fireflies.ai werkt in meer dan 40 talen, met verschillende accenten en dialecten

Het kan de stemmen van verschillende sprekers detecteren en labelen

Het integreert met meerdere vergaderplatformen, waaronder Microsoft Teams, Zoom, Skype en Google Meet

Je kunt notities van vergaderingen delen op andere platforms zoals Asana, Slack of Notion

Fireflies.ai beperkingen

Als de audiotrack niet van goede kwaliteit is, kan dit de nauwkeurigheid van de transcriptie beïnvloeden

CRM-, Zapier- en Slack-integraties zijn alleen beschikbaar vanaf het Pro-plan

Fireflies.ai prijzen

Gratis: Gratis

Gratis Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Fireflies.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (5 beoordelingen)

6. Opmerkingen van Dubber

via Aantekeningen door Dubber Voorheen bekend als Notiv, beweert Notes by Dubber je te helpen "slimmer te vergaderen, niet moeilijker" Het synchroniseert met je Outlook of Google agenda en neemt automatisch deel aan je geplande gesprekken. Eenmaal in de vergadering maakt het een transcript en na afloop genereert het een samenvatting die je kunt delen.

De AI-tool haalt ook actiepunten eruit voor follow-up en maakt automatisch taken aan voor elke deelnemer. Integraties met apps zoals Asana en Slack helpen om je workflow te stroomlijnen en maken het gemakkelijk om toegewezen taken op te volgen. ✅

Notities door Dubber beste eigenschappen

Je kunt ook een opgenomen audio- of videobestand uploaden en transcriberen

Deze AI-tool voor vergadernotities is schaalbaar en sluit aan op de gebruikelijke verkoopkanalen

Het is wereldwijd beschikbaar op meer dan 170 mobiele netwerken en video-, spraak- en chatproviders

Je kunt opnames, transcripties of notities delen via je CRM of een andere samenwerkingstool

notities door Dubber beperkingen

Deze AI-tool ondersteunt alleen Engels, dus het is niet geschikt als je in een andere taal wilt vergaderen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface een beetje verwarrend om door te navigeren

Prijzen van Notes by Dubber

Neem contact op voor prijzen

Notities van Dubber beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: Nog geen beoordelingen

7. Timz.Bloemen

via Timz.Bloemen Timz.Flowers is een hybride conferentieplatform ontworpen voor gedistribueerde teams, waarbij videogesprekken worden gecombineerd met asynchrone samenwerking.

Het kan live vergaderingen opnemen en vervolgens een tekst- of videosamenvatting en notulen van de vergadering genereren die eenvoudig kunnen worden gedeeld met iedereen die niet bij de vergadering aanwezig kon zijn. Voor asynchrone vergaderingen kunnen deelnemers bijdragen met opgenomen videoberichten. 🙋‍♀️

Het systeem stuurt automatisch een samenvatting per e-mail na elke vergadering. En als je terug wilt gaan naar een specifiek onderdeel, helpt de AI-chatbot je dit snel te vinden.

Timz.Flowers beste eigenschappen

Het flowchart op basis van bloemen geeft je een handig overzicht van alle feedback en vragen

Zelfs als een vergadering asynchroon wordt gehouden, creëert het systeem het gevoel van een live gesprek

Het biedt transcripties met tijdstempels zodat je altijd weet waar je bent in de vergadering

Er is een gratis optie, maar de Pro en Business pakketten geven je meer uren opnametijd en je gegevens worden langer bewaard

Timz.Flowers beperkingen

Sommige gebruikers vinden de eerste installatie een beetje tijdrovend

Nog niet alle browsers worden ondersteund, dus het kan zijn dat je een browser moet gebruiken die niet je eerste keuze is

Timz.Flowers prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro : €6.99/maand per team

€6.99/maand per team Zakelijk: €13.99/maand per team

Timz.Flowers beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (13 beoordelingen)

4.5/5 (13 beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

8. Behuizing AI

via Montage AI Als AI-tool voor vergadernotities neemt Sembly AI vergaderingen op en transcribeert ze. Vervolgens maakt het samenvattingen en notulen van vergaderingen, met de nadruk op de belangrijkste inzichten uit de discussie. En als je een vergadering niet kunt bijwonen, kun je Sembly mee sturen en de notities later bekijken. 🧑‍💻

Taken worden automatisch geïdentificeerd en beschreven, en vervolgens toegewezen aan een teamlid. Dankzij integraties met tools als Slack en Trello kun je taken, samen met eventuele notities, rechtstreeks naar die werkruimten streamen.

Sembly AI beste eigenschappen

Notities van vergaderingen worden opgeslagen in het systeem en je kunt er altijd naar terugkeren om te zoeken naar trefwoorden of aanwezigen

Sembly AI werkt in meer dan 35 talen

Het is beschikbaar voor Android- en iOS-apps en op het web

Sembly AI beperkingen

Soms lukt het niet om een vergadering bij te wonen of op te nemen

Het sentiment van de vergadering weerspiegelt niet altijd de hele vergadering, maar richt zich slechts op een deel ervan

Sembly AI prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Professioneel: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Team: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Sembly AI beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (11 beoordelingen)

4.3/5 (11 beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

9. Fathom

via Fathom Fathom is een AI-tool voor vergadernotities die vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat. Zowel de opname als de transcriptie zijn direct beschikbaar wanneer je de vergadering beëindigt. Vervolgens kun je de samenvattingen en actiepunten eenvoudig kopiëren en plakken in Gmail, Google Docs of een taakbeheerprogramma.

Gespreksnotities worden automatisch gesynchroniseerd met je CRM, zodat je altijd een overzicht hebt van je interacties met iedereen in je database. Je kunt van de hoogtepunten van je vergadering ook een afspeellijst maken en die delen met andere geïnteresseerden.

Fathom beste eigenschappen

Het werkt met Microsoft Teams, Zoom en Google Meetings

Als je een deel van het gesprek markeert, vat Fathom dat voor je samen

Het systeem ondersteunt zeven talen, waaronder Engels, Spaans en Frans

De betaalde Team editie heeft extra functies en is ontworpen om uit te rollen binnen een organisatie 🏢

De beperkingen van Fathom

Sommige gebruikers vinden de interface een beetje donker en willen graag een lichtere optie om uit te kiezen

Hoewel het prima werkt voor geplande vergaderingen, ondersteunt het op dit moment sommige geïmproviseerde vergaderingen niet, met name op Microsoft Teams

Fathom prijzen

Gratis

Team editie: $19/maand per gebruiker

Fathom beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1.300+ beoordelingen)

5/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (8 beoordelingen)

10. Superkrachtig

via Superkracht Superpowered transcribeert je vergadering, maar zonder het op te nemen of bots te gebruiken - het werkt rechtstreeks vanuit de audio van je apparaat. De transcripties worden zeven dagen bewaard, zodat je de tijd hebt om aantekeningen te maken voordat ze worden verwijderd.

Deze AI-tool voor vergadernotities vat het gesprek automatisch samen en identificeert actiepunten voor je.

Het houdt je ook op de hoogte van je agenda. Herinneringen voor komende vergaderingen worden weergegeven op de menubalk en je kunt van daaruit direct doorklikken naar de vergadering. 🖱️

Superpowered beste functies

Het werkt met elk vergaderplatform

Superpowered herkent en documenteert zelfs emoties tijdens de vergadering

Het ontwikkelteam staat open voor feedback en suggesties

Superpowered beperkingen

De gratis versie integreert alleen met e-mail en Slack, dus als je het wilt gebruiken met bijvoorbeeld Google Drive of Salesforce, moet je een betaald abonnement kiezen

Mobiel en Linux worden nog niet ondersteund

Superpowered prijzen

Gratis

Basic: $30/maand

$30/maand Pro: 90 $/maand

90 $/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Superpowered beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

AI voor vergaderingen kan helpen bij elk aspect van uw interacties met uw team, klanten of prospects. De beste AI vergadertools kunnen het plannen vereenvoudigen, notities van vergaderingen opnemen en transcriberen of sjablonen leveren met AI schrijftools om je te helpen je eigen aantekeningen te maken.

AI-tools kunnen je ook helpen om al die notities van vergaderingen samen te vatten, de belangrijkste delen van het gesprek te markeren en taken en volgende stappen te identificeren. Ze kunnen zelfs integreren met tools voor taakbeheer, waardoor je meer tijd bespaart en je workflow bij elke stap stroomlijnt. 🪄

Over het stroomlijnen van uw workflow gesproken, ClickUp is daar helemaal klaar voor - niet alleen wanneer u een vergadering leidt, maar ook wanneer u uw bedrijf leidt of een team managet. Met sjablonen en tools voor projectbeheer met tools voor projectbeheer die elk aspect van uw bedrijf dekken en integraties die u tijd en moeite besparen, is het een one-stop-shop voor al uw zakelijke behoeften. 🤩 Gratis aanmelden en begin ClickUp te gebruiken om uw bedrijf -en uw leven- te stroomlijnen.